Los mejores ralladores de verduras para cocinar platos de ensueño

Para los cocineros "profesionales" no solo importa el sabor de sus platos, sino también la presentación de la comida, ya que todos sabemos que empezamos a disfrutar de un buen plato desde el momento que lo vemos. Y para preparar unos platillos como de restaurante en tu casa, una de las herramientas que vas a necesitar es un buen rallador de verduras como el Once For All , puesto que te brindará una gran solución para que puedas cocinar y presentar tus recetas de la mejor manera posible..

En el mercado te encuentras con una gran variedad de opciones entre las cuales elegir cuando buscas este tipo de herramientas. Es por esto que tomar una decisión de compra no es tan sencillo como puede parecer, y por este motivo hemos reunido las mejores alternativas para ti.

Los mejores ralladores de verduras

En el post de hoy, hemos analizado y seleccionado las 7 mejores opciones que te puedes encontrar en el mercado para que puedas lucirte con tus platos. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocer estos modelos para que escojas correctamente:

1. Rallador de verdura Manual Once For All

Se trata de un modelo de cortador de verduras que cuenta con una mandolina ajustable y que tiene un diseño completamente seguro con sus cuchillas ocultas. Este rallador ofrece una gran estabilidad a la hora de cortar, en especial porque cuenta con un sistema de ventosas debajo para que sea mucho más seguro de usar. Las cuchillas tienen un gran filo, y se deben limpiar únicamente con el cepillo incluido.

Este es un modelo que es bastante versátil y que se ajustará por completo a todas las necesidades que puedas tener. Simplemente debes girar sus reguladores y presionar el mango para ajustar y cortar diferentes tipos de frutas y verduras. Ofrece la posibilidad de cortar con un grosor desde los 0.5mm a los 8mm. Sirve para cortar en rebanadas, tiras, julianas y dados, y al terminar únicamente tendrás que enjuagar con agua y quedará completamente limpio. Tiene un mango retráctil y un soporte plegable, lo que hace que puedas llevarlo a cualquier parte y que ocupe muy poco espacio a la hora de guardarlo.

Son muchos los usuarios que tienen opiniones positivas sobre este modelo, asegurando que "permite tener unos cortes rapidísimos de las verduras y con diferentes calibres y formas dependiendo de lo que necesites". Por otra parte, aseguran que "no se tambalea mientras que se está usando, es un modelo muy seguro y es realmente fácil de limpiar, para plegarlo y guardarlo fácilmente". Es sin duda una de las mejores opciones que encontrarás si buscas un modelo manual de alta calidad y a un buen precio.

2. Rallador de verdura Eléctrico WMF Kult X

Este es un modelo que ofrece un sistema de corte en espiral, el cual cuenta con 3 accesorios diferentes para el corte. La primera es una ranura de 9mmm para tallarines, una de 5mm para linguini y una de 3mm para espagueti. Tiene un diseño muy elegante, con un exterior elaborado en aleación de acero inoxidable 18/10, que le permite aportar una gran elegancia a tu cocina. Además, es un material muy robusto, duradero y que es muy fácil de limpiar, lo que permite que puedas ahorrar mucho tiempo a la hora de la limpieza en tu cocina.

Todas las piezas desmontables las cuales se pueden desmontar, y se pueden colocar en el lavavajillas para que puedas conseguir así un gran rendimiento. Incorpora un recipiente transparente de 1.25 litros de capacidad. Gracias a su tecnología Perfect Cut, permite que tengas un corte preciso y rápido. Su potencia total es de 80W, lo que te permitirá que puedas cortar todo tipo de verduras de una forma eficiente y sin que la máquina tenga que hacer un gran esfuerzo.

Las reseñas que tiene este modelo son bastante positivas afirmando que "se debe poner atención al tamaño de los vegetales y si es el adecuado podrás tener unos resultados realmente únicos". Además, aseguran que "es un aparato imprescindible en la cocina, y con las verduras pequeñas no funciona o se atasca". Para usarlo debes asegurarte de usar verduras grandes, porque tiene problemas para hacer el corte de verduras de tamaño pequeño.

3. Rallador de verdura Manual Sehoom 004763

Es una gran solución si estás buscando un modelo que sea manual y que tenga un gran rendimiento y te ofrezca la máxima seguridad. Está fabricado en ABS de calidad alimentaria y sus cuchillas de acero inoxidable son de alta calidad. Está completamente libre de BPA, por lo que puedes cortar tus vegetales de una forma rápida y sencilla sin ningún tipo de problemas.

Tiene un total de 12 cuchillas diferentes, para que puedas tener diferentes tipos de cortes dependiendo de lo que estés buscando. Tiene un práctico protector para la mano para evitar que te cortes o cualquier tipo de herida mientras que la usas. En su parte inferior tiene 4 adhesivos antideslizantes para garantizar la estabilidad de la misma. Es un modelo que es muy compacto y que puedes llevar a cualquier parte de una forma realmente sencilla.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto asegurando que "es imprescindible en la cocina y sorprende gratamente, en especial por lo bien que cortan todas las cuchillas porque son muy filosas". También aseguran que "es una mandolina multifuncional que permite realizar todo tipo de cortes y ralladuras sin que tengas que usar ningún otro accesorio". Este modelo permite cortar, rallar y obtener unos grandes resultados a la hora de cortar a la perfección todas tus verduras.

4. Rallador de verdura Eléctrico Imetec SP 100 Spiralizer

Sin duda es una gran opción para tus verduras, en especial porque es un modelo eléctrico que dejará tus verduras en forma de espaguetis, tagliatelle o pappardelle. Cuenta con un total de 3 cuchillas intercambiables y que están elaboradas en acero inoxidable de alta resistencia. De esta forma, podrás contar con una gran capacidad de corte siempre que sea necesaria.

Incorpora un práctico recipiente con una capacidad de 500ml, que está elaborado en materiales completamente libres de BPA. Además, cuenta con un sistema de seguridad que evitará cualquier tipo de accidentes. Todas sus piezas son completamente lavables en el lavavajillas, haciendo que la limpieza sea muy sencilla. Es una herramienta fantástica si eres amante de las comidas con muchas verduras y que al mismo tiempo tengan un estilo especial.

Son muchas las opiniones positivas que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "funciona bastante bien, se desmonta fácilmente y se lava sin mucho problema, sin tener ningún rincón donde se pueda dejar suciedad". Por otra parte, aseguran que "está muy bien el producto, siendo robusto, de calidad y no es ruidoso en absoluto, lo que permitirá que puedas conseguir un gran rendimiento en tu cocina". Sin duda este es un aparato que funcionará correctamente y que es muy fácil de montar y lavar, siendo un modelo con una gran relación calidad-precio.

5. Rallador de verdura Manual FUKTSYSM

Es un modelo que cuenta con un diseño completamente ergonómico, y que te permite tener una gran flexibilidad para cortar, rebanar, triturar, picar, etc., todo tipo de frutas y verduras. En todo caso, esta es una gran opción, en especial porque cuenta con 7 cuchillas de corte intercambiables, que permitirá que puedas conseguir así una gran variación de cortes. Tiene todos los accesorios que puedes necesitar en tu cocina, para que puedas conseguir el máximo rendimiento posible en la misma.

Está fabricado en ABS profesional de grado alimenticio, que permite que sea altamente resistente en cualquier tipo de condiciones. Además, está certificado como libre por completo de BPA, y sus cuchillas están fabricadas en acero inoxidable endurecidos, lo que permitirá que puedas conseguir el máximo rendimiento posible. Se puede desmontar por completo lo que facilitará que se pueda limpiar de una forma muy sencilla, además porque únicamente tendrás que enjuagarla con agua o ponerla en el lavavajillas.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "permite ahorrar mucho tiempo, sus cuchillas están super afiladas y todos sus complementos funcionan muy bien en la cocina". También aseguran que "cumple con su cometido por completo, aunque en ocasiones se debe hacer más fuerza de lo esperado para que pueda cortar adecuadamente". Sin embargo, debes asegurarte de montarlo bien para que encaje a la perfección o terminarás cortando el plástico que empuja los alimentos.

6. Rallador de verdura Eléctrico Moulinex DJ7535 Fresh Express

Este es un gran modelo para tener 3 tipos diferentes de corte, y cuenta con un motor de potencia total de 200W que lo hace muy potente. Permite realizar el corte en rodajas, en tiras o para rallar todo lo que necesites de una forma realmente sencilla y cómoda. Cuenta con 2 conos de colores que te permitirán ejecutar tres cortes diferentes. Cuenta con un diseño compacto que permitirá que los ingredientes caigan directamente sobre el plato o cuenco donde se haga la mezcla.

Tiene un espacio para el almacenamiento de su cable de alimentación, lo que facilitará en gran medida su almacenamiento. Además, incluye una caja que permite almacenar todos sus accesorios de una forma cómoda. También puedes almacenar los 3 conos directamente en el aparato para ahorrar mucho espacio después de cada uso. Para su limpieza, puedes colocar los conos, el depósito y el accesorio de almacenamiento en el lavavajillas. De esta forma podrás conseguir un gran rendimiento a la hora de usarlo.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto asegurando que "facilita en gran medida tanto el corte como el rallado, siendo su única pega que sus partes plásticas no son muy resistentes". Además, aseguran que "es ideal para rallar queso, zanahoria o similares, lo que permite que puedas tener una gran experiencia si buscas un rallador de alta calidad". Esta es una picadora de muy alto nivel y que tiene un gran sistema de seguridad para evitar accidentes.

