Los 7 mejores lavavajillas compactos y pequeños

Puede que no tengas demasiado espacio en tu cocina, pero si aún así quieres la comodidad que ofrece un lavavajillas, entonces estás de enhorabuena, porque el día de hoy te hemos preparado un post con las mejores opciones que encontrarás para que tengas un lavavajillas compacto en tu hogar.

Los lavavajillas pequeños son la mejor opción cuando no tienes demasiado espacio en tu cocina, fundamentalmente porque cuentan con toda la versatilidad, pero sin ocupar demasiado espacio. Pero elegir un dispositivo de estos para tu cocina no es una tarea fácil, en especial porque existen demasiadas opciones en el mercado.

Así que, si te interesa conocer las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado te invitamos a que sigas leyendo atentamente este post.

¿Cuál es el mejor lavavajillas compacto y pequeño?

La elección del lavavajillas adecuado para tus necesidades es algo que te permitirá mantener tus platos siempre limpios. Por este motivo, hemos seleccionado las 7 mejores opciones del mercado para que puedas tomar una decisión de compra totalmente acertada y rápida. Así, tendrás los que tienen la mejor relación calidad-precio del mercado sin tener que pensártelo demasiado.

Estos son los mejores lavavajillas compacto tras nuestro análisis:

1. Lavavajillas compacto Candy CDCP 6/E

Es uno de los mejores lavavajillas compactos que puedes encontrar en el mercado porque está diseñado para encajar en los espacios más reducidos. De esta forma, podrás evitar cualquier tipo de inconveniente mientras que lo utilizas en cocinas de un tamaño compacto. Ofrece un total de 6 programas diferentes con cinco niveles de temperatura, para que lo adaptes a lo que necesites.

El consumo de agua por ciclo que tiene este modelo es de 7 litros, y cuenta con una eficiencia energética de tipo A+. Ofrece un ciclo eco, el cual permite que se consuma la menor cantidad de energía posible, y que así tu recibo de la luz no suba demasiado. Tendrás la opción de configurarlo en programas desde los 20 minutos hasta los 140 minutos, dependiendo de la intensidad que busques. Además, destaca por ser un modelo muy silencioso para que puedas usarlo fácilmente en cualquier momento.

En cuanto a las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo destacan que "tiene muy buena relación calidad-precio, unos buenos acabados y buen visor con un consumo energético bajo". También afirman que "es perfecto en cuanto a tamaño y función, y caben hasta 6 servicios por lo que su capacidad es bastante buen". Es una muy buena opción, pero debes tener claro que no es muy bueno para los platos muy grandes.

2. Lavavajillas compacto Bomann TSG 708

Es uno de los mejores modelos que puedes encontrar en el mercado, y que ofrece un gran rendimiento. Tiene un panel de control LED que permite manejarlo con gran facilidad. Cuenta con un sistema de preselección de arranque, y permite un nivel de limpieza superior. Además, cuenta con un diseño bastante elegante que se adaptará por completo a todas tus necesidades.

Tiene 5 programas diferentes de lavado, con un modo de ahorro de energía para que puedas conseguir así un bajo consumo energético. Tiene un consumo energético de tipo A+, lo que permite que no tengas que gastar demasiada energía. Además, tiene un consumo de agua medio anual de 1820L, lo que permite que puedas ahorrar agua al lavar tus platos. Su potencia total es de 1280W, y su nivel de ruido es de tan solo 51dB, por lo que apenas hace ruido mientras que está en funcionamiento.

Según los usuarios que han comprado este modelo, aseguran que "no está mal para el precio, y que con los lavados intensivos funcionan bastante bien". También destacan que "este modelo se adapta a la perfección a espacios reducidos, y es fácil de instalar". Sin embargo, algunos usuarios se quejan de que en el modo eco no lava bien los platos, y que su manual no está disponible en castellano.

