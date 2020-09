Las 9 mejores pulseras de actividad para andar y medir el sueño

Las pulseras de actividad son siempre unas grandes aliadas para que puedas tener una vida plena y saludable. Esto se debe fundamentalmente a que son dispositivos que te permiten registrar tus pasos y ponerte objetivos día a día. También son útiles para medir tus calorías, y permite que controles la frecuencia cardíaca en todo momento.

En la actualidad existen muchos modelos diferentes de pulseras de actividad, entre los cuales puedes elegir el más adecuado para que puedas hacer un monitoreo de tu actividad. En definitiva, son herramientas de gran ayuda, en especial porque se conectan a tu dispositivo móvil para tener una mayor versatilidad. Pero debes tener en cuenta que no todas tienen la misma calidad, por lo que la decisión de elegir una sobre otra puede ser un poco difícil de tomar.

Si deseas conocer más respecto a este tipo de pulseras, en el post del día de hoy encontrarás las mejores opciones para que no tengas que ir a ninguna otra parte para encontrarlas.

¿Cuáles son las mejores pulseras de actividad para mejorar tu salud?

Elegir una buena pulsera de actividad puede ser un poco más complejo de lo que puedes creer debido a la gran cantidad de opciones que te encuentras en el mercado. Es por esto que hemos hecho una selección cuidadosa de las mejores opciones que puedes encontrar en el mercado, y las hemos reunido en este post, para que así puedas valorar entre las 9 mejores pulseras de actividad del mercado.

Estas son las mejores pulseras de actividad tras nuestro análisis:

1. Pulsera de actividad Xiaomi Mi Band 3

Es una gran opción que puedes tener en cuenta si buscas un modelo barato, en especial porque es un modelo que se encuentra en el mercado por un precio muy bajo. Esta cuenta con una pantalla OLED táctil, y una batería que tiene una duración de hasta 20 días de uso continuo. Te permite tener el control total sobre todos los indicadores para que mantengas siempre una buena salud.

Permite tener todas las notificaciones de tu móvil de una forma realmente sencilla, y es perfecta para el entrenamiento. Es completamente sumergible hasta 50 metros, siendo completamente compatible con Android/iOS. Este modelo permite monitorizar el sueño y los datos históricos los podrás tener siempre disponibles mediante la aplicación Mi Fit App.

Según los usuarios que han comprado esta pulsera de actividad, es una gran opción en especial porque afirman que "ninguna pulsera te ofrece más por el precio". Además, destacan que es un modelo que "mide muy bien el pulso y que ofrece una buena calidad". Pero, dentro de los aspectos mejorables están que su pantalla debería ser más luminosa.

2. Pulsera de Actividad Fitbit Inspire

Con una de las mejores relaciones entre calidad y precio, este es un modelo que te permitirá monitorizar tus pasos, la distancia y tus minutos de actividad día a día. Tiene una potente batería que puede durar hasta por 5 días y 5 noches, por lo que no tendrás que cargarla todos los días. Además, esta oulsera permite analizar la duración de tu sueño, para que puedas tener una herramienta que te aporte toda la información que necesitas.

Te ofrece notificaciones de llamadas, mensajes de texto, y de las Apps de tu móvil, consiguiendo así una gran versatilidad. También se puede personalizar de una forma realmente sencilla, y se puede sincronizar con Mac OS X 10.6, así como con dispositivos iOS, Android y con Windows 10. Tiene la mejor relación entre calidad y precio que podrás encontrar en el mercado, y por esto merece la pena tenerla en cuenta.

Las opiniones que tiene este modelo en su mayoría son positivas, afirmando que es "muy fácil de usar, y que funciona muy bien". Además, afirman que es un modelo bastante "ligero y discreto", lo que permite tener una gran opción para llevar en todo momento.

3. Pulsera de actividad HONOR Band 5

No cabe duda de que esta es una de las mejores opciones que encontrarás en el mercado, porque incluso puedes tener una medición de SpO2 en la sangre. Además, este permite medir todas tus actividades diarias para saber si tu estado físico está bien. Tiene un monitor de frecuencia cardiaca que te permite tener una medición bastante precisa.

Gracias a su seguimiento TruSleep, se combina la IA para monitorizar por completo tus ciclos de sueño, con una gran precisión. Además, te avisará de todas las notificaciones que tengas en tu móvil gracias a su vibración. Cuenta con 10 modos de deporte diferentes, para que puedas conseguir así alcanzar todos tus objetivos mientras que practicas tus deportes favoritos.

Según los usuarios que han comprado este modelo, se asegura que es una "pulsera inteligente recomendable y con grandes prestaciones". También se destaca que es "perfecto para salir a corre y controlar las pulsaciones y la concentración de oxígeno". Esta es una de las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado actual.

4. Pulsera de actividad Huawei Band 4 Pro

Es una de las mejores opciones que podrás encontrar en la marca Huawei, en especial porque permite tener un seguimiento de la frecuencia cardíaca inteligente. Incorpora sensores de última calidad para monitorizar de una forma óptima el procesamiento de los datos de una forma adecuada. Además, cuenta con diferentes modos para entrenar, lo que permite hacer cualquier tipo de entrenamiento de una forma sencilla.

También incorpora un modo de natación, con una resistencia al agua de 5ATM, lo que permite que puedas usarlo fácilmente cuando vayas a nadar. Este modelo tiene GPS incorporado, y su batería es bastante duradera. Además, incorpora un sensor de saturación de oxígeno, en función de la combinación de todos los datos de la pulsera mediante la App Huawei Health.

Según las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo afirman que es "muy útil, en especial porque tiene GPS". Es una pulsera "perfecta para senderismo o para actividades al aire libre". Es una pulsera con una gran relación entre calidad y precio, y que permite tener siempre un buen rendimiento.

5. Pulsera de actividad Xiaomi Smart Band 4

Esta es una pulsera de alta calidad y a un coste realmente bajo, en especial porque incorpora una pantalla AMOLED de alta calidad y de buen tamaño. Esta pulsera es una gran opción, porque ofrece todas las notificaciones de tu móvil directamente en tu pulsera. Permite el monitoreo durante las 24 horas, los 7 días mediante su sensor de detección de la frecuencia cardíaca.

Es un modelo perfecto para la natación, y es resistente hasta a 5ATM lo que permite que pueda funcionar perfectamente hasta 50m debajo del agua. Se pueden tener todas las funciones que tienen otros modelos diferentes, pero con una durabilidad de 20 días con una batería de 135mAh.

Entre las opiniones que tiene este modelo se destacan que es "la mejor pulsera de actividad que existe en el mercado porque es la más completa". Además, destacan que "es una gran pulsera por el precio más bajo". En todo caso, si buscas un modelo barato con una calidad superior, esta es el mejor que encontrarás.

6. Pulsera de actividad Fitbit Ace 2

Esta es una pulsera de actividad para niños que permite ayudar a los más pequeños de la casa a crear hábitos que sean completamente saludables. En todo caso, esta pulsera permite monitorizar fácilmente sus pasos, y los minutos de actividad, trazando objetivos para mejorar el estilo de vida. Cada vez que se consigue un objetivo el más pequeño tiene la posibilidad de recibir insignias virtuales.

Es una gran opción para llevarla a todas partes, en especial porque es completamente resistente al agua, por lo cual no existe ningún problema al usarla. Además, permite enlazarla con cualquier dispositivo iOS, Android, Mac OS o Windows. Permite también tener una vista segura para los niños, y con su batería de 4 días de duración no será necesario recargarla muy seguido.

Las opiniones sobre este modelo son bastante positivas, asegurando que es un "acierto total", en especial porque son perfectas para los niños pequeños. Además, aseguran que tiene una "gran compatibilidad", y es perfecto tanto a niños como para niñas, para mantenerlos en actividad.

7. Pulsera de actividad Huawei Band 4

Es un modelo económico de Huawei que te permite tener unas grandes características en su pantalla táctil de 2.5d. Tiene grandes opciones de personalización lo que permite que puedas ir adaptando la pantalla a tus gustos. Además, con su carga mediante USB, es muy fácil de cargarla, y puede soportar hasta 6 días con una sola carga.

Tiene un monitor de seguimiento inteligente de todos los indicadores de una forma realmente sencilla. Además, esta pulsera tiene 9 modos diferentes de deportes, para que puedas conseguir un monitoreo adaptado a tu ritmo de vida. Es resistente al agua con 5ATM lo que permite que puedas usarla incluso en la lluvia. Por otra parte, te permite mantener un reporte de la saturación de oxígeno en la sangre basado en los indicadores que tiene la pulsera.

Las opiniones que tiene esta pulsera son bastante positivas, afirmando que "tiene una relación calidad-precio insuperable". Además, afirman que es "básica, cómoda y funcional", sin embargo, es de las más sencillas que encontrarás en el mercado y que no te permite tener muchas funciones, por lo cual debes tener esto claro antes de comprar.

8. Pulsera de actividad YAMAY Inteligente

Esta es una gran opción si buscas una pulsera inteligente, porque este modelo incorpora hasta 14 modos diferentes de deporte. Además, cuenta con un pulsómetro y un sensor de medición de presión sanguínea, lo que permite controlar por completo tu ritmo cardíaco durante las 24 horas del día. Tiene un sistema de notificaciones inteligente que permite que recibas todas las notificaciones de tu móvil directamente en tu pulsera.

