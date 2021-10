Los teclados inalámbricos son un periférico que generalmente se utiliza para el ordenador, tablet o smart tv, y que resultan muy prácticos y productivos. La ventaja de estos teclados es que se pueden conectar al ordenador sin cables, como el Logitech K380 , por lo que te permitirán trabajar de una forma muy cómoda y efectiva, .

Algunos modelos también ofrecen conectividad mediante bluetooth, lo que hace que sean compatibles con Android, iOS y con los Smart TV. Pero, debido a la gran variedad que existe en el mercado tomar una decisión de compra no es fácil, y por esto hoy hemos seleccionado las mejores opciones del mercado.

¿Cuál es el mejor teclado inalámbrico del mercado?

Existen diferentes opciones entre las cuales escoger para obtener un teclado inalámbrico de buena calidad. Por eso hoy hemos seleccionado únicamente las 8 mejores opciones que hemos analizado, y que te mostramos a continuación:

1. Teclado inalámbrico Logitech K380

Teclado inalámbrico Logitech K380

Es sin duda uno de los mejores teclados inalámbricos que podrás encontrar en el mercado, y que funciona con todo tipo de dispositivos incluidos los smartphones o tablets. Se puede conectar hasta a 3 dispositivos al mismo tiempo gracias a su conexión bluetooth, por lo que te aportará una gran versatilidad. Simplemente con presionar un botón ya cambiarás de dispositivo.

Es un modelo muy eficiente en cuanto a consumo energético, puesto que con 2 baterías alcalinas AAA puede durar hasta 2 años funcionando. Tiene un diseño ligero y compacto, para que puedas usarlo en cualquier lugar, y te aporta una gran comodidad al usarlo gracias al diseño de sus teclas redondeadas. Es compatible con dispositivos Windows desde el 7 en adelante, Mac OS 10.10 o superior, Chrome OS y iPad.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han utilizado, asegurando que "las teclas son muy cómodas y silenciosas, con una pulsación homogénea y sólida, con al tacto es de muy buena calidad". Por otra parte, afirman que "este es un teclado pequeño, de muy buena calidad y sin teclado numérico, siendo muy cómodo, aunque para manos grandes puede ser un poco justo". Es una gran opción a tener en cuenta si necesitas conectarlo a varios dispositivos y cambiar entre ellos rápidamente.

2. Teclado inalámbrico KLIM Chroma Wireless

Teclado inalámbrico KLIM Chroma Wireless

Se trata de un teclado inalámbrico que tiene un tiempo de respuesta increíblemente bajo, por lo además de trabajar podrás usarlo para el gaming. Este es un modelo que se puede conectar fácilmente mediante un receptor USB, lo que permite que se pueda conectar muy fácilmente a tu ordenador. Este es un teclado que es muy silencioso, por lo que podrás conseguir así la mayor comodidad posible.

Cada tecla produce un sonido muy leve, lo que permite tener una experiencia de tecleo muy agradable, para que no cause molestias. Además, tiene un efecto de iluminación RGB muy llamativo, lo que hace que sea ideal para usarlo en condiciones de poca luz, en especial si no estás acostumbrado a teclear sin mirar. Todas sus teclas tienen una vida útil de más de 10 millones de pulsaciones y es un teclado muy ligero de 460 gramos. Es muy resistente en especial por su fabricación en plástico ABS de alta calidad.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas asegurando que "luce muy bien para usarlo de noche, hace muy poco ruido y pequeño, lo que permite que se pueda usar en cualquier parte". También destacan que "no lleva pilas, sino que es un modelo recargable lo que hace que sea muy cómodo, y el sonido es bastante agradable por lo que no suena demasiado".

3. Teclado inalámbrico Logitech MK470

Teclado inalámbrico Logitech MK470

Es un teclado que viene con un minúsculo receptor inalámbrico que puedes dejarlo conectado en tu ordenador sin que se note demasiado. Recibirás tanto un teclado como un ratón que te permite tener la máxima productividad, y ambos se pueden conectar al mismo receptor inalámbrico sin ocupar dos puertos USB. Gracias a su conectividad inalámbrica de 2.4GHz, se puede tener una conexión muy estable, a una distancia de hasta 10 metros con la misma fiabilidad que una conexión por cable.

Tiene un sistema de cifrado de datos AES de 128 bits, que permite que los niveles de seguridad de tu teclado sean muy elevados. Además, las pilas pueden durar hasta 24 meses, y tiene un modo de espera automático que ayuda a prolongar la vida útil de las pilas. Cuenta con 8 botones de acceso rápido, para que puedas tener una mayor comodidad a la hora de utilizarlo.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un teclado fiable y preciso, se puede escribir rápidamente y no deja ninguna pulsación incluso si se pulsa un poco de lado la tecla". Además, destacan que "es prácticamente igual a un teclado de un ordenador portátil, con un buen tacto, y es muy cómodo para utilizar". Es un teclado Windows de alta calidad, y puede funcionar con Mac, pero no trae las teclas específicas para el sistema.

