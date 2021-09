Durante el transcurso del día la piel de tu rostro se expone a muchos agentes externos que la ensucian. Por este motivo, es fundamental tener una buena rutina diaria de limpieza facial para preservar la salud del rostro, y para ello los limpiadores faciales como La Roche-Posay Effaclar , son fundamentales, porque te permitirán mantener tu cutis libre completamente de impurezas.

Este tipo de limpiadores permiten eliminar desde el maquillaje, hasta la suciedad, el sudor o el exceso de sebo de una forma efectiva. Pero, no todos son iguales, y tomar una decisión de compra no es tan fácil como puede parecer. Así que, si quieres comprar un limpiador facial de la mejor calidad te invitamos a que sigas leyendo atentamente este post. Aquí encontrarás toda la información que necesitarás para comprarlos.

¿Cuáles son los mejores limpiadores faciales del mercado?

Encontrar un limpiador facial que se ajuste a tu tipo de piel y que te ayude en tu cuidado diario no es una tarea fácil. Es por este motivo que, hoy hemos reunido únicamente los 9 mejores limpiadores faciales que encontrarás en el mercado, para que así puedas elegir el que mejor vaya contigo. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlos:

1. Limpiador facial La Roche-Posay Effaclar

Limpiador facial La Roche-Posay Effaclar

Este es un gel limpiador purificante que permite eliminar todo tipo de impurezas y el exceso de sebo de una forma eficiente. Es ideal para el uso en pieles mixtas o grasas, y purifica suavemente la piel, gracias que tiene agentes limpiadores de muy alta calidad. La piel queda completamente limpia y fresca con el uso de este limpiador, y contiene agua termal, lo que permite tener un efecto completamente calmante.

Para conseguir un buen resultado lo más recomendable es hacer espuma en las manos con un poco de agua y aplicarla sobre el rostro que debe estar previamente humedecido. Se debe masajear suavemente para eliminar todo tipo de impurezas, y al final debes enjuagar con agua. No es un producto desmaquillante como tal, pero gracias a su efecto de limpieza profunda se podría utilizar para desmaquillarte eliminando por completo las impurezas de tu rostro.

Las reseñas que tiene este producto por parte de quienes lo han comprado son muy positivas, asegurando que "es el mejor gel de limpieza diaria, y puede durar de 7 a 8 meses haciendo una limpieza de tu rostro diario, además sirve para prevenir el acné". También destacan que "limpia muy bien la piel, no la reseca, y con un poco cantidad del producto es más que suficiente para que puedas limpiar tu rostro". Es un producto de muy alta calidad que te dará siempre un resultado bastante efectivo y dejará tu rostro completamente limpio.

2. Limpiador facial Mother Nature Cosmetics Face Cleansing Set

Limpiador facial Mother Nature Cosmetics Face Cleansing Set

Este es un set perfecto para mantener tu piel libre de suciedad y para eliminar el maquillaje de una forma completamente suave. Está fabricado a base de ingredientes naturales, lo que permite tener una mejor limpieza, y que puedas tener un cuidado facial muy suave. Está fabricado a base de aloe vera orgánico, manzanilla, caléndula y lavanda para que sea muy suave con tu piel y mantenerla siempre tersa.

Viene un gel de lavado que debes utilizar primero para remover las impurezas de tu rostro, y luego el tónico facial. Cuenta con ingredientes naturales y puros, lo que hace que puedas tener la máxima calidad a la hora de usarlos. Además, no son testeados en animales, y están completamente libres de siliconas, parabenos, parafinas microplásticos, así como colores y fragancias naturales. Esto te garantizará que tendrás un producto lo más natural posible y que te dará unos resultados realmente fantásticos.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este set de limpiadores faciales, asegurando que "es muy recomendable, su caja viene con precinto y es ideal para dar un salto a la cosmética natural". Por otra parte, destacan que "tiene una muy buena composición toda a base de componentes naturales, y deja la piel muy limpia, fresca y suave sin sensación de tirantez". Es un modelo perfecto para dejar tu piel muy bien hidratada sin producir ningún tipo de irritaciones.

3. Limpiador facial Beysey CLEANSE & CARE

Limpiador facial Beysey CLEANSE & CARE

Este es un gel limpiador facial purificante que es ideal tanto para pieles mixtas como grasas, y permite eliminar todas las impurezas dejando tu rostro limpio y calmado. Este no reseca y no irrita los ojos, por lo que es una gran solución para que puedas conseguir así la mayor buena limpieza del rostro. Se debe aplicar sobre la piel húmeda y masajear suavemente.

Contiene aloe vera orgánico, extracto de eufrasia, aceite de árbol de té, extracto de manzanilla, ácido salicílico y múltiples extractos naturales. Sirve como antioxidante, exfoliante, calmante, antibacteriano y permite combatir el acné. Utilizan únicamente materias primas de primera calidad, con ingredientes de primera calidad beneficiosos para tu piel, y es completamente natural y vegano.

