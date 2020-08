Dientes limpios, dientes fuertes, dientes sanos

La salud dental va más allá de la belleza. Es cierto que unos dientes blancos y fuertes son sinónimo de encanto y atractivo, pero conseguir una dentadura con esas características resulta de un trabajo bucal arduo y constante. No tener los cuidados precisos, podría ocasionar serios problemas como caries, gingivitis, halitosis (mal aliento), sangrado en las encías y más. Los porcentajes de sufrir de estos malestares aumentan si se tiene o tuvo ortodoncia.

Los odontólogos aconsejan utilizar el irrigador dental durante la rutina de higiene diaria, ya que es un equipo complementario del cepillado. Se recomienda usar, sobre todo, por las noches, después del cepillado

Bajo ese argumento, tener un buen cepillo dental es fundamental para proteger la dentadura y las encías. Previene estas enfermedades y ayuda a mejorar la apariencia de los dientes; siempre y cuando se sigan los consejos de los odontólogos. Pero, los cepillos no llegan a todas las zonas. Existen áreas muy complicadas y estrechas entre las encías y los dientes en donde se aloja placa y resto de comida que podrían provocar gingivitis. Para estos casos, está diseñado el irrigador dental.

El irrigador dental es un aparato eléctrico que emite un chorro de agua a presión que elimina el resto de comida y placa bacteriana.

Como recomiendan los odontólogos, el irrigador dental es el complemento perfecto del cepillado. Y hablando de cepillos dentales, para que tengas la pareja perfecta del irrigador, te dejamos aquí nuestro post sobre los mejores cepillos de dientes eléctricos por menos de 30 euros , para que logres una higiene dental 100% perfecta.

¿Qué irrigador dental comprar?

Los irrigadores dentales son equipos potentes y funcionales para los interesados en el cuidado y la salud dental. Tienen la capacidad de cuidar y proteger la dentadura y las encías gracias a su trabajo especial. Si no se tiene mucha información sobre ellos, es complicado escoger uno. Por ello, aquí hicimos un raking de los mejores y más vendidos y valorados en Amazon.es.

Irrigador dental - Ovonni

El irrigador dental de Ovonni es un equipo multifuncional y totalmente versátil. Dispara un chorro de agua a alta potencia para garantizar una limpieza más profunda. Tiene la posibilidad de eliminar el 99.9 % de la placa alojada entre los dientes y encías. Así como alimentos e impurezas. Tiene una presión de agua ajustable, lo que supone un amplio espectro de potencia para graduar, según se desee.

Tiene siete boquillas: tres tradicionales con alta presión de agua, una periodontal, dos para ortodoncia, una para placa dental y un limpiador de lenguas. Proporciona una gran limpieza a la lengua, las coronas, puentes e implantes y alambres de ortodoncia. Además viene con una bonita y práctica bolsa de viaje para que te lo lleves a todas partes.

Con una alta puntuación en Amazon.es, los clientes destacan como un excelente limpiador, práctico e ideal para llevar de viaje. "Estoy alucinada con lo limpios que me deja los dientes, elimina la suciedad que no se va con un cepillado de dientes. Tiene un chorro muy potente y diferentes velocidades. Viene con diferentes cabezales, con lo que lo puede utilizar más de una persona y con su tapa para guardarlos es perfecta. ¡El extra de una funda para transportar en viajes es un detalle perfecto!!! En general estamos muy contentos", es uno de las opiniones que se encuentran en el portal de ventas.

Irrigador Bucal Portátil Profesional de MAB

El irrigador dental de MAB es uno de los más pequeños y ligeros que podrás encontrar, haciéndolo ideal para llevártelo de viaje.

Tiene 3 modos ajustables de presión de agua: modo normal, modo suave y modo pulso, permitiendo adaptar la presión a la necesidad bucal.

El funcionamiento de este irrigador es muy sencillo, tiene 6 configuraciones distintas con seis cabezales para distintos chorros de agua; 2 boquillas estándar, 1 raspado de lengua, 1 boquilla de ortodoncia, 1 boquilla de bolsa periodontal y 1 boquilla de placa dental.

Un indicador LED nos informa sobre la batería restante. Además, el tanque de agua es de 300 ml. extraíble y fácil de limpiar.

Las valoraciones de los usuarios de este irrigador son excelentes, destacando la estética y el tamaño, su relación calidad-precio y, sobre todo, el buen resultado que da.

