Las 7 mejores sombrillas para la terraza de casa

El sol es bueno para tu salud, pero siempre es mejor cuidarse, en especial cuando llega el buen tiempo y te gusta sentarte en tu terraza o salir al jardín. Para cuidarte adecuadamente de los peligrosos rayos UV, lo mejor es que optes por comprar sombrillas para la terraza, lo que permitirá que puedas disfrutar más de estar en al aire libre sin preocuparte por tu salud. De la selección que traemos hoy, nuestra favorita es la Outsunny ES84D-031V01CF0731 , porque te ofrece un buen tamaño, además de las mejores características que necesitarás y a buen precio.

Y a la hora de buscar una sombrilla, seguro que vas a encontrarte con muchas opciones diferentes en el mercado, por lo cual es difícil tomar una decisión de compra completamente acertada. Por este motivo, hoy hemos analizado y escogido solamente las mejores opciones que podrás encontrar disponibles en el mercado, para que así le des ese complemento que le falta a tu terraza y puedas disfrutar al máximo de ella.

Así que, si estás buscando una sombrilla para tu terraza, sigue leyendo este post porque aquí encontrarás todo lo que necesitas saber al respecto.

¿Cuál es la mejor sombrilla para la terraza?

Existe una gran variedad de opciones entre las cuales escoger cuando vas a comprar una sombrilla para terraza a un buen precio. Para que puedas seleccionar más fácilmente un modelo que se adapte a tus necesidades hemos seleccionado las 7 mejores opciones que podrás encontrar en el mercado para que puedas disfrutar más de tu terraza.

Estas son las mejores sombrillas para la terraza casa tras nuestro análisis:

1. Sombrilla para terraza de pie rectangular Outsunny ES84D-031V01CF0731

Se trata de una sombrilla que tiene una estructura de metal recubierta que permite que tenga una gran resistencia. Tiene un total de 12 varillas que posibilitan mantener la tela en su lugar, las cuales son muy resistentes y duraderas. Además, están fabricadas en tela de poliéster resistente a la intemperie, y así podrás disfrutar del aire libre al mismo tiempo que te protegerá contra los rayos UV.

Es un modelo bastante grande, por lo que es ideal para terrazas de gran tamaño y jardines, ya que tiene una longitud de 4.6 metros y una anchura de 2.7 metros. Esto proporcionará una gran sombra para tu terraza, y además tiene una práctica manivela para que la puedas abrir fácilmente o cerrarla cuando no la estés utilizando. Esta sombrilla no trae una base incluida por lo que tendrás que comprarla por separado o instalarla en una base que ya tengas en tu terraza.

Las opiniones que tiene este modelo son muy positivas, asegurando que "tiene una calidad razonable por el precio, y queda bastante bien montada, necesitando un pie de por lo menos 40KG para que sea estable". Por otra parte, afirman que "es un parasol bastante grande y que no da problema para la apertura o el plegado dando una buena sombra en el balcón". Es una gran solución a tener en cuenta en especial porque tiene una gran relación calidad-precio.

2. Sombrilla para terraza de pie redonda Sekey 39924088

Si estás buscando una sombrilla para tu terraza y no quieres gastar demasiado dinero esta es una gran solución para ti. Especialmente porque se trata de una sombrilla que te ofrecerá un amplio diámetro de 217cm, que hace que puedas tener una gran zona de sombra para quedar bien cubierto. Su altura es de 250cm lo que te aportará siempre la mayor comodidad a la hora de utilizarla.

Tiene un eje soporte de 2 pieza, y está fabricada con poliéster de 160g/m2, que la hace altamente resistente. Además, cuenta con un tejido con faldilla y bordeado que le aporta un toque mucho más elegante. Se puede doblar fácilmente gracias a su junta rotatoria lo que provee una protección completa simplemente con ajustar la sombrilla a lo que desees. Su ensamblaje y desensamble es bastante sencillo, y ocupa muy poco espacio para almacenarla en cualquier parte.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de los usuarios que la han comprado, asegurando que "se trata de un modelo que tiene una buena relación calidad-precio, y que está bastante bien para protegerse del sol en la terraza". Por otra parte, aseguran que "es una sombrilla grande, y que cumplen por completo con lo esperado, aunque el sistema de frenado no es muy robusto". Si buscas una sombrilla barata esta será una gran opción, y estará disponible en diferentes colores para adaptarse a tus gustos.

3. Sombrilla para terraza de pie redonda Outsunny ES840-070GN0731

Si buscas un parasol redondo y grande, sin duda que esta será una gran solución para ti, siendo perfecto para que puedas usarlo como protección contra el sol mientras estás en la terraza. Ofrece un sistema de ángulo regulable, lo que te permitirá conseguir siempre la sombra que deseas de una forma muy sencilla y eficiente, ajustándose por completo a tus necesidades. Esto le confiere una gran versatilidad ay su fabricación en tela de poliéster te permitirá conseguir una gran protección con tu sombrilla.

Esta incorpora un sistema de manivela por lo cual, es fácil y de cerrar para mayor comodidad. Para guardarla puedes desmontarla por completo, lo que te permitirá transportarla fácilmente y podrás llevarla a todas partes de una forma bastante sencilla. Tiene un peso total de 6.8KG, y necesitarás comprar una base por separado para que puedas disfrutar al máximo de tu sombrilla y que no vaya a quedar inestable.

Los clientes que han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto, asegurando que "tiene una muy buena calidad, es de un tamaño perfecto tanto en altura como en diámetro y su funcionamiento es sencillo". Además, afirman que "es un parasol grande, bonito y fuerte, y se puede desmontar para lavarlo fácilmente lo que permite que puedas tener una mayor versatilidad". Es una gran opción si necesitas un parasol redondo de buena calidad, y que te permita tener una gran resistencia gracias a su tejido en poliéster de alta calidad.

4. Sombrilla para terraza de pie rectangular Relaxdays

Esta es una sombrilla que es totalmente clásica y que tiene una forma rectangular con unas medidas de 200x120cm. Esto te permite tener un gran tamaño para que tengas la sombra que necesitas de una forma realmente sencilla. Su tela de poliéster de alta resistencia hace que sea ideal para cualquier ocasión y tiene un mástil de dos piezas que permitirá que puedas desmontarla de una forma realmente sencilla para su transporte.

Su estructura está fabricada en acero, lo que hace que sea un modelo robusto, y cuenta con una función de inclinación que permite ajustarla a tus necesidades. No se puede inclinar a 360°, únicamente se puede hacia un lado y se puede ajustar de arriba hacia abajo. Cuenta con un sistema de altura regulable, que te permite tener una mayor comodidad a la hora de usarla y no incluye el soporte para sombrilla por lo que tendrás que comprarlo por separado.

Quienes han comprado este modelo aseguran que "es un parasol sencillo, siendo una gran solución porque no existen muchos modelos rectangulares que tengan una inclinación longitudinal". Por otra parte, destacan que "es perfecta, tal como en las fotos, y simplemente debes utilizar un buen pie que haga peso para que no la vaya a tumbar el viento". Es un modelo de alta calidad, y al ser rectangular abarcará un gran espacio de tu terraza.

5. Sombrilla para terraza de pie hexagonal Aktive ColorBaby 53863

Este es un parasol hexagonal, que te ofrece una gran calidad, y un precio bastante competitivo, así como un bonito color crema. Tiene un diámetro total de 300cm, y una altura de 250cm, lo que te permitirá tener una gran cobertura y generarás una gran zona de sombra en tu terraza. Su tela de poliéster de 150gr/m2, es altamente resistente y te permite tener una sombrilla bastante duradera.

Su estructura está fabricada en madera, de 48mm de grosor en su mástil, lo que permite que puedas tener una gran resistencia y que aportará una gran elegancia a tu sombrilla. Por otra parte, cuenta con un total de 6 varillas, y un techo tipo chimenea que permite la correcta circulación del aire. Se puede ensamblar fácilmente, y no ocupará demasiado espacio a la hora de guardarla, lo que sin duda supone una gran comodidad.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de los usuarios que lo han comprado, asegurando que "tiene una gran relación calidad-precio, y es bastante fuerte con un aspecto que es bastante elegante". También afirman que "su diseño es muy bonito, cumple por completo con su misión, y es muy buena opción si no quieres gastar mucho dinero". Es una sombrilla elegante, que tiene un precio bastante ajustado.

6. Sombrilla para terraza de pie rectangular MVPower Extra starker Strandschirrm

Sin duda esta es una gran opción que puedes tener en consideración, en especial porque es una sombrilla de balcón que te ofrecerá un gran nivel de protección solar UPF 50+. De esta forma, te protegerás por completo contra los dañinos rayos UV, y facilita también una protección contra la lluvia de una forma cómoda. Se puede doblar fácilmente gracias a su junta giratoria, lo que permite que se pueda regular a la posición que más te convenga.

También se puede ajustar la altura de la misma para que puedas conseguir así la mayor versatilidad posible. Al mismo tiempo cuenta con una gran estabilidad, siempre que se coloque en una base de buena calidad. Su estructura está fabricada en acero que la hace altamente resistente, y se puede abrir y cerrar rápidamente para evitar inconvenientes. Está fabricada en poliéster 100%, para hacerla altamente resistente y se puede lavar a mano si está muy sucia.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, afirmando que "es muy grande y adaptable, logrando de esta forma instalar la sombrilla en varias posiciones y su tela es gruesa e impermeable". Además, aseguran que "es una sombrilla económica que no está nada mal, y tiene una gran calidad, e incorpora un tope de acero que hace que no se cierre sola". Es un modelo que tiene una gran relación calidad-precio, y que también podrás encontrar con una forma redonda.

7. Sombrilla para terraza de pie con luz LED cuadrada HENG FENG

Esta es una sombrilla que está fabricada en poliéster con tratamiento anti UV, y totalmente impermeable para que se pueda usar perfectamente en exteriores. Incorpora unas luces LED que se alimentan mediante energía solar con 1 panel solar incluido y una pila AA. De esta forma, podrás utilizarla durante la noche sin ningún tipo de inconveniente. Está fabricada con 6 varillas que ofrecen una gran durabilidad y resistencia.

Se puede controlar tanto el encendido como el apagado de las luces LED de una forma bastante eficiente y rápida. Cuenta con un respiradero en la parte superior, lo que permite reducir la presión del viento, y permite que se cree un ambiente muy fresco debajo de la misma. Cuenta con una articulación que permite que pueda rotar para adaptarse por completo a tus necesidades. Además, se puede abrir de una forma bastante rápida y cómoda.

En cuanto a las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo afirman que "es una sombrilla muy práctica y espaciosa que es ideal para el uso en una terraza incluso de noche". También afirman que "gracias a sus luces LED que no dependen de un cable puedes utilizarla en cualquier lugar, y aprovechando su iluminación LED que es muy practica". Es un modelo que no ocupa mucho espacio para el almacenaje, y no incluye su base, por lo que debes comprarla por separado.

Recomendaciones para elegir una buena sombrilla para la terraza de tu jardín

Antes de comprar este tipo de sombrillas, siempre será bueno que te fijes en algunos aspectos clave para que puedas conseguir el máximo rendimiento. Dentro de los principales que debes considerar se encuentran los siguientes:

Peso

El peso es muy importante, en especial porque debes tener en cuenta si vas a dejarla en un lugar fijo o si vas a moverla constantemente. Lo ideal es que escojas una sombrilla que no pese demasiado, en especial porque por lo general también tendrás que mover el pie de la misma. Esto puede ser un trabajo agotador porque pesará varios kilos, por lo que no es muy común estar moviendo las sombrillas de forma periódica.

Mástil

En el mercado te encontrarás con modelos que tienen su mástil en el centro o en un lateral. Todo dependerá del sitio donde vayas a ubicar la sombrilla, para que escojas una opción o la otra. Aunque lo más común es escoger un modelo que tenga un mástil central, porque suelen ser mucho más prácticas.

Soporte

Estas sombrillas necesitarán siempre de un soporte que permita que puedan mantenerse firmes y que soporten el viento. Por este motivo, es importante comprar un pie que tenga un peso ideal para que puedas conseguir así un gran rendimiento.

Si es necesario, estas sombrillas también se pueden fijar a las paredes con tornillos y con algunos trabajos especiales, pero resultará mucho más complejo de realizar esto.

Cortavientos

En la parte superior de las sombrillas, por lo general viene una capa que está abierta, lo que permite que se pueda tener una circulación de aire adecuada. Esto hará que se atenúen los efectos sobre la sombrilla. Asegúrate de que la sombrilla que vas a comprar tenga este sistema, porque de lo contrario la misma podría salir volando o volcarse fácilmente.

