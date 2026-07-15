Durante el verano es el momento de disfrutar de las piscinas, porque las altas temperaturas hacen que busquemos refrescarnos. Y es muy importante evitar la aparición de hongos y bacterias en nuestra piscina, para lo cual necesitaremos unas pasillas de cloro para piscina como las iFONT POOLiberica , que te permitirán disfrutar de una piscina completamente libre de bacterias.

¿Cuáles son las mejores pastillas de cloro para piscina del mercado?

No todas las pastillas de cloro para piscina funcionan igual, por lo que escoger unas pastillas de este tipo no siempre es fácil. Es por este motivo que hoy hemos seleccionado las mejores opciones que encontramos en el mercado:

1. Pastillas de cloro para piscina iFONT POOLiberica

Pastillas de cloro para piscina iFONT POOLiberica

Sin duda alguna estas son de las mejores pastillas de cloro para piscina que podrás encontrar en el mercado, y que son perfectas para el uso general. Es un cloro de 10 acciones, que es perfecto para el mantenimiento de tu piscina. Ofrece un tratamiento totalmente multi acción, que te permitirá conseguir una gran versatilidad. Vienen en formato de 1KG, y las pastillas vienen en una bolsa plástica protectora para evitar accidentes.

Es un cloro de disolución lenta y constante, eliminando por completo las algas, desinfectando, haciendo una floculación continua, y estabilizará el pH. Cada una de las pastillas es de 200 gramos, con lo que ofrece una duración de una semana y se recomienda una pastilla por cada 25 m2. Permite mantener una calidad del agua excelente, y aportar un cuidado exhaustivo de toda tu piscina.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "el producto viene muy bien empaquetado, y al agregarlo en la piscina se nota el efecto al momento, dejando el agua completamente limpia". Por otra parte, destacan que "se deja actuar durante toda la noche, y el agua queda totalmente cristalina, y al analizarla el test da perfecto".

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2. Pastillas de cloro para piscina Tamar Tabletas 10 acciones Bicapa

Pastillas de cloro para piscina Tamar Tabletas 10 acciones Bicapa

Esta es una opción bastante interesante a tener en cuenta, en especial porque son tabletas bicapa que brindan 10 acciones diferentes. Cuentan con una formulación con componentes químicos que permiten un tratamiento totalmente integral del agua de la piscina. Gracias a esto, se podrá ajustar el pH del agua de la piscina para ubicarlo entre 7.2 y 7.6, haciendo que el agua se encuentre en óptimas condiciones.

Su presentación de 5KG hace que sea muy duradero, y viene en tabletas de 200 gramos, lo que permite administrarlo de forma bastante efectiva. Estas tabletas dejan el agua transparente, y funcionan perfecto en cualquier piscina. Sin embargo, se debe tener en cuenta que para las piscinas liner este producto no está recomendado, porque contiene sulfato de cobre, lo que podría llegar a ser perjudicial.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "el agua queda totalmente transparente, con dos pastillas deja el agua totalmente transparente, quita lo verde y no cría bichos". También destacan que "estas pastillas limpian muy bien la piscina, dejando el agua completamente transparente sin tener que regular el pH del agua, y no pican los ojos ni dan alergia". Es una muy buena opción a considerar, en especial porque permite conseguir una limpieza efectiva de tu piscina.

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3. Pastillas de cloro para piscina Tamar Cloro 5 acciones

Pastillas de cloro para piscina Tamar Cloro 5 acciones

Se trata de una gran opción para el mantenimiento de tu piscina, que permite conseguir una limpieza profunda. Ofrece un tratamiento bactericida, floculante, alguicida, antical y regulador de pH. Este viene en una presentación de 5KG, dividido en tabletas de 200 gramos, que te permitirá disfrutar siempre de una gran versatilidad.

Gracias a este se puede ajustar el pH del agua de la piscina, ubicándolo entre 7.2 y 7.6. Se recomienda colocarlo en los skimers o en cloradores flotantes. Lo más recomendable es utilizar una tableta por cada 25 m3 de agua de la piscina. Es un modelo especialmente formulado para dejar el agua completamente cristalina en tan solo 24 horas.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "la piscina no se pone verde, y se recomienda meter la tableta en un dosificador flotante". Además, destacan que "cumple con lo que promete, quita por completo lo verde de la piscina, dejando el agua totalmente transparente".

