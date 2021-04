Las 10 papeleras de baño originales del mercado

Las papeleras de baño son algo básico que debes tener, y si estas tienen un diseño original y moderno mucho mejor para darle un toque estiloso a tu aseo. Nuestros hogares siempre están susceptibles a cambios y reformas y por esto cambiar las papeleras es algo que se hace con regularidad. De la selección que te traemos hoy, nuestra favorita es la Kazai BL-7GES-MUKY , porque ofrece un diseño minimalista y único.

Al igual que te interesa encontrar los colores ideales para tu baño, también debes asegurarte de escoger bien todos los accesorios. Así, existen muchas papeleras que le darán un toque estiloso a tu baño, consiguiendo que se vea mucho más moderno.

Estas son las papeleras de baño más originales que hemos encontrado en Amazon

Existen una gran variedad de papeleras de baño en el mercado entre las cuales escoger, pero no todas son iguales. Por este motivo, hoy hemos preparado una selección con las mejores 10, que tienen un mejor diseño y que encajarán a la perfección con cualquier estilo en tu hogar.

1. Papelera de baño Kazai BL-7GES-MUKY

Papelera de baño Kazai BL-7GES-MUKY

Este es un modelo que tiene un mecanismo de cierre muy suave, y que permite que la apertura y cierre del contenedor sea siempre muy silenciosa. Es un modelo ideal que no dejará ningún tipo de rastros, y que tiene un diseño bastante moderno. Su base es totalmente estable, lo que te permitirá que se sostenga siempre en su sitio sin ningún tipo de inconveniente, gracias a sus 3 inserciones de goma en la base del mismo.

La canasta está fabricada en acero inoxidable, lo que le confiere una gran durabilidad, conjuntando estilo y firmeza para tu baño. Funciona mediante un sistema de pedal, que permitirá abrir la tapa de una forma realmente cómoda y muy sencilla. Su cubo interior es extraíble lo que permite que se pueda vaciar de una forma mucho más fácil que si fuera una sola pieza, siendo además muy fácil de transportar. Cuenta con un diseño minimalista y una tapa con acabado en madera de bambú, lo que permite que le aporte un toque único a tu baño.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de los usuarios que lo han comprado, asegurando que "tiene un diseño muy bonito, se abre fácilmente con el pie y se cierra despacito, para garantizar que no se haga mucho ruido". Por otra parte, afirman que "es ideal para el cuarto de baño, y no te tienes que preocupar porque haga ruido, además sus materiales son de una gran calidad siendo altamente recomendada". Es una papelera que se ajustará a la perfección a todo tipo de baños, en especial porque está disponible en color blanco, negro o plata dependiendo de lo que busques.

Ver precio

2. Papelera de baño Bamodi B0009-B074SZ3CTH

Papelera de baño Bamodi B0009-B074SZ3CTH

Se trata de una papelera que tiene un acabado a prueba de huellas, fundamental para darle un aspecto higiénico, y cuyo acabado le confiere a tus espacios un toque de gran elegancia. Está fabricada en acero inoxidable bruñido, lo que asegurará que tu papelera se vea siempre impecable y moderna. No tendrá ningún tipo de manchas, incluso si se limpia con un paño húmedo, lo que permitirá que puedas conseguir así un toque de limpieza permanente. Su sistema de cierre suave permite tener un funcionamiento muy silencioso, especialmente durante la noche.

Funciona únicamente con un pedal que permite abrirla y cerrarla, y no tendrá ningún tipo de golpes gracias a su sistema de freno. Incorpora unas fuertes ventosas en su base, lo que garantizará que no se moverá con el uso, lo que permitirá evitar que se vaya a caer. Además, cuenta con un cubo interior para el almacenamiento de residuos que es totalmente extraíble, y que así sacar la basura sea mucho más sencillo y las bolsas de basura permanecerán totalmente ocultas.

Quienes han comprado este modelo aseguran que "es un cubo de basura bonito, bueno y funcional, lo que permitirá que se puedan conseguir unos grandes resultados". Además, afirman que "es una papelera de baño que tiene un diseño sencillo y moderno, lo que aportará siempre una gran elegancia". Este modelo es ideal si buscas tener un toque de elegancia en tu baño y te permitirá tener una gran fijación al suelo gracias a su sistema de ventosas.

