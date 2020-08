Ten el agua caliente lista en segundos con tu hervidor eléctrico

Un hervidor de agua es algo realmente útil en cualquier cocina, en especial porque podrás tener agua caliente en muy poco tiempo, ideal para prepararte el café, el té o una buena infusión. También te resultará muy útil para hervir agua para las comidas de tu bebé. Por este motivo, es un electrodoméstico que debes tener en tu hogar si quieres agilizar todas tus labores en la cocina, y conseguir así unos buenos resultados.

Sin embargo, existen muchos tipos de hervidores de agua que puedes tener en consideración, por este motivo, en el día de hoy seleccionaremos los mejores. De esta forma, podrás tener un modelo que se adapte a la perfección a tus necesidades, y que te permita ahorrar mucho tiempo en tu cocina, porque podrás tener agua caliente en segundos.

Así que, si te interesa comprar un hervidor de agua o reemplazar el que ya tienes porque ya ha culminado su ciclo, te invitamos a que sigas leyendo atentamente para que elijas uno de los modelos que te traemos en el día de hoy.

¿Qué hervidor de agua eléctrico comprar?

Puedes encontrarte con cientos de modelos en el mercado, y con muchos podrás hervir tu agua de una forma realmente óptima. Sin embargo, para facilitarte la tarea de elegir un modelo que se adapte a tus necesidades te hemos seleccionado los mejores modelos del mercado, así que, te invitamos a seguir leyendo para conocerlos a fondo:

Hervidor de agua Aigostar Adam 30GOM

Esta es una opción bastante atractiva, en especial porque cuenta con un precio bajo y un diseño

realmente único con luces LED que se activarán cuando el hervidor está encendido. Este hervidor está

fabricado con un recipiente de vidrio de gran duración, y que es totalmente resistente a las manchas.

Cuenta con una potencia total de 2.200W, por lo cual podrás tener el agua hervida en tan solo un par de minutos. Además, ofrece un sistema de protección contra ebullición en el caso de que no tenga agua, para que no se tenga ningún tipo de accidente. Es un modelo compacto y muy fácil de guardar, porque el cable se puede almacenar en su base, lo que hace que sea realmente una gran opción cuando no tienes mucho espacio.

La mayoría de los usuarios que han comprado este modelo sin duda afirman que se puede tener "agua caliente muy rápido", esto gracias a la gran potencia que tiene. Además, afirman que tiene un "diseño muy bonito2 y que es un "buen hervidor de agua". Además, con su gran relación entre calidad y precio y su capacidad para 1,6 litros, hace que se tenga un electrodoméstico de la mejor calidad por un precio insuperable.

Hervidor de agua WMF Stelio

Si estás buscando un hervidor de una alta capacidad y que tenga una gran potencia, así como un acabado de alta calidad este será una gran opción. Esto debido a que se trata de un hervidor que cuenta con una potencia total de 2400W, lo que permite que se tenga el agua caliente en tan solo unos minutos.

Además, este modelo cuenta con una fabricación en acero inoxidable, lo que hace que sea un modelo robusto y bastante resistente. Además, cuenta con un indicador luminoso del nivel de agua en el exterior, y cuenta con un sistema de seguridad para evitar el sobrecalentamiento y también el calentamiento sin agua. Tiene una práctica asa de goma antideslizante para que puedas manipularlo sin ningún tipo de accidente.

Las opiniones de muchos de los clientes son realmente positivas, en especial porque afirman que "hierven los 1,7 litros en pocos minutos". Además, también destacan su "diseño compacto y de acero inoxidable", lo que hace que sea un modelo que se destaca por su gran resistencia y por un gran atractivo visual con un diseño bastante minimalista.

Hervidor de agua Philips HD9350/90

Philips es una marca que tiene una gran trayectoria en el mercado, y esta es un hervido de alta calidad a un precio bastante competitivo. Su fabricación en acero inoxidable de grado alimentario hace que sea la opción perfecta para tu hogar y que tengas los resultados esperados.

También cuenta con un filtro de micro malla, con el cual se pueden capturar todas las partículas de cal que puedan estar presentes en el agua. Además, su resistencia plana permite que el agua pueda hervir de una forma mucho más rápida. Ofrece un sistema de seguridad para evitar el hervido sin agua, y una base con giro de 360° para usarla de una forma más cómoda.

Muchos usuarios afirman que es un modelo de alta calidad y destacan que es "muy fácil de usar". Además, también destacan que tienen una "buena relación entre calidad y precio", haciendo que sea una gran opción si quieres ahorrar dinero en tu hogar.

