Viajar es una actividad que es muy gratificante, en especial porque podremos descubrir nuevas ciudades y destinos, además de escapar de la rutina y relajarnos completamente. T para viajar cómodamente necesitarás unas buenas maletas para viajar como la EASTPAK Tranverz , puesto que con podrás llevar todo tu equipaje completamente protegido, y disfrutarás siempre de la mayor comodidad al llevarlas.

¿Cuáles son las mejores maletas para viajar del mercado?

A pesar de la gran variedad de maletas para viajar que encontramos en el mercado, no todas son iguales y por este motivo, la decisión de compra no siempre es fácil de tomar. Para que sea más sencillo para ti, hoy hemos seleccionado únicamente los 8 mejores modelos que podremos encontrar en el mercado. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Maleta para viajar EASTPAK Tranverz

Maleta para viajar EASTPAK Tranverz

No cabe duda de que esta es una de las mejores opciones si buscas una maleta para viajar de muy buena calidad. Tiene un amplio compartimento doble con bolsillo delantero con cremallera, para que puedas llevar todos los documentos de viaje de una forma muy cómoda. Esta maleta cuenta con una altura de 67cm, un ancho de 35.5cm, y un fondo de 30cm. Está fabricada en 60% nylon y un 40% de poliéster.

Te ofrece un sistema de giro fácil que te permitirá recorrer la ciudad y los aeropuertos de una forma muy sencilla y práctica. Sus asas son totalmente acolchadas en la parte superior y lateral para colocarla en la cinta transportadora con una gran facilidad. Se encuentra disponible en una gran variedad de colores, para que puedas escoger el que mejor se ajuste a tus necesidades. Por otra parte, cuenta con un candado con combinación TSA integrado, para que todas tus pertenencias puedan viajar totalmente seguras.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es muy cómoda de llevar, tiene un gran espacio para meter muchas cosas, y tiene dos compartimentos independientes con cremallera para viajar de forma cómoda". Por otra parte, destacan que "la maleta es muy cómoda, rueda muy bien y es muy fácil de llevar, siendo ideal para un viaje de hasta 3 semanas gracias a su capacidad interior". Es una muy buena opción a tener en cuenta, en especial porque cuenta con una gran calidad, y te ofrece bastante espacio para almacenar todas tus cosas de forma ordenada.

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2. Maleta para viajar American Tourister Soundbox Spinner

Maleta para viajar American Tourister Soundbox Spinner

Esta es una maleta que se encuentra inspirada por el ritmo del mundo, lo que hace que tenga un diseño único y muy moderno. Está fabricada en polipropileno, lo que hace que sea muy robusta y resistente, y sus círculos concéntricos hacen que la maleta se destaque. Cuenta con capacidad de expansión, lo que te proporcionará la flexibilidad que necesitas para incrementar el espacio cuando lo necesites.

Incorpora una cerradura fija TSA encastrada de 3 dígitos, lo que permite que puedas llevar todos tus elementos de forma cómoda. Sus ruedas dobles te asegurarán un deslizamiento que será muy suave y confortable, sin que tengas que hacer ningún tipo de esfuerzo. Está disponible en diferentes colores para que escojas el que más te gusta y está disponible en tres tamaños diferentes para que puedas escoger el que más te guste.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es una maleta extensible con las ventajas de una maleta rígida y tiene un diseño muy bonito con unos materiales bastante buenos". También destacan que "es una maleta increíble para los viajes, y permite moverse fácilmente en varios medios, siendo una maleta amplia, silenciosa y con materiales de gran calidad".

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3. Maleta para viajar Samsonite Base Boost Spinner S

Maleta para viajar Samsonite Base Boost Spinner S

Se trata de una maleta que cuenta con un diseño que es compacto, y que permite llevar suficiente equipaje para viajes cortos de hasta 2 días. Esto gracias a que cuenta con una capacidad total de 39L, lo que permite que puedas llevar muchas cosas. Es una maleta ligera, que pesa tan solo 2KG, lo que es ideal para llevarla en cabina sin ningún tipo de inconvenientes.

Viene con una práctica cerradura TSA, lo que permitirá que puedas viajar de una forma segura y sin estrés. Cuenta con un elegante logo metálico, tiradores y chapas en el bolsillo frontal. Este último tiene una capacidad perfecta para que puedas llevar tus documentos de viaje de una forma que sea muy cómoda. Está disponible en tamaño compacto, hasta tamaños grandes para llevarla como equipaje de bodega.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "tiene una gran ligereza, una muy buena calidad, y es magnífica tanto por dentro como por fuera". Además, destacan que "es una maleta muy práctica, cumple con las medidas para cabina para la mayoría de aerolíneas y tiene una capacidad para un viaje de fin de semana".

