Si lo que buscas es proteger tu hogar o tu segunda residencia, no cabe duda que una opción interesante es instalar un sistema de alarma, para poder evitar llevarte disgustos inesperados. Así que para que no tengas que preocuparte por la seguridad lo ideal es disponer de uno de los mejores sistemas de alarma para casa como el D1D9 OCC1 , para que puedas protegerte de manera efectiva.

Gracias al desarrollo de la domótica, existen muchas alarmas sin cuotas para que protejas tu hogar sin tener que pagar mensualmente. Pero, no todas ofrecen el mismo nivel de protección, por lo que hoy hemos seleccionado únicamente las mejores opciones del mercado.

Así que, si estás buscando un buen sistema de alarma para casa, te invitamos a que sigas leyendo atentamente este post.

¿Cuál es el mejor sistema de alarma para casa del mercado?

A pesar de que existen muchos sistemas de alarmas para casa en el mercado, no todos ofrecen el mismo nivel de protección. Por este motivo hemos seleccionado únicamente las 8 mejores opciones y así te asegurarás de conseguir siempre la máxima protección. Vamos con la lista:

1. Sistema de alarma para casa D1D9 OCC1

Sistema de alarma para casa D1D9 OCC1

Este es uno de los sistemas de alarma para casa más completos que podrás encontrar en el mercado y que te dará una gran fiabilidad. Se puede armar o desarmar fácilmente y se puede monitorear por voz de una forma sencilla, gracias a que cuenta con un sistema de intercomunicador por teléfono celular. Cuando la alarma se activa, se enviará un mensaje a un número de teléfono que tengas guardado en la unidad principal del sistema.

No tienes que preocuparte si alguien corta los cables, en especial porque tiene una batería integrada que mantendrá el sistema de alarma funcionando. Está equipado con detectores de movimiento PIR, que están diseñados para uso interior y cuando detecten movimiento el sistema sonará. Viene además con un mando a distancia para que puedas armar o desarmar tu casa fácilmente, además de que viene con sensores para puerta o ventana que sonará si se mueve más de una pulgada. La sirena de este modelo tiene un volumen total de 100dB, lo que hará que se pueda alertar de la presencia de un intruso fácilmente.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "tiene una calidad aceptable, viene con muchos detectores lo que se agradece por completo". Por otra parte, destacan que "funciona muy bien, una vez configurado tu casa estará completamente protegida, aunque las instrucciones pueden ser un poco difícil de entender". Es uno de los sistemas de alarma sin cuotas para hogar más completo.

2. Sistema de alarma para casa Kerui W18

Sistema de alarma para casa Kerui W18

Se trata de un sistema de alarma multifunción que admite tanto conexión mediante wifi 2.4GHz, así como mediante tarjeta SIM estándar. Se puede configurar para marcar hasta 6 números predeterminados y 2 números de ayuda CID. Viene con sensores de puetas y ventanas que son muy fáciles de instalar, y que te brindarán un nivel de protección bastante elevado. Además, cuenta con sensores PIR de detección de movimiento, para detectar cualquier tipo de riesgos de seguridad en tu hogar.

Es una alarma completamente personalizable, que permite que se puedan configurar todas las zonas de tu hogar de una forma realmente efectiva. Si la alarma se activa, emitirá una alerta inmediata y marcará 3 números de ayuda predeterminados para notificar a las familias. Viene con varios sensores y con control remoto para que sea fácil de armar y desarmar en cualquier momento. A esta alarme se le pueden adicionar sensores extra para reforzar en gran medida la seguridad de tu hogar.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es un sistema bastante económico para asegurar la vivienda, y tiene detectores de movimiento y sensores para puertas y ventanas". También destacan que "es muy buen equipo de seguridad, funciona bastante bien, y la instalación es muy fácil". Es una gran solución si lo que quieres un sistema de alarma bastante completo.

3. Sistema de alarma para casa TecPeak A1

Sistema de alarma para casa TecPeak A1

Se trata de un sistema de alarma para tu hogar que tiene tanto función wifi como GSM, y que es compatible con los smartphones iOS y Android. Este sistema se puede expandir y puedes incorporar hasta 100 sensores diferentes para que puedas cubrir por completo todos tus espacios. Es compatible con sensores de puertas y ventanas, detectores de humo, sensores de movimiento, entre otros para hacerla mucho más completa.

Viene con una batería de emergencia incorporada, la cual permanece activa de 6 a 8 horas n caso de cualquier corte de energía. Se puede controlar fácilmente mediante la voz con dispositivos como Alexa o Google Home. Es un modelo muy fácil de montar y es compatible con las redes de 2.4GHz, las redes de 5GHz no son soportadas por este modelo. El kit de seguridad viene con mando a distancia, sensor de movimientos y contactos de puerta y ventana magnéticos. Además, viene con una etiqueta RFID que permite desactivar de inmediato el sistema de alarma.

