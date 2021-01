Si uno de tus planes favoritos es ver películas, no cabe la menor duda de que estas no pueden disfrutarse igual si no tienes palomitas de maíz para acompañarlas. Es por este motivo que, comprar un palomitero de aire eléctrico como el Ariete Party Time es algo básico que debes tener en tu casa , para que puedas hacer tus palomitas de forma rápida y cómoda, y sin tener que usar aceite.

Para cuidar tu salud, lo mejor es preparar las palomitas con un sistema de aire caliente, porque así podrás conseguir unas palomitas completamente sanas. En todo caso, existen muchos modelos diferentes entre los cuales elegir en el mercado, y por esto tomar una decisión de compra no es tan fácil como puedes pensar.

Así que, si quieres elegir únicamente entre los mejores palomiteros del mercado te invitamos a que sigas leyendo este post para que consigas únicamente las mejores máquinas.

¿Cuál es el mejor palomitero de aire para casa?

Hacer palomitas en casa y que sean saludables es una mezcla fundamental, y por este motivo debes asegurarte de comprar una máquina para hacer palomitas que funcione con aire. Para ello, en el post del día de hoy hemos seleccionado las 9 mejores opciones que podrás encontrar en el mercado. De esta forma, podrás conseguir un palomitero que se ajuste a tus necesidades y que te permita hacer tus palomitas de maíz caseras.

¿Por qué comprar un palomitero de aire?

Debes tener muy claro que la salud es algo primordial, y por esto mientras más sanos sean los alimentos que consumes mejor salud tendrás. Utilizando un palomitero de aire, no tendrás que usar aceite para la preparación de las palomitas de maíz, lo que te llevará a tener unas palomitas mucho más saludables.

Además, no tendrás que preocuparte por tu dieta, porque podrás disfrutar de una gran reducción en el número de calorías que estarás consumiendo. En todo caso, esto te permitirá tener la mayor versatilidad posible, y podrás comerte tus palomitas sin sentir ningún remordimiento.

Estos son los mejores palomiteros de aire eléctricos para casa tras nuestro análisis:

1. Palomitero de aire Ariete Party Time

Palomitero de aire Ariete Party Time

Es una de las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado, en especial porque te permitirá preparar tus palomitas de maíz en tan solo 2 minutos. Además, ofrece una potencia total de 1.100W, lo que te permite que el proceso sea mucho más ágil. Tiene una cuchara medidora para que puedas preparar un total de 60 gramos de maíz en cada ciclo de cocción de la máquina.

Es muy fácil de limpiar, porque sus piezas son extraíbles. Es ideal para disfrutar de unas palomitas de maíz totalmente libres de grasas y condimentos, gracias a su sistema de cocción mediante aire caliente. Cuenta con un diseño muy bonito, y que quedará perfecto en tu cocina, para que puedas disfrutar de una máquina de muy alta calidad, y que combinará a la perfección con todo lo que necesites. La puedes encontrar en opciones tanto de 1000 como de 1100W.

Es una máquina que tiene unas reseñas muy buenas por parte de los usuarios que la han comprado, asegurando que "funciona muy bien, y queda muy bien en la encimera para que puedas cocinar rápido". Además, aseguran que "es un electrodoméstico muy recomendable y las palomitas salen bien listas para condimentar con lo que prefieras".

2. Palomitero de aire Rosenstein & Söhne XL

Palomitero de aire Rosenstein & Söhne XL

Es una máquina altamente versátil que permite la preparación de tus palomitas en solo 2 minutos sin utilizar grasa mediante su sistema de aire caliente. Es una máquina que es muy fácil de limpiar lo que te facilitará en gran medida la tarea de limpieza. Además, cuenta con una protección automática contra el sobrecalentamiento para que la máquina no se vaya a pasar de la temperatura adecuada.

