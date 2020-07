Lavavajillas baratos. ¿Cuáles son los mejores?

Los Mejores Lavavajillas para ahorrar mes a mes

Si estás aquí, es porque has decidido buscar los mejores lavavajillas económicos para poder librarte de este pequeño pero tedioso trabajo de lavar los platos varias veces al día. Pues estás de enhorabuena ya que has llegado al lugar indicado, y en este post te contamos cuáles son los mejores lavavajillas económicos para que logres ahorrar mes a mes.

A continuación te presentaremos la mejor selección de estos dispositivos para que puedas escoger el que más se adapte a tu presupuesto.

Nuestra selección: Lavavajillas Bosch Serie 2 SPV25CX03E

Lavavajillas BOSCH Serie2

Se trata de un excelente lavavajillas totalmente integrable. Que destaca por su perfecto lavado y su función VarioSpeed, que permite reducir el tiempo de lavado en un 65%. Destaca por las siguientes características: Motor EcoSilence: súper eficiente y silencioso; InfoLight: proyección de luz sobre el suelo que indica si el lavavajillas está o no en funcionamiento; GlassProtect: cuida al máximo la vajilla y las copas, incluso la más delicada; Función Extra Secado: proporciona un secado extra para conseguir resultados perfectos; AquaStop: sistema antifugas con garantía única y de por vida.

A las destacables características enumeradas, hay que añadir la excelente calidad de este lavavajillas, compromiso innegociable de la marca Bosch.

Y como no podía ser de otra forma, la numerosa valoración de los clientes es excelente, con una media de 4,6 puntos sobre 5.

Mejor Lavavajillas de 60cm: Milectric B07Z3S2Z9K

Lavavajillas Milectric

"Es de fácil manejo al igual que la instalación y no puedo pedir más en relación al precio. el diseño es perfecto y la disposición interior ofrece lo mismo que otros de marcas más reconocidas".

Este pequeño y perfecto resumen del lavavajillas Milectric ha sido escrito por uno de los clientes usuarios de Amazon.

Este producto tiene un 5/5 en un 100% de valoración. Esta elevada valoración se debe también a, como nos cuenta Jhonson: "Estamos encantados, nos llegó una semana antes de lo previsto y los platos quedan súper bien, es muy recomendable por su calidad y

precio"´.

Además, cuenta con una clasificación energética de A++, y su acabado interior es de acero inoxidable con medidas de 85 x 60 x 60,4cm.

Mejor lavavajillas de 45cm: TEKA LP8 400

Lavavajillas TEKA LP8 400

Este es un producto fácil y sencillo de utilizar el cual viene equipado con 4 programas diferentes de lavado que se ajustan a tus necesidades, y que ha sido calificado con un 4,5 sobre 5 con un 70% de comentarios de 5 estrellas gracias a su excelente servicio.

"Excelente producto que me está dando un servicio perfecto en un espacio reducido, además es ideal para una persona que viva sola en casa"

Así lo describe Javier tras haberlo puesto en práctica una vez ya recibido su pedido.

Este lavavajillas de la marca TEKA se caracteriza por tener 2 cestas para colocar todas las piezas, las cuales con tan solo presionar un botón las puedes lavar reduciendo hasta 15% de consumo.

"La cesta de arriba tienes dos posiciones por si colocas algo más alto, y aun siendo tan compacta he dado fiestas con mucha gente y mucho plato y me ha quitado de encima todo el trabajo admirablemente, me encanta, la amo!!"

De esta forma la describe un cliente sumamente satisfecho con este producto, no pierdas la oportunidad y consigue el tuyo, también cuenta con 3 temperaturas (45°,60°,65°), paneles de mando electrónico y una cubeta para colocar el detergente.

Lavavajillas silencioso Indesit DFG 15B10 EU

Lavavajillas INDESIT

Este lavavajillas es conocido como el más silencioso y además ha sido calificado con un 4,5 sobre 5 con el 66% de los comentarios que lo han valorado con 5 estrellas.

"Lo compre por el precio esperando que fuera uno de los más baratos y me lleve una grata sorpresa al comprobar que lava divinamente, no hace nada de ruido, gasta poco e incluso deje varios artículos a lavar de un día para otro con tomate frito y restos de lasaña y el su segundo mejor programa lo lavó todo estupendamente".

Estas han las palabras palabras de un usuario cliente de amazon.

Este es un lavavajillas de tipo independiente con dimensiones de 6 x 60 x 85 cm (ancho, profundidad, altura) con eficiencia de energía A+ y sonido de 51 dBA, protección contra el reflujo y 5 programas de lavado (economía, intensivo, normal, prelavado, rápido).

