Mini aire acondicionado ¡adiós calor, hola fresquito!

Cuando el calor llega, estremece a todos y con todo. El verano tiene sus ventajas. La ropa corta es la moda, se puede ir más cómodo por la calle, visitar la playa, caminar debajo de los rayos de sol, recorrer cientos de lugares que aguardan en esta época estival. Pero no todo es tan perfecto como se espera. Si no estás en la arena tomando el sol, junto al agua del mar, el calor es inclemente. No importa dónde estés, en la casa o en el trabajo, es una temporada del año no muy atractiva para muchos.

Una de las soluciones tradicionales para ello es comprar un aire de tipo Split. Pero la mayoría de los modelos suelen salir del presupuesto. Además, tienen un coste por instalación y mantenimiento no muy conveniente. En ese caso, la recomendación es ir directo por un mini aire acondicionado. Es un equipo portátil, mucho más económico, que no asume costes por instalación o ajustes. En el mercado hay distintos modelos para escoger. Si se está en busca de relación calidad –precio, el aire de la marca ColdMan es la opción ideal.

En aras de ayudar a todos aquellos que están en el proceso de adquirir un mini aire

acondicionado, aquí dejamos una lista con nuestra recomendación de los mejores mini aire acondicionado.

¿Qué mini aire acondicionado comprar?

Cuando se está en busca de un producto es difícil escoger el correcto, sobre todo cuando

no se tiene muy claro todos los elementos que le componen. Aquí vamos a enumerar los

mejores en Amazon.

Mini aire acondicionado DH – KTS03 - Douhe

¡Compañero perfecto en verano! El mini aire acondicionado de Douhe está elaborado con tecnología de atomizador ultrasónica. El ventilador emite pequeñas partículas de agua que, conjugado con aire fresco y húmedo, permite enfriar las cercanías. Además, refresca la piel impidiendo que se deshidrate.

Este pequeño climatizador personal es funcional para espacios pequeños o distancias de un metro. No es válido para enfriar una habitación o mantener un lugar amplio fresco. Para que comience su labor se deben agregar cubos de hielo. El mini aire inicia su función gracias a su elemento de pulverización ultrasónica. Toma aire caliente y lo convierte en frío.

El modelo tiene un peso ligero y una potencia de 16 a 18 W. El equipo se puede ajustar a tres tipos de velocidades: baja, medio y alta. Tiene rejillas que pueden rodarse en una dirección de 90 grados permitiendo que el ventilador fije una dirección.

El mini aire está diseñado para funcionar en un plazo de dos, cuatro y seis horas. Eso

significa que se puede controlar el tiempo de trabajo, según desee.

El aire portátil tiene integrado una luz inteligente con la cual se promete una mayor relajación y sueño profundo en las noches. La fuente alimentación es universal, lo que permite que el aire funcione en cualquier parte del mundo.

Mini aire acondicionado Swonuk

En total silencio, el mini aire Snowuk tiene un sistema de enfriamiento rápido. Con vientos fuertes, no solo es un aire, también es ventilador – humificador. Se puede configurar en cualquiera de estas funciones acompañado de una luz nocturna para crear

un ambiente placentero y relajante. Con un botón de velocidad se puede ajustar a tres velocidades de viento. La opción baja es perfecta para dormir o descansar. En la temperatura media es ideal para trabajar o estudiar. Mientras que en la alta, para una

pequeña reunión entre amigos o familia.

Es un aire acondicionado portátil con diseño de asa para llevar a cualquier lugar. Compuesto por siete luces LED que permiten ambientar el espacio. Es un climatizador de bajo consumo de energía con tecnología refrigerante. No es necesario estar al pendiente del dispositivo, tras llevar el tanque de 500 mililitros de agua tiene una funcionalidad de

siete horas completas. Aunque el tanque es de 500 ml, no se recomienda llenar todo,

con 3/ 4 es suficiente.

Para usarlo, solo es necesario mantenerlo de forma horizontal. Llenar el tanque con agua o pequeños cubos de hielo. Conectar a una fuente de corriente, presionar sobre el botón de encender y listo, se comienza a disfrutar del aire frío. El Snowuk no es un equipo que aborda amplios espacios, ni una habitación completa.

Mini aire acondicionado Graneywell

Un pequeño, pero cómodo mini aire acondicionado está diseñado para usar sobre mesas.

Aunque es un equipo portátil está pensado para producir fuerte vientos con aire fresco y húmedo. Tiene un sistema de enfriamiento rápido que le permite usarse, perfectamente, en distintos espacios de la casa. Por ejemplo, en la cocina, en la sala, en

una habitación, en una oficina y más.

No solo es un aire acondicionado personal, sino que también es humificador. Lo que significa que puede usarse como ventilador o incluirle agua / hielo para recibir aire frío.

En verano, cuando el calor azota, sirve como un enfriador; mientras que, en otoño, añadiendo la función de evaporador, cuyo objetivo es humedecer el aire seco de la época.

