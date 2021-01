Las 7 mejores máquinas de hacer hielo para casa

Si haces una fiesta en tu casa, puede que no quieras ir a la gasolinera más cercana para comprar hielo cada vez que este se acabe. Por este motivo, es indispensable tener una buena máquina para hacer hielo para casa, garantizando así que podrás tener hielo de una forma muy fácil siempre que lo necesites. De los modelos que hemos analizado, la mejor máquina sin duda alguna es la Klarstein Eiszeit, porque te ofrecerá un rendimiento muy alto para hacer hielo en tu hogar.

Sin embargo, en el mercado te encuentras muchas opciones diferentes tanto domésticas como industriales que debes tener en cuenta. Esto hace que escoger un modelo que se ajuste a tus necesidades no sea tan fácil, por este motivo hoy hemos analizado y escogido los mejores modelos del mercado.

¿Cuál es la mejor máquina de hacer hielo doméstica?

Puede que no sepas qué máquina de hacer hielo comprar para tu casa, en especial porque no todas tienen el mismo rendimiento. Por este motivo, hemos seleccionado para ti únicamente las 7 mejores opciones que podrás encontrar en el mercado. Así, podrás elegir la que más se ajuste a lo que busques y así disfrutarás de un mejor resultado al hacer hielo en tu hogar.

Estas son las mejores máquinas de hacer hielo para casa tras nuestro análisis:

1. Máquina de hacer hielo Klarstein Eiszeit

Máquina de hacer hielo Klarstein Eiszeit

Se trata de una de las mejores máquinas para hacer hielo que encontrarás para tu hogar, y así podrás conseguir tus bebidas frías en todo momento. Tiene una gran potencia, que permite producir hasta 15KG de hielo diariamente. Es un modelo muy moderno, que cuenta con un control táctil, que permite controlar fácilmente el funcionamiento de la máquina, y así conseguir el máximo rendimiento posible.

Esta máquina tiene la capacidad de ofrecer tres tamaños diferentes de cubos de hielo, lo que te permitirá conseguir el máximo rendimiento. Tiene un depósito de agua de 3 litros, y un cajón de almacenaje de los cubitos de hielo de 600 gramos, para que tengas siempre hielo preparado cuando lo necesites. Tiene un funcionamiento tanto manual como automático para adaptarse a todas tus necesidades. Cuenta con una estructura muy robusta en acero inoxidable y que es muy fácil de limpiar.

Las opiniones de los usuarios sobre este modelo son bastante positivas, afirmando que "es una máquina muy potente, rápida y con la cual además podrás tener agua fría directamente". Por otra parte, afirman que "es de muy alta calidad, y se adapta perfectamente a todos tus espacios gracias a su diseño en bloque". Esta máquina es de las que tienen más alto rendimiento en el mercado, y una gran calidad.

2. Máquina de hacer hielo H.Koeing KB15

Máquina de hacer hielo H.Koeing KB15

Se trata de una máquina de hacer hielo que te permitirá tener cubos de hielo perfectos para todas tus bebidas de una forma realmente sencilla. Es una máquina potente de 100W, que permite preparar hasta 15KG de hielo a diario. Cada ciclo de producción de hielo durará únicamente entre 6 y 13 minutos, lo que te permitirá tener hielo en muy poco tiempo.

Esta máquina permite tener 2 tamaños de hielo diferentes para que selecciones el tamaño que se ajuste a tus necesidades. Su bandeja de agua tiene una capacidad de hasta 3,3 litros, y al pulsar el botón de encendido se comenzará a fabricar el hielo. Tiene una pantalla LED donde podrás ver el nivel de agua y sabrás si debes agregar más agua al tanque para la producción de hielo.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo de máquina, asegurando que "cumple con lo prometido, siendo una buena máquina de hielo y es una máquina que es bastante silenciosa". También aseguran que "es muy práctico y fiable, además de que sus ciclos de producción de hielo son muy cortos". Es una máquina que te brinda una gran capacidad, y que te permite tener hielo preparado siempre que sea necesario.

