La solución para el calor en verano es una piscina hinchable

Cuando llega el verano lo mejor es tener una buena forma de refrescarse, y para combatir el calor no hay nada mejor que sumergirse en el agua. Sin embargo, las piscinas públicas siempre están llenas y cada vez son más caras, por lo que una piscina hinchable puede ser una gran solución. La que más nos ha gustado es la Intex 56920 , puesto que te ofrece una gran calidad y te permitirá tener una piscina para disfrutar en tu hogar.

Estas piscinas son una solución muy práctica, porque simplemente la tendrás que inflar cuando llega el verano, y una vez que se termina simplemente la desinflarás y hasta el próximo año. Pero, encontrar un modelo que sea seguro y con una buena relación calidad-precio no siempre será fácil.

Así que, si quieres conocer únicamente los mejores modelos, te invitamos a que sigas leyendo este post.

¿Cuáles son las mejores piscinas hinchables?

En el mercado, te encontrarás con cientos de modelos de piscinas hinchables entre los cuales elegir, pero no todos serán iguales. Por este motivo hoy hemos hecho una selección cuidadosa con las 7 mejores. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Piscina hinchable Intex 56920

Piscina hinchable Intex 56920

Se trata de una piscina desmontable con un aro superior hinchable, y de forma redonda para que puedas disfrutar al máximo del verano. Esta piscina cuenta con una capacidad de 3853 litros de agua, y se puede usar para un total de 3 a 4 personas Es una piscina muy fácil de montar, y que te ofrecerá una gran comodidad para disfrutar al máximo del verano.

Su parte inferior está fabricada en lona de poliéster de primera calidad, de 3 capas para ofrecer una mayor resistencia y una gran durabilidad. Su parte superior es de PVC resistente, y es una piscina que se puede instalar fácilmente. Bastará con inflar el anillo superior de la piscina y llenar con agua, lo que no te tomará más de 10 minutos. No cuenta con depuradora, pero sí tiene la conexión para adaptársela y así conseguir una gran comodidad a la hora de usarla.

Los usuarios que han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto, asegurando que "es una piscina ideal para refrescarte en el verano, su instalación no es complicada, y es recomendable hacer la instalación entre dos personas para que no queden arrugas". También destacan que "tiene una muy buena relación calidad-precio, y tiene un tamaño ideal para los niños, aunque su aro superior al ser hinchable se puede pinchar fácilmente". Es una gran opción si buscas una piscina resistente y que no se vaya a pinchar tan fácilmente.

2. Piscina hinchable Intex 56475NP

Piscina hinchable Intex 56475NP

Esta es una piscina de vinilo que tiene una forma cuadrada, haciendo que sea ideal para cuatro personas y que incorpora 4 asientos y cuatro respaldos. Tiene una capacidad de 990 litros de agua, y sus asientos hacen que sea muy cómoda para sentarse bajo el agua. Tiene n grosor total de 0.32mm, y un tapón de drenaje para un fácil llenado y vaciado.

Cada uno de los apoyos no son independientes, y van adheridos a la piscina, pero si tienen una cámara de aire para cada uno. Cuenta con 2 posavasos en la parte superior, lo que permite que puedas colocar botellas o vasos de tamaño estándar. Está elaborada por completo en PVC, y no se recomienda para el uso de niños menores de 3 años, porque podría generar accidentes.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo, asegurando que "es una piscina perfecta para una terraza, en especial porque es bastante liviana y así no e tendrás que meter demasiado peso". Por otra parte, afirman que "es una buena forma de refrescarse, aunque puede que para personas muy altas sea un poco incómoda por el tema de los pies". Es un producto de muy buena calidad, y que tendrá una gran durabilidad, lo que te permitirá que puedas tener una piscina para disfrutar por mucho tiempo.

3. Piscina hinchable Intex 56483NP

Piscina hinchable Intex 56483NP

Si estás buscando una piscina hinchable a un precio bastante ajustado, no cabe duda de que esta será una gran opción. Se trata de una piscina de la línea Swin Center y que te ofrecerá una capacidad total de 770 litros de agua. La piscina cuenta con una forma rectangular, y está fabricada en vinilo de alta resistencia. Sus paredes exteriores son 2 aros transparentes.

