Si te vas a ir de camping, debes tener en cuenta que la elección del saco de dormir no se debe tomar a la ligera, porque debes elegir uno que te asegure un buen descanso. No existe un modelo perfecto, pero no cabe duda que el mejor saco de dormir que puedes encontrar es el Bessport Mummy Bag , porque te permitirá dormir incluso a temperaturas bajas sin que vayas a pasar frío.

Sin embargo, en el mercado te encuentras muchas opciones diferentes, con muchos precios que pueden ser algo elevados y otros que pueden resultar baratos. Por este motivo, hoy hemos preparado esta comparativa, con la finalidad de que puedas elegir fácilmente tu saco de dormir.

¿Cuál es el mejor saco para dormir para la acampada?

Existen muchos sacos para dormir en el mercado, pero debes elegir uno que sea de muy buena calidad y que te ofrezca un descanso pleno. Por este motivo, hemos seleccionado los 8 mejores sacos de dormir para que descanses cuando vayas de camping. Y si además quieres conocer todo el equipamiento para camping que necesitas te invitamos a visitar nuestro post al respecto.

¡Vamos con los sacos!

1. Saco de dormir Bessport Mummy Bag

Este es un saco de dormir muy práctico, y que cuenta con una carcasa de poliéster ripstop 220T, la cual te protegerá por completo contra el viento y la humedad. Cuenta con un relleno interior de 400g/m2, que permite tener un gran aislamiento, y que puedas disfrutar de una gran comodidad. Es ideal para temperaturas hasta los -10°C, y tiene una forma cónica desde el hombro hasta los pies, para garantizar la retención de calor gracias a su estilo de momia.

Se puede llevar fácilmente a cualquier lugar gracias a que incluye su bolsa de compresión, lo que hace que sea muy fácil de moverlo a cualquier parte. Su bolsillo interno permite que puedas guardar cualquier cosa dentro de una forma completamente segura. Su sistema de doble cremallera hace que sea muy cómodo de usar, y su capucha con cordón permite que se cubra toda la cabeza para tener el máximo confort posible.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto asegurado que "es muy bueno para enfrentar el entorno frío, puesto que te mantiene completamente seco y caliente mientras duermes". Además, destacan que "después de haberlo probado durante 24 días a una altitud de 2000 metros, permite dormir perfectamente a bajas temperaturas". Sin duda es una gran opción si buscas un saco de dormir de buena calidad y que te permita soportar las temperaturas bajas fácilmente.

2. Saco de dormir KingCamp KS2023

Sin duda es una gran opción si buscas un saco de dormir con una buena relación calidad-precio. Está fabricado en su exterior con poliéster 210T, y su forro está fabricado con poliéster 240T, lo que permite tener una gran resistencia. Su relleno está hecho con poliéster de 150g/m2, lo que permite mantener la temperatura incluso en climas extremos. Viene con su práctica bolsa de compresión en tejido Oxford 210D, para que puedas llevarla a cualquier parte de una forma muy cómoda.

Tiene una capucha con cordón, la cual te permitirá cubrir toda la cabeza para que puedas tener una gran comodidad y que no te vaya a faltar la calidez. Su sistema de doble cremallera asegura que tendrás un aislamiento térmico superior. Es un modelo que te permitirá dormir caliente incluso a temperaturas de -15°C durante el invierno. Está disponible en 3 colores diferentes, y es completamente a prueba de agua, lo que te permitirá tener siempre la máxima comodidad posible cuando vayas de camping.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "tiene una excelente calidad, y te mantiene caliente sin importar la temperatura externa". También destacan que "los sacos de dormir son muy bonitos, y su bolsa es muy práctica para llevarlo a todas partes". Es una gran opción, aunque debes tener en cuenta que algunos clientes aseguran que es muy pequeño, pero dependerá en gran medida de tu estatura.

3. Saco de dormir Hyke & Byke Quandary

No cabe duda de que este saco de dormir es uno de los mejores que podrás encontrar, en especial porque cuenta con un relleno de plumón ligero. Esto permite que puedas soportar las temperaturas del invierno, puesto que ofrece un gran aislamiento. Además, su tela es completamente impermeable, y te mantienen caliente incluso a temperaturas bajo 0°C, lo que hace que sea una gran opción a la hora de dormir.

Su forro está fabricado en nailon ripstop 400T 20D, con cremalleras YKK, lo que permite una gran resistencia y durabilidad. Incluye una bolsa de compresión para que puedas guardarlo de una forma realmente cómoda, y que puedas llevarlo de una forma cómoda porque quedará de un tamaño muy compacto. Además, está disponible en diferentes colores, y viene en un tamaño regular y un tamaño largo, dependiendo de tu altura para que escojas el que mejor se adapte a tus necesidades.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto asegurando que "tiene una gran calidad, y la bolsa se desliza en un par de minutos para lograr compactarlo de una forma realmente fácil". Por otra parte, destacan que "está fabricado con unos materiales excelentes, y tiene muy buena calidad en sus tejidos, además, te mantiene cálido en todo momento". Es una muy buena opción, en especial si buscas un saco de dormir para las temperaturas bajas, y con una muy buena relación calidad-precio.

4. Saco de dormir KeenFlex Momia

Es un saco de dormir que permite disfrutar de un sueño perfecto sin importar donde estés, y que te garantizará una gran comodidad. Tiene un diseño muy compacto y ligero, y se puede llevar fácilmente en su bosa de compresión lo que te permitirá guardarlo para llevarlo a cualquier parte de una forma muy cómoda. Se puede usar en todas las estaciones, y ha sido diseñado bajo los últimos estándares globales para brindar una gran calidad.

Puede soportar temperaturas extremas de hasta -12°C, aunque el uso ideal es a temperaturas de -5°C como máximo. Tiene un diseño ergonómico con los hombros y el cuello acolchado, y te permite descansar cómodamente. Con su diseño de momia, permite que puedas tener una mejor retención del calor y así evitar cualquier tipo de pérdida de calor. Está disponible en 4 colores diferentes para que escojas el que más te guste.

Las opiniones que tienen los clientes que han comprado este modelo son muy positivas asegurando que "tiene muy buena calidad a un muy buen precio, abriga mucho y la tela exterior te evitará que te mojes". Por otra parte, destacan que "está fabricado con materiales de muy buena calidad, y la bolsa de compresión es bastante eficiente para llevarlo a todas partes de una forma cómoda". Es una opción muy buena si buscas un saco de dormir de alto rendimiento a un precio bastante bueno.

5. Saco de dormir Forceatt O-SDMM-SCFYR-C-H

Se trata de un saco de dormir que es perfecto para cualquier persona que mida 200cm o menos de altura, siendo perfecto tanto para adultos como para adolescentes. Este es un saco que cuenta con una fibra espesa de 400g/m2, de algodón deshuesado, que es muy parecido al plumón. Esto permite tener un gran aislamiento térmico y te permite soportar temperaturas extremas de hasta -10°C manteniéndote caliente.

Su tejido es completamente transpirable, y está hecho de poliéster hidrofóbico 240T, lo que permite que puedas conseguir una gran comodidad, y mantenerte seco incluso en ambientes húmedos. Su forro es completamente suave con tu piel, lo que te permitirá tener una gran comodidad para dormir, y con su diseño tipo momia no aguantarás frío en absoluto. Además, incluye su bolsa de compresión para que puedas llevarlo a cualquier parte sin ningún tipo de inconveniente.

Los usuarios que han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto, asegurando que "es muy buen saco de dormir a un precio muy razonable, y con una gran capacidad de aislamiento y transpirabilidad". También destacan que "es un saco de dormir bastante decente para soportar las temperaturas bajo 0°C, y no tendrás ningún tipo de condensación en su interior". Es una gran opción si buscas un saco de dormir de buena calidad y que te permita mantenerte a una temperatura agradable.

6. Saco de dormir Bessport Mummy Zhib

Sin duda si buscas un saco de dormir barato y de muy buena calidad, este será una gran opción que debes tener en consideración. Esto debido a que es un saco que te permite mantener el calor y tener una gran comodidad al dormir. Está fabricado con tela de poliéster 210T, y con fibra de algodón sintética en su relleno interior, que permite que puedas mantenerte caliente y seco en todo momento.

Este es un saco que te servirá para dormir a temperaturas bajas hasta los -15°C, manteniendo la comodidad incluso en condiciones extremas. Cuenta con cuerdas para que se pueda ajustar fácilmente y una cremallera de 10 vías para que puedas tener la máxima comodidad posible a la hora de usarla. Está disponible en 2 tamaños diferentes de acuerdo a tus necesidades, y viene con su práctica bolsa de compresión para llevarlo a todas partes.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un saco de dormir muy cómodo, con una buena cremallera y es muy fácil de entrar y salir del mismo". Además, destacan que "es un saco grande y cómodo y que al estar empacado en su bolsa de compresión tiene un tamaño muy pequeño ocupando muy poco espacio". Es una gran opción si buscas un saco de dormir cálido sin tener que gastar demasiado dinero.

7. Saco de dormir KingCamp Oasis

Este es un saco de dormir bastante practico que te permitirá disfrutar de una gran comodidad a la hora de usarlo. Está fabricado con poliéster 190T, que es resistente e impermeable, y con un forro interior muy cómodo. Además, su relleno es de 250g/m2, que hará que sea ideal para usarlo en las 4 estaciones lo que te permitirá que puedas tener una gran comodidad.

Es ideal para cualquiera de las estaciones, y permite soportar temperaturas de hasta -3°C, para aguantar condiciones de frío intenso. Además, cuenta con un cordón y cuello térmico para brindar una protección óptima contra el viento y el frío, y un cierre de velcro a prueba de apertura automática. Además, viene con su práctica bolsa de compresión y está disponible en diferentes colores para que escojas el que más te guste.

Las reseñas que han dejado los usuarios sobre este modelo son bastante positivas, asegurando que "es un buen saco para temperaturas no muy bajas, con una buena relación calidad-precio". Por otra parte, destacan que "ofrece una gran comodidad y calidad, fabricado en poliéster lo que hace que sirva para cualquier estación, y tiene un muy buen acolchado para dormir cómodo". Es una gran opción, siempre que las temperaturas no sean demasiado extremas.

8. Saco de dormir Active Era SB-E200

Se trata de uno de los sacos de dormir más baratos que podrás encontrar, y que cuenta con un relleno de 200GSM, lo que hace que sea perfecto para el uso en el verano. Este saco está hecho para climas con temperaturas entre los 10°C y los 15°C. La temperatura mínima que puede soportar es de -3°C, para mantenerte a una temperatura agradable, pero no es un saco que se adapte a las condiciones extremas.

Está diseñado con una cubierta exterior de poliéster 170T, y cuenta con un estuche impermeable para que puedas llevarlo a cualquier parte. Este cuenta con un diseño completamente ergonómico, para que puedas tener la máxima comodidad posible a la hora de utilizarlo. También se puede usar como colcha brindando una gran comodidad a la hora de utilizarlo. Además, es muy compacto y es muy ligero, pesando tan solo 950 gramos, lo que lo hace muy cómodo para llevarlo a cualquier parte.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas, asegurando que "es un saco con una relación calidad-precio insuperable, siendo ligero, compacto y protege de las temperaturas bajas". Por otra parte, destacan que "es ideal para ir de campamento, y es perfecto para temperaturas que no sean tan extremas". Es un saco que tiene un precio muy competitivo, en especial si no vas a estar a una temperatura extrema durante tu experiencia de camping.

Consejos para elegir los mejores sacos de dormir y no pasar frío

Escoger un saco de dormir no suele ser una tarea tan fácil, en especial porque debes tener en cuenta algunos factores que te ayudarán a tomar una decisión acertada. Dentro de los que tienes que tener en cuenta para escoger de una forma correcta están los siguientes:

Rango de temperatura

Este es uno de los aspectos más importantes a considerar cuando vas a comprar un saco para dormir. Esto debido a que algunos sacos permiten soportar temperaturas muy bajas de hasta -10°C, pero no todos los modelos consiguen esto.

Por este motivo, siempre será importante que escojas un modelo que se ajuste por completo a los climas donde se van a usar. Recuerda que, esto dependerá del tipo de relleno que tenga y del aislamiento térmico que ofrezca por lo que no todos serán iguales.

Tamaño

Las medidas son importantes, en especial porque dependerán de la altura de cada persona el saco que mejor vaya con sus necesidades. Los sacos por lo general vienen diseñados para personas que midan hasta 200cm, por lo que en este punto no debería haber demasiado problema.

Sin embargo, ten en cuenta que existen algunos sacos de medidas más reducidas que suelen ser usados para los adolescentes de una forma óptima.

Materiales

El exterior y el forro interno por lo general suelen estar fabricados en poliéster, lo que permitirá que se pueda garantizar la durabilidad. Debes asegurarte de que el poliéster sea de buena calidad, para que así puedas estar seguro de la durabilidad que tendrá, la cual podrá ser bastante elevada.