Tiene un aspecto retro, que la hace ideal para noches de cine en casa, y si la máquina llega a calentarse demasiado, se apagará de forma automática. Puedes preparar hasta 100 gramos de palomitas de maíz, en tan solo 2 minutos. Tiene una potencia total de 1200W lo que te permite tener la máxima eficiencia para cocinar tus palomitas de una forma muy rápida.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo, asegurando que "es una máquina de palomitas pequeña pero productivas y rápidas". También afirman que "es muy fácil de limpiar y se pueden tener palomitas de maíz sin ningún tipo de condimentos en pocos minutos". Esta máquina deja algunos granos sin estallar, pero estos se pueden reutilizar sin ningún tipo de inconveniente.

3. Palomitero de aire Gadgy Vintage

Palomitero de aire Gadgy Vintage

Si buscas unas palomitas frescas para tu hogar, esta es una gran opción que puedes tener en consideración, en especial porque tiene un estilo muy atractivo. Su diseño es de una máquina de palomitas de maíz móvil, y le dará un toque especial a tu cocina. Es muy fácil de utilizar, y podrás tener tus palomitas listas en 2 a 4 minutos, y al final será muy fácil de limpiar.

Es un modelo bastante compacto que puedes llevar a cualquier parte sin ningún tipo de inconveniente. No requiere de ningún tipo de aceite o mantequilla para funcionar y preparar unas palomitas de maíz perfectas, porque utiliza el sistema de aire caliente para calentar las palomitas. Esto te permite tener unas palomitas de maíz saludables para toda la familia. Es un modelo muy atractivo para disfrutar de todas las noches de cine en tu hogar.

Este modelo tiene muy buenas reseñas por parte de los usuarios, asegurando que "es una máquina perfecta, y se pueden preparar las palomitas sin un gramo de aceite y quedan deliciosas". Por otra parte, afirman que "es tal como se describe, pero puede ser un poco ruidosa cuando está en funcionamiento". Es una máquina con un diseño muy atractivo, por lo cual puede ser perfecta para hacer un regalo especial.

4. Palomitero de aire Aicook 1400W

Palomitero de aire Aicook 1400W

Se trata de un palomitero de aire de gran potencia, que alcanza los 1400W, lo que te permitirá cocinar 16 tazas de palomitas en menos de 3 minutos. Es muy fácil de utilizar, y hace que las palomitas de maíz queden perfectas. Esta máquina cuenta con un diseño con una parte superior transparente que permite ver el proceso de creación de las mismas, y su tapa es extraíble para que el proceso de limpieza sea lo más sencillo posible.

Tiene un diseño muy compacto, lo que permitirá que ocupe muy poco espacio, y se puede utilizar básicamente en cualquier lugar. Esta máquina tiene una garantía amplia de 2 años, lo que te permitirá tener una máquina que durará por mucho tiempo. Una vez utilizada, debes apagarla y dejarla enfriar por completo antes de iniciar un nuevo ciclo de cocción para evitar que la máquina se sobrecaliente.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo, asegurando que "es una máquina genial, muy fácil de usar y con su tamaño pequeño y compacto es muy fácil de guardar". También aseguran que "solo basta con medir el maíz con la cuchara medidora y en 2 minutos tendrás un buen tazón de palomitas sin grasa y sin quemarse". Es una máquina de muy alta calidad.

5. Palomitero de aire Aicook 1400W 2020

Palomitero de aire Aicook 1400W 2020

Es la versión más moderna del palomitero de Aicook, y que cuenta con 1400W de potencia para que tengas tus palomitas listas en tan solo unos minutos. Tiene una capacidad para 16 tazas de palomitas de maíz, y gracias a su sistema de calentamiento uniforme podrás tener una eficiencia de hasta el 96% en el estallido de los granos.

Es una máquina muy fácil de limpiar y de utilizar, y que cuenta con un diseño completamente compacto para que se ajuste a la perfección a tu encimera. En todo caso, esta máquina debe dejarse enfriar en caso de que se requiera dos ciclos de trabajo continuos. Su tapa superior es totalmente extraíble para que la limpieza sea mucho más sencilla, y este modelo ocupará menos espacio con respecto al anterior.