Quienes han comprado esta alarma tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es muy buena alarma, muy completa y a muy buen precio, sin tener que pagar cuotas mensuales". Además, aseguran que "esta es una alarma de calidad, que se puede usar con wifi o con una tarjeta SIM, y tiene todos los sensores que necesitas para proteger tu hogar". Es un sistema de alarma bastante bueno y muy fácil de instalar.

4. Sistema de alarma para casa PGST PG-103

Sistema de alarma para casa PGST PG-103

Se trata de un kit de alarma muy rentable, y cuenta con un sistema muy simple e intuitivo que puedes usar de una forma muy cómoda. Puede funcionar controlado por voz y con ajustes SMS. Es completamente ampliable con hasta 100 sensores para que puedas conseguir así el máximo nivel de protección en tu hogar. Cuenta tanto con conexión wifi como con sistema de SMS que permitirá que puedas conseguir siempre el máximo rendimiento.

Viene con un total de 5 juegos de llamadas de alarma preestablecidas para mantener un buen nivel de seguridad. Viene con sensores para puertas, controles remotos, así como un sensor de detección de movimiento muy fácil de usar. También cuenta con un botón de SOS que permite alertar sobre alguna situación peligrosa, lo que es muy conveniente tanto para niños como para ancianos que estén en casa.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas asegurando que "es un dispositivo antirrobo muy bueno, que es fácil de instalar y configurar, con una buena intensidad de la sirena". Por otra parte, afirman que "es un excelente producto, que es muy fácil de utilizar y que está muy bien construido". Es un muy buen sistema de alarma con una sirena que es bastante efectiva.

5. Sistema de alarma para casa Thustand 01

Sistema de alarma para casa Thustand 01

Este es un modelo que admite tanto el funcionamiento con tarjeta SIM o sin tarjeta SIM para adaptarse por completo a todas tus necesidades. Se pueden establecer hasta 6 números diferentes para emitir una alarma telefónica mediante el uso de SMS. En caso de que la alarma se active esta enviará un SMS y hará una llamada a los números establecidos para que puedas saber que algo no marcha bien. También se puede usar para recibir una llamada a través de su panel.

Está equipado con botones de emergencia, que hace que sea muy útil para personas mayorees o para niños. El panel tiene una batería recargable integrada, que permite que pueda funcionar si hay un corte de energía por un total de 6 a 8 horas. Tiene una sirena cableada que puede emitir un sonido de alarma de hasta 120dB. Es una alarma que se puede expandir fácilmente para tener hasta 99 sensores conectados al mismo tiempo, para hacerla completamente funcional.

Este modelo tiene opiniones muy positivas por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "es una alarma muy completa, con muchos sensores, y es un modelo muy intuitivo para que consigas así el máximo rendimiento posible". También aseguran que "es perfecta para una vivienda normal, y una vez que la instalas va muy bien". Es un modelo muy completo y funcional que te permite mantener tu hogar completamente protegido.

6. Sistema de alarma para casa DadVu DV-2AT

Sistema de alarma para casa DadVu DV-2AT

Es un sistema de alarma antirrobo de alta calidad, que cuenta con una conexión tanto por wifi de 2.4GHz, así como mediante tarjeta SIM. Es un modelo que ofrece una protección básica, y que se puede administrar fácilmente desde la aplicación Smart Life o Tuya Smart, para que puedas controlarlo por voz con Google Home o Alexa respectivamente. Ofrece un sistema de notificaciones push, que alerta sobre alarmas, SOS, batería baja o apertura de las puertas o las ventanas.

Este modelo de alarma se puede ampliar para cubrir hasta 100 zonas, para soportar 10 mandos a distancia y 10 trasmisores Rfid. Este modelo cuenta con alertas por SMS si está activado, para alertarte sobre cualquier situación anormal que suceda en tu hogar. No requiere de ningún cable para su instalación, ni tampoco trabajos de instalación y te dará una gran protección para tu hogar.

Son muchas las reseñas positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "tiene una gran fiabilidad y eficacia, es muy fácil de configurar y tiene un alcance bastante bueno incluso cuando hay paredes". Además, afirman que "la alarma es muy buena, pero lo más recomendable es instalar una sirena extra para conseguir una mayor protección". Es un modelo bastante fiable que te ayudará a proteger tu hogar por un bajo coste.

7. Sistema de alarma para casa LeadEdge AS100

Sistema de alarma para casa LeadEdge AS100

Es una alarma que funciona mediante una conexión wifi, gracias a lo cual enviará una alerta a tu dispositivo móvil cuando se active. Permite el control por voz mediante Alexa, lo que te permitirá tener más libertad al manejar el sistema. Es muy versátil porque permite editar el nombre de cada sensor de una forma sencilla y efectiva, y puedes confirmar el estado de cada puerta en tiempo real desde la App.

