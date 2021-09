Para que los más pequeños puedan hacer sus tareas y comiencen a entender el concepto de responsabilidad, las tablas de recompensas para niños son una gran solución, ya que les aportarán el necesario refuerzo positivo que es clave para el correcto desarrollo a edades tempranas. Y una de las mejores es la Diset 68974 , que es muy útil para usarla en casa diariamente e involucrando a toda la familia.

¿Cuáles son las mejores tablas de recompensas para niños?

A pesar de que existen muchos modelos diferentes de tablas de recompensas para niños, no todas son iguales. Por esto hemos seleccionado cuidadosamente 8 modelos que permitirán que tu peque pueda desarrollar responsabilidad en todas sus tareas. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Tabla de recompensas para niños Diset 68974

Esta es una tabla de recompensas de muy buena calidad, y que es una gran herramienta educativa para fomentar el buen comportamiento. Esta cuenta con diferentes recompensas lo que permite que se pueda adaptar fácilmente a niños de diferentes edades. Es una tabla que cuenta con diferentes objetivos marcados a lo largo de la semana para que puedas conseguir exprimirla al máximo.

Se puede utilizar para niños desde los 3 años de edad, para que aprendan a desarrollar el sentido de responsabilidad de una forma efectiva. Esta es una tabla magnética, que viene con sus imanes, y que tiene un total de 12 tareas, así como 3 tareas personalizables. Además, cuenta con piezas de estrella y 1 rotulador borrable, para que puedas sacar el máximo partido a la misma. Contiene piezas pequeñas que pueden correr el riesgo de ser ingeridas o inhaladas, por lo que no se recomienda el uso en niños muy pequeños.

Son muchas las reseñas positivas que tiene este modelo por parte de los usuarios que lo han comprado, asegurando que "es ideal para que los niños aprendan a tener responsabilidades de una forma sencilla, y está hecha en materiales de buena calidad". Por otra parte, afirman que "es perfecta para que los niños las usen, en especial porque al ser magnética las piezas se fijan fácilmente en su superficie".

2. Tabla de recompensas para niños Smart Panda

Es una de las tablas de recompensas más completas que encontrarás en el mercado, y que permite fomentar una rutina útil. Esta tabla de premios es ideal para desarrollar la disciplina, y tener un refuerzo positivo por un buen comportamiento. Es una tabla que está fabricada en material magnético, que la hace muy duradera, y tiene un aspecto muy bien logrado. Podrás colgarla en la nevera fácilmente o en la pared, y te ofrecerá siempre un gran rendimiento.

Tiene todos los elementos esenciales que se requieren para comenzar a usarla, con más de 80 tareas preimpresas, 3 placas de identificación, así como 300 estrellas. Cuenta con una práctica bolsa de transporte para llevarla a cualquier parte, y viene con un total de 4 bolígrafos para comenzar a usarla. Se puede limpiar y reutilizarla una y otra vez, y permite mantener a los niños ocupados durante toda la semana.

Las opiniones que se tienen respecto a este modelo son muy positivas, asegurando que "es un modelo muy completo, con una calidad muy buena, y la puedes colgar o poner en la nevera lo que la hace muy dinámica". También destacan que "es un producto que tiene una muy buena calidad, es bastante fuerte, y se sujeta bastante bien, sin que las estrellas o el mismo tablero se estén cayendo". Es una opción de muy buena calidad, y viene con una bolsa grande para su transporte cómodo.

3. Tabla de recompensas para niños Smart Panda 20 tareas

Se trata de una tabla de recompensas que permite mantener una rutina ordenada y que tu hijo pueda comenzar a desarrollar responsabilidades. Es un modelo perfecto para que se pueda lograr mediante el refuerzo positivo una rutina mucho más ordenada. Está hecha para mantener los deberes en orden y que así se puedan desarrollar las actividades diarias con tu pequeño de una forma mucho más ordenada.

Tiene los elementos necesarios para que puedas comenzar a usarla de inmediato, y tiene un total de 20 tareas preimpresas para que sea fácil de usar. Además, viene con 3 placas de identificación y un total de 300 estrellas, así como una práctica bolsa de transporte para llevarla a todas partes. Gracias a su código de color se puede usar para varios niños, y se puede limpiar y reutilizar una y otra vez sin ningún tipo de problemas.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un acierto total, es completísima y si no encuentras algo lo puedes añadir fácilmente a la tabla para hacerla más versátil". Además, destacan que "funciona muy bien, es un producto barato y de muy buena calidad, que vale para 3 niños lo que permite tener un mejor control en el hogar". Es sin duda un modelo de muy buena calidad.

