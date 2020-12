Las 8 mejores lijadoras eléctricas para madera

Si eres un manitas, no cabe duda de que en algún momento tendrás que lijar algo en tu hogar para renovar las diferentes superficies. Para ello lo mejor es tener una buena lijadora eléctrica para madera como la Makita BO3711 , que te permita hacer todos tus trabajos de bricolaje de una forma realmente rápida y sencilla. De esta forma podrás desarrollar todas tus tareas de reparaciones de una forma cómoda.

Pero, no todos los modelos te darán el mismo rendimiento ni tienen la misma calidad por lo que la elección se puede tornar un poco difícil. Por este motivo hoy te hemos preparado este post, con los mejores modelos que podrás encontrar en el mercado actual, para que de esta forma tomes una decisión de compra completamente acertada.

Así que, si quieres conocer las mejores opciones para comprar una buena lijadora eléctrica, te recomiendo que sigas leyendo este post para que puedas elegir la que mejor se adapte a ti.

¿Cuál es la mejor lijadora eléctrica?

Existen muchos modelos diferentes de lijadoras eléctricas para madera entre las cuales escoger, pero no todas tienen unas características buenas para conseguir un buen lijado. Hemos analizado y elegido las 8 mejores lijadoras eléctricas ,para que de esta forma las tareas de lijado en tu hogar sean mucho más sencillas, rápidas y eficientes.

Estas son las mejores lijadoras eléctricas tras nuestro análisis:

1. Lijadora eléctrica Makita BO3711

Lijadora eléctrica Makita BO3711

Si buscas una lijadora de nivel profesional y con una alta potencia, esta es sin duda una gran opción para ti. Esto es debido a que cuenta con una potencia total de 190W, siendo una lijadora compacta de alto rendimiento. Es un modelo que tiene un bajo nivel de ruido y de vibraciones, además de ser muy compacta para que puedas conseguir la mayor comodidad a la hora de trabajar.

Tiene un sistema de aspiración de polvo a través de la placa base, y cuenta con un mango auxiliar de alta calidad para que puedas conseguir un gran rendimiento. Tiene 4 pies de aluminio que permite una mayor duración de la herramienta. Ofrece un sistema de cambio de lijas muy fácil de utilizar, y tiene la posibilidad de conectar un aspirador externo para mantener el mejor rendimiento a la hora de trabajar. Su sistema de refrigeración es muy eficiente para tener la máxima durabilidad en la herramienta.

Este modelo cuenta con muy buenas reseñas por parte de los usuarios afirmando que "es muy robusta y fiable, además de que se pueden usar hojas grandes, cortarlas y perforarlas para usarlas con este modelo". También aseguran que "apenas se sienten las vibraciones y es muy poco ruidosa incluso funcionando a la máxima velocidad". Es una gran lijadora con un buen diseño y con unos muy buenos materiales para garantizar la durabilidad de la misma y con su velocidad regulable podrás adaptarla a todo tipo de trabajos.

Ver precio

2. Lijadora eléctrica Bosch PSM 80A

Lijadora eléctrica Bosch PSM 80A

Esta lijadora cuenta con una gran calidad y permite un fácil manejo. Tiene una potencia total de 80W, lo que le confiere la potencia suficiente para la mayoría de tareas de bricolaje, y puede acceder fácilmente a las zonas más difíciles. Esto te permitirá lijar fácilmente todo lo que necesites de una forma realmente efectiva.

Cuenta con un sistema de trabajo limpio gracias a su sistema de microfiltro de Bosch. Esto hace que tengas un elemento de filtrado incorporado directamente al interior del depósito, para que tu espacio de trabajo esté completamente limpio. Para el cambio rápido de la hoja lijadora incorpora un sistema de cardillo. Se puede conectar fácilmente a una aspiradora de polvo para que consigas así el máximo rendimiento.