En la App también podrás ver el porcentaje de batería de cada sensor, y se puede establecer una alerta para cada vez que se abra o se cierre la puerta. La alarma tiene diferentes modos de funcionamiento para que se pueda adaptar por completo a tus necesidades. Además de la alimentación mediante la corriente alterna, también tiene una batería de litio que permite durar más de 6 horas en caso de corte de luz. Esta alarma se puede expandir a un total de 50 detectores al mismo tiempo.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones positivas al respecto, asegurando que "es una alarma muy útil para la seguridad de tu casa, muy económica y se puede instalar fácilmente con unos buenos resultados". Por otra parte, destacan que "funciona muy bien, tiene dos mandos a distancia para armar o desarmar desde casa, o puedes hacerlo desde el móvil desde donde quieras". Esta es una gran opción si buscas un sistema de alarma para casa barato y de gran calidad.

8. Sistema de alarma para casa AGSHOME DP-W2-8p

Sistema de alarma para casa AGSHOME DP-W2-8p

En caso de que busques un sistema de alarma para casa barato y que te permita proteger tanto puertas como ventanas, este será el ideal para ti. Es un sistema bastante bueno, y que cuenta con una sirena de 120dB que genera suficiente cantidad de ruido para persuadir a los ladrones. Funciona mediante wifi o con el control remoto que trae. Es un sistema de alarma que se puede expandir fácilmente con hasta 20 sensores.

Este modelo viene con 5 sensores de detección para puertas y ventanas, y 2 controles remotos para activarla y desactivarla fácilmente. Su configuración es sencilla y no requieres de ningún tipo de herramientas para hacerla. Incorpora una batería de litio que permite que siga funcionando hasta 8 horas en caso de corte de energía, manteniendo así tu hogar protegido ante cualquier circunstancia.

Son muchas las reseñas positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "es un sistema de alarma compacto, discreto y que es muy fácil de utilizar". También destacan que "es muy buen sistema de alarmas sin cuotas mensuales, y este es ideal porque tiene una instalación sencilla y se integra a la domótica de la casa". Es una gran opción a tener en cuenta, en especial porque tiene una gran relación calidad-precio.

Consejos para comprar los mejores sistemas de alarma para casa: ¿En qué fijarse?

Si quieres comprar un sistema de alarma para casa sin cuotas, debes fijarte en algunos aspectos clave para que puedas saber si es la ideal para ti. Dentro de los aspectos que debes tener en consideración están:

Tipo de conexión

El tipo de conexión es muy importante, porque tienes la posibilidad de optar por una conexión GSM que te permitirá enviar notificaciones por SMS en caso de activación. Sin embargo, estas requieren de cobertura telefónica, y son sistemas que son difíciles de hackear.

Por otra parte, también se encuentra las alarmas con wifi, los cuales también avisan a los propietarios mediante notificaciones. Sin embargo, esto lo hacen por medio de internet mediante wifi.

Seguridad

Las alarmas sin cuotas son seguras, aunque las alarmas que están conectadas son mucho más seguras porque tienen un servicio durante las 24 horas. Además, estas están conectadas con la policía, y tienen un servicio de mantenimiento.

Sin embargo, las alarmas sin cuotas pueden ser también bastante efectivas, y su coste y mantenimiento es muy económico. Estas alarmas también tienen diversos sensores que permiten instalar la alarma e incluso se puede agrandar su capacidad de seguridad.

Prestaciones

Algunos sistemas vienen con sensores de detección de movimiento, mientras que otras vienen con sensores para puertas y ventanas, o pueden venir una combinación de ambos. Lo ideal es que antes de comprar tu alarma verifiques con cuántos sensores viene para saber si se adaptará a tus necesidades.

En todo caso, también debes saber si la alarma se puede ampliar y con cuántos sensores se puede hacer. Si es para espacios muy grandes, algunas alarmas permiten la conexión de hasta 100 sensores al mismo tiempo, lo que incrementará su eficacia.

Diseño

Debes asegurarte de que la alarma tenga un diseño simple y que sea muy fácil de manejar por parte de todos los miembros de la familia. Además, debes fijarte en que el sistema que escojas permita esconder los cables de conexión del dispositivo de los intrusos. De esta forma podrás evitar cualquier tipo de daños a tu sistema de alarma.

¿Qué es un sistema de alarma para casa?

Este tipo de alarmas básicamente son un sistema de seguridad que se utiliza para diferentes tipos de propiedades. Sin embargo, estas alarmas no se encuentran conectadas a una central de alarmas, por lo que no tienen una conexión directa con la policía.

