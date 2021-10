Cada vez son más las personas que apuestan por la moto como un medio de transporte cómodo para su día a día, especialmente en las ciudades en las que el tráfico supone un verdadero dolor de cabeza. Y existen algunos accesorios que no pueden faltar para tu protección, además del casco, entre ellos los guantes para moto como los ISSYZONE 2KP, porque así podrás asegurarte de evitar el frío en tus manos e incluso protegerte de accidentes.

Sin embargo, debido a la gran variedad de opciones que nos encontramos en el mercado, tomar una buena decisión de compra no siempre es fácil. Es por este motivo que hoy os contamos algunos puntos clave que debes tener en cuenta para elegir adecuadamente unos guantes de buena calidad.

Así que, si te interesa proteger tus manos y quieres comprar unos guantes para moto nuevos, te invitamos a que sigas leyendo atentamente este post.

¿Cuáles son los mejores guantes para moto del mercado?

A pesar de la amplia oferta que hay de guantes para moto en el mercado, la verdad es que no todos ofrecen un buen nivel de protección para tus manos. Por este motivo, hoy hemos seleccionado las 8 mejores opciones del mercado. Así que, sin da más rodeos vamos a conocerlos:

1. Guantes para moto ISSYZONE 2KP

Guantes para moto ISSYZONE 2KP

Sin duda son unos de los mejores guantes para moto que podrás encontrar y que están completamente homologados para el invierno. Estos permiten manipular el móvil sin quitarse los guantes, gracias a que tiene 3 dedos con tela de microfibra, lo que les confiere una gran versatilidad. Tienen una capa impermeable que puede resistir a la lluvia manteniendo tus manos secas.

Utiliza una banda elástica y hebilla en la parte de la muñeca lo que permite un ajuste perfecto y que te puedan proteger por completo del viento. Tienen un relleno aislante de algodón de alta calidad, y cuentan con protecciones en los dedos de cáscara dura para evitar cualquier tipo de golpes. Su diseño de silicona, permite agarrar cualquier tipo de artículos con un agarre completamente seguro, porque son antideslizantes, lo que te permite tener la máxima comodidad posible mientras los usas.

Son muchas las reseñas positivas que tienen quienes han comprado este, asegurando que "estos guantes no dejan pasar el aire frío, son calientes, y el agua se resbala por la parte de arriba pero no llega a la mano". Por otra parte, afirman que "tienen una estupenda relación calidad-precio, no dejan pasar el frío, aunque podrían tener un poco más de acolchado". Son unos guantes de muy buena calidad y que tienen un precio bastante atractivo.

2. Guantes para moto IRON JIA’S AXE

Guantes para moto IRON JIA’S AXE

Son unos guantes que tienen un diseño ergonómico, y que ofrecen una protección dura para que puedas usarlos en cualquier situación. Tienen un acabado muy estético y ofrecen un óptimo nivel de seguridad mientras los llevas puestos. Las puntas de sus dedos están hechas con materiales especiales que permiten que se pueda operar el teléfono móvil sin ningún tipo de problemas. Además, cuentan con una capa dura de protección, que permite resistir caídas de una forma bastante efectiva.

Tiene en su interior espuma de absorción de choques, lo ofrece un mayor nivel de seguridad, siempre que estés manejando tu motocicleta. Estos guantes tienen una capa impermeable que permite mantener las manos secas y que no se pierda maniobrabilidad en la moto. Son muy cómodos y mantienen las manos calientes en todo momento. Los puños son completamente a prueba de viento, lo que evitará de una forma eficaz la entrada del viento frío al guante.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "tienen un forro polar bastante bueno y unas protecciones por fuera que te permiten evitar los golpes en aso de cualquier caída". También destacan que "tienen una muy buena relación calidad-precio, tienen un diseño muy bonito, y al ser altos evitarán que se cuele el aire por las mangas". Son unos guantes de muy buena calidad, con un forro interno que mantiene las manos calientes, aunque la parte de la muñeca es un poco estrecha.

3. Guantes para moto INBIKE IM801

Guantes para moto INBIKE IM801

Son guantes para moto que están fabricados en tela elástica que ofrecerán siempre una gran resistencia al mismo tiempo que una buena durabilidad. Cuentan con agujeros de ventilación, para una rápida evacuación del calor y del sudor. Están pensados especialmente para el verano, para que las manos no se vayan a calentar demasiado y que se pueda tener una temperatura agradable en las mismas.

Tienen protección en los nudillos con fibra de carbono, lo que permite tener una buena protección contra los roces y los impactos. Además, tiene unas almohadillas de 3mm de EVA, que permite proteger las manos de abrasiones en caso de caídas. Su palma está reforzada, lo que hace que sea más duradera y proporciona un buen agarre para que la mano no se vaya a resbalar del manillar de la moto. Se pueden usar para manipular cualquier tipo de dispositivo táctil sin ningún tipo de inconveniente.