Está diseñada especialmente para que pueda ser usada por 3 o 4 niños mayores de 6 años. Cada una de sus cámaras de aire cuenta con una válvula integrada, lo que permitirá un rápido inflado y desinflado. Además, con su práctico tapón de drenaje, se puede tener un fácil vaciado de la misma. Viene con un kit de parches para reparar cualquier pinchazo de una forma rápida y sin ningún inconveniente.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de los usuarios, asegurando que "es una buena compra, y es ideal si tienes espacios pequeños, además de que tiene unas muy buenas medidas". Por otra parte, aseguran que "su tamaño es suficientemente grande para que pueda ser usada por dos adultos, y es ideal para estar fresquito en el verano". Es una gran opción si buscas una buena relación calidad-precio y necesitas una piscina de un tamaño que sea compacto.

4. Piscina hinchable Hyvigor Hy-P2-US

Piscina hinchable Hyvigor Hy-P2-US

Esta es una piscina familiar que tiene una gran capacidad, puesto que es perfecta para 2 adultos y 3 niños, de esta forma podrás disfrutar más del verano. Está fabricada en PVC que tiene una alta resistencia, y que cuenta con un espesor de 0.4mm, que es más grueso que la mayoría de las que te encuentras en el mercado. Esto permite que no se vaya a pinchar fácilmente y que tenga una vida útil muy larga.

Cuenta con un total de 3 cámaras de aire individuales, que ayudarán a que se eviten fugas de aire y permite que sean más resistentes. No se deformarán a altas temperaturas, por lo que es un modelo fiable y de alta calidad. Se puede inflar con una bomba eléctrica que no viene incluida en tan solo 3 a 4 minutos. Gracias a sus válvulas de agua se duplicará la velocidad del drenaje, y con su bolsa de almacenamiento podrás transportarla o guardarla fácilmente para que consigas así una mayor comodidad.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de los usuarios que lo han comprado, asegurando que "es de muy buena calidad, sus botones de cierre son muy herméticos, y una vez montada sus paredes no se mueven". Por otra parte, aseguran que "se infla muy rápido con una bomba pequeña y su material es altamente resistente, con un gran tamaño para toda la familia". Es una piscina ideal para cualquier jardín, patio o terraza para disfrutar de una refrescante experiencia durante el verano.

5. Piscina hinchable TrekPow WP2

Piscina hinchable TrekPow WP2

Se trata de una piscina familiar ideal para disfrutar de la diversión del verano y que tiene una gran capacidad. Es ideal para 2 adultos y 3 niños, lo que satisface por completo las necesidades de la familia. Está fabricada en PVC de alta resistencia, con un grosor de 0.4mm, lo que evita que se vaya a romper fácilmente y no sufrirá ningún tipo de deformidades.

Tiene un total de 3 cámaras de aire individuales, que permiten aumentar la seguridad, y evitan el peligro de una fuga de aire. No se deforman a altas temperaturas, lo que permite que se pueda usar incluso en la playa. Su instalación es muy rápida, simplemente se debe colocar en una superficie plana y nivelada y con una bomba se puede inflar en 5 minutos. Cuenta con un sistema de desagüe óptimo, que permite conectar una manguera para desviar la salida del agua a donde te sea más conveniente.

Los usuarios que han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto, asegurando que "es una piscina muy grande, para bañarse con los niños pequeños con total seguridad y así poder refrescarte en casa". También aseguran que "cuenta con un buen precio, para ser hinchable es muy espaciosa, es muy fácil de montar u desmontar". Es una piscina de gran tamaño, y que no es pesada por lo que puedes moverla fácilmente si está desinflada para llevarla a cualquier parte.

6. Piscina hinchable VOXON VX KP001

Piscina hinchable VOXON VX KP001

Se trata de una piscina de un gran tamaño, que cuenta con una capacidad de 580 litros de agua, y que tiene 3 capas para tener una gran resistencia. Es ideal tanto para el uso en exteriores como en interiores, y es ideal tanto para adultos como para niños. Está equipada con un aspersor para niños, para que se pueda tener más diversión gracias a los chorros de agua que puede lanzar.