"Muy sencillo de poner en práctica, apto para todas las edades, incluso muy mayores. lo recomiendo a todos"

Así es como lo describe quien ha quedado fascinada con este producto y se lo recomienda a todo el mundo por su gran calidad, excelente precio y su sencilla forma de ponerlo en funcionamiento.

Lavavajillas compacto de 6 servicios Candy CDCP6E

Lavavajillas CANDY

Si tu cocina está totalmente llena y tienes todo el espacio contado para añadir otro electrodoméstico no debes de preocuparte, ya que la marca Candy se ha esmerado en traer para ti un excelente lavavajillas pequeño.

"Funciona perfectamente, cuando lo pones en marcha no se escucha, tiene varios programas según las necesidades del momento, caben hasta 6 servicios y cuando no los pones te caben ollas y sartenes sin problema, estoy muy contenta"

Así nos comenta María su experiencia al adquirir su producto a través de amazon.

Este producto el cual contiene una eficiencia energética de A+ ha sido valorado con un 4,3 sobre 5 y su 67% de comentarios de 5 estrellas teniendo sus 6 servicios y sus 6 programas de lavado como el ciclo intensivo de 140 minutos, el normal de 120 minutos o el Eco, este último dispone del mejor rendimiento en términos de ahorro de agua, energía y complacencia, sin duda quedarás encantado con este increíble producto.

Lavavajillas Beko DFS28021X

Lavavajillas Beko

La marca Beko es especialista en la manufactura y diseños de lavavajillas independientes y compactos.

Este producto de 45cm posee una eficiencia de A++ la cual nos permite ahorrar hasta un 30% de energía y ha sido valorado con un 4,5/5 donde el 77% de sus comentarios son de 5 estrellas gracias a su excelente funcionamiento, fácil instalación y el silencioso con el cual trabaja este producto.

Este producto tiene un número de 10 cubiertos, 8 programas de lavado con el panel de control hecho de acero inoxidable, su nivel de ruido es de 46 dB y con tecnología Glass Shield la cual protege tus cristales como un escudo para que parezcan nuevas durante más tiempo.

"Producto Calidad-Precio Fenomenal!!" Como comenta Daniela (cliente de amazon).

Lavavajillas Bosch 48 Db

Lavavajillas BOSCH 48Db

La prestigiosa marca Bosch conocida por su alta gama de productos en lavavajillas trae para ti un producto compacto e innovador el cual cuenta con capacidad para 6 servicios (ideal para solteros o parejas).

"Su calidad precio es excelente, es silencioso, eficiente y deja la vajilla impecable, además cuenta con un programa de 29° que es muy práctico".

De esta manera nos comenta francisco después de haber recibido su producto.

Este lavavajillas ha sido valorado con un 4,3 de 5 donde el 67% de los comentarios lo han calificado con 5 estrellas, tiene un tamaño de 50 x 51,1 x 45 cm con eficiencia energética A+ y un sonido de 48 dB.

Además, este incluye función de AquaSensor, pantalla incorporada, indicador de Sal, vidrio de protección y es programable.

Sin duda es una excelente opción si buscas algo pequeño, eficaz y de gran calidad, sin mencionar su precio súper accesible.

Lavavajillas Bosch serie 2 SMS25AW05E

Lavavajillas Bosch Serie 2 SMS25AW05E

Este es un lavavajillas independiente de 12 cubiertos con eficiencia energética A++ tamaño de 60cm y sonido de 48 dB, factores que ha logrado encantar a usuarios como José: "Me gusta su silencioso funcionamiento, su facilidad de manejo y su eficiencia en el lavado, incluso si es un lavado corto de 55 minutos, es un lavavajillas muy recomendable y además con la garantía de Bosch".

Además, incluye 5 programas de lavado (intensivo, diario, 1 hora, eco y prelavado).

Esto sin mencionar que cuenta con una inmejorable relación calidad-precio y es portadora de diversas tecnologías como el AquaSensor, el AquaStop, ActiveWater, entre otras, para una mayor calidad y eficiencia en su funcionamiento, para así dejar a clientes como Estefanía encantados como esta lo describió en su comentario:

"Estoy encantada, es espaciosa, silenciosa, y funciona a la perfección".

Una excelente opción si quieres un producto de gran calidad y precio, no debes perdértelo.

¿Qué lavavajillas comprar y elegir?

1.- El tamaño del lavavajillas: Para elegir un lavavajillas es importante evaluar de forma correcta las necesidades del hogar, ya que comprar el mejor lavavajillas no significa elegir el más grande ni mucho menos el más eficiente, sino el lavavajillas que mejor se acople a las circunstancias que requiere cada uno.