Quienes han comprado estos guantes tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "con estos guantes no sientes las manos rígidas, y protegen bien durante el verano, porque en el invierno dejan colar el frío". Además, destacan que "los guantes están bien terminados, son de un material agradable que te permite tener una gran comodidad mientras que los usas". Son unos guantes que se adaptan bien a las manos, y que son bastante versátiles.

4. Guantes para moto Xnuoyo

Guantes para moto Xnuoyo

Son unos guantes que tienen una gran resistencia, y que están fabricados con cuero de microfibra resistente que los hace ideales para resistir el desgaste. Estos guantes son multifunción, y se pueden usar en todas las actividades al aire libre de una forma sencilla. Ayudan en gran medida a proteger las manos contra cualquier tipo de impacto o de abrasión.

Ofrecen un cierre de velcro que se ajusta por completo en la muñeca y el dorso de la mano. Son ideales para cualquier tipo de deporte al aire libre, y para usarlos como guantes de motocicleta de verano. Tienen una función de toque amigable para dos dedos, lo que permite manipular el teléfono móvil de una forma sencilla y sin tener que quitarse los guantes.

Son muchas las opiniones positivas que tienen estos guantes por parte de quienes los han comprado, destacando que "cumplen con lo que prometen, son resistentes y cómodos, pero no aíslan del frío por lo que es recomendable usarlos sólo para el verano". Por otra parte, afirman que "estos guantes son de buena calidad, son muy versátiles y se puede usar tanto para la moto como para muchas otras cosas más". Son unos guantes económicos y muy útiles para realizar distintas tareas.

5. Guantes para moto COTOP 25

Guantes para moto COTOP 25

Se trata de unos guantes para moto de alta calidad, y que son muy resistentes a la abrasión, además de que con su refuerzo en la palma ofrecen protección contra impactos. Son muy elásticos debido a que están fabricados en spandex, lo que permite adaptarse a la perfección a la mano y ofrecer un mayor grado de comodidad.

Su palma está fabricada con poliuretano antideslizante, para que se pueda tener un mejor agarre y con el material de cuero de sus dedos se puede tocar la pantalla directamente. Se pueden usar para cualquier tipo de deportes al aire libre, o para usarlos en la moto. Estos guantes son especialmente diseñados para el verano, para mantener las manos frescas y evitar así el sudor en las mismas.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son bastante positivas, asegurando que "son muy cómodos, se adaptan a la perfección y tienen una membrana antideslizante en la palma". También destacan que "estéticamente son muy bonitos, y tienen protección para los nudillos lo que permite tener las manos más seguras". Son unos guantes que aportan comodidad, adaptabilidad y confort para usarlos durante el verano.

6. Guantes para moto Unigear

Guantes para moto Unigear

Son unos guantes de alta calidad, que están fabricados con materiales muy resistentes a la abrasión, y con una costura reforzada que no se agrieta. La parte interior es muy suave, lo que permite que se pueda tener una gran comodidad, al mismo tiempo que una gran protección. Están hechos con spandex elástico, parra que sean mucho más flexibles, y que se ajusten a la perfección a tus manos para un ajuste ergonómico.

Su palma está fabricada con poliuretano antideslizante, y los dedos están diseñados con material de cuero que permite tocar la pantalla sin quitarse el guante. Tienen un sistema de disipación de calor y de sudor, lo que los hace ideales para el verano. En la muñeca cuentan con una correa de velcro fácil de ajustar para tener siempre una fijación perfecta a las manos.

Quienes han comprado estos guantes tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "el tallaje es el adecuado, y tienen diferentes protecciones para que puedas mantener tus manos bien protegidas". Además, destacan que "son muy cómodos y protegen de los golpes, siendo la talla correcta siempre que te midas bien la mano". Son unos guantes perfectos para el verano, pero que se quedan un poco justos para el invierno.

7. Guantes para moto BORLENI JIA05

Guantes para moto BORLENI JIA05

Estos guantes son una gran opción, en especial porque están especialmente diseñados para que puedas manejar el móvil sin quitártelos. Tienen un ajuste de gancho y de lazo, lo que permite que sean más fáciles de poner y quitar. Ofrece una gran protección para las articulaciones en caso de golpe lo que evitará que se produzcan lesiones.

Cuenta con una funda dura y ergonómica, además de que es muy resistente a las caídas, absorbiendo los golpes de una forma bastante efectiva. Ayudan a mantener las manos calientes, pero al mismo tiempo son transpirables, lo que hace que tengas las manos a una temperatura óptima.

Son muchas las opiniones positivas que tienen quienes han comprado este modelo al respecto, asegurando que "cumplen por completo con su función, son ajustables y muy cómodos siendo ideales parra el verano porque transpiran bastante bien". Por otra parte, destacan que "son unos guantes correctos para el precio que tienen, con un diseño bonito". Estos guantes están especialmente pensados para el verano.