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4. Maleta para viajar American Tourister Aero Racer Spinner

Maleta para viajar American Tourister Aero Racer Spinner

Esta es una maleta que tiene unas líneas modernas minimalistas, con niveles de profundidad muy buenos, y que te permite llevar todo tu equipaje fácilmente. Es una maleta que es rígida, y que tiene un aspecto dinámico y evolutivo con unas líneas en relieve, lo que permite que la colección tenga una identidad impactante.

Su fabricación es en ABS, lo que permite que se pueda adaptar a todos los viajeros, y que soporte perfectamente los viajes. Cuenta con unos colores que son brillantes y a la moda, y ofrece un gran confort al viajar. En su compartimento interior tiene cintas cruzadas, y un divisor de malla para que organices todo tu equipaje perfectamente. Sus ruedas dobles hacen juego con el color de la maleta, y viene con una cerradura de combinación. Está disponible en tres colores diferentes, y puedes encontrarla en diferentes tamaños dependiendo de tus necesidades.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es una maleta que es muy ligera, pesa muy poco siendo ideal como maleta de mano". Por otra parte, destacan que "tiene un color muy bonito, es ligera y cabe mucha ropa, siendo totalmente recomendable". Esta es una maleta de muy buena calidad, y la maleta es perfecta para los viajes cortos de dos días o de fin de semana.

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5. Maleta para viajar NUMADA Newteck Set 3Pcs

Maleta para viajar NUMADA Newteck Set 3Pcs

Se trata de un pack de maletas rígidas que es muy conveniente si buscas diferentes tamaños para tu viaje. Tendrás una maleta de cabina, una maleta mediana y neceser, para que así puedas disfrutar de la máxima versatilidad. Están fabricadas en ABS reciclado en un 60%, lo que hace que sean unas maletas que son amigables con el medio ambiente. Ofrecen una muy buena absorción de los impactos recibidos en especial a las bajas temperaturas.

Este set de maletas de viaje cuenta con un cierre de combinación lateral de 3 dígitos, y 4 ruedas dobles de giro multidireccional que se deslizan suavemente sobre las superficies lisas. Las maletas incorporan un mango telescópico en aluminio extensible a 3 niveles, y un asa superior que permite maniobrar rápidamente en los espacios reducidos. Ofrece una gran comodidad, y su interior tiene unas cintas elásticas de sujeción ajustables y un compartimento con cremallera que permite maximizar la capacidad del set de maletas de viaje.

Quienes han comprado este modelo tienen unas reseñas muy positivas al respecto, asegurando que "tiene un muy buen tamaño para llevar todo lo que necesites, y el neceser es muy bonito". También afirman que "tiene una total relación calidad/precio, tiene todas sus instrucciones muy bien explicadas para su uso en general". Este modelo de maletas es apto para todo tipo de viaje, y el material es bastante bueno y resistente.

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6. Maleta para viajar SULEMA 44L

Maleta para viajar SULEMA 44L

Esta es una maleta mediana de cabina que es rígida, y que viene con ruedas giratorias y asas que aportan una gran comodidad. Pesa un total de 3KG, y tiene una capacidad total de 40L, siendo una maleta de cabina que es ideal para cualquier aerolínea, gracias a sus dimensiones de 55x40x20. Está fabricada en ABS y policarbonato, lo que hace que sea muy resistente a todo tipo de cortes y arañazos. Tienen una cerradura numérica, y una maleta de cabina para viaje de negocios o vacaciones.

Su asa es telescópica fabricada en aluminio, y completamente regulable y cuenta con 4 ruedas dobles giratorias de 360°. Está forrada en su interior con nylon acolchado, y cuenta con dos compartimentos, uno cerrado con cremallera y bolsillo de red y otro con bandas ajustables para sujetar la ropa. Cuentan con un sistema de bloqueo mediante clave numérica para que puedas tener siempre una gran seguridad al utilizarla.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es ideal para viajar en avión y otros transportes, con un acabado que es robusto, y con una capacidad correcta para viajes cortos y medios". Además, destacan que "es una maleta con muy buena relación calidad-precio, y no se gasta a pesar de los viajes".

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7. Maleta para viajar ITACA 771150-01

Maleta para viajar ITACA 771150-01

Se trata de una maleta para viajar que tiene una muy buena relación calidad-precio, y que es muy ligera para llevarla como equipaje de mano. Cuenta con un mango telescópico y con 4 ruedas giratorias de 360°, siendo ideal para los viajes cortos. Esta maleta es rígida, ligera y muy resistente a los golpes, además de que viene con un candado de combinación de 3 dígitos integrado lo que permite tener una mayor seguridad.