Quienes han comprado este limpiador facial tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un producto bastante bueno, matiza la piel sin resecarla y es un producto natural con buena relación calidad-precio". Además, destacan que "te deja la piel muy limpia y suave, sin irritar ni resecar, cumpliendo por completo con su objetivo de limpiar la piel". Es una gran opción a tener en cuenta, y es perfecto si tienes la piel sensible porque no te producirá ninguna irritación.

4. Limpiador facial Lullage Foaming Jelly Cleanser

Limpiador facial Lullage Foaming Jelly Cleanser

Esta es una gran solución, en especial porque es un limpiador espumoso de muy buena calidad, que no reseca la piel. Además, cuenta con un efecto anti polución, para que puedas tener tu piel completamente limpia, y te ayuda a prevenir la aparición de imperfecciones, así como el exceso de sebo. Está formulado con lavanda, y el 85% de los ingredientes son de origen completamente natural.

Para conseguir una limpieza purificante y prebiótica lo más aconsejable es utilizarlo dos veces al día. Puedes tener una rutina completa de tratamiento, y permite controlar el acné de una forma bastante efectiva, así como la producción excesiva de sebo en la piel grasa. Es un producto completamente testeado tanto dermatológica como oftalmológicamente, siendo efectivo en todo tipo de pieles.

Las reseñas que tiene este producto son bastante positivas, asegurando que "permite mantener tu piel completamente limpia, además de afinar los poros y embellecer la piel en general, en especial si lo combinas con otros productos". Por otra parte, destacan que "permite tener tu piel más limpia y luminosa, además de que te permite mantener el sebo y los brillos mucho más controlados". Es sin duda una gran opción a tener en cuenta, y si lo combinas con otros productos de la marca tendrás un tratamiento para tu piel muy completo.

5. Limpiador facial La Roche Posay Leche Desmaquillante

Limpiador facial La Roche Posay Leche Desmaquillante

Se trata de un limpiador facial especialmente enfocado en la eliminación del maquillaje, incluso del resistente al agua de una forma bastante efectiva. Permite respetar el equilibrio fisiológico de la piel sin deshidratarla o producir irritaciones. Te ayuda a purificar, suavizar y proteger tu piel de una forma bastante efectiva, dejándote una sensación muy agradable en el rostro.

Tiene agentes limpiadores de alta eficacia, que permiten eliminar el maquillaje fácilmente, y tener así una tolerancia óptima. Para su aplicación se recomienda que se haga con la yema de los dedos o con un disco de algodón suave. Debes realizar el proceso de desmaquillado, y a continuación se aconseja lavar la cara para conseguir así una piel muy suave.

Son muchas las opiniones positivas que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es una leche desmaquillante de muy buena calidad que cumple con su función, y que quita el rímel resistente al agua con tan solo una pasada, dejando la piel completamente hidratada". También destacan que "es de muy buena calidad, es perfecto para la piel sensible, y no irrita en absoluto los ojos". Es una gran opción para limpiar tu rostro del maquillaje y dejar la piel muy suave.

6. Limpiador facial Kaishi Rice

Limpiador facial Kaishi Rice

Este es un gel limpiador de arroz que es apto para todo tipo de pieles, y que permite tener muchas propiedades beneficiosas. Está fabricado con extractos de hierbas y un complejo BIOWHITE, con el cual se pude tener un tono mucho más uniforme en la piel. Este modelo permite calmar las irritaciones que se puedan presentar en la piel, gracias a que ofrece una buena nutrición, al mismo tiempo que una buena hidratación.

El almidón del arroz, se encarga de absorber el exceso de sebo y evita que tu piel sea demasiado grasa. Además, te permite suavizar en gran medida tu piel, y las proteínas que tiene el arroz protege tu piel contra los radicales libres. Este producto te ofrece una limpieza profunda de tu piel, dejándola completamente hidratada y muy sana.

Quienes han comprado este modelo tienen reseñas muy positivas al respecto, asegurando que "es ideal para la piel seca o sensible, dejando la piel bien hidratada y tiene una textura muy sana". Además, afirman que "cuando limpias tu piel te deja un frescor bastante agradable, no hace mucha espuma y no irrita los ojos". Es una gran opción para tener una limpieza profunda y que te permita conseguir así una piel más sana y tersa.

7. Limpiador facial ISDIN Acniben

Limpiador facial ISDIN Acniben

Sin duda es una gran opción a tener en cuenta, porque te permite limpiar tu piel en profundidad, y evitar así la aparición de imperfecciones. Cuenta con una textura en espuma que permite limpiar y purificar en profundidad, permitiendo además eliminar el exceso de sebo para dejar que tu piel respire por completo.

