Los 8 mejores mini drones de menos de 50€

Los drones cada vez son más populares y es un objeto que se puede usar tanto como un juguete, un dispositivo multimedia, o como una herramienta de uso profesional. Los mini drones son ideales para que aprendas a volarlos gracias a que son resistentes y que son seguros para el uso en ambientes interiores. De los que hemos analizado y seleccionado, sin duda el mejor es el Tech Rc Predator , ya que se trata de un dispositivo muy útil para aprender a conducir un dron antes de comprar uno más caro.

Pero antes de lanzarte a comprar tu dron, debes tener en cuenta que en el mercado existen una gran variedad de opciones con una infinidad de precios diferentes. Hoy hemos reunido los que tienen un precio de menos de 50€ para que puedas tener un dron a un precio realmente bajo, pero al mismo tiempo que tenga una calidad aceptable para evitar que se rompa muy rápido.

Así que, si quieres encontrar un dron que se ajuste por completo a tus necesidades, te invitamos a que sigas leyendo atentamente este post.

¿Cuál es el mejor mini dron barato?

A pesar de que existen muchos tipos de drones de un tamaño compacto, hoy nos hemos preocupado de encontrar y seleccionar únicamente las 8 mejores opciones del mercado. De esta forma, podrás tener los mejores drones con una buena relación calidad-precio, lo que te permitirá tener un aparato ideal para aprender a volar los drones y que no vayas a romper un dron más costoso.

Estos son los mejores mini drones baratos de menos de 50€ tras nuestro análisis:

1. Mini dron con cámara Tech Rc Predator

Mini dron con cámara Tech Rc Predator

Es uno de los mejores modelos que podrás encontrar en el mercado, en especial porque es muy fácil de volar. Este dron cuenta con un sistema de despegue y aterrizaje automático con tan solo una tecla, y es ideal para los niños y principiantes. Es un dron ideal para volar en interiores, y que no se aconseja en condiciones de viento.

Se puede activar en el modo sin cabeza cuando vuela, y se puede controlar fácilmente, para que tengas una gran diversión con el mismo. Tiene una cámara que te permitirá grabar vídeos o imágenes simplemente conectando tu smartphone al dron mediante wifi. Este modelo incluya dos baterías para que puedas tener un mayor tiempo de vuelo, con un tiempo de vuelo promedio de 10 minutos por cada carga. La experiencia de vuelo con este modelo será perfecta.

Este modelo cuenta con muy buenas opiniones por parte de los usuarios que lo han comprado, asegurando que "se trata de un modelo ideal para los principiantes, y es barato, lo que hace que sea perfecto y si lo rompes no será demasiado costoso". Por otra parte, aseguran que "es un dron pequeño y ligero, que viene con 2 baterías, así como con repuesto de hélices, y se puede volar en cualquier espacio". Sin duda es una gran alternativa y cuenta con cámara para grabar fácilmente con este dron en tiempo real conectándolo con el móvil.

Ver precio

2. Mini dron sin cámara SNAPTAIN SP300

Mini dron sin cámara SNAPTAIN SP300

Sin duda este modelo es una gran opción, en especial porque es un modelo que viene con tres controles remotos diferentes. Tiene un control remoto estándar, pero también ofrece un control remoto de reloj con sensor G y uno en forma de gota de agua. De esta forma podrás controlarlo fácilmente según tus gustos, y así podrás conseguir una gran versatilidad con este modelo.

Tiene unas tiras de luz LED brillantes, que hacen que el dron se ilumine durante la noche. Viene con 2 baterías que ofrecen una duración de vuelo de 16 minutos, lo que permitirá que pueda operar de una forma bastante eficiente. También incorpora sensores de movimiento para que detecte obstáculos, lo que permitirá que se pueda controlar con tus manos y evitarán que vaya a chocar. Tiene un cuerpo bastante compacto, robusto, y un sistema de aterrizaje y despegue con tan solo una tecla.

Según las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo, afirman que "es un modelo muy divertido, y es muy curioso de manejar, y es pequeño, ligero, siendo perfecto para aprender a manejar este tipo de aparatos". Además, destacan que "es muy manejable, y es muy fácil de manejar tanto para niños como para principiantes". No cabe duda de que si buscas un dron para principiantes este será una gran solución para ti.

Ver precio

3. Mini dron sin cámara Potensic A20 Quadcopter

Mini dron sin cámara Potensic A20 Quadcopter

Es un modelo que está diseñado tanto para principiantes como para expertos que quieran divertirse al aire libre. Cuenta con un diseño bastante compacto y es ligero, por lo que se puede llevar a cualquier parte. Este modelo cabe en la palma de la mano, lo que hará que tengas una gran comodidad a la hora de utilizarlo.

Ofrece un botón de despegue y aterrizaje, lo que permitirá que pueda ser usado fácilmente por niños o principiantes. Además, cuenta con un modo sin cabeza, para que puedas moverlo libremente, y así no se necesitará distinguir la dirección de inicio del vuelo. Cuenta con 3 niveles de velocidad ajustables que brindarán una experiencia muy cómoda de vuelo y emocionante para que puedas disfrutar de un vuelo realmente único.

Se trata de un modelo que se destaca por tener muy buenas reseñas, asegurando que "es pequeñito, fácil de manejar, resistente y divertido, aguantando miles de choques contra las paredes sin que se rompa fácilmente". También afirman que "es un dron excepcional, y es ideal para interiores, o exteriores cuando no corra mucho viento". Es una gran opción para iniciarse, y es de los más baratos que encontrarás en el mercado para principiantes y que tenga una buena calidad.

Ver precio

4. Mini dron sin cámara Hovercraft EACHINE E016F

Mini dron sin cámara Hovercraft EACHINE E016F

Se trata de un modelo que permite operarlo de 3 formas diferentes, puesto que se puede usar en el mar, la tierra o el aire, debido a que es un modelo anfibio. Cuenta con un cojín de espuma que permite moverse fácilmente sobre el agua, para usarlo como un barco controlado a distancia, y también puede actuar muy bien sobre tierra. Además, tiene suficiente fuerza para trasportar otros juguetes de una forma bastante sencilla.

Es un buen juguete para niños, pero también es una buena opción para que aprendas a volar tu primer dron de una forma efectiva. Tiene una protección en sus hélices para que puedas conseguir así una gran protección. Incorpora un sistema de alerta cuando la batería se encuentra baja y aterrizará de forma automática en el suelo al mismo tiempo que brillarán sus lámparas LED. Ofrece un sistema de despegue y aterrizaje simple para que puedas tener un mejor control de tu dron.

Son muchas las reseñas positivas que tiene este modelo por parte de los usuarios que lo han comprado, asegurando que "es un dron que aguanta mucho, y que se puede disfrutar en todas partes, aunque su batería no aguanta mucho". También destacan que "este modelo al ser anfibio te ofrecerá muchas más posibilidades de diversión en todo momento". Sin duda es una gran opción si buscas un modelo sin cámara y que sea altamente resistente para aprender a volarlos.

Ver precio

5. Mini dron sin cámara ATOYX AT-66C RC

Mini dron sin cámara ATOYX AT-66C RC

Es una gran opción cuando buscas un modelo ideal para niños o principiantes, o simplemente para personas que quieran divertirse con un dron. Este modelo tiene una gran autonomía porque viene con 3 baterías, lo que le dará un vuelo de 21 minutos de duración en total. Tiene un sistema de protección para las hélices, lo que evitará daños por impacto en el sistema de vuelo.

Incorpora un sistema novedoso que permite el bloqueo con precisión de la altura y la posición y un modo entorno que evitará que el aparato se vaya a perder. Gracias a su sensor indicador LED se podrá volar de noche sin que lo vayas a perder de vista. Es un modelo que tiene una gran calidad, y que tiene una buena garantía para asegurarte de que tendrás siempre un gran servicio.