Las opiniones de este modelo son bastante positivas, afirmando que "es una lijadora perfecta para le uso doméstico, y funciona a la perfección dejando la madera completamente lisa". Además, afirman que "permite lijar muy rápidamente cualquier superficie, aunque hace mucho ruido, pero es perfecta". Es un modelo que es bastante pequeño pero muy potente, lo que permite facilitar mucho el trabajo y con una gran sujeción.

Ver precio

3. Lijadora eléctrica Bosch PEX 220A

Lijadora eléctrica Bosch PEX 220A

Esta es una lijadora excéntrica de alto nivel que es bastante compacta, pero al mismo tiempo tiene una gran potencia para tus trabajos. Es perfecta tanto para lijado como para pulido, consiguiendo tener así las superficies más lisas posibles, con un gran pulido. Ofrece un sistema de trabajo limpio gracias a su microfiltro de Bosch con un elemento de aspiración integrado, que permite aspirar directamente al depósito del sistema.

Tiene un cierre de cardillo, que permite que puedas cambiar fácilmente la lija y así ahorrar mucho tiempo en todos tus trabajos. El diámetro total del plato lijador es de 125mm, y tiene una conexión para que puedas conectar una aspiradora de polvo de una forma muy sencilla. Es tan liviana que se puede manejar con una sola mano sin ningún tipo de esfuerzos y es perfecta para trabajos en cualquier superficie incluso en superficies curvadas.

Dentro de las opiniones de los usuarios se afirma que "es perfecta para el uso en el hogar, y trabaja muy bien dejando uy pocos residuos". También aseguran que "es una muy buena lijadora que tiene una gran potencia y que es muy fácil de usar, aunque el filtro se satura con rapidez". El único defecto de este modelo es que el filtro se llega a saturar con rapidez, lo que hace que el polvo se pueda escapar, por lo que es mejor acoplarle una aspiradora.

Ver precio

Lijadora eléctrica Black+Decker BEW230BC-QS

Esta es una de las mejores lijadoras del mercado, la cual cuenta con una potencia total de 55W, que la hace ideal para todos los trabajos de bricolaje. Permite lijar todas las superficies que quieras de una forma realmente sencilla. Es perfecta para preparar las superficies antes de pintar o barnizar, así como para eliminar el óxido y es ideal para los espacios pequeños gracias a su diseño que permite alcanzar los lugares más difíciles.

Tiene un diámetro de órbita de 1.5mm y una velocidad de 11.000 RPM, esto permite que tengas un rendimiento completamente óptimo. Cuenta con un sistema que permite adaptarle un aspirador lo que permite mantener toda el área de trabajo limpia y conseguirás así el máximo rendimiento. Tiene 15 accesorios diferentes para lijar, y viene con una práctica bolsa para transporte lo que te permitirá llevarla a todas pares de una forma muy cómoda.

Es un modelo que cuenta con muy buenas opiniones por parte de los usuarios que la han usado, afirmando que "es pequeña pero matona, y es completamente manejable para llevar a cualquier rincón". También aseguran que "es perfecta de peso, y ofrece una gran relación calidad-precio para que puedas conseguir el máximo rendimiento posible en tu máquina". Es una gran opción para todos tus trabajos de bricolaje, aunque tiene un poco de vibración mientras se usa.

Ver precio

5. Lijadora eléctrica TACKLIFE PMS01A

Lijadora eléctrica TACKLIFE PMS01A

Se trata de una lijadora de alta potencia, la cual permite que puedas conseguir un gran rendimiento, y que tiene un sistema de succión de polvo de alta calidad. En todo caso, este modelo también se puede conectar a una aspiradora de polvo para tener una succión de polvo mejorada. Tiene un plato de lijado con una gran superficie de trabajo para que consigas así el máximo rendimiento.

Esta es una lijadora orbita oscilante de 2mm, que permite mejorar en gran medida el proceso de lijado de cualquier superficie. Se adapta perfectamente a superficies de madera, plástico o metal, y con su diseño ergonómico es muy fácil de manejar, incluso con una sola mano. Viene con un total de 12 piezas de lija, lo que te permitirá tener una opción para cada trabajo porque tendrás lijas de 80 granos y de 180 granos.