7. Rallador de verdura Manual ALIOO

Este es un modelo 3 en 1 que permite cambiar la cuchilla de una forma sencilla y rápida mediante un sistema de clic interno sin que se deba cambiar manualmente. Tiene un tamaño bastante compacto, lo que permitirá que puedas ahorrar mucho espacio en tu cocina y que sea fácil de transportar. Está fabricado en plástico ABS de grado alimenticio completamente libre de BPA y cuchillas de acero inoxidable 304 para garantizar que tendrás la mayor comodidad a la hora de preparar todas tus comidas.

Permite cortar en espiral, así como rallar y tener siempre la máxima versatilidad posible. Tiene un diseño completamente ergonómico y se ajustará perfectamente a tu mano para que no vayas a tener ningún tipo de molestias y que no tengas que hacer fuerza física para operarlo. No se atasca en absoluto, y todas sus piezas se pueden lavar fácilmente con agua. Si se necesitan retirar residuos gruesos, debes asegurarte de usar el cepillo incluido, porque si lo tocas podrías cortarte debido a que sus cuchillas están bien afiladas.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de los usuarios que lo han comprado, asegurando que "es un aparato muy pequeño que no ocupa mucho espacio, y que te permite hacer espaguetis de verduras de una forma sencilla". Por otra parte, aseguran que "es muy fácil de usar incluso si no tienes mucha fuerza, y tiene sin duda la mejor relación calidad-precio". Es un modelo que te permite conseguir una gran versatilidad gracias a sus afiladas cuchillas que permiten que tengas la máxima eficiencia en tu cocina.

Qué rallador de verduras comprar: guía para saber cuál elegir

Este es un tipo de elemento que te permite ahorrar mucho tiempo en tu cocina por lo cual en ninguna cocina debería faltar un rallador de verduras. Pero, antes de comprar debes fijarte en algunos puntos clave que serán básicos para tomar una buena decisión de compra:

Tipo de rallador de verduras

Es importante tener en consideración que existen dos opciones a tener en cuenta cuando vas a comprar este tipo de elementos. Los modelos manuales, que funcionarán de acuerdo a la fuerza que le hagas y estos permiten tener una gran versatilidad porque la mayoría vienen con muchos accesorios que puedes aprovechar.

Por otra parte, están los ralladores eléctricos, los cuales vienen con un cable de alimentación y suelen ser más grandes y ocupan más espacios. Sin embargo, estos pueden llegar a ser mucho más seguros, además de que te ofrecerán una gran eficiencia a la hora de picar o rallar tus alimentos.

Potencia

Esto aplicará únicamente para los modelos eléctricos, y la potencia siempre se medirá en vatios. Una buena potencia puede estar comprendida entre los 100W y los 200W, pero todo dependerá de los alimentos con los que los usarás.

En todo caso, debes asegurarte de que tenga la potencia que necesitas de acuerdo a lo que necesites, y para un uso normal con 200W será más sencillo. Pero, si quieres rallar cosas duras como nueces o avellanas, lo ideal es que tengas una potencia por lo menos de 500W.

Capacidad de almacenamiento

La capacidad de almacenamiento es otro aspecto que debes tener en consideración, en especial porque dependerá en gran medida de lo que busques. Te puedes encontrar con depósitos con una capacidad entre los 100 y los 500ml.

A mayor capacidad, pueden resultar más costosos y mucho más aparatosos, porque debes asegurarte de que la capacidad sea la adecuada para ti. Si no vas a cocinar muchos alimentos, un modelo con una capacidad de 500ml será más que suficiente para ti.

Funciones

Es importante que el rallador que escojas te brinde muchas de las funciones que tienen otros aparatos de tu cocina. Estos por lo general pueden rallar, cortar, triturar, entre muchas otras funciones que puedes aprovechar. Esto permitirá que puedas prescindir de varios de los aparatos que se usan en la cocina.

Materiales

Es importante tener en cuenta tanto el material de las cuchillas, como de las piezas de plástico que puedan contener. En primer lugar, las cuchillas siempre deben estar fabricadas en acero inoxidable, en especial por sus propiedades anticorrosivas, y siempre debe ser de grado alimenticio.

Por otra parte, las piezas de plástico deben estar fabricadas por completo en materiales que estén totalmente libres de BPA. Se recomienda que estén hechos en ABS de grado alimenticio, en especial porque este es un material que tiene una gran resistencia, y así podrás conseguir un gran rendimiento a la hora de usarlos.

¿Qué es y para qué sirve un rallador de verduras?

Los ralladores son utensilios de cocina que permiten triturar alimentos como las verduras y el queso para darles un toque especial en tus platos. Se inventaron en la década de 1540 y se han convertido en una herramienta esencial en cualquier tipo de cocina.

Estos vienen con diferentes tamaños y diseños de las cuchillas que pueden ser en una rejilla. Por lo tanto, estos son aparatos que ofrecen múltiples funciones que puedes tener en consideración, lo que permitirá que puedas tener una herramienta de alto nivel para tu cocina.

Tipos de ralladores de verduras

Debes tener en cuenta que existen dos tipos de ralladores en el mercado. Los manuales y los eléctricos, y debes elegir siempre uno que se ajuste a tus necesidades. En todo caso, debes tener presente que estos también se pueden dividir dependiendo del uso que se les va a dar:

Finos: estos cuentan con una superficie ligeramente cóncava, que permite que se adapten mejor a las formas de las frutas.

estos cuentan con una superficie ligeramente cóncava, que permite que se adapten mejor a las formas de las frutas. Gruesos: estos se usan por lo general para los materiales blandos como los quesos blandos, y también son útiles para frutas y verduras.

estos se usan por lo general para los materiales blandos como los quesos blandos, y también son útiles para frutas y verduras. De estrella: estos permiten rallar muy finamente cualquier tipo de elementos, porque cuentan con una superficie perforada.

estos permiten rallar muy finamente cualquier tipo de elementos, porque cuentan con una superficie perforada. Doble rallado medio: estos se pueden usar para rallar alimentos en dos direcciones al mismo tiempo, estos producen tiras finas de tamaño medio.

Como puedes ver existen diferentes opciones a la hora de encontrar un buen rallador de alimentos para tu cocina. Sin embargo, siempre la mejor opción será escoger un modelo que sea lo más versátil posible y que ofrezca una gran variedad de tipos de corte y rallado.

¿Cómo usar correctamente el rallador de verduras?

Es muy importante tener presente que dependiendo del modelo de rallador que escojas tendrá un uso diferente. Pero, vamos a resumir los pasos a seguir para que consigas la máxima versatilidad posible:

Si es un modelo eléctrico lo primero que debes hacer es asegurarte de que las cuchillas estén bien ajustadas antes de conectarlo a la corriente eléctrica. Si el modelo es manual y tiene cuchillas intercambiables verifica que estén perfectamente ajustadas.

antes de conectarlo a la corriente eléctrica. Si el modelo es manual y tiene cuchillas intercambiables verifica que estén perfectamente ajustadas. Cuando estés listo debes comenzar a usar el rallador colocando los alimentos en el mismo . Dependiendo del sistema tendrás que presionar, girar una manivela o simplemente presionar un botón como es el caso de los eléctricos.

. Dependiendo del sistema tendrás que presionar, girar una manivela o simplemente presionar un botón como es el caso de los eléctricos. Asegúrate de rallar los alimentos hasta que queden de la forma que buscas y ya estará listo todo el proceso.

Recuerda que, la limpieza de este tipo de máquinas será fundamental para que puedan mantenerse en óptimas condiciones por una mayor cantidad de tiempo. En todo caso, lo ideal será que escojas un modelo que se pueda colocar en el lavavajillas, y así podrás conseguir que el mantenimiento sea muy sencillo.

Nunca dejes tu rallador con restos de comida, porque esto podría reducir su vida útil, y esto hará que se rompa rápidamente por lo que tendrás que cambiarlo.

¿Qué verduras se pueden usar con el rallador?

Los ralladores de verduras te pueden brindar una gran versatilidad y puedes cortar muchas cosas con el mismo, no solo verduras. Dentro de las cosas que quedarán geniales al rallarlas te puedes encontrar con:

Plátanos

Calabacines

Cebollas

Col

Huevos

Pan

Coliflor

Ajo

Patata

Especias

Básicamente podrás tener una herramienta que te brindará siempre una gran comodidad a la hora de usarla para rallar todo lo que te puedas imaginar. En todo caso, tu imaginación y creatividad a la hora de cocinar serán los límites que se impondrán. Por este motivo, no existen limitaciones con respecto a cómo usar el rallador de verduras que más te guste, porque te permitirá cocinar y presentar tus platos de manera especial.