Hervidor de agua Russell Hobbs Victory

No cabe dudas de que este es un modelo que debes tener en consideración, en especial porque está elaborado completamente en acero inoxidable cepillado. Este hervidor cuenta con detalles de plástico como el asa o la tapa para facilitar su manipulación, y ofrece una potencia total de 2200W.

Es capaz de hervir una taza de agua en tan solo 55 segundos, lo que te permitirá ahorrar mucho dinero en electricidad porque será hasta un 66% más rápido que otras opciones del mercado.

También cuenta con una boquilla de precisión y una luz indicadora de encendido que te permitirá saber cuando esté en funcionamiento. También ofrece un filtro extraíble que es completamente lavable lo que te permitirá tener un agua limpia siempre que uses este hervidor.

Los usuarios que han comprado este modelo afirman que la "vida es más fácil y cómoda".

También existen muchos usuarios que afirman que "calienta rápido", además es un modelo que al estar elaborado en acero inoxidable no cambiará el sabor del agua.

Hervidor de agua Cecotec ThermoSense 170

Si lo que buscas es un hervidor de agua con un precio realmente bajo, este es una gran opción para ti. En todo caso, cuenta con una capacidad de 1,7 litros, y una potencia de 2200W, lo que permitirá que se tenga una gran eficiencia a la hora de hervir el agua.

Está elaborado en plástico de alta resistencia y que está completamente libre de BPA, para evitar

cualquier elemento tóxico. Incluye un filtro anti cal desmontable y lavable, lo que ayudará a evitar

malos sabores, y con su estación con giro de 360° permite que el uso sea más cómodo. Tiene una

placa calefactora fácil de limpiar con la resistencia oculta, lo que permitirá tener un uso cómodo del hervidor.

Según las opiniones de los usuarios que han comprado este hervidor, afirman que es un modelo que es "muy cómodo". Además, afirman que es una solución "perfecta para calentar el agua sin gastar mucho". Además, es n modelo que es bastante "fácil de limpiar", por lo cual no tendrás que perder tiempo en la cocina.

Hervidor de agua Cecotec 350 Thermosense Clear

Esta es otra gran opción de la marca Cecotec, que cuenta con una capacidad total de 1,7 litros, y

que cuenta con un diseño realmente elegante para que puedas tener un hervidor de alta calidad.

Además, este cuenta con un cristal neutro transparente que permite ver el interior del hervidor

mientras que este hierve.

Ofrece una potencia total de 2200W, y una zona de ebullición rápida, para que puedas calentar el

agua en pocos minutos. En todo caso, esta también cuenta con un filtro anti cal completamente

desmontable y lavable que evitará al máximo los malos olores. Con su base giratoria de 360°, es

perfecta tanto para diestros como para zurdos, y con su asa ergonómica fría al tacto podrás usarla de una forma totalmente segura.

Cuenta con unas opiniones muy positivas por parte de los usuarios que la han comprado, y afirman que es un "buen hervidor de agua". También destacan que tiene un "bonito efecto del LED", y que calienta el agua muy rápido, por lo cual es un modelo bastante eficiente, con un gran diseño y una gran velocidad.

Hervidor de agua Cecotec ThermoSense 220

Si buscas un hervidor de agua fabricado completamente en acero inoxidable sin tener que gastar más dinero del necesario este será una gran opción. Esto debido a que cuenta con un precio bajo y una capacidad de 1,2 litros lo que permite que se tengan unos grandes resultados.

Este hervidor cuenta con una alta resistencia a la corrosión y ofrece una potencia de 1630W, con un

sistema bastante eficiente para hervir el agua. Cuenta con una estación de giro de 360°, y permite

ver el nivel de agua mediante la ventana indicadora. Además, cuenta con un indicador luminoso

de funcionamiento y un sistema de protección para evitar cualquier sobrecalentamiento.

Muchos usuarios afirman que "su acabado es lo mejor", en especial porque al ser de acabado metálico con luz azul se ve muy bien. Además, afirman que "funciona muy bien y es rápido", por lo cual podrás tener una gran eficiencia en tu cocina mientras que calientas el agua que vas a consumir.

Hervidor de agua KIKET Hervidor de cristal

Sin duda es una gran opción cuando buscas un hervidor de agua de gran capacidad, y que sea de

un tamaño ideal para toda la familia. Este hervidor está fabricado con acero inoxidable de grado

alimenticio, y tiene una gran potencia de 2200W, que permite hervir el agua en tan solo 5 minutos.