También el material debe ser completamente impermeable, para que permita repeler el agua y así evitar inconvenientes. Dentro del material conviene revisar cuidadosamente el relleno del saco, porque este puede ser en plumón, poliéster o algodón. Debes asegurarte de que sea lo suficientemente grueso para soportar las bajas temperaturas sin ningún tipo de problemas.

Cierres

Las cremalleras deben ser siempre de buena calidad, y se deben poder abrir desde adentro, lo que te permitirá que puedas tener una gran comodidad. Además, deben ofrecer un sistema de sellado para lograr un aislamiento completo.

Si es para utilizar tu saco en la naturaleza, debes asegurarte de que tenga un cordón de alta calidad que permita ajustarlo en la cabeza. Esto con la finalidad de que puedas tener siempre la máxima comodidad posible y así evitar cualquier tipo de problemas.

¿Qué es un saco de dormir?

Los sacos de dormir se pueden definir como una bolsa protectora, la cual lleva un relleno y un sistema de aislamiento para que la persona pueda dormir dentro. Dicho de otra forma, sería una manta que se puede cerrar con cremallera, para que puedas conseguir así un buen descanso.

Cuando te encuentras en exteriores hace las veces de cama, y permiten que puedas tener una gran comodidad cuando desarrollas tus actividades de camping. Estos te permiten tener un buen aislamiento del frío para que puedas dormir de una forma muy cómoda.

¿Para qué sirve un saco de dormir?

Los sacos de dormir sirven básicamente para dormir cuando te encuentras en lugares que están en plena naturaleza. Son ideales para usarlos en la montaña, el campo, en un bosque, albergue, o incluso en una habitación cuando no hay sábanas.

Estos sirven como un sustitutivo de una cama, pero lo más común es que se usen en plena naturaleza. Sin duda es la mejor forma de estar completamente protegido de las temperaturas bajas de la noche, y al mismo tiempo estar en contacto con la naturaleza.

Consejos para dormir en un saco de camping

Dormir en un saco no es muy complicado, sin embargo, siempre es mejor seguir algunos pasos para asegurarte de que podrás tener un descanso óptimo. Dentro de ellos están:

Prepara bien el lugar donde vas a dormir.

Asegúrate de airear bien el saco y estirarlo para que puedas repartir perfectamente las fibras del mismo.

Revisa que el suelo esté seco y nunca te tumbes en un suelo húmedo o mojado.

Evita tener fuentes de agua cerca, así como charcos u hogueras para evitar accidentes.

Una vez que despiertes debes estirarlo, airearlo y doblarlo con cuidado para conservar en buen estado sus fibras.

Como puedes ver, no es muy complejo dormir en un saco de camping, y si sigues estos consejos podrás tener la máxima durabilidad posible, además de que descansarás mucho mejor.

Cuidados que requieren los sacos de dormir

Para que tu saco de dormir se conserve en buenas condiciones debes asegurarte de seguir algunos consejos prácticos:

Siempre debes desempaquetar tu saco correctamente y saber sacudirlos sin dañar sus fibras.

Debes asegurarte de entrar al saco cuando estés completamente caliente y seco.

Puede ser una buena idea hacer un poco de ejercicio antes de meterte en el saco para que pueda calentarse más rápido.

Siempre se debe airear el saco después de dormir para que puedas quitarle la humedad.

Para guardarlo en tu hogar, debes sacarlo de la funda comprimible y colgarlo en una percha, para que las fibras no se vayan a estropear.

Cuando vayas a recoger el saco debes tener en cuenta que este debe estar completamente seco, aireado y bien estirado para arrugarlo lo menos posible. Debes hacer el proceso de doblado metódicamente y sin prisa, esto para meterlo correctamente en la funda, y así evitar daños al mismo.

Importancia del rango de temperatura en un saco de dormir

Los sacos de dormir cuentan con una temperatura mínima y máxima que te van a garantizar. El rango térmico dependerá de muchos factores como la edad, género, grasa corporal, hidratación y alimentación de cada persona, por lo que puede ser difícil de determinar.

Los rangos de temperatura indicarán la temperatura a la que se puede exponer una persona mientras que usa el saco. En caso de elegir un saco que no te permita estar a una temperatura muy baja, podrías estar en un aprieto y pasarás mucho frío. Cada saco tiene esta información en su etiqueta, y los que están diseñados para condiciones extremas soportan hasta -10°C de temperatura.