Las 7 mejores picadoras de carne eléctricas

Picar la carne para hacer tus propias albóndigas, carne picada, salchichas o hamburguesas es una experiencia única que notarás en la calidad de tus viandas. Para cualquier barbacoa que tengas en mente necesitarás una buena picadora de carne eléctrica como la Bosch ProPower MFW67440, con la cual podrás disfrutar de un gran compañero para tu cocina.

Sin embargo, debes tener claro que no todas son iguales, y elegir una que se adapte a tus necesidades no será tan fácil. Es por esto que hoy hemos preparado un post con las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado. De esta forma no tendrás que pensártelo demasiado a la hora de escoger para tener una máquina de alta calidad.

Así que, si quieres tener una forma práctica y versátil de picar toda tu carne, te invitamos a que sigas leyendo.

Cuál es la mejor picadora de carne eléctrica

Todas las carnes y embutidos saben mejor si son frescos con una carne bien picada, y por este motivo debes tener una buena picadora de carne en tu cocina. Hemos seleccionado las 7 mejores que te encuentras en el mercado, para que picar tu carne sea pan comido. De esta forma no tendrás que esforzarte nunca más por hacerlo de forma manual, ganando comodidad y agilidad a la hora de preparar tus platos.

Estas son las mejores picadoras de carne eléctrica tras nuestro análisis:

1. Picadora de carne eléctrica Bosch ProPower MFW67440

No cabe duda de que este es una de las mejores picadoras de carne que podrás encontrar en el mercado, en especial porque cuenta con un motor potente de 700W. Esto la convierte además en una picadora de carne con la que podrás ahorrar dinero en electricidad, porque su consumo será bajo. Es un modelo altamente versátil que te permite picar hasta 3.5KG de carne en un minuto gracias a su potente motor.

Tiene 10 funciones diferentes para que puedas no solo picar carne, sino que también te permitirá que puedas triturar vegetales, queso entre otros. Cuenta con un manejo bastante intuitivo y seguro gracias a su tamaño y al sistema de sujeción que hace que sea bastante firme. Tiene un compartimento que permite guardar tanto el cable como el disco, lo que hace que se pueda almacenar en un espacio pequeño sin ningún problema.

Este modelo tiene opiniones muy positivas de los usuarios afirmando que es "perfecta para comida barf y es perfecta para picar todo de maravilla". Además, afirman que "es una máquina que tiene una calidad bastante buena, y el accesorio picador es de acero de muy buena calidad". Es una de las mejores máquinas picadoras que encontrarás en el mercado con un rendimiento bastante alto para picar todo tipo de alimentos fácilmente.

2. Picadora de carne eléctrica Bosch MFW68660

Es una de las máquinas picadoras de carne más potentes que podrás encontrar en el mercado con un motor de hasta 2200W. Esta picadora permite que puedas conseguir un gran rendimiento y así podrás conseguir procesar hasta un total de 4,3kg por minuto. Se puede utilizar para picar todo tipo de alimentos, y es de las más completas en especial porque tiene hasta 20 funciones diferentes para facilitar el cocinado de cada día.

Es muy fácil de utilizar y tiene un sistema de sujeción de alta calidad para que sea muy estable. Se puede guardar fácilmente porque cuenta con un compartimento para el cable y el disco. Es una picadora que tiene 3 discos para picar carne con diferentes grosores. Esta es una gran opción para todas las recetas, consiguiendo que tengas recetas familiares de una forma realmente sencilla y rápida, gracias a esta máquina que tiene un nivel profesional.

Según las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo afirman que "es perfecta para BARF, y se pueden triturar incluso huesos, aunque en el manual no lo recomiendan". También afirman que "es muy potente, y que puede manejar huesos de una forma realmente fácil". Sin embargo, debes tener en cuenta que esta tiene solo 1 velocidad que no se puede ajustar y que para algunos alimentos te puede parecer un poco rápida.

3. Picadora de carne eléctrica Aobosi 1200W 3 in 1

Es una picadora de carne que comida potencia con un precio bastante bajo, lo que la convierte en una gran opción. Tiene una potencia total de 1200W, que permite picar carne de una forma muy rápida, ya que tiene un mecanismo de engranaje de metal para obtener un excelente rendimiento. Además, podrás controlar la proporción de grasa en todos tus platos, haciendo que puedas comer más saludable.