Para comenzar, existen 3 tamaños de lavavajillas (grandes, pequeños y compactos) donde los más comunes de ver en las cocinas españolas son los grandes de 60cm o más de ancho, permitiendo así almacenar una cantidad más elevada de artículos.

Los lavavajillas estrechos tienen un tamaño entre 45 y 60 centímetros de ancho permitiendo así ser instalados en cocinas pequeñas, mientras que los lavavajillas compactos tienen menos de 45 cm de ancho y logran encajar en cualquier lugar. 2.- Capacidad del lavavajillas: Debes de saber que al contrario de las lavadoras o los frigoríficos, estos se miden en cubiertos en lugar de litros, ya que un cubierto equivale a la cantidad de utensilios que utiliza una persona para un almuerzo completo.

Por tal motivo, si en una casa se utilizan 6 o menos cubiertos lo más recomendable sería comprar un lavavajillas compacto, ahora, si utilizan de 7 a 11, convendría más un lavavajillas mediano (ideal para familias pequeñas o poco espacio en la cocina).

Ahora en caso de ser 12 a 16 cubiertos utilizados, lo mejor sería un lavavajillas amplio (perfecto para familias numerosas que pueden llegar a requerir del electrodoméstico con gran frecuencia.

3.- Eficiencia Energética: Si queremos ahorrar mes a mes es sumamente importante adquirir lavavajillas con eficiencia energética de A+++, A++ o A+, de este modo podrás ahorrar una gran cantidad de energía a la hora de usar tus dispositivos.

4.- Nivel de ruido del lavavajillas: Este es uno de los componentes más relevantes a la hora de elegir un lavavajillas, todos los fabricantes de estos electrodomésticos están obligados a indicar cuál es el nivel de decibelios al que llega su lavavajillas durante su programación de lavado.

Cabe destacar que la mayoría de los modelos tienen niveles de sonido entre 45 y 60 dB en los que un nivel superior puede llegar a ser muy poco recomendable.

5.- Programa de lavado del lavavajillas: Ten en cuenta revisar la letra pequeña de los programas de lavado disponibles, para así lograr informarte exactamente sobre en qué consiste su consumo real con respecto a la electricidad y al agua utilizada por el ciclo de lavado, ya que la OCU considera que los lavavajillas más ahorradores tienen un flujo de

agua inferior a los 12 litros por ciclo.

6.- Interior del lavavajillas: Por último, pero no menos importante, debes de tener en cuenta la flexibilidad que ofrecen sus compartimentos interiores, ya que las baldas modulables te ayudarán a limpiar la vajilla de una forma más eficiente, sobre todo en ocasiones especiales, por ejemplo, cumpleaños o cenas navideñas, entre otros.

¿Para qué sirve la Sal del lavavajillas?

Esta sirve para rehabilitar la goma contenida en el descalcificador interior, para que así de este modo, se garantizar la eficacia en la eliminación de la Cal del agua de entrada, ya que el descalcificador debe ajustarse a la dureza del agua de la zona.

Tipos de lavavajillas

A lo largo de la última década existen 3 tipos disponibles de lavavajillas:

1.- Lavavajillas integrables: cuando el electrodoméstico queda integrado con el resto del mobiliario de la cocina.

2.- Lavavajillas parcialmente integrables: Son los que quedan con el panel de control original a la vista.

3.- Lavavajillas de libre instalación: Estos se pueden instalar en cualquier parte de la casa siempre y cuando se encuentren junto a una toma de agua.

Lavavajillas por tamaño

Lavavajillas integrables

De 60 cm: se colocan bajo la encimera y sus medidas suelen ser de 60cm de Ancho x 83-85cm de Alto x 58-60cm de fondo.

De 45 cm: Al igual que los de 60cm, también se colocan bajo la encimera y sus medidas suelen ser de 45cm de Ancho x 83-85 de alto x 58-60 de fondo.

Lavavajillas Compactos

En comparación de los integrables, estos se colocan sobre la encimera y suelen tener medidas de: 55-59 cm de Ancho x 45-46cm de alto x 48- 50cm de fondo.

¿Cual es la mejor marca de lavavajillas?

La mejor marca siguiendo las valoraciones de los usuarios es Bosch, una marca muy conocida y recomendada debido a su gran fiabilidad, además de ofrecer productos

de calidad que sin duda te encantarán.

Estos productos tienen una alta gama tecnología para que el proceso de lavado y secado sea eficaz dejando todo limpio y seco sin ningún tipo de daño alguno.

