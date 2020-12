Las 9 mejores planchas de cocina eléctricas

No existe nada mejor para tu salud que mantener una dieta que sea totalmente sana, completa y equilibrada, y en especial consumir alimentos bajos en grasa. Es por este motivo que las planchas de cocina eléctricas como la WMF LONO Raclette y Frill, se han convertido en un complemento ideal para todo tipo de cocinas. De esta forma, podrás evitar cualquier tipo de refritos y similares, en especial cuando llega el verano.

Sin embargo, existen muchos modelos diferentes y con unos rangos de precios bastante amplios, por esto tomar una decisión de compra no es tan sencillo. Es por este motivo, que hoy te hemos seleccionado las mejores opciones para que puedas conseguir una plancha que se adapte a tus necesidades y a tu presupuesto.

Así que, si te interesa comprar una plancha para cocina eléctrica de la mejor calidad, te invitamos a que sigas leyendo atentamente este post.

¿Cuál es la mejor plancha de cocina eléctrica?

La elección de una buena plancha de cocina eléctrica te aportará una gran versatilidad, y te permitirá disfrutar de una comida sana y baja en grasas. Pero, si no sabes cuál escoger, mira la selección que hemos hecho de las 9 mejores opciones para que puedas tener una plancha de calidad en tu hogar.

Estas son las mejores planchas de cocina eléctricas para casa tras nuestro análisis:

1. Plancha de cocina eléctrica antiadherente WMF LONO Raclette y Frill

No cabe duda de que esta es una de las mejores opciones que encontrarás en el mercado, en especial porque es una plancha de gran potencia, y que tiene una gran versatilidad. Tiene una superficie plana orientable que tiene un recubrimiento antiadherente para que nada se vaya a pegar a la misma. Además, su exterior está elaborado en aleación de acero inoxidable para asegurar que sea robusta, resistente y duradera, así como muy fácil de limpiar.

Es totalmente neutra a los sabores, y puede resistir perfectamente los ácidos de las comidas de una forma realmente sencilla. Tiene una temperatura ajustable, mediante un sistema de bombillas LED que te permiten saber la temperatura que tiene la plancha. Cuenta con 8 sartenes pequeñas con recubrimiento antiadherente que son aptas para el lavavajillas, así como 8 espátulas para el uso sin dañar el antiadherente.

Las opiniones que tiene este modelo son muy positivas afirmando que "tiene un diseño excelente, y su material es de muy buena calidad". También afirman que "es muy fácil de limpiar y guardar, además de tener un diseño bastante elegante que se adapta fácilmente a cualquier cocina". Es importante saber que únicamente calentará en su parte superior, y no en la parte inferior.

2. Plancha de cocina eléctrica de granito Jata GR3000

Se trata de un modelo excepcional, el cual cuenta con una superficie antiadherente de alta resistencia que está elaborada en granito. Es una plancha diseñada para conseguir distribuir el calor por toda la superficie de una forma pareja y que así consigas el calor óptimo para todos tus platos. Tiene un control electrónico de temperatura mediante 4 botones para elegir entre 75, 120, 160 y 230 °C.

Las temperaturas se mantienen constantes mientras que estás cocinando, sin disminuir en ningún momento para que puedas garantizar la cocción óptima de tus alimentos. Gracias a su recubrimiento completamente libre de PFOA, podrás cocinar de una forma muy sana y ecológica. Además, esta superficie es completamente resistente al rayado y es muy fácil de limpiar luego de cocinar sobre ella, con una limpieza sencilla con tan solo un paño húmedo.

Según las opiniones de los usuarios que han comprado este modelo aseguran que "el éxito de esta plancha son sus 2650W de potencia, que la hacen muy potente". Además, aseguran que "es una plancha de lo mejor a un precio de risa, y es muy fácil de limpiar sin que se pueda meterse debajo del grifo".

3. Plancha de cocina eléctrica antiadherente Severing KG 2397

Esta es una gran opción, en especial porque se trata de una plancha de un tamaño XXL, que te permitirá cocinar cualquier tipo de elementos que desees fácilmente. Esta plancha cuenta con un revestimiento antiadherente, que te permite cocinar sin necesidad de utilizar ningún tipo de grasa, lo que te permitirá tener una comida mucho más sana. Ofrece un termostato regulable, que te permite elegir la temperatura óptima de los alimentos de una forma realmente óptima.

Cuenta con una potencia total de 2.200W, lo que hace que se pueda alcanzar una temperatura óptima para la cocción. Su cable es completamente extraíble, lo que facilitará el proceso de guardado de la misma. También es muy fácil de limpiar, porque no se pega nada, lo que te permitirá realizar la limpieza con tan solo un paño húmedo.

Este modelo tiene muy buenas reseñas por parte de los usuarios quienes afirman que "es de un gran tamaño y es bastante eficaz, con una potencia sobrada y bien repartida por toda la superficie". Por otra parte, también aseguran que "es perfecta para 5 personas o más, y con una potencia que es más que suficiente para cocinar".

4. Plancha de cocina eléctrica antiadherente Jata GR195

En caso de que busques una plancha de cocina eléctrica barata, esta es una gran opción, además porque es totalmente antiadherente. Está completamente libre de PFOA, lo que permite que puedas tener una comida mucho más sana. Es un modelo diseñado para retener el calor una vez apagada, lo que permite que puedas llevarla incluso a la mesa, y terminar de cocinar allí, mientras que sus asas de transporte se mantienen frías.

Es una plancha con una superficie de cocción bastante amplia de 46x25cm. Es muy fácil de limpiar después de cocinar sobre ella, en especial cuando aún está templada. Para su limpieza no necesitarás más que pasar un paño húmedo, y si quedan restos difíciles de eliminar con un paño mojado con un poco de aceite será suficiente. La plancha también es compatible con el lavavajillas, y con su potencia de 2.200W es ideal para cocinar todo tipo de alimentos.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo, asegurando que "tiene un precio muy competitivo y es muy fácil de desmontar para una mayor facilidad de limpieza". También aseguran que "se calienta rápido y de forma uniforme, además de que su antiadherente es bastante bueno porque no deja que nada se pegue". Esta plancha está disponible con otros tipos de superficies, lo que te permitirá escoger la que más se ajuste a tus necesidades y gustos fácilmente.

5. Plancha de cocina eléctrica en piedra Cecotec Rock’nGrill 2000

No cabe duda de que, si buscas una parrilla eficiente, esta es una gran opción, en especial porque tiene 2000W de potencia y apertura de 180°para aprovechar al máximo la superficie de cocinado. Tiene un revestimiento de piedra RockStone, el cual permite tener una gran antiadherencia y lo hace muy fácil de limpiar. Está totalmente libre de tóxicos como PTFE o PFOA, lo que te permite cocinar de una forma completamente saludable.

Tiene 2 bandejas recogegrasas para que la limpieza sea mucho más sencilla. Además, su parte superior es flotante, para adaptarla a la altura deseada y de esta forma cocinar tus alimentos por ambos lados al mismo tiempo. Esto permite crear un efecto horno, lo que permite tener una mayor eficiencia a la hora de cocinar tus alimentos. Tiene un indicador luminoso de funcionamiento y un asa fría al tacto que permite llevarla a cualquier parte.

Este modelo tiene muy buenas opiniones por parte de los usuarios, asegurando que "es perfecta como parrilla-sandwichera, y puedes cocinar básicamente cualquier cosa que quieras". También aseguran que "es muy fácil de limpiar, y no es para nada frágil, con una gran potencia para cocinar tus alimentos". Este es un modelo de alta potencia y que te ahorrará mucho tiempo en tu cocina para que cocines mucho más rápido.

6. Plancha de cocina eléctrica antiadherente Duronic GP20

Es una plancha que está destinada a que puedas cocinar de una forma realmente rápida, y lo único que tienes que hacer es estar pendiente de que no se vayan a quemar los alimentos. Cuenta con una superficie totalmente antiadherente que permite cocinar sin utilizar ningún tipo de aceite y sin que los alimentos se vayan a pegar. Tiene una bandeja que recoge la grasa y jugos de la comida, lo que permite una mayor versatilidad y podrás cocinar de una forma muy sana y rápida.

Es una plancha ligera y portátil, por lo cual podrás llevarla a cualquier sitio y lo único que necesitarás es una toma eléctrica. Tiene una superficie de 52x27cm, que permite que se pueda usar para cocinar unas abundantes cantidades de alimento. Su uso es muy sencillo, y con el termostato podrás graduar la temperatura en el nivel que desees. Para su limpieza el fabricante recomienda usar hielo mientras que la plancha aún esté caliente para facilitar que las grasas se despeguen. Su potencia total es de 2200W que es suficiente para la mayoría de alimentos.

Los usuarios que han comprado este modelo aseguran que "es un gran modelo que es muy grande y que cumple por completo con lo que promete". También aseguran que "es un modelo fenomenal, de fácil limpieza y con una gran relación calidad/precio". Sin embargo, algunos usuarios afirman que la superficie no calienta lo suficiente, por lo que no llega a ser apta para algunos alimentos que requieren temperaturas elevadas.

7. Plancha de cocina eléctrica antiadherente Cecotec Black&Water 2500

Esta es una plancha de alta calidad, que tiene un precio bastante reducido, lo que te permitirá ahorrar mucho dinero. Esta plancha tiene una potencia ajustable de 2150W, que puedes regular fácilmente mediante su termostato para que se ajuste a los alimentos que estés cocinando.

Tiene un revestimiento antiadherente de alta calidad, que puede ser lavado incluso en el lavavajillas sin que se vaya a dañar. Su cuerpo está elaborado de aluminio fundido de 2,5mm de grosor y tiene una superficie amplia de cocción. Tiene un recogegrasas, y un cable extraíble que te permite llevarla fácilmente a cualquier parte. Es un modelo muy práctico y que tiene un precio muy ajustado.

Según las opiniones que tiene esta plancha destacan que "la comida queda fantástica, y no se pega en absoluto la comida". Por otra parte, también aseguran que "es un modelo muy práctico y que tiene un control de temperatura muy fácil de usar". Sin embargo, debes tener en cuenta que debes darle un buen cuidado, o esta plancha se podrá averiar rápidamente.

8. Plancha de cocina eléctrica antiadherente Princess Table Chef Premium

Con su gran superficie para cocinar, se convierte en una plancha eléctrica de cocina de una alta calidad, que es ideal para familias. Está disponible en diferentes tamaños, lo que te permitirá tener una opción ideal para cocinar para 4 a 6 personas o incluso más si escoges un modelo más grande. Se calienta muy rápido gracias a su potencia de 2500W, y puede mantener los alimentos calientes durante mucho tiempo.

Esta parrilla tiene un recubrimiento antiadherente, lo que evitará que cualquier alimento se vaya a pegar. Esta también se destaca por su gran resistencia, porque está hecha en aluminio fundido de alta calidad, y que la hace muy ligera para moverla a cualquier parte. No es necesario usar aceite o mantequilla para que funcione de una forma adecuada y con su cable extraíble podrás llevarla a cualquier parte de una forma muy cómoda.

En cuanto a lo que opinan los usuarios, afirman que "es muy grande, y es realmente para 4 a 6 personas en una sola tanda de cocción de alimentos". Por otra parte, aseguran que "es muy fácil de limpiar, lo hace que no te canses de usarla, y tiene protectores en sus patas para no dejar ningún tipo de marcas". Pero, algunos usuarios afirman que no calienta demasiado, y sus asas se calientan mientras se utiliza.

9. Plancha de cocina eléctrica en terracota Jata GT202

Esta es una plancha hecha con una placa de terracota que es especialmente dura, lo que permite que tengas una gran durabilidad en tu plancha. Al dejarla calentar lo suficiente, esta plancha ofrecerá un sabor único y natural para todos los alimentos cocinados. Su tiempo de calentamiento es de aproximadamente 20 minutos, siendo una espera más larga que otras planchas, pero su enfriamiento también es mucho más lento.

Su superficie es totalmente resistente al rayado, e incluso podrás cortar sobre ella sin ningún tipo de inconveniente. Esta superficie es totalmente antiadherente por lo que nada se pegará sobre la misma. El cuerpo de la misma está elaborado en acero inoxidable, e incluye dos raclettes que se guardan en el interior del mismo. Su limpieza es muy sencilla bajo el grifo, pero debes asegurarte de dejar que la terracota se enfríe por completo, sin mantenerla bajo el agua ni usando el lavavajillas.

Las opiniones que tienen los usuarios sobre este modelo son bastante positivas, afirmando que "tiene un gran diseño, y permite hacer la comida de una forma rápida". Por otra parte, aseguran que "es perfecta para asar carne, y que lo único que le falta es tener unas palas de madera". Sin embargo, debes tener claro que este modelo es de un tamaño para 2 personas, puesto que no es demasiado grande.

Consejos para elegir una buena plancha de cocina eléctrica

Antes de escoger tu plancha de cocina eléctrica, debes fijarte en algunos aspectos que resultarán fundamentales para tomar una decisión de compra acertada. Dentro de los principales a tener en cuenta están:

Tipo de grill

Existen dos tipos de grilles diferentes, los hay abiertos o de contacto, estos últimos tienen dos placas que cocinan los alimentos por ambas partes al mismo tiempo. Por su parte los grilles abiertos requieren de más tiempo para cocinar tus alimentos, porque se deben cocinar por cada lado, aunque estos resultarán bastante prácticos puesto que es una forma más tradicional para cocinar, y pueden ser más baratos.

Potencia

La temperatura que pueden alcanzar determinará la facilidad para cocinar tus alimentos, esta debe ser entre los 100 y los 250°C. Algunos modelos pueden alcanzar hasta los 300°C, pero debes tener en cuenta que para ello la potencia es algo clave que debes considerar.

Debes asegurarte de que tu plancha tenga por lo menos 1000W de potencia si quieres tener un buen rendimiento. Todos los modelos que te he mostrado cumplen con esta característica y van sobrados en cuanto a potencia.

Materiales

Siempre debes optar por una plancha que tenga un recubrimiento antiadherente para que los alimentos no se peguen a la misma. Asegúrate de que este recubrimiento esté completamente libre de PFOA, porque asó te asegurarás de que tus alimentos serán totalmente sanos.

Tamaño

El tamaño también es un punto importante, porque dependerá del número de personas para las que necesites cocinar. Si vas a cocinar para una familia grande, debes asegurarte de que la superficie sea lo suficientemente grande para que puedas asegurarte de que todos los alimentos entrarán en la plancha.

Limpieza

La limpieza es otro aspecto fundamental que debes tener en cuenta, porque de nada te servirá cocinar rápidamente si después debes tardar media hora limpiando tu plancha. Por este motivo, debes asegurarte de que cuente con un recubrimiento antiadherente de calidad. Lo ideal es que se pueda limpiar con un paño húmedo, o mejor aún que se pueda usar en el lavavajillas.

¿Qué es una plancha de cocina?

Una plancha de cocina es básicamente un elemento que te permitirá cocinar tus alimentos sin necesidad de utilizar una sartén. Estas permiten asar tus alimentos de una forma bastante eficiente y rápida, que será mucho más rápida que en la cocina.

Estas planchas suelen tener mucha potencia, lo que te permitirá ahorrar mucho tiempo en la cocina y tener tus alimentos perfectamente cocinados. Estas cuentan con una resistencia que calentará una plancha donde estarán tus alimentos y producirá así suficiente calor para cocinarlos. Esto te permitirá conseguir un gran rendimiento en tu cocina, y podrás ahorrar una gran cantidad de tiempo.

Tipos de planchas de cocinas

Existen muchos tipos de planchas de cocinas en el mercado actual, dentro de las más comunes nos encontramos:

Planchas a gas: estas son las que alcanzan una mayor temperatura, y son totalmente fijas por lo que no podrás moverlas de su posición. Estas planchas funcionan igual que cualquier sartén sobre el fuego.

estas son las que alcanzan una mayor temperatura, y son totalmente fijas por lo que no podrás moverlas de su posición. Estas planchas funcionan igual que cualquier sartén sobre el fuego. Planchas eléctricas: estas usan energía eléctrica, lo que hace que se puedan usar en cualquier parte. Se regula su temperatura mediante un termostato y tienen un gran tamaño para cocinar varias porciones a la vez.

Por otra parte, las planchas también se pueden clasificar dependiendo del tratamiento de acero que utilicen en los siguientes tipos:

Laminado o corregido

Rectificado

Duro cromado o cromo duro

Laminado esmaltado

Inoxidable

Pavonado

Todo dependerá de lo que necesites para que escojas un tipo de plancha que se ajuste a tus necesidades. Algunas también están elaboradas en aluminio, y estas suelen ser mucho más livianas, y las que tienen recubrimiento en piedra o terracota son bastante prácticas y resistentes.

¿Cómo se usa una plancha de cocina?

Utilizar una plancha de cocina no es tan difícil, porque se trata de un utensilio de cocina que es muy fácil de utilizar. Para usarla correctamente debes seguir estos pasos:

Antes de usar la plancha por primera vez asegúrate de leer las instrucciones

Limpia la plancha antes de comenzar a cocinar

Conecta el cable al enchufe y enciende la plancha para dejarla calentar

Coloca las porciones de alimentos que vas a cocinar cuando ya esté caliente la plancha

No descartes el jugo que suelta la carne porque te puede servir para saborizar vegetales

Cuando termines de cocinar debes asegurarte de limpiar la plancha para dejarla lista para el próximo uso

Como puedes ver, el procedimiento es bastante sencillo, y podrás conseguir un gran rendimiento en tu cocina. Asegúrate de limpiar la plancha de acuerdo con las indicaciones del fabricante, y sin utilizar nada que pueda rayar la superficie antiadherente o la plancha podría comenzar a pegar los alimentos.

¿Cómo limpiar una plancha de cocina eléctrica?

El proceso de limpieza de una plancha de cocina eléctrica es realmente sencillo, lo único que tienes que hacer es seguir estos pasos:

Asegúrate de mantener la plancha encendida una vez que retiras todos los alimentos

Coloca cubitos de hielo en la superficie para que se despeguen los restos de comida

Apaga la plancha y déjala enfriar por completo

Toma una esponja o un paño para retirar todos los residuos que se hayan despegado

Enjuaga con agua tibia y seca muy bien la superficie para dejarla lista para el próximo uso

Siguiendo este sencillo procedimiento podrás mantener tu plancha como nueva por mucho tiempo, y conseguirás una alimentación mucho más sana en todo momento.

¿Cuál es el mejor material para una plancha de cocina?

Para comprar una plancha que permita distribuir de una forma óptima el calor, debes asegurarte de que esté elaborada en aluminio fundido o hierro fundido. Esto permitirá que se tenga una mayor dispersión del calor, y una gran retención del mismo.

El acero inoxidable también puede ser una buena opción, pero este no permite retener el calor de una forma tan eficiente como los anteriores. Lo mejor será siempre las de aluminio fundido porque son más livianas, pero asegurándote siempre de que tengan un recubrimiento antiadherente de calidad.

En la actualidad también te encuentras planchas de cocina en piedra o terracota, que son una gran alternativa, pero suelen ser mucho más pesadas, aunque la retención de calor de estas es excelente.