4. Teclado inalámbrico JOYACCESS XK2BESn

Teclado inalámbrico JOYACCESS XK2BESn

Este es un teclado inalámbrico que tiene una muy buena calidad, y que es ultrafino, lo que permite tener una gran comodidad al usarlo. Tiene una tecnología de funcionamiento silenciosa, y con su diseño moderno y elegante podrás usarlo en cualquier parte. Viene con un ratón inalámbrico de alta precisión, de 2.400 DPI, que hace que sea ideal para cualquier tipo de trabajos de una forma muy cómoda.

El teclado también incluye teclado numérico y teclas de acceso rápido multimedia, lo que te permitirá tener siempre una gran comodidad. El pack viene con un solo nano receptor USB, que permite ahorrar puertos en tu ordenador. Gracias a su diseño ergonómico, se puede facilitar en gran medida la escritura, lo que te permitirá que puedas conseguir siempre la máxima comodidad posible. También cuenta con un modo de ahorro de energía tras 8 minutos para que las baterías duren más tiempo.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo asegurando que "el tacto del teclado es bastante agradable, el tamaño es bastante compacto, aunque el teclado hace un poco de ruido". Por otra parte, destacan que "en general la calidad del producto es aceptable, con un tacto agradable, y un sistema que permite que las teclas sean planas". Es un teclado muy práctico que viene con un ratón de una buena calidad, y que incluye el panel numérico.

5. Teclado inalámbrico Trust Ymo

Teclado inalámbrico Trust Ymo

Este es un teclado inalámbrico de muy buena calidad en español y que cuenta con un teclado numérico lo que permitirá que puedas conseguir una gran comodidad. Recibirás tanto un teclado como un ratón que son compatibles con Windows, MacOS y ChromeOS. Cuenta con todo lo necesario para que puedas trabajar cómodamente, y ambos dispositivos se conectan al mismo microreceptor para una mayor comodidad.

Este es un teclado que es resistente a los vertidos de líquidos, lo que permitirá que puedas trabajar sin preocuparte por cualquier derrame sobre el teclado. Las teclas son muy silenciosas, lo que evitará cualquier tipo de molestias durante el trabajo, Además, cuenta con 13 teclas de función para que puedas acceder a las aplicaciones que necesitas de una forma mucho más cómoda, y con su sistema de ángulo ajustable, se puede escribir cómodamente durante horas.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "el teclado tiene un muy buen tacto, además de que no hace demasiado ruido, lo que permite que sea muy cómodo de utilizar". También, afirman que "es adecuado para el precio que tiene, y es más que suficiente para el trabajo en un ordenador". Este es un teclado que tiene un precio bastante económico y que tiene un sistema de pulsaciones muy agradable.

6. Teclado inalámbrico Logitech MK270

Teclado inalámbrico Logitech MK270

Se trata de un teclado inalámbrico que tiene un tamaño estándar, que incluye un teclado numérico, y que es muy cómodo al mismo tiempo que práctico y robusto. Ofrece una conexión rápida y fiable de 2.4GHz que te permitirá utilizarlo hasta a 10 metros de distancia sin ningún tipo de inconveniente. Gracias a su conexión se eliminarán todas las interferencias, y así se podrá conseguir una gran comodidad.

Cuenta con un total de 8 botones de acceso rápido, para que así puedas acceder a lo que necesitas de una forma mucho más cómoda. El teclado tiene una duración de la pila de hasta 24 meses, y el ratón que incluye puede durar hasta 12 meses con un solo cambio de pilas. La conexión es muy estable sin pérdidas y al ser un combo es una gran opción a tener en consideración.

Quienes han comprado este combo de teclado y ratón tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un buen combo inalámbrico con un precio competitivo, la conexión es inmediata, y la duración de la pila es muy buena". Además, destacan que "tiene una muy buena conexión, sin ningún tipo de desconexiones o tirones, lo que permite que puedas tener siempre una gran comodidad al usarlo". Este es un teclado de muy buena calidad, y que tiene una gran durabilidad.

7. Teclado inalámbrico TECKNET 600069

Teclado inalámbrico TECKNET 600069

Este es un teclado con conectividad inalámbrica de 2.4GHz, y que tiene un alcance de hasta 10 metros de distancia. Esto permite que se pueda tener una gran comodidad al usarlo y se puede mover sin ningún tipo de inconvenientes. Viene con la letra Ñ, lo que permite que puedas escribir en español sin ningún tipo de problemas.