Por lo general los materiales de esta marca de electrodomésticos son de acero inoxidable, y aunque algunos de ellos tienen plásticos en su interior, funcionan de maravilla según las palabras de muchos clientes que le han comprado productos a esta marca.

Si quieres probar alguno de ellos, permítenos recomendarte el Bosch SPS25CI05E de 45cm de tipo independiente hecho de acero inoxidable y eficiencia A+ (ha sido calificado en amazon con un 4,7/5 donde el 71% de comentarios es de 5 estrellas)

Por otro lado si quieres uno de 60cm permítenos recomendarte el Bosch serie 4 SMS46MI19E tipo independiente con eficiencia A++ hecho de acero inoxidable y super silencioso, con 10 años de garantía total de la cuba del lavavajillas.

Este artículo ha sido calificado con un 5/5 con un 100% en comentarios de 5 estrellas, sin duda no querrás perder la oportunidad de tener este excelente electrodoméstico.a través de

¿Cómo poner un lavavajillas?

Si cuando sacas los platos del lavavajillas no ves un plato reluciente y brillante no quiere decir que debes de comprar un nuevo lavavajillas, ya que existen varios motivos por los que tu vajilla no logró limpiarse bien.

El motivo puede ser desde el uso del jabón menos adecuado, un mantenimiento deficiente o hasta una mala colocación de los utensilios, pero no te preocupes, enseguida te daremos una explicación breve de cómo poner tu lavavajillas paso a paso.

1.- No enjuagues los platos: Con tan solo eliminar los restos de comida con un cubierto o servilleta es más que suficiente, sin mencionar que ese prelavado que haces es un gasto de agua innecesario.

2.- Coloca los platos en la bandeja inferior mirando hacia el interior: Ten cuidado de no cometer el error de cargar tu lavavajillas colocando dos platos en la misma ranura y asegúrate de que la cara del plato mire hacia adentro, de este modo el chorro de agua incidirá en la zona donde servimos la comida.

3.- Las fiambreras y recipientes de plásticos están mejor en la bandeja superior: Debes alejarlos lo más posible de la resistencia del electrodoméstico, teniendo presente que el calor excesivo podría dañarlos.

4.- Inclina los utensilios de grandes dimensiones: por ejemplo las ollas o sartenes, de este modo podrá escurrir mejor el agua.

5.- Los cubiertos: Lo más importante es que haya espacio entre ellos para que de esta forma puedan lavarse con éxito, lo más aconsejable es: meter los cuchillos en el cesto con el mango hacia arriba, los tenedores con el mango hacia abajo y las cucharas de ambas formas. Con respecto a los cuchillos ten cuidado, porque el uso del lavavajillas puede provocar que la hoja se deteriore sin mencionar que el filo se desgastaría y el cesto podría dañarse. 6.- Los cubiertos más largos deben ir en la bandeja superior. 7.- Vasos copas y tazones: Estos deben ir en la parte superior del lavavajillas colocados boca abajo, de esta forma el agua podrá llegar a su interior para lavarse bien.

8.- Comprueba los niveles de Sal y abrillantador: La mayoría de los electrodomésticos te avisan cuando los niveles de estos están escasos, especialmente con la sal si vives en una zona con agua muy dura, ya que la sal combate la Cal del agua evitando así que se estropee tanto la vajilla como los conductos internos del lavavajillas.

Y con respecto al abrillantador no lo sustituyas por ningún otro producto y tampoco evites su uso por un detergente todo en uno ya que normalmente vienen con una cantidad insuficiente para presentar resultados óptimos el cual, además de dejar la varilla brillante también ayuda a acelerar el proceso de secado.

9.- Los lavavajillas contienen unas aspas que giran y por donde sale el agua, recuerda comprobar que giran sin toparse con algún utensilio.

10.- Coloca el detergente o la pastilla en el compartimento adecuado.

11.- Cuando el lavavajillas termine espera a que esté todo seco y frío para guardarlo ya que la vajilla caliente es más sensible a los golpes e impactos.

¿Cuántos litros de agua consume un lavavajillas?

Realmente el uso del lavavajillas ahorra mucha más agua de la que gastarías si lavas los platos a mano dependiendo del programa que se utilice.

Según la OCU los lavavajillas más ahorradores tienen un flujo de agua inferior a los 12 litros por ciclo lo que ya se supone es un ahorro considerable en comparación con el lavado a mano que se traduce alrededor de 4 litros de agua por minuto.

¿Cómo limpiar el lavavajillas?

Para que nuestro lavavajillas nos sea útil por una gran cantidad de años debemos aprender a limpiarlo adecuadamente, en breve te explicaremos cómo limpiarlo con 2 productos caseros.