4. Tabla de recompensas para niños aeioubaby 22 actividades

Se trata de una herramienta de muy buena calidad que permite mejorar en gran medida el comportamiento de los niños. Se usa mediante los refuerzos positivos que permiten facilitar el desarrollo de los más pequeños y facilitar así sus logros. Es magnética y ligera, y se puede colocar en el frigorífico o simplemente colgarla en su pared gracias a su práctico cordón.

Se puede poner al alcance de los niños quienes podrán agregar fácilmente sus estrellas y mantendrán siempre la motivación para alcanzar sus objetivos. Se puede escribir sobre ella y limpiarla sin ningún tipo de esfuerzo. Se puede escoger entre un total de 22 actividades ilustradas, las cuales puedes seleccionar de acuerdo a tus necesidades. Si no aparecen, puedes crearlas por ti mismo usando los rotuladores incorporados lo que hace que sea una tabla con una gran versatilidad.

Las reseñas que tiene este modelo por parte de los usuarios que lo han utilizado son muy positivas, asegurando que "es práctica y muy bonita, además de que es 100% recomendable, adaptándose perfectamente al frigorífico". Por otra parte, destacan que "es una pizarra bastante grande, imantada y que se puede poner en cualquier parte, siendo muy bonita para los más peques gracias a su juego de estrellas". Es una muy buena opción a tener en cuenta, y la puedes encontrar disponible en diferentes idiomas incluido el castellano.

5. Tabla de recompensas para niños Navaris 48146.05 m000859

Esta es una gran tabla de recompensa para niños que permite que se puedan establecer diferentes recompensas por las tareas bien desarrolladas. Es un calendario semanal, que permite que los más pequeños cumplan con sus tareas y actividades, además de saber lo que les queda por hacer. Tiene espacio suficiente para tres niños, asignándoles diferentes colores para establecer las recompensas para cada uno.

Esta pizarra cuenta con 80 imanes de forma de estrella azules, 80 rojos y 80 amarillos, y tiene otros 10 con tareas preestablecidas. También viene con un rotulador magnético que permite personalizar por completo la experiencia, y una cómoda bolsa de transporte para llevarlo a todas partes. Se puede colocar en cualquier parte de la casa, para que puedas controlar el comportamiento de los niños de una forma bastante efectiva.

Son muchas las opiniones positivas que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es todo un acierto, viene con cartelitos con tareas escritas, y mejora bastante el comportamiento". También destacan que "es muy útil pero no es magnética por la parte de atrás, por lo que no se puede pegar en la nevera a menos que uses un imán para hacerlo". Esta es una gran opción si buscas una pizarra de recompensas barata pero sin mermar la calidad.

6. Tabla de recompensas para niños Diset 68944

Se trata de una tabla de recompensas de alta calidad, que incluye un total de 12 fichas de tareas para que se pueda tener una gran personalización de las tareas. Además, cuenta con un total de 8 fichas de recompensas, que permiten que se pueda conseguir la mayor efectividad posible para el tratamiento del comportamiento negativo de los más pequeños.

Es una pizarra magnética que te aportará una gran versatilidad, y que te permitirá tener un total de 35 fichas de carita feliz y 28 fichas de caritas tristes. Además, incluye un rotulador borrable de buena calidad, y así podrás personalizar por completo las tareas. Para ello el material con el que están hechas las fichas permite escribir encima para que puedas personalizar así todas las tareas de una forma efectiva.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto asegurando que "la tabla tiene un tamaño ideal, no pesa, y trae suficientes caritas, actividades y recompensas, aunque el imán se cae fácilmente por lo que debes tener un poco de cuidad". Además, aseguran que "se logran corregir algunos problemitas de comportamiento, y es muy buena opción para trabajar en positivo con tu peque". Es una muy buena opción, con muchas pegatinas.

7. Tabla de recompensas para niños Navaris 48146.11 m000859

Si buscas una tabla de recompensas para niños barata, esta será una gran solución que tienes que tener en cuenta. Esta tiene un diseño muy bonito en color verde, que te permitirá que los más peques puedan aprender de una forma bastante efectiva. En todo caso, cuenta con un calendario semanal para que los pequeños puedan ver cómo van sus logros y lo que les queda por hacer.

Por otra parte, esta tabla viene en inglés para que tus hijos al mismo tiempo puedan aprender un nuevo idioma con el vocabulario del día a día de forma divertida. Esta pizarra incluye 80 imanes amarillos, 80 rojos y 80 azules en forma de estrella. También incluye 10 imanes con tareas, y viene con un rotulador magnético y una bolsa de transporte para llevarla a cualquier parte de una forma cómoda.