3. Máquina de hacer hielo H.Koeing KB14

Máquina de hacer hielo H.Koeing KB14

Esta es una máquina que te permitirá preparar cubos de hielo de una forma muy rápida y efectiva gracias a su potencia de 120W. De esta forma, se pueden producir hasta 12KG de hielo diarios, con ciclos de trabajo que son muy veloces. La máquina tardará en cada ciclo aproximadamente de 10 a 13 minutos, para que puedas conseguir el hielo que necesitas, y puedes seleccionar entre dos tamaños diferentes de cubitos de hielo.

Para utilizarla tendrás que llenar su depósito que tiene una capacidad de 2,1 litros de agua, y pulsar el botón de encendido. Tiene una ventana transparente en la parte superior, por donde se puede ver el proceso de producción del hielo de una forma sencilla. Cuenta con un indicador del nivel de agua, para que puedas controlar y añadir agua en caso de que sea necesario para que la máquina haga su trabajo.

Las reseñas que tiene esta máquina son bastante positivas afirmando que "tiene una muy buena relación calidad-precio, y el tamaño de los hielos no es muy grande". Además, aseguran que "es una muy buena opción y cada 15 minutos tienes cubitos para cuatro vasos llenos". Sin embargo, algunos usuarios se quejan de que el tamaño de los hielos no es muy grande, aunque esto no afecta en lo más mínimo si no te importa este punto.

4. Máquina de hacer hielo TecTake 400475

Máquina de hacer hielo TecTake 400475

Estamos hablando de una máquina de hacer hielo de una gran calidad y que es de nivel profesional. Es un modelo que es bastante práctico y que tiene un peso bastante liviano en comparación con otras máquinas del mercado. Esta máquina es muy fácil de usar, y no es necesario un suministro de agua adicional, lo que hace que puedas conseguir un gran rendimiento en tu máquina.

Lo único que tienes que hacer es añadir agua al depósito, poner la máquina en marcha y en unos cuantos minutos ya tendrás tus hielos preparados. Cuenta con un diseño muy elegante y atractivo que se adaptará a todos los espacios de tu hogar. Ofrece una alarma acústica que permite saber cuando el compartimento de hielo esté lleno, o cuando se requiere más agua para seguir funcionando. Tiene una tapa con mirilla transparente para que puedas ver el estado de los cubitos de hielo.

La mayoría de los usuarios que han comprado este modelo tienen opiniones positivas, afirmando que "es la mejor opción para no tener que salir corriendo a la gasolinera por falta de hielo". Por otra parte, aseguran que "por el precio que tiene merece la pena comprarla, además, que sus alertas de depósito de hielo lleno y falta de agua funcionan muy bien".

5. Máquina de hacer hielo Winkel KW12

Máquina de hacer hielo Winkel KW12

Es una máquina de gran calidad para hacer hielos, y que te permitirá tener hielos para todas tus bebidas de una forma muy sencilla. Tiene una potencia total de 120W, con lo que podrás conseguir un total de hasta 12KG de hielo diarios gracias a esta máquina. Tiene un sistema de producción de hielo rápido, para que cada ciclo tarde solo entre 7 y 12 minutos en completarse.

Su bandeja de agua tiene una capacidad de 2,2 litros, y solo debes llenarla y presionar el botón de encendido para ponerla en marcha. Tiene unos prácticos indicadores en el frente, que te advierten si el compartimento de hielo está lleno, si se requiere agregar agua o si se encuentra trabajando, lo que te permite tener una gran versatilidad. Su bandeja de cubitos de hielo es totalmente extraíble para una fácil limpieza, lo que permite que puedas conseguir los hielos que necesitas de una forma óptima.

Este modelo cuenta con muchas opiniones positivas por parte de los usuarios que lo han comprado asegurando que "es muy útil, y te quita el gasto de estar comprando bolsas de hielo, con un buen tamaño en los cubitos de hielo". También afirman que "este es un buen producto a buen precio, y solo hay un botón para no tener que presionar muchos botones diferentes". Es una gran opción que puedes tener en consideración, si buscas una buena máquina con un precio ajustado.

