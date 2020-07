¿Cuál es el mejor microondas? Lo que necesitas saber para elegir el tuyo

Analizamos los mejores microondas para que puedas elegir el tuyo

Sin duda alguna, tener un microondas en tu hogar se ha convertido en algo casi indispensable, en especial porque de esta forma se pueden no solo calentar sino cocinar alimentos. Sin embargo, en el mercado te encuentras con una gran variedad de opciones por lo que elegir uno que se adapte a tus necesidades no será fácil en absoluto.

Por este motivo, en este post vamos a intentar aconsejarte sobre los mejores microondas que podrás encontrar en el mercado, y así podrás elegir el que más se adapte a tus necesidades. En todos los casos, las posibilidades que nos ofrece un horno de microondas son bastante amplias.

Si deseas elegir entre los mejores que encuentras en el mercado, te invitamos a que sigas leyendo este post para que puedas conseguir los resultados deseados. De esta forma podrás tomar una decisión acertada al elegir tu microondas.

¿Qué microondas comprar?

Elegir un microondas de buena calidad no es tan sencillo, en especial porque debes fijarte en muchos aspectos antes de comprar. Sin embargo, te vamos a facilitar la tarea de escoger tu microondas con una selección que hemos preparado especialmente para ti. Así que, si quieres comprar un microondas o cambiar el que tienes actualmente, vamos a comenzar con la lista que te traemos el día de hoy:

Microondas Cecotec Proclean 3010

Este es uno de los microondas más baratos que podrás encontrar en el mercado y por esto es de los más vendidos. Cuenta con una capacidad de 20 litros, y un interior con revestimiento con tecnología Ready2Clean que lo hace más fácil de limpiar, lo que te ahorrará mucho tiempo a la hora de utilizar el microondas.

Te ofrece un diseño muy elegante que permitirá que se adapte a la perfección a cualquier cocina ofreciendo un toque realmente único. Con su tecnología 3DWave, ofrece un sistema de ondas mucho más eficientes, y te ofrece 700W de potencia en 6 niveles diferentes. Este modelo lo puedes encontrar tanto con grill como sin grill, lo que te permitirá tener un electrodoméstico adaptado a tus necesidades.

Las opiniones de los clientes que han comprado este microondas son muy positivas, afirmando que se trata de un modelo "compacto y potente". Además, muchos destacan el diseño que es "muy moderno", y que se adapta a la perfección a cualquier ambiente. También es un modelo que se destaca por su tamaño lo que te permitirá tener una gran capacidad.

Microondas con grill Cecotec ProClean 3140

Este es un modelo mucho más avanzado que debes tener en tu casa si necesitas un grill de alta calidad con una capacidad de 800W y resistencias alógenas, y que sea altamente eficiente. Cuenta con el sistema Ready2Clean de la marca para una limpieza muy efectiva, y una potencia total de 700W, que son perfectos para su capacidad de 20 litros.

Su diseño es completamente elegante, gracias a su puerta frontal con efecto de espejo con

acabados metalizados. Esto les dará a todos tus espacios un toque realmente único, con el cual se pueden tener unos grandes resultados. Con su tecnología 3DWave, las ondas envuelven los alimentos en un 100%, para asegurar así que tendrás la mayor efectividad.

Entre las opiniones que tienen los clientes de este producto destacan que es una "buena compra a buen precio". Además, la mayoría de las personas afirman que es muy "fácil de usar", además de que su aspecto es simplemente único y que se caracteriza porque ofrece unos resultados simplemente únicos.

Microondas con grill Candy CMXG20DR

Si estás buscando un microondas que sea muy moderno y que esté adaptado a todas las

tecnologías actuales sin duda esta es la mejor opción. Esto debido a que este tiene soporte para una aplicación que proporciona consejos para el uso correcto del microondas y que te permite tener períodos de cocción únicos.

Cuenta con un programa de descongelación en el que indicas el peso de la comida y este se

encargará de elegir el ciclo perfecto. También cuenta con función de inicio rápido, y con función ECO, para que puedas ahorrar al máximo en energía. Ofrece un bloqueo infantil, lo que permite que no se pueda abrir mientras está encendido, lo que hace que sea seguro incluso cuando hay niños. Su capacidad de 20 litros lo hace perfecto para la mayoría de las cocinas.

Las opiniones respecto a este modelo son bastante buenas, en especial porque la mayoría de los clientes afirman que han quedado "encantados con la compra". Otras personas destacan que es bastante "compacto", y que su diseño es sin duda uno de sus principales atractivos. Sin embargo, algunos usuarios afirman que el funcionamiento es un poco complicado, pero al leer el manual completo ya podrás aprender a usarlo fácilmente.

Microondas con grill Samsung GE83X

Esta es una gran opción cuando buscas un microondas con grill de alta capacidad, y que te ofrezca un rendimiento óptimo. En todo caso, este cuenta con un interior de esmalte cerámico que evita la proliferación de bacterias, y es completamente antiadherente lo que te permitirá limpiar fácilmente la grasa.

Cuenta con un práctico panel de control que tiene botones táctiles para controlar todas las

funciones del microondas de una forma óptima. Además, ofrece 6 niveles de potencia diferentes, y una potencia total de 800W, que lo hace un modelo altamente eficiente y que puedes tener en consideración.

Las opiniones sobre este modelo son bastante positivas, y destacan que es "muy bonito" así

como que "tiene un buen funcionamiento". Por otra parte, también se destaca que es un

microondas de "muy buena calidad", por lo que podrás tener un microondas de alta calidad en tu hogar, aunque si lo tienes pensado para usar con los biberones, debes usar únicamente biberones que sean bajos.

Microondas con grill LG MH6535GIB

Algo que destaca de este microondas es que cuenta con tecnología Smart Inverter, mediante la cual se puede tener unos ciclos altamente eficientes. Ofrece una potencia de 1000W como microondas y de 900W como Grill, aunque si quieres usar ambos al mismo tiempo la potencia será de 1450W.

Su amplia capacidad de 25 litros hace que se destaque por ofrecer una gran cantidad de espacio y conservando un tamaño bastante compacto. Cocina hasta 1,6 veces más rápido que otros microondas, lo que te permitirá ahorrar una gran cantidad de electricidad, y es bastante fácil de limpiar por lo que esto no será un problema en absoluto.

La mayoría de los usuarios recomiendan este modelo en especial porque ofrecen que es un

modelo "maravilloso" y destacan que el funcionamiento del grill es "perfecto". También afirman que es "muy bueno y de alta calidad", por lo cual es una gran opción si buscas un modelo de alta capacidad y que incorpore un sistema eficiente de cocción

Microondas con grill Teka MWE 230G

Esta es una gran opción si estás buscando un microondas con grill de alta capacidad a un precio realmente bajo. Es uno de los mejores que encontrarás en el mercado y cuenta con un interior completamente inoxidable para asegurar que tendrás un electrodoméstico que tendrá una gran durabilidad.

Incluye un total de 8 menús de acceso directo para que sea más fácil utilizarlo, y cuenta con 5 niveles de potencia diferentes. Para el microondas ofrece una potencia de 800W, mientras que para el grill la potencia total es de 1000W. Además, cuenta con un sistema de seguridad que evitará la activación accidental mientras que lo estás limpiando, porque no funciona con la puerta abierta.

Todas las opiniones que tienen las personas sobre este modelo so bastante positivas, en especial porque afirman que es de un "tamaño reducido, pero con buena capacidad". También destacan que es un modelo "bonito y funcional", lo que garantizará que podrás tener un modelo perfecto que se adaptará a tu cocina.

Microondas Orbegozo MI 2115

Este microondas sin duda es un microondas de alto nivel, el cual ofrece una potencia total de 700w y que tiene un precio bastante ajustado. Se caracteriza por tener un diseño moderno, al mismo tiempo que elegante y sencillo, para que se pueda adaptar perfectamente a tu cocina.

Este microondascuenta con programa de descongelación, así como una función de temporizador hasta 30 minutos con señal de fin. Además, cuenta con una puerta de alta seguridad, y un acabado interior esmaltado que es muy fácil de limpiar, y con su capacidad de 20 litros se adapta a la perfección a todas las necesidades que tengas en tu cocina.

Para ser un producto de un precio realmente bajo, este cuenta con muchas opiniones positivas, en especial porque muchos usuarios afirman que es "sencillo y útil". También muchos aseguran que es un microondas "recomendado" y que tiene un "precio asequible", por lo cual es un gran modelo que debes tener en consideración.

Microondas con grill Panasonic NN-GD38H

Esta es una gran opción en especial si estás buscando un microondas que no sea convencional, y que te permite tener unos resultados óptimos en poco tiempo. Este se caracteriza por mantener su nivel de potencia incluso en los platos más complejos, y su ciclo de descongelación es bastante rápido.