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4. Pastillas de cloro para piscina Tamar Cloro Choque Acción Rápida

Pastillas de cloro para piscina Tamar Cloro Choque Acción Rápida

Esta es una muy buena opción si buscas un cloro de acción rápida, que permite realizar un tratamiento de desinfección inmediato del agua. Este permite ajustar el pH rápidamente, y se recomienda añadir de 30 a 50g por cada m3 de agua cada día. Tiene una fórmula que es altamente irritante, por lo que se debe manejar con mucho cuidado, y no se debe mezclar con otros productos químicos o se podrían desprender gases tóxicos.

Tiene una composición con dicloroisocionurato sódico deshidratado, siendo totalmente nocivo en caso de ingestión. Permite tener un tratamiento de choque cuando las aguas están deterioradas, lo que permitirá convertirlas en aguas cristalinas en muy poco tiempo. Vienen en un envase de 5 kilos lo que te permitirá disfrutar de una gran versatilidad a la hora de utilizarlas.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "el agua queda perfecta recuperándola después del invierno, y es muy buena opción para piscinas de sal". Por otra parte, destacan que "es un buen producto, hace que el agua que ha estado verde se recupere en un día y medio". Es una opción muy buena para mantener tu piscina en perfecto estado, y siempre es mejor empezar con la dosis más baja antes de subirla demasiado.

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5. Pastillas de cloro para piscina Quimicamp 201805

Pastillas de cloro para piscina Quimicamp 201805

Se trata de un producto de muy buena calidad para el tratamiento de las aguas de la piscina de forma efectiva. Se recomienda utilizarlo de forma segura, y leer bien la etiqueta antes de usarlo, en especial porque es un producto que es muy fuerte. Cumple con la normativa UNE_EN 1040, para los antisépticos y desinfectantes químicos.

Tiene como compuestos activos ácido tricloroisocianúrico, sulfato de alúmina, sulfato de cobre y ácido bórico. No se recomienda el uso con filtros de diatomeas ni de cartuchos. No se debe mezclar con otros agentes químicos porque podrían generar gases tóxicos. Viene en una presentación de 5KG, dividido en tabletas de 200 gramos cada una, lo que permite una dosificación bastante precisa.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es una de las mejores soluciones, mantiene el agua completamente cristalina por mucho tiempo de una forma bastante efectiva". También destacan que "son unas pastillas que solucionan el problema de verdina en la piscina de casa y permite recuperar el pH de una forma efectiva". Estas son unas pastillas de muy buena calidad, para preparar tu piscina para el verano y mantenerla cristalina.

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6. Pastillas de cloro para piscina DIACLOR Multi 5 acciones

Pastillas de cloro para piscina DIACLOR Multi 5 acciones

Se trata de unas pastillas de cloro para piscina que se destacan por tener una muy buena relación calidad-precio. Este envase cuenta con 5 pastillas de cloro de 200 gramos, que están envasadas individualmente para mejorar la conservación y reducir los olores de forma efectiva. Ofrece un tratamiento muy completo para tu piscina, siendo desinfectante, alguicida, bactericida, floculante y estabilizante.

Cuentan con una fórmula que es totalmente segura para su uso en las piscinas. Estas pastillas cuentan con una disolución que es lenta y homogénea, lo que permite liberar el cloro de forma controlada y constante. Está completamente libre de sulfato de cobre, lo que hace que puedas utilizarlo sin ningún tipo de limitación en piscinas liner. Se recomienda leer todas las instrucciones de uso antes de que se produzca cualquier tipo de inconvenientes.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "estas pastillas son de muy buena calidad, se ponen en el dispensador y se elige la apertura dependiendo de la cantidad de agua, y para piscinas pequeñas cada pastilla puede durar incluso meses". Por otra parte, destacan que "en solo dos días deja el agua transparente y muy limpia, y cada pastilla viene en su bolsita individual".

