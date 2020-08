Las 10 mejores planchas de pelo para lograr alisado perfecto

Las planchas son de los equipos favoritos de las mujeres al momento de alisar el cabello. Son pequeñas, livianas, cómodas y usualmente se pueden llevar a cualquier lugar. Con ellas se puede salir de apuros y tener un pelo de salón de belleza en tan solo unos minutos. Los años y las exigencias del mercado han ido mejorando, día a día, esta herramienta de belleza. Han ido perfeccionando el tamaño, la estética, la tecnología y los elementos que ayuden a cuidar el pelo.

Adquirir un producto de estos varía según la necesidad del comprador. En el mercado hay para todos los gustos y colores. De todos los tamaños, precios y con diferentes

características. Por ello, quien no tenga muy claro qué tipo de plancha requiere, puede verse en un mar de dudas. Sin embargo, nada es tan complicado como parece.

Para hacer mucho más fácil el proceso de adquisición de una plancha de pelo, aquí vamos a develar las mejores calificadas y más compradas en Amazon. De esta forma, se pueden leer los detalles con mayor precisión y tomar una decisión más certera, cercana a las expectativas requeridas.

¿Qué plancha de pelo comprar?

¿Estás en busca de una plancha de pelo que cubra todas tus necesidades? Mira este

listado de las 10 mejores de Amazon y escoge la tuya.

Plancha de pelo S8590 Keratin Therapy Pro – Remington

No es necesario ser un experto en belleza para saber que Remington dispone de los mejores productos, en todas sus áreas, del mercado. No es para menos, el modelo Keratin Therapy Pro es la plancha de pelo más vendida de Amazon.

Todos los compradores del artículo solo emiten sugerencias positivas sobre ella. "Nada

más llegar a casa la he probado y que maravilla, tengo el pelo muy rizado y de dos

pasadas me lo ha dejado completamente liso. Si tenéis que escoger una plancha acorde

con calidad precio, está es vuestra plancha.", se lee entre los comentarios de la web de

ventas.

La Remington está elaborada con un sensor de protección contra el calor que cuida, según sus creadores, tres veces más del daño; también otorga cinco veces más fuerza y vitalidad que una plancha sin este dispositivo. Con un diseño fino, las placas están hechas con cerámica a base de keratina y aceites de almendra.

La plancha de Remington es veloz y perfecta para todo tipo de cabello. Al presionar el botón de encender se debe esperar solo 15 segundos para utilizarla. Esto gracias a un sistema de calentamiento rápido. Tiene un control digital para regular cinco tipos de temperaturas. Es decir, que va desde 160 °C hasta 230 °C. Adicional a ello, dispone de una opción turbo con la cual ofrece un trabajo más rápido y seguro.

Plancha de pelo Kipozi

La plancha profesional de la marca Kipozi es una de las mejores valoradas. Dispone de placas flotantes de 2.5 centímetros y un mango de fácil manejo. Promete un alisado brasileño con resultados profesionales. Todo esto gracias a su elaboración en titanio iónico. Lo que significa que además de alisar el pelo, lo cuida de las altas temperaturas, regula el frizz y el encrespamiento natural; además, regala brillo y fuerza a la fibra del pelo.

El sistema de calentamiento rápido es una de sus grandes virtudes. Es decir, en solo 15 segundos está lista para comenzar el trabajo. No solo eso, sino que también supone un calentamiento uniforme y homogéneo. Toda la placa se calienta de la misma manera

para ofrecer un liso de profesional.

Con tres niveles de temperatura la máquina permite regular el calor que va desde 180 °C hasta un máximo de 230 °C, regalando un liso natural. Su delgada figura y ligero tamaño la hacen perfecta para viajar con ella a todas partes. Además, se puede llevar a cualquier parte del mundo porque cuenta con conexión eléctrica universal de 100 V y 240 V. Lo que supone una perfecta aliada de viaje.

Plancha de pelo ST393E – Babyliss

La ST393E de Babyliss es una plancha con placas extra largas de 24 x 120 milímetros. Fabricada con cerámica de titanio permite un calentamiento más rápido y eficiente. En una sola pasada el cabello está liso y sedoso; disminuye, además, la alta exposición al calor a diferencia de otras planchas que, para ver resultas se debe pasar tres y hasta cuatro veces.

Elaborada con tecnología iónica para trabajar en cabellos con abundante encrespamiento. Al calentar y pasar sobre el mechón, libera cargas de iones negativos que elimina la electricidad estática natural del pelo, dejándolo libre del encrespamiento y con mayor suavidad. La plancha profesional tiene un sistema de calentamiento advanced ceramics, cuya función es mantener la temperatura constante y homogénea en toda la placa.

La Babyliss tiene un control para regular seis tipos de temperatura. Eso significa que

ningún tipo de pelo es un desafío para la máquina. Se puede cambiar desde 140 °C

hasta 235 °C, seleccionando desde el más bajo para los cabellos lisos y finos y más alto

para los gruesos y rizados.

Cuenta, adicional, con un diseño curvo que no solo permite dejar un liso perfecto, sino

que también es ideal para hacer ondas, recrear peinados, otorgar volumen y muchísimo

más. Es una plancha completa y totalmente funcional.

Plancha de pelo Pro Ion S7710 – Remington

No hay duda alguna que la Remington es una de las marcas que dominan el mercado.

Sus distintos diseños y altos estándares le regalan otro puesto dentro del ranking. No es de extrañar que sea de las favoritas de los compradores de planchas de pelo.

El modelo Pro Ion es uno diseñado para combatir la electricidad del cabello. Eso significa que es una plancha ideada para dejar brillo y fuerza. La triple descarga de iones en el pelo ayuda a eliminar el frizz y encrespamiento. Los cabellos muy rizados, gruesos o difíciles de domar son el target principal de este equipo.

Considerada como una nueva generación de planchas, el modelo Pro es totalmente

revolucionario y de alta gama para dejar resultados óptimos en todo tipo de pelo. Esta

súperplancha se ajusta a nueve temperaturas. Va desde 150 hasta 230 °C. Lo que se

traduce como un equipo flexible que adapta el calor el calor a los diferentes tipos de

pelo.

Adicional a las placas iónicas, tiene un revestimiento de cerámica ultra con turmalina. Esto permite que el cabello deslice 75 % más fácil y rápido sobre ella. La turmalina es un surtidor natural de iones que se aplican en el cabello cuando la plancha está caliente.

Plancha de pelo EssentialCare HP8321/00 – Phillips

Phillips es una de las grandes marcas que compiten en este mundo. En conjunto con Remington es considerada una con la mejor calidad y óptimo desempeño. Entre las grandes ventajas del modelo EssentialCare, su larga placa, ligero peso y cómodo

tamaño que resulta de fácil uso.

100 milímetros de largo es la placa de la Phillips. Esta permite agrupar un mecho más

grande y terminar el trabajo en menor tiempo. Tiene una configuración para ajustar la

temperatura al calor adecuado para acabados de salón de belleza. La plancha permite

llegar a un máximo de 210 °C. Al encender el equipo se debe esperar 60 segundos para

comenzar a utilizarla.

Estas características se conjugan con uno de los precios más bajos, en cuanto a planchas se refiere. Eso resulta como una plancha económica, pero con buenas referencias. Perfecta

para quienes no disponen de un alto presupuesto a invertir, pero quieren comprar

calidad. El cable de alimentación tiene un largo de 1.8 metros. Es perfecta para recorrer

el mundo acompañado de ello. Gracias a su voltaje universal puede conectarse a la

corriente de cualquier país.

Para brindar seguridad, la plancha tiene un mecanismo de cierre que cierra las placas

para protegerla de daños y permita comodidad al momento de guardar.

Plancha de pelo SF3122 Optiliss Keratin&Tourmaline – Rowenta

La Optiliss Elite es una plancha delgada y potente. Diseñada para alisar, pero también para realizar peinados y fijar el cabello de la manera deseada. Su delicado diseño permite fácil manejo y agarre. Con un calentamiento rápido de un minuto está preparada para trabajar. Las placas están recubiertas con proteína y minerales; Keratina, un elemento indispensable para la hidratación del pelo y turmalina, emisora natural de iones para controlar el frizz y encrespamiento.

La plancha ofrece una gama de temperaturas ajustables. La idea es que cada tipo de

pelo sea transformado en las placas de la Rowenta. Su temperatura máxima es de 230

°C para un alisado rápido y eficiente. Aunque es importante considerar que mientras

más alta sea la temperatura, más ruego y rizado debe ser el cabello. Esto evita a cabellos

finos estar expuesto a excesos de calor.

Los comentarios positivos en Amazon la posicionan como una de las mejores en relación precio –calidad. "Es la mejor plancha que he usado hasta el momento, para mi incluso mejor que una GHD. Llevo usándola casi a diario más de 3 años y medio y todavía no se me ha estropeado. Mi pelo es muy largo y ondulado y con esta plancha tardo 20 min como mucho en alisarme el pelo entero y la verdad es que no he tenido problemas de encrespamiento, al contrario, se me queda el pelo muy liso y con brillo. Me la he llevado siempre de viaje y todo perfecto. Tengo claro que si se me estropeara volvería a comprar la misma otra vez. Recomiendo totalmente su compra y además está muy bien de precio."

Plancha de pelo IPro Slim ST387E – Babyliss

La IPro Slim Profesional de Babyliss es una de las planchas con mejor calificación en Amazon España. Dispone de variables y características que la hacen acreedora de estar dentro de esta selección de las destacadas. Principalmente, cuenta con tecnología Smart Ceramic. Lo que supone calentamiento al instante y distribución homogénea del mismo en toda la placa.

Otra de las bondades más resaltantes de la plancha y un plus vanguardista, es que sirve

para trabajar en cabello húmedo y seco. Muy pocas son las planchas que abordan el

pelo húmedo, todo lo contrario, lo queman y dañan por completo. Este modelo de

Babyliss es perfecto para cuidar todo tipo de cabello. Gracias a la tecnología iónica, en

la primera pasada emite cargas de iones negativos que neutralizan el encrespado.

Con seis tipos de temperatura ajustable. Según el liso o riso del pelo se especifica un calor adecuado para no maltratar la fibra. Con un máximo de 235 °C se prepara para trabajar los cabellos más rebeldes. Considerada como una plancha suave y de fácil desliz gracias a tecnología Diamond Ceramic.

Plancha de pelo Wet 2 Strainght S7350 – Remington

La plancha de placas anchas de Remington ayuda a alisar mayor cantidad de cabello

similar al resultado de un salón de belleza. Este modelo, en particular, está dirigido para salir de la ducha, secar un poco el cabello con la toalla y comenzar a plancharlo húmedo. Ya no es necesario esperar horas o aplicar un secador previamente. La Wet 2 Strainght es una máquina potente revestida con cerámica avanzada. Contiene ingredientes especiales como el aceite de argán y vitamina E para dar vitalidad y fuerza.

Con un botón para ajustar temperatura, la Wet 2 Strainght en 10 temperaturas diferentes que varía entre 140 °C hasta 230 °C. Al conectar y encender solo es necesario esperar 10 segundo para comenzar a utilizar. Cuenta, adicionalmente, con un botón turbo para potenciar el calor y rapidez del planchado.

También es una herramienta para llevar a cualquier parte del mundo. Con un voltaje

universal es una perfecta compañera para llevar a donde sea. Posee un cable giratorio lo

que permite un fácil manejo. En su especial diseño se incluye un dispositivo de cierre. Al presionar sobre este la plancha se tranca, lo que evita accidentes que puedan dañar

las placas y ofrece una cómoda manera de guardar.

Plancha de pelo Braun Satin Hair 7 ST780

La Satin Hair 7 destaca por ser la primera plancha con tecnología SensoCare en el mundo. Esta tecnología inteligente es una característica revolucionaria en el mercado de la belleza. Esto funciona con sensores de precisión intuitivo que se ubican debajo de las placas. La idea es que este sistema detecta la humedad del cabello y adapta la temperatura a la fibra; de esta forma se amolda a las necesidades individuales de cada pelo, desde la raíz a las puntas.

La plancha tiene una pequeña pantalla inteligente en la cual se muestra el nivel de

humedad del pelo; así, también alerta cuando está muy húmedo para pasar la plancha.

Cuidando el cabello y regalando brillo en cada pasada. Para hacer más interesante este

aparato, este puede indicar en la pantalla inteligente si el pelo es teñido, el grosor y más para otorgar un mejor trabajo adaptándose a esta necesidad en específica.

La plancha de Braun está diseñada 100 % de cerámica indestructible. Sus placas se

deslizan fácilmente sobre el cabello mientras va dejando un acabado de peluquería. Para un mejor manejo de la misma, la punta está recubierta con un material que no permite que se caliente; lo que supone un tacto frío para mejor manejo y maniobra.

Plancha de pelo Kipozi profesional

La plancha profesional de pantalla adecuada de la marca Kipozi está elaborada a base de

titanio. Gracias al calentador de cerámica PTC se puede lograr rápidamente que la plancha alcance la temperatura deseada. Obteniendo así, no solo que el equipo llegue a su máximo de calor, sino que cuide el cabello en cada una de las pasadas.

Para ofrecer un mejor trabajo, calienta uniformemente las placas. Otorgando una

distribución de calor adecuada en cada mechón. La temperatura es ajustable a cada

necesidad. La misma va desde 80 °C hasta 230 °C. Con una potencia de 72 W, dispone de un voltaje universal, capaz de adaptarse a cualquier rincón del planeta. Por eso, salir de viaje con ella es un plan perfecto para lucir un cabello de peluquería.

La plancha tiene una pantalla LCD donde se lee el nivel de calor y el tipo de cabello a

abordar. Si se tiene un cabello frágil, se recomienda 140 °C, cabello dañado o teñido,

180 °C y sano, 210 °C. En muy pocos casos se sugiere el uso de la máxima temperatura

para evitar la exposición del pelo a altos niveles de calor.

La máquina tiene un cable giratorio de 2.5 metros de largo. Este no se enreda y

permite realizar cualquier tipo de maniobra con facilidad. La Kipozi tiene un dispositivo

para cerrar la plancha. Lo que impide accidentes, daño de la máquina y guardarla

cómodamente, en casos de viaje.

Consejos para comprar una plancha de pelo

Después de leer toda la información relacionada sobre las mejores planchas y sus

determinadas características, aquí te traemos algunos consejos a aplicar cuando se desea

comprar una plancha para el cabello:

¿Qué tomar en cuenta antes de comprar una plancha de pelo?

La primera recomendación para comprar una plancha es que inviertas en un buen producto. No compres imitaciones o una que no sea profesional. Recuerda que se trata de la salud de tu cabello; para lucir un pelo hermoso, es necesario tener los equipos necesarios. Eso no significa que tienes que disponer de grandes cantidades de dinero para ello. Hay muchas marcas con excelentes características y a bajos costes.

Después de esto, otros temas importantes a considerar son más personales: los tipos de

placa, niveles de temperatura, de titanio o iones, tamaño, tecnología y demás.

¿Cuáles son las mejores marcas de planchas de pelo?

Si se busca entre las mejores, se puede enumerar las siguientes marcas:

GHD.

Rowenta.

Remington.

¿Qué temperatura es recomendable para el cabello?

La temperatura es un elemento de suma importancia a considerar al momento de planchar. Los tipos de pelo requieren un ajuste en específico. Todo dependerá del daño que tenga, si es teñido o no, la apariencia y demás.

Cabello fino o teñido : entre 120 a 150 °C.

: entre 120 a 150 °C. Cabello grueso : 200 °C.

: 200 °C. Cabello con keratina o producto hidratante: Máxima temperatura, ronda en los 230 °C. Eso ayuda a fijar mejor el producto y lo deja más brillante.

¿Cómo planchar el pelo cuando se usa tinte?

Si se usa tinte, se considera como un cabello frágil y débil. En estos casos se recomienda no usar plancha y optar por el secador o métodos menos agresivos, pero en caso de usarla, se debe tener sumo cuidado para evitar no quebrarlo más.

Lo primero es evaluar qué tan dañado está el cabello.

Usar protector térmico.

Usar la plancha en el mínimo de temperatura.

¿Dónde comprar una buena plancha de pelo?

La plancha de pelo se puede comprar en tiendas físicas o por Internet. En esta última opción se recomienda ir a Amazon, en donde verás un catálogo detallado de cada una, fotos y comentarios de quienes la adquirieron previamente. Y en este post te ayudamos con nuestro análisis y selección de las mejores.