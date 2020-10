Las 9 mejores mantas eléctricas para la espalda y los dolores lumbares

Al hablar de mantas eléctricas, estamos hablando no solo de un dispositivo que te servirá para proveer calor durante las épocas de invierno. Estas son una gran herramienta si sufres de alguna dolencia en la espalda, incluso en la zona lumbar. Este tipo de mantas te permiten aliviar estas molestias y así tendrás una vida mucho más plena y sin dolor.

Una manta eléctrica es un aparato que tiene un calefactor eléctrico en su interior, y que permite brindar calor a las zonas de tu espalda. Se utilizan con fines terapéuticos para el tratamiento de los dolores musculares

Sin embargo, en el mercado te encuentras con una gran variedad de mantas eléctricas, pero no todas tienen el mismo rendimiento. Es por este motivo que hoy te hemos preparado este post, con una selección de las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado, y así seleccionar de una forma acertada.

Así que, si estás pensando en comprar una manta eléctrica, te invitamos a darle un vistazo a este post, y te aseguramos que no te vas a arrepentir.

¿Cuál es la mejor manta eléctrica para el lumbar?

Puedes encontrarte cientos de modelos, por lo que tomar una decisión de compra sobre una manta eléctrica no suele ser fácil de tomar. Por esto, hemos seleccionado las 9 mejores opciones que podrás encontrar en el mercado, para que así puedas tomar una decisión de compra totalmente acertada. Así que, diles adiós a los dolores de espalda y vamos a conocer las mejores mantas eléctricas del mercado.

Estas son las mejores mantas eléctricas para los lumbares tras nuestro análisis:

1. Manta eléctrica MaxKare Espalda, Hombros y Cuello

Manta eléctrica MaxKare Espalda, Hombros y Cuello

Si quieres tener calor en todas las zonas de tu cuerpo afectadas por dolores, no cabe duda de que este modelo es perfecto para ti. Esto porque es una almohadilla térmica envolvente la cual permitirá tener un calor penetrante en varias áreas del cuerpo de una forma cómoda. Es completamente flexible, y se puede usar en la espalda, abdomen, piernas, entre otros.

Tiene un cierre magnético, que permite envolver de una forma cómoda las zonas de tu cuerpo para que se adapte a la perfección a las mismas. Cuenta con 5 niveles diferentes de calefacción, para que puedas contar con el nivel exacto de calor que buscas. Tiene un cable de alimentación largo, que permite el movimiento mientras se está usando, garantizando así que tendrás una mayor comodidad. Es lavable, lo que permite que se pueda tener una mejor higiene.

Son muchas las opiniones positivas de este modelo, asegurando que "es perfecta si tienes dolores tanto de espalda como de cuello, siendo muy cómoda para usar". También aseguran que "tiene una tela increíblemente suave, y que se cierra en el cuello con un imán, lo que permite que puedas tener la máxima comodidad posible". Es un modelo altamente versátil y que tiene un gran precio para que no tengas que pagar mucho dinero.

Ver precio

2. Manta eléctrica para dolor lumbar MaxKare Almohadilla 30x60cm

Manta eléctrica para dolor lumbar MaxKare Almohadilla 30x60cm

Es uno de los mejores modelos que podrás encontrar en el mercado, en especial porque tiene un gran tamaño de 30x60cm. Es flexible lo que permite que se adapte perfectamente a cualquier parte de tu cuerpo, siendo perfecta para la zona lumbar. Tiene 4 engranajes de calefacción rápida, que se pueden graduar fácilmente y así seleccionar la temperatura adecuada.

Está hecho en tela muy suave, que permite la conservación del calor, garantizando así que se tendrá gran comodidad al usarla. Por otra parte, también es un modelo completamente lavable, para lo cual se debe retirar la interfaz del cable, y se debe lavar con agua por debajo de 30°C. Es uno de los modelos más seguros que encontrarás en el mercado, porque cuenta con certificaciones CE, GS y ÖKO-Tex 100. De esta forma puede ofrecer un gran rendimiento y con su capa de aislante de PVC, se envuelve el cable calefactor para una mayor seguridad.