6. Máquina de hacer hielo H.Koenig KB12

Máquina de hacer hielo H.Koenig KB12

Se trata de una máquina de hacer cubitos de hielo de una gran potencia, y que te permitirá tener hielo siempre que lo necesites. Tiene una potencia total de 100W, lo que te permite tener hielos de una forma rápida. Permite la preparación de tus hielos en períodos de 6 a 13 minutos dependiendo del tamaño de los cubitos de hielo que escojas.

Ofrece dos tamaños diferentes de cubitos de hielo para que escojas el que más se ajuste a tus necesidades. La máquina cuenta con una capacidad total de 12KG de hielo por día, y la capacidad de su bandeja de depósito de agua es de 2.2 litros. Cuenta con un indicador del nivel de agua y un panel digital para tener la mayor comodidad. Además, tiene una cubierta transparente para que se pueda hacer el control visual de una forma muy efectiva.

Son muchos los usuarios que opinan positivamente sobre este modelo, asegurando que "tiene una gran durabilidad, y es muy buena opción si consumes hielo a diario". Además, aseguran que "podrás tener hielo en cualquier momento, y es ideal para tener hielo si vas a hacer una fiesta con tus amigos". Es una buena solución si lo que necesitas es una máquina de hielo que te permita conseguir una buena relación calidad-precio.

7. Máquina de hacer hielo Klarstein Lannister White

Máquina de hacer hielo Klarstein Lannister White

Esta máquina te permite tener una gran versatilidad a la hora de conseguir el máximo rendimiento cuando necesites hielo. Cuenta con un temporizador integrado de encendido y apagado, y puedes tener un volumen de producción diario de hasta 10KG de cubitos de hielo. Este modelo tiene una pantalla digital mediante la cual se pueden controlar todos sus aspectos, y así sabrás si el contenedor de agua está vacío o si el de hielo está lleno.

Cuenta con un depósito de agua de 1,1 litros, que permite la producción inmediata de hielos de una forma rápida. Sus ciclos de producción son de tan solo 10 minutos, para que puedas tener hielo de una forma rápida siempre que lo necesites. Es una máquina muy compacta y que tiene una buena potencia, por lo cual no estará limitada por su tamaño. Se adapta a la perfección a todo tipo de espacios para que puedas conseguir el máximo rendimiento posible.

Según las opiniones que tienen los usuarios respecto a este modelo afirman que "es una máquina que funciona perfectamente y que fabrica cubitos de hielo sin parar". Por otra parte, aseguran que "es un muy buen producto y su producción de hielo es muy adecuada con un buen tamaño". Esta es una máquina muy eficiente, y que te permitirá tener un gran rendimiento para la producción de hielo, y que además tiene una gran relación calidad-precio.

Qué máquina de hacer hielo comprar para casa: Tips y consejos

Antes de comprar una máquina para hacer hielo para tu casa, debes fijarte en algunas características básicas para que tomes una buena decisión de compra. Dentro de los principales aspectos en los que te debes fijar están los siguientes:

Producción

Es muy importante tener en cuenta la cantidad de hielo que puede producir la máquina por día, porque así sabrás cuánto hielo podrás tener disponible. Para el hogar, bastará con escoger una máquina que tenga una capacidad aproximada de 10KG de hielo al día o incluso hasta 15KG.

Sin embargo, debes tener en cuenta que, si se trata de un restaurante, la cantidad de hielo que debe producir la máquina debe ser mucho más elevada.

Alimentación

Este es otro factor a considerar, en especial porque algunas máquinas pueden llegar a incluir depósitos con capacidades de 2 a 4 litros. Estas máquinas son bastante cómodas, en especial porque se pueden usar en cualquier parte que tengas una toma de electricidad.

Por otra parte, existen otros modelos que se pueden conectar directamente a la tubería de agua, por lo cual en estas no es necesario monitorear el nivel de agua del depósito. Pero estos modelos son menos prácticos y pueden ser más costosos.