Irrigador dental - Nicefuse

El Nicefuse es el irrigador dental más vendido en Amazon.es. Todo esto gracias a su potente trabajo y sus múltiples funciones, capaces de adaptarse a cualquier necesidad. El irrigador dental tiene tres modos de limpieza profunda. Ajusta la presión del agua. Estas modalidades funcionan de la siguiente manera:

Normal , limpia las zonas donde los cepillos e hilos dentales no llegan.

, limpia las zonas donde los cepillos e hilos dentales no llegan. Suave , limpia y estimula las encías sensibles.

, limpia y estimula las encías sensibles. Modo pulso, masajea las encías y dientes. De esta manera, se define una presión ideal para cubrir las necesidades personales.

El limpiador bucal tiene seis boquillas intercambiables. El aparato es funcional para toda la familia porque cada uno de estos filtros tienen un trabajo específico que ayuda a ajustarse a cada necesidad.

Tiene dos boquillas estándar, eficaz para una limpieza diaria con masaje para los dientes. Una boquilla de ortodoncia, diseñada para quienes tienen ortesis y tirantes. Una boquilla de placa, que trabaja sobre los implantes, puentes dentales o cualquier diente de repuesto. Un limpiador de lengua, eficaz para eliminar las capas y manchas de la superficie; y una boquilla periódica, que tiene el fin de ayudar contra la gingivitis, periodontitis y más.

Irrigador dental Professionale de Apiker

¡Tener una encías sanas y dientes brillantes es más fácil! El irrigador dental de Apiker es un equipo potente ocho boquillas ajustables. Cada una dispone de una función especial para tratar todas las necesidades. Tres boquillas tradicionales, una contra bacterias que forman manchas en los dientes, una contra gingivitis y periodintitis, una para ortodoncia, una para limpiar sarro de la lengua y una para limpieza nasal.

Diseñado a una tecnología de presión de agua ajustable en 10 modalidades. Del 1 al 3 para retirar con suavidad la placa de los dientes y trabajar sobre encías sensibles. Del 4 al 7 ofrece una limpieza profunda y del 8 al 10 emite una presión de agua fuerte para eliminar las placas rígidas alojadas en zonas difíciles. El Apiker tiene un depósito de agua de 600 ml para garantizar mejor trabajo y utilidad para toda la familia. Este tiene diseñada una pequeña válvula para evitar las filtraciones.

El irrigador tiene un voltaje universal de 100 y 220, lo que significa que se puede llevar de viaje a todos lados. Incluye un manual en español en formato PDF para aprender, paso a paso cómo usarlo.

Irrigador dental Oxyjet – Oral –B

Oral –B, la marca de cepillos dentales más recomendada en el mundo, tiene su propia línea de irrigadores dentales. El Oxyjet es un modelo de limpieza profunda que promueve la sanidad en dientes y encías. Con su tecnología de microburbujas limpia a fondo entre las líneas de los dientes y con su presión, embiste contra las bacterias dañinas. Eliminan con suavidad la comida y trabaja para mantener la zona completamente fresca.

El cepillo de dientes nunca es suficiente para una limpieza eficaz, es por ello que el Oxyjet tiene una tecnología de presión de agua ajustable; lo que permite personalizar la fuerza y la dirección de la misma. Al momento de usar, dentro del recipiente se puede verter un poco de enjuague bucal para combatir, con mayor eficiencia, las bacterias.

El modo de uso de este irrigador dental de Oral –B es el siguiente. En primer paso, se ajusta la boquilla hasta el mango del aparato. Se debe llenar el recipiente con agua a temperatura ambiente y un poco de enjuague bucal. Esta última opción no es indispensable, solo se puede utilizar si se desea. Enciende el irrigador y selecciona la presión deseada. Elige la función del chorro y sitúa sobre las encías y los dientes.

Irrigador dental DentaCare EW1211W845 - Panasonic

El DentaCare es un irrigador dental que se complementa con un cepillo de dientes eléctrico. Tiene un poder de limpieza eficaz en zonas interdentales donde el cepillo y el hilo no llegan. El dispositivo tiene una tecnología de modo Air In, que son pequeñas burbujas de aire que garantizan mayor eficiencia en área impenetrables, en zonas periodontales, alrededor de los puentes y en la ortodoncia. El modelo EW1211W845 tiene tres modos de limpieza. El modo Jet, para retirar alimentos y placa bacteriana; el modo Regular Air In, que masajea y enjuaga las encías y el modo Sotf Air In, cuyo objetivo es dar un masaje suave sobre las encías sensibles.