Limpiar el lavavajillas con vinagre

1.- Debes limpiar los puntos de la puerta y la goma porque son lugares donde puede acumularse la suciedad.

2.- Limpia el filtro y vuelve a colocarlo, ya que ese es otro lugar donde se acumula mucha suciedad.

3.- Enciende el lavavajillas con el programa más alto de temperatura.

4.- A los 12 minutos enciende el lavavajillas y echa un vaso de vinagre.

5.- Cierra el lavavajillas y deja que termine el programa completo.

El motivo de recomendarte esperar los 12 minutos en el punto 4 es debido a que el primer paso de todo programa de lavado es expulsar la suciedad, y si le echamos vinagre desde un principio no serviría de nada, ya que lo estaría expulsando sin que pueda hacer efecto.

Otra recomendación es dejarlo abierto después de su uso para evitar la concentración de humedad sin mencionar que no debes olvidar el retirar todos los restos de comida antes de incluir la vajillas.

Limpiar el lavavajillas con bicarbonato

Una vez hayas terminado de limpiar el lavavajillas con vinagre o algún otro producto de limpieza, si lo deseas, también puedes utilizar bicarbonato para darle una última pero breve limpieza para asegurarnos de que nuestro lavavajillas haya quedado un 100% libre de suciedad. Para ello debemos espolvorear por la parte de abajo y luego utilizamos la máxima temperatura con el ciclo de lavado rápido, de esta forma refrescamos el olor del lavavajillas y retiramos todo tipo de suciedad que haya quedado.

¿Cómo desatascar un lavavajillas?

Existen una gran variedad de razones por las que un lavavajillas puede atascarse, sin embargo, enseguida te mostraremos 3 formas de desatascar tu lavavajillas de manera fácil y rápida.

1.- Disolución de vinagre con bicarbonato.

- Antes que nada debes de desconectar el lavavajillas de la corriente.

- Saca la tapa del desagüe que se encuentra en la parte inferior del lavavajillas.

- Revisa el filtro, sacalo y limpialo.

- En un vaso haz una disolución de 1 parte de bicarbonato por cada 3 de vinagre.

- Viértelo en el desagüe y déjalo actuar durante 15 minutos.

- Vierte agua hervida en el tubo de desagüe hasta que se destape.

2.- Utilizar destapador químico. Si el producto anterior no funcionó te recomendamos recurrir a los productos desatascadores profesionales.

3.- Limpiar la tubería de desagüe. Si ninguno de los anteriores funciona no tendrás otra opción más que destaparlo de forma manual, es la forma más trabajadora pero así podrás

asegurarte de que está completamente desatascado.

¿Cómo instalar un lavavajillas si lo compro por internet?

Instalar un lavavajillas en tu hogar es sumamente sencillo, simplemente debes de enlazar las tomas del fregadero con las del nuevo electrodoméstico utilizando dracones.

A continuación te explicaremos como hacerlo paso a paso:

1.- Para hacer el enlace debes de hacerlo en la toma de agua fría, empezando por cerrar la llave de paso.

2.- Con la llave inglesa soltamos la tuerca de este récord para sustituirlo por otro en forma de T con dos salidas, una para unirla nuevamente al latiguillo y la otra para unirla al nuevo electrodoméstico a la cual se le añade su propia llave de paso.

3.- A continuación necesitarás colocar una rosca con doble macho y en el enlace con el tubo del lavavajillas modificaremos el tamaño y la rosca uniendo diferentes racores.

4.- Recuerda añadir el resto de uniones aplicando un producto sellador en todas las tuercas.

5.- Por último, abre las llaves de paso cerciorándote de que no hay ninguna fuga y listo, tenemos solucionada la toma de entrada de agua.

Esta ha sido la solución la entrada de agua, a continuación te presentaremos la salida de agua del electrodoméstico:

1.- Para enlazar el tubo de salida de agua del electrodoméstico al sifón primero debemos soltar la pieza que une el fregadero al sifón, aflojando la tuerca para poder girarlo unos grados, para de este modo poder trabajar más cómodamente.

2.- Debes de comprar la pieza de sifón en el mercado que mejor se adapte al trabajo que vas a realiza, ten mucho cuidado con las juntas, que no se pierdan ni se deterioren.

3.- Una vez tengas todo ello procedemos a primero introducir la tuerca en el récord, luego la junta y por último introducimos la nueva pieza en el sifón, regulamos la altura y apretamos la tuerca que habíamos aflojado en el sifón (paso 1).

4.- Y por último insertamos la goma del desagüe del electrodoméstico al enlace del récord y apretamos bien con la abrazadera.