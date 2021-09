Si estás buscando una solución práctica para la movilidad urbana y que al mismo tiempo sea eficiente, lo mejor es tener un patinete eléctrico como el Cecotec Bongo Serie Z. Esto es debido a que es una forma muy buena de moverse en la ciudad, barata, y rápida, y que día a día va aganando más adeptos ya que es muy habitual cruzarnos con usuarios de monopatín eléctrico, siendo parte del paisaje urbano en todas las ciudades del mundo, por lo que se trata sin duda de una buena solución de transporte para todos los bolsillos.

Pero, debido a la gran variedad de opciones que te encuentras en el mercado, encontrar una opción que te ofrezca un buen rendimiento no será tan sencillo. Así que, si estás pensando en comprar un patinete eléctrico, te invitamos a que sigas leyendo porque te vamos a enseñar nuestra selección y te vamos a dar buenos consejos de compra.

¿Cuáles son los mejores patinetes eléctricos del mercado?

Elegir un buen patinete eléctrico no es sencillo, porque existen muchas variables que debes considerar. Ypara que no tengas que pensártelo tanto hemos seleccionado únicamente las 8 mejores opciones que hemos encontrado en el mercado. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Patinete eléctrico Cecotec Bongo Serie Z

Es sin lugar a dudas uno de los mejores patinetes eléctricos que encontrarás en el mercado y que tiene una gran potencia. Su motor puede alcanzar una potencia de 1100W, lo que te permitirá subir cuestas fácilmente y alcanzar una velocidad máxima de hasta 25 km/h. Tiene una batería extraíble que tiene una autonomía de aproximadamente 45 kilómetros, y su tracción trasera garantiza un arranque bastante eficiente.

Cuenta con un doble sistema de frenado, lo que te permitirá tener siempre la mayor seguridad mientras que lo conduces. Su sistema es de freno de disco delantero y trasero, e incorpora ruedas tubeless XL que son muy resistentes. Cuenta con un ordenador a bordo donde te indicará la batería, velocidad y los kilómetros recorridos. Tiene un modo eco que permite ahorrar batería, lo que permitirá tener una mayor duración. El tiempo de carga de este modelo es de 5 a 6 horas para tenerlo listo para el uso.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "tiene un buen rendimiento, se pueden subir las cuestas fácilmente y para la noche su luz alumbra muy bien". Por otra parte, destacan que "la calidad es muy buena, pesa bastante por lo que no te lo puedes llevar a cuestas, pero funciona perfecto y tiene una gran potencia". Es un modelo que tiene una gran potencia para que puedas conseguir un gran rendimiento y eficiencia.

2. Patinete eléctrico SMARTGYRO Speedway

Este es un modelo bastante potente que incorpora un motor de 800W, lo que permite que puedas desplazarte de una forma bastante eficiente. Este es alimentado por una batería de litio de 13.000 mAh, que permite que tengas una autonomía total de hasta 45 kilómetros con tan solo una carga. Su tiempo de carga es de 7 horas, y puede alcanzar una velocidad máxima de 45km/h, aunque por ley está limitado a 25 km/h, por lo que no subirá más de este nivel.

Este patinete tiene un foco de LED delantero y una luz de freno trasera que permite que puedas tener una gran visibilidad. Tiene un display multifunción que permite ver los km/h, así como la distancia recorrida o la duración de la batería de una forma sencilla. Tiene una estructura plegable en aluminio, lo que permite que sea resistente, y que se pueda guardar fácilmente sin ningún problema. Su sistema de frenos es de disco delantero y trasero para una mayor seguridad y tiene una doble amortiguación para conseguir así el máximo rendimiento. Su rueda es de 10 pulgadas, lo que te permite desplazarte por la mayoría de zonas fácilmente.

Las reseñas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado son bastante positivas, asegurando que "es un patinete que es robusto y potente, además de que aguanta muchos kilómetros con una sola carga". También destacan que "el manillar es ajustable lo que hace que sea muy cómodo, la conducción es muy suave incluso en terreno de tierra, y es un patinete muy completo". Es sin duda una gran opción a tener en cuenta y desplazarte cómodamente.

3. Patinete eléctrico Xiaomi Mi Electric Scooter 3

Es sin duda una gran opción a tener en cuenta, y que cuenta con 3 modos de velocidad para que puedas seleccionarlos fácilmente. Tiene una luz LED de advertencia trasera, así como un reflector de gran tamaño delantero y reflectores laterales para que se mantenga por completo la visibilidad mientras que lo conduces de noche. Cuenta con un diseño plegable, lo que permite tener un almacenamiento mucho más cómodo y le ofrece una mayor estabilidad.