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7. Pastillas de cloro para piscina Tamar Cloro 5 acciones Mini Piscinas

Pastillas de cloro para piscina Tamar Cloro 5 acciones Mini Piscinas

Si estás buscando unas pastillas de cloro baratas para tu piscina, no cabe duda de que estas serán una opción muy interesante a tener en cuenta. Estas pastillas vienen en una presentación de tabletas de 20 gramos, lo que las hace ideales para pequeñas piscinas, lo que te permitirá disfrutar de una gran versatilidad. Ofrece un total de 5 acciones, lo que te permitirá mantener el agua completamente cristalina.

Es una opción perfecta para el mantenimiento completo del agua de tu piscina, consiguiendo un importante ahorro. Se recomienda utilizar una tableta por cada 2 metros cúbicos de agua para lograr una desinfección perfecta. Permite situar el pH del agua entre 7.2 y 8.0, lo que te permitirá mantener tus piscinas en óptimas condiciones. Es importante manejarlas con precaución, porque de lo contrario podrías terminar con graves afecciones de salud.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "permite mantener el agua perfectamente limpia sin depuradora, y si la tapas todos los días podrás evitar que las algas puedan proliferar". También destacan que "es una solución magnífica para mini piscinas o spas, y mantiene el agua limpia sin ser agresivo con la piel o el cabello".

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Consejos para comprar unas buenas pastillas de cloro para piscina: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar unas pastillas de cloro para piscina debes tener en cuenta algunos aspectos que te permitirán tomar una decisión de compra totalmente acertada. Para ello, tendrás que fijare en los siguientes aspectos que resultarán muy útiles para elegir bien:

Tipo de piscina

Es importante saber el tipo de piscina que se tiene para escoger el tipo de cloro que mejor se ajuste a la misma. Las pastillas de cloro se recomiendan para las piscinas particulares, y se pueden encontrar desde los 20 gramos hasta pastillas de gran tamaño de 500 gramos.

Por otra parte, nos podremos encontrar con el cloro en polvo, que es ideal para los tratamientos de choque, o cuando hay un mal mantenimiento de las mismas. El cloro líquido se recomienda únicamente para piscinas de uso público, que tienen un gran tamaño y cuya dosificación se realizará mediante el sistema de filtración de agua de la piscina.

Nivel de mantenimiento

Dependiendo del mantenimiento que le demos a nuestra piscina, se deben elegir unas pastillas u otras. Siempre que las pastillas terminen por diluirse se deben añadir unas pastillas nuevas para conseguir una gran versatilidad. El uso de las pastillas será más cómodo que el cloro en otros formatos.

Cuando utilices pastillas, la forma de saber si estás utilizando la dosis correcta es llevando a cabo análisis de niveles de cloro y pH en el agua. De esta forma, podremos estar seguros de que el cloro está cumpliendo por completo con su función. En caso de ser necesario, lo mejor será que reajustes la dosis y que así consigas una desinfección perfecta en tu piscina.

Época del año

Dependiendo de la época del año podremos escoger un tipo de cloro u otro. Si es para el mantenimiento durante la época de verano, la mejor opción es utilizar el cloro en pastillas, en especial porque es la época del año en la que más se utiliza la piscina.

Por otra parte, si es para el invierno, o más aconsejable es usar productos de hibernación de piscina, que tendrán el cloro necesario para mantener el agua de la piscina. Sin embargo, una vez que termine la hibernación, lo mejor será iniciar con un tratamiento con cloro de choque, que permitirá eliminar todo tipo de organismos rápidamente y después puedes comenzar a utilizar las pastillas.

¿Qué son las pastillas de cloro para piscina?

Las pastillas de cloro para piscina son unas pastillas que están compuestas por diferentes productos químicos. Estas pastillas suelen tener tamaños que varían desde los 20 gramos hasta los 200 o 500 gramos en sus presentaciones más grandes.

Normalmente los productos que se utilizan en este tipo de pastillas suelen ser altamente irritantes y se deben manejar con mucho cuidado. Antes de utilizar este tipo de producto de desinfección de piscinas, siempre será mejor leer cuidadosamente las instrucciones de uso para no cometer errores.