El dispositivo de Panasonic tiene un depósito de agua incluido que otorga un trabajo de

35 segundo por cada llenada.

El equipo de limpieza bucal cuenta con dos tipos de chorros de agua. Según las necesidades específicas, este se puede adaptar para ofrecer un trabajo de profesional. El primero es el modo chorro, que emite poderosos impulsos de agua a presión directa sobre los dientes y encías. El segundo, el modo chorro con aire, dispara un potente chorro de agua con aire para mayor limpieza de bolsas periodontales y estimulación en las encías.

Irrigador dental WP- 660EU Aquarius - Waterpik

Posicionado como uno de los más vendidos en Amazon.es, el irrigador dental de la marca Waterpik es una alternativa a los hilos dentales y otras herramientas que demoran mucho en ser efectivas. Con solo un minuto de trabajo se es capaz de poseer una boca más limpia, saludable y fresca. Incluye tecnología de modulador de pulsos, el cual permite la estimulación de las encías y eliminar la mayor cantidad de placa.

El irrigador eléctrico tiene un temporizador incluido de un minuto que se detiene cada 30 segundos; con esto, alerta que es necesario cambiar de zona. De esta manera, se garantiza una mayor limpieza y gran cobertura de áreas.

El aparato de Waterpik tiene siete puntas dentales para trabajar con más profundidad y en función de la necesidad.

Tres puntas Clasic Jet (JT 100 –E) de uso general .

. Una punta Cepillo de dientes (TB 100 –E) que funciona como cepillo manual .

. Una punta Ortodoncia (OD 100 –E) es una punta que sirve para limpiar la ortodoncia .

. Una punta Pik Pocket (PP 100 –E) para mejorar el tratamiento de las bolsas dentales .

. Una punta Plaque Seeker (PS 100 –E) que se utiliza en implantes y cualquier prótesis dental.

Irrigador dental - Uvistare

El irrigador dental de Uvistare es un equipo multifuncional capaz de generar altos niveles de limpieza y salud dental. Tiene cinco modos de limpieza que ajustan la presión de agua que va desde la intensidad más alta a la más baja. El Pulso para ofrecer una limpieza profunda. El modo Fuerte resulta perfecto para una limpieza potente. La modalidad Normal, es ideal para realizar una limpieza diaria. La alternativa Suave para trabajar en los dientes de los niños, en prótesis y dentaduras postizas. La modalidad Bajo, perfecto para la dentadura y encías sensibles.

El irrigador de diente tiene una alta capacidad de batería, con 2.000 mAh demora cinco horas en completar la carga. Se puede utilizar por 10 días consecutivos. Tiene distintos modos de conexión. Adicional al cable de electricidad tradicional, incluye un cable con conexión USB; lo que supone que es perfecto para viajar y cargar en cualquier lugar.

El pack tiene seis boquillas para utilizar. Un limpiador de lenguas, un cepillo de dientes tradicional y cuatro puntas reemplazables; una de ellas funciona para la limpieza contra la gingivitis, una para la ortodoncia y dos para interdental normal.

Irrigador dental Aquapik 100 – Boston Tech

Con la mejor tecnología de modulación de pulsos, el irrigador dental Aquapik 100 es un modelo funcional para eliminar placa bacteriana y todas las impurezas que reposan sobre los dientes y encías. Tiene un motor con velocidad de 1200 a 1800 Revoluciones Por Minuto (RPM). Gracias a su diseño con los últimos avances de la ciencia, tiene un temporizador que se apaga a los dos minutos de uso; tiempo máximo definido por los profesionales para alcanzar la limpieza completa.

El irrigador de la marca Boston Tech tiene un tamaño de 20 x 14 cm; cuando está vacío pesa menos de medio kilo, ideal para colocar sobre una mesa o repisa en el baño.

El equipo incluye siete boquillas: tres tradicionales de diferentes colores que, puede usarse para sustituir o para distintos integrantes de la familia. Una nasal recomendada para sinusitis o alergias. Un raspador de lengua, una para tratar casos periodontales y una para ortodoncia.

Tiene un control ajustable a 10 niveles de presión de agua. Dispone de un espacio de

almacenamiento en donde se deben guardar las puntas y herramientas que incluye. Con

un potente motor, tiene tecnología silenciosa y eficaz.

Irrigador dental EW –DJ10 –A510 - Panasonic

Entre los más vendidos, el irrigador dental de Panasonic es un limpiador de agua delicado. Sus chorros de agua, aunque son potentes, no provocan dolor o molestias que sí podría ocurrir con hilos u otras herramientas. Elimina alimentos, placa bacteriana, y cualquier partícula nociva para la salud dental. Tiene dos velocidades, ajustables, para adaptarse a las necesidades personales. Uno para limpieza diaria y otro para encías sensibles.