Según las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo, aseguran que "es la mejor almohadilla eléctrica que se puede comprar". También aseguran que "es perfecta para aliviar el dolor de espalda en las lumbares". Esta almohadillase adaptará fácilmente a todas tus necesidades, y es muy fácil de almacenar cuando no la estás usando.

Ver precio

3. Manta eléctrica para el lumbar ATMOKO HP121A

Manta eléctrica para el lumbar ATMOKO HP121A

Este es un modelo altamente eficiente y que tiene un gran tamaño de 30 x 65cm, para que se adapte a la perfección a todas tus necesidades. Es perfecto para usarlo en la espalda entera, relajar los músculos tensos y promover la circulación sanguínea. Es flexible, para adaptarse por completo a todas las partes de tu cuerpo de una forma sencilla y rápida.

Tiene tres ajustes de temperatura entre los 45°C y los 65°C, dependiendo de lo que necesites. Además, ofrecer una protección contra el sobrecalentamiento con la opción de un apagado automático a los 90 minutos, lo que también ayuda a ahorrar energía. Está elaborada en franela muy suave, que permite distribuir el calor de una forma eficiente. Gracias a su cable largo de 2,7 metros, podrás moverte libremente mientras que la utilizas.

Muchos usuarios tienen cosas buenas que decir sobre esta manta, afirmando que "tiene una buena calidad de fabricación y es ideal para zonas específicas de tu cuerpo". También aseguran que "es perfecta para aliviar los dolores que se producen en invierno, y se calienta muy rápidamente". El único inconveniente que tiene este modelo es que no se puede lavar, por lo que tendrás que limpiarla con un paño húmedo.

Ver precio

4. Manta eléctrica para la lumbalgia MaxKare 50x60cm

Manta eléctrica para la lumbalgia MaxKare 50x60cm

Es una manta eléctrica de gran tamaño que es perfecta para aplicarse en todas las partes del cuerpo. Si buscas una manta de un tamaño más grande que las convencionales que encuentras en el mercado esta será la mejor opción. Además, esta ofrece un calentamiento tanto seco como húmedo, lo que le confiere la mayor versatilidad posible. Tiene cinco grados de calefacción para que la adaptes dependiendo de las necesidades fisioterapéuticas que tengas.

Está elaborada en telas de la más alta calidad, para que se pueda tener un mejor aislamiento. La funda exterior se puede retirar y se puede lavar fácilmente a máquina, siempre por con agua por debajo de los 40°C. Tiene una función de apagado automático de 1 o 2 horas, para evitar sobrecalentamiento. Su cable largo de 2.4 metros, permite que puedas tener un movimiento libre mientras que la usas y que consigas así la mayor comodidad posible al usarla.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo, asegurando que "tiene una muy buena relación calidad-precio, y cumple con su función". También aseguran que "es fantástica para el dolor de espalda intenso y su tamaño es superior a otras lo que la hace más cómoda". No cabe duda de que este modelo es uno de los mejores que puedes considerar para la lumbalgia, y así tener una mayor cobertura en tu zona lumbar.

Ver precio

5. Manta eléctrica para el dolor lumbar Medisana HP-40E

Manta eléctrica para el dolor lumbar Medisana HP-40E

Se trata de una almohadilla eléctrica que es perfecta para cualquier dolor de espalda que puedas tener. Este modelo te ofrecerá 3 niveles de temperatura, para que la puedas graduar fácilmente a la temperatura que más te convenga. Además, se adapta fácilmente a cualquier zona del cuerpo al ser totalmente flexible.

