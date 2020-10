Los 5+2 mejores proyectores Full HD para casa

Si quieres tener una buena calidad de imagen y una pantalla muy grande en tu hogar, no cabe duda de que un proyector Full HD es tu mejor opción. Esto debido a que así podrás disfrutar de películas, series o videojuegos con la mejor calidad, y todo lo que necesitarás es una pared blanca para conseguir la calidad que deseas.

Cuando vas a elegir un proyector Full HD, debes tener en cuenta que el contraste será uno de los puntos a los que más debes prestarle atención. Siempre será mejor pagar un poco más de dinero por un proyector con un contraste elevado que poco dinero por un proyector que no lo tenga.

También son muy usados para ampliar la experiencia de juego, y por este motivo cada vez son más populares en el mercado. Pero, también existe una gran variedad de marcas y modelos, lo que hace que tomar una decisión de compra acertada no sea tan sencillo como puede parecer. En especial porque si escoges mal la calidad de la imagen no será la mejor y por esto es importante tener este punto clave en consideración.

Por suerte para ti, el día de hoy hemos preparado una selección con las mejores opciones que se encuentran en el mercado, por lo que te invitamos a seguir leyendo para conocerlas.

¿Cuáles son los mejores proyectores Full HD para ver películas en casa?

Si estás buscando un proyector Full HD de la mejor calidad, podrás encontrarte con cientos de opciones diferentes entre las cuales elegir. Después de analizar muchas opciones diferentes que hemos encontrado en el mercado, hemos seleccionado las opciones que te darán una mejor calidad de imagen. Así que, si te interesa comprar un proyector de la mejor calidad entonces quédate leyendo este análisis.

Estos son los mejores proyectores Full HD tras nuestro análisis:

1. Proyector Full HD Optoma HD143X

Proyector Full HD Optoma HD143X

Este proyector es nuestro favorito, en especial porque lo hemos probado personalmente y la verdad que la calidad de imagen que tiene es de las mejores. Este es un proyector perfecto para que puedas ver películas, jugar videojuegos o para ver tus programas de televisión de una forma completamente cómoda. Una de las funciones que más me ha gustado es que tiene una experiencia 3D completa desde cualquier fuente que pueda reproducir este modo.

Por otra parte, este cuenta con tecnología MHL, lo que permite que puedas conectarlo fácilmente a tu smartphone o tablet. Así podrás compartir todo lo que quieras directamente en una pantalla gigante en tu hogar. Sus colores son brillantes y te permiten tener una calidad de imagen que no tiene comparación. Además, dependiendo de lo que quieras, este ofrece configuraciones desde los 3000 hasta los 3.600 lúmenes, te aseguro que con cualquiera de los 3 tendrás una gran calidad de imagen.

Otros usuarios que han probado este proyector también afirman que es de "muy buena calidad y definición de imagen perfecta incluso hasta las 120 pulgadas". Por otra parte, también estacan que es "silencioso y con buena luminosidad", esto hace que sea perfecto para cualquier ocasión. En todo caso, es uno de los mejores que encontrarás en el mercado y que te permitirá tener una pantalla gigante fácilmente.

2. Proyector Full HD ViewSonic PX701HD

Proyector Full HD ViewSonic PX701HD

Es una opción que también puedes tener en cuenta, y que cuenta con una resolución Full HD de tipo cine. Con este proyector podrás tener una pantalla de hasta 300 pulgadas para que puedas disfrutar de una gran calidad de imagen con su alto brillo de 3.500 lúmenes. Este ofrece unas imágenes muy nítidas y con unos colores brillantes en todas las ocasiones, garantizando así que tendrás una gran calidad de imagen siempre.

Tiene una tecnología especial llamada supercolour, con la cual se puede tener una gama amplia de colores, y así se garantizará que tendrás unos colores reales sin sacrificar la calidad de la imagen. Ofrece una fuente de alimentación integrada, y se puede usar una salida de alimentación USB integrada. Su lámpara tiene una larga vida útil, que permite tener la misma intensidad en el brillo por hasta 20.000 horas, garantizando así que durará por varios años. Es completamente compatible con casi todos los dispositivos con entrada HDMI.

Las opiniones sobre este modelo son bastante positivas, afirmando que "el brillo que tiene es muy bueno, y permite usarlo durante el día sin problemas". También destacan que "ofrece una imagen muy nítida, y unos colores vibrantes y correctos". Este proyector es una gran opción en especial si lo calibras bien, y así podrás conseguir el mejor rendimiento y la calidad de imagen más alta posible.