Tamaños del hielo

Todas las máquinas que te encuentras en el mercado están en la capacidad de preparar cubitos de hielo de diferentes tamaños. Las máquinas más profesionales pueden hacer incluso hielos con diferentes figuras, aunque estas máquinas no son tan comunes.

Por otra parte, debes elegir una máquina que tenga el tamaño adecuado de los hielos que estás buscando. Puedes tener hielos más grandes o más pequeños dependiendo de la capacidad que tenga la máquina que vas a comprar.

¿Qué es una máquina de hacer hielo?

Una máquina de hacer hielo es un electrodoméstico que puedas tener en tu cocina para que puedas tener hielo siempre que sea necesario. El funcionamiento de estas máquinas es muy sencillo, solo bastará con rellenar el depósito de agua y poner la máquina a funcionar.

Estas máquinas permiten tener hielo de diferentes tamaños, para que puedas tener el máximo rendimiento. Son unas máquinas muy prácticas en especial para el verano, puesto que te permiten tener hielo siempre disponible para todas tus bebidas.

¿Cómo funciona una máquina de hacer hielo?

E funcionamiento de las máquinas de hielo domésticas es muy sencilla, simplemente debes agregar el agua, programar la cantidad de hielo que quieras y esperar a que se fabriquen los hielos. Cuando el recipiente de hielo esté lleno de cubitos, tendrás que retirarlos para que la máquina siga produciendo hielos.

Las primeras remesas de cubitos no son demasiado grandes, por lo cual un buen truco es dejar que los hielos vuelvan a caer en el agua. De esta forma, podrás empezar a usar los hielos de la segunda tanda en adelante. Además, estas máquinas suelen incluir bandejas que te permitirán extraer los cubitos ya hechos.

Tipos de máquinas de hielo

Existen tres tipos de máquinas diferentes para hacer hielo que puedes tener en cuenta. Estos tres tipos diferentes son los siguientes:

Máquina de hielo modular: son las máquinas más básicas que existen. Estas máquinas deben ser colocadas sobre un contenedor o una máquina de refrescos, para que los hielos que se fabriquen se almacenen allí.

son las máquinas más básicas que existen. Estas máquinas deben ser colocadas sobre un contenedor o una máquina de refrescos, para que los hielos que se fabriquen se almacenen allí. Máquina de hielo bajo mostrador: estos son equipos pequeños para tener bajo la barra de tu restaurante. Estas máquinas permiten almacenar el hielo hasta el momento en el que se debe hacer uso de el mismo.

estos son equipos pequeños para tener bajo la barra de tu restaurante. Estas máquinas permiten almacenar el hielo hasta el momento en el que se debe hacer uso de el mismo. Máquina de hielo autónoma: estas son las más comunes, y probablemente con las que te encuentras más familiarizado. Estas máquinas fabrican diferentes tipos de hielo y pueden dispensar agua. Estas máquinas ofrecen una gran versatilidad y son ideales para tener siempre hielo a la mano.

¿Qué potencia es la adecuada de una máquina de hacer hielo?

La potencia de las máquinas para hacer hielo es muy variable, puesto que están entre los 80 y los 200W para uso doméstico. A mayor potencia, el tiempo que se tarda el proceso de fabricación de hielo será menor, pero también consumirá más electricidad y puede que haga más ruido.

Lo más aconsejable es optar por una máquina que tenga una potencia entre 100 y 150W como máximo. De esta forma, no consumirá demasiada energía eléctrica y tendrás una gran eficiencia a la hora de la fabricación de los hielos.

¿Dónde instalar una máquina de hacer hielo en casa?

Debes tener en cuenta que estas máquinas por lo general tienen unas medidas aproximadas de 40x40x40cm. Por lo tanto, son muy fáciles de instalar en cualquier parte que las necesites, lo único que debes tener en cuenta es que deben estar cerca de una toma de electricidad porque de lo contrario no podrán funcionar.