Es perfecto para todos los platos que tengas en mente, y gracias a su tecnología Inverter, se

puede tener un proceso de cocción o descongelación realmente eficiente. Puedes usar el

microondas y el grill tanto por separado como juntos, consiguiendo así unos grandes resultados.

Sin embargo, el único punto negativo de este modelo es que su coste es más alto que otros modelos, aunque con su potencia de 1000W, podrás tener una gran eficiencia.

Muchos son los usuarios que recomiendan este microondas en especial porque a pesar de que es "un poco más caro que otros modelos, es exactamente lo que necesitaba". Por otra parte, la mayoría de usuarios afirman que este modelo no tiene "ninguna pega", por lo cual, es un microondas que se caracteriza por cumplir justo con lo que promete.

Microondas con grill Bosch BEL523MS0

Esta es una gran opción para que puedas tener un microondas integrable en tu hogar de la más alta calidad. Gracias a su sistema altamente eficiente puedes reducir el tiempo de cocción de los alimentos a la mitad, lo que te garantizará que tendrás unos excelentes resultados.

Ofrece un sistema de apertura electrónica de la puerta con tan solo pulsar una tecla, lo que

garantiza que será un modelo simplemente único. Cuenta con un display LED de luz roja, y con un sistema que facilitará el manejo del horno y cuenta con 8 recetas automáticas. Tiene una potencia total de 800W y una capacidad de 20 litros para adaptarse a la mayoría de tus

necesidades.

Este microondas tiene muy buenos resultados, y las opiniones de otras personas que los compraron son realmente positivas. Afirman que "queda genial en una columna", además

aseguran que es un modelo que "es bonito y se nota la calidad", por lo cual si buscas un

microondas integrable este será sin duda la mejor opción que tendrás.

Consejos para comprar un buen microondas

Antes de escoger un microondas tienes que fijarte en algunos puntos básicos para que puedas tener unos resultados óptimos. En todo caso, asegúrate de fijarte en los siguientes puntos básicos:

Tipos de microondas

Es importante tener en cuenta si necesitas el microondas únicamente para calentar, descongelar o cocer ciertos alimentos, porque en estos casos un modelo sin grill será suficiente. Sin embargo, si te gusta gratinar o dorar tus platos será indispensable que escojas un modelo que cuente con grill, porque así podrás asegurarte de tener el efecto deseado en tus platos.

Capacidad

La capacidad es otro punto muy importante que debes tener en cuenta, en especial porque

dependerá de lo que hagas en casa. En su mayoría los microondas tienen una capacidad de 20 litros, la cual es perfecta para la mayoría de necesidades. Sin embargo, puedes encontrar

capacidades de hasta 35 litros, aunque son muy poco comunes, en especial porque para una familia de hasta 4 miembros será suficiente con una capacidad máxima de 25 litros.

Instalación La instalación es algo muy importante a tener en cuenta porque existen los modelos que son de libre instalación que puedes colocar en cualquier parte de tu hogar. Y también existen los integrables, que son perfectos si te gusta tener unos espacios muy modernos y optimizados en tu hogar.

Funciones

Las funciones que tiene cada microondas es también algo importante que debes tener en cuenta, en especial porque muchos modelos se pueden programar para que se enciendan a determinada hora. Lo más importante es que el microondas tenga un selector de potencia, y que tenga algunos programas predeterminados para la cocción. Esto te permitirá que el microondas sea lo suficientemente versátil para que tengas los resultados deseados.

¿Cómo funciona un microondas?

Los hornos de microondas son electrodomésticos muy usados en la cocina para calentar

alimentos. Estos funcionan mediante la generación de ondas electromagnéticas de una frecuencia de 2,5GHz que son ondas de alto radio de frecuencia.

Estas ondas son absorbidas por el agua, las grasas y los azúcares que están presentes en los alimentos, con lo que se produce un proceso de calentamiento dieléctrico. En moléculas como el agua que tienen una carga positiva parcial en un extremo y una negativa en el otro, estas intentan alinearse con el campo fluctuante.

Sin embargo, al tratarse de una frecuencia de 2,5GHz, las moléculas tienden a invertir su campo magnético aproximadamente 2.500 millones de veces por segundo. Esto hace que el movimiento de los millones de moléculas hace que se genere calor por la excitación masiva de las moléculas.

