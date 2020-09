Los 9 mejores soportes para ordenadores portátiles

Desde que los ordenadores portátiles están en el mercado, muchos son los usuarios que se han decidido por optar por ellos en lugar de los ordenadores de escritorio. No es para menos, en especial porque cada vez tienen más prestaciones, y por esto muchas personas los prefieren, pero para evitar el calor que desprenden estos aparatos así como para tener una buena postura corporal, lo mejor será tener un buen soporte para ordenador portátil.

El sobrecalentamiento es uno de los problemas más comunes de los ordenadores portátiles, en especial si hablamos de equipos que tengan un alto rendimiento. Por este motivo, es vital escoger los mejores soportes para ordenadores portátiles

Sin embargo, muchos de estos soportes son únicamente decorativos y consumistas, por lo que elegir un modelo que se adapte por completo a tus necesidades no es fácil. Con estos soportes no solo podrás manejar mejor tu ordenador, sino que también podrás mantenerlo funcionando a una buena temperatura.

Así que, si quieres saber cuáles son los mejores modelos que puedes encontrar en el mercado, te invito a que sigas leyendo atentamente este post.

¿Cuáles son los mejores soportes para portátiles?

Estos son los mejores soportes para portátiles:

1. Soporte para portátil AmazonBasics Ajustable

Es uno de los más vendidos en el mercado, en especial porque tiene un precio bastante ajustado, y conservando un buen nivel de calidad. Se trata de una plataforma de soporte mediante rejilla metálica con la cual se desvía el calor del ordenador de una forma bastante efectiva. Cuenta con una máxima ventilación, lo que evitará que el ordenador se sobrecaliente mientras trabajas, juegas, lees…

Es totalmente ajustable entre los 12 y los 35 grados, lo que te permitirá tener siempre la mayor comodidad. Tiene 6 ranuras de organización de cables, lo que te permitirá que puedas mantener tu mesa completamente ordenada. Esta vale perfectamente para la mayoría de ordenadores hasta 15 pulgadas, lo que hace que se adapte fácilmente a cualquier ordenador.

Según las opiniones que tienen los usuarios sobre este modelo aseguran que "es perfecto para pasar varias horas frente al ordenador". Algunos usuarios afirman que "puede aguantar perfectamente ordenadores de hasta 17 pulgadas", lo que lo convierte en un modelo realmente bueno. Además, se destaca por mantener el orden de tu mesa, lo que sin duda vendrá muy bien.

2. Soporte para portátil BoYata Multiángulo

Si buscas una gran flexibilidad en el posicionamiento de tu ordenador este es una gran opción, en especial por su construcción en aluminio resistente. Ofrece la posibilidad de ajustar el soporte en ángulos desde los 0° hasta los 90°, confiriendo así una gran versatilidad. Tiene unas almohadillas de soporte perfectas para que el portátil no se deslice y vaya a caer del soporte.

Tiene un gancho protector a cada lado, lo que ayudará también a sostener el portátil cómodamente. Su diseño permite tener un ajuste ergonómico mientras que trabajas en el ordenador sin que vayas a sufrir de dolores de espalda. Se destaca por ser un soporte altamente resistente que soporta ordenadores desde las 10 hasta las 17 pulgadas sin ningún inconveniente.

Las opiniones que tiene este modelo son bastante positivas, con comentarios como "el mejor soporte que he probado". También se destacan comentarios que afirman que "el soporte es metálico, fuerte y muy robusto, además de compacto". Esto lo convierte en una gran opción si además también quieres un soporte con un diseño muy elegante.

3. Soporte para portátil ivolver 6 ángulos ajustables

Es un soporte de una alta calidad, que está diseñado con 6 ángulos ajustables para tener una posición ergonómica mientras trabajas. Proporcionará la visión perfecta para trabajar de una forma cómoda, y sin ningún tipo de rigidez en la espalda o en el cuello. Está fabricado en una aleación de aluminio que tiene una gran resistencia.

Puede soportar un peso de hasta 20KG, siendo compatible con ordenadores de hasta 15.6 pulgadas. Pesa tan solo 0.6 libras, y lo puedes plegar fácilmente para llevarlo a cualquier parte sin ningún tipo de inconveniente. Con su diseño abierto, tu ordenador podrá ventilarse fácilmente sin que vaya a sufrir ningún tipo de sobrecalentamiento.