Tiene un sistema de freno de disco trasero de dos pastillas, lo que permite conseguir la máxima estabilidad, un frenado eficiente y que ofrece una conducción segura. El chasis está fabricado con aleación de aluminio de grado aeroespacial lo que permite tener una gran resistencia, y está equipado con unos neumáticos muy cómodos. Pesa tan solo 13KG, por lo que es muy cómodo para llevarlo a cualquier parte sin tener ningún tipo de inconvenientes.

Quienes han comprado este modelo destacan que "este tiene un sistema de aceleración y frenado muy bueno, lo que permite que se pueda tener la mayor comodidad a la hora de conducir". Además, destacan que "la duración de la batería es bastante buena, su foco frontal ofrece una luz muy potente y permite ver los baches fácilmente incluso en la oscuridad total". Es un modelo bastante bueno que tienes que considerar, en especial porque te ofrecerá siempre un gran rendimiento a la hora de usarlo.

4. Patinete eléctrico Cecotec Bongo Serie A

Es un patinete eléctrico que tiene una potencia máxima de 700W, que permite que pueda subir cuestas sin ningún problema. Está equipado para alcanzar una velocidad máxima de 25 km/h, que es la permitida por ley. Gracias a su batería se puede conseguir una autonomía de hasta 45 kilómetros con una sola carga, y cuenta con una App que permite vincular el patinete fácilmente a tu smartphone.

Ofrece un sistema de ruedas tubeless de 8.5 pulgadas, que son muy resistentes y que no se revientan. Además, cuenta con un sistema de frenado triple de máxima seguridad, con frenos de disco, eléctrico y un freno manual trasero para cualquier ocasión. Tiene 3 modos de conducción diferentes para que puedas elegir el que mejor se ajuste a tus necesidades. Además, cuenta con un ordenador a bordo que permite que puedas ver todos los datos de tus recorridos.

Las reseñas que tiene este modelo son bastante buenas, asegurando que "es un aparato bueno, y en el modo sport la autonomía es bastante baja, aunque da la opción de extraer la batería y sustituirla por otra batería". Por otra parte, destacan que "se puede usar para sustituir la bicicleta, y tiene 3 modos de velocidad que te permiten conseguir una gran adaptabilidad a la hora de usarlo". Es una buena opción, pero se debe tener cuidado con sus ruedas porque estas pueden perder aire si no vas por terrenos de fácil circulación.

5. Patinete eléctrico ZWHEEL Serie E9 Basic

Este es un modelo bastante bueno que puedes considerar si buscas un modelo que sea básico, en especial porque tiene un motor de 300W. Incorpora una batería que le permite recorrer 20 kilómetros, y su tiempo de carga está entre las 4 y las 5 horas. Tiene un precio bastante reducido y un sistema de plegado que permite que se puedan combinar tus trayectos y el transporte público de una forma realmente sencilla.

Además, cuenta con una conexión a una App móvil, que permite activad o desactivar el control del crucero, así como ajustar el límite de velocidad de una forma sencilla. Tiene un sistema de neumáticos macizos lo que garantiza que no vas a tener pinchazos. Para una mayor seguridad cuenta con un sistema de freno de disco, lo que te proporcionará mucha más seguridad durante tu viaje. La velocidad máxima que puede alcanzar es de 25 km/h, mientras que en su modo eco es de 20 km/h.

Este modelo tiene muy buenas reseñas por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "es la mejor opción en relación calidad-precio, sin embargo, si hay baches este puede llegar a resultar un poco incómodo por sus ruedas macizas". También destacan que "es muy barato, permite mantener la misma velocidad sin tener que estar pulsando la pestaña del acelerador, y tiene diferentes modos para que puedas elegir el que se ajuste a tus necesidades". Es una muy buena opción si buscas un modelo con un precio ajustado y que tenga un buen rendimiento.

6. Patinete eléctrico urbetter S1

Es una gran opción que puedes tener en consideración, en especial porque es un modelo que es liviano, y al mismo tiempo es fácil de guardar o de transportar. Ofrece una capacidad hasta 120KG, lo que hace que sea apto tanto para adultos como para adolescentes. Tiene una práctica pantalla LCD, así como una potente luz frontal para la noche, y una luz nocturna intermitente de seguridad.

