Si las actividades al aire libre son lo tuyo y quieres irte de camping, no cabe duda que la iluminación es un factor clave. No bastará con llevar linternas, puesto que lo mejor siempre será llevar una lámpara LED como la de Lighting Ever , para que puedas tener una buena iluminación y así aumentará tu disfrute cuando se pone el sol.

Este tipo de lámparas te permitirán iluminar todo un lugar cuando cae la noche, pero debes contar con una buena lámpara de camping. Por este motivo, debes saber cuál escoger para que se adapten por completo a lo que estás buscando, por lo cual hemos seleccionado las mejores opciones del mercado.

Así que, si te interesa conocer más sobre este tipo de lámparas y cuál es la que debes escoger, te invitamos a que sigas leyendo atentamente este post.

¿Cuál es la mejor lámpara LED para el camping?

Encontrar una lámpara LED que te brinde una buena iluminación en las noches de camping, no es tan sencillo como puede parecer. Por este motivo, he seleccionado cuidadosamente 9 modelos diferentes para que puedas combatir la oscuridad cuando vayas de camping.

Y si quieres conocer todo lo que debes llevar en una salida de camping , te invitamos a que leas nuestro post al respecto.

Pero vamos ahora a conocer los mejores modelos de lámpara LED para que escojas de una forma acertada:

1. Lámpara LED Lighting Ever 3300008 1000 lúmenes

Esta es una lámpara de camping que te ofrecerá una buena iluminación en exteriores gracias a una potente bombilla halógena de 75W. Esta alcanza un total de 1000 lúmenes de potencia lumínica, lo que te permitirá alejar la oscuridad de cualquier parte. Se puede cargar fácilmente mediante su práctico cable USB, y también puede funcionar como PowerBank en caso de ser necesario para que consigas así la máxima versatilidad.

Cuenta con diferentes modos de iluminación para adaptarse por completo a las necesidades que tengas en cada momento. Cuenta con un diseño con mango de metal, lo que hace que sea fácil de colgar en cualquier parte. También se puede colgar de un gancho en su parte inferior y quitar la tapa para que pueda abarcar un área más grande de iluminación. Cuenta con certificación IPS4 con lo que podrás usarla en exteriores fácilmente.

Los usuarios que la han comprado aseguran que "es una gran linterna de camping, con mucha potencia y autonomía, emitiendo una buena cantidad de luz". Además, aseguran que "da mucha luz y se puede regular fácilmente dando mucha luz a máxima potencia". Esta es una lámpara que es muy práctica y que es muy fácil de transportar para que consigas la máxima versatilidad posible.

2. Lámpara LED EULOCA EL-6016 1200 lúmenes

Sin duda es una gran solución que debes tener en consideración en especial por su gran potencia que permite alcanzar hasta 1200 lúmenes de iluminación. Además, cuenta con 4 modos tanto blanco como amarillo, y permite que se pueda tener una gran iluminación. Cuenta con un diseño resistente al agua, y con goma de alta resistencia, que la hace perfecta tanto para interiores como para exteriores.

Cuenta con un práctico gancho que te permitirá colgarla en cualquier parte de una forma realmente cómoda. Su certificación IPX4, hace que puedas llevarla en tus días de camping para que disfrutes de la máxima versatilidad. Es recargable y funciona también como PowerBank, por lo que podrás cargar tu móvil fácilmente. Gracias a su cable USB se puede recargar fácilmente, y con una sola carga puede durar hasta 8 horas encendida sin ningún tipo de problemas.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto asegurando que "es una lámpara compacta, con una buena calidad y que te brindará una buena iluminación, siendo de un tamaño bastante compacto". También aseguran que "es sorprendente su iluminación de 360°, y la duración de la recarga es bastante larga siendo una opción que es muy luminosa". Sin duda es una gran opción puesto que podrás engancharla en cualquier parte de una forma realmente sencilla, por lo que podrás llevarla enganchada en la mochila.

3. Lámpara LED Lighting Ever 3300012-DW 600 lúmenes

Sin duda es una de las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado, en especial porque está equipada con dos antorchas LED que son completamente extraíbles. Esto hace que se pueda tener siempre la mayor comodidad a la hora de ir de camping, en especial porque también puede ser usada como linterna. Cuenta con una práctica brújula en la parte superior lo que te permitirá ubicarte fácilmente.

