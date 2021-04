Las 7 mejores mesas auxiliares plegables para casa

Manejar y adecuar los espacios en tu casa suele ser un poco difícil, en especial si no cuentas con elementos ideales para hacerlo. Por este motivo, hoy vamos a hablar de las mejores mesas auxiliares plegables, de las que haremos una selección, siendo nuestra favorita la Dlandhome , porque te ofrecerá una gran comodidad, funcionalidad y te ayudará en gran medida con el orden.

Con este tipo de mesas, podrás aprovechar al máximo todos tus espacios, pero no todas son iguales ni tienen las mismas características. Por este motivo, nos hemos encargado de seleccionar únicamente las mejores opciones que encontrarás en el mercado, y así disfrutarás de las mejores mesas auxiliares para tu hogar.

¿Cuál es la mejor mesa auxiliar plegable?

Existen en el mercado muchas opciones diferentes de mesitas auxiliares entre las cuales escoger, pero no todas son una buena opción. Por este motivo, hemos seleccionado únicamente las 7 mejores opciones. Así que, para mantener tus espacios en orden, vamos a conocer las mejores opciones que podrás tener en tu hogar.

Estas son las mejores mesas auxiliares plegables para casa tras nuestro análisis:

1. Mesa auxiliar plegable para portátil Dlandhome

Mesa auxiliar plegable para portátil Dlandhome

Esta es una mesa de alta calidad, que cuenta con un plato de madera de grado ambiental E1, que no contiene pegamento industrial. Esto hace que sea una mesa bastante saludable, sin que tengas ningún tipo de elementos tóxicos en tu mesa. Es un modelo que es bastante estable y durable, lo que te permitirá que puedas conseguir un ambiente de trabajo realmente único.

Es una mesa que incorpora ruedas ajustables, lo que hace que sea muy fácil de mover, y tienen freno para evitar cualquier accidente con la mesa. Esto permitirá que la mesa se mantenga en su lugar sin ningún tipo de inconveniente. Cuenta con una ranura donde se puede colocar el móvil o tu tablet, para que se ahorre espacio y se puede guardar fácilmente, gracias a sus diferentes ajustes.

Quienes han comprado esta mesa tienen muy buenas opiniones al respecto, asegurando que "es una buena mesa auxiliar, cumple con lo prometido, aunque se puede usar sin ruedas para más estabilidad". También aseguran que "tiene un muy buen acabado, e incluye todas las herramientas necesarias para el montaje lo que la hace una mesa de alta calidad". Es una mesa bastante buena, aunque si la vas a usar para el sofá, puede que no entre por debajo del mismo porque es un poco alta.

2. Mesa auxiliar plegable para portátil Queraltó Easy

Mesa auxiliar plegable para portátil Queraltó Easy

Se trata de una mesa que tiene muchas funcionalidades, en especial porque no solo podrás usarla para el ordenador. También se puede usar para comer o para discapacitados que necesitan una mesa que se ajuste por completo a lo que necesiten. Su tablero ofrece la opción de regular su altura y la inclinación puede adaptarse fácilmente hasta los 45°, para que así sea más cómoda de utilizar.

Es una mesa que está fabricada en materiales de la más alta resistencia, lo que permitirá que se pueda usar a diario sin romperse. Tiene ruedas lo que hace que sea más fácil de mover la mesa hacia el sofá o a cualquier parte que lo necesitas. Su diseño en color marrón básico hará que no desentone en ningún espacio. Esto hará que se ajuste a la perfección a cualquiera de tus espacios y en total tiene un peso de 7 kilogramos.

Las opiniones que tiene este modelo son bastante positivas, afirmando que "es bastante robusta, y es perfecta para utilizar el portátil o para usarla en la cama si estás enfermo, aunque su único defecto es que no se pueden graduar". Por otra parte, aseguran que "es muy fácil de montar, bastante estable y su diseño es muy bonito, además cuando está plegada ocupa muy poco espacio". Sin duda es una mesa de una muy alta calidad, y con unos grandes acabados, siendo perfecta para portátiles hasta 17 pulgadas porque tiene bastante espacio.