Puede tener una autonomía de hasta 30km de recorrido, y tiene tres modos diferentes de funcionamiento. La capacidad de su motor es de 350W, lo que permite que puedas alcanzar una velocidad máxima de hasta 30 km/h, y su capacidad de ascensión es de 15 grados. Está fabricado con un marco de aluminio aeroespacial, lo que te permite tener una gran resistencia y durabilidad.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "es mucho más barato que el Xiaomi, y es altamente recomendado si estás buscando un patinete de buena calidad y más barato". Además, afirman que "es excelente, funciona todo muy bien, y cumple con lo que dice la descripción".

7. Patinete eléctrico Hiboy S2 Lite

Este es un modelo de patinete eléctrico que tiene una muy buena calidad, y que tiene un potente motor de 250 vatios, que permite que se pueda tener un buen rendimiento. Puede alcanzar una velocidad máxima de hasta 21 km/h, y con su batería puede llegar a recorrer hasta 16 kilómetros con tan solo una carga. Este modelo tiene potencia suficiente para subir pendientes de hasta 15° de inclinación, y soporta una carga máxima de 90KG.

Está fabricado con marcos de aluminio, que permite que sea ligero, puesto que tan solo pesa 9.95KG, lo que lo hace ideal para llevarlo a cualquier parte. Es totalmente plegable, y práctico para su almacenamiento. Cuenta con un sistema de doble freno, así como un sistema de cuatro luces para que se pueda conducir con una gran seguridad durante la noche.

Las reseñas que tienen los usuarios sobre este modelo son bastante positivas, asegurando que "el patinete es de muy buena calidad, y el servicio al cliente es muy bueno resolviéndote cualquier problema". Por otra parte, destacan que "este modelo tiene un crucero y aceleración muy suaves, además de una estructura completamente plegable que hace que sea muy portátil para llevarlo a cualquier parte". Es una gran opción a considerar, y tiene un muy buen servicio de asistencia en caso de fallo.

8. Patinete eléctrico SmartGyro Xtreme XD

Si buscas un modelo para niños o adolescentes este patinete eléctrico sin duda es uno de los mejores que podrás encontrar en el mercado. Este cuenta con un motor con batería de litio de 6.600mAh, y con un funcionamiento sin escobillas. Además, cuenta con suspensión delantera, lo que permite absorber fácilmente los impactos causados por los baches, y su rueda trasera es maciza para evitar los pinchazos.

Tiene una autonomía que te permite recorrer hasta 18 kilómetros con una sola carga, y su display multifunción te mostrará todos los datos que necesitarás en un solo lugar. Soporta un total de hasta 70KG de peso, y tiene una potencia suficiente para ascender por pendientes con una inclinación de hasta 15 grados.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "funciona a la perfección, carga muy deprisa y acelera muy bien, con una autonomía de hasta 17 kilómetros". También destacan que "es perfecto para niños porque viene con el manillar más bajo y con menos peso, e incluso puede con adultos". Es un modelo que permite tener un buen rendimiento y es una alternativa barata para niños.

Recomendaciones para comprar un patinete eléctrico: ¿En qué fijarse?

Antes de comprar un patinete eléctrico, tienes que considerar varios puntos que resultarán básicos para que puedas conseguir un modelo que se ajuste a tus necesidades. Dentro de los puntos a tener en cuenta estarán:

Ruedas

Este es un aspecto clave a tener en cuenta, porque siempre será una mejor opción optar por los patinetes eléctricos que vengan con neumáticos de caucho sólido. Estos tienen la ventaja principal de que son resistentes a los pinchazos, y en caso de presentarse algún pinchazo, podrás conducir hasta casa y sustituirlos sin ningún problema.

Plegable

Es importante que el patinete sea plegable, en especial si lo vas a usar como un complemento para el transporte público. En todo caso, tendrás que asegurarte de verificar el tamaño y el peso del mismo, porque así podrás elegir un modelo que se ajuste a la perfección a tus necesidades.

Tipo de motor

El tipo de motor también es un punto importante a tener en cuenta, en especial porque los mejores son los motores sin escobillas. Este tipo de motores ofrecen un gran rendimiento, además de que te permiten tener un funcionamiento mucho más silencioso. Por este motivo son considerados como una mejor solución que los motores con escobillas.

Amortiguación

Es vital que el patinete que escojas cuente con un amortiguador delantero, que te brindará siempre una mayor comodidad que uno rígido. Este tipo de amortiguación te permitirá absorber el impacto de los baches que te encuentres en las vías, y así podrás conseguir un mejor rendimiento a la hora de conducir.