Cuenta con una potencia lumínica total que alcanza hasta los 600 lúmenes, y proporciona una iluminación de 360°. Cada linterna funciona con 3 pilas AAA que están incluidas en el paquete. Por otra parte, también funciona con una batería recargable incorporada de 1800mAh, que se puede recargar fácilmente mediante un cable USB e incluye el cargador para el coche. Es impermeable con certificación IPX4, que hace que sea resistente al agua y a las salpicaduras por lo que es ideal para llevarla de camping.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto asegurando que "se puede usar con tres pilas grandes o bien con la carga de su batería, y es muy versátil a la hora de utilizarlo". Por otra parte, aseguran que "es una gran opción dentro de lo que hay en el mercado, con un precio bastante bueno y es muy fácil de transportar". Es un modelo muy versátil porque se puede usar como una lámpara o puedes usar las dos linternas por separado, lo que te dará todas las herramientas para el camping.

4. Lámpara LED AGPTEK Dynamo

Sin duda es una de las lámparas de camping más versátiles que podrás encontrar, en especial porque se puede recargar mediante alimentación solar o cigüeñal. Además, se puede conectar al coche o a la red eléctrica y puede funcionar con 3 pilas AAA, por lo que podrás conseguir la máxima versatilidad posible. Ofrece una iluminación de 360°, y mediante su sistema de arranque proporcionará hasta 20 minutos de luz.

Cuenta con un total de 36 LEDs, lo que hace que sea una gran solución para la iluminación y su vida útil es de aproximadamente 100.000 horas. Gracias a su puerto de carga universal, puede funcionar como PowerBank, lo que permite que te ofrezca una gran versatilidad. Su carcasa es semitransparente, lo que hace que la luz que se emita sea suave sin que vayas a tener ningún tipo de deslumbramientos.

Son muchas las opiniones positivas que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es la lámpara con más formas de recargarla, lo que hace que puedas usarla en cualquier lugar". También destacan que "es un farol muy completo, y que tiene indicadores LED para saber si carga o si está en funcionamiento, y se puede usar con energía limpia". Es una lámpara que te permite tener luz donde sea, por lo que si no tienes una fuente de energía cerca no tienes que preocuparte.

5. Lámpara LED Varta ‎18663101111

Esta es una lámpara LED a prueba de salpicaduras que te permite usarla al aire libre sin ningún tipo de limitaciones. Cuenta con 3 intensidades de luz que te permiten conseguir siempre una gran versatilidad. Tiene un gancho integrado en la base, lo que permite suspenderla fácilmente, y con su pantalla desmontable podrás tener siempre la máxima iluminación posible para que consigas así una buena iluminación en todas las situaciones.

Su diseño en plástico ABS y su base en goma hace que sea altamente resistente, y que se pueda usar en cualquier lugar. Además, es una lámpara que será muy estable donde sea que la coloques, lo que te garantizará que podrás conseguir una gran potencia. Ofrece una duración de la batería de hasta 140 horas y una salida máxima de luz de 300 lúmenes. Cuenta con una bombilla de 4w, que permite un gran ahorro de energía.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo aseguran que "es ideal para una tienda de campaña, y funciona con pilas tipo D que son muy fáciles de encontrar muy baratas". Además, aseguran que "tiene una gran potencia, así como una gran autonomía, siendo perfecta para llevarla de camping porque durará mucho tiempo". Esta es una lámpara de alta potencia, y que tiene una amplia autonomía con sus baterías tipo D.

6. Lámpara LED Lepro PR330033 1500 lúmenes

Esta es una linterna que permite tener una iluminación con un haz de 360° para que puedas conseguir así la máxima versatilidad posible. Permite tener una autonomía de hasta 26 horas a la máxima potencia, lo que la hace ideal para llevarla de camping. Se puede seleccionar entre diferentes modos, y se puede configurar fácilmente el brillo de la misma y así conseguir un gran rendimiento.

Funciona con 3 pilas D alcalinas, lo que la hace ideal para situaciones en las que no exista una fuente eléctrica. Tiene una certificación IPX4, que la hace resistente a las salpicaduras y al agua de lluvia, por lo que es muy cómoda a la hora de usarla en exteriores. Viene con 2 ganchos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior para que puedas colgarla de acuerdo a tus necesidades particulares.

Es un modelo que tiene muy buenas opiniones por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "es muy potente y transportable, por lo que es muy fácil de llevar cuando te vas a ir de camping". Por otra parte, afirman que "tiene una luz muy potente, funciona muy bien, y se puede elegir entre luz blanca o cálida de una forma muy sencilla". Este es un modelo de alta potencia, sin embargo, no tiene una batería recargable por lo que tendrás que comprar las pilas.

