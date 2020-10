Los 7 mejores termómetros digitales de frente o pistola

En la actualidad se ha vuelto indispensable tener un termómetro digital de frente o de pistola para lograr luchar contra el coronavirus. Estos son termómetros que utilizan una radiación térmica mediante un sensor láser sobre la frente de la persona. De esta forma, se puede tomar la temperatura sin contacto, lo que permite conservar la distancia.

Cuentan con muchos nombres, y cada vez existen más modelos diferentes en el mercado entre los cuales elegir. Por este motivo, es indispensable escoger uno que se adapte a la perfección a tus necesidades, para que puedas obtener una lectura exacta y así detectar cualquier posible fiebre.

Así que, si te interesa conocer los mejores termómetros digitales de pistola o láser, te invitamos a que sigas leyendo atentamente este post.

Cuáles son los mejores termómetros digitales

También son conocidos como pirómetro, pero sin importar la definición que se use todas hacen alusión al mismo aparato. Pero no todos son de la mejor calidad, por lo cual hemos preparado este post para ti, seleccionando las 7 mejores opciones, que te brindarán una lectura precisa. Además, conocerás algunos consejos para su compra y para el uso correcto de los mismos.

Estos son los mejores termómetros de pistola o frente

1. Termómetro digital de pistola IDOIT HW-F7

Es de los mejores termómetros digitales de pistola que encontrarás en el mercado, que cuenta con la última tecnología de medición de temperatura. La temperatura se puede obtener fácilmente sin contacto para evitar contagios con coronavirus. Su uso es muy sencillo porque solo bastará con presionar un botón, y en tan solo 1 segundo se puede tener una medición rápida y muy precisa.

Cuenta con sistemas de reconocimiento de fiebre con tres luces de fondo diferentes para facilitar su interpretación. Cuando la luz es naranja indica fiebre leve, mientras que la luz roja indicará que existe fiebre alta. Se puede usar incluso en la oscuridad, y se podrá ver la medición fácilmente en su pantalla LCD retroiluminada. Tiene una función de memoria, y se apagará automáticamente 30 segundos después de la inactividad para ahorrar batería.

Los usuarios que han comprado este producto afirman que "tiene un tamaño perfecto para la mano y es muy fácil de utilizar". Por otra parte, destacan que "es un termómetro que tiene una gran precisión, y dará la misma temperatura en todas las partes del cuerpo donde tomes la temperatura". Esto lo convierte en una de las mejores opciones, con un margen de error de +-0.1°C.

2. Termómetro digital de frente IDOIT 20A

Esta es una gran opción, en especial porque es un termómetro multifunción que te permitirá conseguir una medición muy precisa en todas las circunstancias. Ofrece la posibilidad de usarlo en la frente, oído, o para tomar la temperatura a objetos y al medio ambiente. Cuenta con la última tecnología láser de medición por infrarrojos que permite tomar la temperatura sin contacto de una forma realmente sencilla, y su funcionamiento es con dos pilas AA.

Cuenta con una función de alarma para las altas temperaturas, y cuando la temperatura es normal su pantalla LCD permanecerá verde. Si existe fiebre leve la pantalla se tornará naranja, mientras que con la fiebre alta la pantalla se pondrá roja y sonarán 3 alarmas. Es un modelo que ofrece una lectura bastante precisa, y que tiene una muy buena relación calidad-precio. Se mide la temperatura de una forma muy rápida, con un rango de error de 0.5°C.

Según las opiniones que tienen los usuarios sobre este modelo se destacan que "es perfecto para usarlo en los peques antes de que entren en el aula a las clases". Por otra parte, aseguran que "la pantalla es bastante visual, y es bastante preciso, y con los colores de la pantalla es fácil identificar la temperatura". No cabe duda de que es un modelo bastante bueno y que puedes tener debido a la pandemia actual porque es de mucha utilidad.

3. Termómetro digital de pistola KKmier HWF7

Se trata de un termómetro que cuenta con buena relación calidad-precio, y que te brindará una lectura precisa de la temperatura en tan solo 1 segundo. Permite medir la temperatura a 3-5cm de la piel, y perfecto para todas las edades y para el uso en todas las estaciones sin ningún inconveniente. Permite medir la temperatura tanto de humanos como de objetos, lo que garantizará una gran versatilidad.

