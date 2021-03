Pintar puede parecerte una actividad fácil de hacer, pero para realizar un buen trabajo necesitarás la herramienta correcta. Por este motivo, hoy vamos a hablar de las mejores pistolas para pintar eléctricas, las cuales te permitirán pintar de forma profesional tu casa y tus muebles. Nuestra favorita es la Bosch PFS2000, puesto que es la mejor opción que podrás encontrar en el mercado y que te dará unos acabados profesionales.

Sin embargo, en el mercado te encontrarás con muchas opciones diferentes entre las cuales escoger, pero no todas son de la misma calidad. Por este motivo, hemos analizado y seleccionado las mejores opciones para que elijas con tranquilidad.

¿Cuál es la mejor pistola eléctrica para pintar?

Hay una infinidad de modelos diferentes de pistolas eléctricas para pintar, pero no todas ofrecen el mismo rendimiento. Por este motivo, hoy hemos elegido únicamente las 7 mejores, porque así será mucho más fácil encontrar las que se ajusten a tus necesidades y podrás comparar y analizar cuidadosamente.

Estas son las mejores pistolas eléctricas

1. Pistola para pintar eléctrica Bosch PFS2000

Pistola para pintar eléctrica Bosch PFS2000

Es la mejor opción que encontrarás en el mercado puesto que es un sistema de pulverización de pintura de alta calidad. Cuenta con dos boquillas aptas para lacas de colores e incoloras y para pinturas murales. Además, cuenta con un cinturón de transporte para que puedas tener una mayor comodidad, y un depósito con una capacidad total de 800ml con tapa para que puedas pintar fácilmente.

Gracias a su sistema de pulverización fina, se podrá tener una gran comodidad a la hora de realizar pinturas en paredes o en madera. Su sistema ALLPaint, permite que puedas usar la misma pintura tanto para madera como para la pared. También incorpora un sistema de control EasySelect, con el cual se puede ajustar la velocidad de pulverización y el volumen de pintura. Es un modelo muy fácil de usar, además de que es muy compacta para que puedas usarla para cualquier trabajo de una forma bastante cómoda.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo, asegurando que "es un pulverizador de alta calidad para el uso doméstico, además de ofrecer un pintado uniforme siempre que la pintura sea a base de agua". Por otra parte, aseguran que "permite ahorrar mucho tiempo a la hora de pintar al igual que a la hora de limpiar porque es un sistema que mancha menos". Es una pistola de muy alta calidad, y que te permite pintar de una forma bastante eficiente cualquier espacio de tu hogar.

2. Pistola eléctrica pulverizadora pintura Einhell TC-SY 700 S

Pistola eléctrica pulverizadora pintura Einhell TC-SY 700 S

Es otra gran alternativa que puedes tener en consideración, en especial porque tiene una gran potencia de 700W. Tiene un recipiente que permite almacenar una cantidad de 1000ml de pintura para que puedas pintar de una forma realmente cómoda. Es un sistema semi-estacionario, que es ideal para los espacios de trabajo medianos a grandes, para conseguir una alta eficiencia a la hora de pintar.

Es ideal para todo tipo de lacas, esmaltes y pinturas de paredes interiores, lo que te permitirá tener una gran versatilidad. El cabezal pulverizador es desmontable, lo que te garantizará que será mucho más fácil limpiar todos los elementos. Tiene un casquillo de aire ajustable, para que puedas tener un flujo de pintura vertical, horizontal y circular. Es muy fácil de manejar y es muy cómoda gracias a su empuñadura Softgrip, lo que permite que puedas trabajar de forma cómoda durante varias horas.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto, asegurando que "funciona perfectamente para todo tipo de trabajos, y permite cubrir todas las zonas de una forma bastante eficiente". También afirman que "cumple a la perfección con las expectativas, y su uso es muy fácil y cómodo sin llegar a ser una pistola profesional". Es una gran opción a tener en cuenta para que puedas conseguir un gran rendimiento en tu hogar a la hora de pintar.

3. Pistola de pintura eléctrica Tacklife SGP15AC

Pistola de pintura eléctrica Tacklife SGP15AC

Es una pistola de pintura eléctrica de alta calidad, que cuenta con 3 modos de pulverizar diferentes y 4 tamaños de boquilla. De esta forma, se puede ajustar fácilmente a todos los trabajos que quieras desarrollar en tu hogar, y permite tener la máxima versatilidad posible. Su válvula de presión es ajustable, y puede alcanzar un flujo total de hasta 800ml/min, lo que hace que sea altamente eficiente. Se debe usar pintura con una viscosidad de 70DIN-s.