7. Lámpara LED LE 3300019

Se trata de una lámpara LED que también funciona como linterna, lo que te permitirá tener una gran versatilidad. Tiene una capacidad para emitir una luz potente de hasta 500 lúmenes y a una distancia de hasta 350 metros. Incorpora e su interior una batería recargable de 2.600mAh, y que te puede funcionar como un PowerBank, lo que te permitirá tener siempre un gran rendimiento.

La duración máxima de su batería es de 6 horas en el nivel de brillo medio. Es completamente resistente al agua de lluvia, gracias a su certificación IPX4, lo que permite que puedas tener la mayor resistencia posible. Además, es muy fácil de utilizar, y cuenta con un gancho que permite colgarla en cualquier sitio fácilmente. Se recarga fácilmente mediante un puerto USB, lo que permite cargarlo en cualquier parte fácilmente.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto, asegurando que "es una linterna que es muy cómoda de llevar, puesto que es ergonómica, y pesa poco, por lo que podrás llevarla cómodamente a cualquier parte". También aseguran que "sirve como farol o como linterna direccional, y está construida con plásticos muy robustos, siendo muy sólida". Es una linterna multifunción que da mucha luz y que tiene un gran alcance.

8. Lámpara LED LE ‎3300002 1000 lúmenes

Esta es una linterna de camping de alta capacidad, que te permite tener una iluminación de hasta 1000 lúmenes. Funciona mediante el uso de 3 pilas alcalinas tipo D, las cuales pueden tener una duración de hasta 12 horas en la máxima potencia. Se puede seleccionar el color de luz que mejor se ajuste a tus necesidades, simplemente manteniendo presionado un botón.

Tiene un mango de metal que permite llevarla fácilmente o colgarla donde prefieras, y en su base tiene un gancho para colgarla al revés y quitar la tapa para una mayor iluminación. Es ideal para las actividades al aire libre, puesto que es impermeable bajo la norma IPX4, por lo que estará completamente protegida contra salpicaduras de agua desde todos los ángulos.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es muy buena, da mucha iluminación y puede llegar incluso a molestar si la pones demasiado cerca". Además, destacan que "tiene mucha potencia, se puede regular fácilmente su intensidad, y el gancho móvil de arriba es muy práctico". Es una gran opción a tener en cuenta, en especial si buscas una lámpara de alta potencia y que sea muy práctica para llevarla de camping.

9. Lámpara LED Fulighture ‎FUMD00301

Se trata de una lámpara de camping LED que te ofrecerá un brillo de hasta 130Lm, y con una distancia de iluminación de hasta 10 metros. Cuenta con un total de 3 alas deformables, que permiten controlar la iluminación a tu antojo. Es un modelo 2 en 1 que permite satisfacer la gran mayoría de las necesidades que puedas tener.

Se puede usar como una lámpara de mesa, o como una linterna LED de alta potencia. Su soporte es de acero inoxidable lo que permitirá que puedas usarla en cualquier parte de una forma muy cómoda. Se carga fácilmente mediante un cable USB, y se recomienda apagarla para cargarla, para incrementar la eficacia. Tiene una batería integrada de 2.200mAh, y una certificación IP66 impermeable, lo que hace que puedas llevarla de camping para una iluminación óptima.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas reseñas al respecto, asegurando que "alumbra muy bien, y su batería aguanta perfectamente, cumpliendo por completo con su función". Por otra parte, destacan que "es muy práctica porque carga por USB y dura bastante, siendo fenomenal para el camping". Es una gran opción para llevar de camping, en especial porque te ofrecerá siempre un gran rendimiento.

Guía para elegir una lámpara LED: Lo que debes considerar

Si no estás seguro sobre cuál lámpara de camping escoger, debes fijarte primero en algunas características de las mismas. Dentro de los principales puntos a considerar antes de hacer tu compra están los siguientes:

Lúmenes

Los lúmenes hacen referencia a la salida de luz, lo que se traduce en la potencia lumínica que tendrá la lámpara. Está relacionada con la eficiencia y la cantidad de energía utilizada. Lo más aconsejable es buscar una lámpara que te ofrezca una potencia por encima de los 500 lúmenes porque son las que iluminarán más.

Sin embargo, si buscas más duración de la batería una potencia entre los 100 a 300 lúmenes será una buena opción. Esto debido a que te brindará una buena iluminación sin consumir demasiada batería.

Batería

Es importante elegir una lámpara que se adapte a tus necesidades, y que te brinde la máxima versatilidad posible. Algunas utilizan baterías alcalinas de tipo D, las cuales te ofrecen una gran potencia, pero, tendrás que estar recargándolas de forma periódica.