Ver precio

3. Papelera de baño mDesign 07638MDBAEU

Papelera de baño mDesign 07638MDBAEU

Esta es una papelera que destaca por su diseño compacto, y es ideal para colocarla en cualquier baño puesto que encajará a la perfección con los distintos estilos. Tiene una tapa para el almacenaje de residuos totalmente discreto. La papelera tiene un sistema de pedal lo que permitirá accionarlo fácilmente con tu pie, y además podrás transportarla fácilmente para sacar la basura gracias a su asa interior.

Es un modelo que es muy fácil de limpiar, y solo necesitarás un paño húmedo para dejarla como nueva. También podrás lavar fácilmente el cubo interior para mantener la higiene y evitar que se produzca cualquier tipo de olor desagradable en tu baño. Es un modelo que destaca por su color bronce, lo que permitirá que tengas un diseño realmente único para tu baño. Además, cuenta con una capacidad de 5 litros, lo que irá perfecto para un baño.

Los usuarios que han comprado este modelo tienen muy buenas reseñas al respecto, asegurando que "es una papelera que ofrece un gran estilo y una gran comodidad a la hora de utilizarla, y su pedal hace que sea un modelo muy higiénico". También afirman que "es pequeña, pero es más que suficiente, tiene un color muy chulo y es perfecta para el hueco entre el inodoro y la ducha". Este modelo aportará una gran elegancia a cualquier espacio donde la coloques, y es un modelo que es bastante ligero.

Ver precio

4. Papelera de baño VIGAR Flower Power

Papelera de baño VIGAR Flower Power

No cabe duda de que esta es una papelera que tiene un diseño muy original con una flor que quedará muy decorativa en tu baño. Esta papelera tiene un cubo en su interior, lo que permite almacenar todos los residuos del baño de una forma bastante cómoda. Está fabricada en plástico altamente resistente, y es un modelo que es ideal para espacios reducidos, siendo perfecta para el baño, sala, habitación, entre otros.

Podrás decorar tu cuarto de baño de una forma elegante y alegre y mantenerlo siempre limpio y ordenado. Su capacidad total es de 3 litros, y está fabricada en polipropileno y goma para conseguir un gran sellado de la misma. Su asa en acero inoxidable permite que puedas llevarla a cualquier parte de una forma cómoda y así será más fácil de tirar los residuos. Su diseño con una flor, hará que tu baño se vea simplemente espectacular.

Los usuarios que han comprado este modelo tienen muy buenas reseñas al respecto, asegurando que "tiene una gran originalidad y diseño, y se ajusta a la perfección a tus espacios, siendo de un material altamente resistente". Por otra parte, afirman que "es muy bonita y le aporta mucho color al baño, además su tamaño mediano es bastante adecuado para tirar la basura". Es una gran opción si quieres darle un toque de color bastante llamativo a tu baño, y así disfrutar de un diseño completamente original.

Ver precio

5. Papelera de baño Wenko 22466100 Candy

Papelera de baño Wenko 22466100 Candy

Esta es una papelera de un diseño bastante minimalista, lo que permitirá que puedas tener siempre una gran elegancia en tu baño. Esta papelera tiene un sistema de tapa oscilante, que es ideal para que puedas tener una gran facilidad a la hora de arrojar los papeles dentro de la misma.

Está fabricada en plástico de alta calidad, lo que permitirá que tenga una gran durabilidad y no se romperá fácilmente. Tiene una capacidad total de 6 litros, lo que hace que sea ideal para cualquier cuarto de baño, y tiene un diseño cuadrado, que hará que no sea como los típicos cubos de basura redondos. Está disponible en diferentes colores, para que puedas escoger el que mejor se ajuste a tus necesidades dependiendo de la elegancia o del color que quieras aportar a tu baño.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo, asegurando que "son muy bonitas y prácticas, y tienen un buen tamaño porque tardarás bastante en llenarlas y con su tapa basculante el olor no se sale". Además, afirman que "tiene un diseño bonito, y lo ideal es que uses bolsas que sean finas porque de lo contrario hará que la tapa no pueda girar bien". Este modelo es estéticamente muy bonito y que cumplirá por completo con su función.

