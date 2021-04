Los mejores 7 juegos de tapers de cristal que debes elegir

Sin duda que almacenar tus alimentos en el frigorífico o transportarlos fuera de casa, no es una tarea fácil si no tienes cómo hacerlo de una forma adecuada. Para realizar esta función sin duda lo mejor es optar por comprar los mejores juegos de tapers o tuppers para tu hogar. De todos los sets, nuestro favorito es el CREST Cuadrado , por su gran calidad y porque tendrás una solución perfecta para guardar todos tus alimentos.

También son muy útiles para llevarte el almuerzo al trabajo, o para saborear lo que cocinaste el día anterior cuando aún tienes comida almacenada en tu nevera. Pero, no todos son de la mejor calidad, por lo que hemos analizado y seleccionado las mejores opciones para que puedas elegir los de mejor calidad.

Así que, si lo que quieres es comprar las mejores fiambreras para tu hogar, te invitamos a que sigas leyendo atentamente este post.

¿Cuáles son los mejores tuppers de cristal?

Los tuppers de vidrio suelen ser mejores que los de plástico, en especial porque son mejores para tu salud, ya que no tendrás que preocuparte en absoluto por el BPA y el bisfenol A. Para que puedas escoger unos que se ajusten por completo a tus necesidades te invitamos a revisar las 7 mejores opciones que encontrarás en el mercado, y así podrás elegir unos que se ajusten por completo a lo que buscas.

Estos son los mejores tuppers de vidrio para casa tras nuestro análisis:

1. Tapers de cristal de 20 piezas CREST Cuadrado

Tapers de cristal de 20 piezas CREST Cuadrado

Es uno de los mejores sets de tapers que podrás encontrar en el mercado, en especial porque están hechos de vidrio de borosilicato. Esto hace que sean altamente resistentes y permiten soportar temperaturas de hasta 95°C sin romperse. Cuenta con tapas con cierre a presión, las cuales están hechas en silicona totalmente libre de BPA, lo que permite que puedas conservar tus alimentos sin ningún riesgo para tu salud.

Su sello hermético es totalmente a prueba de fugas, y permite mantener los alimentos frescos por más tiempo, e incluso mantener líquidos dentro sin que se vayan a salir. Están fabricados de forma que se pueden almacenar uno dentro del otro para que ahorres espacio cuando no los estés utilizando. El set está compuesto por un total de 10 recipientes y 10 tapas, para que puedas aprovecharlo para cualquier tipo de ocasión en la que quieras almacenar comida en tu hogar. Son muy útiles para mantener tu nevera totalmente ordenada.

Los clientes que han comprado este modelo tienen muy buenas reseñas al respecto, asegurando que "las tapas utilizan bisagras que son de muy buena calidad y son ideales para el almacenamiento por su diseño". Por otra parte, afirman que "tiene una calidad-precio estupenda, y cumplen por completo con su objetivo sin perder líquidos porque cierran muy bien". Son una gran opción a tener en cuenta, en especial porque están fabricados en cristal altamente resistente y de muy buena calidad.

2. Tuppers de vidrio de 18 piezas Genicook 1804-1

Tuppers de vidrio de 18 piezas Genicook 1804-1

Este es un set de recipientes que son totalmente herméticos, y que son muy prácticos, siendo totalmente a prueba de fugas. Están fabricados en cristal de borosilicato de alta resistencia, y su tapa está hecha en polipropileno de grado alimenticio para garantizar que se puedan conservar los alimentos de una forma óptima. Se pueden apilar con la finalidad de ahorrar espacio, porque los recipientes más pequeños se pueden guardar en los más grandes.

No contienen ningún tipo de sustancias nocivas para la salud, siendo aprobados por la FDA, LFGB, DGCCRF y SGS. Esto garantizará que podrás utilizarlos incluso para almacenar alimentos para bebés sin ningún tipo de inconveniente. Son aptos para el microondas, horno o para el congelador, porque soportan un rango de temperaturas entre los -40°C y los 400°C. Esta última temperatura permite usarlos en el horno, siempre que se utilicen sin tapa. Recibirás un total de 9 recipientes con sus 9 tapas correspondientes de diferentes tamaños para ordenar tu nevera fácilmente.

Son muchas las reseñas positivas que tiene este modelo pro parte de los usuarios que lo han comprado, asegurando que "son muy buenos, altamente resistentes y no dejan escapar ni una gota incluso almacenando solo líquidos". También afirman que "ofrecen un almacenamiento seguro, rápido y estable, además de que tendrás 4 tamaños diferentes de recipientes lo que permitirá tener la máxima versatilidad". Este es un set de recipientes de vidrio de alta calidad y que se puede lavar fácilmente directamente en el lavavajillas.