3. Lavavajillas compacto Bomann TSG 7402

Se trata de un modelo muy compacto que es ideal para las cocinas más pequeñas, y que ofrece un buen sistema de limpieza. Este lavavajillas tiene una buena capacidad de lavado de platos. Es un modelo que cuenta con 5 programas diferentes y funciones extra como el extra dry anti-bac, que permite tener tus platos secos en poco tiempo.

Tiene un depósito de agua integrado de 5 litros, que le permite funcionar de forma portátil para colocarlo en cualquier lugar de tu cocina. Limpia tus platos a una temperatura entre los 45°C y los 70°C lo que te garantizará que tendrás un gran rendimiento. Ofrece una eficiencia energética de tipo A, lo que te garantizará que no se gastará demasiada energía al utilizarlo.

Las opiniones que tienen los usuarios sobre este modelo son bastante positivas afirmando que "es un modelo práctico pequeño y funcional". Por otra parte, aseguran que "deja los platos limpios y secos, y tiene un nivel de ruido muy bajo, lo que permite que no moleste para nada". Sin embargo, algunos usuarios afirman que la carga es muy poca, y su precio podría ser más bajo.

4. Lavavajillas compacto Karstein Amazonia 6

Este es un lavavajillas compacto de alta eficiencia con una clase energética A+ y que cuenta con 6 programas de lavado diferentes. Tiene un nivel de ruido muy bajo, de tan solo 49dB, lo que hace que sea más silencioso que otros modelos del mercado. Es totalmente empotrable, lo que te garantizará que puedes colocarlo en cualquier mueble de una forma muy sencilla.

Tiene una potencia total de 1380W, que ofrece la potencia necesaria para cualquier ciclo de lavado de una forma bastante eficiente. Es un modelo muy fácil de manejar, y lo puedes programar dependiendo del grado de suciedad que tengas en el aparato. También se puede programar el momento de encendido para una mayor versatilidad. Su consumo de agua es de 1820L/año, lo que te permitirá ahorrar en tu recibo de agua.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo, asegurando que "es perfecto para una familia de 3 personas y con una cocina diminuta". También aseguran que "es muy fácil de empotrar y de meterlo en un mueble si no tienes espacio en la encimera". Es un modelo con una excelente relación calidad-precio, que te ofrecerá un rendimiento excepcional para familias pequeñas.

5. Lavavajillas compacto Karstein Amazonia Mini

Si estás buscando un modelo muy pequeño, no cabe duda de que este lavavajillas es una gran opción, en especial porque permite una limpieza profunda mediante sus aspersores. Se puede controlar fácilmente mediante su display LED, y elegir entre sus 6 programas diferentes. Tiene capacidad para 2 servicios ocupando muy poco espacio, ideal si no tienes mucho espacio en la cocina para el lavavajillas.

Además, es un modelo muy versátil, en especial porque cuenta con programas que te permiten lavar fruta, esterilizar utensilios para el bebé, entre muchas otras opciones. Además, tiene un diseño bastante elegante, y que ofrece una compuerta de vidrio para que puedas ver todo lo que pasa en su interior. Está disponible en tres colores diferentes para que puedas elegir el que más se adapte a los muebles de tu cocina.

Es un modelo con múltiples opiniones positivas dentro de las cuales destacan que "gasta muy poca energía, así como agua y tiene una capacidad para hasta 7 platos grandes". También aseguran que "es un excelente lavavajillas pequeño, que limpia muy bien sin dejar tus platos sucios". Es una gran opción si quieres modelo mini, pero con una potencia adecuada para conseguir un gran rendimiento.

6. Lavavajillas compacto Teka LP2 140

Es un lavavajillas pensado especialmente para las cocinas de tamaño compacto, lo que permitirá que puedas conseguir una buena limpieza de tus platos ocupando poco espacio. Tiene una capacidad total de 6 servicios, lo que hará que puedas conseguir un gran rendimiento para el día a día. Tiene un total de 6 programas de lavado, y cuenta con un programa ECO que te permite ahorrar tanto agua como energía.