3. Mesa auxiliar plegable regulable STARFLYF Best Direct Table Express

Mesa auxiliar plegable regulable STARFLYF Best Direct Table Express

Se trata de una mesa auxiliar de muy alta calidad que se puede utilizar para cualquier tarea en el hogar. Puedes usarla para comer, trabajar o para usar el ordenador portátil mientras que te encuentras en la cama o en el sofá. Esta mesa se ajusta fácilmente a tres ángulos diferentes, y permite escoger entre 6 alturas diferentes dependiendo de las necesidades que tengas.

Gracias a su diseño en L, este modelo se puede plegar fácilmente para guardarlo en cualquier parte, y así evitar ocupar demasiado espacio. Su tabal es totalmente a prueba de derrames, y está fabricada en materiales altamente duraderos y resistentes. La mesa es muy ligera por lo que moverla no será un problema en absoluto, y no es necesario tener ruedas para moverla. En total pesará tan solo 2560 gramos, lo que te permitirá conseguir así la mayor comodidad posible a la hora de usarla.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte e los usuarios que la han comprado, asegurando que "es muy útil para todo lo que quieras hacer, se monta muy fácil y se ajusta a la perfección a la altura que necesitarás y no pera nada". Además, afirman que "la mesa cumple con su función, pero no ofrece mucha estabilidad y es un modelo que es muy fácil de plegar para guardarla donde quieras". Sin embargo, algunos clientes han asegurado que si se colocan cosas pesadas sobre la mesa esta tiende a perder estabilidad.

4. Mesa auxiliar plegable multiusos LIFETIME 80251

Mesa auxiliar plegable multiusos LIFETIME 80251

Si buscas una mesa plegable y que puedas usar básicamente para cualquier cosa, esta sin duda será una gran opción para ti. Es una mesa robusta que soportará un peso total de hasta 45 KG, lo que permitirá que puedas usarla para muchas tareas en el hogar. Su tablero está hecho en polietileno de alta densidad, con una protección UV y su estructura está elaborada en acero, esto permitirá que incluso puedas usarla en exteriores sin que se vaya a romper en absoluto.

Además, es una mesa que pesa tan solo 3.9KG, lo que te permitirá moverla fácilmente u la hará mucho más manejable. Cuenta con anclajes de seguridad para que se pueda tener una fijación óptima y es ideal como mesa auxiliar para ganar más espacio en tu hogar. Esta mesa tendrá una gran durabilidad, y te ofrecerá un gran espacio gracias a su tablero de 66x46cm, que la hará ideal para cualquier espacio de tu hogar.

Este modelo tiene muchas reseñas positivas por parte de quienes la han comprado, asegurando que "es pequeña pero bastante estable, lo que la convierte en una mesa auxiliar perfecta para usar en cualquier parte de tu hogar". Por otra parte, aseguran que "es una mesa que es práctica, fácil de plegar y totalmente recomendable para usarla en la terraza, ajustándose perfectamente a todo lo que puedas necesitar". Es un modelo que es muy resistente, y que te permitirá conseguir siempre una gran opción para ahorrar espacio y así tener todo lo que necesites en un solo lugar.

5. Mesa auxiliar plegable alta D’casa DC-245910

Mesa auxiliar plegable alta D’casa DC-245910

No cabe duda de que esta mesa es una gran solución para que puedas tener una mesa auxiliar bastante práctica en casa. Cuenta con un diseño totalmente plegable, lo que permitirá que puedas conseguir una mayor comodidad en tu hogar y que puedas almacenarla fácilmente. Tiene un diseño cuadrado, que te permitirá tener una gran comodidad a la hora de utilizarla.

Con su diseño de patas entrecruzadas, asegurará que tendrás una mayor estabilidad a la hora de utilizarla, lo que hará que sea una gran opción para cualquier espacio y para cualquier uso. Tiene un peso de 5.3KG, es bastante estable y tiene una buena altura para desarrollar la gran mayoría de las tareas que vas a hacer en tu hogar. Tiene un gran soporte para que puedas conseguir una excelente capacidad de carga.

Esta mesa cuenta con muy buenas opiniones por parte de los usuarios que la han comprado, asegurando que "la relación calidad-precio es buena, la superficie no se tiñe fácilmente y sus patas son bastante estables, debes cerrarla con cuidado para que no vayas a coger un pellizco en tu mano". También afirman que "es una mesa que es bastante amplia y que cumple por completo con lo que necesites, está hecha con un material que es muy fuerte además de ser muy bueno". Es una mesa que tiene una relación calidad-precio bastante excepcional, y que te brindará una gran comodidad en tu hogar.

