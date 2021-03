Las 10 mejores tarjetas de memoria microSD para tu móvil

No cabe duda que el espacio de almacenamiento en nuestros dispositivos móviles es algo básico que debes tener en cuenta. Las tarjetas de memoria microSD son bastante asequibles, pero debes elegir una que se ajuste por completo a tus necesidades. Sin duda una de las mejores que encontrarás en el mercado es la SanDisk Ultra 128GB, en especial si es para tu smartphone o tablet que requiera de una gran capacidad.

Pero, en el mercado te encuentras con muchas opciones diferentes entre las cuales elegir a la hora de comprar y no todas son iguales. Por este motivo, hoy hemos seleccionado únicamente las mejores trajetas de memoria que podrás encontrar en el mercado, y así conseguirás el máximo rendimiento dependiendo del dispositivo en el que lo vayas a usar.

Tipos de tarjetas de memoria microSD que puedes usar en tu móvil

Dependiendo de su capacidad, te podrás encontrar con tres tipos diferentes de tarjetas microSD, y es uno de los principales puntos a tener en cuenta antes de comprar una tarjeta de memoria. Estos tres tipos serán:

SD o SDSC: son las tarjetas de capacidad estándar, y estas permiten almacenar hasta un total de 2GB de capacidad. Estas funcionan muy bien con dispositivos antiguos, aunque con los dispositivos modernos se quedarán cortas de capacidad.

estas son las tarjetas de alta capacidad, y estas tarjetas permiten el almacenamiento de hasta 32GB de datos. SDXC: estas son las de capacidad extendida, y son tarjetas que tienen capacidades de almacenamiento muy elevadas. Estas pueden llegar hasta los 2TB, y son muy usadas en los móviles para almacenar muchas fotos y vídeos.

Todo dependerá del tipo de dispositivo en el que vas a utilizar este tipo de tarjetas, porque así podrás saber el tipo de tarjeta que debes elegir. En todo caso, a mayor capacidad, también tendrás un mayor precio, y una capacidad buena para tu smartphone podría ser de 128GB, porque aún conservan un precio asequible.

Estas son las mejores tarjetas de memoria microSD tras nuestro análisis:

1. Tarjeta de memoria microSDXC SanDisk Extreme 128GB

Tarjeta de memoria microSDXC SanDisk Extreme 128GB

En caso de que estés buscando el rendimiento más elevado para tu smartphone, tablet o cámaras de acción o drones esta será una gran opción. Se trata de una memoria de alto rendimiento, la cual alcanza velocidades de lectura de hasta 160MB/s, y de escritura de 90MB/s, lo que te permitirá transferir todos los contenidos que quieras de una forma muy rápida y eficiente.

Es una memoria de categoría A2, y Clase 3, lo que permite que puedas tener el máximo rendimiento posible en tu dispositivo móvil. Es totalmente compatible con vídeo de alta calidad en resoluciones 4K. Está disponible en capacidades de hasta 1TB, pero debes asegurarte de que tu dispositivo sea totalmente compatible con este tipo de tarjetas de alto rendimiento.

Es una memoria que tiene muy buenas reseñas por parte de los usuarios que la han comprado, asegurando que "es adecuada para usos exigentes, y para que puedas tomar vídeo hasta 4K, siendo ideal para cámaras réflex o compactas de alta gama". Además, aseguran que "siempre que se use el lector de la marca alcanza por completo las velocidades, siendo una memoria muy rápida y versátil para diferentes dispositivos". Es una gran opción que puedes tener en consideración, en especial si necesitas capturar vídeos de alta resolución.

2. Tarjeta de memoria microSDXC Kingston Canvas Select Plus 64GB

Tarjeta de memoria microSDXC Kingston Canvas Select Plus 64GB

Se trata de una memoria que cumple con los parámetros de velocidad de clase 10 UHS-I, lo que hace que puedas tener velocidades de transferencia hasta los 100MB/s. Están completamente optimizadas para el uso con dispositivos Android, garantizando así que podrás conseguir el máximo rendimiento.