Muchas son las opiniones positivas que tiene este soporte para ordenador, dentro de las que destacan que "es muy robusto y ocupando muy poco espacio". También afirman que "se adapta perfectamente para todos los ordenadores, menos para los de 17 pulgadas", esto no se debe a falta de resistencia por parte del soporte, sino al tamaño de los ordenadores.

4. Soporte para portátil NULAXY C3

Este es un soporte de alta calidad y que es compatible con la mayoría de ordenadores desde 10 hasta las 15,6 pulgadas. Es una gran opción para mantener tu ordenador bien ventilado, y que no se vaya a sobrecalentar. Está elaborado con una aleación de aluminio altamente resistente, y ofrece 4 almohadillas de goma antideslizante para evitar que el equipo se pueda resbalar y caer.

Este soporte permite levantar el ordenador 6 pulgadas, para mantenerlo a la altura de los ojos y así evitar dolores de espalda o cuello. Este ofrece un ángulo que permite trabajar más cómodo, y que disipará muy bien el calor. Sin embargo, es un soporte fijo que no se puede ajustar, y que no será práctico para llevarlo a todas partes.

Según las opiniones que tienen los usuarios, afirman que "es estable y confortable para la vista". Además, afirman que "es muy recomendable para teletrabajar y tener la pantalla a la altura de los ojos". Sin embargo, con este soporte al no tener inclinación ajustable tendrás que utilizar un teclado y ratón externos para tener una buena comodidad.

5. Soporte para portátil Babacom Plegable

Es un soporte de una buena calidad y que tiene un precio bastante bueno, lo que te permite tener tu ordenador en la posición correcta mientras trabajas. Puede elevar tu ordenador para que este quede a la altura de tus ojos, y tiene un diseño muy ergonómico para que puedas escribir fácilmente. Tiene un peso muy ligero, y se puede retraer rápidamente, haciendo que sea muy fácil de llevarlo a cualquier parte.

Es compatible con ordenadores de todas las marcas desde las 10 hasta las 15.6 pulgadas, siendo perfecto para trabajar en cualquier lugar. Está elaborado en aluminio de 4mm, que resiste un total de hasta 5KG de peso. Con sus almohadillas antideslizantes, el portátil será completamente estable, y no se deslizará mientras que trabajas. También ofrece una gran ventilación por su diseño abierto, lo que evitará cualquier tipo de sobrecalentamiento.

Según las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo se destaca que "es sumamente liviano y muy fácil de limpiar". Además, destacan su diseño ergonómico puesto que "se ajusta a la perfección a la posición que te quede más cómoda", haciendo que se pueda tener una gran opción para trabajar sin esfuerzo.

6. Soporte para portátil Nulaxy C4

Este es otro modelo que debes tener en consideración, en especial porque se puede usar con cualquier ordenador portátil de 10 hasta 15,6 pulgadas. En todo caso, este cuenta con un diseño muy practico y que te permitirá conseguir siempre una gran comodidad. Cuenta con alturas ajustables, para que puedas graduar el ángulo que necesites y así corregir tu postura mientras trabajas.

Pesa tan solo 0,36KG, siendo muy ligero y puedes plegarlo para llevarlo a cualquier parte de una forma muy cómoda y compacta. Incorpora 4 almohadillas de silicona antideslizante, y dos almohadillas en los ganchos para mantener tu ordenador firme. Al tener un diseño completamente abierto en la parte trasera, este permite que se disipe el calor fácilmente y así tu ordenador no se sobrecalentará.

Es un modelo que tiene muchas opiniones positivas, afirmando que es "muy ligero y útil, incluso para ordenadores de hasta 15 pulgadas". También destacan que "tiene una gran comodidad, y se puede llevar a todas partes fácilmente". Esto le confiere una gran versatilidad, y permite que puedas mantener tu ordenador en la posición adecuada todo el tiempo.

7. Soporte para portátil BoYata Arena

Si buscas un soporte para usar en un lugar fijo este puede ser una gran opción, en especial porque tiene un diseño que no es plegable y que no se puede ajustar. Se trata de un soporte que está elaborado en aluminio de alta resistencia lo que lo convierte en perfecto para ordenadores de hasta 15.6 pulgadas. Este tiene una gran estabilidad, y cuenta con cuatro gomas en la parte inferior para asegurarse de que no se vaya a deslizar.