6. Mesa auxiliar plegable ajustable KG KitGarden

Mesa auxiliar plegable ajustable KG KitGarden

Esta mesa, cuenta con un tablero de resina rectangular que tiene una gran resistencia, lo que permitirá que puedas conseguir una gran comodidad a la hora de usarla. Cuenta con un tablero de resina y una estructura fabricada por completo en acero pintado para conseguir así la mayor versatilidad posible.

Tiene un sistema de ajuste en 5 posiciones, para que puedas adaptarla por completo a lo que buscas. Se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores, porque es una mesa que tienen una gran resistencia y soporta en gran medida. Tiene un diseño de patas cruzadas para darle una mayor estabilidad, y es ideal para el uso de 1 o 2 personas porque su tablero es bastante amplio.

Se trata de un modelo que tiene excelentes opiniones por parte de los usuarios que lo han comprado, asegurando que "es un gran producto que ocupará muy poco espacio, y cuenta con un precio muy bueno lo que te permitirá gastar menos dinero por una mesa de calidad". Además, aseguran que "no ocupa demasiado espacio plegada, da una sensación de robustez y estabilidad, siendo una mesa que es ligera y que se ajustará a tus espacios de una forma realmente óptima". Este modelo es una mesa bastante discreta y que cuenta con un material bastante resistente que no se romperá fácilmente.

7. Mesa auxiliar plegable para regulable Garhe 18600

Mesa auxiliar plegable para regulable Garhe 18600

Esta es una mesa auxiliar regulable que es idea para el uso en la cama o en el sofá para que puedas conseguir una gran comodidad. Tiene un sistema de altura ajustable, y es totalmente ligera y portátil, lo que te dará la máxima comodidad posible. Ofrece un gran soporte, en especial porque soporta hasta 10KG de peso para que puedas usarla para cualquier tipo de actividades en tu hogar.

Puedes usarla para un ordenador portátil, alimentos, lámparas o libros, dependiendo del uso que quieres darle a tu mesa. Además, es fácil de adaptar a cualquier cama, y su montaje es bastante fácil, lo que permitirá que se pueda almacenar en cualquier sitio. En todo caso, se puede armar sin herramientas lo que te permitirá tenerla lista para utilizar en tan solo 5 minutos.

Los clientes que han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto, asegurando que "es una mesa que es muy fácil de montar, y que permite poner todas las cosas que quieras sobre la mesa de una forma sencilla". Por otra parte, aseguran que "es bastante ligera y se mueve fácilmente, además de ser útil para un uso básico, en especial porque no ofrece demasiada estabilidad". Esta mesa tiene un precio bastante bajo, pero lo ideal es que no utilices mucho peso sobre la mesa, por lo que no se aconseja para usarla con un ordenador portátil.

¿Qué mesa auxiliar plegable elegir para usar en casa?

Antes de comprar cualquier mesa auxiliar plegable debes fijarte en algunos aspectos que son cruciales para que tomes una decisión de compra acertada. Dentro de los principales puntos a tener en cuenta están:

Forma

La forma puede ser un determinante a la hora de comprar la mesa, porque dependerá de las necesidades que tengas. Las más prácticas son las cuadradas o las rectangulares, porque te permitirán aprovechar mejor el espacio y tienen más funcionalidad. Las redondas te ofrecerán un espacio más limitado, pero al mismo tiempo son más elegantes y sofisticadas.

Materiales

Las mesas auxiliares deben ser robustas para que se pueda tener un gran rendimiento. Algunas son de madera, y estas aportarán un toque bastante bueno para usarlas en cualquier espacio sin que vayan a desentonar.

Sin embargo, si vas a usar las mesas en exteriores, puede que quieras optar por mesas de plástico, puesto que son más resistentes. Las patas siempre deben ser metálicas puesto que así conseguirás tener una mayor comodidad a la hora de utilizarlas.