Se puede tener una gran velocidad y capacidad para que las aplicaciones carguen de una forma mucho más rápida. Es ideal para editar vídeos de alta definición. Esta memoria la puedes encontrar en capacidades hasta los 512GB, y tiene un precio bastante atractivo, algo clave a la hora de decidirte por ella.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo, asegurando que "cumple por completo con lo prometido y sin problemas de velocidad, y es ideal si no vas a grabar vídeo a 4K y 60FPS". Por otra parte, aseguran que "funciona muy bien con teléfonos Android que soporten el estándar XC, e incluye su adaptador a SD". Es una memoria de alto nivel que te permitirá sacar el máximo rendimiento de tu smartphone o cámara.

3. Tarjeta de memoria microSDHC SanDisk Ultra 32GB

Tarjeta de memoria microSDHC SanDisk Ultra 32GB

Esta es una tarjeta que tienen una excelente capacidad, y que ofrece unas velocidades de transferencia de hasta 98MB/s. Estas tarjetas están incluidas en la categoría A1 para que puedas tener un rendimiento óptimo en cualquiera de las aplicaciones que quieras usar. Ofrece un sistema Clase 10, para la grabación y reproducción de vídeos en calidad Full HD.

Es un modelo ideal para smartphones, tabletas y para cámaras fotográficas más modernas. Es compatible tanto con dispositivos que soporten microSDHC como microSDXC. Permite el almacenamiento tanto de fotos como de vídeos en alta resolución, y podrás tener una buena capacidad para ampliar la memoria de tu smartphone de una forma bastante eficiente.

Quienes han comprado este modelo aseguran que "tienen la mejor relación calidad-precio para la capacidad que tiene la memoria". También aseguran que "es una tarjeta muy fiable, con una buena capacidad, y que se puede usar con cualquier dispositivo actual". Esta tarjeta la puedes conseguir en múltiples capacidades hasta los 500GB, pero debes asegurarte de que el dispositivo sea compatible.

4. Tarjeta de memoria microSDHC Verbatim 44082 16GB

Tarjeta de memoria microSDHC Verbatim 44082 16GB

Se trata de una tarjeta Verbatim de alta calidad, la cual está diseñada para ser compatible con todos los dispositivos que tengan una ranura microSD y que sean compatibles con el formato HC de alta capacidad. Estas tienen un consumo de energía muy bajo, y cumplen con las especificaciones SDA 2.0.

Este modelo tiene una velocidad tanto de lectura como de escritura mínima de 10MB/sec. Incluye un adaptador que permite que se pueda usar fácilmente como una tarjeta SD estándar en cualquier cámara fotográfica o incluso en el ordenador. Esta memoria está disponible en capacidades desde los 8GB hasta los 128GB. Es una memoria de clase 10, lo que hace que tenga una gran velocidad de transferencia de datos.

Las reseñas de los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es una tarjeta de buena calidad para el móvil que te permite grabar vídeos Full HD gracias a su velocidad de transferencia de datos". Además, aseguran que "es una buena opción, en especial puesto que viene bien precintada y tiene una buena capacidad". Sin embargo, algunos usuarios se quejan de recibir una memoria genérica en lugar de una de la marca Verbatim.

5. Tarjeta de memoria microSD SanDisk SDSDQM-002G-B35

Tarjeta de memoria microSD SanDisk SDSDQM-002G-B35

Esta es una tarjeta de almacenamiento de baja capacidad, que destaca por tener un buen rendimiento y que es compatible con todos los estándares de transferencia de datos de estas tarjetas. Es una opción ideal para dispositivos antiguos que no soportan una gran capacidad, siendo compatible con los estándares de microSD tanto antiguos como más modernos.

Es una tarjeta que cuenta con una capacidad de 2GB, y que puede ser una gran opción a la hora de almacenar datos que sean de poco peso y capacidad. Estas tarjetas han sido sometidas a las condiciones más extremas para que puedas conseguir el máximo rendimiento posible. En todo caso, son tarjetas de muy alta calidad, lo que permitirá que puedas tener un gran espacio de almacenamiento.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto, asegurando que "es una buena tarjeta y que tiene la capacidad indicada, a muy buen precio". También aseguran que "tienen muy buena calidad, y funciona muy bien con una gran velocidad de transferencia de datos". Este modelo está disponible también en capacidades más elevadas de 16GB y 32GB, para dispositivos compatibles con microSD HC.

6. Tarjeta de memoria microSD Team Group 2GB 80x

Tarjeta de memoria microSD Team Group 2GB 80x

Se trata de otra tarjeta de baja capacidad, la cual está diseñada para cumplir con altos estándares de calidad y con unos buenos protocolos de transferencia. Este modelo es compatible con todos los dispositivos Android, así como con cámaras de fotos. Ofrece una velocidad de transferencia total de 40MB/s.

Es una tarjeta que cuenta con una clase de velocidad 10, con soporte UHS-1 estándar, garantizando así una transferencia sólida de los datos. Este modelo incluye un adaptador SD, que permite usarla fácilmente con cámaras fotográficas. La interfaz de esta tarjeta es SD1.1, siendo ideal para dispositivos antiguos que no soportan las tarjetas de alta capacidad de almacenamiento.

Las personas que han comprado este modelo aseguran que "funciona de maravilla para pequeñas utilidades, y para usar con dispositivos como el PSP". Además, afirman que "es una tarjeta muy barata y muy buena, funcionando perfecto con Raspberry Pi". Esta tarjeta también está disponible en capacidades hasta 128GB, en dispositivos compatibles con microSD HC o XC.

7. Tarjeta de memoria microSD Transcend TS2GUSDC

Tarjeta de memoria microSD Transcend TS2GUSDC

Este es un modelo de tarjeta microSD, que cuenta con un interruptor mecánico que permite protegerla contra escritura. Esto permitirá que puedas mantener todos tus datos completamente seguros, y es compatible con dispositivos que requieran tarjetas SD estándar mediante un adaptador. Tiene un código de corrección de errores, que permite detectar y corregir cualquier error en la transferencia de datos.

Cuenta con un software de recuperación llamado RecoveRx, con el cual se pueden recuperar todo tipo de fotos o imágenes que hayan sido borradas de forma no intencional. Es una tarjeta de muy alta calidad, en especial cuando necesitas poco espacio de almacenamiento, lo que te permitirá conseguir el máximo rendimiento, pero estas no son de estándar HC, por lo que son un poco más lentas.

Los usuarios que han comprado este modelo tienen muy buenas reseñas asegurando que "no da problemas y cumple con su función, además de que son difíciles de conseguir por la capacidad para dispositivos como Nintendo DS". Por otra parte, aseguran que "no tiene ningún tipo de problemas con dispositivos que necesitan de las tarjetas antiguas que no tienen sistemas de alta velocidad". Es una gran opción para dispositivos antiguos y que requieran una tarjeta de baja capacidad.

8. Tarjeta de memoria microSDHC Philips C4 32GB

Tarjeta de memoria microSDHC Philips C4 32GB

Es una tarjeta de memoria hecha para satisfacer todas tus necesidades de almacenamiento de datos de una forma lo más eficiente posible. Es una tarjeta que se puede usar con cualquier dispositivo, incluso si utiliza tarjetas SD estándar, gracias a que incluye su propio adaptador para que puedas usarla en cámaras fotográficas.

Tiene un funcionamiento muy veloz, debido a que es una memoria de clase 4, lo que permite tener siempre el máximo rendimiento posible. Cuenta con una capacidad de 32GB que son suficientes para almacenar cientos de fotos y vídeos de alta resolución, con lo que se tendrá un gran rendimiento en cualquier dispositivo.

Los usuarios que han comprado este modelo tienen muy buenas reseñas al respecto, asegurando que "tiene una inmejorable relación calidad-precio". Por otra parte, también afirman que "es una memoria que va sobrada para un móvil o una tablet y que tiene una gran velocidad". Es una gran opción si no requieres un espacio de almacenamiento demasiado grande, y buscas una memoria con un buen rendimiento.

9. Tarjeta de memoria microSDXC SanDisk Ultra 128GB

Tarjeta de memoria microSDXC SanDisk Ultra 128GB

Si buscas tener una gran capacidad de almacenamiento en tus dispositivos móviles, no cabe duda de que esta será una gran opción. Esto debido a que es una memoria de categoría A1, y Clase 10, que permite administrar fácilmente tus contenidos en Full HD. Además, cumple con los estándares de compatibilidad de Google, y es compatible con dispositivos que soporten el estándar microSDXC.