3. Tapers de cristal de 14 piezas Amazon Basics HS0301

Tapers de cristal de 14 piezas Amazon Basics HS0301

Se trata de una solución económica y práctica para el almacenamiento de tus alimentos de una forma totalmente ordenada. Es ideal para transportar alimentos porque tiene un cierre a prueba de fugas o también sirven para congelar pequeñas raciones de comida. Es un set bastante completo que incluye 4 recipientes rectangulares, y 3 redondos de diferentes tamaños para mayor versatilidad.

Están fabricados en vidrio borosilicato que no es poroso, es altamente resistente y se puede limpiar muy fácilmente. Las tapas están totalmente libres de BPA, y crean un sello totalmente hermético para que no se vaya a tener ningún tipo de fugas. Son totalmente aptos para el horno, microondas y lavavajillas. En total recibirás 7 recipientes de vidrio con sus 7 respectivas tapas para conseguir así una gran versatilidad, aunque también está disponible un set de 20 piezas si necesitas más recipientes.

Las opiniones que tienen estos recipientes por parte de los usuarios son muy buenas, afirmando que "son recipientes de cristal con cierre estancos y que no ocupan mucho espacio porque se pueden guardar unos dentro de otros, además son más sanos y ecológicos". Además, aseguran que "ha valido la pena, porque son recipientes de diferentes medidas, y son ideales para guardar la comida sobrante en el frigorífico". Estos son unos recipientes multiusos de muy alta calidad y que tienen un muy buen precio.

4. Tuppers de vidrio de 18 piezas KICHLY EU0310

Tuppers de vidrio de 18 piezas KICHLY EU0310

En este set te encontrarás con un total de 9 envases de vidrio con sus 9 respectivas tapas de plástico transparente totalmente libres de BPA. En estos recipientes puedes congelar, hornear, recalentar, almacenar y servir toda clase de alimentos de una forma sencilla. Los recipientes están fabricados en vidrio borosilicato y su tapa está elaborada en polipropileno, totalmente transparentes para ver los alimentos sin tener que abrir los recipientes.

Las tapas se abren y cierran muy fácilmente gracias a cuatro pestillos que tienen una junta de goma para crear un sello totalmente hermético. Son contenedores que pueden resistir temperaturas de hasta 450°C sin tapa y que al mismo tiempo son completamente aptos para el congelador. Esto permite que puedas almacenar tus alimentos sin ningún tipo de inconveniente. Son totalmente aptos para el lavavajillas por lo cual su limpieza será totalmente sencilla, y así no tendrás que preocuparte en absoluto por este aspecto.

Quienes han comprado este modelo tienen muchas opiniones positivas al respecto, asegurando que "los recipientes tienen un gran grosor, lo que los hace totalmente robustos y manejables, por lo que no tendrás problemas con el uso de las mismas". Por otra parte, aseguran que "las tapas encajan muy bien, son de muy buena calidad y tienen un buen tamaño". Es una gran opción para almacenar todos tus alimentos y conservarlos por más tiempo.

5. Tapers de cristal de 11 piezas Home Planet

Tapers de cristal de 11 piezas Home Planet

Es un set ideal para tu cocina, en especial porque se trata de 5 recipientes de buen tamaño, que permiten tener una gran capacidad. Recibirás un total de 5 recipientes y 6 tapas, lo que te permitirá tener un repuesto en caso de que alguna tapa se rompa. Sus tapas tienen un sello de silicona, lo que te permite que puedas conseguir un sellado hermético. Esto hace que puedas llevarlos a cualquier parte sin tener ningún tipo de derrames en tu cartera o mochila.

Están elaborados totalmente en cristal no absorbente, sin que vaya a filtrar toxinas en la comida, y es seguro cocinar directamente del congelador al horno. Son una gran solución, en especial si buscas un set que sea barato y de buena calidad, y son totalmente compatibles con el horno o el congelador. Para su limpieza simplemente debes colocar los recipientes en el lavavajillas y ya está, aunque la tapa no es compatible con el lavavajillas por lo que tienes que lavarla a mano.

Las opiniones que tiene este modelo son muy buenas asegurando que "es ideal para almacenar tu comida, y es ideal para transportarla porque no presenta ningún tipo de fugas". Además, afirman que "son recipientes de muy buena calidad, y son de una gran capacidad lo que permite que sean ideales para guardar bastantes alimentos". Son unas fiambreras de alta calidad y que te permitirán transportar tus alimentos al trabajo sin ningún tipo de fugas.