Tiene un diseño bastante elegante, y permite la correcta ventilación de tu ordenador con su diseño totalmente abierto por la parte inferior. A pesar de estar diseñado para ordenadores Mac, es perfectamente compatible con cualquier tipo de ordenador portátil de otras marcas. Ofrece una elevación óptima de la pantalla para mejorar la comodidad y ergonomía.

Según los usuarios que han comprado este modelo, aseguran que "es perfecto para usarlo con un teclado y ratón externos". También afirman que "es muy rígido, y se adapta perfectamente al ordenador", siendo un modelo que además te mantendrá el escritorio ordenado en todo momento.

8. Soporte para portátil Ewent EW1258

Si buscas un soporte con refrigeración incluida para el ordenador, este será una de las mejores opciones que podrás encontrar. Especialmente pensado para ordenadores que se calientan demasiado cuando tienen unas buenas prestaciones. Está elaborado en material de ABS y aluminio, para garantizar que el soporte será totalmente resistente y durable.

Es compatible con ordenadores desde las 12 hasta las 17 pulgadas, y requiere alimentación mediante USB. Su ventilador amplio de 145mm, permite mantener un flujo de aire constante hacia el ordenador disminuyendo así la temperatura de operación del mismo. Además, con su sistema de regulación de altura, podrás regularla en 5 inclinaciones diferentes para ajustarlo a la altura que te quede más cómodo para trabajar.

Las opiniones que tiene este modelo son bastante buenas afirmando que "es una buena base refrigeradora para el ordenador portátil". Por otra parte, destacan que "su precio es muy reducido para todo lo que tiene para ofrecer", esto hace que sea ideal para mantener tu ordenador a una temperatura óptima sin ningún tipo de inconveniente.

9. Soporte para portátil AmazonBasics Plegable de Aluminio

No cabe duda de que este es una gran opción si buscas un soporte que puedas llevar a todas partes porque es plegable y fácil de guardar. Soporta ordenadores portátiles de hasta 15 pulgadas y tiene una inclinación de 18 grados para una mayor comodidad al trabajar. Está fabricado en aluminio, lo que lo hace ligero y resistente, y con sus almohadillas de goma tu PC no se resbalará.

Cuando se cierra el soporte queda completamente plano, por lo que será fácil llevarlo en cualquier momento sin tener ningún inconveniente. Es un soporte que permite la circulación de aire adicional, y ayuda a que el ordenador se mantenga bien refrigerado. También tiene patas de goma que evitarán cualquier tipo de arañazos en las mesas y escritorios.

Los usuarios que han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones, asegurando que "es muy ligero y cabe en cualquier sitio". También destacan que "se puede usar incluso con portátiles un poco más anchos, pero quedarán peor fijados", lo que hace que sea un soporte de buena calidad si lo usas apropiadamente.

¿Qué soporte para portátil elegir? Nuestras recomendaciones

Antes de comprar un soporte para portátil, debes tener en cuenta que existen algunas características que deberías tener en cuenta. Dentro de las principales para conseguir uno que se adapte a tus necesidades están:

Adaptabilidad

Es un punto fundamental, porque siempre el soporte debe adaptarse por completo a tu ordenador, y colocarlo en la posición que se adecúe más a tus necesidades. En todo caso, muchos modelos se pueden reclinar en diferentes ángulos para conseguir la altura que necesites dependiendo de tu escritorio.

Sin embargo, debes tener muy claro que, aunque sean flexibles y versátiles, también deben ser muy firmes. No valdrá de nada si se puede plegar y llevar a cualquier parte si tiene una gran inestabilidad y poca fiabilidad.

Tamaño del portátil

No todos los soportes son compatibles con todos los ordenadores portátiles, por este motivo, debes asegurarte de elegir uno que se adapte a tus necesidades. La gran mayoría se adaptan a portátiles hasta 15 pulgadas, pero si tienes un portátil de mayor tamaño, será indispensable optar por uno que esté diseñado para ello.

Materiales

En cuanto a los materiales, debes asegurarte de que sean resistentes y de naturaleza metálica para conseguir una buena durabilidad. Las mejores opciones serán los de aluminio, que permiten tener un buen rendimiento y una gran estabilidad a la hora de trabajar.

