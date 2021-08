Para tu cocina siempre necesitarás una buena sartén para que puedas disfrutar de una comida saludable y que puedas cocinar fácilmente. Unas de las mejores sartenes antiadherentes que podrás encontrar en el mercado serán Tefal Unlimited On , puesto que tienen la mejor relación calidad-precio, garantizando así que podrás cocinar cómodamente.

A la hora de elegir una buena sartén en el mercado, te encontrarás con una gran variedad de opciones de sartenes antiadherentes entre las cuales escoger. Por este motivo hoy hemos seleccionado las que te ofrecerán una gran calidad y sin tener que gastarte una fortuna en tu set de sartenes para la cocina.

Así que, si quieres renovar las sartenes de tu cocina, te invitamos a que sigas leyendo atentamente este post.

¿Cuál es la mejor sartén antiadherente para tu hogar?

Elegir un buen set de sartenes antiadherentes no es tan fácil como puede parecer, porque no todas son de la misma calidad. Por este motivo, hemos seleccionado las 8 mejores opciones que podrás encontrar en el mercado. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Sartenes antiadherentes Tefal Unlimited On

Sartenes antiadherentes Tefal Unlimited On

No cabe duda de que esta es una gran solución si estás buscando un juego de sartenes de muy buena calidad. Esto debido a que te encontrarás con 3 tamaños diferentes de 20, 24 y 28cm, para que puedas cocinar todo lo que quieras. Cuenta con un antiadherente reforzado con titanio, que les dará una mayor resistencia y durabilidad. Gracias a la tecnología Thermo-Signal, podrás cocinar cuando la temperatura sea la adecuada para garantizar una correcta cocción de tus alimentos.

Su tecnología Thermo-Fusion+, hace que se calienten muy rápidamente y de una forma completamente uniforme para cocinar tus alimentos de una forma homogénea. Esto gracias a una base gruesa que se encarga de distribuir el calor. Es compatible con todo tipo de cocinas incluyendo las de inducción, e incluso se pueden usar en el horno a 175°C. Están fabricadas con un cuerpo de acero inoxidable, y su revestimiento antiadherente es completamente libre de PFOA.

Quienes han comprado este modelo aseguran que "son unas sartenes de una gran calidad, no se pega absolutamente nada, y son muy robustas". Por otra parte, aseguran que "es una gran solución para tu cocina porque están libres de PFOA y metales pesados". Sin duda son la mejor opción que podrás encontrar en el mercado por un precio razonable, y que te permitirán disfrutar mientras cocinas sin que nada se vaya a pegar.

2. Sartenes antiadherentes ZOUFENG

Sartenes antiadherentes ZOUFENG

Estas son unas sartenes ecológicas, que son antiadherentes y que cuentan con un revestimiento de granito que es altamente resistente a los arañazos. Ofrecen un gran rendimiento a la hora de cocinar, y están completamente libres de PFOA, plomo y cadmio, para que puedas cocinar de una forma saludable. El cuerpo de las sartenes está fabricado en aluminio de alta calidad, lo que garantizará su resistencia.

Además, cuentan con una base magnetizada, esto permitirá que se pueda tener una mejor transferencia del calor. Su mango ergonómico permite tener una gran comodidad a la hora de utilizarlas, y así tener siempre una sartén lista para cocinar. Son muy fáciles de limpiar y se pueden colocar en el lavavajillas, pero para prolongar su vida útil lo mejor será lavarlas a mano.

Los usuarios que han comprado este modelo tienen muy buenas reseñas al respecto, asegurando que "tienen una gran presentación, además de que son bastante resistentes soportando perfectamente el paso del tiempo". También destacan que "son de muy buena calidad, con una buena presentación y tiene una base muy sólida que te permitirá tener una gran durabilidad". Son una gran opción a tener en cuenta, y con su mango de imitación de madera le dará un toque único a tu cocina.