Si la temperatura corporal no está en el rango adecuado sonará una alarma indicando que se está presentando fiebre. Es un termómetro que está completamente certificado, garantizando así que ofrecerá una precisión en la medición bastante buena. Se trata de un modelo con una buena relación calidad-precio, con una precisión de +-0.2°C.

Este modelo tiene opiniones muy positivas por parte de los usuarios que lo han comprado, asegurando que "mide con la misma precisión que un termómetro de mercurio, pero en tan solo 1 segundo". Por otra parte, también destacan que "tiene dos modos, uno para personas y otro para objetos que permite tener una gran versatilidad en este modelo". Es una gran opción si buscas un termómetro con precisión médica y de alta calidad.

4. Termómetro digital de frente KALAOK FC-IR200

Se trata de un termómetro que es apto para toda la familia y que permite elegir fácilmente entre °C o °F dependiendo de tus necesidades y gustos personales. Utiliza una tecnología infrarroja avanzada que permite tener una medición precisa en tan solo un segundo, y su memoria almacena los últimos 35 registros de temperatura. De esta forma, se puede tener un registro en el tiempo bastante preciso.

Tiene una pantalla LCD que se ilumina en tres colores para indicar si la temperatura es normal o si se presenta fiebre. Tiene tres modos de funcionamiento, lo que permite que se pueda medir la temperatura en la frente, de la habitación o de objetos. Es un termómetro digital que ofrece un gran nivel de seguridad, y que permite reemplazar el termómetro de mercurio tradicional de una forma muy sencilla. Es un termómetro libre de riesgo y que se puede usar sin contacto alguno.

Las opiniones sobre este modelo son bastante positivas, afirmando que es "muy fiable y con resultados muy similares a los termómetros de mercurio". También destacan que "tiene una buena relación calidad-precio, siendo un modelo muy práctico". Es un termómetro que ofrece una lectura perfecta y que es bastante fiable y práctico.

5. Termómetro digital de frente Femometer DET-306

Es un termómetro que ofrece un tamaño bastante compacto, y que ofrece una gran capacidad de medición para todas tus necesidades. En todo caso, gracias a su tecnología infrarroja puede medir la temperatura en la frente de una forma bastante eficiente y rápida. Además, permite medir la temperatura de la habitación donde te encuentres de una forma realmente sencilla, haciéndolo muy versátil.

Tiene una pantalla LCD muy clara, que permite una visualización de la tempertura de una forma bastante efectiva. Este termómetro cuenta con una lectura instantánea, para que puedas conocer la temperatura de una forma muy rápida. Este termómetro además cuenta con un modo silencioso, para que puedas tomar la temperatura de los bebés mientras que están durmiendo y así no despertarlo bajo ninguna circunstancia.

Es un modelo que tiene muchas opiniones positivas, afirmando que "es sencillo, efectivo y de alta calidad y funciona con dos pilas AAA". También destacan que "es muy rápido y preciso, y que tarda unos 3 segundos en dar la temperatura, y cuenta con el logo europeo de CE". Esto lo convierte en una opción muy fiable que debes tener en cuenta para que consigas la medición de temperatura más acertada posible.

6. Termómetro digital de pistola Berrcom JXB-178

Se trata de un termómetro de diseño sin contacto, que permite que puedas conseguir una lectura de la temperatura a 3-5cm de la frente. Tiene un sistema de lectura bastante preciso que permite la detección de temperatura mediante infrarrojos de una forma bastante precisa. Es muy fácil de utilizar con tan solo un botón lo que puedas tener una temperatura en tan solo unos segundos.

Ofrece el almacenamiento de hasta 32 registros de las últimas mediciones de temperatura, para que puedas llevar un control diario de tus registros de temperatura. Además, su retroiluminación cambiará de color dependiendo de si se presenta fiebre o no, haciendo que la lectura sea mucho más sencilla. Tiene una alarma cuando detecta fiebre que permite que sepas rápidamente. Su sistema de apagado automático a los 30 segundos te permitirá ahorrar energía.

Es un modelo que tiene muchas opiniones positivas, del cual los usuarios afirman que "es muy fiable y cómodo de usar y ofrece configuración para el cuerpo, superficies y ambiente". Por otra parte, también afirman que "es necesario en tiempos de pandemia y su funcionamiento es con pilas AA no incluidas". Es una gran opción si quieres tener un termómetro que ofrece una medición bastante precisa y que es indispensable en los tiempos actuales.