Es un modelo fácil de limpiar porque todas las piezas son desmontables, y cuenta con un recipiente que tiene una capacidad de 900ml. Se aconseja que utilices la pistola a una distancia de pulverización de 25 a 35cm, para que puedas conseguir así el mejor resultado posible. Es una herramienta ideal tanto para el trabajo profesional como para el uso en el hogar.

Es un modelo que cuenta con muy buenas opiniones por parte de los usuarios que lo han comprado, asegurando que "tiene una gran cantidad de aplicaciones en el hogar, haciendo que sea muy fácil de pintar todo lo que necesites". Además, aseguran que "es perfecta para alcanzar sitios difíciles, y debes diluir la pintura bien de acuerdo a la pintura y el trabajo que vayas a desarrollar". Es una pistola de pintura de muy alta calidad, que te permitirá conseguir el máximo rendimiento a la hora de pintar todo lo que necesitas.

4. Pistola para pintar eléctrica AREWTEC SGT10A

Pistola para pintar eléctrica AREWTEC SGT10A

No cabe duda de que esta es una gran opción si buscas una pistola de pintura eléctrica, en especial porque te ofrecerá una potencia total de 600W. Tiene cuatro tamaños de boquillas diferentes, para que puedas conseguir siempre la mayor versatilidad posible, y que pueda cumplir por completo con todos los requisitos que puedas tener en tus trabajos de bricolaje. Tiene dos modos ajustables de flujo y un recipiente de 1000ml con lo que te ofrecerá un rendimiento totalmente óptimo.

Incorpora los 3 patrones clásicos de pulverización, para que puedas conseguir el máximo rendimiento posible. Se recomienda usar la pistola a una distancia de 1.2 a 7.8 pulgadas para que puedas conseguir unos mejores acabados a la hora de conseguir el máximo rendimiento. Además, es muy fácil de limpiar, porque se puede desarmar fácilmente y separar todas sus piezas lo que permitirá que puedas darle el mantenimiento que requiere.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de los usuarios que lo han comprado, asegurando que "puedes pintar lo que quieras rápidamente, y requiere poca pintura para cubrir la superficie". Por otra parte, aseguran que "es totalmente compacta e integra el compresor, por lo que evitarás cualquier tipo de armatoste innecesario en tu sótano". Es una pistola de gran ayuda para cualquier reforma, y que te brindará unos acabados perfectos en todas tus pinturas.

5. Pistola eléctrica pulverizadora pintura TECCPO TAPS02P

Pistola eléctrica pulverizadora pintura TECCPO TAPS02P

Esta es una gran opción a tener en consideración, en especial porque es una pistola de pulverización de pintura que permite tener un gran rendimiento para áreas grandes. Incluye un contenedor de pintura de 1300ml, por lo cual podrás tener un gran rendimiento a la hora de hacer cualquier trabajo de pintura. Incorpora un práctico cable de 2 metros, para que puedas conseguir una gran comodidad a la hora de utilizarlo.

Incorpora también una válvula de retención, con la que incluso se podrá rociar el techo sin tener que preocuparse por el reflujo de pintura. Tiene 3 modos diferentes de pulverización, y 3 boquillas de cobre para que se ajuste por completo a lo que necesitas. Se pueden personalizar tanto las dimensiones como las formas de la pintura de acuerdo a tus necesidades. Puede alcanzar un flujo máximo de 800ml/s, y permite pulverizar pintura de viscosidad 100 DIN-s o menor.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas reseñas al respecto, asegurando que "es una pistola eléctrica que es muy potente y práctica, y cuenta con un tamaño y peso adecuados". También aseguran que "sus boquillas son muy fáciles de ajustar, y la limpieza es fácil y rápida debajo del chorro de agua". Es una pistola que tiene una gran relación calidad-precio, para que tengas una herramienta de alto nivel para tus trabajos de bricolaje.

6. Pistola de pintura eléctrica Ginour 400W HVLP

Pistola de pintura eléctrica Ginour 400W HVLP

Es una pistola de pintura que permite tener 3 modos de pulverización y 4 boquillas de cobre puro de la más alta calidad. Esto te permitirá tener siempre la mayor versatilidad posible a la hora de utilizarla, y podrás seleccionar la configuración que mejor funcione de acuerdo a las necesidades de pulverización y a la viscosidad de la pintura. Es liviana y fácil de usar, y es perfecta para los pequeños trabajos de bricolaje que debas hacer en casa.