8. Guantes para moto COFIT MGPARBLCNIN

Guantes para moto COFIT MGPARBLCNIN

Se trata de unos guantes de exterior que están diseñados para ser utilizados en cualquier tipo de actividades al aire libre, y que son ideales para la moto. Cuentan con un diseño en las yemas de los dedos completamente apto para pantallas táctiles, gracias a que tiene fibras metálicas conductoras en los dedos índice y pulgar, siendo totalmente compatibles con todos los dispositivos.

Tienen un cierre de gancho y bucle que hace que sean muy fáciles de poner y quitar en cualquier circunstancia. Ofrecen una protección completa para los nudillos, así como una almohadilla en la palma de la mano para tener un agarre óptimo en todas las circunstancias. Cuentan con un diseño transpirable, lo que los hace adecuados para todas las estaciones, proporcionando un flujo de aire perfecto en la mano.

Las reseñas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado son muy positivas, asegurando que "se ajusta muy bien a la mano, con un tacto agradable y tiene un buen agarre, con una protección ideal para la palma y los dedos". También afirman que "son unos guantes ligeros, con muy buenas protecciones para proteger las manos adecuadamente". Sin duda son una buena opción a considerar, en especial si buscas una opción barata de guantes para moto.

Recomendaciones para elegir unos buenos guates para moto: ¿En qué fijarse?

Los guantes para motos son muy diferentes a otros tipos de guantes como los que usas parra ir al gimnasio. En todo caso, antes de escogerlos debes fijarte en algunas características que resultarán clave para tomar una decisión acertada:

Elementos de seguridad

Este tipo de guantes están especialmente diseñados para proteger tus manos ante una caída o cualquier tipo de accidente. Por este motivo, es importante que tengan una carcasa antichoque, así como refuerzos de protección, y que los materiales sean resistentes a la abrasión.

También será importante que los guantes se ajusten bien a la mano, para que no se vayan a soltar al contacto con el suelo. En su cierre, siempre será mejor optar por los modelos que usan velcro porque suelen ser mucho más seguros.

Climatología

Este es un punto muy importante porque nos encontramos con diferentes tipos de guantes dependiendo de las condiciones climatológicas. Estos son los siguientes:

Para el invierno: estos deben proteger del frío, y son aconsejables los que tienen la caña más larga, para que no se vaya a colar el frío en absoluto.

estos deben proteger del frío, y son aconsejables los que tienen la caña más larga, para que no se vaya a colar el frío en absoluto. Para verano: estos guantes son más finos y ligeros, y están fabricados en materiales textiles. Estos suelen tener perforaciones que permiten la entrada de aire evitando así el exceso de calor y la sudoración excesiva.

estos guantes son más finos y ligeros, y están fabricados en materiales textiles. Estos suelen tener perforaciones que permiten la entrada de aire evitando así el exceso de calor y la sudoración excesiva. Entretiempo: estos guantes son polivalentes y se puede usar tanto durante el invierno como durante el verano, y existen con o sin membrana impermeable. Por lo general estos guantes tienen una caña con longitud media y ajustes en la muñeca.

Materiales

Existen tanto guantes fabricados en cuero como en materiales textiles que son hechos a base de sintéticos resistentes a la abrasión. Estos últimos son de los más utilizados, en especial porque muchos ofrecen el mismo nivel de protección que la piel, pero por un precio más económico. Además, estos guantes son preferibles si te preocupas por el bienestar animal, porque no será hecho con cuero real.

Tiempo que pasas en la moto

Para los recorridos largos en moto básicamente cualquier tipo de guantes será una buena elección. Sin embargo, en los casos en los que se realicen muchos desplazamientos cortos en el mismo día lo mejo es escoger un modelo que sea fácil de poner y de quitar.

En todo caso, si vas a hacer viajes con muchas horas de conducción tienes que fijarte muy bien en la transpiración para evitar tener las manos sudadas. De esta forma, no afectarás de modo negativo la conducción.

Ten en cuenta que según la normativa no es obligatorio el uso de guantes y chaqueta en la moto, pero si lo recomienda, y sin duda son elementos de seguridad que te permitirán evitar cualquier tipo de accidentes.

¿Qué son los guantes para moto?

Los guantes para moto son un accesorio de seguridad que sirve para proteger tus manos ante cualquier tipo de impacto si te llegas a caer de la moto. En todo caso, estos guantes tienen refuerzos y carcasas que evitarán que se vaya a producir cualquier tipo de lesión.

Normalmente estos guantes están fabricados con materiales que son muy fuertes, y que tienen una gran resistencia a la abrasión. Y siempre se deben escoger unos guantes de buena calidad para evitar que se rompan en la primera caída y que te produzcan lesiones. Además, debes asegurarte de que sean cómodos y transpirables para evitar incomodidad mientras conduces tu moto.