Tiene unas medidas compactas de 30x40cm, lo que la convierte en un modelo ideal para la aplicación de calor en zonas específicas del cuerpo. Además, cuenta con protección contra el sobrecalentamiento, y es totalmente lavable gracias a que su mando se puede extraer. Tiene un precio bastante ajustado, lo que hace que no tengas que gastar mucho presupuesto por una manta de calidad.

En cuanto a las opiniones de los usuarios, afirman que "tiene muy buena calidad y un precio aceptable, con 3 niveles de potencia". También afirman que "es ideal para calmar cualquier tipo de dolor en la zona lumbar". Este modelo es de muy buena calidad, aunque algunos usuarios aseguran que da muy poco calor.

Ver precio

6. Manta eléctrica para el lumbar Hosome 30x60cm

Manta eléctrica para el lumbar Hosome 30x60cm

Es un modelo bastante eficiente, porque se calienta en tan solo 30 segundos a la temperatura que le indiques. Tiene un alambre calefactor distribuido de forma uniforme por toda la superficie, y que permite preservar el calor de una forma eficiente. Tiene 6 niveles de calefacción y un sistema de apagado automático en 2 horas para evitar el sobrecalentamiento de la misma.

Su tamaño es de 30x60cm, que es suficientemente grande para cubrir todas las zonas de tu cuerpo de una forma sencilla. Gracias a sus correas de sujeción elásticas, se puede usar con las manos libres y se mantendrá en su posición mientras te aplicas la terapia de calor. Es muy fácil de limpiar, porque cuenta con una funda lavable en máquina, y para su almacenaje cuenta con una práctica bolsa adicional.

Según las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo, aseguran que "calienta mucho y es muy suave, siendo ideal para la zona lumbar". Además, afirman que "el funcionamiento es muy sencillo, y con tan solo apretar un botón se enciende, y con otro cambias la intensidad del calor". Es un modelo de los que ofrecen una mayor intensidad del calor, garantizando así un gran rendimiento.

Ver precio

7. Manta eléctrica Misiki HP02-001

Manta eléctrica Misiki HP02-001

Esta es una almohadilla eléctrica de un tamaño de 30x60cm, lo que hace que sea ideal para cubrir la mayor parte de las zonas de tu cuerpo. Ofrece un sistema de calentamiento en muy rápido, lo que permite que puedas comenzar a aliviar tus dolores de inmediato. Está recubierta con una capa aislante de PVC, que permite que pueda calentar de una forma uniforme y lo más rápida posible.

Ofrece un total de 6 niveles de calentamiento, permitiendo elegir la temperatura de calentamiento más adecuada. Se puede pulverizar una capa de agua en la superficie térmica lo que permite tener un calor húmedo que aliviará mucho mejor los dolores musculares. Su fabricación en franela de alta calidad y suave, hace que puedas tener una mayor comodidad y un buen tacto a la hora de usarla.

Los usuarios que han comprado este modelo aseguran que "es perfecta para los dolores lumbares, y el tacto y el tamaño son ideales". También aseguran que "funciona muy bien, y puedes controlar los niveles de calor y el tiempo de una forma sencilla y agradable". Es un modelo bastante bueno que se calienta bastante, pero que tienes que desenchufar para evitar que siga consumiendo energía indefinidamente.

Ver precio

8. Manta eléctrica Lumbar ATMOKO HP093A

Manta eléctrica Lumbar ATMOKO HP093A

Se trata de una gran opción, en especial porque es una almohadilla de calefacción extragrande y que tiene un tamaño total de 60x85cm. Es un modelo que permite cubrir la espalda entera de una forma bastante efectiva, y que se puede utilizar en todas las zonas de tu cuerpo. Está hecha en franela muy suave y agradable para la piel, para ayudar a distribuir el calor de una forma efectiva.