Su superficie es texturizada anti arañazos y rayaduras, y ofrece una cremallera doble de cursor. Cuenta con 2 asas retráctiles tanto en su parte superior como lateral, y protectores de apoyo en el suelo, lo que permite tener una gran comodidad en cualquier posición. Su interior es forrado, y cuentan con un separador con cremallera y bandas de sujeción ajustables.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "la maleta es muy bonita, tiene un candado con una combinación de 3 números, y es muy útil". Por otra parte, destacan que "están muy bien pensados los compartimentos de ambos lados, y permiten mantener la ropa bien sujeta y ordenada". Es una maleta perfecta para viajar por el tamaño siendo un tamaño estándar para las compañías de vuelo, y se encuentra disponible en diferentes colores.

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8. Maleta para viajar MISAKO Leslie

Maleta para viajar MISAKO Leslie

Si estás buscando una maleta para viajar barata, no cabe duda de que esta es una opción muy interesante. Viene con un total de 4 ruedas giratorias y su estructura es blanda, ligera y cómoda de llevar, siendo perfecta para viajes de una duración intermedia. Cuenta con una estructura semirrígida y un cierre de cremallera estando confeccionada en nailon con bordes elegantes y atractivos.

Esta maleta está disponible en tamaño mediano para viajes de más de los 3 días, o en tamaño pequeño para llevarla como equipaje de mano. Tiene un diseño que es elegante y un color que combina con cualquier ritmo de vida y viaje. Es unisex, y está disponible en diferentes colores para que escojas el que mejor se ajuste a tu personalidad.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es muy bonita, ligera, y tiene una muy buena capacidad con 4 ruedas". También destacan que "los materiales son muy resistentes, su cremallera es de muy buena calidad, y aguanta bastante bien incluso cuando va a reventar". Esta maleta es de una buena calidad y tiene un muy buen precio.

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Consejos para comprar una buena maleta para viajar: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar una buena maleta para viajar debes fijarte en algunos aspectos que resultarán muy importantes. Dentro de los principales a tener en cuenta estarán:

Tamaño

El tamaño es algo muy importante en especial cuando tu viaje es en avión, porque las aerolíneas cuentan con diferentes medidas de altura y profundidad. Las medidas promedio de la mayoría de aerolíneas para el equipaje de mano son de 55 x 40 x 20cm. Sin embargo, estas medidas pueden variar ligeramente entre una aerolínea y otra.

Por otra parte, las maletas más grandes normalmente irán en el equipaje de bodega, y siempre es bueno verificar con la aerolínea cualquier tipo de restricciones para las maletas. Algunas compañías son más estrictas que otras, y más vale viajar sin tener que pagar sobre equipaje.

Peso

Fíjate en el peso de la maleta, el cual sumado con las cosas que vas a llevar te dará el peso neto que llevas en tu maleta. Normalmente las maletas suelen ser ligeras, por lo que no deberían pesar más de 3KG, lo que permite moverlas de una forma cómoda.

Recuerda que, los límites para el equipaje de mano son de 10KG, y si sobrepasas lo permitido tendrás que pagar extra. Por este motivo, escoge una maleta que sea lo más liviana posible, y debes estar muy atento al peso a la hora de empacar.

Ruedas

Las maletas normalmente vienen con ruedas que facilitan su movimiento tanto en el aeropuerto como en tu viaje. Las maletas pueden venir con 2 ruedas, las cuales son más difíciles de mover, porque no pueden girar de una forma sencilla.

Por este motivo, son una mejor opción las maletas que vienen con un total de 4 ruedas bien sea sencillas o dobles. Estas ruedas suelen ser giratorias, y te permitirán mover tu maleta de una forma mucho más cómoda.

Compartimentos

Entre más compartimentos tengas en tu maleta, mayor facilidad tendrás para guardar tus cosas y mantenerlas en orden. Fíjate en que la maleta cuente con compartimentos exteriores, porque allí podrás tener tus documentos y las cosas importantes que siempre debes tener a la mano.

Algunas maletas vienen con un compartimento especial para tu ordenador portátil, por lo que podrás evitar tener que llevar un estuche extra. Sin embargo, si hablamos de maletas rígidas, estas normalmente no incluyen ningún tipo de compartimento exteriores, puesto que únicamente cuentan con compartimentos interiores.