Según las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo aseguran que "es un palomitero muy bonito de decoración y que te permite hacer unas palomitas con calidad de cine". Además, afirman que "puedes tener palomitas naturales, rápidas de hacer y es una máquina que es muy fácil de limpiar". Esta máquina tiene una gran eficiencia, y en tan solo 2 minutos podrás tener tus palomitas listas, sin adicionar ningún tipo de aceite o mantequilla a la preparación.

6. Palomitero de aire Gadgy Edición Retro Roja

Palomitero de aire Gadgy Edición Retro Roja

Con esta máquina podrás tener palomitas de maíz frescas en tu hogar, y tiene un estilo retro que la hará muy llamativa en cualquier fiesta. Tiene un tamaño muy compacto, lo que te permitirá llevar tu máquina a cualquier parte. Se deben cocinar las palomitas sin ningún tipo de aceite o mantequilla para que puedas conseguir unas palomitas mucho más saludables. Son perfectas si amas el cine y quieres olvidarte de las calorías.

En esta máquina solo habrá que agregar las palomitas, presionar un botón y la máquina se encargará del resto. Su limpieza es muy sencilla y solo bastará con utilizar un paño para que quede completamente limpia. Es perfecta para toda la familia, en especial cuando se busca un refrigerio que sea totalmente bajo en calorías para cuando vengan tus amigos de visita.

Las opiniones que tiene este modelo son bastante positivas, afirmando que es una "máquina útil y decorativa, que te permitirá obtener palomitas de forma rápida y sin nada de aceite". Por otra parte, también aseguran que "cumple con las especificaciones y tiene una muy buena relación calidad-precio". Esta máquina tiene una gran calidad, y debes asegurarte de no excederte en las mediciones para no tener inconvenientes con la misma.

7. Palomitero de aire Cadgy Retro Red L

Palomitero de aire Cadgy Retro Red L

Esta es una máquina perfecta para los amantes del cine con palomitas en casa, y es perfecta para cualquier fiesta con tus amigos. Esta máquina ofrece la posibilidad de iniciar sin necesidad de precalentar, lo que permite que se pueda tener la mayor versatilidad posible. Su parte superior es transparente para que puedas ver el proceso de cocción de las palomitas de una forma realmente sencilla.

Permite tener un gran resultado, reventando hasta el 95% de los granos de maíz evitando así el desperdicio. Puedes tener unas palomitas de maíz completamente saludables, y es una máquina muy fácil de utilizar. Su almacenaje será muy sencillo, en especial porque tiene un tamaño muy compacto, lo que también te permitirá llevar tu máquina básicamente a cualquier parte. Su sistema de cocción con aire caliente te permitirá tener unas palomitas completamente saludables en tu hogar y sin calorías.

Este modelo tiene muy buenas opiniones por parte de los usuarios que lo han comprado asegurando que "es muy cómodo a la hora de hacer palomitas sanas en muy poco tiempo". También afirman que "funciona muy bien y rápido, pero algunos granos sin explotar saltan fuera de la máquina". En todo caso, es un modelo de buena calidad, pero tiene una capacidad de tan solo 40 gramos, que es un poco limitada.

8. Palomitero de aire Cecotec Fun&Taste P’Corn

Palomitero de aire Cecotec Fun&Taste P’Corn

Este es un palomitero de alta calidad, que funciona mediante un sistema de convección bastante eficiente. Esto permite transferir aire caliente a los granos de maíz mediante una resistencia halógena que tiene una potencia total de 1200W, lo que hace que sea un modelo ideal para cubrir la mayoría de las necesidades.

Puedes tener tus palomitas listas en tan solo 2 minutos, y esta cuenta con una cuchara dosificadora que te permitirá colocar únicamente la cantidad recomendada para cada ciclo. Su sistema desmontable permite que sea una máquina muy fácil de limpiar, y tiene un sistema de protección contra sobrecalentamiento bastante eficiente que te permitirá conseguir el máximo rendimiento en tu máquina.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de los usuarios que lo han comprado, asegurando que "ofrece unas palomitas crujientes y sanas, y es muy fácil de usar". También afirman que "tiene un bonito diseño, y solo basta con poner el maíz en el recipiente y este va saliendo por la boca". Es una máquina de muy buena calidad, y que te brindará un gran rendimiento, y si deseas sal puedes agregarla fácilmente después de terminar el proceso de cocción.