Debes tener en cuenta que estas máquinas suelen tener un peso aproximado de 10KG, que varía dependiendo del modelo que escojas. Un buen lugar para colocar estas máquinas es sobre la encimera, y no te ocuparán demasiado espacio para que puedas tener tu hielo listo en pocos minutos. Debes considerar que no deben estar cerca de fuentes de calor, y deben estar en lugares por encima de los 10°C y por debajo de los 38°C.

Mejores marcas de máquinas de hacer hielo domésticas

Existen diferentes marcas que puedes tener en consideración cuando vas a comprar este tipo de máquinas. Las principales marcas que deberías considerar son las siguientes:

Klarstein: estas máquinas cuentan con un gran diseño, y tienen todas las prestaciones que puedas necesitar. Son de las mejores máquinas que te encontrarás en el mercado, y te permiten preparar cualquier tipo de hielo rápidamente.

estas máquinas cuentan con un gran diseño, y tienen todas las prestaciones que puedas necesitar. Son de las mejores máquinas que te encontrarás en el mercado, y te permiten preparar cualquier tipo de hielo rápidamente. H.Koenig : son máquinas que tienen una buena relación calidad-precio, y que te brindarán un gran rendimiento a la hora de preparar hielo.

: son máquinas que tienen una buena relación calidad-precio, y que te brindarán un gran rendimiento a la hora de preparar hielo. Winkel: son máquinas de hacer hielo de una buena calidad y que son muy fáciles de manejar. Además, tienen un buen precio por lo cual son una gran opción si buscas una máquina que sea económica.

¿Cómo limpiar una máquina de hacer hielo?

Estos aparatos no requieren de una limpieza muy minuciosa, pero debes tener en cuenta que dependiendo del cuidado que les tengas estas máquinas tendrán una duración mayor o menor. Debes asegurarte de que no haya cubos de hielo cuando la apagues.

También, cuando no la vayas a usar debes vaciar el depósito de agua, porque de esta forma evitarás que se produzca moho en la misma. También evitará que los cubos tengan mal sabor la próxima vez que fabriques hielo. Fuera de estos cuidados, bastará con lavar los depósitos extraíbles con un poco de agua y jabón para mantenerlos completamente limpios.

Beneficios y razones para comprar una máquina de hacer hielo

Existen muchos beneficios de tener una máquina de hacer hielo para tu hogar, dentro de los principales que debes tener en consideración están los siguientes:

Es muy rentable: estas máquinas son muy económicas, y no requieren de grandes mantenimientos. Esto ocasiona que tengas un gran ahorro de dinero al no tener que gastar dinero comprando hielo, y el consumo de energía y agua serán realmente bajos.

estas máquinas son muy económicas, y no requieren de grandes mantenimientos. Esto ocasiona que tengas un gran ahorro de dinero al no tener que gastar dinero comprando hielo, y el consumo de energía y agua serán realmente bajos. Puedes tener hielo fácil: esta es una gran ventaja, porque puedes fabricar grandes cantidades de hielo de una forma muy rápida.

esta es una gran ventaja, porque puedes fabricar grandes cantidades de hielo de una forma muy rápida. Ahorrarás espacio: las bolsas de hielo necesitarán espacio en tu refrigerador para su almacenamiento. Al no usar estas bolsas podrás ahorrar espacio en tu frigorífico.

las bolsas de hielo necesitarán espacio en tu refrigerador para su almacenamiento. Al no usar estas bolsas podrás ahorrar espacio en tu frigorífico. Puedes tener hielo de diferentes formas: algunas máquinas permiten la fabricación de hielo con distintos diseños para las diferentes bebidas.

algunas máquinas permiten la fabricación de hielo con distintos diseños para las diferentes bebidas. Se puede controlar la higiene: al fabricar tu propio hielo en casa te puedes asegurar de que tendrán la salubridad adecuada y que no tienen ningún tipo de problemas de contaminación.

Como puedes ver, las ventajas de tener una máquina de hacer hielo en casa son muchas, por lo cual no debes pensártelo tanto. Además, son las mejores aliadas durante el verano o para las fiestas con tus amigos, porque te permitirán mantener todas las bebidas frías gracias a la producción de hielo de las mismas.