6. Tuppers de vidrio de 10 piezas Luminarc Pure Box Active

Tuppers de vidrio de 10 piezas Luminarc Pure Box Active

Este es un set bastante completo, el cual está compuesto por un total de 5 recipientes, de los cuales 4 son rectangulares y uno redondo. Cada uno de ellos vienen con su respectiva tapa facilitando el guardado de alimentos. Es totalmente resistente al choque térmico y tiene una válvula de apertura y cierre para que puedas utilizar el recipiente directamente en el microondas directamente desde el congelador sin necesidad de quitar la tapa.

Esto evitará que los alimentos se sequen o que se salpiquen al calentarlos a una temperatura hasta los 110°C. Es totalmente apto para el lavavajillas, lo que hace que puedas limpiarlos de una forma realmente sencilla y rápida. Tienen un cierre muy fácil de usar con 4 puntos de bloqueo, y puedes guardarlos de forma apilada para reducir el espacio que ocuparan de una forma realmente óptima.

Este modelo tiene muy buenas opiniones por parte de los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "tienen una calidad excepcional a un precio muy competente, y están hechos de vidrio de muy alta resistencia y calidad". También afirman que "son muy buenos y duraderos, y no se han rallado ni tienen manchas después de utilizarlos durante un largo tiempo". Son una gran opción parra transportar tus alimentos y para calentar en el microondas sin ningún tipo de problema.

7. Tapers de cristal de 12 piezas KICHLY EU0248

Tapers de cristal de 12 piezas KICHLY EU0248

Se trata de una gran opción que debes tener en cuenta, en especial porque recibirás un total de 6 envases con sus 6 tapas y son de forma rectangular. Son recipientes multifunción que sirven para congelar, hornear, recalentar, almacenar y servir tus alimentos de una forma realmente sencilla. Se pueden usar a una temperatura de hasta 450°C sin tapa, por lo cual son ideales para que puedas cocinar todos tus alimentos.

Sus tapas son muy fáciles de abrir o cerrar, puesto que tienen 4 pestillos que tienen una junta de goma que creará un sello muy fuerte lo que permite mantener la humedad fuera. Los envases son totalmente a prueba de fugas, por lo que son ideales para llevarlos a cualquier parte. Están fabricados en vidrio de borosilicato y su tapa está hecha en polipropileno libre de BPA, para hacerlos totalmente saludables para tus alimentos. Son aptos para el lavavajillas, y se pueden almacenar de forma apilada uno encima del otro para ahorrar espacio.

Quienes han comprado este set tienen muy buenas opiniones al respecto, asegurando que "son muy buenas fiambreras de cristal, cerrando perfectamente sin salirse ni el caldo incluso si se vuelcan". Por otra parte, afirman que "funcionan muy bien, son de muy buena calidad y permiten almacenar tus alimentos de forma ordenada y saludable". Son una gran opción, con una calidad-precio insuperable siendo ideales para almacenar tus alimentos fácilmente.

¿Cómo elegir un buen set de tuppers de cristal?

Antes de decidirte por unos tapers para tu cocina, debes tener en cuenta algunos aspectos fundamentales que debes considerar para que puedas conseguir un gran rendimiento. Dentro de los aspectos en los que te debes fijar están:

Material

Los mejores son los tuppers de vidrio, pero no de cualquier vidrio porque algunos cristales pueden resultar muy frágiles. Por este motivo, es importante que tengan una fabricación en vidrio de borosilicato que es resistente tanto a las altas como a las bajas temperaturas, y tiene un gran rendimiento.

También los puedes encontrar en acero inoxidable, los cuales se pueden calentar directamente en la hornilla. Sin embargo, estos son menos prácticos porque no se pueden usar directamente en el microondas lo que hace que no sean la mejor solución.

Tamaño y forma

En este punto debes escoger unos que se ajusten directamente de tus necesidades de almacenaje para tus alimentos. Te puedes encontrar diferentes opciones de forma como rectangular, redonda o cuadrada. También debes fijarte bien en la capacidad de en litros que tenga porque de esta dependerá la cantidad de alimentos que podrás guardar.

Sistema de sellado

Debes asegurarte de que el sistema de sellado sea lo más hermético posible, para ello los tuppers de cristal suelen incluir anillos de silicona. Esto con la finalidad de que puedas evitar cualquier tipo de fugas de líquidos. Así podrás transportar todos tus alimentos de una forma cómoda sin que se vaya a producir ningún tipo de derrames de líquidos en tu bolso o mochila.