Es un modelo que tiene muy buenas reseñas por parte de las personas que lo han comprado, asegurando que "es un modelo ideal para los niños, lo que permitirá que puedan aprender a maniobrar de una forma óptima". Por otra parte, aseguran que "es bastante pequeño, y la potencia es increíble contando con 2 velocidades lo que permite que tengas una gran fuerza". Es un modelo bastante bueno, que por el precio merece la pena por completo.

Ver precio

6. Mini dron sin cámara SNAPTAIN H823H Plus

Mini dron sin cámara SNAPTAIN H823H Plus

Se trata de un dron de alta calidad, que permite que tengas hasta 21 minutos de vuelo con sus 3 baterías extraíbles y recargables. Esto lo convierte en una gran opción, en especial para que los niños puedan aprender a volarlos. Es un modelo muy fácil de usar tanto para principiantes como para niños, y se puede controlar de una forma muy sencilla.

Puede girar en 360° y cuenta con una función Hold, y modo sin cabeza lo que permite que sea mucho más versátil. Por otra parte, tiene un sistema de despegue y aterrizaje con tan solo un botón, y se puede elegir entre tres velocidades. Tiene una carcaza totalmente cubierta de plástico blando que reducirá los daños por impactos en el dron, garantizando así que tendrá una gran durabilidad. Por otra parte, cuenta con una luz LED muy brillante para ver la dirección del vuelo.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas reseñas al respecto, asegurando que "es un modelo muy divertido, y tiene dos opciones de vuelo diferentes, así como una función de aterrizar que lo hace ideal para principiantes". También aseguran que "es una opción increíble, siendo un dron muy divertido y manejable, y al ser pequeño entra en la palma de la mano". Es una gran opción si buscas un dron que te permita aprender a volarlo en sitios cerrados.

Ver precio

7. Mini dron sin cámara Tech Rc TR008

Mini dron sin cámara Tech Rc TR008

Es un modelo básico, pero de muy buena calidad, el cual cuenta con un sistema de despegue y aterrizaje con tan solo un botón. Esto hace que pueda ser usado fácilmente por principiantes o por niños, lo que garantizará que tendrás una gran comodidad al usarlo. Tiene un sistema de alerta con sus luces parpadeantes que advierten de que la batería tiene una baja potencia, el cual será el momento para hacer regresar al dron.

Se puede activar el modo sin cabeza cuando vuela, para que se pueda controlar fácilmente sin necesidad de distinguir la dirección. De esta forma, se puede disfrutar de una mayor versatilidad. Incluye dos baterías, para que sea mucho más cómodo utilizarlo. Cada batería tendrá una durabilidad de hasta 10 minutos de vuelo, y es un modelo bastante portátil estable y con una estabilización giroscópica de 6 ejes.

Son muchas las reseñas positivas que tiene este modelo por parte de los usuarios que lo han comprado, asegurando que "es el mejor dron para aprender, y es todo un acierto porque tiene un coste bajo, siendo ideal si no necesitas cámara". Además, afirman que "es un dron ideal para practicar en zonas cubiertas, aunque también presenta un buen comportamiento al aire libre si no hay demasiado viento". Es una gran opción si buscas un modelo que sea pequeño, resistente y que venga con 2 baterías para que tenga una mayor durabilidad.

Ver precio

8. Mini dron con cámara Powerextra RC-TY6078 ES

Mini dron con cámara Powerextra RC-TY6078 ES

Si estás buscando un dron con cámara a un precio bastante bajo, no cabe duda de que esta es una gran opción para ti. Este cuenta con una cámara de resolución HD 720P, que se conecta directamente con tu móvil. Para ello simplemente puedes escanear el código QR para descargar el software y conectarlo mediante wifi.