Además, tiene ingredientes tensioactivos que permiten limpiar sin resecar tu piel, ni agredirla, y no tiene jabón en su composición. Gracias a este limpiador facial podrás limpiar tus poros en profundidad, regulando por completo el exceso de sebo. No deja ningún tipo de residuo graso, lo que te permitirá conseguir así una gran eficacia a la hora de utilizarlo.

Son muchas las reseñas positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han usado, asegurando que "es un muy buen purificador para pieles grasas, dejando tu piel completamente libre de impurezas y sin exceso de grasa". Por otra parte, destacan que "es un producto muy bueno, sirve perfectamente para limpiar la piel y combatir el acné fácilmente". Es una gran solución para mantener tu piel completamente sana y muy limpia.

8. Limpiador facial Neutrogena Anti-Pickel

Limpiador facial Neutrogena Anti-Pickel

Este es un limpiador facial que te ofrecerá una limpieza intensiva y que no tiene ningún tipo de aceite para tener una limpieza muy eficaz de la piel. Permite eliminar cualquier tipo de granos e impurezas, y ayuda a prevenir que aparezcan nuevas imperfecciones. Te ofrecerá resultados rápidos, porque desde la primera aplicación podrás comenzar a notar sus resultados, creando una barrera protectora en la piel, volviéndola mucho más resistente a los nuevos granos.

Es muy fácil de utilizar, y se puede aplicar tanto por la mañana como por la noche para conseguir un mejor resultado. Después de la limpieza del rostro, se debe lavar con abundante agua para retirar el exceso de suciedad de tu piel. Tiene un dispensador que permite dosificar fácilmente la cantidad a usar, y gracias a su fórmula con ácido salicílico, se puede lograr una limpieza muy eficaz, así como refrescante de la piel.

Es un modelo que tiene unas opiniones muy positivas por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "limpia muy bien la piel, no la reseca en exceso, y es buena para pieles grasas, pero se debe aplicar crema hidratante después de usarla". También aseguran que "es muy buena para la piel con tendencia al acné, suavizando bastante los brotes". Es una gran opción para pieles sensibles y que puedan desarrollar acné fácilmente.

9. Limpiador facial L’Oreal Paris Dermo Expertise Gel Detox

Limpiador facial L’Oreal Paris Dermo Expertise Gel Detox

Sin duda este es un limpiador que tienes que probar, en especial porque combina carbón y 3 arcillas puras. Estas arcillas son caolín, lava de marruecos y montmorillonita, para conseguir así una gran eficacia. Permite limpiar, iluminar y detoxificar la piel dejándola completamente libre de suciedad desde el primer uso. Además, te ofrece una acción anti reaparición para evitar el acné en las pieles especialmente sensibles.

Podrás tener una piel muy fresca, purificada y luminosa, lo que te permitirá que puedas conseguir así la mayor eficacia posible. Se recomienda usarla por la mañana y por la noche con el rostro húmedo y masajear con movimientos circulares. Es apto para todo tipo de pieles, ofreciendo una limpieza completamente profunda.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "es un buen limpiador, en especial para la piel grasa, dejando la cara muy suave, hidratada y controla a la perfección el exceso de sebo". Por otra parte, aseguran que "es un producto que cumple con su función, después de varios usos se ven los resultados, y se puede combinar con una buena creman hidratante". Es una gran opción a tener en cuenta para dejar la piel limpia y muy suave, además de que tiene un precio bastante bueno.

Consejos para comprar un limpiador facial efectivo: ¿En qué fijarse?

Es importante tener en consideración que dependiendo del tipo de piel que tengas será el limpiador facial que debes escoger. En todo caso, a la hora de escoger este tipo de limpiadores, tendrás que fijarte bien en tu tipo de piel teniendo en cuenta lo siguiente:

Pieles grasas

Estas pieles por lo general tienen poros grandes y visibles, además de que tienen mucho brillo debido a la grasa que aparece al poco tiempo de lavar tu rostro. Para este tipo de pieles es importante escoger un limpiador que controle el sebo y que ofrezca una limpieza en profundidad para purificar los poros.

También, debe ayudarte a regular la producción de grasa, pero sin llegar al extremo de dejar tu piel seca. Las fórmulas que equilibran el pH, permiten que se reduzca el crecimiento bacteriano, y te ayudarán a prevenir irritaciones en tu piel.

Pieles secas

Este tipo de piel por lo general es agrietada, áspera y suele picar bastante. Para estas pieles se requiere un limpiador con óleos, que elimine la suciedad sin afectar los aceites naturales de la piel. Por este motivo, se debe optar por un aceite hidratante para el rostro.

En estos casos, las fórmulas sin jabón suelen funcionar mejor, y se deben evitar los productos baratos porque pueden generar mucha irritación.