Cuenta con un diseño bastante elegante con una luz LED azul, la cual se encenderá mientras que el dispositivo está en funcionamiento y se apagará cuando el agua hierva. Ofrece un doble sistema

de seguridad para la desconexión automática en caso de sobrecalentamiento o que se active sin agua en el interior.

Los usuarios que han comprado este hervidor lo describen como "maravilloso", en especial

porque cuenta con una gran calidad. Además, destacan su "diseño original", gracias a que está diseñado con cristal y luces LED que se encienden mientras que está en funcionamiento lo que permitirá tener un uso eficiente y sencillo.

Hervidor de agua WMF Kitchenminis

Este es un hervidor de agua compacto, el cual ofrece una capacidad total de 0,8 litros y su potencia de 1800W te permite que tengas una gran eficiencia. Este hervidor cuenta con un exterior elaborado en cromargan en aleación con acero inoxidable, lo que hace que sea robusta y duradera.

Cuenta con un aspecto muy elegante, y cuenta con un indicador de nivel de agua en el interior, así

como un filtro de depósito de cal completamente extraíble para su limpieza. Cuenta con un gran

nivel de seguridad, que permite protegerlo por completo contra el sobrecalentamiento o contra el

calentamiento sin agua.

Según las opiniones que tienen los usuarios sobre este modelo se destacan que es una "perfecta elección", en especial porque es bastante compacto. Por otra parte, la mayoría de los usuarios destacan su "buena calidad", haciendo que sea un hervidor de agua que cumplirá con tus expectativas, y que tendrá una larga durabilidad en especial por su fabricación en acero inoxidable.

Claves más importantes para comprar un hervidor de agua

Puede que estés pensando cómo puedes elegir el hervidor de agua que más se adapte a tus necesidades. Por este motivo, te hemos preparado este apartado con los puntos clave en los que debes fijarte para tomar una decisión de compra completamente acertada:

Materiales

Los materiales son un aspecto muy importante que debes tener en consideración cuando vas a comprar un hervidor de agua. Si va a ser de plástico debes asegurarte de que sea un modelo que esté completamente libre de BPA para que no vaya a liberar ningún elemento tóxico.

Por otra parte, los de acero inoxidable suelen ser la mejor opción, en especial porque este es un material completamente inocuo que no liberará ningún tóxico ni producirá cambios de sabor en el agua.

Capacidad

Puedes encontrar hervidores de agua de diferentes tamaños, y todo dependerá del uso que le quieras dar. Por lo general las capacidades más populares suelen ser entre 1 y 2 litros, porque así tendrás suficiente agua.

Potencia

Es otro aspecto importante cuando compras un hervidor de agua, en especial porque para que sea eficiente debes tener una potencia de 2000 a 2200W. En todo caso, estos calientan el agua de una forma bastante rápida, aunque debes tener presente que algunos dependiendo de su diseño podrán calentar el agua más rápido que otros.

Indicador de nivel de agua

Para que puedas usar bien tu hervidor debes asegurarte de que tenga un indicador de nivel de agua bastante fácil de utilizar. Casi todos los modelos lo suelen llevar, pero algunos son más fáciles de ver que otros, por lo cual debes elegir el que más se adapte a tus gustos.

Asa de agarre

Muchos usuarios no suelen fijarse mucho en el asa, en especial porque no les parece un aspecto relevante. Pero, debes tener un asa que sea completamente ergonómica y que te permita manipular fácilmente el recipiente cuando esté lleno, porque así podrás tener una mayor manejabilidad. Fíjate muy bien en este aspecto porque con el tiempo seguramente te lo agradecerás.

Tipos de hervidores de agua

Existe una infinidad de tipos de hervidores de agua, por lo cual puede que te confundas un poco al principio. Puedes encontrar:

Con cable : estos son los que requieren de corriente eléctrica para calentar el agua. Estos cuentan con una resistencia eléctrica para calentar el agua de una forma rápida y eficiente, y su funcionamiento lo conoceremos más adelante.

: estos son los que requieren de corriente eléctrica para calentar el agua. Estos cuentan con una resistencia eléctrica para calentar el agua de una forma rápida y eficiente, y su funcionamiento lo conoceremos más adelante. Sin cable: son los más tradicionales, estos se colocan en un fogón o en una placa de vitrocerámica y su funcionamiento es parecido a cualquier cacerola. Estos son menos eficientes que los anteriores, pero son más baratos.

Básicamente la mayoría de los tipos de hervidores se utilizan para lo mismo, es decir, para calentar agua. Simplemente debes elegir uno que se adapte a tus necesidades y que cuente con las características que estás buscando para que elijas de forma adecuada el que cumplirá con las funciones que necesitas.

