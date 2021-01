Los 7 mejores masajeadores anticelulíticos eléctricos

Debes tener claro que el cuidado personal del cuerpo es algo básico si te interesas por tener una buena salud. Muchos productos están pensados especialmente para el cuidado personal, y te ayudarán con esta tarea, pero sin duda los masajeadores anticelulíticos eléctricos son una opción que debes tener en cuenta para sentirte mucho mejor. Nuestro favorito es el Solac Sculptural ME7711, porque tiene la mejor relación calidad-precio del mercado.

Si quieres eliminar las marcas que produce la celulitis sobre tu piel, un masajeador anticelulítico es la opción perfecta y se puede usar en piernas, brazos, abdomen y mucho más. Pero, no todos te ayudarán a eliminar de forma correcta la grasa localizada, porque no todos tienen la mejor calidad.

Así que, si quieres conocer las mejores opciones que puedes encontrar en el mercado, te invitamos a que sigas leyendo atentamente.

¿Cuál es el mejor masajeador anticelulítico eléctrico?

Por lo general los masajeadores anticelulíticos cuentan con diferentes niveles de intensidad, y pueden programarse como mejor te convenga. Pero, la elección de un modelo no es fácil porque el mercado está abarrotado de opciones. Es por esto que hemos seleccionado los 7 mejores, para que puedas elegir fácilmente el que mejor se ajuste a tus necesidades y presupuesto.

Estos son los mejores masajeadores anticelulíticos eléctricos para casa tras nuestro análisis:

1. Masajeador anticelulítico eléctrico Solac Sculptural ME7711

Masajeador anticelulítico eléctrico Solac Sculptural ME7711

Comenzamos nuestra lista con una de las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado, puesto que es un masajeador de nivel profesional. Este permite un masaje circular excéntrico, así como ejercer una presión neumática y utilizar un sistema de infrarrojos. Mediante sus masajes subcutáneos permite que se aumente la irrigación sanguínea, eliminando por completo las toxinas y reduciendo los líquidos y grasas acumuladas.

Gracias a este masajeador podrás deshinchar tus piernas, así como moldear tu figura de una forma bastante eficiente y rápida. Cuenta con un total de 6 cabezales intercambiables, lo que permite que se ajuste por completo a cada problema que puedas tener en tu cuerpo y consiguiendo una solución sencilla. También ofrece un sistema de regulación de potencia, para adaptarlo de acuerdo a tus necesidades, y así evitar que esté demasiado fuerte o muy suave.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son bastante positivas, afirmando que "es de mucha calidad, y a pesar de ser un poco pesado es bastante manejable". Por otra parte, afirman que "funciona muy bien, y funciona casi sin ruido, fabricado con materiales de la más alta calidad".

Ver precio

2. Masajeador anticelulítico eléctrico VOYOR VRMM1-US

Masajeador anticelulítico eléctrico VOYOR VRMM1-US

Es una gran opción si buscas tener una gran versatilidad, en especial porque este masajeador tiene un funcionamiento totalmente inalámbrico y portátil. Esto te permite disfrutar de un masaje totalmente relajante, en cualquier momento y en cualquier lugar. Incorpora un motor muy potente, y tiene 8 grupos de rodillos diferentes lo que permite realizar un masaje potente en los tejidos con hasta 42900 pulsaciones por minuto. De esta forma se puede promover la circulación sanguínea.

Se recomienda utilizar después de la ducha para que puedas eliminar la grasa y exfoliar la piel al mismo tiempo para que sea más suave. Con el uso regular no solo se puede eliminar la celulitis, sino que también se puede reafirmar y tonificar todo tu cuerpo. Tiene dos tipos de cabezales de cepillo para la cara y el cuerpo, los cuales permite ofrecer una buena experiencia de limpieza en la piel. Por otra parte, es resistente al agua bajo la norma IPX7, lo que hace que puedas usarlo en la ducha. Se puede graduar su nivel de potencia en tres niveles diferentes, y la dirección de rotación se puede ajustar en ambos sentidos fácilmente.

Son muchos los comentarios positivos que tiene este modelo, afirmando que "lo mejor es que es de batería y esta dura bastante para masajearte cómodamente". También aseguran que "es un aparato muy relajante, y la celulitis la comienzas a dejar de notar en tan solo unos días". Es un producto que es muy robusto y que está fabricado con materiales de alta calidad, lo que le confiere una gran durabilidad y resistencia.

Ver precio

3. Masajeador anticelulítico eléctrico Ardes ARD.M240

Masajeador anticelulítico eléctrico Ardes ARD.M240

No cabe duda de que si estás buscando un masajeador que tenga una buena relación entre calidad y precio este es una gran opción. Esto debido a que es un masajeador que te brindará resultados profesionales en muy poco tiempo y es muy cómodo de usar gracias a su diseño ergonómico. Este masajeador incorpora un total de 4 cabezales que puedes intercambiar, para obtener un masaje o para eliminar la celulitis de las diferentes zonas de tu cuerpo.