Funciona muy bien como embutidora de salchichas, y viene con 3 cuchillas de corte de acero inoxidable. Está elaborada con un interruptor de seguridad dual, el cual solo se encenderá si la máquina tiene los dos interruptores en la posición de encendido, evitando así el encendido accidental. La limpieza es fácil y solo tendrás que utilizar agua tibia para hacerla de una forma eficiente, pero sus piezas no son compatibles con el lavavajillas.

Las opiniones que tiene este modelo por parte de los usuarios que lo han comprado afirman que "es de una gran calidad y es perfecto para hacer hamburguesas caseras y de gran calidad". También aseguran que "es un utensilio perfecto para hacer todas tus recetas, y con el que ahorras mucho tiempo en la cocina, quedando todo espectacular". La máquina es de alto rendimiento, aunque en ocasiones se puede presentar algún taponamiento.

4. Picadora de carne eléctrica Kenwood MG450

Se trata de un modelo que cuenta con una gran potencia y que ofrece una gran versatilidad para tu cocina. Ofrece un sistema de 3 discos de 3mm, 4.5mm y 8mm, para que lo adaptes a la perfección a todas tus necesidades. Tiene un compartimento para almacenar todos los discos de una forma completamente segura.

Incluye dos accesorios para chorizos y croquetas para que puedas tener una mayor comodidad. También tiene el compartimento para el cable. Este modelo también es compatible con otros accesorios para que puedas sacarle el mayor partido a la máquina. Además, tiene un diseño bastante compacto que te permitirá colocarlo fácilmente en cualquier lugar de tu cocina.

Este modelo cuenta con muy buenas opiniones afirmando que "cumple perfectamente como máquina casera, y permite picar hasta2KG de carne en muy poco tiempo". También aseguran que "se puede usar incluso para moler huesos blandos para la dieta BARF, especialmente de pollo". Es un modelo bastante robusto y sólido ideal para cualquier cocina.

5. Picadora de carne eléctrica Twinzee Robot Cocina

Esta es una picadora de carne que tiene una gran elegancia para que puedas encajarla perfectamente en tu cocina. Es una máquina que ofrece una potencia total de 1500W, haciendo que sea bastante eficaz y práctica y tiene unos acabados de alta calidad con efecto de cuero para que sea más elegante. Tiene una gran estabilidad, lo que evitará accidentes.

Ofrece 3 cuchillas picadoras diferentes, para que puedas picar la carne de una forma realmente sencilla y tener una cocina más higiénica. Tiene 3 boquillas para salchichas tanto finas, como medias y gruesas, lo que garantizará que tendrás salchichas hechas a tu medida. Cuenta con función de marcha atrás lo que evitará que se produzcan bloqueos de comida y tiene un sistema de protección contra sobrecalentamientos.

Según los usuarios que han comprado este modelo, aseguran que "tiene muy buena calidad, y es bastante útil para la cocina para hacer todo lo que se te antoje con un mínimo esfuerzo". También afirman que "es muy fácil de utilizar, y se puede picar carne o hacer salchichas fácilmente siendo una opción muy práctica". Es una picadora de muy buena calidad, y ofrece un gran rendimiento para picar todo tipo de carne para tus preparaciones.

6. Picadora de carne eléctrica Bomann FW 447 CB

Se trata de una picadora de carne de alta calidad, con un potente motor que tiene una potencia total de 1200W. Ofrece un acabado frontal cromado, con una función reversible para evitar cualquier tipo de atasco de carne. Su bandeja está elaborada en acero inoxidable, para que puedas conseguir un gran rendimiento.

Es un modelo que es altamente versátil puesto que tendrá 3 discos diferentes para triturar con diferentes grosores. Sus cuchillas están elaboradas en acero inoxidable de alta resistencia, y tiene accesorios para hacer galletas, embutir salchichas, Kebbe y para rellenar el aparato con carne. Tiene unos pies con ventosa, lo que permitirá que tengas una mayor estabilidad y que no se vaya a mover mientras que realiza el proceso de picado de la carne. También tiene un compartimento para guardar los accesorios de una forma realmente sencilla y rápida.

Las opiniones de este modelo son muy buenas, afirmando que "pica la carne sin mucho esfuerzo y es muy fácil de limpiar, además entra en cualquier sitio". Por otra parte, también afirman que "todas las piezas son de calidad y después de bastante uso siguen intactas, lo que hace que tenga una buena calidad y precio". Es un modelo que también es fácil de montar y desmontar, lo que te permitirá tener siempre la mayor versatilidad posible.