Según los usuarios que han comprado este modelo, afirman que "es muy manejable, además de tener una buena relación calidad precio, siendo ideal para trabajos de restauración de muebles". Por otra parte, también aseguran que "es increíble, y es muy poco ruidosa, permitiendo trabajar fácilmente con la madera". Esta es una lijadora con una muy buena relación calidad-precio, lo que te permitirá conseguir una herramienta que se ajustará perfectamente a tu presupuesto.

Ver precio

6. Lijadora eléctrica Einhell RT-OS 1320

Lijadora eléctrica Einhell RT-OS 1320

Se trata de una lijadora que es muy manejable y que destaca por tener una gran calidad y un alto rendimiento para dejar un buen acabado en cualquier superficie. Es fácil de manejar con una sola mano, lo que te permite conseguir resultados expertos de una forma muy sencilla. Se puede usar para lijar tanto metal como plástico o madera, sin ningún tipo de limitación.

Tiene una empuñadura antideslizante y un diseño completamente ergonómico para que sea muy fácil de sostener con firmeza y comodidad. Tiene un depósito para recoger el polvo con un filtro integrado para mantener tu ambiente de trabajo limpio. También se puede conectar a una lijadora para aumentar su capacidad de aspiración, lo que te permitirá trabajar de una forma mucho más cómoda.

La mayoría de usuarios tienen opiniones positivas respecto a este modelo, asegurando que "es un aparato perfecto para los trabajos pequeños, siendo muy cómoda y fácil de usar con un peso muy bajo y con una gran potencia para el tamaño que tiene". También aseguran que tiene "muy buena relación calidad-precio, y viene con tres recambios de lija que permiten tener una gran durabilidad". Es una lijadora eléctrica que tiene una gran durabilidad en especial si se utiliza de una forma adecuada.

Ver precio

7. Lijadora eléctrica TECCPO ES-TARS22P

Lijadora eléctrica TECCPO ES-TARS22P

Esta es una lijadora orbital de alto rendimiento, y que tiene una potencia total de 350W, lo que la convierte en la opción ideal incluso para los trabajos más pesados. Tiene una alta eficiencia gracias a su motor bobinado de cobre que permite que realice 14.000 ciclos por minuto, para que puedas conseguir los acabados profesionales que buscas. Sus vibraciones son muy bajas, lo que te permitirá que puedas trabajar más cómodamente.

Viene con un total de 12 lijas para que puedas comenzar a usarla de inmediato y conseguir así el máximo rendimiento. Tiene una bolsa de polvo de algodón que es totalmente lavable, y que es más conveniente que los recipientes de plástico. De esta forma, se puede filtrar fácilmente el polvo lijado y mantener tus espacios de trabajo completamente limpios. Tiene un diseño muy compacto y un agarre completamente ergonómico en goma para conseguir el mayor control posible.

Este modelo tiene unas reseñas muy positivas por parte de los usuarios quienes afirman que "sus materiales de construcción son bastante robusta, además con su potencia de 300W es mas que suficiente para el hogar". También aseguran que "tiene una gran relación entre calidad y precio, con un agarre magnífico y muy potente". Esta es sin duda una gran opción para realizar cualquier trabajo de bricolaje en tu hogar sin gastar más dinero del necesario.

Ver precio

8. Lijadora eléctrica HYCHIKA Orbital 300W

Lijadora eléctrica HYCHIKA Orbital 300W

Esta es una lijadora orbital con una velocidad ajustable en 6 niveles para que consigas así el máximo rendimiento en tu máquina. Esta permite seleccionar la velocidad más adecuada de acuerdo al trabajo que vayas a desarrollar. Tiene una potencia completa de 300W, que es más que suficiente para la mayoría de trabajos de lijado y pulido de las superficies.