Tiene un diseño que mantiene el nivel de agua seguro, y una válvula para el drenaje que duplicará la velocidad del mismo. Su diseño es de 3 cámaras individuales, y cada una cuenta con una entrada de aire y válvulas de escape. Se puede inflar en tan solo 3 a 4 minutos con una bomba, la cual no está incluida. Está fabricada en PVC de alta resistencia de 0.4mm, lo que garantizará que tendrás una gran resistencia ante cualquier agente externo que pueda pinchar tu piscina.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto, asegurando que "en esta piscina caben 2 adultos y 2 niños perfectamente, siendo ideal para el campo, y así podrás tener una gran comodidad". Además, afirman que "es muy bonita, a los niños les encanta que tenga un delfín, y es un modelo que es altamente resistente". Esta es una piscina con una gran relación calidad-precio.

7. Piscina hinchable Bestway 54006

Piscina hinchable Bestway 54006

Esta es una piscina hinchable fabricada en PVC que permite que sea muy sólida, y que no se vaya a romper fácilmente. Es de un tamaño pequeño, por lo que será ideal para los más pequeños, y que así se pueda disfrutar de una gran experiencia en el jardín de tu hogar. Incluye un parche de reparación de alta resistencia, que permitirá que se maneje un rendimiento completamente óptimo.

Cuenta con una capacidad total de 450 litros, y es ideal para niños a partir de los seis años de edad. Su diseño es de dos anillos simétricos, que permite que puedas conseguir una gran versatilidad a la hora de utilizarla. Sus paredes laterales ofrecen una gran amplitud, y sus válvulas de seguridad evitarán que se escape el agua. También la puedes encontrar en un tamaño más grande, en caso de que la desees también para adultos.

Quienes han comprado este modelo, tienen muy buenas opiniones al respecto, asegurando que "es ideal para la terraza, y su tiempo de llenado puede ser de unos 30 minutos, siendo una piscina muy estable, y que puede ser usada a la perfección por adultos". Además, destacan que "los bordes son muy gruesos y confortables, lo que hace que puedas apoyarte bien como respaldo, y sus medidas son ideales para dos adultos". Es una piscina que tiene una gran relación calidad-precio, en especial si buscas un modelo compacto para espacios reducidos.

¿Qué piscina hinchable elegir para bañarse en casa?

Antes de comprar una piscina hinchable para bañarte en casa, debes tener en consideración algunos aspectos clave para que puedas elegir bien. Dentro de los principales a tener en cuenta están:

Tamaño

Siempre será importante que midas bien el área del jardín donde vas a colocarla o la terraza donde la instalarás. Te en cuenta que, a mayor tamaño el precio también será más elevado, y siempre será bueno escoger una piscina que se ajuste por completo al espacio que tengas.

Profundidad

Dependiendo de si se trata de una piscina para niños o para adultos tendrás que seleccionar una piscina con una altura mayor o menor. Para los niños se recomiendan piscinas que tengan una altura que ronde los 50 cm para que no vayan a ser demasiado altas.

Sin embargo, para los adultos lo mejor será optar por una piscina que tenga una altura de aproximadamente 70cm, para que puedas tener una mayor comodidad.

Materiales

Es importante que la piscina esté fabricada en materiales que no sean tóxicos en absoluto, en especial si se van a bañar los niños pequeños. Fíjate bien en los materiales de fabricación, y una buena opción es optar por las piscinas de PVC, siempre que no tengan químicos que puedan afectar la salud.

Forma

Te puedes encontrar piscinas circulares, rectangulares o incluso cuadradas u ovaladas. La forma que escojas dependerá mucho del espacio que tengas en el jardín y de tus propios gustos, aunque las más populares suelen ser las rectangulares porque se ajustan mejor a todos los espacios.

Capacidad de la piscina

Es importante tener en consideración que las piscinas tendrán cierta capacidad, la cual no se debe exceder o puedes terminar por romperla. Debes asegurarte de comprar una piscina que se ajuste por completo a lo que buscas, y que te permita que toda la familia esté en la piscina sin ningún tipo de problemas.