Por otra parte, también existen modelos con baterías recargables, que te prometen una mayor duración, y que se pueden cargar por USB. En estos casos, debes fijarte bien en la cantidad de mAh de la batería, puesto que mientras mayor sea más autonomía tendrá la lámpara.

Modos

Debes fijarte en los diferentes modos que tiene la lámpara, en especial porque así podrás ajustar el brillo y los patrones de salida de luz. Mientras más modos diferentes tenga de iluminación, mayor versatilidad podrá aportarte la lámpara, lo que significará que tendrás más opciones para escoger.

Resistencia

Estamos hablando de una lámpara que vas a llevar de camping, y por este motivo, debes asegurarte de que pueda resistir las condiciones de uso exterior. Por este motivo, siempre será mejor que tengan una certificación mínima IPX4 para que no se vaya a dañar con el uso en exteriores.

Sin embargo, mientras mayor protección tengan más resistentes serán para usar al aire libre. Una lámpara IP66 puede ser una gran solución, en especial porque son impermeables y te permitirán conseguir una gran resistencia y durabilidad.

¿Qué es una lámpara LED?

Las lámparas LED de camping básicamente son lámparas que funcionan de forma inalámbrica y que ofrecen luminosidad durante la noche. Estas funcionan con una bombilla que por lo general suele ser bastante potente para crear una iluminación de 360° en el entorno donde se utilice.

Por lo general, incorporan una batería recargable interna que se puede recargar fácilmente mediante el uso de un cable USB. También pueden funcionar con pilas tipo D, todo dependerá del modelo que escojas, y de la versatilidad que este te ofrezca, porque algunas incluso tienen paneles solares o funcionan con un dinamo.

¿Para qué sirve una lámpara LED?

El uso de las lámparas LED permite que puedas crear un ambiente de claridad mientras que vas de camping. Son ideales para iluminar tu tienda de campaña por las noches, y así tener la máxima comodidad posible disfrutando de una gran comodidad.

Sin embargo, estas lámparas también se pueden usar en el hogar para los ambientes donde no tienes una buena iluminación. Todo gracias a que tienen una gran potencia y ofrecen una gran iluminación para habitaciones pequeñas.

Ventajas de las lámparas LED de camping

Tener una lámpara LED para llevarla de camping no es únicamente para estar al día con los avances tecnológicos. Estas tienen muchas ventajas interesantes que tendrás con este tipo de lámparas:

No tendrás que usar keroseno, sino que funcionan con una batería o con pilas.

Se pueden cargar usando paneles solares en caso de que los tengas, o algunos modelos los traen incorporados.

Puedes ajustar la intensidad del brillo a la que mejor se ajuste a tus gustos.

Tienen una gran autonomía.

Como puedes ver, son muchos los puntos positivos de tener una lámpara de camping, por lo que es un elemento que no puede faltar en tus viajes.

¿Cómo usar las lámparas para camping?

Para hacer un uso correcto de tus lámparas de camping, debes asegurarte de seguir unos consejos prácticos dentro de los cuales están:

Asegúrate de tener una linterna que cumpla por completo con lo que necesitas.

Dependiendo del tipo de baterías tendrás que colocarlas si son extraíbles, o en el caso de las recargables debes revisar el nivel de carga.

Enciende la linterna desde el botón de encendido.

Selecciona el modo que mejor se ajuste a tus necesidades.

Siguiendo estos simples pasos, ya tendrás tu linterna lista para iluminar las oscuras noches de camping y disfrutar de una gran experiencia.

¿Las lámparas de gas aún se usan?

Claro que sí, aunque cada vez son menos comunes porque la mayoría de las personas optan por las lámparas LED modernas. Sin embargo, las lámparas de gas o de keroseno producirán calor, lo que las hace ideales para las noches frías.

Además, no necesitarás ningún tipo de electricidad para que funcionen, y tienen mucho brillo. Sin embargo, no las puedes usar dentro de la tienda de campaña, porque el riesgo de incendios es bastante elevado.

¿Qué color de luz es mejor para mantener una buena visibilidad?

La adaptación de los ojos a la luz y a la oscuridad puede ser un proceso que en ocasiones suele ser molesto y que tomará tiempo. Por este motivo para el proceso de adaptación a la luz lo mejor será optar por las linternas que emitan luz roja.

De esta forma, tendrás menos molestia en los ojos y permiten una mejor adaptación al cambio de luz. Una vez que te adaptes, puedes cambiar el color de la luz a la que mejor se ajuste a tus necesidades personales. Simplemente elije el color con el que sientas una mayor comodidad.