Protección UV

Es un error pensar que por estar debajo de una sombrilla ya estarás protegido por completo contra el sol. Pero la verdad es que las telas normales no son suficientes para bloquear los rayos UV. Por lo tanto, debes asegurarte de que te fijes en que tenga una protección especial contra los rayos UV y así podrás asegurarte de que sea completamente seguro para que te sientes en tu terraza durante el verano.

Tipos de sombrillas para terrazas

Dependiendo de donde esté el mástil encontraremos: lateral, central, de pared, o con luz. Vamos a conocerlas un poco más para que sepas en qué se diferencia cada una de ellas:

Laterales: estas cuentan con su mástil ubicado a un lado de la sobrilla, y por lo general se usan en sombrillas que tienen una base incorporada.

estas cuentan con su mástil ubicado a un lado de la sobrilla, y por lo general se usan en sombrillas que tienen una base incorporada. Central: es el modelo más tradicional, porque toda su estructura se soportará sobre un mástil central, siendo la más idónea para dar sombra a la zona con muebles bajos o alrededor de una mesa.

es el modelo más tradicional, porque toda su estructura se soportará sobre un mástil central, siendo la más idónea para dar sombra a la zona con muebles bajos o alrededor de una mesa. De pared: estas no van integradas en una base, sino que se deben fijar a una pared con tornillos por lo que no serán siempre la mejor alternativa, en especial porque suelen ser mucho más costosas.

estas no van integradas en una base, sino que se deben fijar a una pared con tornillos por lo que no serán siempre la mejor alternativa, en especial porque suelen ser mucho más costosas. Con luz: en la actualidad han surgido algunos modelos que vienen con luz LED integrada y que permiten utilizarlas incluso durante la noche. Estos modelos pueden incorporar un sistema de carga con luz solar.

Dependiendo de su forma están: redonda, rectangular o cuadrada. Conozcámoslas mejor:

Redondas: son clásicas, en especial porque se usan por lo general en el centro de las mesas.

son clásicas, en especial porque se usan por lo general en el centro de las mesas. Rectangulares: suelen ofrecer una gran área de sombra, lo que te permitirá que puedas conseguir así una mayor área de sombra, siendo una gran opción para terrazas grandes.

suelen ofrecer una gran área de sombra, lo que te permitirá que puedas conseguir así una mayor área de sombra, siendo una gran opción para terrazas grandes. Cuadradas: son muy parecidas a las redondas, pero ofrecen un poco más de cobertura que las redondas, lo que permitirá que puedas conseguir un gran rendimiento.

Ventajas de tener una sombrilla de terraza

Son muchas las ventajas que tiene utilizar las sombrillas para la terraza, en especial durante la época veraniega, que es cuando más fuerte es el sol. Dentro de las principales ventajas que tienen este tipo de sombrillas están las siguientes:

Te permite protegerte del sol, especialmente de los rayos UV que pueden llegar a ser malos para tu piel.

Permite crear espacios agradables donde podrás disfrutar de comidas al aire libre y evitar sufrir de demasiado calor.

Se pueden adaptar a cualquier terraza, en especial porque no ocupan demasiado espacio.

Debido a que existen diferentes modelos en el mercado, podrás encontrar uno que se ajuste a la perfección a tus necesidades.

Como puedes ver, existen muchas ventajas a la hora de escoger este tipo de sombrillas, lo que te permitirá que puedas disfrutar mucho más de tu terraza y que te encuentres siempre fresco mientras que disfrutas en tu terraza de una gran experiencia relajante.

¿Dónde comprar una sombrilla para el jardín?

Te puedes encontrar con múltiples opciones a la hora de comprar este tipo de sombrillas, en especial durante el verano porque son elementos muy populares para la terraza. En las grandes superficies como Carrefour o El Corte Inglés. Sin embargo, los precios que encontrarás no son muy competitivos y pueden resultar algo costosas.

Por este motivo, lo mejor será que hagas la compra de tus sombrillas para la terraza directamente en Amazon. De esta forma, podrás disfrutar de los precios más ajustados del mercado y así podrás ahorrar mucho dinero en la compra de tus sombrillas, y lo mejor de todo es que podrás aprovechar el envío rápido hasta la puerta de tu hogar.

En todo caso, si llega con algún desperfecto, el proceso de cambio también se podrá hacer de una forma muy ágil y rápida. Así, podrás asegurarte de conseguir una sombrilla de calidad, sin que vayas a tirar el dinero en modelos de baja calidad y que se romperán rápidamente.