Su enchufe desmontable permite lavarla fácilmente a máquina, para mantener siempre la mayor comodidad posible y una buena limpieza. Está hecha con franela de alta calidad que garantiza que será muy cómoda y fácil de limpiar para mantener la higiene en todo momento. Su sistema de calentamiento rápido te permite alcanzar la temperatura óptima de una forma muy eficiente y rápida. Además, incorpora tres niveles de temperatura entre los 45°C y los 65°C, para adaptarla por completo a tus necesidades.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo de almohadilla eléctrica afirmando que "es muy suave al tacto y no es pesada para el cuerpo". También afirman que "es perfecta para cubrir por completo la espalda, y para aliviar en gran medida los dolores de espalda y musculares después de esfuerzos físicos". Este es un modelo bastante bueno que debes tener en consideración y que te permitirá conseguir una gran versatilidad.

Ver precio

9. Manta eléctrica para la lumbalgia TM Electro TMHEP112

Manta eléctrica para la lumbalgia TM Electro TMHEP112

Es un gran modelo de manta eléctrica que está pensada especialmente para la zona lumbar y abdominal. Tiene 3 niveles diferentes de calentamiento, para que se puedan tratar todo tipo de lesiones en la espalda baja de una forma bastante efectiva. Ofrece una función de apagado automático a los 90 minutos para evitar sobrecalentamientos.

Tiene una superficie totalmente transpirable, y su cable interno es extraíble, lo que permite que se pueda lavar tanto a máquina como a mano. Su sistema de calentamiento rápido, que garantizará que puedas tener tu almohadilla funcionando en pocos segundos. Es totalmente flexible para tener una mayor versatilidad.

Los usuarios que han comprado este modelo afirman que "cumple con lo prometido, y tiene una calidad bastante buena con un termostato que funciona perfectamente". También afirman que "el tacto es suave, y los 3 nieles de potencia están muy bien delimitados". Este es un modelo de muy alta calidad que permite aliviar los dolores de la zona lumbar de una forma bastante efectiva.

Ver precio

Qué manta eléctrica elegir: Consejos y tips

Cuando vas a elegir una manta eléctrica para aliviar los dolores de la zona lumbar, debes tener en cuenta que algunas características de la misma serán fundamentales. Para que puedas elegir un modelo que se adapte por completo a tus necesidades debes fijarte en los siguientes puntos básicos:

Calentado rápido

Esta característica es fundamental, porque la manta debe calentarse de la forma más rápida posible para comenzar a usarla. Lo ideal es que provea calor de una forma uniforme en tan solo unos segundos, y que así puedas asegurarte de lograr usarla de una forma muy rápida.

Diseño flexible

Es importante que la manta que vayas a elegir sea completamente flexible, en especial porque así podrás asegurarte de que podrás ajustarla a tu cuerpo fácilmente. Dependiendo de la facilidad que tengas a la hora de ajustarla podrás tener el calor necesario para que puedas tratar el dolor de una forma bastante efectiva.

Lavable

Son muchos los modelos que cuentan con felpa lavable, que permite que tengas una mayor higienización en tu manta. En todo caso, debes asegurarte de cuente con un sistema eléctrico extraíble, el cual te permita lavarla fácilmente tanto a mano con a máquina.

En todos los casos, será fundamental que escojas un modelo que cuente con esta característica, porque de lo contrario es probable que tengas que hacer la limpieza con un paño húmedo lo cual no es ideal.

¿Para qué sirve una manta eléctrica?

Una manta eléctrica es un aparato que tiene un calefactor eléctrico en su interior, y que permite brindar calor a las zonas de tu espalda. Se utilizan con fines terapéuticos para el tratamiento de los dolores musculares.

Son utilizadas especialmente para el tratamiento de los dolores en la zona lumbar cuando estos llegan a ser molestos. Si tienes dolores de espalda, este sin duda es un aparato que será de gran ayuda para tu día a día.

¿Cómo usar y colocar una manta eléctrica para la zona lumbar?