Diseño y colores

Existe una gran variedad de opciones a la hora de escoger tus maletas de viajes, siendo un aspecto que dependerá en gran medida de tus gustos personales. La selección de un diseño original, colorido y distintivo te permitirá localizar tu maleta de una forma muy rápida en un aeropuerto.

En las maletas rígidas nos podremos encontrar con diseños con relieve, que aportan un aspecto que es muy estético. Estas maletas pueden ser una muy buena elección, en especial porque tienen un diseño que es fantástico y de muy buena calidad.

Seguridad

A la hora de viajar es imprescindible que todos nuestros objetos personales estén protegidos y que nadie pueda acceder a nuestra maleta. Por este motivo, siempre será mejor si la maleta que vamos a escoger cuenta con un candado TSA que permita cerrarla con una combinación de números.

Este elemento de seguridad te permitirá disfrutar siempre de una gran comodidad a la hora de utilizarlas, y se pueden fijar las cremalleras fácilmente. Si la maleta no cuenta con un candado, considera comprar uno extra que e permita bloquear tu maleta y así nadie podrá acceder a tu maleta.

¿Qué es una maleta para viajar?

Al hablar de una maleta para viajar estamos hablando de una estructura con forma de caja que es normalmente rectangular. Se pueden encontrar en diversos materiales, lo que define su grado de resistencia y están disponibles en diferentes tamaños dependiendo de la capacidad que estemos buscando.

Normalmente nos encontramos con modelos que tienen diseños que son muy originales, lo que permite disfrutar de la máxima practicidad posible. Además, en su interior vienen con diferentes sistemas de amarre, para que de esta forma puedas organizar todas tus pertenencias de una forma segura y que nada se vaya a golpear durante tu viaje.

¿Para qué sirve una maleta para viajar?

Básicamente una maleta sirve para transportar ropa, artículos de higiene, electrónicos o cualquier tipo de objeto personal que quieras usar durante un viaje. Son elementos que son básicos para cualquier viaje, y el tamaño ideal dependerá del número de días que tendrá el viaje que vas a realizar.

Para algunos viajes puedes necesitar una o más maletas, para que puedas llevar todos los objetos que necesitarás durante tu viaje. A diferencia de las mochilas, las maletas te permiten tener una mayor capacidad, y si compras una maleta con las medidas permitidas por la aerolínea que escojas será mucho mejor, porque no tendrás que pagar sobre equipaje.

Ventajas de las maletas para viajar

Las maletas para viajar tienen múltiples ventajas, dentro de las que nos encontramos con las siguientes:

Podremos llevar los objetos que necesitamos de forma ordenada.

Protegerán todas tus pertenencias.

Encontraremos maletas de diferentes tamaños y capacidades para adaptarse a todas las necesidades.

Existe una gran variedad de diseños y colores.

Sin embargo, ten en cuenta que escoger una maleta que sea muy económica podría sacrificar la calidad, y algunas pueden llegar a ser muy voluminosas, por lo que siempre es mejor consultar con la aerolínea que vas a viajar las medidas máximas permitidas. De esta forma, evitarás cualquier tipo de sorpresas.

Tipos de maletas para viajar

Básicamente nos encontramos con dos tipos de maletas para viajar entre las cuales escoger, estas serán:

Maletas suaves: se fabrican en materiales suaves como el poliéster o el nylon, y algunas incluso pueden llegar a ser impermeables. A pesar de ser blandas pueden ser muy durables, y son ligeras y flexibles lo que permite guardar mucho en ellas.

se fabrican en materiales suaves como el poliéster o el nylon, y algunas incluso pueden llegar a ser impermeables. A pesar de ser blandas pueden ser muy durables, y son ligeras y flexibles lo que permite guardar mucho en ellas. Maletas rígidas: estas están fabricadas con materiales como el polipropileno, policarbonato o el ABS. Suelen ser más pesadas, y protegerán de una forma muy óptima todo lo que hay en su interior. Son muy fáciles de limpiar, y son perfectas para viajes largos porque difícilmente se romperán.

¿Qué son las maletas semirrígidas?

Estas son unas maletas que combinan las características de las dos clases de maletas principales, en una estructura rígida y un material suave. Están en un punto intermedio de resistencia, y son maletas que son maleables, pero usualmente no vienen con una protección impermeable.

Sin embargo, una ventaja que tienen frente a las maletas rígidas, es que cuentan con un compartimento de acceso exterior para tener todo lo que necesites a la mano. Estas pueden llegar a ser una muy buena opción, aunque muchos expertos en viajes recomiendan las maletas rígidas por su gran resistencia.