No requiere de ningún software especial para funcionar, solo bastará con conectar el receptor USB, y se emparejará de inmediato. Tiene un diseño muy compacto, y es ultraligero y ultrafino, por lo que podrás utilizarlo en cualquier momento. Es un teclado que es bastante silencioso, y se puede tener una gran comodidad para usarlo por mucho tiempo. Cuenta con una tecnología eficiente de uso de energía, por lo que el consumo será lo más eficiente posible.

Son muchas las reseñas positivas que tiene este modelo por parte de los usuarios que lo han comprado asegurando que "es un teclado inalámbrico con un buen tacto, funciona correctamente, y admite el uso a larga distancia y no tiene teclado numérico". Por otra parte, afirman que "es un teclado muy cómodo para trabajar 8 horas diarias, consume muy poca batería, y trae cuatro puntos de apoyo para que no se mueva". Es un teclado bastante compacto que es ideal si necesitas llevarlo a todas partes de una forma cómoda.

8. Teclado inalámbrico Rii RK200

Teclado inalámbrico Rii RK200

Se trata de un combo que sin duda debes tener en cuenta si buscas un buen precio, para que puedas tener tanto teclado como ratón. El teclado tiene un tamaño estándar para que puedas conseguir así una gran comodidad al usarlo. Sus teclas son muy silenciosas lo que permitirá que puedas tener un uso muy cómodo y que puedas evitar cualquier tipo de inconvenientes.

Ambos dispositivos se pueden conectar únicamente con un solo receptor para que no vayas a necesitar dos puertos USB para su uso. Su conexión de larga distancia permite una conexión estable hasta a 10 metros de distancia. Es compatible tanto con Windows como con Mac, con Android Box y con Raspberry Pi 3 B+.

Las reseñas que tiene este modelo son muy positivas por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "tiene una excelente relación calidad-precio, funciona con una pila AAA y es uy cómodo para utilizarlo". También aseguran que "el teclado es muy liviano, el tacto es suave, y aunque hace un poco de ruido no molesta en absoluto". Esta es una gran opción si buscas un combo de ratón y teclado con una gran relación calidad-precio.

Consejos para elegir el mejor teclado inalámbrico: ¿Qué tener en cuenta?

Para que puedas escoger un teclado inalámbrico de una forma completamente acertada, tienes que fijarte en algunos puntos clave a considerar, como son:

Uso

Si vas a utilizar el teclado inalámbrico de forma intensiva, siempre debes asegurarte de escoger un teclado que sea lo más cómodo posible. Pero, si necesitas transportarlo frecuentemente, ten presente que debes escoger un teclado que sea muy compacto.

Por otra parte, si el uso va a ser demasiado intensivo, un teclado mecánico puede ser una mejor opción, porque tendrá una mayor durabilidad. Aunque si te molesta el ruido, entonces la mejor opción será un teclado de membrana.

Conexión

Es importante fijarse en las conexiones que tendrás en este tipo de dispositivos, porque algunos funcionan únicamente por USB. Si necesitas un teclado para múltiples dispositivos, o para usarlo con móviles o tablets, lo mejor es optar por un modelo que tenga una conexión bluetooth.

¿Batería o pilas?

Algunos teclados inalámbricos son recargables, lo que permite que puedas conectarlos al equipo y seguir usándolos fácilmente. Por otra parte, si escoges uno de pilas, lo mejor es tener unas pilas a la mano en caso de que se descargue.

Resistencia

Siempre será mejor escoger un teclado inalámbrico que sea resistente, en especial porque así no tendrás que preocuparte porque se rompa fácilmente. Algunos incluso son resistentes a derrames, lo que permitirá que puedas trabajar con total tranquilidad, incluso si te gusta tomar líquidos mientas que trabajas.

Ten presente que, no todos los teclados son compatibles con todos los sistemas operativos, por lo que debes verificar que sea compatible con tu sistema. Especialmente si lo vas a usar con un sistema diferente a Windows como Mac, Android o iOS, porque no todos los teclados son compatibles con estos sistemas.

¿Qué es un teclado inalámbrico?

Un teclado inalámbrico es un periférico que no funciona con una conexión por cable para conectarse al ordenador. Estos suelen tener conexiones mediante wifi o Bluetooth, lo que hace que se pueda enviar la información al ordenador de una forma bastante efectiva.

Estos teclados cuentan con diferentes teclas, con las cuales se puede facilitar la escritura de una forma muy efectiva. Algunos modelos cuentan también con un teclado numérico, que es especialmente útil si vas a utilizar tu teclado para manejar datos.

¿Para qué sirve un teclado inalámbrico?