Material de la estructura

Siempre debes tener un equilibrio completo entre resistencia, ligereza y manejabilidad, puesto que así tendrás la máxima resistencia. Algunos modelos están fabricados en acero, pero estos suelen ser mucho más costosos. Una buena opción a considerar son los que están fabricados en aluminio, puesto que son ligeros, al mismo tiempo que son muy resistentes al uso.

Batería

Será vital fijarse en la autonomía que tiene la batería del patinete eléctrico para tomar una decisión de compra acertada. Las baterías con mayor capacidad permiten que puedas desplazarte hasta por 45 minutos sin ningún tipo de inconvenientes. Pero, debes tener en cuenta que mientras más capacidad tenga la batería, más pesado será el patinete eléctrico, por lo que debes escoger un modelo que se ajuste a tus necesidades particulares.

¿Qué es un patinete eléctrico?

Un patinete eléctrico es un accesorio que te permitirá desplazarte fácilmente sin que tengas que depender de otro medio de transporte. Estos cuentan con una estructura rígida y un motor que permite el desplazamiento fácil por toda la ciudad.

Estos dispositivos tienen diferentes características, y diferente duración de su autonomía, por lo que es importante escoger un modelo que se ajuste a tus necesidades. En todo caso, será fundamental que el patinete eléctrico se ajuste a lo que necesitas para que cumpla con tus necesidades.

¿Para qué sirve un patinete eléctrico?

Los patinetes eléctricos son una herramienta muy práctica que se puede usar tanto como un complemento para el transporte público, como para sustituirlo por completo. En todo caso, estos te permiten un desplazamiento sencillo por toda la ciudad.

Este tipo de patinetes están equipados con un motor, el cual te permite un desplazamiento suave y efectivo. Además, tienen un sistema de frenos de alta eficiencia para evitar cualquier tipo de accidentes mientas que los vas conduciendo y para detenerse de una forma bastante rápida y efectiva.

Consejos para evitar las multas mientras conduces un patinete eléctrico

Debes tener en cuenta que existen algunas normativas que debes cumplir si quieres circular en tu patinete eléctrico. Por este motivo, debes fijarte en seguir algunas normas para que no vayas a tener sanciones, dentro de las cuales están:

Velocidad

Este es uno de los principales aspectos a tener en cuenta, porque según la ley en ningún caso se pueden superar los 30 km/h. Es por esto que la mayoría de los modelos que nos encontramos en el mercado están limitados a 25 km/h para no incumplir esta normativa. Si se quita la limitación y se excede la velocidad la multa puede ser de hasta 500 euros.

Edad

Este aspecto no está regulado en todas las ciudades, pero en algunas ciudades como Madrid no podrás conducir un patinete eléctrico si tienes menos de 15 años. Por su parte, en Barcelona no se puede hacer antes de los 16 años, y esto puede variar dependiendo de la ciudad, por lo que es mejor asegurarse de la edad legal para evitar sanciones.

Parking

Existen zonas de aparcamiento que son exclusivas para los patinetes eléctricos, y estas se deben usar siempre. Si no se usan las zonas de parking designadas las multas pueden ser de hasta 80 euros.

Circulación

Los patinetes eléctricos deben circular exclusivamente por las calzadas permitidas, en caso de que no se haga de esta forma, las multas pueden llegar a ser de hasta 100 euros.

Uso de auriculares

El uso de auriculares está completamente prohibido mientras que se conduce un patinete eléctrico, siendo considerado como una falta grave. Estas multas pueden llegar a ser de hasta 200 euros, que se equiparan con las infracciones que se imponen a coches y motos que infrinjan esta normativa.

Debes tener en cuenta todos estos puntos clave, porque así se podrá evitar entrar en gastos innecesarios al conducir tu patinete eléctrico.

Normativa vigente en España

Existe en la actualidad el reglamento de los Vehículos de Movilidad Personal, según el cual se establecen las siguientes normas:

La velocidad máxima de circulación será de 25 km/h.

No se puede circular por vías interurbanas.

No se consideran como vehículos de motor, y por esto no existe una obligación de contratar un seguro si son para el uso personal. En el caso de las empresas, sí es necesario contratar un seguro.

Estos vehículos no requieren ser matriculados.

Necesitan un certificado de circulación.

Se puede someter a los conductores a prueba de alcoholemia en caso de ser necesario.

No se puede circular por las aceras.

No se pueden usar auriculares durante la conducción.

Ventajas que tienen los patinetes eléctricos

Existen diferentes ventajas que tiene los patinetes eléctricos, y por estas cada vez son más populares entre los usuarios. Dentro de las principales ventajas que tienen están: