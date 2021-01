Los 7 mejores tocadiscos de vinilo vintage

Puede que tengas una colección de viejos vinilos en tu hogar, pero no tienes dónde escucharlos, y quieres revivir la nostalgia y recordar los viejos tiempos....o no tan viejos. Para solucionar esto necesitarás uno de los mejores tocadiscos de vinilo vintage que puedes encontrear en el mercado y así reproducir tus vinilos y relajar tu mente. Del análisis que hemos hecho, el mejor que puedes encontrar ahora es el DIGITNOW! M46W, porque te ofrecerá todo lo que necesitas para reproducir tus vinilos favoritos, además de tener un look retro maravilloso.

¿Cuál es el mejor tocadiscos de vinilo vintage?

No todos los tocadiscos de vinilo son iguales, y por este motivo debes asegurarte de elegir uno que se ajuste a tus necesidades. Es por este motivo hemos seleccionado las 7 mejores opciones que podrás encontrar en el mercado. Así que, sin más preámbulos, vamos a conocer ya la lista de los mejores tocadiscos.

Estos son los mejores tocadiscos de vinilo vintage tras nuestro análisis:

1. Tocadiscos de vinilo DIGITNOW! M46W

Es una de las mejores alternativas que puedes encontrar en el mercado, en especial porque es un equipo digital, que cuenta con múltiples características. Además, de ser un tocadiscos, ofrece una radio FM, así como una conexión de bluetooth y una entrada USB.

Ofrece tres velocidades diferentes para reproducir tus vinilos a 33, 45 y 78 RPM. Cuenta con un sistema de grabación directa desde la música de radio, por bluetooth o de discos de gramófono. Esto te permite pasar el audio a formato MP3 de forma directa, garantizando así que tendrás una mayor comodidad. Además, cuenta con un sistema de altavoces estéreo integrados, y una práctica pantalla LCD con retroiluminación que permite tener la mayor comodidad. Tiene una cubierta antipolvo de cuero, y mediante su salida RCA te permitirá conectarlo a un amplificador de una forma bastante eficiente.

Este modelo tiene muy buenas opiniones por parte de los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "tiene un diseño vintage perfecto, y que tiene también radio y conexión USB para que puedas poner música fácilmente". También aseguran que "es muy recomendable, y tiene un acabado muy bonito para la decoración cuando no se utiliza". Es una gran opción, en especial porque tiene muchas funciones interesantes, y cuenta con una batería para usarlo de forma inalámbrica.

2. Tocadiscos de vinilo WOCKODER KD-3011BU

Es una gran opción, en especial porque cuenta con un diseño muy elegante y que te permite tener un elemento que dará un toque elegante y sofisticado a tus ambientes. Tiene la capacidad de reproducir discos de 7", 10" y 12" de una forma bastante efectiva. Además, permite la reproducción a una velocidad de 33/45/78 RPM para que consigas así el mejor rendimiento. Y tiene un cartucho de alta sensibilidad que permite leer la información de una forma realmente precisa.

Cuenta con conexión para la grabación inalámbrica, y cuenta con reproducción desde SD y USB para aportar una mayor versatilidad a este modelo. Ofrece un sonido estéreo de alta definición con un gran volumen, y permite disfrutar de la música mientras que disfrutas de una buena decoración en la habitación. Además, ofrece un tamaño portátil con un diseño de maleta que te permite conseguir la mayor comodidad posible y así llevarlo a cualquier parte de forma totalmente portátil.

Las reseñas de los usuarios sobre este modelo son bastante positivas afirmando que "funciona a la perfección, con una gran calidad de sonido y una gran portabilidad". Además, aseguran que "la caja está hecha de piel sintética, y tiene una muy buena calidad con un interior forrado en fieltro de gran calidad". No cabe duda de que es una gran opción si buscas la máxima versatilidad posible, y su función bluetooth le aporta mucha más comodidad para reproducir tu música favorita desde cualquier parte.

3. Tocadiscos de vinilo DIGITNOW! M422

Estamos hablando de un tocadiscos de la más alta calidad que tiene 3 velocidades estándar de 33, 45 y 78 RPM. Esto te permite reproducir cualquier tipo de vinilo convencional y que puedas disfrutar de tu música en este tocadiscos retro. Tiene altavoces integrados, lo que te permitirá reproducir música sin tener que depender de conectar unos altavoces externos.

También cuenta con un software para PC, que te permitirá convertir el audio a MP3, y que así puedas convertir tus vinilos a formato digital de una forma bastante rápida y cómoda. También ofrece una salida RCA en su parte posterior, que permite conectar unos altavoces externos, y un conector para auriculares en su parte frontal. Cuenta con un diseño de maletín, el cual hace que se pueda llevar fácilmente a cualquier parte que quieras y escuchar tus vinilos favoritos de una forma muy cómoda.