¿Cómo funciona un hervidor de agua?

El funcionamiento de los hervidores de agua es realmente sencillo, y es un aparato que va enchufado a la red eléctrica. Mediante el uso de la corriente eléctrica se calienta una resistencia que se encuentra dentro del aparato, la cual está en contacto con el líquido lo que va aumentando la temperatura del mismo.

En algunos casos te puedes encontrar con hervidores de agua que tienen funciones avanzadas como el auto apagado, o que permiten controlar la temperatura exacta del agua. Sin embargo, no dejan de ser electrodomésticos que tienen un funcionamiento bastante simple calentando el agua mediante una resistencia eléctrica.

¿Gasta mucho un hervidor de agua?

Esta es una pregunta muy recurrente, en especial porque las resistencias que tienen estos

hervidores son de gran potencia. Teniendo en cuenta que muchos hervidores son altamente eficientes y pueden calentar el agua en 125 segundos, el consumo energético no es realmente muy elevado.

Por lo general, estos son aparatos que pueden consumir aproximadamente 0,04kWh de energía, lo que hace que se tenga una gran eficiencia. En todo caso, un hervidor de agua puede tener una eficiencia energética del 81%, siendo el más eficiente seguido del microondas.

¿Cuál es la manera correcta de usar un hervidor de agua?

El uso de los hervidores de agua es realmente muy sencillo, y solo debes tener en cuenta unos consejos básicos para que no tenas problemas:

Nunca sobrepases la capacidad de llenado máximo .

. Cuando el indicador luminoso está encendido significará que está en funcionamiento.

está encendido significará que está en funcionamiento. Algunas emiten un sonido cuando el agua está a la temperatura indicada .

. Debes asegurarte de verter el agua en el recipiente con un gran cuidado para evitar cualquier tipo de quemadura.

En caso de quemaduras coloca tu mano bajo el agua del grifo y llama de inmediato a tu médico para hacer una cita.

coloca tu mano bajo el agua del grifo y llama de inmediato a tu médico para hacer una cita. En el caso de los hervidores eléctricos, estos no se deben mantener enchufados todo el tiempo, se deben enchufar justo antes de comenzar a usarlo y desenchufarlo cuando termines de usarlo.

Con estos consejos, podrás asegurarte de utilizar tu hervidor de agua de una forma adecuada, y conseguirás los resultados deseados.

¿Cómo limpiar un hervidor de agua eléctrico?

Siempre cuando vayas a limpiar el hervidor de agua eléctrico, debes asegurarte de desenchufarlo y vaciarlo. Lo primero que debes hacer es limpiarlo con un paño seco, evitando al máximo utilizar cualquier tipo de producto agresivo que pueda dañarlo. Para ello se recomienda la limpieza con agua o con un jabón neutro.

En el caso de que quieras hacer una limpieza profunda para eliminar los restos de cal o piedra caliza, debes asegurarte de utilizar una mezcla de agua con vinagre. Para ello, es indispensable hervir 1 litro de agua, con 250ml de vinagre blanco, y dejarlo actuar por dos horas o por una noche entera.

Para finalizar, simplemente llena con agua y calienta varias veces para eliminar los residuos. Si tu hervidor tiene filtro debes usar un cepillo para limpiarlo de una forma óptima.

¿Cómo descalcificar hervidor de agua?

Por lo general la descalcificación de un hervidor de agua se hace una vez al mes para asegurarte de consumir agua saludable. En todo caso, lo mejor será seguir el procedimiento de limpieza profundo del que acabados de hablar en el punto anterior para eliminar la cal.

En todo caso, esto permitirá que mantengas siempre el hervidor limpio gracias a la combinación de agua y vinagre que permitirá eliminar por completo los restos de cal. Recuerda que, el agua que uses a la hora de eliminar los residuos no la puedes usar porque estará contaminada.

Conclusión ¿Cuál es el mejor hervidor de agua?

Después de ver todas estas recomendaciones para comprar un hervidor de agua eléctrico de alta calidad te queremos recomendar el Hervidor de agua WMF Stelio . Esto debido a que es uno de los mejores que encontrarás en el mercado, y que cuenta con unas excelentes características, como te hemos contado en este post.

Hervidor de agua WMF Stelio

En todo caso, con este hervidor podrás tener unos grandes resultados, y podrás hervir el agua de una forma bastante sencilla. Este modelo se destaca de los otros que te hemos mostrado en especial por ser de los más seguros para la salud, por estar fabricado completamente en acero inoxidable de grado alimenticio y por tener su filtro de cal.