Ver precio

6. Papelera de baño Wenko Leman

Papelera de baño Wenko Leman

Esta papelera tiene un diseño bastante discreto que es ideal para cualquier espacio de tu casa, en especial para el cuarto de baño. Es bastante cosmético, y está disponible en una gran multitud de colores para que puedas escoger el que se ajuste a la perfección a tu baño. Funciona mediante un sistema de pedal lo que permitirá que se pueda conseguir un uso mucho más higiénico y un gran rendimiento.

La tapa está construida de una forma que no se pueda ver el interior, y que crea un sello de alta calidad lo que permitirá que puedas conseguir un gran rendimiento. Tiene una capacidad de 3 litros, lo que lo hace ideal para baños pequeños, consiguiendo un gran rendimiento.

Este modelo tiene muchas opiniones positivas por parte de los usuarios que la han comprado, asegurando que "es una papelera muy bonita y moderno y está fabricada en metal lo que le confiere una gran durabilidad". Además, aseguran que "el pedal funciona bastante bien, y el color mate aporta un toque único de elegancia a tu baño".

Ver precio

7. Papelera de baño TATAY Olympia

Papelera de baño TATAY Olympia

Se trata de una papelera que tiene una capacidad total de 7 litros, y que te permitirá tener un funcionamiento óptimo gracias a su pedal. Además, incorpora una cubeta interior extraíble lo que te permitirá botar la basura de una forma mucho más cómoda. Esto te permitirá una mejor manipulación en todo momento.

Cuenta con un diseño parecido a un armario, lo que lo hace ideal para tu baño y se ajustará a la perfección a tus espacios. Está elaborada en plástico polipropileno de alta resistencia, lo que garantizará que tengas siempre un gran rendimiento y que tenga la máxima durabilidad posible. Además, su precio es bastante competitivo.

Quienes han comprado esta papelera afirman que "es una papelera ligera, resistente y de muy buena calidad, que no se amarillenta con el paso del tiempo". Por otra parte, aseguran que "tiene una gran durabilidad, y la forma de su estructura se adapta a la perfección a cualquier espacio de una forma sencilla". Esta es una opción que se puede limpiar muy fácilmente gracias a su fabricación en plástico de alta resistencia.

Ver precio

8. Papelera de baño TATAY 4470014

Papelera de baño TATAY 4470014

Esta es una papelera que tiene un diseño realmente único, con un estilo curvado en su parte superior, lo que te permitirá conseguir una gran versatilidad. Es un modelo que es pequeño, discreto y muy bonito, que se ajustará a la perfección a los espacios más pequeños, y tiene una capacidad de 3 litros, lo que hace que sea ideal para baños pequeños.

Este modelo está disponible en cuatro colores diferentes para que puedas escoger una papelera moderna que encaje a la perfección con tu decoración. Está fabricada en plástico de alto rendimiento, y tiene un sistema de apertura de pedal para garantizar un funcionamiento totalmente higiénico.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de los usuarios que lo han comprado, asegurando que "es una papelera muy bonita, y al ser de plástico no se oxida, además se puede limpiar de una forma muy sencilla". También aseguran que "tiene un muy buen precio, y puedes elegir el color ideal para tus espacios lo que es tun total acierto". Es una papelera que es pequeña, pero que tiene una gran calidad.

Ver precio

9. Papelera de baño axentia Paris

Papelera de baño axentia Paris

Esta es una papelera que tiene una cómoda asa de transporte en la bisagra de la tapa, lo que hace que reubicarla sea muy sencillo y rápido. Incorpora un pedal con un recubrimiento de goma antideslizante, lo que permite operarlo de una forma más cómoda con el pie. Su tapa se cierra para evitar que los malos olores puedan salirse de la papelera.

Tiene un diseño muy bonito con una impresión que le dará a tu baño un encanto francés. Su superficie es totalmente lisa y brillante, lo que facilitará en gran medida la limpieza de la misma. Cuenta con una capacidad total de 3 litros, y tiene un inserto de plástico extraíble, lo que permitirá que puedas botar tu basura de una forma mucho más sencilla.

Este modelo tiene muchas reseñas positivas por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "es una papelera muy bonita, y que tiene unos muy buenos materiales, lo que permitirá que puedas conseguir un gran rendimiento". Por otra parte, aseguran que "es elegante al mismo tiempo que práctico, y es muy práctica a la hora de retirar los residuos". Es una opción que permitirá que tengas una decoración perfecta para tu baño y que combinará con todo.