Funcionalidad

Te puedes encontrar con muchas opciones de soportes para portátil diferentes, pero no cabe duda de que debes elegir un diseño que sea cómodo. De esta forma, podrás asegurarte de que podrás tener una posición ergonómica mientras que trabajas en el ordenador. Recuerda que, esto te ayudará a evitar por completo los problemas de la espalda o del cuello, garantizando la comodidad.

Con estos consejos básicos, elegir un soporte para portátil será bastante fácil, y asegúrate de escoger el que mejor se adapte a todas tus necesidades.

Ventajas de usar un portátil en casa con un soporte

Es importante tener en cuenta que los soportes para portátiles deben garantizar que la temperatura del ordenador sea óptima. En todo caso, se debe garantizar la temperatura de funcionamiento adecuada. Es por esto que los soportes para portátiles cuentan con muchas ventajas interesantes dentro de las cuales merece la pena destacar:

Mejorarán el orden de tu espacio de trabajo

Permiten que tengas una posición saludable en tu espalda

Ofrecen la posibilidad de mantener tu ordenador bien ventilado y refrigerado

Puedes trabajar en cualquier lugar con la mayor estabilidad

La mayoría de modelos se puede transportar fácilmente

Sin embargo, a pesar de estas ventajas, debes elegir bien tu soporte en especial porque algunos no ofrecen la reclinación adecuada. Por esto, será vital escoger bien tu soporte, porque así podrás aprovechar al máximo todas sus características.

¿Cómo mejoran la ventilación los soportes para portátiles?

Si tienes tu ordenador en una posición plana normal, debes tener en cuenta que la circulación de aire no será la ideal. Por esto, al elevarlo de su posición normal, y con un soporte que tenga rejillas o grandes agujeros, el ventilador del propio ordenador podrá hacer mejor su trabajo.

En la actualidad, te encontrarás con soportes que están mejor preparados, con los cuales se incorporan sus propios sistemas de ventilación. Estos se acoplan fácilmente a los ordenadores mediante un cable USB, mejorando así la capacidad de refrigeración del ordenador, para que tu dispositivo no se vaya a sobrecalentar.

¿Por qué estos sopores ayudan a evitar lesiones?

Cuando usamos un ordenador portátil sobre el escritorio, este por lo general quedará muy abajo del nivel de nuestros ojos. Esto lleva a que se pueda tener una mala posición de manera constante, y puede que no lo percibas. Pero, debes tener en cuenta que, esto puede hacer que tus músculos se resientan, y se pueden producir contracturas en la espalda o incluso tendinitis en el codo.

Por este motivo, debes estar en una posición lo más ergonómica posible, porque así evitarás cualquier tipo de daño a tu cuerpo. Un soporte para portátil te permitirá que puedas mantener una posición adecuada porque mantendrá el ordenador a la altura de tus ojos y evitarás así las posiciones incorrectas.

¿Cuáles son los tamaños más comunes que pueden soportar?

Es importante tener en cuenta que todo dependerá del fabricante de tu soporte, y de las características que tenga el mismo. En todo caso, en la industria informática se ha estandarizado en gran medida el tamaño de 15 pulgadas, por lo que la mayoría de soportes están hechos para ordenadores hasta este tamaño.

Esto hace que la mayoría de los soportes que encuentras en el mercado no se adaptan a ordenadores de mayor talla. Por lo tanto, debes tener esto muy claro cuando vas a comprar tu soporte para elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Dependiendo del tipo de soporte que vas a elegir estos pueden tener medidas diferentes, y por este motivo, en cuanto a medidas no hay nada estándar definido.

¿Debo elegir un soporte rígido o flexible?

Esto es muy importante, en especial porque lo ideal es que el soporte se ajuste por completo al tamaño de tu portátil. Debes analizar muy bien tu espacio de trabajo para que puedas saber cuál es el modelo más estético que podrás colocar allí, y que te brinde una gran funcionalidad.

Puedes encontrar soportes ligeros y flexibles, para que puedas trabajar en tu ordenador mientras viajas o para llevarlo a cualquier parte. Lo mejor será elegir un soporte que se adapte por completo a la posición sana para que puedas trabajar cómodamente.

Es por este motivo que, los soportes que cuentan con diferentes ángulos de ajuste pueden ser la mejor solución. Esto debido a que podrás ajustar el soporte a tus necesidades, y así lograr que la posición sea la adecuada, por lo que un soporte rígido es menos recomendable.