Si se trata de eliminar la celulitis, este modelo funciona de una forma más eficaz si se usa en compañía de cremas o aceites. También permite eliminar las contracturas y tiene un efecto drenante en tu cuerpo, lo que te permitirá tener una mayor comodidad a la hora de utilizarlo. Ofrece la opción de infrarrojos para que puedas tener unos resultados mucho más rápidos y efectivos, y se puede regular fácilmente su intensidad. Además, incluye su propio neceser, lo que te permitirá llevarlo a cualquier parte sin ningún tipo de limitación.

Según las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo aseguran que "es un muy buen producto, y después de un uso de 1 semana es una maravilla, aunque indica que los resultados visibles son a partir de las 6 semanas". Además, afirman que "es un aparato bastante robusto y que posee un buen motor, por lo que puede ser un poco difícil de manejar". Algunos usuarios aseguran que a pesar de su peso es una gran opción porque facilitará el masaje, y un punto negativo es que hace ruido.

Ver precio

4. Masajeador anticelulítico eléctrico Medisana AC850

Masajeador anticelulítico eléctrico Medisana AC850

Se trata de un masajeador de muy alta calidad y que tienen un precio bastante ajustado para la eliminación de la celulitis. Se puede utilizar tanto en los brazos, como en las piernas y en los glúteos de una forma bastante eficiente. Permite tener una piel mucho más firme porque gracias a su sistema de masaje se activará la circulación sanguínea, aumentará el metabolismo y mejorará el flujo linfático.

Tiene dos niveles de intensidad entre los cuales puedes elegir, y es muy fácil de limpiar, porque los rodillos se pueden quitar y limpiar con agua corriente sin ningún tipo de inconveniente. Su diseño ergonómico te permite tener la mayor comodidad posible a la hora de usarlo, y tiene una correa ajustable para que se pueda tener la mayor comodidad posible. Es un modelo que funciona cableado, por lo cual debes tener esto en cuenta antes de comprarlo. Este modelo no posee función de infrarrojos, únicamente cuenta con rodillos de masaje.

Este modelo tiene muy buenas reseñas por parte de los usuarios que lo han comprado asegurando que "tiene una gran durabilidad, y funciona muy bien cumpliendo con su función". Por otra parte, aseguran que "su relación calidad-precio es de las mejores, y con aplicarlo únicamente 7 minutos en cada zona ya se pueden ver los resultados". Es un modelo de muy alta calidad, y que tiene un precio muy bajo, además de favorecer la circulación sanguínea hacia los mismos.

Ver precio

5. Masajeador anticelulítico eléctrico Ikeepi 4 en 1

Masajeador anticelulítico eléctrico Ikeepi 4 en 1

Este es un masajeador anticelulítico eléctrico que tiene un total de 4 cabezas intercambiables, y que permiten trabajar todas las zonas de tu cuerpo. Además, cuenta con la opción de ofrecer un masaje muscular profundo que te permitirá desinflamar las piernas, y un cabezal exfoliante para remover la piel muerta. Se aconseja no presionarlo demasiado contra la piel porque esto puede causar que se detenga la rotación del aparato.

Permite un masaje cómodo para todo el cuerpo, y será como tener un spa en tu propia casa. Tiene diferentes niveles de intensidad, lo que permitirá que puedas ajustarlo a tus necesidades, y que te ofrezca resultados muy buenos. Por otra parte, es bastante fácil de limpiar, porque bastará con utilizar un paño para hacer la limpieza, y se puede usar diariamente. Tiene un tamaño compacto lo que permite que puedas guardarlo en casi cualquier parte de una forma totalmente cómoda.

Las opiniones que tiene este modelo son muy buenas, afirmando que "es un masajeador muy potente con una luz infrarroja, y viene con 3 discos de masaje y uno exfoliante". También aseguran que "tiene una gran efectividad y su precio es bastante atractivo, siendo perfecto para masajes vibratorios para eliminar la celulitis". Es una muy buena opción, y tiene una luz infrarroja que te permitirá ver los resultados de una forma mucho más rápida.

Ver precio

6. Masajeador anticelulítico eléctrico INDUSTEX Vibraluxe Pro

Masajeador anticelulítico eléctrico INDUSTEX Vibraluxe Pro

Se trata de un masajeador corporal anticelulítico de alta calidad, que permite esculpir, tonificar y reafirmar el cuerpo de una forma bastante efectiva. Permite tener un masaje muy profundo, y combina un sistema de vibración con rotación de 360° a 3200RPM. Ofrece tanto masaje adelgazante, como tonificante y relajante, combatiendo la piel de naranja, y eliminando la celulitis, así como la grasa focalizada.