Los comentarios en Amazon.es apuntan a ser un producto liviano y fácil de manejar.

Además, las opiniones resaltan su relación precio –calidad, indicador importante para su

adquisición. "Estoy encantada con el producto, llevo alrededor de un mes usándolo. Es cómodo, práctico y no ocupa mucho espacio. Aunque su objetivo principal sea poder llevarlo de viaje, yo lo compré para tenerlo en casa, el tanque de agua no es muy grande, pero da para toda la boca si lo haces en el modo suave, para el modo normal yo lo que hago es poner un tanque de agua para la parte de arriba de la boca y otro para la de abajo y me da más que de sobra. Como llenar el tanque no cuesta nada no se me hace ni incómodo ni engorroso", se lee entre las opciones.

Irrigador dental WP 100 - Waterpik

El irrigador dental WP 100 es un producto de protección dental completo. Pensado para ser un equipo de limpieza profunda, tiene siete puntas con distintas funciones. Dos boquillas de inyección directa, eficaz para el uso diario; una con cabezal de cepillo de dientes tradicional que sirve para limpieza superficial, es decir, no sustituye la función del cepillo personal. Una cuarta boquilla llamada plaque Seeker que proporciona higiene interdental. Un limpiador de lenguas, una boquilla que llega las zonas

periodontales y un cabezal para asear con ortodoncia.

Tiene un diseño liviano y fácil de usar. Es pequeño y silencioso. Con tiene un depósito interno en el cual guardar los implementos y herramientas. El tanque de agua es de 651 ml, suficiente para utilizar en cada limpieza sin necesidad de volver llenar. Es importante que, después de cada lavada, se debe botar el líquido restante y dejar el recipiente vacío. El agua almacena en él no se puede usar para próximos lavados.

Una de las consideraciones a tomar en cuenta es que este es el irrigador dental mejor valorado en Amazon.es. Con más 9 mil 500 valoraciones, no hay otro equipo con las mismas puntuaciones como este, lo que supone un eficaz trabajo.

Preguntas frecuentes antes de comprar un irrigador dental

Los irrigadores dentales son equipos funcionales y complementarios para una limpieza

bucal completa. Su uso no elimina o disminuye la utilidad del cepillo tradicional, todo

lo contrario, potencia el trabajo para una mejor higiene. Hay mucha información

relacionada al tema, por eso, si tienes algunas dudas sobre la compra de un producto de

este tipo, aquí algunas preguntas frecuentes comunes antes de la adquisición.

¿Cuál es son las marcas más reconocidas de irrigadores dentales?

Los irrigadores dentales mejor valorados o más usados son:

¿Cuándo usar un irrigador dental? ¿Antes o después de cepillarse?

Los odontólogos aconsejan utilizar el irrigador dental durante la rutina de higiene diaria,

ya que es un equipo complementario del cepillado. Se recomienda usar, sobre todo, en

las noches, después de cepillarse convencionalmente.

¿Cuántas veces hay que limpiarse los dientes con un irrigador dental?

Los expertos recomiendan que el irrigador dental se utilice una vez al día. Es presión

de agua que, con solo una vez. El consejo, en líneas generales, es usarlo por dos minutos, y tres como sumo. Por ende, se podría considerar también las indicaciones del equipo. Hay algunos muy potentes que sugieren su uso por un minuto. Pero nunca sobre pasar los tres minutos.

¿Cómo se utiliza el irrigador dental?

Sigue estos pasos para usar correctamente un irrigador dental:

Llena el recipiente con agua suficiente para utilizar.

Escoge la boquilla o punta que se adecua a tu necesidad puntal.

Ajustar a la velocidad o presión deseada.

Antes de encender, coloca la boquilla cerca de los dientes y enciende. Cierra un poco la boca para evitar salpicaduras y dejar que el agua fluya .

. Comienza la limpieza en los dientes inferiores enfocando el trabajo en las líneas entre ellos y entre la encía y los dientes. Desde los delanteros hasta los traseros. Se sugiere 30 segundos por zonas .

. Continúa con los dientes superiores, de adelante atrás.

Utiliza el limpia lenguas, si este lo posee.

¿Cómo se limpia un irrigador dental?

Para limpiar un irrigador dental se siguen los siguientes consejos: