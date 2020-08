Los mejores moisés para bebés

La llegada de un bebé es una gran noticia para todas las familias. Durante nueve meses los padres se preparan con constancia para recibir al nuevo integrante. En este plazo se deben comprar una serie de objetos para acoger al bebé: una cuna, ropa, juguetes, pañales y un sinfín de artículos. La cuna es uno de los objetos principales a comprar.

Escribimos sobre una cuna como un elemento referencial, pero en realidad hay diversas modalidades de cuna: tradicional, convertible, minicuna, de colecho y, obviamente, un moisés para bebé.

Los moisés están hechos de mimbre o madera y están recubiertos con sábanas y materialacolchado. Se consideran como la primera cuna para los bebés.

Un moisés es una cuna más pequeña, más acolchada y más cómoda. En ella, el bebé se sentirá más arropado y cómodo.

Hay tantos tipos de moisés con distintos elementos y características que escoger se vuelve complicado. Por eso, nosotros en este post vamos a ayudarte en esta tarea.

En aras de facilitar la búsqueda y adquisición del moisés, aquí vamos a hacer un ranking con los 10 moisés más vendidos, mejor valorados y más modernos dentro de Amazon.es. En la parte inferior te contaremos todo sobre ellos:

¿Qué moisés para bebés comprar?

Los moisés están hechos de mimbre o madera y están recubiertos con sábanas y material

acolchado. Se consideran como la primera cuna para los bebés. El moisés, según el registro histórico, se utilizó la primera vez en aquella leyenda bíblica del bebé rescatado en el Río Nilo. Desde ese entonces y hasta la actualidad, estos artículos se han usado mucho y, con los años, han evolucionado para brindar mayor protección y seguridad.

En el dia de hoy te traemos nuestra selección de los mejores moisés, y consejos para elegir el tuyo sin equivocarte.

Moisés para bebé Baby Hug 4 en 1 - Chicco

Moisés para bebé Baby Hug 4 en 1 - Chicco

El sistema multifunción de Chicco es ideal para aquellos padres versátiles y dinámicos.

Este set de 4 en 1 tiene entre sus versiones un moisés, una hamaca, una trona y una silla.

Es un producto único con la capacidad de transformarse en cualquiera de las modalidades antes mencionadas. Es un artículo perfecto para quienes requieren ahorrar espacio, dinero y más. Todo en un solo producto dentro de la casa.

El multifuncional de Chicco está diseñado para acompañar a los padres en todas las primeras etapas del bebé. Comienza utilizando el moisés durante los primeros meses de vida. Posteriormente, se transforma en una hamaca elevada. Cuando el bebé comienza a ingerir comida sólida y ya no sea necesario el moisés, este se convierte en una trona;

esta es una pequeña silla que se ajusta a cierta altura cuyo objetivo es dar de comer al niño. Y, finalmente, también toma forma de la primera silla.

Además de ser un set de 4 en 1, es un producto seguro y totalmente cómodo para el bebé. Incluye un colchón suave y una funda que es extraíble para lavar, una barra de juegos electrónicos con sonido y cientos de actividades para mantener al bebé entretenido y seguro. Vale destacar que el multifuncional es totalmente reclinable; se ajusta a la inclinación deseada, así como a la altura requerida gracias al pedal. Contiene, también, cuatro ruedas para fácil movilidad con frenos.

Ver precio

Moisés para bebé LOVI - Kinderkraft

El modelo de KinderKraft es, al igual que el previamente mostrado, uno multifuncional.

Un poco más básico, toda su versatilidad se basa en ser un moisés y una cuna en distintas modalidades: de casa y de viaje. Todo esto se logra gracias a su aspecto ligero y cómodo que permite compactar el moisés y llevarlo en una maleta a donde sea. Con un peso de 5 kg, está pensado para que el bebé lo use desde su nacimiento hasta que enga un peso de 9 kg.

Este moisés – cuna es ideal para todo tipo de escenario. Para tenerlo en casa, como cuna mecedora, y para viajar. Es perfecto para recorridos largos en coche porque está elaborado con material acolchado y cómodo. Además, incluye un mosquitero desmontable para que el bebé proporcionar una noche de sueño placentera y segura, y un móvil de juegos del velcro para entretener capaz de cambiar de posición.

No es necesario utilizar herramientas para cambiar de función; es sencillo de usar y de

llevar a todo lugar. Tiene una bolsa de transporte incluida para llevar a donde sea. El LOVI tiene una capota de ajuste fácil que sirve para proteger del sol, fuertes vientos o para cubrir con el mosquetero y volverse una cuna rápidamente.

Ver precio

Moisés para bebé Cuna Moisés – Tomme Tippee

Moderna, portátil y convertible. Estas son algunas de las características fundamentales de la canasta de Tomme Tippee. Esta cuna – moisés está ideada para que el beb duerma en el mismo cuarto de sus padres los primeros seis meses de vida. Cuando llega la hora de dormir, se toma desde las asas y se sube a la estructura para convertirse en una mini cuna; el resto del día funciona como un moisés ligero y fácil de mover.

Esta canasta está compuesta con orificios para facilitar la ventilación de aire y la respiración del bebé mientras duerme. Está elaborado con materiales reciclables, es decir, que es un artículo ecológico. Son materiales suaves, pero resistentes. Las asas son fuertes y seguras, lo que garantiza confiabilidad al momento de movilizar al bebé sin riesgo de caídas.

Este moisés es suave y cómodo. Fácil de limpiar y liso al tacto. El colchón y la funda del producto son 100 % de algodón; con el fin de no provocar erupciones al bebé y respetuoso a todo tipo de piel. Son impermeables. La estructura sobre la cual se monta la canasta puede mantenerla fija o balancear al bebé. El producto de Tomme Tippee es original y perfecto para cualquier ocasión.

Ver precio

Moisés para bebé – Clair de Lune

El moisés de Clair de Lune está elaborado con mimbre de color gris y tela acolchada 100 % algodón para garantizar protección a la piel del bebé. Con un llamativo diseño de estrellas y rayas, tiene un aspecto moderno y dinámico, sin dejar atrás la tradicional imagen de una canasta. Viene incluida una capucha contra el sol ajustable a la altura

deseada, un forro acolchado y un edredón reversible. Todo el relleno es 100 % poliéster.

El moisés incluye dos asas totalmente resistentes y seguras para transportar al bebé mientras duerme. Se estima que el tiempo de uso de este producto es desde el nacimiento hasta que el bebé tenga un peso de 9 kg o pueda pararse y dar vueltas por sí mismo. La canasta tiene unas medidas de 84 x 52 x 25 cm.

El moisés de Clair de Lune es fabricado en Reino Unido. Está disponible en color azul, gris y rosa. El color estándar es el gris. La idea principal de esta canasta es brindar seguridad y comodidad al bebé. Combinando un moisés tradicional, con un diseño moderno y versátil. Fácil de llevar a cualquier lugar, sumamente ligero y sin posibilidades de daños para quien lo usa.

Ver precio

Moisés para bebé FoldAway Rocking Wood Bassinet - Ingenuity

El FoldAway Rocking Wood Bassinet de Ingenuity es un moisés ligero y moderno. Se instala de forma fácil y rápido, eso significa que está lista para cualquier momento. Es plegable, lo que supone un artículo liviano y de gran movilidad. Está elaborado con tela

Dream Comfort para mejores beneficios; es 100 % algodón y antitranspirante, de esta manera facilita el sueño y la comodidad del bebé.

El moisés tiene una estructura en madera real sobre el cual reposa la canasta. Está elaborado para <generar seguridad y tranquilidad. La canasta, en colores pasteles, es el elemento principal en todo el set. Para regalar mayor confort, el moisés incluye un capote diseñado con tela que capaz de bloquear la luz. De esta manera, se evita que el sol o cualquier iluminación perturbe el sueño del bebé.

Gracias a la estructura del moisés, este tiene la posibilidad de servir con un cómodo espacio para dormir plácidamente, o como un elemento de distracción y entretenimiento por su capacidad de mecerse. Los colores en los cuales se diseñan los moisés son pasteles o grises neutros que, en combinación con su base en madera, fungen como un elemento decorativo para la habitación.

Ver precio

Moisés para bebé Fox & Bunny – Roba Kids

El moisés de Roda Kids es un modelo elegante, cómodo y seguro. Este moisés – cuna es un elemento completo en donde se conjugan todos los accesorios necesarios para brindar el más alto confort al bebé mientras duerme. Este juego está compuesto por el moisés con almohada y edredón en conjunto. Un colchón de 90 x 40 cm, forjado con un protector de cuna. La base y el protector de cuna están elaborados en madera real, tallada y pintada en color blanco.

El moisés es un espacio para la tranquilidad del bebé, pero también puede convertirse en un ambiente de entretenimiento y juego gracias a su capacidad de balancearse.

Adornado con un pequeño móvil en la parte superior para mantener cautivo al bebé.

Esta acción de movilidad se puede bloquear presionando una perilla y así, mantener el moisés fijo.

El Roba Kids está diseñado para niños desde su primer día de nacimiento hasta los seis

meses o, hasta que pueda darse vueltas o sentarse sin ayuda. Toda la tela que se utiliza

para el moisés es 100 % de algodón, capaz de garantizar un ambiente propicio para dormir. El cobertor contra mosquitos ayuda, aún más, a promover un espacio de tranquilidad.

Ver precio

Moisés para bebé Cuna – Moisés - Waldin

El moisés – cuna de la marca Waldin es un modelo que, no solo cumple con sus funciones básicas, sino que su diseño en general lo ubica entre los más hermosos y mejores para combinar con una habitación para bebé. Es un moisés grande pensado para que el bebé duerma en él desde su nacimiento hasta los seis meses.

El moisés está elaborado artesanalmente con una cesta mimbre de sauce natural. La estructura sobre la cual reposa, está tallada en madera 100 % real, pintada en blanco y fijada con acero para mayor seguridad. Se puede montar y desmontar fácilmente sin herramientas. Todo, a nivel de estructura está certificado las normas de seguridad EN 1130-1 y EN 1130-2 para mobiliario infantil en España.

En la parte superior se halla un colchón, un protector, lazos, edredón y funda de 80 x 80 cm, almohadas y funda de 35 x 40 y una cortina que bordea la cuna cuya función es

proteger al bebé de los mosquitos. Todo el material con el cual se diseñaron las piezas

previamente mencionadas son de 100 % algodón; superaron todas las pruebas sobre

sustancias nocivas que pueden perjudicar al bebé. En este caso, el producto de Waldin

es seguro en todos los aspectos.

Ver precio

Moisés para bebé - KinderKraft

El modelo de KinderKraft es uno multifuncional. Con un peso total de seis kg, está elaborado para niños desde su nacimiento hasta los seis meses o hasta que su peso sea igual a lso9 kg. Es un 3 en 1. En primer lugar, es un moisés ideal para descansar, dormir y jugar. Es una cuna de casa perfecta para estar cercana a la cama de los padres y una mecedora idónea para momentos de distracción y entretenimiento.

Es un elemento multifuncional y sumamente seguro. Tiene una capota ajustable para mejorar el sueño del bebé e impedir que los rayos de sol o cualquier iluminación molesta interrumpa el descanso. Esta capota tiene un mosquitero incorporado para cubrir las siestas del niño. Se enrolla dentro de la capota cuando no se está usando para guardar; además, es un espacio perfecto para no perderlo.

Los laterales del moisés están elaborados con mallas cuyo objetivo es vigilar al bebé desde lejos; incluso, sirve como un mecanismo para obtener mejor ventilación. La

canasta se recoge fácilmente gracias a su sistema de despegar. En cualquier momento y

sin ayuda de ninguna herramienta se logra armar o guardar el kinderkraft.

Ver precio

Moisés para bebé - Waldin

Con dos años de garantía y un mes para devolver el moisés, el modelo de Waldin es elegante, clásico y con estilo. Regala belleza y armoniza el espacio como un elemento decorativo indiscutible. Este Moisés – Cuna con carretilla XXL aprobó todas las

normas de seguridad para mobiliarios infantiles dentro de España. Está diseñado con materiales originales y no tóxicos o nocivos para la salud del bebé.

Con telas de algodón, estructura en madera y mimbre, confeccionado artesanalmente, el Waldin es un modelo perfecto para cualquiera. Tiene cuatro ruedas que permiten movilizarlo fácilmente; cada una de ellas dispone de un freno para evitar accidentes.

El moisés – Cuna de Waldin viene en 9 colores para elegir. Este modelo en particular tiene

buenas valoraciones dentro de Amazon.es. Los distintos usuarios que han adquirido el producto lo destacan como "más grande de lo que pensaba" y "precioso". Una de las clientes en la plataforma recomienda la compra del moisés: "Excelente! Ha llegado rapidísimo. El moisés es precioso y muy grande. Viene muy completo. El montaje no es difícil y viene con instrucciones. Yo le he cambiado el lazo porque no es mi estilo... Lo recomiendo".

Ver precio

Moisés para bebé - MCC

El moisés de MCC en color blanco es uno de los modelos más sutiles y delicados.

Aunque solo en aspecto, porque en la realidad es uno resistente y firme, capaz de brindar mayor seguridad y comfort al bebé. El moisés está elaborado de manera tradicional: una cesta de mimbre blanca tejida a mano es el elemento principal. Está acompañado de un colchón hipoalergénico creado en Reino Unido bajo altos estándares de riesgos en usos domésticos. Incluye una almohada y sabanas confeccionada con tela de algodón 100 %. Dispone, además, de unas asas para mejor movilidad. En la parte superior, el moisés incluye de una capota desmontable para proteger el sueño del bebé. Especial para niños desde su nacimiento hasta los seis meses. La parte inferior está compuesta por la estructura que sostiene la canasta. Esta es capaz de convertir el moisés en una pequeña cuna para mejorar las condiciones de descanso y estar muy cerca de la cama de los padres. También, es un espacio de juegos porque la estructura tiene una base curva permite un pequeño balanceo para un momento de entretenimiento.