Vienen con diferentes sensores que permite detectar cualquier tipo de intrusiones que se puedan causar a tu vivienda. Con estas alarmas únicamente harás una inversión sin tener que pagar de forma recurrente por el servicio. El coste de estos sistemas puede variar dependiendo de las prestaciones que tenga la alarma, pero te ahorrarás todos los pagos mensuales.

¿Para qué sirven los sistemas de alarma para casa?

Los sistemas de alarma para casa básicamente sirven para proteger tu hogar de los amigos de lo ajeno. Este tipo de alarmas funcionan mediante dispositivos de detección, gracias a los cuales se puede determinar cualquier tipo de violación del sistema, y toda esta información se recoge en el panel central de la alarma.

Estos sistemas de alarma no evitan robos, sino que ayudan a minimizar las pérdidas que se pueden producir en caso de no estar instaladas. Al no estar conectadas a la policía, en caso de ser necesario tendrás que comunicarte por tu cuenta con la estación de policía y realizar todos los trámites por tu cuenta.

Ventajas de las alarmas para casa

La principal ventaja que tienen este tipo de alarmas sin cuotas es que no tendrás que pagar de forma mensual por lo que resultará más económica. Pero, también tendrás otras ventajas interesantes como son:

Permiten tener una mayor seguridad en tu propiedad.

Son baratas y sin permanencias.

Puedes controlar el sistema de alarmas por tu cuenta.

Su instalación es fácil y en la mayoría de casos no se necesitan herramientas o cables.

Muchas son compatibles con aplicaciones móviles para controlarlas fácilmente.

Se pueden amplificar agregando más sensores.

Sin embargo, debes tener en cuenta que estas alarmas no tienen conexión con la policía y no tienen una conexión técnica especializada.

¿Cómo funciona un sistema de alarma para casa?

Las alarmas sin cuotas funcionan básicamente igual que las alarmas conectadas, y al detectar movimiento o apertura de puertas o ventanas activarán las sirenas. Además, estas alarmas envían una alerta al propietario mediante la aplicación móvil de la alarma.

Las aplicaciones con las que se sincronizan estas alarmas suelen ser compatibles tanto con iOS como con Android. Desde la aplicación puedes recibir notificaciones, al mismo tiempo que tienen múltiples funciones para mejorar la seguridad de tu hogar.

¿Cómo se instalan las alarmas sin cuotas?

La instalación de este tipo de alarmas dependerá en gran medida de los elementos específicos que contenga la alarma. Todas las alarmas vienen con un manual de instalación personalizado para que puedas conseguir una instalación perfecta.

Por lo general, estas instalaciones suelen ser sencillas y lo puedes hacer sin ningún problema. En caso de que tengas mascotas, debes escoger una alarma que tenga la función de detección de mascotas para evitar los falsos positivos en el sistema de alarmas.

¿Qué tipos de sensores pueden tener las alarmas sin cuotas?

La mayoría de los kits de alarmas para casa suelen incluir una serie de sensores para la detección de las intrusiones. Sin embargo, estas se pueden ampliar con diferentes tipos de sensores como son:

Movimiento por infrarrojos: estos detectarán la presencia de extraños gracias a las luces infrarrojas en un perímetro determinado.

estos detectarán la presencia de extraños gracias a las luces infrarrojas en un perímetro determinado. Ultrasonido: estas funcionan con odas y tienen un amplio rango de alcance.

estas funcionan con odas y tienen un amplio rango de alcance. Movimiento doble: este tipo de sensores combinan ambos tipos de sensores para detectar la presencia de extraños. Si ambos sistemas detectan movimiento activarán la alarma, de lo contrario no lo harán.

este tipo de sensores combinan ambos tipos de sensores para detectar la presencia de extraños. Si ambos sistemas detectan movimiento activarán la alarma, de lo contrario no lo harán. Cristales rotos: son sensores de detección de sonido, los cuales detectarán la ruptura de un cristal gracias a las ondas de sonido.

son sensores de detección de sonido, los cuales detectarán la ruptura de un cristal gracias a las ondas de sonido. Perimetrales: estos detectarán la apertura de las puertas o las ventanas mediante campos magnéticos.

estos detectarán la apertura de las puertas o las ventanas mediante campos magnéticos. Detectores de humo: este tipo de sensores son ideales para la detección de incendios.

este tipo de sensores son ideales para la detección de incendios. Banderas infrarrojas: estos sensores se usan especialmente en exteriores, y detectan una línea infrarroja siendo ideales para vallas.

La mayoría de los kits que nos encontramos en el mercado vienen con detectores de movimiento por infrarrojos y perimetrales. Si quieres incrementar la capacidad de tu sistema de alarma tendrás que comprar el resto de sensores por tu cuenta.