Altura

Lo ideal es que la mesa que escojas debe ser de por lo menos 50 cm, aunque si son un poco más altas irán mucho mejor para usarlas en el sofá o en la cama. Por lo tanto, debes fijarte en la altura de las mismas dependiendo del uso que les vas a dar.

Versatilidad

Estas mesas son ampliamente utilizadas para el ordenador portátil o para comer en caso de personas enfermas. Debes elegir un modelo que soporte suficiente peso para que puedas asegurarte de que podrás usarlo para cualquiera de los usos que quieras. Algunas traen ranuras para tu móvil o tablet, y otras son totalmente planas, por lo que debes asegurarte de escoger la que mejor se ajuste a ti.

¿Qué es y para qué sirve una mesa auxiliar plegable?

Una mesa auxiliar se trata de una mesa que tiene un tamaño reducido, y que está pensada para afrontar necesidades puntuales. Los objetos que se colocarán sobre estas mesas estarán allí de forma temporal y se usan como un elemento de apoyo para el resto de mesas que tienes en tu hogar.

Estas mesas tienen muchos usos, como para poner tus llaves, joyas, teléfono fijo, o cualquier elemento que quieras tener a la mano. Además, muchas tienen un gran soporte por lo que se pueden usar para comer, o para trabajar con el ordenador portátil bien sea en el sofá o en cualquier otro sitio de tu hogar.

Tipos de mesas auxiliares plegables

En la actualidad, cada vez son más populares las mesas auxiliares, y por este motivo nos encontramos con diferentes tipos de estos elementos para el hogar. Dentro de los tipos más importantes que nos encontramos están:

Con revistero: estas cuentan con baldas o compartimentos que permiten guardar tus libros, periódicos, o cualquier elemento para que quede completamente a la vista. Estas también son usadas como mesa de centro.

estas cuentan con baldas o compartimentos que permiten guardar tus libros, periódicos, o cualquier elemento para que quede completamente a la vista. Estas también son usadas como mesa de centro. De anidación: estas son mesas apilables que permiten albergar dentro de la mesa de mayor tamaño una o dos adicionales de dimensiones más reducidas.

estas son mesas apilables que permiten albergar dentro de la mesa de mayor tamaño una o dos adicionales de dimensiones más reducidas. Con ruedas: son totalmente portátiles que pueden llevarse de un sitio a otro de una forma muy cómoda. Debes asegurarte de que las ruedas tengan frenos para evitar la pérdida de estabilidad de estas mesas.

son totalmente portátiles que pueden llevarse de un sitio a otro de una forma muy cómoda. Debes asegurarte de que las ruedas tengan frenos para evitar la pérdida de estabilidad de estas mesas. Laterales: estas se colocarán justo al lado del asiento o de la cama para colocar todo tipo de elementos sobre la misma.

estas se colocarán justo al lado del asiento o de la cama para colocar todo tipo de elementos sobre la misma. Para portátil: estas mesas suelen ser de cualquier diseño, pero ofrecen suficiente espacio para colocar el ordenador portátil. Estas suelen ser altamente resistentes, lo que permitirá que puedas conseguir así trabajar en cualquier sitio de una forma bastante cómoda.

Ventajas de usar una mesa auxiliar plegable en casa

Existen muchas ventajas a la hora de utilizar este tipo de mesas, y debes asegurarte de que se ajusten a la perfección a tu estilo decorativo. Dentro de los principales beneficios que tienen este tipo de mesas están:

Permiten tener una mayor iluminación en un punto focalizado si las utilizas para colocar lámparas sobre las mismas.

si las utilizas para colocar lámparas sobre las mismas. Podrás tener a la mano los objetos que utilizarás a diario , lo que hace que este tipo de mesas contribuyan con el orden.

, lo que hace que este tipo de mesas contribuyan con el orden. Se pueden usar de forma decorativa , para que se cree un toque único en cada estancia con floreros o cualquier elemento decorativo.

, para que se cree un toque único en cada estancia con floreros o cualquier elemento decorativo. Son ideales para aprovechar todos los espacios de los salones pequeños.

de los salones pequeños. Las puedes usar para diferentes actividades en la cama o en el sofá como trabajar con el ordenador.

Como puedes ver, existen muchas ventajas interesantes de utilizar este tipo de mesas en tu hogar, por lo que no debes pensártelo más y debes comprarlas cuanto antes.