3. Sartenes antiadherentes Tefal Aroma

Sartenes antiadherentes Tefal Aroma

Son sin duda unas sartenes que debes tener en consideración, en especial porque tienen una gran calidad en su elaboración. Están fabricadas con aluminio fundido y una base gruesa que permite tener una gran retención del calor, para todas tus preparaciones. Tiene una capa antiadherente de muy alta calidad, con una capa muy gruesa que permite que nada se vaya a pegar.

Es compatible con todo tipo de cocinas incluyendo de inducción, y son completamente aptas para el lavavajillas por lo que la limpieza será muy fácil. Cuentan con la tecnología Thermospot que ayudará a controlar la temperatura, y que cambia cuando se alcanzan los 180°C, que es la temperatura óptima para cocinar. Están completamente libres de PFOA, plomo y cadmio, lo que te permitirá tener una completa seguridad a la hora de cocinar tus alimentos.

Son muchas las reseñas positivas que tiene este modelo por parte de los usuarios que lo han comprado, asegurando que "cuentan con una gran antiadherencia por lo que prácticamente no se deben usar grasas para cocinar, lo que hace que puedas cocinar de una forma más saludable". Además, destacan que "son aptos para todo tipo de fuegos, además de que los materiales son muy buenos y duraderos". Es una gran opción para tener en tu cocina y que puedas disfrutar de unos platos más saludables y son que se vayan a pegar.

4. Sartenes antiadherentes BRA Efficient Orange

Sartenes antiadherentes BRA Efficient Orange

Este es un set que no te puedes perder, en especial porque podrás tener 3 sartenes de gran calidad de 18, 22 y 26cm. Estos tienen un grosor de 6mm, lo que los hace altamente resistentes y muy duraderos. Están elaborados en aluminio fundido de alta resistencia a la deformación, y su fondo es de acero full induction, lo que permite que se tenga una distribución muy pareja del calor por toda la superficie.

Cuentan con un mango con agarre ergonómico para tener más comodidad mientras que estás cocinando. Son aptas para todo tipo de cocinas incluyendo de inducción y vitrocerámica, garantizando así que puedes tener una gran comodidad. Son completamente aptos para lavavajillas lo que permitirá que puedas ahorrar tiempo en la limpieza. Su revestimiento antiadherente es Teflon Platinum Plus, de muy alta calidad y completamente libre de PFOA.

Son muchas las opiniones positivas que tienen estas sartenes asegurando que "su antiadherente es de muy buena calidad y dura bastante siempre que se le den los cuidados adecuados". Por otra parte, destacan que "es muy fácil de limpiar y de lavar, lo que permitirá que puedas tener la máxima durabilidad posible". Son unas muy buenas sartenes que se calientan muy rápidamente y que permiten tener una cocción de tus alimentos bastante eficiente.

5. Sartenes antiadherentes BRA Prior

Sartenes antiadherentes BRA Prior

Son unas sartenes que tienen una gran relación calidad-precio, y que están elaboradas en aluminio fundido de la más alta calidad. Son totalmente compatibles con todo tipo de cocinas, incluyendo las de inducción, para que puedas cocinar sin problemas. Ofrecen un recubrimiento antiadherente Teflon Innovatios, que está completamente libre de PFOA y de elementos tóxicos que se puedan pegar a tus alimentos.

Tienen un fondo difusor de muy buena calidad, lo que te permitirá ahorrar energía mientras que cocinas. Su mango ergonómico y apilable hace que tengas una gran comodidad en tu cocina y así disfrutar al máximo mientras que cocinas, además que son muy fáciles de guardar. Incluyen los protectores y salvamanteles, y tienen un tamaño de 18, 22 y 26cm. Aunque también tienes la opción de optar por el set de sartenes más grandes.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas reseñas al respecto, asegurando que "son bastante pesados y son muy resistentes, pero debes lavarlos a mano para que puedan durar en buenas condiciones". También aseguran que "son unas sartenes de muy buena calidad para el precio que tienen, y no se pegará nada". Sin embargo, algunos usuarios se quejan de que las asas no son muy duraderas.