Los usuarios en Amazon.es suelen indicar comentarios positivos sobre el producto. "¡Muy contenta! Es una buena compra dado el precio, es bajito, el balancín funciona perfectamente y las vestiduras son buenas. El colchón es finito, pero como cualquier otro moisés. Es sencillo pero rígido el capazo no se pliega, es perfecto dado el precio.", indicó una compradora complacida.

Ver precio

Recomendaciones para comprar el moisés de bebé ideal

Los moisés tienen varias ventajas. Permiten tener el bebé muy cerca porque es una cuna

portátil y ligera. Lo puedes llevar a todos lados para el descanso y comodidad del niño.

Ocupa muy poco espacio y permite al bebé dormir fuera de casa sin mayores problemas.

Ya sabemos, en líneas generales, casi todo de los moisés y los modelos destacados que hay en Amazon.es.

Si tienes ciertas dudas relacionadas con el tema, aquí vamos a abordarlas en las siguientes preguntas y respuestas:

¿Hasta cuándo usar un moisés?

El moisés es un muy práctico para las primeras semanas de vida. Gracias a que es pequeño, acolchado y cómodo. Sin embargo, es que esta es su principal desventaja; la recomendación es usar el moisés hasta que el bebé comience a dar vueltas por sí mismo.

¿Cómo elegir el moisés ideal?

Los moisés no son los artículos de bebé con mayor demanda en el mercado, es por eso que, para algunos padres no resulta de tal importancia. Pero, en la práctica es una herramienta muy valiosa que permite cuidar al bebé y llevarlo a cualquier lugar sin mayor problema. Si quieres escoger uno, aquí dejamos algunas recomendaciones:

Ten en cuenta la calidad y el grosor del acolchado . Esto es el centro de todo, por eso es indispensable asegurar materiales de buena calidad, sobre todo, si el bebé va a nacer en temporadas frías.

. Esto es el centro de todo, por eso es indispensable asegurar materiales de buena calidad, sobre todo, si el bebé va a nacer en temporadas frías. Revisa que el colchón se ajusta perfectamente a la estructura y no sobren espacios entre ellos.

y no sobren espacios entre ellos. Certifica que las fundas sean extraíbles para poder lavar.

Si el modelo que deseas tiene una base, revisa la estabilidad , la seguridad que puede brindar.

, la seguridad que puede brindar. Las asas del moisés deben ser ajustables a tu mano para fácil movilidad.

¿Cuál es el mejor moisés?

No hay un moisés mejor, sino uno perfecto para ti y tu bebé. Cada uno dispone de distintas características que ayudan a determinar tu elección. Es importante tomar en cuenta las sugerencias, previamente indicadas, para escoger el moisés ideal.

¿Cuáles son las ventajas de usar un moisés?

Los moisés son artículos de gran ayuda, sobre todo, en los primeros meses del bebé. Por

eso, aquí vamos a enumerar algunas ventajas de adquirir uno:

Es más barato que una minicuna .

. Los primeros meses el bebé puede dormir plácidamente sobre el moisés porque es cómodo y seguro para él.

sobre el moisés porque es cómodo y seguro para él. Es ligero y fácil de llevar . Cuenta con un asa para mejor movilidad.

. Cuenta con un asa para mejor movilidad. Con el moisés se puede transportar al bebé sin interrumpir el sueño ; situación que no ocurre en las cunas tradicionales, de las cuales hay que cargarlo y ocasionalmente se despiertan en medio del movimiento.

; situación que no ocurre en las cunas tradicionales, de las cuales hay que cargarlo y ocasionalmente se despiertan en medio del movimiento. Se puede utilizar con otro bebé.

Entre sus mayores desventajas, por lo menos, está la idea que solo se puede usar los

primeros meses. A lo sumo cinco meses, después de este tiempo, el bebé ya comienza a

moverse por su cuenta y requiere de un espacio más amplio.

¿Dónde comprar un moisés?

Un moisés, en la actualidad, no es uno de los elementos más importantes al momento de

comprar. Los padres prefieren la compra de una cuna; sin embargo, muchos de ellos aún optan por adquirir un pequeño moisés, pero al no tener una alta demanda, las tiendas donde suelen vender este tipo de artículos no cuentan con mayor variedad en modelos y precios.

Si estás interesado en comprar uno, pero primero, ver distintos modelos y escoger tu favorito, la mejor opción es hacer una compra online. Amazon.es, por ejemplo, es un lugar ideal para visualizar y escoger el de tu preferencia.