7. Termómetro digital Niceao SD-526

Si estás buscando un termómetro digital barato y de buena calidad, no cabe duda de que este es una gran opción que debes tener en consideración, porque permite tener una medición rápida. Usa la última tecnología para tomar la temperatura en tan solo 1 segundo, con una gran precisión. Ofrece una pantalla LCD que se iluminará dependiendo de si no existe fiebre, detecta fiebre moderada o detecta fiebre alta.

De esta forma se vuelve mucho más práctico para la detección de fiebre de una forma realmente sencilla y rápida. Tiene un modo silencioso que permite tomar la temperatura sin ningún tipo de ruido, incluso durante la noche, siendo perfecto para cuando los bebés están durmiendo. Cuenta con la opción de almacenar hasta 32 registros de memoria, y se apaga automáticamente para ahorrar batería.

Este termómetro tiene muy buenas opiniones por parte de los usuarios que lo han comprado, afirmando que "es muy cómodo y se puede ver la evolución gracias a que almacena muchas temperaturas". También aseguran que "por el precio merece la pena, aunque no incluye las pilas". Si buscas una opción barata pero que te brinde una buena capacidad de medición, esta será una gran opción para ti.

Qué termómetro digital de pistola elegir

Antes de comprar uno de estos termómetros debes tener claros algunos aspectos que resultarán fundamentales para tomar una decisión de compra acertada. Dentro de los principales a tener en cuenta se encuentran los siguientes:

Precisión

Es muy importante tener en cuenta que la precisión es muy importante al hablar de un termómetro digital en especial porque se trata de tu salud. Por este motivo, debes optar por aquellos modelos que tengan un nivel de precisión de +-0.5°C o menor para que puedas tener la lectura más precisa posible.

El uso de estos termómetros está muy extendido en la actualidad, en especial apara controlar as infecciones virales por COVID-19. En caso de que el termómetro que vas a comprar no tenga un rango de precisión como el que te he indicado, será mejor que descartes la idea de comprarlo, porque no te será de gran ayuda.

Tipo de pantalla

El tipo de pantalla es otro punto a tener en cuenta, en especial porque debes asegurarte de elegir un modelo que tenga una pantalla iluminada. De esta forma, podrás hacer mediciones de noche o en sitios de poca iluminación. Este no es un detalle menor, y si no tienes una iluminación en tu pantalla puede ser necesario que te esfuerces demasiado viendo la lectura.

Tamaño

Puedes encontrar varios tamaños y modelos de termómetros láser, pero el más cómodo y que está más difundido en la actualidad es el termómetro pistola. Esto debido a que es muy fácil de manejar y se puede manejar con tan solo una mano, sin que tengas que hacer ningún tipo de esfuerzo.

Estos termómetros son ideales para tomar la temperatura a los bebés mientras que están durmiendo. Pero para ello, debes asegurarte de que incluya una función silenciosa para que puedas evitar despertar al bebé mientras duerme.

Precio

Si estás buscando un termómetro digital barato, debes tener en cuenta que existen opciones desde los 10 euros en adelante. Aunque algunos no son tan precisos como puedes necesitar, por lo que por lo general tendrás que pagar más de 30 euros por un termómetro que sea de alta fiabilidad.

Si hablamos de termómetros para el uso médico, por lo general estos tienen un coste de hasta 100 euros o incluso más. Debes tener presente que existen otros termómetros de pistola que pueden ser usados a nivel industrial, y que tienen unos precios que pueden alcanzar hasta los 500 euros. Sin embargo, estos no son compatibles con la medición de la temperatura en personas, por lo que no es aconsejable comprar este tipo de modelos.

¿Cómo funciona un termómetro digital?

Los termómetros digitales tienen un funcionamiento bastante sencillo, y se pueden usar para medir la temperatura de una forma fácil. Estos termómetros mediante un dispositivo de lectura infrarrojo se encargan de detectar la radiación térmica que es emitida por una persona. De esta forma, se puede tener una lectura de la temperatura en tan solo unos cuantos segundos.

Este es un termómetro que puede detectar la temperatura entre los 5 y los 15cm dependiendo del termómetro utilizado. De esta forma, se puede reducir el riesgo de contaminación cruzada entre las personas evaluadas, lo que garantiza que es una gran opción.

Muestra una lectura de la temperatura muy rápida, y se puede limpiar o desinfectar sin ningún tipo de inconveniente. Debes tener presente que, el lugar dónde se utilice y la forma de usarlo pude afectar de forma negativa el proceso de lectura. Por este motivo, es mejor conocer cómo se usan estos termómetros para que puedas hacerlo de una forma correcta.