Cuenta con un sistema de recolección de polvo de alta eficiencia y una caja recolectora para conseguir el mayor rendimiento. Viene con un total de 12 piezas de lija y es perfecta para materiales como la madera y el metal de una forma realmente sencilla. Tiene un sistema de gancho que permite cambiar las lijas de la forma más rápida posible, y así mejorará la eficiencia en todos tus trabajos. Su cubierta de goma y su agarre ergonómico, permite que puedas trabajar de la forma más cómoda posible.

Según las opiniones que tienen los usuarios sobre este modelo afirman que "es un modelo ideal para los manitas, y es muy fácil de usar, así como de limpiar al final del trabajo". También afirman que "es una opción que da una gran potencia y un sistema de velocidad regulable para que puedas conseguir los resultados esperados". Es una lijadora perfecta para los trabajos en madera, y se adaptará muy fácilmente a la mano para que puedas tener una gran comodidad al trabajar.

Ver precio

Qué lijadora eléctrica comprar: Tips y consejos para elegir una buena

Antes de comprar una lijadora eléctrica, debes asegurarte de fijarte en algunas características que resultarán muy útiles para conseguir el mejor rendimiento. Para escoger acertadamente debes fijarte en las siguientes características:

Inalámbricas o con cable

En el caso de las lijadoras, puedes encontrar ambas opciones, pero no cabe duda de que las inalámbricas tendrán un rendimiento muy bajo. Esto debido a que tienen una potencia muy baja, por lo que si quieres tener los mejores acabados lo mejor es optar por un modelo que esté conectado a la red eléctrica.

Depósito de polvo

No es obligatorio, pero sin duda te facilitará mucho el trabajo porque tu área de trabajo permanecerá completamente limpia. En todo caso, debes asegurarte de que tenga un sistema de recogida de polvo de alta eficiencia para minimizar los residuos. La mayoría de modelos son compatibles con una aspiradora externa, esto es muy útil, en especial para mejorar la eficiencia de aspiración en caso de que busques tener el máximo rendimiento en tu máquina.

Potencia y velocidad

Son dos aspectos a tener en cuenta, porque siempre debes elegir una lijadora que pueda alcanzar una gran velocidad. Las de nivel profesional pueden llegar a alcanzar las 24.000RPM, pero para trabajos finos esta cifra será demasiado elevada. Siempre es aconsejable comprar un modelo que tenga velocidades ajustables.

Por otra parte, la potencia también es un punto básico porque dependerá de esto la fuerza que tenga la máquina. Esta puede oscilar entre los 100W y los 500W, pero mientras mayor potencia tenga la máquina más costosa resultará.

Sonido y vibración

Es muy importante que se reduzcan los niveles de ruido y las vibraciones en estos modelos de herramientas. Esto especialmente porque podrás cansarte menos mientras que utilizas la herramienta, y evitarás tener que usar cascos o tapones. Además, mientras menos vibraciones tenga la máquina más fácil será de tener unos acabados profesionales en la superficie lijada.

Por otra parte, también debe contar con un diseño que sea completamente ergonómico, y una estructura compacta. Esto permitirá que puedas tener la máxima comodidad a la hora de trabajar.

Teniendo en cuenta estos aspectos y tu presupuesto podrás elegir una buena lijadora eléctrica, y los precios de estas lijadoras suelen arrancar en los 30€. Aunque existen unos modelos de alto rendimiento que tendrán un coste entre los 80 y los 100€.

¿Qué es una lijadora y para qué sirve?

Una lijadora es una herramienta que mediante el uso de papel de lija permite desbastar, lijar y proporcionar un acabado fino a diferentes materiales. Lo más común es que las lijadoras se utilicen para dar un buen acabado a la madera, pero también permiten el trabajo con otro tipo de materiales.

Existen muchos modelos diferentes, y las puedes encontrar tanto manuales como automáticas. Esta máquina es muy usada en todos los trabajos de carpintería, y se compone básicamente de: motor, fuente de alimentación, mango ergonómico, disco lijador y papel de lija.