Quienes han comprado este modelo aseguran que tiene una "excelente relación calidad-precio, y es genial para escuchar los vinilos antiguos". Por otra parte, aseguran que "tiene un diseño muy bonito de estilo vintage, y tiene muy buena calidad de sonido con sus altavoces incorporados". Es un tocadiscos de alta calidad, y que te permite digitalizar toda tu música de vinilos y pasarla a un formato digital de una forma realmente rápida.

4. Tocadiscos de vinilo PRIXTON VC400

Se trata de un reproductor de vinilo de alta calidad, y que te permitirá convertir tu música favorita a formato WAV rápidamente. Es un modelo con conectividad mediante bluetooth, y que incorpora dos altavoces de 3W, para que puedas reproducir tu música favorita en cualquier parte. Además, cuenta con una salida RCA, Puerto USB y un puerto para la conexión de auriculares.

Este tocadiscos cuenta con las tres velocidades estándar de 33/45/78RPM, lo que permitirá que puedas reproducir fácilmente todos tus vinilos. Además, puedes reproducir tu música favorita directamente mediante la conexión bluetooth cuando no tengas un disco. Tiene una aguja de cerámica, y una maleta de estilo vintage con un acabado de madera natural. Esto le confiere un diseño muy elegante y atractivo y que puedes llevar a todas partes gracias a su práctico diseño de maletín.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo, asegurando que "tiene una muy buena calidad de sonido, y tiene unas instrucciones muy claras para conseguir aprovechar todas sus funciones". También aseguran que "es un aparato formidable, que permite reproducir vinilos tanto grandes como pequeños, y cuenta con una palanca para levantar la aguja y la función de auto stop". Este es un tocadiscos de alta calidad, y que te permitirá digitalizar por completo tus vinilos de una forma muy práctica.

5. Tocadiscos de vinilo Mersoco M435

Se trata de un tocadiscos de estilo vintage, que tiene un diseño de maletín que permite su fácil traslado y que así puedas llevarlo a cualquier parte sin ningún inconveniente. Ofrece 3 velocidades de 33/45/78RPM, lo que permite disfrutar de todos los vinilos de una forma muy efectiva y es compatible con todos los vinilos para que puedas disfrutar de toda tu colección con este aparato.

Tiene una función bluetooth lo que permite que puedas conectarlo de forma inalámbrica a tu móvil o al ordenador de una forma muy cómoda. Tiene una toma para auriculares con una entrada auxiliar de 3.5mm, para reproducir música de una forma muy eficiente desde cualquier dispositivo. También ofrece una conexión RCA de salida para que puedas conectar unos parlantes de una forma sencilla y ampliar el sonido de la misma.

Este modelo tiene muy buenas reseñas por parte de los usuarios que lo han comprado, asegurando que "es una gran opción, en especial porque es totalmente portable, incluye conexión de bluetooth y altavoces para usarlo en cualquier parte". Además, aseguran que "es una buena combinación retro-moderno, y es perfecto para la decoración de la casa cuando no se está usando". Es un modelo que tiene un encanto clásico pero que permite conectarlo a los dispositivos modernos.

6. Tocadiscos de vinilo Amzdeal AMDCPJ01-JP

Se trata de un tocadiscos que tiene 3 velocidades de 33/45/78RPM, y que incorpora 2 altavoces estéreo para que puedas reproducir tus vinilos favoritos en cualquier lugar. Es compatible con vinilos de 7", 10" y 12", y con su cartucho de alta sensibilidad puede leer fácilmente toda la música. Tiene una conexión de productor de grabación inalámbrica, y una función de reproducción tanto por SD como por USB.

Tiene un gran nivel de volumen y si lo deseas lo puedes conectar a unos parlantes externos para tener una mejor calidad de sonido. Tiene un diseño de maleta de estilo retro, y su carcaza está hecha de grano de madera de color marrón rojizo con asas y hebillas de bronce. Este modelo viene con 2 agujas, lo que te permitirá tener una mayor durabilidad en tu tocadiscos, en especial porque las agujas son las que más se desgastan en estos aparatos.

Las opiniones que tiene este modelo por parte de los usuarios que lo han comprado son muy positivas, afirmando que "es muy original, y tiene una gran calidad de sonido". También aseguran que "el diseño vintage con acabados de madera es todo un acierto, y se puede reproducir desde cualquier medio de una forma realmente cómoda". Es una gran opción si buscas un altavoz bonito y altamente decorativo para tu hogar.

7. Tocadiscos de vinilo Mersoco M49

Este es un tocadiscos de muy buena calidad y que te permite reproducir vinilos a las velocidades de 33/45/78RPM. De esta forma podrás disfrutar de todos tus discos de vinilo de una forma muy cómoda. Además, cuenta con una conexión bluetooth que permite que puedas disfrutar de toda tu música favorita a través de este dispositivo, y gracias a su altavoz estéreo integrado no necesitarás ningún apoyo de audio externo.

