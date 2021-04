Las 8 mejores planchas zigzag de pelo

Las planchas zigzag de pelo son cada vez más populares, porque podrás moldear tu pelo de una forma única y original. Estas te permitirán tener un rizado con pequeñas ondas, lo que se ha establecido como una moda muy común en la actualidad. Una de las mejores planchas de este estilo es la Remington S3580 Ceramic Crimp , porque te ofrecerá la posibilidad de tener un peinado sin igual.

Pero, no todas las planchas zigzag son iguales, y no todas son de la mejor calidad, por lo cual hemos preparado este post analizando y seleccionando las mejores alternativas. Aquí encontrarás únicamente las mejores opciones para que puedas lucir un look muy creativo y original en tu pelo.

Así que, si quieres comprar una plancha para el pelo en zigzag y que te brinde un toque único en todos tus peinados te invitamos a que sigas leyendo atentamente este post.

¿Cuál es la mejor plancha en zigzag para el pelo?

A pesar de que encontrarás muchas opciones diferentes en el mercado, algunas serán mejores que otras si buscas una plancha zigzag de buena calidad. Por este motivo, hemos reunido para ti las 10 mejores opciones, con la finalidad de que puedas escoger una plancha que se adapte por completo a tus gustos y a tus necesidades.

Estas son las mejores planchas en zigzag para el cabello tras nuestro análisis:

1. Plancha zigzag de pelo Remington S3580 Ceramic Crimp

Plancha zigzag de pelo Remington S3580 Ceramic Crimp

Esta plancha zigzag tiene unas placas que son muy anchas, con 37mm para que puedas moldear tu cabello de una forma realmente sencilla y rápida. Cuenta con un sistema de textura instantánea, y con un volumen duradero, así como un sistema de protección contra la estática, que combina cerámica y turmalina iónica. Esto permitirá un deslizamiento suave y favorecerá el cuidado de tu cabello.

Su temperatura se ajustará mediante una rueda variable, y cuenta con un indicador LED de la temperatura. Tiene varios niveles de temperatura que se pueden ajustar fácilmente entre los 150°C y los 220°C, con un calentamiento rápido en tan solo 30 segundos. Su sistema de apagado automático permite tener la mayor seguridad, y evitará el sobrecalentamiento porque se apagará después de 60 minutos. Su cable giratorio de 1.8 metros permite tener una gran comodidad a la hora de peinarse.

Este modelo tiene muy buenas opiniones por parte de quienes lo han comprado asegurando que "se calienta en tan solo unos segundos a toda potencia, es muy fácil de usar, y cabe una gran cantidad de pelo". Por otra parte, aseguran que "tiene muy buena calidad, hace unos rizos muy bonitos y deja un efecto muy bonito en tu cabello con una sola pasada". Es un modelo muy recomendable, en especial porque ofrece un nivel de rendimiento muy parecido a las planchas de peluquería.

Ver precio

2. Plancha zigzag de pelo DSHOW 4 en 1

Plancha zigzag de pelo DSHOW 4 en 1

Es uno de los modelos más versátiles que podrás encontrar en el mercado, en especial porque cuenta con 4 placas de cerámica de titanio intercambiables. De esta forma, es una plancha que se ajustará por completo a lo que necesitas, y podrás tener muchos estilos diferentes a la hora de hacerte todos tus peinados.

Cuenta con 5 niveles de temperatura diferentes los cuales se ajustarán a los diferentes tipos de cabellos. Es un modelo que se calienta muy rápido, y estará lista para utilizar en tan solo 30 segundos. Con su revestimiento de cerámica permite cuidar tu cabello y cuenta con un aislamiento frontal para que no te vayas a quemar la mano mientras que la utilices. Su cable tiene una longitud de 2 metros, lo que hace que sea muy cómoda a la hora de utilizarla.

Las personas que han comprado este modelo tienen muy buenas reseñas al respecto, asegurando que "funciona muy bien y podrás tener diferentes estilos gracias a que tiene diferentes placas para que se adapten por completo a tu estilo". Además, afirman que "es una plancha que ofrece unas ondas simplemente encantadoras para tu cabello, y que te permitirán elegir el estilo de onda que desees de una forma realmente sencilla". Es un modelo que es altamente versátil, y que te puede conseguir el aspecto deseado de una forma realmente sencilla y rápida.

Ver precio

3. Plancha zigzag de pelo BaByliss PRO Frisé

Plancha zigzag de pelo BaByliss PRO Frisé

Sin duda es una de las mejores opciones que te encontrarás en el mercado, porque se trata de una plancha que tiene una zona de 60mm. Esto te permite crear unas ondas naturales y agregar volumen a todos tus estilos de una forma realmente sencilla y eficiente. Gracias a su placa de titanio podrás conseguir un toque único y un calentamiento muy rápido.

Tiene un sistema de regulación de temperatura entre los 120 y los 200 °C, que permite que se ajuste por completo a tus necesidades. Por otra parte, cuenta con un cable rotatorio de 2.7 metros para ofrecer el mayor nivel de comodidad a la hora de peinarte. Tiene una potencia total de 125W, con lo cual es más que suficiente para calentarla rápidamente, y así tendrás un peinado perfecto en tan solo unos cuantos minutos.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto afirmando que "gracias a su anchura te puedes peinar mucho más rápido, y funciona bastante bien, sin que se vaya a estropear el pelo". Por otra parte, aseguran que "es muy recomendable, se calienta rapidísimo y no te tardas nada en plancharte el pelo, pero puede ser un poco pesada". El ondulado que deja esta plancha se puede conservar en perfecto estado incluso en épocas de mucha humedad, y debido a su amplia placa puede ser un poco más pesada que otros modelos.

Ver precio

4. Plancha zigzag de pelo GPD Rizo 100

Plancha zigzag de pelo GPD Rizo 100

Esta es una plancha de muy alta calidad, la cual puede alcanzar una temperatura máxima de 220°C, y que permite tener un peinado realmente único. Esta ofrece un control con pantalla digital para que puedas controlar la temperatura de una forma óptima. Además, cuenta con un botón de encendido y apagado muy fácil de utilizar, y botones para el fácil control de la temperatura.

Ofrece un cable giratorio de 360° que permitirá tener la máxima comodidad posible a la hora de utilizarla sin que el cable se vaya a enredar. Cuenta con un cable de 2 metros con anilla que permite colgarlo muy fácilmente. Además, tiene un sistema de apago de seguridad automático, con el cual podrás evitar sobrecalentamientos y la plancha se mantendrá en óptimas condiciones por más tiempo. Está pensada tanto para el uso en el hogar como a nivel profesional, y tiene una tecnología de calentamiento ultra rápida que te permitirá comenzar a utilizarla en tan solo unos segundos.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de los usuarios que la han comprado, asegurando que "es una plancha muy buena, que no quema el pelo lo que hace que se pueda tener una gran comodidad a la hora de peinarte". También afirman que "la plancha funciona correctamente, el acabado es muy bueno y marca muy bien las ondas, haciendo que tu peinado quede muy bien". Es una plancha que cumple por completo con su objetivo, y sus placas son de muy alta calidad.

Ver precio

5. Plancha zigzag de pelo BaByliss C260E

Plancha zigzag de pelo BaByliss C260E

Esta plancha zigzag es una gran opción, en especial porque cuenta con unas placas que tienen un revestimiento de cerámica y titanio para ofrecerte un rendimiento más alto. Tiene un diseño especialmente pensado para dejar unas ondas increíbles en tu cabello. Cuenta con 3 niveles de temperatura ajustables de 160°C, 180°C y 200°C, para que la ajustes dependiendo de tu tipo de cabello de una forma muy sencilla.

Tiene un sistema de calentamiento rápido y muy estable, lo que te permitirá que tengas siempre unas ondas perfectas en tu cabello. Su punta fría evitará que te quemes la mano mientras que la estés utilizando. Además, viene con un cable giratorio que permite tener una gran comodidad a la hora de utilizarla, y así el cable no se enredará. Incluye una funda termorresistente para que puedas guardarla de una forma cómoda en cualquier parte y así evitar que tu plancha se vaya a romper.

Son muchas las reseñas positivas que tiene este modelo de plancha por parte de quienes la han comprado asegurando que "es una plancha sorprendente que te ofrece unas ondas al agua o de sirena, y no las ondas tradicionales hechas con varilla". Por otra parte, afirman que "esta plancha hace unas ondas preciosas, y gracias a su gran tamaño te peinas en tan solo unos cuantos minutos". Es una plancha de muy alta calidad y que tiene un total de 3 intensidades para que puedas ajustarla por completo a tu tipo de cabello y conseguir así unas ondas al agua estupendas.

Ver precio

6. Plancha zigzag de pelo GAMA ITALY PROFESSIONAL Fairy Waves

Plancha zigzag de pelo GAMA ITALY PROFESSIONAL Fairy Waves

Si buscas una plancha de estilo profesional, esta es la solución perfecta para que puedas tener un estilo de ondas realmente único y fantástico. Cuenta con un sistema de temperatura ideal de 210°C para conseguir resultados rápidos, y se calienta muy rápido para que puedas comenzar a utilizarla de inmediato cuando lo necesites y con tan solo esperar unos cuantos segundos.

Tiene placas de cerámica que te permitirá proteger el cabello y sin que se vaya a generar ningún tipo de efecto crespo. Sus placas anchas permiten modelar más cabello con tan solo una pasada, lo que hará que en cuestión de minutos ya tengas tu peinado completamente hecho. Gracias a su cable giratorio a 360° podrás usarla de una forma muy cómoda sin que se vaya a enredar el cable, lo que te permitirá peinarte de una forma muy sencilla.

Este modelo tiene muchas reseñas positivas dentro de las cuales se destacan los comentarios como "es una gran marca a un buen precio, y las ondas duran hasta que te lavas el pelo, además que la calidad de esta marca es genial". También aseguran que "se puede usar para conseguir un gran efecto en pelo fino, y con cada pasada la plancha hace un total de 3 ondas". Es una gran opción en cuanto a calidad-precio, y tiene un rendimiento de nivel profesional para tu hogar.

Ver precio

7. Plancha zigzag de pelo IMETEC Bellissima Frisé BHS6 100

Plancha zigzag de pelo IMETEC Bellissima Frisé BHS6 100

Este modelo te permite conseguir un efecto de ondas en tan solo una pasada desde la raíz hasta la punta de tu pelo. Tiene un sistema innovador de rodillos giratorios, que permitirá conseguir un movimiento mucho más sencillo a través de tu pelo. Sus placas son basculantes, lo que hará que se ajusten fácilmente a cualquier mechón que escojas, y así podrás tener un resultado perfectamente definido en tan solo una pasada.

Cuenta con un revestimiento Gloss & Shine, lo que asegurará una distribución uniforme del calor y un deslizamiento perfecto sin que vaya a dañar tu cabello. Su sistema con peines separadores permitirá facilitar la introducción y deslizamiento del mechón mientras que te peinas. Alcanza una temperatura máxima de 210°C para resultados rápidos, y su cable es giratorio para que puedas conseguir una gran comodidad a la hora de peinarte.

Los usuarios que han comprado este modelo tienen muy buenas reseñas al respecto, asegurando que "se calienta muy rápido, deja un efecto frisé muy bonito y duradero que se desvanecerá después de 48 horas o cuando te laves el pelo". Además, afirman que "tiene muy buena calidad-precio, deja el pelo muy bonito y es un modelo que es muy fácil de usar". Sin embargo, debes tener en cuenta que este modelo es un poco pesado, por lo que puede ser un poco incómoda al principio.

Ver precio

8. Plancha zigzag de pelo BaByliss 2165CE

Plancha zigzag de pelo BaByliss 2165CE

Se trata de una plancha para crimpar que tiene placas de 35mm que permiten tener un gran rendimiento a la hora de conseguir un efecto único en tu cabello. Cuenta con unas placas de cerámica con turmalina, lo que permite que puedas tener una temperatura elevada y al mismo tiempo te permiten proteger tu cabello.

Tiene un total de 10 ajustes de temperatura para que la adaptes fácilmente a tu tipo de cabello y no vayas a dañarlo. Su temperatura se puede ajustar entre los 120°C y los 210°C, y su punta de agarre fría evitará que te quemes mientras que la utilizas. Por otra parte, gracias a su sistema de apagado automático, podrás evitar que la plancha se sobrecaliente, lo que te ayudará a conseguir un rendimiento totalmente óptimo.

Según los usuarios que han comprado este modelo aseguran que "es una plancha perfecta, que deja una ondulación perfecta, y que cumple por completo con su función". También afirman que "son geniales, dejando unas ondas perfectas, además que se calienta muy rápido y tiene diferentes ajustes de temperatura". Es una gran opción si buscas una plancha zigzag que sea de alta calidad y que tenga un precio bastante ajustado.

Ver precio

Consejos para elegir una buena plancha de pelo zigzag

Antes de que te aventures a comprar tu primera plancha de pelo zigzag, debes fijarte en algunas características que resultarán básicas para elegir bien. Dentro de ellas estarán las siguientes:

Potencia y temperatura

Debes tener en cuenta que debes escoger una plancha que te permite regular fácilmente los niveles de temperatura para evitar cualquier tipo de daño a tu pelo. Para ello, es importante revisar que tan potente es y la temperatura a la que puede llegar, y nunca optes por una plancha a la que no se le pueda graduar la temperatura.

Tamaño

Por lo general este tipo de planchas son de tamaño grande o mediano, los modelos pequeños no te darán un buen rendimiento a la hora de peinarte. Debes escoger la que mejor se ajuste a la cantidad de cabello que tengas, porque si tienes el cabello muy abundante lo mejor será optar por un modelo que tenga un tamaño más grande.

Largo del cable

Lo ideal es que el cable sea lo más largo posible, porque de esta forma podrás tener una gran comodidad a la hora de utilizarla. Por lo general los cables de este tipo de planchas son de 2 metros, lo que permitirá que puedas conseguir siempre una gran comodidad.

Además, debes asegurarte de que el cable sea giratorio, de esta forma evitarás que se enrede o que vaya a romperse, lo que evitará que tengas que reparar tu plancha muy rápidamente.

¿Qué es una plancha zigzag para el pelo?

Las planchas de pelo zigzag son una variación de las planchas de pelo tradicionales, con la cual podrás conseguir un efecto único y original en tu cabello. Estas planchas incorporan ondas en sus placas, lo que te permitirá tener un efecto rizado sobre tu cabello con pequeñas ondas.

Este es un estilo que ha estado de moda en los últimos tiempos, y dependiendo del tamaño de la placa las ondas serán más o menos pronunciadas. Todo dependerá en gran medida del modelo de plancha que escojas para que puedas conseguir así un estilo único en tu cabello y que sea bastante llamativo.

¿Cómo usar correctamente una plancha zigzag?

Plancharte el cabello con este tipo de planchas no tiene que ser una tarea difícil, pero antes de comenzar deberías fijarte en los siguientes consejos para evitar accidentes o quemaduras:

Conecta tu plancha

Debes comenzar tomando el cable de tu plancha y enchufándolo a la toma de corriente más cercana. Asegúrate de que el cable esté completamente estirado y que no vaya a tener ningún nudo para que no se vaya a dañar o a deteriorar. Además, asegúrate de que la zona donde vas a usar esté completamente seca para evitar accidentes como cortocircuitos.

Enciende tu plancha

Debes asegurarte de encender la plancha en el nivel de poder deseado, para que así puedas asegurarte de peinarte fácilmente. Cuando la plancha encienda la luz indicará que está prendida y que estará lista para funcionar en unos segundos.

Asegúrate de elegir el nivel de calor ideal para tu cabello, y simplemente debes esperar unos 30 segundos para que la plancha se caliente. En este momento ya estará lista para ser usada.

Comienza a planchar

Debes tomar la plancha por el mango sin tocar la parte de las placas porque podrías quemarte fácilmente porque estas alcanzan una temperatura bastante elevada. Con la mano que te queda libre debes tomar una sección de cabello, y debes deslizar lentamente la plancha a lo largo del mismo para ir consiguiendo el efecto de ondas.

Péinate

Por último, debes terminar de peinar cada una de las secciones de cabello, y para darle más brillo lo ideal es que apliques un poco de aceite. Si quieres dar más volumen agítalo un poco y ya tendrás un peinado realmente único.

¿Una plancha de pelo zigzag daña el pelo?

Al igual que las planchas normales, las placas de este tipo de planchas cuentan con recubrimientos especiales para cuidar tu cabello. Por lo general, los recubrimientos suelen ser cerámicos o de turmalina para que puedan brindar una gran protección a tu cabello sin que se vaya a dañar por el calor.

En todo caso, usar una plancha zigzag no tendrá ningún tipo de diferencia con el uso de las planchas tradicionales. Además, podrás usarlas incluso en cabello fino sin que tengas riesgo de quemarlo, simplemente graduando la temperatura en un nivel que se ajuste por completo a tu cabello.

¿Dónde comprar una plancha zigzag?

Cada vez son más populares este tipo de planchas debido al estilo tan atractivo que te ofrecerán en el cabello con unas ondas suaves y muy llamativas. Las puedes encontrar en grandes superficies como El Corte Inglés o en Carrefour.

Pero, para que puedas comprarlas a los precios más bajos del mercado, lo mejor será optar por hacer tu compra directamente en Amazon. En esta plataforma podrás conseguir tus planchas y aprovechar el servicio de envío rápido hasta la puerta de tu casa. Además, en caso de cualquier problema, podrás devolverla fácilmente y tendrás tu dinero de vuelta muy rápidamente o puedes cambiarla por otra igual.