6. Sartenes antiadherentes Tefal Daily Cook

Sartenes antiadherentes Tefal Daily Cook

No cabe duda de que estas sartenes serán un acierto para tu cocina, en especial porque tendrás tres sartenes de 20, 24 y 26 cm. Están fabricadas en acero inoxidable y cuentan con una capa antiadherente Titanium Extra lo que permitirá que nada se pegue y que sean fáciles de limpiar. Además, cuenta con una base gruesa reforzada a prueba de impactos, que te garantizará que tendrás una gran durabilidad.

Son compatibles con todo tipo de cocinas incluyendo las de inducción, y tienen la tecnología Thermospot. De esta forma, podrás cocinar a una temperatura óptima todos tus alimentos, de 180°C. Están totalmente libres de PFOA, plomo y cadmio, y son compatibles con el lavavajillas, además de que se pueden usar en el horno hasta 175°C sin que se vayan a dañar.

Las opiniones que tienen los usuarios sobre estas sartenes son muy positivas, asegurando que "no se sobrecalientan y distribuyen el calor de manera homogénea, sin que nada se vaya a pegar para que puedas cocinar sin aceite". Además, aseguran que "son una apuesta segura, tienen una gran calidad y cocinar es muy fácil incluso sin aceite". Son una gran opción a tener en cuenta si buscas unas sartenes de muy buena calidad a un buen precio.

7. Sartenes antiadherentes WMF 733026299

Sartenes antiadherentes WMF 733026299

Se trata de un set de dos sartenes con revestimiento antiadherente de muy alta calidad. Son de 22 y 24cm de diámetro, lo que te permitirá tener una gran comodidad a la hora de cocinar sin ningún tipo de inconvenientes. Su cuerpo está fabricado en acero inoxidable cromargan 18/10, lo que permitirá una gran resistencia y una distribución del calor bastante pareja y eficiente. Su antiadherente cuenta con tecnología Durit Protect Plus, lo que hace que sea altamente resistente al calor hasta los 270°C.

Cuenta con una base con tecnología TransTherm, con la cual se asegura una óptima distribución del calor, así como una gran conservación del mismo. Son perfectas para que puedas cocinar con poca grasa, y sus mangos son completamente ergonómicos y fabricados en plástico resistente al calor y a las llamas. Son compatibles con todo tipo de fuegos incluyendo inducción, y están completamente libres de PFOA.

Son muchas las reseñas positivas que tiene este modelo por parte de los usuarios que lo han comprado, asegurando que "son unas sartenes de muy alta calidad, pesan un poco al estar fabricadas en acero, pero son de muy buena calidad". Por otra parte, aseguran que "no se pegan para nada y merecen la pena por completo". Son una gran opción si buscas unas sartenes de nivel profesional para tu cocina y que tengan una gran durabilidad.

8. Sartenes antiadherentes BRA Terra

Sartenes antiadherentes BRA Terra

Son unas sartenes muy resistentes que están fabricadas en aluminio fundido de gran calidad, con una base de 5,5mm de espesor para aportarle una gran resistencia. Cuentan con un sistema ECO+, que hace que sea respetuoso con el medio ambiente y que está completamente libre de PFOA para asegurar que no tendrás elementos tóxicos en tu comida. Son aptas para todo tipo de cocinas incluidas las de inducción.

Su recubrimiento antiadherente Teflon Select, con un acabado dorado hace que sean elegantes y que tus alimentos no se vayan a pegar. Además, su fondo difusor full induction, hace que sean altamente eficientes. Son compatibles con todo tipo de cocinas, incluidas las de inducción, y su limpieza es muy fácil de hacer. Gracias a su mango ergonómico apilable podrás tener una gran comodidad a la hora de cocinar y de guardarlas.

Los usuarios que han comprado este modelo tienen muy buenas reseñas al respecto, asegurando que "se calientan muy rápido, la superficie no se pega y son muy fáciles de limpiar, con una buena calidad y un precio bastante competitivo". También destacan que "tienen una muy buena relación calidad-precio, son muy buenas sartenes, y si las cuidas bien tienen una gran durabilidad". Es una gran opción a tener en cuenta, si buscas unas sartenes antiadherentes de muy alta calidad.

Recomendaciones para elegir sartenes antiadherentes: Lo que debes saber

Debes cocinar tus alimentos en una sartén que sea de muy buena calidad, por este motivo no puedes elegir cualquiera. Para que puedas escoger una sartén que se ajuste a tus necesidades, debes fijarte en los siguientes puntos clave:

Tipo de cocina

Es importante fijarse bien en el tipo de cocina que tienes, porque debes elegir unas sartenes que sean válidas para el tipo de fuego que tienes. No todas las sartenes son aptas para cocinas de inducción, por lo cual es algo muy importante a tener en cuenta antes de comprarlas.

Las de mejor calidad suelen ser aptas para este tipo de cocinas, sin embargo, siempre debes revisar la ficha técnica para asegurarte de que funcione sobre tu placa.

Tamaño

No es lo mismo cocinar para una sola persona que para una familia completa, por lo cual debes elegir sartenes que tengan un buen tamaño. Lo más aconsejable es que la sartén más pequeña en el caso de que compres sets sea de por lo menos 18cm para tener una gran versatilidad.

Sin embargo, puedes encontrar sartenes de diferentes tamaños, y estas pueden llegar hasta los 32cm de diámetro. Lo ideal será comprar un set de varios tamaños, para que puedas cocinar varios fuegos a la vez.

Material de fabricación

El material de fabricación es muy importante porque cada uno de ellos tienen sus pros y sus contras. Existen muchas sartenes antiadherentes que tienen un cuerpo elaborado en aluminio fundido, sin embargo, será mejor optar por unas con cuerpo de acero inoxidable si buscas una gran resistencia y una máxima durabilidad.

Mango

Las sartenes que tienen mangos desmontables suelen ser más fáciles de limpiar, lo que garantizará la higiene total. Pero, también debes tenerles unos buenos cuidados, porque de lo contrario podrían romperse de una forma más sencilla. Algunas de estas sartenes se pueden meter en el horno sin problema, pero debes asegurarte de que sean compatibles con la cocción en el horno para que no se vayan a arruinar.

¿Qué es una sartén antiadherente?

Las sartenes antiadherentes son utensilios de cocina que te permitirán cocinar tus alimentos de una forma bastante eficiente y rápida. Suelen estar elaboradas en materiales resistentes como el aluminio o el acero inoxidable, lo que las hace completamente resistentes y duraderas.

Estas incluyen una capa de antiadherente que evitará que tu comida se pegue, lo que hace que sean mucho más cómodas a la hora de cocinar. Sin embargo, cuando vayas a comprar una sartén antiadherente debes asegurarte de que estén completamente libres de elementos tóxicos como el PFOA, plomo y cadmio.

¿Para qué sirve una sartén antiadherente?

La respuesta es sencilla, las sartenes antiadherentes sirven para preparar todo tipo de platos en tu cocina de una forma muy sencilla. Tienen la ventaja de que tus alimentos no se pegarán y se tiene que usar muy poco aceite o incluso se puede llegar a cocinar sin aceite.

En todo caso, podrás preparar desde huevos revueltos hasta las recetas más profesionales en tu cocina de una forma sencilla. Además, te permiten cocinar de una forma mucho más saludable, lo que te garantizará que tendrás una mejor forma de cocinar y así conseguirás todo lo que estás buscando.

¿Qué tipos de sartenes existen?

Al hablar de sartenes, nos encontraremos con diferentes tipos entre los cuales podrás elegir, dentro de los tipos de sartenes que nos encontramos en el mercado están:

De acero inoxidable

Este es un material antiadherente en sí mismo, y muchas de las sartenes fabricadas en este material no incluyen ningún tipo de recubrimiento antiadherente. Esto hace que sean consideradas como las más saludables y sin ningún tipo de sustancias tóxicas.