Se puede programar el inicio diferido a la hora que prefieras, y así conseguir que la máquina se active por sí sola a la hora que prefiera. A pesar de que reduce el consumo energético, no se disminuirá el rendimiento de la máquina. Tiene una calificación energética A+, que hace que cupla con su función al mismo tiempo que ahorras energía.

Según las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo, aseguran que es "ideal para dos personas y funciona perfectamente". También aseguran que "ocupa poco espacio, es silencioso, rápido y no hace estorbo en absoluto". Esta es una gran opción para familias pequeñas y cocinas de tamaño ajustado.

7. Lavavajillas compacto Klarstein Amazonia 6 Luminance

Con un diseño elegante, este es un lavavajillas que debes tener muy en cuenta, porque ofrece un gran rendimiento. En todo caso, este modelo tiene una puerta frontal en cristal, y un asa de acero inoxidable curvada, para aportar un aspecto moderno y elegante a tu cocina. Además, tiene una eficiencia energética A+, lo que te permitirá ahorrar mucha electricidad con una potencia máxima de 1380W.

Se puede usar tanto de forma independiente como empotrable, lo que garantiza que puedas instalarlo de una forma sencilla en tu hogar. Tiene 6 programas diferentes para que puedas elegir el que más se adapte a tus necesidades. Su nivel de ruido es de tan solo 49dB, por lo que no afectará en absoluto a tus actividades diarias en tu cocina. Este modelo está disponible tanto en color blanco como negro, para que escojas el que más se adaptará al espacio de tu cocina.

Los usuarios que han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto asegurando que "la instalación es muy sencilla directamente al grifo de la cocina, y el desagüe directo a la pica". También aseguran que es "un electrodoméstico estupendo, eficiente y que deja la vajilla muy limpia". Se destaca porque cuando termina de lavar ofrece unas señales acústicas para que sepas que ha terminado el proceso y que puedas sacar los platos.

Qué lavavajillas compacto elegir: Consejos para acertar en tu compra

Antes de escoger un lavavajillas compacto, debes tener en cuenta algunas consideraciones que resultarán fundamentales para elegir bien el que necesitas. Dentro de los puntos más importantes que deberías tener presentes a la hora de escoger se encuentran los siguientes:

Parrillas ajustables

Esto significa que cuando lo uses podrás escoger entre subir o bajar la altura de su rejilla, porque así podrás hacer que los artículos más grandes quepan sin ningún inconveniente. Debes tener en cuenta que, aunque los sistemas de rodillos permitan ajustar la altura de la estantería, no siempre resultará fácil quitar y reemplazar la cesta. Por este motivo, será vital tener presentes estos consejos básicos.

Protección anti inundación

Debes asegurarte de que el modelo que escojas tenga un buen nivel de seguridad en caso de que algo llegue a salir mal. Para ello debe contar con un sistema de interruptores de flotación, los cuales detectan el agua en la base de estos electrodomésticos.

Esto evitará que se llenen de más evitando que se inunden en caso de que la manguera que llena el lavavajillas pueda tener algún tipo de fuga. Por este motivo, debes asegurarte de que tenga esta característica porque te resultará más útil de lo que crees.

Bloqueo de seguridad para niños

Es importante evitar cualquier accidente con los más peques de la casa, y por ello, un bloqueo de seguridad para niños es algo básico que debes tener. De esta forma, no lo activarán por accidente y no se alterarán los ciclos de lavado de tu máquina lavavajillas.

Bandeja de cubiertos superior

A pesar de no ser indispensable, si será de gran ayuda si tu lavavajillas cuenta con una tercera bandeja en la parte superior. Esta se encarga de sustituir la cesta de los cubiertos, y permite tener más espacio para tus platos.