Pieles normales

Son pieles que presentan un tono uniforme, además de que no presentan ningún tipo de descamación o brillo. Para este tipo de pieles se puede utilizar cualquier producto puesto que no suelen tener reacciones indeseadas.

Lo más aconsejable es usar limpiadores hidratantes, puesto que así podrás tener ventajas extra como reducir los signos de la edad.

Pieles mixtas

Estas pieles suelen ser grasas en la nariz, frente y mentón, mientras que en las mejillas suelen ser más secas. En estas pieles los productos que funcionan mejor son los que ofrecen una limpieza profunda con una dosis de hidratación.

Lo ideal será que optes por un limpiador que te permita proteger la barrera lipídica de la piel, y que te permita mantener la humedad natural, así como purificar el aceite de la superficie.

¿Qué es un limpiador facial?

Los limpiadores faciales son productos de belleza, los cuales están especialmente formulados para la limpieza del rostro. Por lo general son productos que se usan especialmente durante la noche, aunque algunos pueden ser utilizados dos veces al día para conseguir un mejor resultado.

Son productos básicos en las rutinas de belleza, porque estos permiten que se puedan evitar problemas típicos de la piel como la aparición de acné. Estos productos pueden estar formulados con diferentes químicos o con mezclas de productos orgánicos para que puedas evitar las irritaciones que se producen por los elementos químicos en la piel.

¿Para qué sirven los limpiadores faciales?

Los limpiadores faciales tienen la función básica de eliminar la polución, así como el exceso de suciedad al que se somete tu rostro en el día a día. Cuentan con productos que permiten tener una limpieza profunda del rostro para dejarlo lo más limpio posible.

Estos productos están especialmente formulados dependiendo de los diferentes tipos de piel para brindar una limpieza profunda, pero respetando tu piel. Esto permite que mantengas una piel completamente sana y evites los problemas que pueden producirse por el uso de limpiadores que sean demasiado agresivos para tu rostro.

¿Cómo se usa el limpiador facial?

En cualquier rutina facial la limpieza es primordial, puesto que si la piel está libre de impurezas se puede mantener completamente sana. El método de aplicación es bastante sencillo para obtener una buena limpieza del rostro. Solo bastará con seguir estos pasos:

Aplicación: debes asegurarte de aplicar suficiente cantidad del producto para cubrir todo tu rostro, y este debe ser trabajado previamente entre las palmas de las manos para que haga espuma.

debes asegurarte de aplicar suficiente cantidad del producto para cubrir todo tu rostro, y este debe ser trabajado previamente entre las palmas de las manos para que haga espuma. Masaje: se deben hacer masajes con movimientos circulares ascendentes por todo el rostro, cuello y escote. Asegúrate de aplicar el producto en todas las zonas de tu rostro y masajear profundamente para conseguir así eliminar la suciedad.

se deben hacer masajes con movimientos circulares ascendentes por todo el rostro, cuello y escote. Asegúrate de aplicar el producto en todas las zonas de tu rostro y masajear profundamente para conseguir así eliminar la suciedad. Enjuaga: siempre se debe enjuagar el rostro con agua tibia para que se puedan retirar los últimos restos de suciedad del rostro.

¿Cada cuánto tiempo se debe hacer una limpieza facial?

Este es un punto muy subjetivo, porque muchas personas prefieren hacer la limpieza dos veces al día, tanto por la mañana al levantarse como por la noche antes de acostarse. Sin embargo, esta regla no se aplica a las personas que tienen la piel seca, porque limpiar la piel con demasiada frecuencia puede causar irritaciones.

Por otra parte, las pieles grasas se deben lavar continuamente para que se pueda evitar que se vea demasiado grasosa. Esto quiere decir que las limpiezas del rostro dependerán en gran medida del tipo de piel que tengas, y por este motivo debes conocer bien tu piel.

Las pieles mixtas, o las proclives a desarrollar acné por lo general necesitarán de dos limpiezas al día para conseguir un mejor efecto. Por último, si eres una persona que tiene una piel sensible, lo mejor es no abusar con la limpieza, y con una limpieza nocturna diaria será suficiente para eliminar toda la suciedad que se ha acumulado a lo largo del día.

¿Se puede limpiar el rostro en la ducha?

No, bajo ninguna circunstancia es aconsejable que te laves el rostro bajo la ducha, porque por lo general allí se usará mucha agua. Ten presente que el agua caliente disuelve y elimina los aceites naturales de la piel, lo que puede llevar a tener una gran resequedad.

En el caso de que tu piel se torne demasiado seca puede deberse al producto que estás utilizado para hacer la limpieza. Si el producto llega a presentar alguna reacción desfavorable en tu piel, lo mejor es que cambies el producto que estás usando. Asegúrate de buscar productos de calidad, y no fijarte únicamente en los más económicos, en especial si tu piel es delicada, porque de lo contrario podrías tener graves problemas de resequedad e irritación en la piel.