Por otra parte, está completamente certificada bajo la norma IP68 de resistencia al agua para que puedas usarla en cualquier condición climática. Incluso se puede usar para nadar o para bucear, así como para bañarse puesto que no tendrás ningún tipo de problema. Es compatible con dispositivos iOS y Android, para que puedas tener una facilidad de conexión con cualquier dispositivo móvil.

Según las afirmaciones de los usuarios que han comprado este modelo aseguran que es un "reloj inteligente muy funcional y económico". Además, aseguran que es una "pulsera de actividad muy bonita y práctica", esto hace que sea una gran opción si estás buscando una opción que tenga un coste realmente bajo.

9. Pulsera de actividad Willfull Smarwatch

Es la combinación de dos dispositivos para tener mucha versatilidad a la hora de utilizarla, en especial porque incorpora una pantalla de 1.3 pulgadas. Además, esta pulsera cuenta con sensores para el monitoreo durante los deportes, y 9 modos diferentes para que puedas elegir el que más se adapte al deporte que quieres practicar.

Permite tener todas las notificaciones de tu teléfono inteligente tanto de llamadas y mensajes, como de todas las aplicaciones. Es completamente resistente al agua bajo la norma IP68. Y se puede sumergir hasta 50 metros, haciendo que sea un modelo perfecto incluso para la playa o la piscina. Es compatible con la mayoría de dispositivos iOS y Android, lo que te permite tener una gran conectividad.

Según lo que opinan los usuarios que han comprado este modelo, se afirma que tiene una "muy buena calidad para el uso intensivo". También destacan que tiene una "excelente relación calidad-precio" y se destaca que tiene muy buenas funciones y modos para configurar, haciendo que no tenga nada que envidiar a otros modelos.

¿Qué pulsera de actividad elegir y comprar? Recomendaciones para acertar

Existen algunas características que debes tener en cuenta antes de que vayas a comprar una pulsera de actividad. Dentro de las principales que debes tener en cuenta para elegir de forma acertada están:

Diseño y materiales

El diseño puede ser un aspecto subjetivo, pero no cabe duda de que debes tenerlo en cuenta para que puedas tener una buena experiencia. En todo caso, debes elegir un modelo que te permita tener una gran comodidad, y especialmente que se adapte a tus gustos.

Por otra parte, debe ser un diseño compacto, y que los materiales sean de la más alta calidad. Recuerda que, estas pulseras las utilizarás para hacer ejercicios que exigen que sean cómodas, y que no se vayan a romper mientras estás haciendo ejercicio. También el sistema de cierre será siempre mejor el sistema de hebilla puesto que será más cómodo para ajustarlo.

Pantalla

La calidad de la pantalla y su tamaño también influye mucho en tu decisión de compra. Siempre debes elegir una que tenga una imagen nítida y luminosa, para que puedas conseguir una mayor calidad de imagen. De esta forma, podrás asegurarte de ver todos los datos de una forma mucho más cómoda, y el tamaño debe ser lo más amplio posible para que tengas más comodidad.

Autonomía

Es un aspecto básico que debes tener en cuenta, en especial porque no todas las baterías tienen el mismo rendimiento. Las de mayor autonomía pueden llegar a los 20 días de autonomía, pero por lo general, la mayoría se tienen que recargar cada 4 a 7 días dependiendo de la capacidad de su batería.

Parámetros que miden

Es un punto muy importante a tener en cuenta porque no todas miden lo mismo, como mínimo deberías elegir un modelo que mida algunos parámetros básicos. Dentro de ellos pueden estar: frecuencia cardíaca, pasos, distancias, calorías y sueño. Sin embargo, algunos modelos ofrecen más funciones como la saturación de oxígeno, aunque no es totalmente necesaria.

Resistencia al agua

Recuerda que, muchas de estas pulseras se usan para los deportes acuáticos, e incluso si no practicas deportes acuáticos el sudor pude ser un problema. Por este motivo, siempre se recomienda elegir un modelo que sea completamente resistente al agua. Así evitarás que se rompa demasiado rápido, puesto que podrás tener un mayor grado de resistencia en el dispositivo en general.

¿Qué son y para qué sirven las pulseras de actividad?

Las pulseras de actividad son dispositivos que colocas en tu muñeca, y las cuales permiten monitorizar tus pasos dados, así como las calorías quemadas y otros indicadores. Estas permiten evitar el sedentarismo ayudándote a que puedas conseguir una vida plena y mucho más sana.

