Nuestro organismo destaca por ser un sistema que es bastante complejo, y que en condiciones de buena salud no requiere de mucho esfuerzo para funcionar bien. Sin embargo, uno de los problemas más comunes es la retención de líquidos, con el perjuicio que conlleva para la salud, por lo que para luchar contra ello necesitarás unos de los mejores productos Detox como el UNIK DETOX SLIM, puesto que así brindarás una acción drenante muy buena a tu organismo.

Estas sustancias permiten favorecer la acción diurética, motivo por el cual, te ayudarán a perder peso, y a combatir diferentes problemas que pueda tener tu cuerpo. Pero, existen muchas opciones diferentes al hablar de este tipo de productos en el mercado, por lo que hemos hecho una selección con los mejores.

Así que, si te interesa tener una dieta Detox para que puedas combatir la inflamación o la celulitis, te invitamos a que sigas leyendo atentamente este post.

¿Cuáles son los mejores productos Detox?

Existen en el mercado una infinidad de productos Detox, pero no todos funcionan igual, motivo por el cual tomar una decisión de compra no es tan sencillo. Es por este motivo que, hoy hemos seleccionado únicamente las 8 mejores opciones que podrás encontrar en el mercado. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlos:

1. Complemento alimenticio detox UNIK DETOX SLIM

Complemento alimenticio detox UNIK DETOX SLIM

Es una de las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado, en especial porque tiene una fórmula bastante completa. Tiene un efecto diurético y depurativo, que permite la eliminación de agua, pero conservando siempre las sales minerales, para que puedas tener una silueta realmente única. Su fórmula con alcachofa permite que puedas asegurarte de tener una buena desintoxicación, al mismo tiempo que permite evitar la retención de líquidos.

El uso de este desintoxicante se recomienda una vez al día disolviendo 1 o 2 sobres en agua, y hacer el tratamiento durante 20 a 30 días. Para una eliminación de la retención de líquidos completa, es indispensable que el tratamiento se haga por 30 días. Es ideal para un plan de detoxificación completo, y se debe combinar con una dieta equilibrada. Se aconseja que el tratamiento se realice por lo menos 3 o 4 veces al año, y es un complemento ideal si vas a hacer alguna dieta de adelgazamiento.

Son muchas las opiniones positivas que tienen quienes han comprado este producto, asegurando que "es muy recomendable para detoxificar y que se pueda controlar el peso, siendo perfecto si tienes tendencia a la retención de líquidos". Por otra parte, destacan que "sienta muy bien, ayuda a perder peso, y su sabor es bastante bueno, por lo que no se tiene ningún problema al beberlo por las mañanas". Es una de las mejores opciones que encontrarás, en especial si quieres combatir de forma efectiva la retención de líquidos de tu cuerpo.

Ver precio

2. Drenante para adelgazar detox Magrifit Detox

Drenante para adelgazar detox Magrifit Detox

Este es un drenante detox de muy alta calidad, el cual tiene 6 activos vegetales, que permite que se tenga un efecto rápido, potente y efectivo. De esta forma, se puede eliminar la retención de líquidos fácilmente, y ayuda a eliminar por completo las toxinas del organismo. Cuenta con una fórmula rica en alcachofa y cardo mariano, lo que permite que se pueda absorber rápidamente y que puedas mantener un equilibrio abdominal bastante bueno.

Gracias a que tiene cola de caballo y yerba mate, se puede tener una mayor acción drenante, además de que ofrece un gran aporte de vitamina C. Este es ideal para que se pueda perder peso de una forma efectiva, y permite tener una acción antioxidante, debido a que reduce los radicales libres de una forma efectiva. Recibirás un total de 20 sobres, para un tratamiento de detoxificación completo de 20 días, puesto que se recomienda utilizar un sobre diario.

Las reseñas que tiene este producto detox por parte de quienes lo han comprado son bastante positivas asegurando que "es un buen complemento detox, y vienen 20 sobres para disolver cada uno en medio litro de agua, además es natural lo que hace que sea muy bueno para tu cuerpo". También aseguran que "el sabor que tiene es muy bueno, y los resultados son bastante buenos para bajar de peso siempre que se combine con dieta y ejercicio". Es un producto bastante bueno que te permitirá ver resultados óptimos en pocos días desde que inicies el tratamiento.

Ver precio

3. Quema grasa adelgazante KutraLab Platinum Detox

Quema grasa adelgazante KutraLab Platinum Detox

Se trata de un producto detox que te ofrece un envase con un total de 120 comprimidos, que tiene una alta dosis para lograr un mejor efecto en tu cuerpo. Es un producto que permite absorber y retener la mayor cantidad de tóxicos, para que estos puedan ser eliminados por el sistema digestivo sin ser absorbidos. Se aconseja la toma de 2 comprimidos al día para conseguir un mejor resultado.

Este producto, ha sido pensado para el drenaje fuerte, y para eliminar las toxinas de una forma bastante efectiva del cuerpo. De esta forma, permite adelgazar de forma natural, sin efectos secundarios puesto que no contiene cafeína ni guaraná, por lo que es perfecto para personas que tengan problemas de sueño. Gracias a su acción detox y drenante, puedes asegurarte de perder peso, y eliminar por completo la retención de líquidos de tu cuerpo, lo que permite que puedas perder peso rápidamente.

Quienes han comprado este producto tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un producto que es muy efectivo para combatir la hinchazón, y para desintoxicar por completo tu cuerpo, y lo mejor es tomarlas con un vaso de agua grande". Además, destacan que "permite tener un vientre más plano, y es perfecto para mantenerse bien, además de que es un producto natural". Ofrece unos resultados bastante buenos, lo que te permite notar una gran mejoría en tu cuerpo.

Ver precio

4. Drenante detox para la retención de líquidos Nutrimea Dietaslim

Drenante detox para la retención de líquidos Nutrimea Dietaslim

Sin duda este es un producto que no debes dejar de probar, en especial porque este es un drenante natural líquido que desintoxica tu organismo y mejora tu digestión. Su fórmula tiene un total de 10 hierbas naturales con ingredientes de alta calidad, que permiten conseguir un mejor resultado en las dietas de pérdida de peso. Tiene un efecto drenante muy potente, lo que te permite limpiar y mejorar tu tránsito intestinal eliminando por completo las toxinas acumuladas.

Es un tratamiento completo para 2 semanas, aunque se recomienda para tener unos mejores resultados que el tratamiento sea como mínimo de 6 semanas. Su efecto diurético potente, además te permite la eliminación de la retención de líquidos, lo que hace que puedas tener un mayor control sobre tu organismo. Este suplemento alimenticio te permite mejorar en gran medida la digestión y se puede disolver en un vaso grande de agua para conseguir un mejor resultado.

Son muchas las reseñas positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "se nota una pérdida importante en la retención de líquidos en poco tiempo, y mejora si mantienes una buena alimentación". Por otra parte, aseguran que "se trata de un complemento perfecto para las personas que quieran hacer una dieta de pérdida de peso, y tiene un buen sabor". Este es un producto detox muy efectivo para adelgazar y que permite tener una silueta perfecta en poco tiempo.

Ver precio

5. Fórmula detox para adelgazar vegana N2 Natural Nutrition Detox

Fórmula detox para adelgazar vegana N2 Natural Nutrition Detox

Se trata de una fórmula que cuenta con ingredientes de origen natural de muy alta calidad, y que permite eliminar la retención de líquidos y favorecer el equilibrio abdominal. Tiene una buena combinación de ingredientes que actúan en sinergia para que se pueda tener una rápida absorción y potenciar así el efecto de tránsito intestinal. Su fórmula es rica en vitamina C y A, por lo que tu cuerpo tendrá un buen aporte de antioxidantes.