Es muy fácil de utilizar, y tiene un sistema de intensidad ajustable para que puedas adaptarlo fácilmente a lo que buscas. Es perfecto para tratar la celulitis, y reafirmar el cuerpo porque está diseñado especialmente para descomponer las células de grasa de una forma bastante eficiente y rápida. Además, incluye una práctica bolsa de viaje que te permitirá llevarlo a cualquier parte de una forma cómoda y sin tener que preocuparte de nada.

Las opiniones que tiene este modelo son bastante positivas, afirmando que "cumple con su función correctamente, y se van notando los resultados poco a poco si se usa con la crema anticelulítica". Además, afirman que "es muy fácil de usar, y se puede eliminar toda la celulitis de una forma muy sencilla". Sin embargo, debes tener en cuenta que, algunos usuarios afirman que hace mucho ruido, y que se debe combinar con ejercicio.

Ver precio

7. Masajeador anticelulítico eléctrico Beurer CM50

Masajeador anticelulítico eléctrico Beurer CM50

Este es un masajeador de la más alta calidad que permite conseguir un masaje anticelulítico de una forma bastante eficiente. Cuenta con una correa ajustable a la mano, lo que permite que se ajuste por completo a tus necesidades y que puedas tener un agarre completamente ergonómico. Esto te ayudará a tener una gran comodidad mientras que lo utilizas, y conseguirás una mejor sujeción para que no se vaya a resbalar mientras que lo utilizas.

Tiene un total de 2 etapas de potencia, para que puedas ajustarlo a la perfección al tipo de masaje que buscas. En la primera etapa los rodillos girarán lentamente, mientras que en la segunda lo harán rápidamente. Permite estimular la circulación sanguínea y tener una piel mucho más firme. La alimentación del aparato es por cable, lo que permite que no se pierda potencia al utilizarlo. Además, tiene un muy buen precio para que no tengas que gastar más dinero del necesario.

Son muchas las opiniones positivas de quienes compraron este modelo asegurando que "es un producto que cumple con lo que promete, ayudando a la circulación y previniendo la celulitis, únicamente si lo usas a diario". Por otra parte, también afirman que "el producto funciona muy bien, y no hace ningún daño usándolo en su nivel de potencia 2, no se calienta y deja la piel muy suave". En todo caso, este es un aparato con el que se debe ser constante, o de lo contrario no podrás ver los resultados que realmente te puede ofrecer.

Ver precio

Consejos para elegir y comprar tu masajeador anticelulítico eléctrico

Antes de comprar un masajeador eléctrico anticelulítico, debes fijarte en algunos aspectos clave que te permitirán tomar una decisión de compra acertada. Dentro de los puntos que debes considerar están:

Intensidad

Esta es una de las principales características que debes tener en consideración al utilizar este tipo de productos, porque dependiendo de su intensidad serán los resultados. Es aconsejable que escojas siempre un modelo en el que se puedan graduar los niveles de potencia, y que se pueda ajustar fácilmente al área que vas a trabajar.

Tamaño

El tamaño es otro punto básico que debes tener en consideración, porque debe ser compacto y muy fácil de manejar. De esta forma, podrás asegurarte de que puedes hacer los masajes por cuenta propia, y resultará más fácil llegar a las zonas más difíciles si el masajeador no tiene un gran tamaño.

Directamente relacionado con el tamaño, debes tener en cuenta le peso, porque estos aparatos por lo general suelen ser pesados. Esto debido a los motores que incorporan que son de alta potencia, por lo cual, debes asegurarte de tener esto presente antes de comprar porque algunos suelen ser más pesados que otros.

Cabezales

Es importante que el modelo que escojas te permita intercambiar entre diferentes tipos de cabezales, para que puedas trabajar más fácilmente las diferentes zonas de tu cuerpo. Además, esto te brindará más posibilidades, porque algunos no únicamente te servirán para la celulitis.

Son muchos los modelos que te permitirán tener un masaje relajante, o una buena exfoliación de tu piel con el uso de cabezales especiales. Por este motivo, debes tener en cuenta los cabezales que trae para que sepas qué funciones te podrá ofrecer.

Sistema infrarrojo

En la actualidad es común encontrarte con modelos que vienen con una función de infrarrojo, lo que permite llegar a zonas donde se localiza la grasa y son difíciles de alcanzar. Lo ideal en estos modelos es que el sistema infrarrojo se pueda ajustar para las áreas específicas, y así podrás tener una mayor efectividad en menos tiempo.

¿Inalámbrico o con cable?

Esta es una característica que dependerá mucho del uso que le vayas a dar a tu aparato, en especial porque dependerá de si vas a llevarlo de viaje o no. Los diseños inalámbricos son más fáciles de llevar a todas partes, en especial porque podrás usarlos sin necesidad de estar conectados a una toma eléctrica.