El tanque de agua se puede llenar según la necesidad del momento, pero si se rellena por completo el mini aire puede funcionar hasta 12 horas continúas.

El climatizador personal dispone de aires fuertes, pero con un nivel muy bajo de ruido. Casi imperceptible. Es un mini aire pequeño que funcionar con conexión a un dispositivo USB. Tiene un nivel inferior de consumo de energía y es una mejor opción comparado con un aire acondicionado tradicional.

Mini aire acondicionado Space Solution

El mini aire acondicionado de la marca Space Solution es uno de los equipos con buenas calificaciones y comentarios en Amazon. Su pariencia pequeña y convencional puede engañar a cualquiera. Pero la realidad es que funciona tan bien que es

recomendado por cientos de persona en la página web del portal de ventas. "Buen enfriador. Más grande de lo que pensaba. Enfría bien, lo puedes utilizar en cualquier lugar. Echándole agua bien fría, sale aire bastante frío para enfriar una habitación, tiene tres

niveles de potencia de ventilación además puedes elegir entre los colores de las luces led. Buen producto!".

Tiene tres velocidades ajustables, según la necesidad: modo dormir, modo oficina,

modo verano. La velocidad del viento también se puede configurar en un rango de 80

grados. Contiene un control remoto para programar el pequeño aire acondicionado

desde cualquier rincón de la casa. Integra siete colores de luces LED para transformar

el ambiente en uno romántico o despejar la rutina.

El aire de escritorio se puede colocar en cualquier parte de la casa, siempre y cuando

esté cerca del objeto a enfriar. Su pequeño tamaño le hace fácil de movilizar a cualquier

parte. Es ligero y práctico. Tiene un bajo consumo de energía para mayor protección del ambiente. Cuenta con una potencia de 15 W.

Mini aire acondicionado EEIEER

El aire acondicionado de EEIEER es un equipo cuatro en uno. Es enfriador de aire, humificador, emisor de luz nocturna de siete colores y mini ventilador. En el caluroso verano adquirir este climatizador portátil es una gran opción. Enfría en una distancia personal, es decir, un metro. No solo eso, sino que también mantiene la temperatura hasta ocho o seis grados.

Con vientos fuertes, pero muy silencioso, el mini aire acondicionado tiene tres velocidades y flujo de aire ajustables. El tanque es de 450 ml en el cual se puede verter agua o hielo. El mismo funciona de dos a cuatro horas con un bajísimo consumo de energía; pero con un alto rendimiento. El EEIEER es perfecto para dormir o trabajo. No es distractor ni emisor de sonido.

No solo las reseñas del portátil son buenas, sino que los comentarios de los usuarios son

mejores. Son muy pocas las personas que puedan quejarse, en líneas generales es un

equipo que cumple su función principal y sorprende a muchos otros. "Estoy encantado con este ventilador. Tiene el tamaño perfecto para enfriar bien sin tener que ser grande ni abultar. Para que os hagáis una idea, lo tengo en la mesilla de noche porque apenas ocupa espacio y no molesta, pero a pesar de ser pequeño tiene muy buena potencia y enfría bastante. Además, es un ventilador muy ligero, por lo que podéis estar moviéndolo sin que sea muy aparatoso."

Mini aire acondicionado GaoqianEU

El GaoqianEU combina el ventilador, la circulación de aire, el enfriador y humificador para ofrecer una experiencia agradable. Como todos los mini aires

acondicionados, esté no tiene el fin de enfriar un espacio grande. Sino para mejorar el clima personal o de pequeños lugares adyacentes. Es perfecto para el verano caluroso, pero también se puede usar para humectar el otoño e invierno seco.

El tanque es de 450 ml que puede llenarse de agua o hielo. Es extraíble para limpiarlo o usarlo con mayor comodidad. Es indispensable limpiarlo una vez por semana para certificar que no cree bacterias y asegurar un aire limpio. Dependiendo de la velocidad, puede trabajar de tres a siete horas continuas.

El motor del mini aire acondicionado tiene nueva tecnología para ofrecer un trabajo potente y silencioso. Para hacer un producto que utilice baja energía, adaptó la tecnología de nebulización evaporativa. Se incluyeron aspas más grandes de 5.5 pulgadas para aumentar el volumen del aire.

El climatizador personal dispone de tres velocidades. La baja es para dormir, la media para trabajar o estudiar y la alta para verano o calor a larga distancia.

Mini aire acondicionado Maxfresh Ocean – Klarstein

En tres colores (azul, negro y blanco), el mini aire acondicionado portátil tiene tres funciones en uno. Mantiene fresco, de forma constante, el espacio donde está. Se ajusta la combinación de clima a gusto personal. Con cuatro velocidades, puede trabajar hasta 15 horas y dispone de un temporizador para apagar en un tiempo programado. Tiene una modalidad única de trabajar. Además del trabajo normal de ventilar aire frío, al fijarlo en modo nocturno, después de algunas horas comienza a disminuir la velocidad lentamente hasta que se apaga.