Es un suplemento completamente libre de gluten y de lactosa, siendo un jarabe diluible con un aroma a frutos del bosque. Permite tener la máxima concentración y pureza, maximizando así la absorción de los principios activos, para actuar con una mayor eficacia. Es un producto 100% vegano certificado, cumpliendo por completo con normas estrictas, siendo un producto totalmente Cruelty Free.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este producto son bastante positivas, asegurando que "sirve perfecto para adelgazar y eliminar líquidos, ayudando muchísimo a bajar de peso en muy poco tiempo". También destacan que "es un producto muy bueno, fácil de tomar y refrescante, se nota la diferencia de una forma rápida". Es una gran solución para eliminar por completo la retención de líquidos de tu cuerpo y para usarlo a la hora de eliminar las grasas del mismo.

Ver precio

6. Plan de adelgazamiento y diurético NUTRALIE Detox

Plan de adelgazamiento y diurético NUTRALIE Detox

Este es un complemento detox que cuenta con una fórmula completamente vegana, y que te permite tener un buen rendimiento. Viene con colina, que es un ingrediente que ayudará a acelerar tu metabolismo y a que se puedan eliminar los lípidos. En su fórmula se incluyen 10 extractos de plantas y semillas, además de tener vitamina C, B1 y B6, lo que permite que tu sistema nervioso pueda tener un funcionamiento correcto.

Está especialmente formulado para contribuir a mantener la función hepática normal, y que tu organismo pueda funcionar mucho mejor. No contiene gluten ni lactosa, y es un producto que es completamente vegano. En el frasco que recibirás te encontrarás con 90 cápsulas, por lo que es muy fácil de tomarlo.

Quienes han comprado este producto tienen reseñas bastante positivas al respecto, asegurando que "permite eliminar las toxinas y limpiar el organismo, además de que tiene una relación calidad/precio insuperable". Además, destacan que "es vegano, favorece la eliminación de líquidos, y ayuda a ir regularmente al baño, ayudando a mantener una buena salud digestiva".

Ver precio

7. Drenante y detoxificante Arkopharma Drenexpert BIO

Drenante y detoxificante Arkopharma Drenexpert BIO

Este es un producto drenante natural, que está especialmente indicado para combatir la retención de líquidos del cuerpo. Permite tener una función completamente drenante en tu organismo de una forma totalmente natural, además de que contribuye a la eliminación de las grasas del cuerpo. Está especialmente diseñado con plantas para que se pueda detoxificar el organismo, eliminar líquidos, aumentar la termogénesis y controlar el peso. Esto permite que puedas conseguir la máxima eficacia posible con un tratamiento de 14 días.

Permite eliminar por completo la retención de líquidos, y la celulitis de tu cuerpo, además de que está hecho con ingredientes 100% vegetales. Este cuenta con extractos vegetales muy concentrados, lo que te permite tener resultados de una forma muy rápida y efectiva. Está fabricado con un proceso de última tecnología que permite tener un total de 1,7 veces más poder drenante con cada ampolla, lo que te garantizará que tendrás resultados más rápidos.

Este producto tiene muy buenas reseñas por parte de los usuarios que lo han comprado, asegurando que "es de muy buena calidad, y te permite ver resultados rápidamente". Por otra parte, destacan que "tiene una muy buena relación calidad-precio, además de que contribuye bastante bien a la pérdida de peso, lo que te permite adelgazar rápidamente". Es un complemento nutricional de muy buena calidad, y además te ofrecen asesoramiento nutricional completamente gratuito.

Ver precio

8. Drenante y depurativo Healty Fusion Detox Cleaner

Drenante y depurativo Healty Fusion Detox Cleaner

Se trata de un potente drenante y depurativo para tu cuerpo que te permitirá mantener una buena salud intestinal gracias a sus propiedades digestivas y hepáticas. Permite mantener tu organismo completamente limpio, y produce un efecto desintoxicante en las células hepáticas. Es ideal para combatir las digestiones pesadas, y mejorar tu tránsito intestinal de una forma bastante efectiva.

Cuenta con un efecto bastante potente, y gracias a la acción de la alcachofa, se puede controlar el colesterol y los triglicéridos de una forma bastante efectiva y natural. Tiene una potente acción diurética para eliminar todo tipo de toxinas de tu organismo. También te permitirá aumentar tus niveles de energía y mejorar tu sistema inmunológico, por lo que tu salud en general se verá beneficiada.

Son muchas las reseñas positivas que tienen quienes han comprado este producto, asegurando que "cumple por completo con su cometido, mejora la digestión y permite que te sientas más vital y con más fuerza". También aseguran que "es un detox drenante y depurativo que te permite eliminar las toxinas de tu organismo, y viene en cápsulas que son fáciles de tragar". Es un producto que es muy útil si buscas tener una limpieza total de tu organismo y conseguir así una mejor salud.

Ver precio

Recomendaciones para escoger productos Detox: ¿En qué fijarse?

Antes de optar por los productos detox, tienes que fijarte en algunas características que te permitirán escoger el que mejor se ajuste a tus necesidades. Dentro de las características que debes tener en cuenta estarán:

Efecto drenante

Es fundamental que escojas un producto que tenga un buen efecto drenante, porque así evitarás cualquier tipo de efecto negativo. En todo caso, existen muchos de estos productos en el mercado, y tienen diferentes concentraciones de sus principios activos.

No debes excederte en el consumo de este tipo de productos porque podrían traer consigo serios problemas metabólicos. Además, asegúrate de consumir suficiente agua con los mismos, porque así evitarás desequilibrios electrolíticos.

Suplementos base

Debes asegurarte de que los productos detox que vayas a utilizar estén hechos a base de extractos naturales. Evita los elementos químicos que puedan afectar la salud de tu cuerpo, optando siempre por los extractos vegetales y suplementos a base de frutas y verduras.

También para que los efectos de desintoxicación sean buenos lo mejor es que incluyas poca sal en tu dieta.

Presentación

Este punto dependerá en gran medida de tus gustos, porque puedes encontrar suplementos que son en cápsulas o aquellos que son líquidos. Si no es fácil que consumas los líquidos por su sabor, puedes optar por los que vienen en cápsulas.

Sin embargo, debes tener en cuenta que en muchas ocasiones los productos líquidos pueden tener una mayor absorción, por lo cual son más aconsejables. No obstante, no quiere decir que los que vienen en cápsulas no sean buenos, puesto que en realidad si lo son, pero los resultados podrían tardar un poco más en ser notorios.

¿Qué son los productos Detox?

Las bebidas o productos detox, son compuestos que están orientados especialmente a desintoxicar tu cuerpo. Se encuentran hechos a base de frutas, vitaminas, minerales y verduras, con lo cual se busca que se eliminen las toxinas que puedas tener, mejorando la funcionalidad de tu sistema linfático y dejando que tu cuerpo lleve a cabo mejor sus funciones.

Para que se puedan tener unos mejores resultados, lo ideal es que los ingredientes sean orgánicos y de muy buena calidad. No debes añadir azúcar refinado, puesto que esto podría causarte efectos contrarios a los que deseas.

¿Para qué sirven los productos Detox?

Las bebidas detox contienen ingredientes con principios activos que permiten desintoxicar el hígado, riñones, aparato digestivo o todo el cuerpo. Están preparadas especialmente con hierbas drenantes que te permitirán tener un impacto positivo en tu salud.

Este tipo de bebidas te ayudarán a purificar tu cuerpo, así como a eliminar las toxinas, consiguiendo así efectos benéficos a largo plazo. Pero, para que su efecto sea positivo, lo mejor es llevar una dieta saludable y hacer ejercicio.

Este tipo de bebidas se pueden consumir una o dos veces al día como máximo. Algunos tratamientos están indicados para hacerlos durante 20 a 30 días, mientras que otros pueden ser más largos, por este motivo será importante verificar las instrucciones de cada uno. Si se desea perder peso, son productos con un efecto diurético potente que te permitirá eliminar los líquidos que tu organismo ya no necesita.

Este tipo de productos, permiten ayudar a reducir el cansancio, así como mejorar la digestión, aliviar la constipación y potenciar tu sistema inmune. Por este motivo, ayudan a contribuir con la salud en general de tu cuerpo.

¿Cómo potenciar el efecto y reducir la retención de líquidos?

Si no es suficiente únicamente el efecto drenante que tienen estos productos, porque tienes predilección por la retención de líquidos, puedes aplicar algunos consejos prácticos para mejorar su eficacia:

Ejercicio: siempre se recomienda combinar estos productos con actividad física que te permita aumentar el flujo de sangre a tus tejidos y que se incremente la sudoración.

siempre se recomienda combinar estos productos con actividad física que te permita aumentar el flujo de sangre a tus tejidos y que se incremente la sudoración. Magnesio: es muy útil aumentar el consumo de magnesio porque permite que se pueda regular el equilibrio de fluiros.

es muy útil aumentar el consumo de magnesio porque permite que se pueda regular el equilibrio de fluiros. Potasio: una dieta rica en potasio ayudará a incrementar la producción de orina y disminuir los niveles de sodio, haciendo que se tenga una menor retención hídrica.

una dieta rica en potasio ayudará a incrementar la producción de orina y disminuir los niveles de sodio, haciendo que se tenga una menor retención hídrica. Hidratación: siempre debes beber mucha agua cuando consumas estos productos, puesto que la deshidratación aumentará el riesgo de la retención de líquidos. Se aconseja que consumas como mínimo 1 litro y medio de agua al día con estos productos.

siempre debes beber mucha agua cuando consumas estos productos, puesto que la deshidratación aumentará el riesgo de la retención de líquidos. Se aconseja que consumas como mínimo 1 litro y medio de agua al día con estos productos. Reduce el consumo de sal: una regla general para tener una buena salud es que reduzcas el consumo de sal, porque este elemento puede favorecer la retención de líquidos además de que pueden producir otros efectos perjudiciales para la salud.

¿Cuánto tiempo se tarda en preparar una bebida detox?

Para consumir los productos que vienen líquidos, estos deben ser preparados con anterioridad para conseguir una mejor combinación de aromas. En todos los casos, se recomienda prepararlo por lo menos 12 horas antes de consumirlo, y dejarlo en el refrigerador.

No se aconseja dejar estos productos por más tiempo, porque podrían empezar a descomponerse y causarte problemas digestivos.

¿Cuánto peso se puede perder con los productos detox?

Estos productos son muy efectivos a la hora de perder peso, y muchas personas pueden perder hasta 20KG de peso en tan solo 10 días si se sigue una dieta rigurosa. Si renuncias a los alimentos sólidos e ingieres solo líquidos podrás tener una pérdida de peso acelerada a corto plazo, para que luzcas el cuerpo que quieres.

Además, puedes purificar tu cuerpo, en especial porque se van eliminando las toxinas de una forma bastante efectiva. Así, puedes conseguir resultados mucho más rápidos y lograr que tu cuerpo pueda mejorar su salud.

¿Qué evitar durante el proceso de desintoxicación?

Es importante que mientras que consumes estos productos evites el consumo de otros alimentos como la carne, los lácteos, granos, cafeína o alcohol. En todo caso, estos productos pueden hacer que tu organismo no trabaje de una forma adecuada, lo que hace que se generen radicales libres, lo que vuelve más lento el proceso de desintoxicación.

Efectos secundarios de los productos detox

Este tipo de tratamientos suelen ser bastante demandantes, por lo que algunas personas los suspenden una vez que los han iniciado. En todo caso, se pueden tener efectos secundarios como irritabilidad, agotamiento, diarrea, dolores musculares, erupciones cutáneas, sudoración, insomnio, entre otros.

Estos efectos se deben a que tu cuerpo está pasando por un proceso de desintoxicación y se encuentra eliminando toxinas que son graves para el cuerpo. Lo ideal es que, si inicias este tipo de tratamiento no lo abandones hasta terminarlo, porque los efectos positivos para tu salud serán más que evidentes, y te sentirás mucho mejor después de acabar el tratamiento.