Accesorios

Ten en cuenta que la mayoría de las piscinas no traen accesorios como la bomba de llenado o limpiafondos. Las que traen accesorios suelen ser mucho más costosas, por lo que en ocasiones puede ser una opción que los compres por aparte y puede que te resulte más económico.

¿Qué es una piscina hinchable?

Las piscinas hinchables son un tipo de piscina que no requieren de una estructura para sostenerse, porque su estructura se infla. Son una gran alternativa si no se puede pagar el coste de fabricación, instalación y mantenimiento de una piscina de obra en tu hogar.

Estas piscinas además permiten una mayor comodidad al usarlas en especial para los niños, puesto que no se golpearán mientras que juegan. Estas piscinas son perfectas para niños mayores de 6 años, aunque también son ideales para adultos, y te permiten tener una piscina en cualquier espacio que lo desees.

Estas piscinas son mucho más económicas, y su montaje es muy fácil puesto que solo tendrás que llenarla de aire y agregar el agua. Son una gran solución para lidiar con el calor en el verano y disfrutar de una experiencia mucho más agradable.

Tipos de piscinas hinchables

Existen muchos tipos de piscinas inflables, dependiendo del tamaño, de su forma o de los complementos que traigan. A grandes rasgos nos podremos encontrar con los siguientes tipos:

Infantil: son piscinas de poca profundidad, y que son ideales para los niños pequeños sin que se vaya a tener ningún tipo de accidentes.

son piscinas de poca profundidad, y que son ideales para los niños pequeños sin que se vaya a tener ningún tipo de accidentes. Adultos: estas cuentan con un mayor tamaño, una mayor profundidad y están fabricadas en plástico muy resistente para soportar el movimiento de agua.

estas cuentan con un mayor tamaño, una mayor profundidad y están fabricadas en plástico muy resistente para soportar el movimiento de agua. Rectangulares: son los modelos más grandes que permiten facilitar el movimiento y podrás nadar mejor una vez dentro.

son los modelos más grandes que permiten facilitar el movimiento y podrás nadar mejor una vez dentro. Circulares: este diseño es más común en las piscinas para niños, aunque también puedes encontrar modelos grandes circulares.

este diseño es más común en las piscinas para niños, aunque también puedes encontrar modelos grandes circulares. Con tobogán: estas incluyen un tobogán inflable, y por lo general estas son piscinas que son muy grandes, por lo que pueden resultar bastante costosas.

¿Cómo limpiar piscina hinchable?

Al igual que las piscinas de obra, estas pueden acumular suciedad y el agua se puede volver turbia con el uso si no se cambia. Por este motivo, siempre será fundamental limpiarla en especial si va a ser usada por niños para evitar enfermedades en la piel.

Algunos fabricantes recomiendan aplicar vinagre, o agua y jabón antes de llenar la piscina de agua con la finalidad de eliminar los componentes tóxicos del plástico. Si vas a vaciar y llenar la piscina para cada baño, debes asegurarte de que quede completamente limpia y seca antes de guardarla.

En el caso de que el modelo sea grande y vaya a mantener el agua, debes asegurarte de tener una depuradora que mantenga el agua en perfectas condiciones. Además, debes usar un kit de cloro y anti algas, para que se pueda mantener el agua completamente limpia y saludable para el baño.

¿Qué poner debajo de una piscina hinchable?

Es importante que antes de colocar la piscina hinchable, te asegures de limpiar correctamente la superficie donde la colocarás. Por este motivo, será bueno retirar todas las piedras y objetos que puedan causar la rotura del vinilo.

Una vez que la superficie está limpia, siempre debes colocar una lona, esta la traen la mayoría de las piscinas y es ideal usarla para evitar que se pinche la piscina. Esto hará que perdure en el tiempo, y así evitarás cualquier tipo de inconvenientes.

¿Cómo inflar piscina hinchable?

Inflar una piscina hinchable puede ser un proceso que es muy fácil, simplemente debes seguir estos pasos:

Selecciona la herramienta que vas a usar para llenar tu piscina , por lo general, siempre será mejor con una bomba automática.

, por lo general, siempre será mejor con una bomba automática. Conecta el embudo de la infladora , y procura que no se escape el aire, haciendo que el aire entre en la piscina.