¿Cómo usar el termómetro digital?

Su principal ventaja es que este tipo de termómetros no necesitan estar en contacto con la persona a la que se le toma la temperatura. Por esto, se puede guardar la distancia corporal entre ambas para que puedas realizar una lectura totalmente libre de contacto.

Para que puedas usarlo de una forma satisfactoria, simplemente debes adaptar el aparato a las condiciones ambientales esperando unos segundos antes de utilizarlo. Una vez que el aparato se calibre por sí solo será el momento de comenzar a utilizarlo.

Debes asegurarte de apuntar hacia el punto específico donde se quiere tomar la temperatura, que por lo general es la frente de la persona. Con la ayuda del puntero láser debes enfocar la ubicación durante un par de segundos mientras que se realiza la lectura. Una vez que se escanee el campo con el sensor infrarrojo, se obtendrá la temperatura obtenida en la pantalla.

Sin importar el tipo de termómetro de pistola que escojas, el funcionamiento será común para todos los modelos. Esto te garantizará que tendrás una forma sencilla de usarlos sin importar el modelo que decidas escoger.

¿Cómo saber si un termómetro digital funciona bien?

Debes tener en cuenta que los termómetros digitales pueden tener algunos problemas de funcionamiento. Para saber si tu termómetro digital está funcionado bien debes fijarte en lo siguiente:

Indica LO en la pantalla

Cuando el termómetro te indica LO en la pantalla, se debe a que la temperatura que está captando es demasiado baja. Por lo general, esto pasa cuando la temperatura ambiente es de aproximadamente 21°C o inferior.

Debes tener en cuenta que, la temperatura corporal puede oscilar entre los 35.8°C y los 36.9°C, y es cuando el termómetro podrá captar la temperatura. Si la temperatura es más baja podría ser un caso de hipotermia, por lo cual el indicador LO no será una falla del termómetro, sino que la temperatura es muy baja.

Se ha acabado la pila

Debes tener en cuenta que, cuando este tipo de termómetros no emiten el pitido característico, se debe a una falla de la pila. También puede que el termómetro no encienda, y por este motivo, debes verificar cambiando la batería, que por lo general será suficiente para reparar el problema.

Temperaturas diferentes

La temperatura corporal por lo general está variando con el paso del día, debido a que somos seres que estamos vivos. Por esto, si realizas dos mediciones puede que la temperatura tenga ligeras variaciones que debes tener en cuenta.

Si quieres comprobar la efectividad de tu termómetro digital, puedes optar por comparar la medición con un termómetro de mercurio tradicional. Si compras alguno de los modelos que te he mostrado, es muy probable que la lectura de la temperatura sea igual.

En caso de fallos como que la pantalla parpadea o que el botón de encendido esté suelto, lo mejor será ponerte en contacto con el fabricante. Esto debido a que estas si son fallas que pueden afectar la efectividad del aparato para medir la temperatura.

¿Cómo tomar la temperatura con un termómetro digital?

Para que puedas tomar la temperatura de una forma correcta con un termómetro digital de frente, debes asegurarte de tener claros los siguientes puntos básicos:

Debes usarlo en espacios sin corrientes de aire, y evitar cualquier tipo de exposición al sol o a fuentes de calor radiante.

La temperatura ambiente debe estar entre los 16 y los 40°C.

Siempre se debe contar con una humedad relativa menor al 85%.

La frente debe estar limpia, seca y totalmente despejada.

Se deben evitar los movimientos de la persona durante la medición

Una vez que se cumplan estas condiciones, simplemente tendrás que apuntar con el termómetro a la frente de la persona y proceder a tomar la lectura de la temperatura.

¿Los termómetros infrarrojos dañan la vista?

En redes sociales se viralizó un contenido que afirmaba que los termómetros infrarrojos dañaban la vista, pero esto no es así. Estos termómetros emiten una señal y reciben otra diferente. Es verdad que la radiación infrarroja puede producir daños en tejidos.

Sin embargo, los termómetros no emiten energía, puesto que el sensor únicamente mide la radiación que emite el usuario. Incluso los termómetros que cuentan con una señal láser son totalmente seguros, siempre que se apunte bien. Esto debido a que este láser no quema y no emite calor, por lo que no representa riesgo alguno para tus ojos.