Tiene un recipiente que tiene una capacidad total de 1300ml, que permite que pueda trabajar perfectamente durante un largo tiempo sin tener que agregar pintura a menudo. Tiene un filtro de pintura, lo que evitará que la boquilla se obstruya. Todas sus piezas son fáciles de limpiar, porque todas se pueden desarmar fácilmente, Es ideal para cualquier tipo de trabajos en el hogar, o incluso para usos a nivel automotriz.

Las opiniones que tienen los usuarios respecto a este modelo son bastante positivas, asegurando que "es una pistola que es muy cómoda de usar, y te aporta una buena potencia para pintar todo lo que quieras". Además, afirman que "es una pistola de pintura que funciona a la perfección, y que te permitirá pintar tus muebles de una forma realmente sencilla". Es un modelo de alta calidad que permite tener siempre una gran versatilidad y que te permitirá realizar todos tus trabajos de bricolaje de una forma bastante efectiva.

7. Pistola para pintar eléctrica Tilswall JS-PHA0118

Pistola para pintar eléctrica Tilswall JS-PHA0118

Si buscas una pistola de alta capacidad y que tenga un precio bajo, no cabe duda de que esta es una gran opción a tener en cuenta. Tiene un depósito desmontable de 1300ml, lo que te permitirá tener siempre la mayor comodidad a la hora de pintar. Tiene u flujo ajustable de pintura, el cual puede llegar a ser de hasta 1200ml/min, por lo cual podrás conseguir un gran rendimiento a la hora de utilizarla. Es compatible con pinturas que tengan una viscosidad máxima de 120DIN-s, ajustando la potencia del pulverizador de energía a tus necesidades.

Cuenta con tres modelos de pulverización diferentes para que puedas conseguir el máximo rendimiento posible. Además, tiene tres tamaños de boquilla diferentes entre los cuales elegir dependiendo de los trabajos de pintura que vayas a desarrollar. La pistola cuenta con una potencia total de 500W, lo que la hace ideal para toto tipo de tareas en el hogar de una forma efectiva y conseguir así el máximo rendimiento posible.

Los usuarios que han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un modelo muy manejable y funcional siendo ideal para pintar todo sin tener que dar demasiadas pasadas". Por otra parte, aseguran que "es una máquina de alta calidad para pintar cualquier tipo de espacios y que es muy fácil de limpiar cuando terminas de trabajar". Es una gran opción para ahorrar tiempo esfuerzo y conseguir unos resultados de nivel profesional en tu hogar.

Cómo elegir una buena pistola de pintar

Antes de comprar una pistola de pintura eléctrica debes asegurarte de seguir algunos consejos básicos para tomar una buena decisión de compra. Dentro de los principales a tener en cuenta están los siguientes:

Uso que le darás

El uso es algo fundamental a tener en cuenta en especial porque debes saber si vas a usarlo únicamente para tareas en tu hogar o si la vas a utilizar para tareas de pintura profesional. También será importante fijarse en el tipo de pintura que quieres utilizar, para asegurarte de que la máquina que compres sea totalmente compatible con la misma.

Diseño

Es fundamental que escojas unas pistolas que tengan un tamaño compacto y que no sean demasiado pesadas. Esto con la finalidad de que puedas tener una pistola que te permita trabajar en cualquier condición y con comodidad.

Sin embargo, debes tener en cuenta que el depósito para pintura no debe ser demasiado pequeño, en especial porque a mayor capacidad más comodidad a la hora de pintar. Existen depósitos que permiten usar más de 1 litro de pintura, y también los hay con menos capacidad, siendo un punto básico para tomar una decisión de compra.

Potencia

La potencia está directamente relacionada con la eficiencia que tendrá la pistola a la hora de comprar. Por lo general, estas pistolas pueden tener una potencia que está cercana o por encima de los 500W. Mientas mayor potencia tenga la pistola más eficiente podrá ser, y podrás conseguir pintar todos los espacios de una forma mucho más rápida.

¿Qué es una pistola de pintar eléctrica?

Las pistolas eléctricas son una herramienta que pueden usar tanto los profesionales como los aficionados en el bricolaje. También se llaman difusores, y tienen una gran capacidad a la hora de aplicar pintura, esmaltes o barnices sobre cualquier tipo de superficie.

Son herramientas que son muy fáciles de utilizar, y que ofrecen un buen acabado de una forma muy eficiente y rápida. Se pueden utilizar de una forma muy sencilla, y lo único que tienes que hacer es tener práctica a la hora de usarlas para sacar el máximo partido a las mismas.