, y procura que no se escape el aire, haciendo que el aire entre en la piscina. Una vez que todo esté correctamente colocado, enchufa el inflador hasta que la piscina se infle. Cuando esté llena en un 100%, apaga el aparato y ya será el momento de llenarla con agua.

¿Cómo vaciar una piscina hinchable?

Vaciar una piscina inflable puede resultar realmente sencillo, en especial porque la mayoría cuentan con válvulas de gran eficiencia para facilitar el proceso. Algunas cuentan con una conexión para manguera lo que hace que sea más fácil vaciar la piscina sin que vayas a mojar todo al su alrededor.

Una vez que estás listo para vaciarla, bastará con abrir la válvula de drenaje del agua, y así podrás aprovechar para que puedas drenar el agua adecuadamente. Este es un proceso que no llevará más de un par de minutos, y podrás disfrutar de una gran experiencia.

¿Cómo montar una piscina hinchable?

Para que puedas montar adecuadamente una piscina hinchable, bastará con seguir una serie de pasos básicos que te permitirán hacerlo de una forma óptima. Dentro de ellos están:

Limpia bien el espacio donde colocarás la piscina y extiende la lona para evitar pinchazos.

y extiende la lona para evitar pinchazos. Estira bien la piscina, asegurándote de que no vayan a quedar pliegues en la misma.

Asegúrate de llenar la piscina con aire utilizando un inflador eléctrico , porque así será más rápido y fácil.

, porque así será más rápido y fácil. Una vez inflada, comienza con el llenado del agua . No excedas el límite de agua recomendado por el fabricante porque podrías tener graves problemas.

. No excedas el límite de agua recomendado por el fabricante porque podrías tener graves problemas. Cuando termine el llenado , simplemente será el momento de disfrutar.

, simplemente será el momento de disfrutar. Una vez que termines de usarla puedes dejar que el agua salga por el desagüe y guardarla. Aunque si es muy grande, puedes cubrirla para evitar que se ensucie, y seguir las recomendaciones de mantenimiento del fabricante.

¿Cómo mantener el agua de una piscina hinchable limpia?

Si ya tienes tu piscina instalada y vas a usarla durante varios días, lo más importante será que te asegures de que el agua esté limpia. Para ello, lo primero que debes hacer es mantener cuidada tu piscina, y es recomendable que uses un cubre piscinas del tamaño adecuado.

También es importante usar un limpiafondos de piscina en caso de que el fabricante recomiende su uso. También será importante limpiar el agua de hojas e insectos que puedan caer con el paso de las horas. Un filtro o depuradora, así como las pastillas de cloro serán tus mejores aliadas.

Sin embargo, también es aconsejable cambiar el agua de la piscina cada cierto tiempo, en especial en las piscinas infantiles. Recuerda que, si se ensucia demasiado pueden aparecer gérmenes y bacterias, que puede producir enfermedades.

¿Qué es mejor piscina hinchable o tubular?

Todo dependerá de tus necesidades, las piscinas hinchables son una gran opción en especial por su practicidad. Estas suelen adaptarse bastante bien a los espacios pequeños y son ideales cuando hay niños en casa, en especial porque son bastante seguras.

Por otra parte, las piscinas tubulares son piscinas mucho más grandes, que pueden tener una capacidad de llenado de hasta 35.000 litros de agua. Estas son ideales si las van a usar muchas personas, pero si la vas a usar únicamente en familia y son solo 4 personas, no merece la pena comprar un modelo tubular. Será una mejor opción una piscina inflable, que te permita disfrutar del verano.

¿Cómo guardar una piscina hinchable?

Es muy importante que cuando vayas a desmontar la piscina inflable, siempre te asegures de vaciarla por completo y esperar hasta que se seque. No se aconseja doblar la piscina cuando aún esté húmeda, porque esto podría contribuir a la aparición de hongos y dañar el material.

Por este motivo, antes de guardarla debes dejar que se seque por completo, y así podrás asegurarte de que el material se mantendrá en óptimas condiciones. Si se guarda húmeda, esto podría causar graves problemas a tu piscina y se reducirá su vida útil.