Estas pastillas hacen que la desinfección de las piscinas sea mucho más sencilla durante la época del verano. Normalmente vienen empacadas de forma individual, para sacar únicamente la pastilla que vamos a utilizar y evitar que las otras se humedezcan y vayan a perder su efectividad.

¿Para qué sirven las pastillas de cloro para piscina?

Este tipo de pastillas pueden tener múltiples funciones para mantener las piscinas en perfectas condiciones. Normalmente nos encontramos con pastillas que vienen con un total de 5 funciones, hasta pastillas que vienen con 10 funciones, las cuales están enfocadas a mantener el agua cristalina.

El objetivo principal que tienen este tipo de pastillas es el de purificar por completo el agua de las piscinas. Así, se pueden evitar infecciones que puedan ser producidas por microorganismos que se formarán en las piscinas cuando no tienen un buen mantenimiento. Además, se encargan de estabilizar el pH, para que sea apto para nuestra piel.

¿Puede producir molestias oculares el cloro para piscina?

La salud será primordial cuando vamos a utilizar cualquier tipo de piscina, por este motivo, debes saber que el cloro puede producir un leve enrojecimiento de los ojos. Sin embargo, esto no se dará por la concentración del cloro, sino que se debe a las cloraminas.

Si es una piscina muy concurrida, esta se convertirá en una mezcla de cloro libre, sudor, orina y otras sustancias, lo que creará las cloraminas. Por lo tanto, lo que produce la irritación al final será que no se está dando un buen mantenimiento a la piscina.

¿Cómo calcular la cantidad de cloro que requiere una piscina?

Para que el tratamiento de una piscina sea perfecto, lo ideal es que cumpla con diferentes condiciones como son:

El nivel de pH debe encontrarse entre 7.2 y 7.8.

Se debe medir la temperatura del agua, porque a mayor temperatura será mayor la cantidad de cloro a utilizar.

Sin importar el tipo de cloro, la medida ideal será de 0,6 a 1,5mg de cloro por litro de agua.

Antes de utilizar las pastillas de cloro, debes fijarte bien en los datos técnicos que ha suministrado el fabricante. Sin embargo, existen algunas reglas generales, dentro de las que están:

Para las pastillas se recomienda una dosis de 200 gramos por cada 20.000 litros de agua una vez a la semana.

Si se trata de cloro líquido, estaremos hablando de 1 litro de cloro por cada 20.000 litros de agua a diario, y se tiene mucho uso se tendrá que duplicar la cantidad.

En caso de usar cloro granulado, se deben usar 20 gramos por cada 20.000 litros de agua, y si se tiene mucho uso se puede duplicar esta cantidad.

La solución más práctica para la mayoría de los casos suelen ser las pastillas de cloro, en especial si las utilizas en un dosificador que te permita tener la dosis perfecta.

¿Existen alternativas a las pastillas de cloro para piscina?

La demanda de sistemas de desinfección libres de químicos ha hecho que cada vez nos encontremos con más sistemas de desinfección alternos como son:

Cloradores salinos: este es un sistema que genera cloro en un proceso de electrolisis durante la filtración del agua. Este desinfecta y desaparece, y no pasará a la piscina.

este es un sistema que genera cloro en un proceso de electrolisis durante la filtración del agua. Este desinfecta y desaparece, y no pasará a la piscina. Desinfección ultravioleta: se hace mediante lámparas ultravioleta que están en el sistema de filtración de agua eliminando virus y bacterias. Estos sistemas no están tan extendidos, en especial por su coste y porque no son sistemas muy efectivos.

se hace mediante lámparas ultravioleta que están en el sistema de filtración de agua eliminando virus y bacterias. Estos sistemas no están tan extendidos, en especial por su coste y porque no son sistemas muy efectivos. Purificadores de agua: estos elementos normalmente funcionan con energía solar, y permiten reducir en gran medida los elementos químicos necesarios para mantenerlas en buenas condiciones.

Debes considerar que, en algunas ocasiones como es el caso de la recuperación de la piscina después de la hibernación no habrá otra solución que usar pastillas de cloro para piscinas. Esto con la finalidad de eliminar las algas y bacterias que surgen durante el invierno, y así recuperar la calidad del agua de la forma más efectiva posible.