9. Palomitero de aire SUNTEC POP-8618

Palomitero de aire SUNTEC POP-8618

Este es un modelo que tiene una gran relación entre calidad y precio, y que te servirá perfectamente si buscas un palomitero de aire barato. Este cuenta con una capacidad de 60 gramos, y es muy fácil de utilizar. Por otra parte, es muy fácil de limpiar, en especial porque sus piezas extraíbles se pueden poner en el lavavajillas sin ningún tipo de inconveniente.

Es una máquina que es completamente portátil, lo que hace que se pueda llevar a todas partes de una forma muy cómoda. Ocupará muy poco espacio de almacenamiento, y no necesita ningún tipo de aceite o mantequilla para conseguir unas palomitas de primera calidad. Puedes tener tus palomitas listas en tan solo unos minutos, y disfrutar de una experiencia de cine en tu casa.

Se trata de un modelo que tiene muy buenas reseñas por parte de los usuarios, asegurando que "tiene una muy buena relación calidad-precio". También aseguran que "es muy fácil de usar, simplemente debes agregar el maíz y esperar a que la máquina haga todo". Es un modelo que ofrece un buen precio, por lo cual si buscas una alternativa económica esta será una de las mejores que puedes considerar.

Cómo elegir un buen palomitero de aire: Consejos y tips

Existen muchos palomiteros de aire en el mercado, pero antes de elegir uno que se ajuste por completo a tus necesidades debes fijarte en los siguientes puntos básicos para tomar una buena decisión de compra:

Tamaño

El tamaño es muy importante a la hora de elegir este tipo de máquinas, en especial porque debes tener claro el espacio que ocupará en tu hogar. Lo mejor es optar por un modelo que sea compacto y funcional, siendo perfectos para el hogar.

Sin embargo, con el tamaño compacto, debes tener en cuenta que necesitarás más usos para sacar la misma cantidad de palomitas que con uno de mayor tamaño. Estos modelos son buenos para 2 o tres personas como máximo, por lo que debes tener en cuenta esto antes de comprar.

Limpieza

Debes escoger un modelo que sea muy fácil de limpiar una vez utilizado, porque así podrás asegurarte de conseguir el máximo rendimiento posible. Los modelos de aire caliente son los más fáciles de limpiar porque no tendrán ningún tipo de aceite o mantequilla acumulado por todas partes.

Material

Los materiales de los que estén hechos los palomiteros son fundamentales, porque debes elegir aquellos que tengan unos buenos materiales. En todo caso, el acero inoxidable es una gran opción, así como el vidrio templado a la hora de tener la máxima durabilidad posible.

En todo caso, si el modelo que escojas tiene piezas plásticas debes asegurarte de que estén completamente libres de BPA. De esta forma, evitarás que puedas tener químicos tóxicos que puedan afectar negativamente tu salud.

Potencia

La potencia que tenga tu máquina es algo básico que debes tener en cuenta, y no se recomienda una máquina que tenga una potencia inferior a 860W. Esto debido a que así podrás cocinar tus palomitas de maíz mucho más rápido.

Lo ideal es escoger una máquina que tenga una potencia de 1000W a 1200W, para que te asegure un trabajo bastante eficiente y rápido. De esta forma, te asegurarás de que tan solo tardará un par de minutos en preparar tus palomitas perfectas.

¿Qué es un palomitero de aire eléctrico?

Un palomitero de aire eléctrico es un utensilio de cocina que te permitirá calentar los granos hasta la temperatura necesaria para convertirlos en palomitas de maíz. Estos utilizan un sistema de convección que te permitirá que puedas tener unos resultados muy eficientes a la hora de cocinar tus palomitas.