Sus velocidades de transferencia son muy elevadas, permitiendo transferir incluso una cantidad de 1000 fotos en tan solo un minuto. Es una memoria optimizada para las aplicaciones, en especial porque ofrece un alto rendimiento, lo que se traduce en una experiencia óptima en tu dispositivo móvil. Viene con su adaptador y su gran capacidad te permitirá conseguir el máximo rendimiento posible.

Cuenta con muy buenas opiniones por parte de los usuarios que la han comprado, asegurando que "funciona muy bien, siempre que utilices el adaptador que viene con la memoria, consiguiendo unas altas velocidades de transferencia". También afirman que "funciona muy bien con la Nintendo Switch, ofreciendo una gran capacidad para la consola, pero se debe formatear en formato FAT32". Es una gran opción si buscas una gran capacidad de almacenamiento y con un precio que sea bastante bajo.

10. Tarjeta de memoria microSDXC Samsung EVO Select 256GB

Tarjeta de memoria microSDXC Samsung EVO Select 256GB

Si quieres una tarjeta de memoria que tenga una gran capacidad y una gran velocidad, esta será la opción ideal para ti. Esto debido a que está pensada para cámaras, smartphones y drones, y permite la grabación a una resolución 4K de una forma sencilla. Es una tarjeta que permite tener una velocidad de transferencia de 100MB/s de lectura y 90MB/s de escritura, lo que la hace muy rápida.

Viene con su adaptador, lo que hace que sea compatible con dispositivos que soporten tarjetas tanto microSD como SD estándar. Utilizando el adaptador que viene de fábrica se puede tener el rendimiento indicado por el fabricante, de lo contrario la memoria podría ir más lenta. Es una memoria que tiene una gran capacidad, y que te permitirá grabar hasta 3 horas de vídeo en 4K de alta calidad.

Las reseñas sobre este modelo son muy positivas, asegurando que "es una memoria que es bastante veloz y que se puede usar en el ordenador junto a un SSD y ofrece un gran rendimiento". También aseguran que "tiene una velocidad de transferencia bastante buena, y para ser de tan alta capacidad no es excesivamente costosa". Es una gran alternativa si buscas tener mucho espacio de almacenamiento en tu dispositivo móvil o para tu cámara siempre que sea compatible con la capacidad de la memoria.

Cómo elegir una buena microSD: tips y consejos

Antes de comprar una tarjeta de memoria microSD debes tener en consideración algunos puntos básicos que te permitirá conseguir una que se ajuste a tus necesidades. Debes fijarte en algunos puntos básicos para que escojas bien:

Velocidad de las tarjetas

Este es un punto fundamental a tener en cuenta porque de esto dependerá el rendimiento que tendrá la tarjeta. Las memorias vienen desde Clase 2 que tienen una velocidad de 2MB/s, hasta Clase 10 que permiten transferencias a 10MB/s.

Sin embargo, no es el único punto a tener en cuenta, porque la clase UHS es también será importante para que puedas saber cuál es el rendimiento. En todo caso la UHS-I puede llegar a soportar velocidades de hasta 104MB/s, pero las más nuevas tienen la tecnología UHS-II, la cual puede llegar a velocidades de hasta 312MB/s. Este tipo de memorias están pensadas para los contenidos en resolución 4K y 8K que requieren grandes velocidades de procesamiento.

Vídeo Class

Esta es una nueva especificación que tienen las memorias microSD, debido a los nuevos contenidos, puesto que se requieren velocidades mucho más elevadas y eficientes. Estas clases vienen en las tarjetas como V6 hasta V30 para los vídeos en Full HD.

La clase V60 será ideal para los vídeos de resolución 4K, y la clase V90 es la ideal para la grabación de vídeos 8K. Estas clases son mucho más velocidades que las UHS, lo que permite que puedas tener un gran rendimiento en cualquier dispositivo.

Capacidad

La capacidad de la memoria dependerá en gran medida del uso que le vayas a dar y de la capacidad del dispositivo que vayas a usar. Para los dispositivos antiguos como consolas de videojuegos de estilo Nintendo DS, será necesario una tarjeta de 2GB como máximo porque no soportan los estándares más nuevos.

Sin embargo, para los smartphones nuevos y las cámaras modernas puedes elegir una memoria que vaya mejor con la capacidad que buscas. En todo caso, debes verificar en el manual de funcionamiento de tu dispositivo para ver la capacidad máxima que soporta. Esto debido a que, aunque soporten los protocolos HC o XC, puede tener un tope de capacidad, y por esto no podrás elegir una memoria de 1TB sin comprobar el límite de tu dispositivo.

¿Qué es una tarjeta de memoria microSD?

Una tarjeta de memoria microSD es un dispositivo de almacenamiento que utiliza una memoria de tipo flash para el almacenamiento de datos. Estas son dispositivos de almacenamiento que ofrecen un gran rendimiento, y que permiten conseguir unas grandes velocidades.

Son dispositivos de almacenamiento que ocupan muy poco espacio, pero que te brindan una gran capacidad de almacenamiento. En todo caso, son ideales si tienes una cámara fotográfica o de vídeo, porque te permitirán aumentar la capacidad de almacenamiento de forma sustancial. Además, son muy prácticas porque permiten utilizarlas tanto con dispositivos que soporte microSD, como con dispositivos SD estándar gracias a que la mayoría vienen con su propio adaptador para conseguir un gran rendimiento.

¿Qué significa la clase en tarjetas microSD?

La Clase o Speed Class, hace referencia a la velocidad que se podrá tener con la memoria que vas a comprar. Esta marcará la velocidad mínima de escritura sostenida que garantizará la tarjeta, motivo por el cual una memoria de clase 10 es más rápida que una memoria de clase 2, lo que permite una transferencia de datos más rápida.

La clase se mide en MB/s, y permite determinar la capacidad que tiene la memoria, y determinará el tipo de contenidos con los que es compatible. Las tarjetas más modernas también incorporan una nueva clase que es la UHS Speed Class, con la cual se tienen velocidades más elevadas en este tipo de tarjetas.

En este tipo de tarjetas modernas, se incorpora un nuevo bus de almacenamiento que permite conseguir unas velocidades mucho más elevadas. Sin embargo, si el dispositivo no soporta este tipo de bus, el valor de referencia que debes tener en cuanto a la velocidad es el de la Clase 10.

Sin embargo, recuerda que una tarjeta de memoria de Clase 10, no te permitirá trabajar con vídeo 4K, sino que tendrás que optar por una UHS-I como mínimo. La mayoría de los dispositivos más modernos son compatibles con este bus, aunque si tu smartphone ya es de hace unos años es probable que no funcione correctamente.

¿Dónde comprar una tarjeta de memoria microSD?

Existen muchas opciones a la hora de comprar una tarjeta de memoria microSD para tu smartphone o para tu cámara. Puedes encontrar muchas opciones diferentes en las tiendas de electrónica o en las grandes superficies como Carrefour o El Corte Inglés.

Pero, la mejor alternativa es comprar directamente en Amazon, porque allí encontrarás siempre las mejores ofertas del mercado. Además, podrás hacer tu compra durante las 24 horas del día, y recibir tu memoria directamente en la comodidad de tu casa con el envío rápido de Amazon sin que tengas que salir.

Mejores marcas de tarjetas de memoria microSD

En el mercado cada vez son más comunes las marchas chinas de memorias microSD. Sin embargo, para tener la mayor confianza debes optar por alguna de las siguientes marcas:

SanDisk: es una marca referente en cuanto a almacenamiento se refiere, y será una elección totalmente acertada a la hora de comprar tu memoria.

es una marca referente en cuanto a almacenamiento se refiere, y será una elección totalmente acertada a la hora de comprar tu memoria. Kingston: sin duda es una gran opción, en especial porque te ofrece un gran respaldo y garantía sobre sus tarjetas de memoria.

sin duda es una gran opción, en especial porque te ofrece un gran respaldo y garantía sobre sus tarjetas de memoria. Samsung: las tarjetas de memoria Samsung cuentan con una gran calidad, altas capacidades y funcionan a una velocidad bastante elevada.

Cualquiera de estas tres marcas que elijas sin duda será una gran opción para tus dispositivos, y así podrás aumentar tu espacio de almacenamiento fácilmente.