En todo caso, debes tener presente que estas pulseras permiten ayudar a controlar mejor ciertos aspectos de tu vida, e incluso permiten monitorizar la calidad de tu sueño. Estas se colocan únicamente en la muñeca y ya estarán listas para desarrollar sus actividades, proporcionándote datos precisos sobre tus actividades.

¿Cómo funcionan las pulseras de actividad?

El funcionamiento de este dispositivo se da mediante una serie de sensores, siendo el principal un acelerómetro de 3 ejes. Este se sitúa en el medio del dispositivo y cuando entra en movimiento este va variando de una placa a otra.

Esto permite que estas pulseras sean capaces de reconocer el movimiento siempre que se haga alguna actividad física. También permiten contabilizar los pasos de una forma eficiente, evitando contar únicamente los movimientos del brazo.

¿Cómo miden los pasos las pulseras de actividad?

Para la medición de los pasos, las pulseras de actividad lo hacen mediante un acelerómetro que es un sensor que detectará el movimiento. Sin embargo, este es un dispositivo que tienen ciertas características especiales, que evita que se produzca una medición errónea de los pasos.

Los pasos se calculan en base al patrón de movimiento normal, por lo que los braceos extra no sumarán nada en absoluto. Sin embargo, debes tener en cuenta que este dispositivo te dará un valor aproximado de los pasos que diste durante el día, siendo bastante precisos, pero nunca será un dato exacto. Recuerda que, se recomienda dar un mínimo de 10.000 pasos diarios para mantener una buena salud en tu cuerpo.

¿Cómo miden el sueño las pulseras de actividad?

La medición del sueño que realiza la pulsera de actividad también se da dependiendo del sensor de movimientos que tiene. Esto le permite al dispositivo hacer una diferenciación de dos niveles de sueño, los cuales son:

Sueño profundo: el sueño profundo es cuando no hay movimiento, y se trata de la fase de mayor descanso de la persona.

el sueño profundo es cuando no hay movimiento, y se trata de la fase de mayor descanso de la persona. Sueño ligero: en esta fase de sueño se producen movimientos o se incrementan, lo que supone un menor descanso para el sueño.

Sin embargo, la medición de estos dispositivos en cuanto al sueño no es demasiado eficaz, porque no son datos fiables como los de una polisomnografía. Pero, si pueden ayudarte a detectar si estás durmiendo bien o si no lo haces, consiguiendo así que puedas hacer algo para corregirlo.

Son una gran herramienta para mantener un control de tu día a día y de tu descanso, haciendo que puedas saber si estás durmiendo bien.

¿Cuáles son las mejores marcas de pulseras de actividad?

En la actualidad puedes encontrar pulseras de actividad de diferentes marcas y modelos, sin embargo, dentro de las mejores que podrás encontrar en el mercado se encuentran:

Xiaomi: son pulseras altamente eficientes y que tienen una relación calidad-precio insuperable. Son de una gran calidad de materiales y te ofrecen un rendimiento realmente excepcional.

son pulseras altamente eficientes y que tienen una relación calidad-precio insuperable. Son de una gran calidad de materiales y te ofrecen un rendimiento realmente excepcional. Huawei: es una marca que lidera el mercado de smartphones y de dispositivos móviles, por lo cual sus pulseras de actividad ofrecen unas grandes opciones. En todo caso, estas permiten una gran calidad y eficacia a la hora de monitorizar tu actividad.

es una marca que lidera el mercado de smartphones y de dispositivos móviles, por lo cual sus pulseras de actividad ofrecen unas grandes opciones. En todo caso, estas permiten una gran calidad y eficacia a la hora de monitorizar tu actividad. HONOR: la marca HONOR es una marca que te ofrece unas opciones de la calidad más elevada posible. Además, es una marca con estrictos controles de calidad, recibiendo así unos productos de alto nivel.

Estas son las marcas más reconocidas en el mercado, y que te permitirán conseguir un gran rendimiento a la hora de monitorizar tu actividad diaria.

¿Dónde comprar tu pulsera de actividad?

Las pulseras de actividad son dispositivos muy comunes en la actualidad, y que puedes conseguir fácilmente en cualquier tienda de electrónicos. Sin embargo, para que tengas las mejores opciones y en especial los precios más ajustados del mercado, debes hacer tu compra en Amazon sin pensártelo dos veces.

Las principales ventajas de comprar en Amazon tienen que ver con los precios competitivos, pero también con el envío rápido. Por este motivo, es altamente recomendable comprar este tipo de pulseras en esta plataforma, en especial porque podrás recibirlas en casa de forma muy rápida, y aprovechando todas las ventajas de las compras online, como no perder tu tiempo en un establecimiento comercial.