Sin embargo, estos pueden sufrir problemas con la batería, y quedarse sin batería a mitad del masaje. Por este motivo, los más aconsejables son los modelos con cable, siempre que sean lo más compactos posibles, para que así puedas llevarlos a todas partes de una forma muy cómoda.

¿Qué y para qué sirve es un masajeador anticelulítico eléctrico?

Los masajeadores anticelulíticos son aparatos que realizan masajes a través de diferentes cabezales, rodillos y algunos tienen función de luz infrarroja. La celulitis se produce por la acumulación de grasa en la zona subcutánea, y por este motivo son aparatos pensados para eliminar la grasa acumulada, tonificar y tesar la piel.

Existen modelos que no solo sirven para eliminar la celulitis, sino que también permite exfoliar la piel, o realizar masajes para eliminar las tensiones musculares. La mayoría de estos aparatos permiten regular los niveles de intensidad, para que puedas comenzar por un nivel bajo e ir aumentándolo con el paso del tiempo, puesto que es la recomendación de los expertos.

El uso de estos aparatos, junto con aceites o cremas anticelulitis, es altamente recomendado, en especial porque el masaje hará que estas penetren más fácil en la piel.

Tipos de masajeadores anticelulíticos eléctricos

Existen diferentes tipos de masajeadores anticelulíticos que debes tener en consideración, dentro de los cuales nos encontramos:

Masajeadores anticelulíticos eléctricos

Estas son las máquinas que resultarán más fáciles de utilizar, pero también son más costosas, debido a su funcionamiento. En todo caso, te encontrarás con versiones eléctricas que vienen con diferentes boquillas, y que permiten tener una gran versatilidad al usarlos.

Estos cuentan con diferentes niveles de intensidad, y tienen funciones de vibración para mejorar la circulación. Son los mejores que puedes elegir, en especial porque estos ayudarán a eliminar fácilmente los depósitos de grasa y a eliminar las toxinas de tu cuerpo.

Masajeadores anticelulíticos manuales

Algunos de estos masajeadores no son eléctricos, y suelen lucir como un cepillo redondo con un asa en la parte superior. Estos permiten masajear profundamente y mejorar la circulación sanguínea gracias a sus cerdas plásticas rígidas.

Estos modelos se deben usar con bastante frecuencia para que puedas notar la diferencia, y lo mejor es acompañarlos con crema hidratante. Ofrecen resultados a largo plazo y menos notorios que los modelos eléctricos porque dependerá de la fuerza que apliques.

Cepillo corporal en seco

Son parecidos a los anteriores, pero con la diferencia de que están hechos completamente en madera y con cerdas suaves. Algunos cuentan con pelotitas entre cada cerda para mejorar el masaje, y pueden llegar a ofrecer un masaje intenso dependiendo de la presión ejercida.

Son de los más gentiles con la piel, y se deben utilizar igual que los anteriores de una forma muy constante. Son muy buenos si los acompañas con cremas corporales o exfoliantes.

¿Cómo se usa un masajeador anticelulítico eléctrico?

Los masajeadores anticelulíticos eléctricos son muy fáciles de utilizar, y bastará con seguir unos pasos sencillos para que puedas hacerlo de forma correcta. Sigue estos pasos para usarlo adecuadamente:

Coloca el cabezal: debes elegir el cabezal que mejor se ajuste a la zona a trabajar, e instálalo siguiendo las instrucciones del fabricante.

debes elegir el cabezal que mejor se ajuste a la zona a trabajar, e instálalo siguiendo las instrucciones del fabricante. Establece el modo: el siguiente paso es elegir el modo de trabajo o masaje que quieres.

el siguiente paso es elegir el modo de trabajo o masaje que quieres. Define la intensidad: dependiendo de la zona a trabajar y de cuánto tiempo llevas usando el aparato debes elegir el nivel de intensidad. Los niveles más bajos son para comenzar y a medida que lo uses puedes optar por los niveles más elevados.

dependiendo de la zona a trabajar y de cuánto tiempo llevas usando el aparato debes elegir el nivel de intensidad. Los niveles más bajos son para comenzar y a medida que lo uses puedes optar por los niveles más elevados. Activa y masajea: es el momento de encender el masajeador y comenzar a masajear el área deseada asegurándote de pasarlo por toda la zona.

es el momento de encender el masajeador y comenzar a masajear el área deseada asegurándote de pasarlo por toda la zona. Usa movimientos circulares: para obtener resultados a corto plazo y eliminar fácilmente la celulitis, lo mejor será estimular las zonas con movimientos circulares.

Como puedes ver, utilizar estos aparatos no es para nada difícil y podrás tener un masaje que se adapte por completo a lo que buscas. En todo caso, asegúrate de limpiar bien el aparato una vez que acabes de usarlo para dejarlo listo para el próximo uso.