Gracias a su sistema de humificador de aire mantiene el entorno en un ambiente

agradable bajo la premisa de la evaporación de agua. Convirtiendo, naturalmente, el aire

mucho más frío que otro tipo de modelos similares. Cuando se desea disfrutar del

Maxfresh de forma continua y prolonga, se debe llenar el tanque de seis litros de agua.

Este depósito de líquido o hielo es fácil de extraer y limpiar para garantizar un aire puro.

El Maxfresh Ocean es una modalidad totalmente ecológica, diferente a los aires

acondicionados tradicionales. Gracias a sus ruedas, que otorgan fácil movilidad, se

puede colocar en diferentes puntos de la casa para ambientar donde sea necesario.

Mini aire acondicionado ColdMan

El ColdMan tiene un pequeño diseño, de ligero peso. Con su acción tres en uno es un aire acondicionado, ventilador portátil y purificador. No solo es útil en verano cuando el calor es inclemente, sino también en las temporadas secas porque emite moléculas de agua que ayudan a humectar y refrescar la piel y el ambiente.

Contiene una batería recargable de 2000 mAh, lo que permite que el aire funcione conectado a un puerto USB o de forma inalámbrica en cualquier espacio. Con tres velocidades de viento, se ajusta a la necesidad personal. Asimismo, también se modifica la dirección de la ventilación. Aunque es perfecto para la oficina, la casa o para llevarlo de viaje, no es un equipo capaz de enfriar toda una habitación o espacios amplios.

Trabaja de manera muy simple. Tan solo es necesario incluir un poco de agua, conectar y listo. Comenzará a hacer la magia. Es un aparato que ahorra el consumo de energía,

pensando en el planeta, y también ahorra dinero. Mientras menor sea la factura, menos

se debe pagar. Es por ello que, el ColdMan es perfecto para cualquier persona. Sobre todo, para quienes están pensando en el mundo y en su bolsillo.

Mini aire acondicionado KKCITE

El mini aire acondicionado de KKcite es un pequeño refrigerador personal. Su función, para uso individual, comienza vertiendo agua muy fría dentro del tanque, presionando sobre el botón de encender y listo, ya inicia el trabajo eficiente del modelo. Mientras emite vientos frescos, trabaja en su modalidad de purificador de aire. De esta manera, aleja el aire seco, disminuye el polvo, el humo, los alérgenos y cualquier elemento dañino.

Para incluir un ambiente más agregable, en el agua se puede añadir aceites aromáticos

para que, además de un viento frío, también de una deliciosa fragancia. O, en caso de ser necesario, también se puede agregar repelente de mosquitos para ahuyentarlos en verano.

El KKcite tiene tres velocidades para trabajar con mayor precisión. Desde una densidad

baja, para dormir o descansar, una media para trabajar o estudiar y una alta, cuando el

calor del verano es muy fuerte o se está en grupo. Es un equipo liviano, fácil de transportar, seguro para niños y mascotas y duradero.

Con tecnología ecológica, reduce el consumo eléctrico y apuesta por un ambiente fresco. Sin necesidad de preocuparse por los altos costes de la factura, el KKcite es una opción ideal.

Mini aire acondicionado IcyAir

Gracias al Icyair humedecer el aire seco ya no es un trabajo muy complicado. Su sistema climatizador evaporativo emite pequeñas moléculas de agua para refrescar el ambiente. Además, enfría el aire caliente, considerando un equipo perfecto para la temporada caliente o seca. Tiene una gran potencia de 110 W, pero ahorra mucha más energía que un ventilador tradicional u otro modelo de su clase.

Tiene un control remoto y un panel de control LED. Con el primero, se puede ajustar todas las configuraciones desde cualquier espacio. Y, con el segundo, permite ver la velocidad y la temporización. Tiene un diseño especial que distribuye el aire de manera uniforme en todo lo espacio. Mantiene un ambiente frío y garantiza refrigeración en el lugar.

Dispone de tres velocidades para escoger la mejor o la que se adapte a la necesidad. Con

un tiempo de trabajo de 7.5 horas, es perfecto para dormir plácidamente. Es un equipo seguro y diseñado para evitar accidentes. El tanque de agua dispone de un bloque para eliminar fugas, descargas eléctricas o verse envuelto en situaciones peligrosas.

Gracias a sus ruedas y liviano peso, es de fácil movilidad.

Consejos para el mantenimiento de un mini aire acondicionado

Después de disfrutar de los mejores mini aires acondicionados, es necesario tomar algunos consejos sobre el mantenimiento del equipo. El calor no pide permiso a nadie, por eso, si se cuida muy bien el climatizador personal, se convierte en un gran aliado para el verano.