Tiene un modo de seguimiento de una tecla para un despegue y aterrizaje, así como un modo sin cabeza y de retención de la altitud. Puede controlarse fácilmente con el teléfono móvil o con su control remoto, siendo ideal tanto para niños como para principiantes. Puede alcanzar una distancia máxima entre el control remoto y el dron de 3 a 10 metros, por lo que es ideal para usarlo en interiores. Se puede configurar fácilmente la ruta de vuelo, y gracias a sus sensores se puede controlar de una forma muy fácil. En caso de pérdida de conexión, el dron aterrizará de forma inmediata.

Quienes han comprado este modelo aseguran que "para ser de principiantes es muy completo, y trae 3 baterías lo que permite que puedas tener un mayor tiempo de vuelo". Por otra parte, afirman que "vuela de lujo, y puedes controlarlo fácilmente con el móvil con su aplicación, lo que hace que sea muy buena opción". Este es un modelo que tiene un gran precio para ser un modelo con cámara por lo que será una inversión adecuada.

Ver precio

Qué mini dron comprar y elegir: Consejos y guía

Antes de comprar un mini dron, debes tener en cuenta que existe una gran variedad de opciones en el mercado entre las cuales escoger. Pero, para elegir de una forma correcta tendrás que fijarte en los siguientes puntos:

Batería

Dependiendo de la duración de la batería podrás tener más o menos independencia. Este suele ser uno de los aspectos más importantes en este tipo de aparatos, y algunos vienen con 2 o más baterías, lo que te dará un tiempo mucho más largo de operación.

¿Con o sin cámara?

En este punto dependerá mucho de tus necesidades y del uso que le vas a dar a tu dron. La mayoría de los modelos para principiantes vienen sin cámara, en especial porque son utilizados para aprender a volarlos. Pero si lo vas a usar para hacer fotos o vídeos en las reuniones familiares, una gran opción puede ser escoger un modelo que tenga una cámara.

Calidad-precio

Son dos aspectos que van directamente relacionados, si bien existen muchos modelos que tienen una buena calidad por un precio bajo, sus funciones serán limitadas. Si necesitas un dron de nivel semiprofesional o profesional, tendrás que pagar mucho más de 50€. Pero si es para iniciarte en el mundo del vuelo de drones, un modelo barato será una gran opción.

Accesorios

Debes asegurarte de escoger un modelo que tenga diferentes tipos de accesorios que le aportarán valor al dron. Puedes escoger un modelo que venga con diferentes mandos, fundas, o con baterías de repuesto lo que hará que puedas tener una mayor versatilidad en tu aparato.

¿Qué es un mini dron?

Los mini drones son aparatos que se han puesto de moda en los últimos años, y que son un regalo perfecto para principiantes o para los niños. Son pequeños dispositivos muy fáciles de usar y que pueden llevar cámaras integradas que les permiten grabar siempre que estén volando.

Estos por lo general se utilizan en interiores, para volarlos dentro de tu propia casa gracias a su tamaño reducido. También se pueden volar en ambientes exteriores, pero debes asegurarte de que no exista demasiado viento, porque esto podría hacer que se caiga.

Ventajas de comprar un mini dron

Los mini drones tienen muchas ventajas interesantes que debes tener en consideración, y dentro de las cuales las más importantes son:

Son ideales para aprender a pilotar un dron directamente dentro de tu hogar

Tienen un tamaño compacto por lo que puedes llevarlos a cualquier parte

Con los modelos con cámara se pueden tener unas buenas capturas de fotos o vídeos dependiendo de lo que necesites

El coste de estos drones es mucho más bajo que de cualquier tipo de modelos profesionales

Algunos modelos son bastante resistentes por lo que si se chocan no suelen averiarse fácilmente

Como puedes ver son muchas las ventajas que tienen este tipo de aparatos para ti, y así podrás contar con una gran herramienta bien sea para jugar o para aprender sobre el vuelo de drones.

¿Es mejor un mini dron o un dron de tamaño normal?

Todo dependerá de tus necesidades, porque si no sabes aún nada sobre cómo volar drones, lo mejor será optar por un mini dron. Esto con la finalidad de que puedas aprender lo básico del uso de los mismos y que puedas practicar sin tener que invertir demasiado dinero.