Esto dependerá en gran medida del tipo de faja que estés buscando, en especial porque cada una tiene sus condiciones particulares para el uso. Esto con la finalidad de que tengan un correcto funcionamiento, y por ello siempre debes leer las recomendaciones que te dará el fabricante en el manual de funcionamiento.

Para que no tengas problemas con este tipo de mantas, tendrás que usarlas sobre las sábanas. No se recomienda utilizarla debajo de las sábanas, al igual que tampoco se aconseja colocar ninguna ora manta sobre ellas. De esta forma evitarás el sobrecalentamiento y estropear tu manta.

Es importante tener en cuenta que, el tiempo recomendado para el tratamiento de dolores musculares es usarla por períodos de 20 minutos. Siempre será aconsejable que lo uses varias veces al día, para que puedas conseguir una mayor efectividad.

¿Cómo funciona una manta eléctrica?

El funcionamiento de las mantas eléctricas es realmente sencillo, en especial porque funcionan con un cable aislado o un elemento de calefacción que va insertado en el tejido. Este se calienta cuando está enchufado, y se puede graduar el nivel de temperatura mediante un control.

Estas mantas suelen tener un bajo voltaje, y cuentan con un mecanismo de apagado automático para evitar cualquier tipo de sobrecalentamientos. Sin embargo, las mantas más viejas no cuentan con estos mecanismos de protección por lo que pueden recalentarse o incluso incendiarse.

¿Cómo lavar una manta eléctrica?

Para que puedas lavar la manta eléctrica tienes dos opciones, la primera será en la lavadora, que puede hacerse en un tiempo de 5 a 15 minutos. Se recomienda que remojes primero la manta y luego colocarla en el ciclo suave y de corta duración.

En todo caso, una vez lavada, se debe realizar el enjuague y secado de una forma realmente sencilla. Por otra parte, si vas a hacerlo a mano, debes hacerlo con detergente suave y agitarla de 2 a 3 minutos, para luego enjuagarla y ponerla a secar. Es vital que en ambos casos hagas el proceso sin los cables de control para evitar inconvenientes.

¿Dónde comprar manta eléctrica?

Las mantas eléctricas son cada vez más populares, y se pueden encontrar básicamente en cualquier gran superficie. Es muy común que consigas estos aparatos en almacenes como El Corte Inglés o Carrefour, pero puede que no tengas los mejores precios del mercado.

Para que puedas encontrarlas a los precios más bajos del mercado, es aconsejable hacer la compra directamente en Amazon. Esto porque allí encontrarás todos los modelos que te he mostrado a lo largo de este post a los precios más bajos del mercado y con envío muy rápido hasta la puerta de tu casa.

¿Qué pasa si estoy toda la noche con la manta eléctrica en la contractura?

Debes tener claro que estas mantas no están recomendadas para un uso por muchas horas seguidas, en especial porque no es beneficioso. Se puede usar por ciclos de 20 minutos varias veces al día, pero el uso continuo durante toda la noche sobre una contractura muscular no es aconsejable.

En todos los casos, estas sirven para proporcionar calidez a nuestra cama, pero si te dejas la manta en contacto constante con la piel, podrías causarte incluso quemaduras. Es por este motivo que, siempre debes asegurarte de usarla de forma cuidadosa para evitar accidentes y que sea beneficiosa para tu salud.

¿Cuánto consume una manta eléctrica?

El consumo de las mantas eléctricas dependerá en gran medida del modelo y de la resistencia eléctrica que esta tenga. Sin embargo, su consumo es bastante bajo, puesto que la mayoría tienen un consumo promedio entre los 60 y los 120W.

Debes tener claro que la potencia definirá la capacidad de que la manta pueda generar más o menos calor, y dependiendo de su potencia se verá reflejado en la factura de la luz. La mayoría de los modelos permiten regular la temperatura, y de esta forma podrás adaptarla a tus necesidades personales, consiguiendo así un consumo de energía bastante eficiente. Por lo tanto, son unas grandes aliadas en todo tipo de dolores.