Las lijadoras de cualquier tipo sirven para alisar, pulir o lijar cualquier tipo de superficie mediante un proceso de abrasión. Para ello mueven el disco lijador de forma orbital o elíptica mientras se hace vibrar.

Tipos de lijadoras eléctricas

Existen diferentes tipos de lijadoras eléctricas que puedes encontrar en el mercado, dentro de las principales están:

De banda: son de las más habituales, y se destacan porque por lo general tienen mucha potencia, siendo perfectas para los trabajos profesionales.

son de las más habituales, y se destacan porque por lo general tienen mucha potencia, siendo perfectas para los trabajos profesionales. Orbitales: estas permiten conseguir unos acabados muy finos sobre grandes superficies con su base giratoria.

estas permiten conseguir unos acabados muy finos sobre grandes superficies con su base giratoria. Excéntricas: son de las más versátiles, y permiten pulir muy bien superficies tanto rectas como curvas.

son de las más versátiles, y permiten pulir muy bien superficies tanto rectas como curvas. Delta: estas son las que se usan para los detalles, por lo cual no son tan populares por su poco campo de acción.

estas son las que se usan para los detalles, por lo cual no son tan populares por su poco campo de acción. Múltiples: estas mezclan diferentes sistemas de los que hemos hablado anteriormente para ofrecer las tareas óptimas de ambos tipos.

estas mezclan diferentes sistemas de los que hemos hablado anteriormente para ofrecer las tareas óptimas de ambos tipos. Mouse: son las más pequeñas, y son ideales para llegar a las zonas de difícil acceso de una forma mucho más sencilla.

Como puedes ver, existen diferentes tipos de lijadoras entre las cuales puedes escoger, dependiendo fundamentalmente del tipo de trabajo que vayas a desarrollar. Cada una tiene su función específica por lo que debes elegir adecuadamente para conseguir un buen rendimiento.

¿Qué sistema de lijadora eléctrica es mejor?

Todo dependerá de los trabajos que vayas a realizar y de la potencia que necesites porque las lijadoras de banda son las que más potencia te ofrecerán. Estas se utilizan para tener un gran rendimiento en todo tipo de trabajos, y conseguir así una gran eficiencia a la hora de lijar superficies.

En todo caso, si necesitas tener unos acabados muy buenos, y que no queden demasiado toscos, lo mejor es optar por los modelos orbitales o excéntricas. En gran medida dependerá del acabado que busques en la superficie lijada el tipo de lijadora que vayas a escoger.

¿Qué es mejor lijadora neumática o eléctrica?

Las lijadoras neumáticas son una buena opción, sin embargo, estas no son de las más populares hoy en día. Esto debido a que no ofrecen una gran versatilidad, y sus sistemas no son tan modernos, generando además una mayor cantidad de polvo a la hora de trabajar.

Por este motivo, lo mejor que puedes hacer es optar por una lijadora eléctrica, porque te ofrecerá la máxima comodidad a la hora de trabajar. Este tipo de lijadoras te permiten conseguir un gran rendimiento y se les puede conectar un aspirador para mantener el área de trabajo mucho más limpia. Sin embargo, no debes dejar de lado el equipo de protección individual para que puedas cuidar tu salud.

¿Dónde comprar lijadora eléctrica?

Las lijadoras eléctricas son máquinas que consigues básicamente en cualquier tienda de bricolaje a muy buenos precios. También puedes encontrarlas en grandes superficies como El Corte Inglés, o Alcampo, pero puede que los precios que encuentres en estos establecimientos no sean los más ajustados.

Por este motivo, lo más aconsejable es que hagas la compra de tu lijadora directamente en Amazon. De esta forma, podrás conseguir los precios más ajustados del mercado, y podrás disfrutar de un envío muy rápido hasta la puerta de tu casa de tu herramienta. Sin tener que ir a un establecimiento comercial y tardar horas en decidirte por un modelo.