Precio

Debes tener en cuenta que los tuppers de cristal suelen ser más costosos que los de plástico, por lo cual un set puede tener un precio entre los 20 y los 40 euros. Los mismos en plástico pueden llegar a tener un coste de menos de 10 euros, pero debes pensar en los beneficios para tu salud. Además, de que los de cristal tendrán una mayor durabilidad por lo que sin duda merece la pena hacer la inversión.

¿Por qué un tapers de cristal es mejor que uno de plástico?

Los tuppers de vidrio siempre serán una mejor solución que los de plástico, en especial porque no se mancharán. Esto debido a que el vidrio es un material completamente libre de poros, lo que te permitirá que puedas mantenerlo totalmente libre de manchas.

Además, los de cristal no afectarán el sabor ni el olor de tu comida, y sus sellos herméticos son de total confianza. Estos se pueden usar tanto en el microondas como en el horno, por lo cual tienen una gran ventaja que con los de plástico no tendrás. Por otra parte, es una inversión a muy largo plazo, en especial porque su vida útil es casi ilimitada y tendrás un elemento totalmente respetuoso con el medio ambiente, porque no tendrás que cambiarlos periódicamente generando contaminación.

Ventajas de usar tuppers de cristal

Frente a los de plástico, los tuppers de cristal tienen muchas ventajas interesantes, siendo una de las principales que no transmiten elementos químicos malos para tu salud a los alimentos. Pero también tienen otras ventajas interesantes como son las siguientes:

Soportan un rango de temperaturas entre los -40°C y los 400°C

No se deforman ni se estropean con el uso

No se mancharán en absoluto con los alimentos

El vidrio soporta el lavado en lavavajillas y con jabones abrasivos sin problema

No se deforman ni se impregnan de componentes químicos como puede suceder con el plástico

Son bastante rígidos lo que permite transportarlos fácilmente

Sus tapas permiten crear unos sellos totalmente herméticos, lo que permite evitar cualquier tipo de derrames durante el transporte

Uno de los mayores inconvenientes que tienen este tipo de tapers es que su precio suele ser más elevado que los de plástico. Pero, teniendo en cuenta su durabilidad, es una gran inversión, en especial porque serán ideales para cuidar tu salud y son mucho más ecológicos que los de plástico.

¿Por qué comprar un juego de tapers que uno solo individual?

Puedes encontrar ambas opciones en el mercado, pero siempre será mejor comprar un juego completo de tuppers. Si compras cada uno de forma individual, el precio será mucho más elevado, y tendrás que pagar mucho dinero si necesitas 5 o más.

Al comprarlos en un set, podrás asegurarte de tener diferentes tamaños y con diferentes características. En todo caso, antes de comprar, debes verificar que el set que vayas a comprar sea siempre uno que tenga todos los tamaños y modelos que estés buscando para que pueda brindarte una gran durabilidad.

Por lo general, podrás conseguir los juegos por un precio de 20 a 40 euros, pero si compras cada uno por separado podrías terminar pagando 60 euros o incluso más. Por este motivo, si quieres ahorrar dinero, la mejor solución será que compres un juego de tapers, porque de esta forma no tendrás que gastar más dinero del necesario en tu compra.

¿Se pueden meter los tapers de vidrio en el congelador?

Claro que sí, los tapers están fabricados en vidrio de borosilicato, el cual es totalmente resistente a las bajas temperaturas. Estos están diseñados especialmente para resistir unas temperaturas de hasta -40°C, por lo que colocarlos en el congelador no tendrá ningún tipo de problema.

Sin embargo, siempre será bueno protegerlos de los cambios bruscos de temperatura, en especial porque así podrás prolongar al máximo su vida útil. Algunos modelos están preparados para soportar los cambios de temperatura, lo que te permitirá pasarlos directo del congelador al horno microondas. Pero, no es aconsejable pasarlos al horno normal de forma rápida, puesto que podrían romperse por el cambio brusco de temperatura.

¿Dónde comprar tuppers de cristal?

Los tuppers de cristal son cada vez más populares, por lo cual puedes encontrarlo en las grandes superficies. Puedes encontrarlos en El Corte Inglés o en Carrefour, pero los precios que encuentras en estos establecimientos son bastante elevados en especial para los modelos de cristal.

Si lo que quieres es ahorrar dinero, lo mejor será que hagas tu compra en Amazon, porque allí encontrarás siempre las mejores ofertas. Además, podrás aprovechar el envío rápido que tiene la plataforma y recibir tu set de tapers en la puerta de tu hogar sin que tengas que perder tiempo en ir a un establecimiento físico.