Arranque retardado

La mayoría de lavavajillas cuentan con un temporizador de retardo, este te permitirá programar el lavavajillas horas antes de que inicie el programa de lavado. Es muy útil, en especial para usar la electricidad nocturna que tiene una tarifa más barata, lo que te permitirá ahorrar más dinero a la hora de mantener tus platos limpios.

Cabezal de rocío grande

Debes tener en cuenta que el modelo que escojas debe contar con un rociador grande, en especial para que se encargue de los artículos extremadamente sucios. Sin embargo, si tu lavavajillas no lo trae incorporado, puedes lograrlo retirando el brazo rociador inferior, y realizando la instalación de un cabezal más grande el cual se encargará de concentrar el agua en una sola dirección.

¿Qué es un lavavajillas compacto?

Los lavavajillas pequeños son aquellos que se diferencian de los normales en especial por su tamaño. La capacidad de estos suele ser de 6 servicios en lugar de los 12 normales que pueden entrar en un lavavajillas convencional.

Estos tienen la gran ventaja de que podrán instalarse en cualquier lugar, bien sea en la encimera, en una repisa, empotrado, etc. En todo caso, estos son aparatos orientados al ahorro de espacio y energía, en especial porque consumirán menos energía que los normales.

Por este motivo, son ideales para cocinas pequeñas o para familias pequeñas donde no se necesita una gran capacidad para lavar platos. Esto permitirá que puedas mantener tus platos completamente limpios, ahorrando espacio y sin gastar agua o luz de forma innecesaria.

¿Para cuántas personas está recomendado un lavavajillas compacto y pequeño?

A diferencia de los lavavajillas convencionales que tienen una gran capacidad y que son ideales para familias grandes. Los lavavajillas compactos y pequeños están hechos para ahorrar una gran cantidad de espacio en tu cocina.

Es por esto que, la capacidad de los mismos está reducida a la mitad, por lo que es ideal para 6 servicios. Sin embargo, existen otros más pequeños para las cocinas miniatura, los cuales tendrán capacidad para 1 o 2 servicios. Todo dependerá de lo que necesites.

Sin embargo, con estos lavavajillas no podrás tener una capacidad muy elevada, por lo cual, si tienes una familia numerosa puede ser mejor un modelo convencional. Pero, si no necesitarás una gran capacidad, este es un electrodoméstico perfecto para tu hogar y que te permitirá ahorrar dinero de una forma efectiva.

Lavavajillas compacto cómo funciona

Debes tener en consideración que el funcionamiento de un lavavajillas compacto es igual al de un lavavajillas tradicional. En todo caso su funcionamiento se puede reducir en algunos pasos esenciales como son:

Llenado: es el primer paso y ocurre cuando la cavidad inferior se llena de agua para iniciar el proceso de lavado.

es el primer paso y ocurre cuando la cavidad inferior se llena de agua para iniciar el proceso de lavado. Calentamiento: el agua que ingresó se calienta a la temperatura elegida, para que se pueda eliminar la suciedad y la grasa.

el agua que ingresó se calienta a la temperatura elegida, para que se pueda eliminar la suciedad y la grasa. Añadido del detergente: en este paso se administra el detergente de una forma eficiente, para que los platos queden completamente limpios.

en este paso se administra el detergente de una forma eficiente, para que los platos queden completamente limpios. Lavado: estos funcionan con brazos que giran en el interior con la finalidad de favorecer el flujo de agua caliente y detergente.

estos funcionan con brazos que giran en el interior con la finalidad de favorecer el flujo de agua caliente y detergente. Drenado: una vez terminado el proceso de lavado el agua sucia se drena por una manguera.

una vez terminado el proceso de lavado el agua sucia se drena por una manguera. Enjuague: una vez que sale el agua sucia, el lavavajillas llenará de nuevo el depósito para enjuagar tu vajilla.

una vez que sale el agua sucia, el lavavajillas llenará de nuevo el depósito para enjuagar tu vajilla. Vaciado: cuando se termina el proceso, el agua se vacía y la vajilla se seca gracias al calor que se genera en el interior. Algunas máquinas incorporan sistemas de aire caliente para secar más rápido tu vajilla.