Sin embargo, este material no es de los que mejor conduce el calor, por lo cual, siempre se debe tener en cuenta el fondo difusor para no tener que gastar más energía cocinando. Son una gran opción para cocinas de vitrocerámica y para inducción.

De cobre

Son unas sartenes que conducen perfectamente el calor y que permiten la cocción sin tener que precalentarlas. Son muy fáciles de limpiar y no requieren de un gran mantenimiento. Estas carecen de teflón por lo que no tienen ningún tipo de sustancias tóxicas y cuentan con propiedades antibacterianas.

Normalmente estas cuentan con un recubrimiento antiadherente bicapa, y son muy usadas en la cocina profesional.

De titanio

Estas son altamente duraderas y se destacan por tener una buena distribución del calor en su superficie, por lo que podrás ahorrar energía. Sin embargo, estas cuentan con teflón en su estructura porque el titanio no es antiadherente.

También son más pesadas que el resto, y suelen ser mucho más caras. Se pueden usar para todo tipo de alimentos, pero no son de las más extendidas en el mercado.

De cerámica

Estas no poseen teflón lo que hace que sean saludables y no tóxicas, siendo perfectas para cocinar a temperaturas medias y bajas. Sin embargo, estas no son muy resistentes a las altas temperaturas y se pueden romper fácilmente por el golpe de calor.

Estas sartenes suelen ser muy delicadas, y no están pensadas para el uso intensivo, además de que debes darles muchos cuidados para evitar que se estropeen.

De piedra

Son una gran opción y suelen esta fabricadas en mármol o en granito, que son piedras que garantizan la antiadherencia de su superficie. Poseen la capacidad de retener el calor durante mucho tiempo, lo que las convierte en sartenes altamente eficientes.

De hierro fundido

Son otra opción saludable y totalmente libre de tóxicos, pero estas carecen de superficie antiadherente. Sin embargo, estas sartenes con los usos van adquiriendo cierto grado de antiadherencia. Para su primer uso se deben curar con una buena capa de aceite y así se irá creando la superficie antiadherente con el paso del tiempo.

¿Cómo se debe limpiar una sartén antiadherente?

Cuando compras una sartén antiadherente seguramente quieres que te dure la mayor cantidad de tiempo posible. Por este motivo, para limpiarla debes seguir estos consejos:

Debes dejar que la sartén se enfríe completamente antes de limpiarla.

Ponla en remojo en agua tibia para que la grasa se ablande.

Asegúrate de usar jabón y una esponja, sin usar nunca un estropajo porque puedes dañar la superficie.

Enjuágala con agua tibia y deja que se seque.

Esto es aplicable para todas las sartenes antiadherentes para que puedas dejarlas impecables para el próximo uso. Debes tener en cuenta que, aunque las sartenes digan que son compatibles con lavavajillas, lo mejor será que no las coloques en el mismo para lavarlas, porque podrías terminar por averiar la superficie antiadherente.

¿Qué es una sartén saludable?

Debes tener en cuenta que en la actualidad es común encontrarse con las sartenes saludables que permiten cocinar con menos aceite y por consiguiente tendrás menos calorías. También se llaman sartenes no tóxicas puesto que no tienen sustancias que sean perjudiciales para la salud.

Este tipo de sartenes están fabricadas en acero inoxidable, hierro o aluminio antiadherente de alta calidad. Para que sean saludables deben estar completamente libres de PFOA, que es una sustancia que se impregna en la comida cuando las sartenes que la contienen se calientan.

Por otra parte, también deben estar libres de PTFE, que es otro agente químico que se usa para brindar cualidades antiadherentes a algunas sartenes. Al calentarse, comienza a liberar gases que son perjudiciales para la salud, por lo cual, siempre debes elegir un modelo que no contenga estos químicos como los que te he mostrado a lo largo de este post.