¿Para qué sirven los guantes para moto?

Estos son elementos de protección que están destinados especialmente a la protección de tus manos ante cualquier golpe. Sin embargo, también cuentan con palmas antideslizantes, lo que permite tener un mejor agarre en el manillar para mejorar en gran medida la maniobrabilidad mientras conduces.

Estos guantes también permiten proteger tus manos de las inclemencias del clima mientras que conduces, especialmente de la lluvia si son modelos impermeables. Son accesorios muy versátiles, y la mayoría de los modelos actuales permiten la manipulación de dispositivos táctiles con los guantes puestos.

Ventajas que tienen los guantes para moto

Para tener una conducción mucho más segura en tu moto, lo ideal es que cuentes con unos guantes, y en algunos países es obligatorio su uso, aunque no es el caso de España aún. Dentro de las principales ventajas que tiene el uso de este tipo de guantes estarán:

Brindan protección contra las inclemencias del clima.

Permiten tener una conducción mucho más segura.

Durante el invierno son básicos para mantener las manos calientes.

Por lo general son bastante cómodos, porque la mayoría tienen un diseño ergonómico.

Permiten tener un buen nivel de seguridad para tus manos.

Estos guantes son una gran opción que debes considerar, sin embargo, debes tener claro que perderás un poco de tacto con la moto. Por este motivo, si es la primera vez que vas a usar este tipo de guantes, lo mejor es acostumbrarse al tato de los mismos en una zona segura hasta que los domines para salir a las vías.

¿Cómo saber la talla del guante ideal para tu mano?

Para saber la talla será tan fácil como medirse la mano, y al saber las dimensiones se pueden elegir unos guantes entre los 18 y los 23 centímetros de largo. Las tallas en las que vienen estos guantes por lo general están comprendidas entre la S y la XXL.

Sin embargo, en cada marca las medidas pueden diferir un poco, motivo por el cual siempre será mejor ver la tabla de tallas específica de cada marca. Así, podrás seleccionar los guantes que mejor se ajusten a tus manos y evitarás que te queden muy grandes o demasiado apretados.

¿Cómo se deben limpiar los guantes de la moto?

Este es un punto que dependerá en gran medida del tipo de guante que tengas para elegir los métodos adecuados para su limpieza. Si los guantes son de piel, no se pueden colocar en la lavadora, ni tampoco se aconseja sumergirlos en agua, sino que la limpieza debe ser en seco y con productos específicos para ese material.

Por otra parte, muchos de los modelos con telas sintéticas, son fácilmente lavables, por o que es mucho más fácil eliminar el sudor de los mismos. Además, estos no se verán afectados negativamente por el agua, y no pierden sus propiedades.

¿Qué hacer si los guantes para moto se ponen duros?

Con el paso del tiempo y con los usos es normal que el material del que están fabricados los guantes se vaya desgastando y deteriorando. Esto puede producir que los guantes se sientan duros y que no ofrezcan el mismo confort que antes.

Para solucionar este problema, se debe buscar un producto para reblandecerlos y que vuelvan a recuperar su movilidad. De esta forma, podrás volver a usarlos tal y como si estuvieran nuevos, hasta que el material se vuelva a desgastar y es probable que en ese punto si debas reemplazar.

Otros elementos de protección básicos para conducir una moto

Conducir una motocicleta puede conllevar a algunos riesgos por lo que siempre se deben usar otros elementos de protección adicionales a los guantes como son los siguientes:

Casco: este sí es un elemento obligatorio en toda la Unión Europea. Este elemento de protección puede reducir hasta en un 50% el riesgo de sufrir un accidente mortal.

este sí es un elemento obligatorio en toda la Unión Europea. Este elemento de protección puede reducir hasta en un 50% el riesgo de sufrir un accidente mortal. Pantalón y chaqueta: estos deben estar confeccionados con materiales resistentes a la abrasión, y lo más recomendable es optar por materiales como cuero o Kevlar.

estos deben estar confeccionados con materiales resistentes a la abrasión, y lo más recomendable es optar por materiales como cuero o Kevlar. Botas: estas deben ser botas especiales para motoristas, puesto que estas reducirán significativamente los riesgos de tener lesiones en la parte baja de las piernas. Si tienen refuerzos en plástico o de metal, te ofrecerán un nivel de protección mucho más elevado.

En algunos casos se recomienda el uso de viseras, rodilleras, collarines, coderas, espalderas y gafas entre otros. Sin embargo, el uso de tapones para los oídos no es aconsejable en estas circunstancias, en especial porque perderás contacto con el entorno que te rodea. Esto podría causar accidentes debido a que no podrás reaccionar de una forma rápida ante una situación de emergencia.