Son ideales para tenerlos en casa, en especial si quieres tener unas palomitas de maíz saludables, y que no tengan grasas. Su tamaño varía dependiendo de la cantidad que se desee preparar, y puedes tener unos grandes resultados en tu cocina.

¿Cómo funciona un palomitero de aire?

El funcionamiento de este tipo de dispositivos es bastante sencillo. Estos cuentan con una resistencia eléctrica que permite calentar una base donde se colocarán el maíz. Esta base se encargará de generar calor, y mediante convección el calor generado va haciendo que los granos puedan estallar.

Este sistema no requiere de ningún tipo de aceite o grasa para funcionar, lo que te permitirá hacer unas palomitas de maíz completamente saludables en tu hogar sin ningún tipo de esfuerzo.

Tipos de palomiteros

Existen diferentes tipos de palomiteros en el mercado, pero los principales entre los que puedes escoger son los siguientes:

De aire caliente: son los más recomendables, en especial porque e permiten tener una cocción de las palomitas sin adicionar nada extra. Solo bastará con colocar los granos de maíz y la máquina se encargará de todo siendo los mejores y los más saludables.

son los más recomendables, en especial porque e permiten tener una cocción de las palomitas sin adicionar nada extra. Solo bastará con colocar los granos de maíz y la máquina se encargará de todo siendo los mejores y los más saludables. De aceite: son de los más tradicionales y funcionan agregando un poco de aceite o mantequilla para cocinar los granos de maíz. Estos permiten preparar tus palomitas con una alta cantidad de calorías, lo cual si no es un problema para ti, puede ser una buena alternativa.

son de los más tradicionales y funcionan agregando un poco de aceite o mantequilla para cocinar los granos de maíz. Estos permiten preparar tus palomitas con una alta cantidad de calorías, lo cual si no es un problema para ti, puede ser una buena alternativa. De microondas: por lo general es un cuenco que está hecho par usarse en el microondas, y que evita los riesgos que tienen para la salud las palomitas instantáneas para microondas. Pero estos también requieren grasa, por lo cual no son las más saludables.

¿Cómo limpiar el palomitero de aire?

El proceso de limpieza de un palomitero de aire es realmente sencillo, en especial porque son máquinas que son muy fáciles de limpiar en todas las circunstancias. En todo caso, la mayoría son desarmables y bastará con sacar las piezas y hacer la limpieza con un paño húmedo.

Algunas permiten colocar las piezas en el lavavajillas, lo que te permitirá tener una mayor comodidad y una gran versatilidad a la hora de usarlas. En todo caso, debes asegurarte de que el modelo que escojas sea fácil de limpiar porque así evitarás dolores de cabeza.

¿Hace falta usar aceite en un palomitero aire eléctrico?

No en absoluto, porque estas máquinas están diseñadas para que se puedan cocinar las palomitas de maíz mediante el calor generado en la convección de la máquina. En todo caso, estas máquinas no permiten que se les agregue nada extra fuera del maíz para cocinarlo.

En todo caso, si deseas agregar mantequilla, aceite o cualquier tipo de condimento a tus palomitas, debes hacerlo una vez que estén cocidas. De lo contrario, podrías romper la máquina y no tendrás un buen rendimiento en la misma, puesto que es probable que se oxide rápidamente.

¿Dónde comprar un palomitero de aire eléctrico?

Los palomiteros eléctricos son máquinas que cada vez son más populares y por este motivo, se encuentran cada vez más en grandes superficies como Carrefour o El Corte Inglés. Sin embargo, la mejor opción a la hora de hacer tu compra será directamente en la web de Amazon, porque podrás encontrar la mayor variedad posible del mercado.

Tu compra online podrá tener muchas ventajas interesantes, como la posibilidad de hacer el pedido durante las 24 horas del día los 7 días de la semana. Además, cuando compras en esta tienda online, podrás disfrutar de un envío muy rápido hasta la puerta de tu casa, lo que lo hace mucho más conveniente a la hora de hacer tu compra.