Esto no representa ningún cambio en sí para el alimento, pero si se puede deshidratar un poco debido al calentamiento y evaporación del mismo. Esto funciona de una forma más eficiente con agua que no esté congelada.

¿Cómo limpiar el microondas?

Mantener limpio el microondas es una tarea sencilla, en especial en los modelos más actuales que vienen con sistemas que permiten una limpieza realmente sencilla. Sin embargo, puedes comenzar a aplicar ciertos consejos para que puedas conseguir los mejores resultados como son:

Agua y limón

Es un truco bastante sencillo que te permitirá acabar con la suciedad del microondas de una forma realmente efectiva. Puedes comenzar con un limón y cortarlo en dos partes, y colocarlo en 300ml de agua acompañado de un poco de bicarbonato o una rama de perejil.

Debes calentar esta mezcla durante cinco minutos a máxima potencia hasta que el interior quede empañado. Cuando trascurra el tiempo, simplemente debes sacar el tazón utilizado, y con un trapo debes retirar la suciedad, dejando el microondas muy limpio y con un olor agradable.

Asegúrate de limpiar el plato

Debes tener en cuenta que el plato que está dentro del microondas también lo debes limpiar, así como las ruedas y el aro que lo componen. Para esto, simplemente debes quitarlo y fregarlo con un estropajo como cualquier elemento de tu vajilla. Para las ruedas simplemente debes pasar un trapo mojado con agua y detergente.

Recuerda que, puedes limpiar el microondas también con jabón del lavavajillas puesto que este no causará corrosión alguna. Para usarlo, lo mejor es usarlo en una taza de agua tibia, y

humedecer la esponja para pasarla por dentro del interior, para realizar la limpieza de una forma adecuada.

¿Para qué sirve el grill del microondas?

La mayoría de microondas que vienen con grill te permiten usar ambas funciones combinadas o por separado. Sin embargo, son muchas las personas que no utilizan el grill porque no saben para que se debe usar. Esto permite para gratinar los alimentos que mas te gusten, o para asar algunos alimentos en la parrilla solo con el grill. Siempre debes asegurarte de elegir la potencia adecuada dependiendo del plato que vayas a preparar, puesto que cada plato necesitará una potencia de cocción diferente, y por este motivo es vital tener en cuenta esto antes de escoger la potencia ideal.

¿La radiación de un microondas es mala?

Existen muchos mitos que afirman que estar expuesto a la radiación del microondas es algo

perjudicial para la salud. En especial porque afirman que tienen materiales radioactivos, de los conocidos rayos X, o de la radiación ultravioleta, que pueden ser nocivas para la salud.

Sin embargo, nada está más alejado de la realidad, puesto que las radiaciones que emiten los hornos de microondas son no ionizantes, es decir que no son peligrosas. Estas ondas únicamente se encargan de calentar los alimentos no de ionizarlos, por lo cual es completamente seguro consumir estos alimentos. No te harán ningún tipo de daño, y tampoco les causan alteraciones a los alimentos, porque la temperatura que consigues es de máximo 100°C.

¿Qué recipientes usar en el microondas?

En los hornos de microondas puedes utilizar diferentes tipos de recipientes tanto para calentar como para cocinar tus alimentos. Los recipientes que son aptos para esto son:

Envases de vidrio o cerámica porque ofrecen los mejores resultados

porque ofrecen los mejores resultados Los envases de cartón o papel siempre que no utilices papel que contenga aluminio

siempre que no utilices papel que contenga aluminio Envases de plástico que tengan el número 2,4 y 5, si son del número 7 no se pueden usar porque estos contienen bisfenol que es nocivo para la salud. Además, los envases de plástico se deben usar un máximo de 2 o 3 veces porque estos se deterioran rápidamente.

Elementos como el aluminio, los envoltorios de papel muy fino, papel estraza, envases de plástico de productos industriales y en general cualquier elemento de metal, no puede ser usado en el microondas. Esto debido a que puede fundir tu horno de una forma rápida.

Como ya hemos dicho, los recipientes más recomendados para utilizar en el horno de microondas son aquellos elaborados en vidrio o cerámica. Esto debido a que es un material completamente inocuo que no transfiere ningún químico tóxico a tus alimentos.

Sin embargo, debes asegurarte de que en la etiqueta diga que es apto para el uso en microondas para que no tengas ningún tipo de inconveniente con los mismos.