Si vas a utilizar tu dron de forma profesional, lo mejor será que escojas un modelo de tamaño normal, en especial para el uso en exteriores. Esto debido a que soportarán mejor el viento y no tendrás ningún tipo de inconvenientes para volarlos y conseguir todo lo que necesites-

Preguntas Frecuentes

¿Es difícil manejar un mini dron?

Volar este tipo de dispositivos puede resultar bastante fácil, pero al mismo tiempo es difícil dominarlos por completo. Por este motivo, debes asegurarte de practicar bastante para que puedas conseguir un vuelo perfecto.

Debes tener claro que el stick izquierdo controlará el derrape y el acelerador. Por otra parte, el stick derecho controlará el balanceo y cabeceo. Con la práctica irás adquiriendo una gran destreza, pero ten en cuenta que en un principio no será tan sencillo controlar este tipo de aparatos en el aire.

¿Cuánto dura una batería para volar un mini dron?

La duración de la batería de los mini drones es bastante baja, puesto que son baterías de muy baja capacidad. Por lo general, la duración de las mismas suele estar alrededor de los 10 minutos o menos por cada carga, lo que es un tiempo bastante corto, por lo que no son para usarlos por períodos prolongados de tiempo.

Por este motivo, para vuelos más largos es conveniente tener 2 o 3 baterías extra, porque así podrás prolongar el tiempo de vuelo. Sin embargo, es importante saber que la duración de las baterías de estos aparatos será siempre corta y no son para vuelos que requieran más de 10 minutos.

¿Cuánto se tarda en cargar una batería de mini dron?

Esto dependerá en gran medida del tipo de dron, y de la batería que incorpore, lo que llevará a tener un mayor o menor tiempo de carga. Por lo general, estas baterías suelen cargarse en unos 30 minutos por completo.

Recuerda que, mientras más cargada esté la batería más tiempo podrá volar el dron. Por lo tanto, siempre será básico que cargues al máximo la batería, y que dejes que se agote por completo antes de recargarla. Evita las medias cargas, porque esto hará que los tiempos de vuelo sea mucho más corto y esto no es aconsejable en absoluto en este tipo de drones.

¿Se puede volar un mini dron en una ciudad?

Según la normativa vigente, los drones que pueden volar en la ciudad son aquellos que tengan un peso inferior a los 250 gramos. Por lo cual, no tendrás problemas con un mini dron a la hora de volarlo en la ciudad siempre que lo hagas con precaución.

Sin embargo, debes tener en cuenta que estos no pueden superar los 20 metros de altura y no pueden causar molestias a personas o edificios. Están permitidos los vuelos nocturnos si no superan los 50 metros de altura, y para ellos el dron debe contar con un sistema de iluminación que permita que se pueda ver bien en la oscuridad.

¿Puedo grabar en mi dron en cualquier parte?

Para que puedas grabar con tu dron en cualquier parte tendrás que tener una licencia que te permita hacerlo, porque de lo contrario podrías tener una multa. Si estás con tu familia y estás grabando una salida familiar siempre que no incomodes a otras personas podrás grabar.

Pero, para volarlo en cualquier espacio público lo ideal es que tengas una licencia para grabar, y para solicitarla te pueden poner muchos problemas. Por este motivo, si es para un dron de uso recreativo, lo ideal es que no grabes en cualquier parte, sino que te limites a tus actividades familiares.

¿Se necesita licencia para volar un mini dron en España?

Actualmente según la normativa vigente no se requiere de una licencia para volar drones en España. Pero si se requiere que la persona que lo controle tenga un conocimiento del vuelo de estos aparatos, en especial cuando hablamos del vuelo en espacios exteriores.

Si vas a utilizar un mini dron dentro de tu hogar para aprender a volar, no necesitas ningún tipo de permiso o licencia. En los exteriores, lo que si debe tener tu dron es una etiqueta ignífuga con los datos del dueño, porque en caso de cualquier accidente serás el responsable por los daños que pueda ocasionar tu aparato.