Tiene una aguja de alta sensibilidad para brindar la mayor calidad de sonido posible y así se podrá grabar con precisión la música de tus vinilos. Cuenta con una salida auxiliar y RCA para que puedas conectar cualquier tipo de amplificador para mejorar la experiencia de sonido. Cuenta con un diseño en madera natural, con una funda de protección extraíble, y este permitirá decorar tu hogar de una forma realmente sencilla.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo, asegurando que "tiene una gran calidad y un buen precio y sus altavoces cumplen por completo con su cometido". Por otra parte, aseguran que "es bonito, sencillo y de muy buena calidad, y el sonido se puede conectar a una salida externa". Es un modelo que tiene una gran calidad en su altavoz, siendo superior a muchos de los modelos que te encuentras en el mercado, aunque si quieres la mejor calidad de audio debes conectarlo a una salida externa.

Cómo elegir un tocadiscos: Tips y consejos de un melómano

Antes de escoger un modelo de tocadiscos de vinilo vintage, debes tener en cuenta algunos puntos básicos para que puedas tomar una buena decisión de compra. Dentro de ellos están:

Materiales y mecánica

El material con el que esté fabricado el tocadiscos es algo básico a tener en cuenta, en especial porque deben ser materiales robustos y su construcción interna debe ser sólida. Esto con la finalidad de que puedas conseguir la mayor vida útil, siendo los de acabados en madera una gran opción a tener en cuenta.

Por otra parte, debes asegurarte de que pueda reproducir dos o tres velocidades, puesto que así podrás reproducir todo tipo de vinilos sin problemas. Aunque es raro ver en la actualidad discos de vinilo de 78RPM, lo mejor es que elijas un modelo con varias velocidades para que puedas conseguir la mayor compatibilidad posible.

Conectividad

Debes tener en cuenta que muchos modelos cuentan con diferentes tipos de conexión, como la conexión por bluetooth, por USB y con la posibilidad de leer música desde una tarjeta SD. Algunos tocadiscos modernos permiten incluso la reproducción de CD o casete, aunque estos no son tan populares en el mercado.

Debes buscar una opción que tenga una conexión RCA, porque así podrás utilizar unos altavoces externos que tengan una mayor calidad de sonido. Recuerda que, los altavoces que vienen con este tipo de dispositivos no suelen ofrecer una gran calidad de sonido.

Cápsulas y agujas

Los modelos vintage no suelen tener cápsulas y agujas de la más alta calidad, por lo cual no será un punto tan importante a tener en cuenta. Sin embargo, siempre podrás cambiarlas por otras que sean más técnicas, pero debes asegurarte de que el modelo que escojas sea compatible con este tipo de agujas.

Digitalización USB

Puede ser una gran opción comprar un tocadiscos que tenga la opción de digitalizar toda tu colección de vinilos. Para ello, puede que un tocadiscos todo en uno sea la mejor alternativa que puedes tener en consideración para que puedas tener la mayor funcionalidad posible.

Estética

No se debe dejar de lado el estilo, en especial porque si eliges un tocadiscos que tenga un estilo vintage, podrás aprovechar para que disfrutes de un tocadiscos que sea muy decorativo. Puedes elegir el modelo que mejor se ajuste a tus estancias para que cuando no lo utilices se vuelva parte de la decoración de tu hogar, teniendo así un estilo retro en tus ambientes.

¿Qué es un tocadiscos de vinilo?

Un tocadiscos de vinilo es un sistema que permite la reproducción de sonido electromecánico analógico. Es el sucesor del gramófono, y usa su misma tecnología, para reproducir la música almacenada en discos de vinilo.

Esto sustituyó el sistema de cilindro de fonógrafo por un disco, el cual ofrece una buena calidad de sonido. Sirve para reproducir todos los vinilos antiguos y conseguir recuperar la música clásica, existiendo en la actualidad tocadiscos muy modernos que permiten conseguir una gran versatilidad porque pueden reproducir todos los tamaños de discos de vinilo de una forma bastante cómoda y rápida.

¿Cómo funciona un tocadiscos de vinilo?

Los discos de vinilo tienen ciertas tienen surcos en los cuales se graba la música y el tocadiscos lo que hace es girar en dirección contraria a estos surcos. Esto causa que se produzca la vibración de la aguja mientras que se encuentra en movimiento, aunque estas vibraciones por sí solas no sirven de mucho, por lo cual se convierten en señales eléctricas con la ayuda de dos imanes y dos bobinas dentro de la cápsula fonocaptora.