Los teclados inalámbricos son periféricos que se utilizan para realizar la entrada de letras, símbolos y números en el ordenador. Estos dispositivos también se pueden utilizar para el gaming, y pueden tener diferentes teclas de función dependiendo del teclado que escojas.

Estos teclados son especialmente útiles si lo que buscas es librarte de los cables, porque con su conectividad inalámbrica no necesitarás los cables. Así, podrás conectar tu teclado hasta a 10 metros de distancia sin ningún tipo de problemas.

Tipos de teclados

Existen diferentes tipos de teclados en función del sistema de pulsación que estos tengan. Estos tipos de teclados son los siguientes:

Mecánicos: estos son los mejores teclados inalámbricos de la actualidad, en especial porque cuentan con un switch o interruptor propio para cada tecla. Estos teclados son uy cómodos, y tienen una durabilidad de hasta 50 millones de pulsaciones.

estos son los mejores teclados inalámbricos de la actualidad, en especial porque cuentan con un switch o interruptor propio para cada tecla. Estos teclados son uy cómodos, y tienen una durabilidad de hasta 50 millones de pulsaciones. De membrana: estos son los teclados inalámbricos más baratos, y poseen una capa de silicona o resina para las pulsaciones sobre una membrana. Estos requieren de una mayor fuerza en cada pulsación para que la información sea enviada.

estos son los teclados inalámbricos más baratos, y poseen una capa de silicona o resina para las pulsaciones sobre una membrana. Estos requieren de una mayor fuerza en cada pulsación para que la información sea enviada. De proyección: estos son portátiles e inalámbricos, los cuales tienen un dispositivo que permite proyectar un teclado de luz sobre una superficie plana. Esos usan la tecnología láser para reconocer los movimientos de los dedos, pero también son más costosos y difíciles de conseguir

¿Cómo funciona un teclado inalámbrico?

El funcionamiento de los teclados inalámbricos es muy sencillo, los que vienen con un receptor USB, bastará con conectar el receptor en un puerto USB y el teclado comenzará a funcionar. Por otra parte, para conectar un teclado Bluetooth a cualquier dispositivo tendrás que seguir estos pasos:

Activa el modo de búsqueda tanto en el teclado como en el ordenador o dispositivo al que lo vas a conectar.

Busca el teclado en el dispositivo al que lo vas a conectar.

Selecciona el teclado inalámbrico para que se inicie el proceso de vinculación.

Muchos modelos pedirán que se escriba un código de seguridad para vincular el dispositivo, escríbelo y ya estará.

Una vez que completes estos pasos, el teclado ya estará listo para ser usado. En caso de que tu ordenador no tenga bluetooth, debes vincular el teclado mediante el receptor USB en un puerto compatible, y así podrás usar el dispositivo como si estuviera siendo usado por cable.

¿Cuál es el alcance de los teclados inalámbricos?

Normalmente para este tipo de teclados el alcance puede ser de hasta 10 metros de distancia desde el dispositivo que se vincule. Sin embargo, esto puede variar en función de la banda que se utilice para la conexión, porque si es con banda de 5GHz, el alcance puede ser mayor.

Sin embargo, algunos factores pueden producir interferencias y disminuir la distancia a la que funcionará correctamente. Los muros, la presencia de otros dispositivos inalámbricos, u otros elementos que interfieran entre ambos dispositivos puede generar que se pierda la conexión.

¿Es importante un interruptor en tu teclado inalámbrico?

La respuesta es sí, porque estos permiten encender el teclado únicamente cuando lo necesites y el resto del tiempo permanecerá apagado. De esta forma, se puede evitar las pulsaciones accidentales especialmente cuando se vaya a transportar el teclado.

Por otra parte, también permite ahorrar batería y prolongar así la vida útil de las pilas cuando el teclado no se esté utilizando. Lo más aconsejable es que mientras que no se esté utilizando el teclado inalámbrico este se mantenga apagado.

Ventajas de los teclados inalámbricos

Al comprar un teclado inalámbrico tendrás muchos beneficios interesantes que debes tener en consideración. Dentro de los principales a tener en cuenta están:

No tendrás que preocuparte por la longitud del cable por lo que podrás moverte libremente.

Se pueden llevar a cualquier parte porque son compactos.

No tendrás cables enredados bajo ninguna circunstancia.

Te puedes situar en la posición que te resulte más cómoda para escribir.

Si tiene una conexión Bluetooth, se podrá utilizar en la mayoría de dispositivos actuales.

Como puedes ver, son muchas las ventajas que tienen este tipo de teclados, lo que te garantizará que podrás conseguir la máxima versatilidad posible.

¿Cómo se limpia un teclado para el ordenador?

¿Cómo se limpia un teclado para el ordenador?