Son muchas las reseñas positivas que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "las estrellas vienen en tres colores, al ser de tipo imán se pegan y despegan de la tabla con facilidad, y viene con una bolsita para guardar las estrellitas". Por otra parte, destacan que "la tabla está genial, cuenta con un rotulador, estrellas y algunas frases preparadas, aunque puedes escribir las que quieras por tu cuenta". Tiene un muy buen diseño, una gran calidad y al mismo tiempo un precio muy bajo.

8. Tabla de recompensas para niños Cayro 877

Este es un modelo que es una gran opción, en especial porque tiene una calidad-precio realmente única. Es recomendado para niños de 3 años en adelante, y permite manejar mucho mejor la organización y la independencia de los niños, para que así se pueda conseguir una mayor eficacia. Además, sirve para mejorar las habilidades organizativas, así como la memoria, el razonamiento y la organización.

Gracias a esta tabla se puede reforzar el grado de autoestima y seguridad de los más pequeños, así como la comunicación y acuerdos con la familia. La tabla tiene un total de 11 tarreas y 9 recompensas, así como 70 estrellas para marcar los logros y un rotulador para personalizar las tareas. Esta pizarra se puede colgar fácilmente en cualquier lugar, y no es magnética en su parte trasera por lo que no se puede pegar en la nevera.

Es un modelo que tiene muy buenas opiniones por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "las tareas vienen con dibujos, lo que hace que se pueda contar más fácil explicarles a los niños que tu quieres". También destacan que "sirve perfectamente para potenciar y realizar varias actividades con los niños, y si falta alguna actividad se puede personalizar escribiéndola". Es una gran opción a considerar, en especial porque tiene una muy buena relación calidad-precio.

Consejos para elegir una tabla de recompensa para niños: ¿En qué fijarse?

Antes de comprar una tabla de recompensa para niños, tendrás que fijarte muy bien en algunos aspectos básicos que estas deben cumplir para ser útiles. Dentro de los principales a tener en cuenta estarán:

¿Magnética o no?

Este es un aspecto importante, porque a pesar de que la mayoría de estas tablas son magnéticas por la parte frontal funcionando con imanes en forma de estrellas. No todas son imantadas por la parte trasera para que puedas pegarlas en el frigorífico.

En todo caso, debes fijarte bien en este aspecto, porque si buscas colocarla en el frigorífico tiene que ser magnética. Si la vas a colgar en cualquier parte con su cordón, algunas opciones que no son imantadas pueden resultar más baratas.

Materiales

Este tipo de tablas deben estar fabricadas en materiales que sean resistentes y durables, en especial porque así podrás conseguir una mayor durabilidad. Asegúrate de que no se vaya a doblar, y los imanes deben estar fabricados para fijarse muy bien a la tabla porque de lo contrario se caerán.

Personalizables

Es vital a la hora de comprar este tipo de tablas que te asegures de que contarás con la posibilidad de personalizar las tareas. A pesar de que la mayoría de tablas traen un cierto número de tareas preestablecidas, algunas pueden no estar, motivo por el cual debes poder personalizarla.

Para ello muchas de estas tablas incluyen rotuladores que permiten escribir las tareas que no estén preestablecidas en las tablas. Esto es una gran solución, y la tabla debe poder limpiarse para utilizarla una y otra vez, garantizando así que tendrás siempre la mayor versatilidad posible.

¿Qué es una tabla de recompensas para niños?

Las tablas de recompensas para niños son una herramienta para la educación que se utilizará para conseguir que los niños puedan obedecer. Esta es la mejor forma de educar a tus niños, para que se pueda conseguir así un cambio y que los más pequeños puedan comenzar a desarrollar sus responsabilidades.

Estas tablas suelen resultar muy efectivas para cambiar comportamientos concretos, sin embargo, es importante no abusar de las mismas porque no se conseguirá un buen efecto. Son herramientas educativas que permiten que se puedan conseguir una gran solución.

¿Para qué sirve una tabla de recompensas para niños?