Estas señales son amplificadas y son enviadas a los altavoces. Dependiendo de la forma de la aguja, el material y otros factores se podrá tener una reproducción que será mucho más fiel o de menor calidad.

En realidad, se trata de un sistema que es bastante simple, y que permite codificar las imperfecciones presentes en la superficie de los discos de vinilo para codificarlas en audio. Debes tener en cuenta que si el disco es LP se reproducirá a una velocidad constante de 33 1/3 RPM, mientras que los singles giran a 45RPM.

¿Cómo poner un disco de vinilo en un tocadiscos?

Para poner un disco de vinilo en el tocadiscos bastará con insertarlo en la posición adecuada dependiendo del lado del disco que vas a escuchar. Una vez colocado, debes bajar el brazo para que la aguja y la cápsula entren en contacto con el vinilo y comience a funcionar el tocadiscos.

Debes asegurarte de posicionar la aguja en el borde exterior del disco a unos 6mm del borde para comenzar a reproducir tu vinilo. Debes tener en cuenta que, debes elegir bien la velocidad dependiendo del tipo de vinilo que vayas a reproducir, porque de lo contrario puedes tener una reproducción muy lenta o muy rápida.

Recuerda que, si no se elige bien la velocidad la aguja no recorrerá las ranuras de la superficie del vinilo de una forma adecuada. Por lo cual, se verá afectada directamente la reproducción, y por este motivo debes asegurarte de configurar bien tu tocadiscos para evitar inconvenientes.

¿Cómo saber si la aguja del tocadiscos está mal y cuando cambiarla?

Para saber si debes cambiar la aguja de tu tocadiscos, debes tener claro que existen algunos consejos que serán básicos para que puedas determinar si la aguja de tu tocadiscos está en buen estado. Dentro de los puntos que debes tener en cuenta están los siguientes:

Puedes revisar si la aguja está desgastada o si tiene dobleces mediante una lupa o con un microscopio. En caso de que observes residuos oscuros en la aguja esto quiere decir que la aguja requiere de una limpieza o incluso de un reemplazo de la misma.

mediante una lupa o con un microscopio. En caso de que observes residuos oscuros en la aguja esto quiere decir que la aguja requiere de una limpieza o incluso de un reemplazo de la misma. Otra forma de saber si la aguja está en mal estado es porque se disminuye la calidad del sonido . Para saber si es el caso, debes escuchar un disco que conozcas a la perfección y así podrás notar si ha disminuido la calidad del sonido.

. Para saber si es el caso, debes escuchar un disco que conozcas a la perfección y así podrás notar si ha disminuido la calidad del sonido. En caso de que la aguja salte a menudo, este es un claro indicador de que se debe cambiar de inmediato, porque de lo contrario lo más probable es que termines dañando tus vinilos.

este es un claro indicador de que se debe cambiar de inmediato, porque de lo contrario lo más probable es que termines dañando tus vinilos. Si compras un equipo de segunda mano, lo mejor es que cambies la aguja de inmediato porque no sabrás que tan vieja es la aguja.

Siguiendo estos simples consejos, podrás conocer el estado de las agujas de tus vinilos y así conseguirás el máximo rendimiento posible.

¿Dónde comprar un tocadiscos de vinilo retro?

Los tocadiscos de vinilo retro o vintage, son bastante populares en la actualidad, y te permiten conseguir reproducir tu colección de vinilos de forma sencilla. Los puedes conseguir en grandes superficies como Carrefour o El Corte Inglés, aunque su precio puede ser elevado.

Si quieres tener los precios más ajustados del mercado, lo mejor es optar por hacer tu compra directamente en Amazon. Allí encontrarás las mejores opciones, podrás hacer la compra desde la comodidad de tu hogar y recibirás tu tocadiscos en muy poco tiempo en la puerta de tu casa.

Mejores marcas de tocadiscos de vinilo vintage

Existen múltiples marcas que te ofrecerán una buena calidad a la hora de reproducir tus discos de vinilo. Las marcas que te ofrecerán una mejor relación calidad-precio son:

DIGITNOW!: es una gran marca si buscas un tocadiscos vintage de alta calidad y que tenga todas las características que buscas a un buen precio.

es una gran marca si buscas un tocadiscos vintage de alta calidad y que tenga todas las características que buscas a un buen precio. PRIXTON: Esta es una marca que se destaca por brindar unos tocadiscos de buena calidad y que tienen un precio bastante ajustado.

Esta es una marca que se destaca por brindar unos tocadiscos de buena calidad y que tienen un precio bastante ajustado. Mersoco: si buscas un tocadiscos barato, pero que al mismo tiempo cuente con un gran rendimiento, esta será una gran opción que debes tener en consideración.

Si escoges un tocadiscos de cualquiera de estas marcas estarás tomando una decisión de compra totalmente acertada y disfrutarás de una buena calidad.