7. Picadora de carne eléctrica Forme 2000W

Este modelo de picadora eléctrica tiene un motor muy potente con una salida máxima de hasta 2000W. Tiene engranajes metálicos y hojas de acero inoxidable, logrando manejar todo tipo de ingredientes de una forma realmente sencilla. Cuenta con 3 diferentes placas de corte para carne grande, mediana o fina, pero también puedes usar diferentes alimentos en el mismo de una forma sencilla.

La máquina cuenta con 3 botones y con función de reversa para desatascarlo fácilmente en caso de bloqueo. En caso de sobrecalentamiento la máquina se apagará de forma automática para evitar daños a la misma. Es fácil de lavar simplemente con agua tibia y jabón con el lavado a mano. Sin embargo, las piezas no son aptas para el lavavajillas, por lo cual debes asegurarte de que no se vaya a dañar la capa protectora de las piezas.

Según las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo aseguran que "es muy buen producto, siendo una máquina potente con componentes robustos para el uso doméstico". Por otra parte, también aseguran que "tiene un precio inmejorable, y todas las piezas son de acero con una muy buena potencia". Sin embargo, esta no cuenta con un manual en español por lo que el montaje puede ser un poco difícil de comprender.

Qué picadora de carne eléctrica elegir: consejos y recomendaciones

Antes de elegir una picadora de carne, debes tener en consideración algunos puntos que sean fundamentales para que puedas elegir de forma acertada. Dentro de los principales puntos a tener en cuenta están los siguientes:

Cuchillas

Las cuchillas son de lo más importante que tiene la picadora, y por este motivo debes asegurarte de que sean de una gran calidad. En todo caso, estas deben estar fabricadas en hierro fundido o acero inoxidable, en especial porque estos materiales son resistentes y duraderos, de lo contrario la picadora podría averiarse muy pronto u oxidarse.

Versatilidad

Es indispensable asegurarse de que la picadora que escojas sea lo más versátil posible. Muchas incluyen diferentes accesorios que te permitirán picar no solo carne, sino también verduras y frutos secos o realizar embutidos. Debes elegir un modelo que tenga los accesorios que realmente necesitarás y que vas a usar con el fin de que se adapte por completo a lo que buscas.

Motor

La potencia del motor es algo muy importante cuando te vas a decidir por comprar una picadora eléctrica. Siempre debes asegurarte de comprar una picadora que tenga un motor de cobre y que la potencia sea elevada. Si vas a picar poca carne con una potencia de 700W o un poco más alta será suficiente.

Pero, si la vas a usar para grandes cantidades de carne, lo mejor es que escojas un modelo que tenga una potencia de 1200W en adelante.

Discos

Dependiendo de los discos que tenga la máquina, podrás tener diferentes tamaños y forma de corte. Por lo menos debe tener 3 discos diferentes para que puedas conseguir así un gran rendimiento. Además, te aportará una gran versatilidad garantizando así que conseguir el corte perfecto en todo momento.

Seguridad

Es indispensable que escojas una picadora de carne eléctrica que tenga sistemas de seguridad para evitar cualquier tipo de accidentes. En todo caso, debes asegurarte de que cuente con una base antideslizante, así como interruptores de seguridad dual o función de reversa. De esta forma, se podrá conservar en buen estado el motor y la integridad del usuario.

Materiales de la estructura

Es indispensable que el cuerpo que tenga el aparato esté fabricado en acero inoxidable o en aluminio. Algunos modelos tienen un diseño en plástico, pero debes asegurarte de que sea de plástico ABS de alta resistencia. Estos últimos suelen ser más económicos, pero pueden tener una durabilidad un poco menor que los modelos de metal.

¿Qué es una picadora de carne eléctrica?

Las picadoras de carne han ido evolucionando con el paso de los años, y en la actualidad las manuales no serán tu mejor opción.na picadora de carne eléctrica es una máquina moderna, y de nivel profesional que te permite triturar la carne, hacer embutidos, galletas, picar vegetales, entre otros.

Estas deben estar conectadas a una red eléctrica y tienen una serie de cuchillas giratorias que se accionan mediante un botón. Estas suelen cortar con tapa de presión que forzará la introducción de carne sin la intervención del usuario. Son máquinas muy versátiles que permitirán ahorrar una gran cantidad de tiempo en tu cocina y preparar todos tus platos favoritos de una forma mucho más saludable.

¿Se pueden picar todo tipo de carnes?

En teoría las picadoras de carne son aptas para todo tipo de carne, pero debes tener en cuenta la limpieza y la calidad que obtendrás. Se recomienda que la carne que coloques en la picadora sea lo más magra posible. Esto quiere decir que, no debe tener casi trozos de grasa, y que el contenido de grasa intramuscular debe ser bastante bajo.

Las picadoras funcionan bastante bien si utilizas las carnes magras, pero si hay grasa la carne se garrea mucho. Además, con los altos contenidos de grasa será mucho más difícil limpiar la picadora de carne, motivo por el cual debes asegurarte de usar carne con bajo contenido graso.

Algunas picadoras tienen la capacidad de cortar incluso huesos, lo que permitirá que puedas preparar las dietas de tus mascotas fácilmente. Mientras de mejor calidad sea la carne que vas a usar, mejores resultados lograrás tener, y así la limpieza no se complicará demasiado. Asegúrate de que elegirás una picadora eléctrica siempre que la uses con carnes sin grasa, para que puedas tener una dieta más saludable.

¿Cómo usar una picadora de carne sin rebanarte los dedos?

Utilizar un picador de carne es realmente muy sencillo, en especial porque son dispositivos que cada vez son más versátiles. Estos cuentan con una bandeja de almacenamiento en la parte superior donde se debe colocar la carne, y no tendrás que preocuparte por dar vueltas a ninguna manivela. Simplemente el dispositivo se encargará por sí solo de hacer todo el trabajo.

Algunas tienen sistemas de apagado automático que detectará cuando se acaba la carne y se detienen de una forma automática. Será importante tener en cuenta que cuando vayas a usar la picadora debes colocar el disco adecuado para dar la forma adecuada a la carne. También se debe colocar un recipiente debajo para que recoja la carne ya picada.

Sin embargo, debes tener en cuenta que también existen sistemas en los que hay que empujar la carne por el orificio de entrada ligeramente. En estos casos, se recomienda empujarla con algún accesorio de cocina hecho en plástico o algún material resistente.

Nunca empujes la carne dentro del dispositivo con las manos porque podría ocurrir algún accidente. Además, debes colocar la carne en la bandeja superior antes de encender el aparato, porque así, podrás asegurarte de que no está en funcionamiento y evitarás cualquier tipo de inconveniente.

¿Cómo limpiar una picadora de carne?

Para que puedas limpiar de una forma correcta tu picadora de carne debes asegurarte de seguir unos pasos básicos. Debes asegurarte de limpiarla cada vez que la utilices siguiendo estos pasos fundamentales:

Desconéctala de la red eléctrica antes de comenzar a higienizarla

antes de comenzar a higienizarla Desarma la picadora para que todas las piezas estén completamente separadas

para que todas las piezas estén completamente separadas Debes dejar en remojo los componentes que estuvieron en contacto con la carne en una solución de agua tibia y detergente lavavajillas

en una solución de agua tibia y detergente lavavajillas Asegúrate de lavar los componentes de la picadora a mano , porque la mayoría de los modelos no son aptos para el lavavajillas

, porque la mayoría de los modelos no son aptos para el lavavajillas Seca las piezas manualmente hasta que no quede ningún residuo de agua, y sitúalas en una rejilla metálica para dejarlas que se terminen de secar

hasta que no quede ningún residuo de agua, y sitúalas en una rejilla metálica para dejarlas que se terminen de secar Una vez que los componentes estén totalmente secos debes volver a armar tu picadora y dejarla lista para para el próximo uso

Como puedes ver, es muy fácil realizar la limpieza de la picadora de carne, y dejarla perfecta para el siguiente uso. En todo caso, debes asegurarte de que mantendrás la máquina totalmente limpia, en especial porque así te asegurarás de que no se oxidará rápidamente.

¿Qué tener en cuenta a la hora de usar una picadora de carne?

Antes de que vayas a usar las picadoras de carne, lo mejor es tener en cuenta unos consejos para que puedas aprovecharla al máximo y sacarle el mayor partido, dentro de ellos están:

Siempre debes asegurarte de que la carne debe estar fría cuando la vas a introducir en la máquina

Las cuchillas deben estar bien afiladas , para que no vaya a producirse un problema con la molienda, y por este motivo tendrás que afilarlas de vez en cuando

, para que no vaya a producirse un problema con la molienda, y por este motivo tendrás que afilarlas de vez en cuando Debes asegurarte de eliminar los tendones y cartílagos para que la carne no quede apelmazada

para que la carne no quede apelmazada Nunca olvides hacer la limpieza de la picadora después de cada uso y mantenerla bien lubricada

Siguiendo estos consejos podrás mantener tu máquina en perfecto estado y sacar el máximo provecho a la misma. Evita lavar las piezas en el lavavajillas para que no vayas a dañar en absoluto las piezas de la máquina.