3. Proyector Full HD BenQ MS527

Proyector Full HD BenQ MS527

Es un proyector de alta calidad que tiene una vida útil de 10.000 horas, y que ofrece un total de 3300 lúmenes lo que te permite tener una imagen clara. Además, con su contrate de 13.000:1, podrás tener una gran calidad de imagen con unos colores que resaltarán mucho más. Cuenta con un modo llamado SmartEco, con el cual se ajustará la potencia de la lámpara de una forma automática, con lo que se garantizará que tendrás un gran ahorro de energía.

Su instalación es muy sencilla, puesto que no tendrás que preocuparte en absoluto por hacer unos ajustes muy complejos. Simplemente debes presionar el botón Quick Install Key, y podrás acceder de inmediato a los ajustes de instalación. Cuenta con un alto contraste, lo que te permitirá tener una imagen mucho más nítida, clara y definida, maximizando así el llenado de píxeles individuales.

Según las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo aseguran que "tiene buena relación prestaciones-precio". Además, destacan que tiene una muy "buena luminosidad con una gran calidad e imagen sin tener que oscurecer la sala". Es una gran opción, aunque algunos usuarios aseguran que es un poco ruidoso al utilizarlo.

4. Proyector Full HD Epson EH-TW650

Proyector Full HD Epson EH-TW650

Es una gran opción si estás buscando un proyector Full HD de gran calidad, en especial porque está pensado especialmente para películas, videojuegos, y contenidos de calidad. Es un modelo que alcanza una resolución Full HD 1080p, y que tiene una relación de contraste 15000:1, para que puedas tener una mayor intensidad del color. Te ofrece una imagen de hasta 300 pulgadas siendo ideal para cualquier espacio que lo necesites.

Tiene wifi incorporado para que sea mucho más versátil y cuenta con dos entradas HDMI, para que puedas conectar hasta dos aparatos con la función de dividir pantalla. Tiene una luminosidad de 3.100 lúmenes, para que sea perfecta incluso durante el día, con la tecnología 3LCD. Este modelo se destaca por no tener el efecto arcoíris que puede ser muy molesto, gracias a que su tecnología evita este problema que es tan común con los proyectores LED.

Las opiniones respecto a este modelo son bastante buenas afirmando que tiene una "buena calidad-precio, e incluso con la luz directa del sol se puede ver de forma aceptable". También aseguran que tiene una "buena calidad de imagen incluso con poca luz". Esto hace que sea un proyector que te brindará una gran calidad de imagen y un rendimiento óptimo.

5. Proyector Full HD Artlii Ennergon2

Proyector Full HD Artlii Ennergon2

Se trata de un modelo de alta que ofrece una resolución 1080p, y que tiene un ato brillo en su lámpara alcanzando los 8000 lúmenes. Ofrece una buena relación de contraste de 9000:1, haciendo que la imagen sea brillante y que tengas unos colores nítidos. Podrás tener una pantalla de hasta 300 pulgadas con una gran experiencia visual.

Este proyector ofrece una conectividad mediante Bluetooth para el sonido con la facilidad de amplificar su sonido de una forma realmente sencilla. Además, cuenta con un sistema de proyección a través de wifi, que hace que sea más fácil proyectar directamente desde tu dispositivo móvil. El rango de ajuste de la pantalla es de 60% hasta un 100%, gracias a la función de zoom, lo que permitirá que puedas tener una proyección que se adaptará al tamaño que buscas.

Existen muchas opiniones positivas respecto a este modelo específico, asegurando que es un "proyector con unas prestaciones y una calidad de imagen sobresalientes". Además, aseguran que "es muy asequible para la gran calidad que ofrece". Esto lo convierte en una opción barata que puedes tener en consideración si buscas un proyector de una buena calidad.

6. Proyector Full HD Barato Vamvo L4200

Proyector Full HD Barato Vamvo L4200

Si estás buscando una opción barata, este es un proyector de alta calidad que está hecho especialmente para el vídeo HD. Este proyector ofrece una iluminación LED de alto rendimiento, y cuenta con una resolución de 1080p. Permite tener unos colores muy llamativos, gracias a que tiene una relación de contraste de 2000:1, que si bien no es la más elevada ofrecerá unos colores brillantes sin ningún tipo de inconveniente.

Cuenta con un tamaño bastante compacto lo que hace que se pueda llevar a cualquier parte de una forma cómoda. Su brillo de 5500 lúmenes permite tener una gran calidad de imagen incluso en condiciones en las que exista luz. La vida útil de su lámpara es de 50.000 horas, lo que le permite tener una gran durabilidad. Es compatible con conexiones HDMI, USB, y AV, lo que le confiere una gran compatibilidad con la mayoría de dispositivos.

Las opiniones sobre este modelo son basta te positivas asegurando que "es muy bueno con una gran calidad de imagen". También destacan que es "impresionante para su precio, con una imagen que se ve bastante bien y con un buen sonido". Si buscas un proyector barato, este es uno de los mejores que encontrarás a un precio asequible.

7. Proyector Full HD Barato Artlii 200 pulgadas

Proyector Full HD Barato Artlii 200 pulgadas

Esta es otra opción de alta calidad y con un precio realmente bajo, que ofrece una imagen de una calidad de 720p y de 1080p. Cuenta con una proyección muy clara y brillante de 5.500 lúmenes, haciendo que tengas una gran potencia lumínica. Está equipado con dos altavoces de gran calidad para que al mismo tiempo puedas tener una buena calidad de sonido.

Este proyector cuenta con un funcionamiento muy silencioso, lo que permite tener una gran comodidad mientras que se utiliza. Podrás tener una imagen perfecta hasta las 200 pulgadas, y se tendrán proyecciones de una alta calidad. Funciona perfectamente para disfrutar de la TV, cine, videojuegos, entre otros de una forma efectiva. Es una gran opción si no quieres pagar más dinero y tener un proyector de buena calidad.

Los usuarios que han comprado este modelo tienen unas opiniones muy positivas afirmando que tiene una "relación calidad precio excelente". También afirman que "es un proyector de alta calidad y que viene escalado a Full HD con una gran calidad de imagen". Es una de las mejores opciones baratas que podrás conseguir en el mercado, y que cuenta con un rendimiento excepcional.

Qué proyector Full HD para casa elegir: Consejos y recomendaciones

Antes de comprar un proyector Full HD debes tener en cuenta algunos puntos clave que te permitirán tomar una decisión de compra completamente acertada. Dentro de las principales características a tener en cuenta están

Lúmenes

Este es un punto muy importante a tener en cuenta porque la potencia lumínica de los proyectores se mide en ANSI Lúmenes. Esta es la medición más fiable y la que debes tener en cuenta porque algunos no utilizan la medida ANSI afirmando que ofrecen muchos lúmenes y en realidad su brillo es muy deficiente.

Se recomienda que para que puedas tener un buen brillo lo mínimo que debe tener tu proyector es 2.000 ANSI Lúmenes. Sin embargo, si los vas a usar en condiciones con luz lo mejor será optar por modelos más potentes que estén por encima de los 3000 ANSI Lúmenes.

Contraste

El contraste será a diferencia que existe entre el blanco más puro y el negro más intenso, por lo cual esto determinará la calidad de colores que puede mostrar. Para películas o videojuegos necesitarás tener un buen contraste para que las imágenes no parezcan planas y que no pierdan la profundidad.

Se recomienda un contraste mínimo de 2000:1, pero debe estar siempre en concordancia con los lúmenes. Esto debido a que si el proyector tiene demasiados lúmenes y un contraste bajo se perderá la intensidad del color, por lo cual puede ser necesario optar por unos contrastes más elevados.

Tecnología de proyección

Existen diferentes tipos de tecnologías de proyección, y cada una tiene sus puntos positivos y negativos. Los proyectores más comunes ofrecen una tecnología LCD que ofrece una gran potencia lumínica, y colores naturales y brillantes, además de ser más barata.

Sin embargo, si eres un usuario muy exigente, puede que necesites una proyección DLP, que combinará los colores de una mejor manera para resaltarlos. Por otra parte, la tecnología LCoS es una combinación de ambas tecnologías, por lo que los colores serán mucho más claros. Pero, un proyector LCoS puede ser mucho más costoso.

Resolución

Es un aspecto muy importante que debes tener en cuenta, porque mientras más alta sea la resolución, mejor calidad de imagen tendrás. Debes tener en cuenta que dependiendo de la pantalla que quieras tener debes elegir un modelo con una resolución u otra.

Existen proyectores desde 720p hasta 4K, por lo cual, la elección correcta de la resolución dependerá del tamaño de pantalla que quieras. Si quieres la mejor calidad y que las imágenes se vean nítidas incluso en tamaños de 300 pulgadas, será mejor optar por una resolución 1080p o 4K para tener una buena visualización.

¿Por qué el contraste es para nosotros el factor más importante?

El contraste elevado permitirá que puedas acercar o alejar las imágenes de una forma realmente sencilla y cómoda. Así, podrás tener una gran comodidad y podrás obtener una gran calidad de imagen en todo momento. Para aprovechar mejor el contraste elevado los lúmenes ANSI también deben ser altos.

No ganarás nada con un proyector que tiene unos lúmenes ANSI elevados, si el contraste del mismo es muy bajo. Por este motivo, son dos puntos a tener claros, en especial si quieres una imagen que tenga unos colores vívidos, llamativos y que te permitan tener una gran calidad de imagen.

¿A qué distancia colocar el proyector?

Debes tener muy claro que, a distancia de proyección varía dependiendo del tamaño de pantalla que quieres obtener. En función a esto debes tener en consideración que la distancia necesaria irá aumentando de acuerdo al tamaño de la imagen de la siguiente manera:

80 pulgadas: necesitas una distancia entre los 248 y 270 cm.

necesitas una distancia entre los 248 y 270 cm. 100 pulgadas: la distancia debe ser de 310 a 338 cm.

la distancia debe ser de 310 a 338 cm. 120 pulgadas: distancia comprendida entre 373 y 407cm

distancia comprendida entre 373 y 407cm 150 pulgadas: la distancia será de 467 a 509cm

Debes tener en cuenta que estas medidas son aproximadas, y pueden variar en función del modelo de proyector que escojas. También puede ser determinante la relación de aspecto que escojas para la proyección, porque en estos casos podría variar la distancia.

Algunos modelos de proyectores ofrecen pantallas que tienen capacidad para proyectar pantallas de hasta 300 pulgadas. Por lo cual, la distancia de proyección adecuada suele ser un poco más larga que las indicadas anteriormente. Por este motivo, sería bueno consultar el manual de funcionamiento de tu proyector. Allí encontrarás la información de la distancia ideal para cada tamaño de proyección que quieras conseguir.

Proyector + Chromecast ¿por qué es el combo perfecto?

La combinación entre un Chromecast y un proyector puede facilitarte en gran medida el trabajo, en especial porque te brindará una gran comodidad. Al tener el aparato conectado al proyector te olvidarás por completo de tener que estar pasando contenidos de un lado a otro como pasaría con un disco duro.

Simplemente podrás enviar los contenidos que quieres ver en tu proyector directamente al Chromecast desde tu ordenador o desde el móvil. Además, te facilitará el estar conectando y desconectando dispositivos al proyector cada vez que quieras ver una película o una serie.

Sin embargo, si vas a usar tu dispositivo para videojuegos siempre tendrás que conectar la consola de videojuegos al proyector. Esto debido a que no podrás enviar el contenido de forma inalámbrica hasta el proyector mediante el Chromecast, sino que necesitarás una conexión por cable que sea totalmente estable.

¿Cuándo cambiar lámpara del proyector?

Existen algunos puntos básicos que debes tener en cuenta para que puedas saber si es el momento de cambiar la lámpara de tu proyector. Entre lo s aspectos en los que deberías fijarte se encuentran los siguientes:

Debes tener en cuenta la vida útil de la lámpara que compraste para tu proyector y si cuando se cumpla este período notas alteraciones en la imagen lo más aconsejable será cambiarla.

y si cuando se cumpla este período notas alteraciones en la imagen lo más aconsejable será cambiarla. Si cuando enciendes el aparato te aparece un mensaje diciéndote que debes sustituir la lámpara del proyector.

la lámpara del proyector. Se puede apreciar una capa blancuzca dentro de la bombilla.

dentro de la bombilla. El aparato te muestra un contador final del período de utilización de la bombilla.

Debes tener en cuenta que, lo mejor será no una buena idea seguir utilizando el proyector cuando la lámpara ha cumplido su ciclo de vida útil. Esto debido a que podrías terminar por averiar el proyector. Si aún cuando ya cambiaste la lámpara del proyector la imagen no es clara, conviene revisar el cable que conecta la fuente a tu proyector. Esto debido a que este cable puede estar dañado y por esto se produce una imagen que no es clara y que no te brindará la mejor calidad.

¿Es mejor un proyector o una Smart TV grande?

Debes tener en cuenta que las Smart TV cada vez son más populares e incorporan funciones muy interesantes. Sin embargo, se limitan un poco en el tamaño de las pantallas, puesto que, si bien puedes encontrar tamaños de pantallas de más de 80 pulgadas, el coste de los mismos es mucho más elevado.

Si dentro de tus planes se encuentra tener una pantalla de un gran tamaño, no cabe duda que un proyector será la mejor opción. Esto debido a que podrás tener una pantalla de hasta 200 pulgadas o más simplemente con una pared blanca. Además, si quieres funcionalidad extra como con una Smart TV, puedes usar un Chromecast, y así tendrás unas funciones muy parecidas. Todo con una gran calidad de imagen y sin tener que gastar más dinero del necesario.