Este tipo de tablas de recompensas están pensadas especialmente para cambiar una conducta, y tiene que ser algo que esté en la mano de los pequeños y que puedan controlar. Para alcanzar el éxito en el uso de este tipo de tablas tienes que fijarte en algunos puntos clave que te permitirán usarlas correctamente:

El mensaje debe ser claro y objetivo: asegúrate de dar órdenes directas al niño, porque no vale de nada mensajes que no comprenda como mantener el cuarto ordenado o ser bueno, porque no los comprenderá.

asegúrate de dar órdenes directas al niño, porque no vale de nada mensajes que no comprenda como mantener el cuarto ordenado o ser bueno, porque no los comprenderá. No debes ser demasiado ambicioso: se debe ir de a pocos con el uso de este tipo de tablas para que se puedan conseguir los resultados esperados. Si tu hijo es muy inquieto, puedes comenzar por períodos de 5 minutos del comportamiento que buscas y después ir aumentando los tiempos.

se debe ir de a pocos con el uso de este tipo de tablas para que se puedan conseguir los resultados esperados. Si tu hijo es muy inquieto, puedes comenzar por períodos de 5 minutos del comportamiento que buscas y después ir aumentando los tiempos. La conducta a cambiar debe estar en positivo: es importante que todos los mensajes se escriban en positivo, y que no se haga un refuerzo negativo que no servirá de nada. Si los mensajes son positivos será más fácil cambiar la conducta, porque se asociará con algo positivo.

Siguiendo estos simples consejos podrás sacarle el máximo partido a este tipo de herramientas y lograr mejorar el comportamiento de los más pequeños, siempre que se haga con un refuerzo positivo.

¿Dónde colocar la tabla de actividades?

Es vital que la tabla esté colocada en un lugar que sea llamativo, y que al mismo tiempo tenga un diseño llamativo para llamar la atención de los más pequeños. Es mucho mejor si en la tabla se usan imágenes, así como imanes llamativos para que puedas atraer la atención de los más pequeños.

Las tablas que usan únicamente palabras no suelen tener un buen efecto, en especial porque serán aburridas para los más peques. Una buena técnica puede ser tener una tabla también para los padres, en especial porque así los niños aprenden que los adultos también se esfuerzan para cambiar cosas.

Se debe tener en cuenta que, este tipo de tablas son como un juego, por lo que se deben establecer las condiciones ideales para que se pueda lograr tener un buen rendimiento. Los premios pueden ser cosas simples, pero que todos los miembros de la familia puedan disfrutar.

¿Qué reglas se deben establecer para el juego?

Al igual que en todos los juegos se deben respetar las reglas, y por este motivo se deben establecer unas reglas para que se puedan tener los mejores resultados. Dentro de las principales que pueden dar un mejor resultado están:

Gratificación inmediata: siempre será mejor si se tiene la pegatina a la mano y se le da al pequeño en el momento en el que cumple con la tarea, para que tenga una gratificación inmediata.

siempre será mejor si se tiene la pegatina a la mano y se le da al pequeño en el momento en el que cumple con la tarea, para que tenga una gratificación inmediata. Mantener el compromiso: para que funcione el juego, es importante que siempre que se gane la pegatina el pequeño se le de la pegatina, y que se cumpla con los premios, de lo contrario no se tendrá un buen resultado.

para que funcione el juego, es importante que siempre que se gane la pegatina el pequeño se le de la pegatina, y que se cumpla con los premios, de lo contrario no se tendrá un buen resultado. Únicamente caritas sonrientes: el uso únicamente del refuerzo positivo es una buena opción, y se le darán caritas sonrientes cuando se consigue la conducta buscada. No se darán puntos negativos ni les quitaremos pegatinas cuando se porte mal por otra cosa.

el uso únicamente del refuerzo positivo es una buena opción, y se le darán caritas sonrientes cuando se consigue la conducta buscada. No se darán puntos negativos ni les quitaremos pegatinas cuando se porte mal por otra cosa. Tiempo de uso: es importante que se consiga un cambio de conducta entre los 10 y los 15 días de uso, si no se logra se debe dejar y esperar hasta que esté preparado. Si se tiene éxito en el cambio de conducta, lo mejor será esperar 15 días, antes de establecer una nueva tabla.

Siguiendo estos consejos, se podrá optimizar el uso de este tipo de tablas, y así se podrá obtener una mayor eficacia en el cambio de comportamiento del pequeño.

¿Por qué tener una tabla de recompensas para niños en casa?

A medida que los niños van creciendo se van enfrentando a más responsabilidades, y por este motivo se les debe inculcar el sentido de la responsabilidad. Para ello el refuerzo positivo que se logra mediante estas tablas es algo básico, y esto se debe hacer especialmente en casa, para que se pueda tener una mayor responsabilidad en el pequeño.

Este tipo de tablas permite que tu peque pueda desarrollarse mejor como persona, y lo mejor será siempre iniciar con una tabla sencilla. A medida que se vayan alcanzando las metas, se pueden ir aumentando las tareas y esto únicamente aportará ventajas.