Ventajas de usar una pistola eléctrica

Las pistolas para pintar tienen muchas ventajas en especial si las comparamos con los rodillos o las brochas. Dentro de las principales ventajas que tendrás a la hora de utilizar este tipo de pistolas están las siguientes:

Permiten tener un acabado perfecto en todas las tareas de bricolaje que desarrolles

que desarrolles La pintura puede llegar fácilmente a más sitios

Tendrás un menor consumo de pintura

Al ser ajustables , el grado de precisión que tendrás será mucho más elevado

, el grado de precisión que tendrás será mucho más elevado Te permiten ahorrar mucho tiempo

Permiten pintar sin tener que ensuciar demasiado alrededor

No tendrás que realizar ningún tipo de trabajo físico, por lo cual, las tareas de pintura serán menos agotadoras

Como puedes ver, existen muchas ventajas de tener este tipo de pistolas, y son de gran ayuda. No importa si vas a iniciar en este mundo, o si eres manitas, porque estas te permitirán conseguir siempre el máximo rendimiento a la hora de hacer todas tus labores de pintura.

¿Qué potencia debe tener?

Es fundamental tener en cuenta que antes de comprar una pistola eléctrica para pintar será fundamental que tengas en cuenta el nivel de potencia que tenga la pistola eléctrica. En todo caso, lo ideal sería elegir una pistola que tenga una potencia que se encuentre por encima de los 400W.

Esto debido a que si tiene una potencia más baja no podrás conseguir el rendimiento adecuado, y podrías perder mucho tiempo a la hora de utilizarlas. En todo caso, debes asegurarte de que la pistola tenga una buena capacidad, puesto que así podrás tener un gran rendimiento.

Mientras más potencia tengan el modelo de pistola que escojas, mejores resultados podrás tener a la hora de utilizarla. Los modelos más potentes pueden tener una potencia que ascenderá hasta los 700W, lo que representará un mayor consumo de energía, pero también una mayor eficiencia a la hora de pintar.

¿Cómo se usa una pistola para pintar?

Para que puedas utilizar la pistola de pintar eléctrica, debes asegurarte de que evitarás el contacto de la pintura con la piel y con los ojos. Es por este motivo, que antes de comenzar a pintar debes usar elementos de protección como unas gafas, guantes y ponerte una mascarilla para proteger tu salud mientras que pintas.

También será fundamental cubrir las zonas que no quieres manchar, y debes asegurarte de revisar cómo está mezclada la pintura que vas a utilizar. Si no está bien mezclada y no tiene una buena consistencia el trabajo no saldrá bien en absoluto.

Cuando ya tengas todo preparado, será el momento de tomar la pistola con fuerza y determinación, para que puedas proyectar la pintura de una forma uniforme y constante. También debes fijarte de colocarla a una distancia adecuada para que puedas conseguir el máximo rendimiento en todos tus trabajos.

Recuerda que, lo mejor con estas pistolas es ir practicando, hasta que desarrolles la habilidad para conseguir unos acabados profesionales en todos tus trabajos de pintura. Además, debes tener la presión bien regulada, porque si pintas con una presión demasiado baja podrías tener un acabado irregular en las superficies pintadas.

Errores frecuentes

Existen varios errores que serán comunes a la hora de utilizar este tipo de pistolas, dentro de los cuales están:

No protegerse bien antes de utilizar la pistola

La pintura no está bien mezclada

Tienes una pintura de baja calidad, lo que hace que requiera de más capas

No hacer pruebas en una pequeña parte de la superficie antes de comenzar a pintar

No contar con una buena ventilación

Ajustar mal o no ajustar la presión dependiendo del tipo de pintura a utilizar

Dejar de limpiar los restos de pintura de la pistola

Mejores marcas de pistolas de pintar

En el mercado actual te encontrarás con muchas marcas diferentes de pistolas eléctricas para pintar. Las mejores del mercado serán:

Bosch: es una marca por excelencia cuando necesitas herramientas de bricolaje, y que tiene una amplia experiencia en el mercado.

es una marca por excelencia cuando necesitas herramientas de bricolaje, y que tiene una amplia experiencia en el mercado. Einhell: se destaca por ofrecer productos con una gran calidad, lo que te permitirá conseguir un gran rendimiento a la hora de utilizar este tipo de productos.

se destaca por ofrecer productos con una gran calidad, lo que te permitirá conseguir un gran rendimiento a la hora de utilizar este tipo de productos. Tacklife: estas son herramientas que se destacan por su buena relación calidad-precio y que tienen un gran rendimiento a la hora de utilizarlas.

Cualquiera de estas tres marcas será una buena opción que puedes tener en consideración, en especial porque te permitirá conseguir un gran rendimiento.