Ver precio

10. Papelera de baño Wenko Leman Perforado

Papelera de baño Wenko Leman Perforado

Se trata de una papelera que tiene un diseño bastante atractivo, puesto que es un diseño que tiene pequeñas perforaciones que le aportarán un toque único. Está fabricado en acero inoxidable lo que permite que tenga una gran durabilidad, y tiene un diseño que no tendrá adherencia de huellas, lo que te permitirá conseguir una gran limpieza en tu cubo de basura.

Tiene un funcionamiento mediante pedal para garantizar la máxima higiene mientras se utiliza, lo que la hace ideal para tu cocina. Su tapa es brillante, lo que le aporta un toque único de elegancia, y así podrás conseguir un gran rendimiento. Gracias a la gran calidad de sus materiales no se oxidará lo que permite que tenga una gran durabilidad.

Son muchas las opiniones positivas que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "tiene muy buena relación calidad-precio, con un acabado de lujo y un pulido perfecto". Además, afirman que "es perfecta para el baño, es muy fácil de limpiar, bonita estética, y tiene un cubio de plástico extraíble para mayor facilidad de botar tus residuos". Es un modelo muy práctico de pedal.

Ver precio

¿De qué capacidad elijo mi cubo de basura para el baño?

Existen cubos de basura de diferentes capacidades en el mercado, y existen cubos grandes de 20 o 30 litros que son prácticos para el hogar. Pero en el baño se aconseja optar por un modelo que sea más compacto, y por este motivo no deberían exceder los 10 litros.

Sin embargo, la capacidad más popular para el baño es de 3 litros, lo que hace que sea una capacidad más que suficiente para el mismo. En todo caso, se aconseja este tipo de cubos o de máximo 5 o 6 litros, porque así te asegurarás de estar sacando la basura de una forma periódica. Esto te ayudará a que puedas conseguir mantener la higiene y mantener tu baño libre de olores porque sacarás los residuos de una forma mucho más seguida.

¿Con pedal o sin pedal?

Puedes encontrarte con diferentes opciones al hablar del cubo para el baño. Los modelos sin pedal por lo general funcionan mediante un sistema push, con el cual tendrás que empujar la tapa para arrojar los residuos de una forma sencilla. Pero, para muchas personas este modelo no es el más higiénico que podrás encontrar.

Algunos modelos incorporan sensores automáticos, pero estos sensores pueden llegar a resultar mucho más costosos. Estos al pasar la mano por encima de la tapa se abrirá por sí sola, y pueden ser útiles en otras estancias de tu hogar.

Para el baño, es altamente recomendable utilizar los modelos que funcionan con pedal, en especial porque con estos no tendrás que agacharte. Simplemente debes presionar con tu pie y ya estará listo, además son mucho más higiénicos, lo que permitirá que puedas conseguir un gran rendimiento.

¿Cómo limpiar una papelera para el baño?

Debes tener en cuenta que, sin importar el tipo de papelera que escojas, la higiene de la misma es un punto crucial que debes tener en cuenta. Esto debido a que así no tendrás malos olores en los mismos, y por este motivo, es importante que debes lavar por completo la papelera para eliminar cualquier tipo de papelera.

Se aconseja hacer una limpieza con lejía de forma periódica, y con detergente para eliminar cualquier tipo de residuo. Debes asegurarte de lavarla bien con agua corriente, y lo mejor es secarla con una toalla de papel para evitar que se quede con humedad.

Asegúrate de estar limpiando la parte exterior de la papelera, para que así puedas asegurarte de conseguir un gran rendimiento. Para mantener un buen olor podrías agregar bicarbonato de sodio, aceite de eucalipto o esencias perfumadas para evitar el mal olor.

¿De que material comprar una papelera para el baño?

El material de la papelera para el baño, es algo muy importante porque este debe ser altamente resistente, y así podrás conseguir la mayor durabilidad posible en tu papelera. Son bastante populares las papeleras de plástico para los baños, porque tienen una gran durabilidad y una gran resistencia.

Sin embargo, si buscas una papelera que sea altamente elegante, lo ideal será escoger un modelo en acero inoxidable. Estas suelen ser muy brillantes, y aportan un toque de elegancia, al mismo tiempo que son resistentes al óxido. No compres papeleras de materiales que se puedan oxidar porque en el baño siempre existirá humedad y podrías tener problemas con la misma.