Como puedes ver, el funcionamiento de un lavavajillas compacto es algo bastante sencillo, y se hace de forma totalmente automatizada. De esta forma, se pueden conseguir mantener los platos completamente limpios sin ningún tipo de esfuerzo.

¿Dónde colocar un lavavajillas compacto y pequeño?

Los lavavajillas compactos y pequeños están pensados especialmente para el ahorro por completo de espacio. Es por esto que puedes instalarlos en cualquier parte de la cocina que puedas tener un espacio libre.

Son muchas las personas que usan el lavavajillas compacto en la encimera, puesto que se adapta perfectamente a espacios reducidos. Pero, si quieres tener una mayor versatilidad, puede que quieras empotrarlo en un mueble, porque así además quedará mucho más estético.

Debes asegurarte de que el lavavajillas que escojas tenga el tamaño que buscas para tu cocina, y así podrás escoger un modelo adecuado para tus necesidades.

¿Cómo instalar un lavavajillas compacto?

Antes de que vayas a instalar tu lavavajillas compacto, debes asegurarte de seguir unos consejos importantes que te ayudarán en la instalación. Dentro de los principales están:

Asegúrate de ajustar las patas hasta que estén en posición horizontal, esto te permitirá evitar cualquier tipo de fugas

Siempre se debe ubicar el lavavajillas en un lugar con temperatura entre los 5°C y los 45°C

Debes hacer las conexiones con el desagüe, con una toma de agua caliente y con un enchufe

Leer el manual de la marca, porque en ocasiones debes tener algunas consideraciones especiales en cuenta antes de instalar

Se recomienda hacer una primera lavada de prueba para comprobar que todo funciona correctamente

Como puedes ver, este es un proceso bastante sencillo y que puedes hacer por tu cuenta con un esfuerzo mínimo. En todo caso, debes asegurarte de seguir al pie de la letra todas las instrucciones del fabricante, porque así sacarás el mayor partido a tu lavavajillas garantizando así que no tendrás que preocuparte en absoluto por fallas en el funcionamiento de la máquina.

Tipos de lavavajillas compactos

Debes tener claro que existen diferentes tipos de lavavajillas compactos en el mercado, los vamos a conocer para que sepas lo que ofrece cada uno:

Lavavajillas compacto integrable: estos son una gran opción, en especial porque se pueden integrar fácilmente en cualquier mueble. Son muy prácticos si vas a diseñar tu cocina desde cero.

estos son una gran opción, en especial porque se pueden integrar fácilmente en cualquier mueble. Son muy prácticos si vas a diseñar tu cocina desde cero. Lavavajillas de libre instalación: son los que ofrecen la mayor flexibilidad, porque se pueden colocar en cualquier parte. Además, estos también se pueden integrar en cualquier mueble, por lo cual son los más versátiles que podrás encontrar.

son los que ofrecen la mayor flexibilidad, porque se pueden colocar en cualquier parte. Además, estos también se pueden integrar en cualquier mueble, por lo cual son los más versátiles que podrás encontrar. Lavavajillas sobre encimera: estos son los que no se podrán integrar en los muebles, sino que están diseñados únicamente para el uso en la encimera. Sin embargo, estos suelen ser menos comunes, además de ser menos prácticos que los otros modelos.

Debes tener claro que, según los estudios con un lavavajillas puedes ahorrar hasta un 80% más de agua que cuando lavas la vajilla a mano. Además, son muy fáciles de utilizar, y podrás asegurarte de que se eliminarán el 99% de las bacterias presentes en los platos. Por este motivo, tener un lavavajillas en tu cocina, te permitirá tener una gran comodidad, así como una gran versatilidad para que puedas conseguir todo lo que deseas a la hora de lavar tu vajilla.