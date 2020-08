Desayunos deliciosos con las mejores tostadoras de pan eléctricas

Empieza el día con olor a pan recién tostado

Hay olores irresistibles. De esos que te cautivan, te envuelven y recargan de energía.

Sobre todo, las distintas esencias que emite la preparación de la comida. Pero entre todos estos aromas, no hay mejor forma de iniciar el día que con el aroma de un delicioso café caliente y un pan recién tostado. Tener una tostadora de pan en casa hoy en día es un imprescindible en la cocina. Ayuda a preparar un desayuno rápido, balanceado y rico en energía.

La costumbre de tostar pan la iniciaron las antiguas civilizaciones, de hecho la palabra tostar proviene del latín torrere, tostum, y ya los romanos se encargaron en sus conquistas de llevar con ellos su costumbre de tostar el pan. La primera tostadora eléctrica de la que se tiene constancia, fue inventada en 1893 por Alan MacMasters en Escocia. Pero fue Charles Strite en 1919 quien inventó la tostadora emergente cronometrada moderna. Y desde entonces se ha convertido en uno de los electrodomésticos más fáciles de encontrar en cocinas de todo el mundo.

Actualmente en el mercado se encuentran miles de modelos de tostadoras de pan. Desde las más básicas a las más sofisticadas. Las distintas características que se hallan en la oferta brindan a los interesados un abanico de posibilidades.

Para escoger la tostadora de pan que se adapte a la necesidad específica de cada cliente,

aquí vamos a hacer un ranking de las 10 mejores vendidas y valoradas en Amazon.es.

¿Qué tostadora de pan comprar?

Las tostadoras de pan son artefactos electrónicos de fácil uso. Son perfectamente funcionales y ayudan a tostar el pan en su punto exacto. Si quieres adquirir una, pero no sabes cuál es la ideal, aquí vamos a realizar una lista para ti.

Tostadora de pan Daily HD 2581 – Phillips

Phillips es una de las grandes marcas de aparatos electrónicos. Destaca por su alta calidad y buenos rendimientos. La tostadora de pan no es una excepción; de color blanco con gris, tiene un sistema de tostado clásico en la cual, se introducen rebanadas de pan, se nivela la temperatura y él sale cuando esté listo. No solo trabaja con rebanadas; de ella se desprende una rejilla en la parte superior en la cual se puede tostar todo tipo de pan: hamburguesa, croissant, pan baguette y cualquier otro.

El artefacto tiene ocho niveles ajustables de tostado. Esto permite tostar distintos grosores de pan sin correr el riesgo de quemarse. Se configura según el gusto de cada persona y se obtiene un resultado increíble. Tiene, además, una rejilla calentadora de bollos, pasteles y rollitos. Pero su única función no es tostar, es tan completa que tiene la función de descongelar pan y calentarlo de inmediato.

Para garantizar una limpieza fácil y segura, en el área inferior dispone de una zona

recogemigas. En ella se depositan todas las sobras del pan en una bandeja desmontable.

Cuando el pan esté listo, la tostadora tiene una palanca de extracción para sacar el producto sin mayor complejidad.

Tostadora de pan Multipan A15457 – Moulinex

La Moulinex es una tostadora de pan clásica de un tamaño estándar, pero compacto que permite su fácil movilidad. Se adapta a distintos modelos de panes como como sándwich, rebanadas de pan tradicional o en forma de bollito. Tiene una alta valoración dentro de Amazon gracias a fácil manejo. Puede tostar asta cuatro panes en simultáneo y permite visualizar la rebanada en todo momento, de esta manera, evita que abuse del calor.

La multipan tiene unas asas de toque frío, lo que permite que un manejo del artefacto fácil y seguro. Al momento de retirar la rebanada no hay forma de quemarse. La tostadora de pan es realmente potente, tiene 760 W, lo que supone un trabajo rápido y efectivo. No es necesario esperar largos minutos, en solo segundos la tostadora de pan comenzará a hacer su magia.

Además de tostar cuatros rebanadas a la vez, para la Moulinex el grosor del pan no es un limitante. Desde los más delgados a hasta los más grandes y esponjosos quedan

totalmente tostaditos y crujientes. Todo esto gracias al diseño de rejillas que permite trabajar con pan de hamburguesas, croissant, pan baguette y demás. El artefacto tiene unas dimensiones de 29 x 17 x 10 cm.

Tostadora de pan TO 4012 – Orbegozo

La tostadora de pan de Orbegozo es la de las más vendidas en Amazon.es. Además de ser top de ventas tiene altas valoraciones, lo que posiciona al artefacto como un gran aliado en la cocina. De color blanco, en la parte superior tiene unas rejillas que sobresalen del aparato. Estas se calientan al encender el equipo. La idea es colocar las rebanadas sobre estas rendijas y ellas comenzarán a hacer el trabajo.

La potencia de la tostadora es tan alta que puede calentar pizzas y panes de distintas

formas y tamaños. Para brindar un mejor trabajo, la tostadora tiene 7 niveles de tostado. Lo que significa que puedes escoger desde el más bajo hasta el más potentes para dejar un pan crujiente y dorado. Todo esto se configura en una pequeña palanca ubicada en un costado. Además de ello, integra un botón para descongelar y ventilación en caso de recalentamiento. Integra un último botón de Stop cuyo objetivo es detener el trabajo cuando el pan esté listo; así evitar que el mismo se queme.

El Orbegozo es fácil de usar y limpiar. Para ofrecer una limpieza rápida, en la parte inferior tiene una bandeja recogemigas; no solo favorece en la limpieza, sino también en el cuidado y mantenimiento del aparato. Las migas no se quedan dentro de ella, sino que se aloja en esta bandeja desmontable.

Tostadora de pan Turbo EasyToast Inox – Cecotec

La tostadora de pan de Cecotec en forma de plancha está diseñada para trabajar con distintos modelos de panes. Es plana y de forma horizontal, tiene 900 W de potencia, por lo que es una plancha con mucho poder para calentar y tostar. Tiene unas rejillas en

la zona superior donde se colocan las rebanadas. Está elaborado con acero inoxidable y tiene tres resistencias de cuarzo, lo que supone un trabajo eficaz y en menor tiempo.

En la zona frontal tiene una perilla reguladora de la temperatura con la cual se ajusta el calor para tostar el pan en las proporciones deseadas. Calienta completamente, lo que supone un trabajo completo y un tostado homogéneo. Tan solo se debe colocar la rebanada sobre la rejilla y dejar que se ponga dorado por ambos lados. Después de ello solo basta con untar un poco de mantequilla, jalea o cualquier aderezo de tu conveniencia y listo para disfrutar.

Para una limpieza fácil y correcta, en el área inferior tiene una bandeja desmontable recogemigas. Es amplia y de fácil extracción. La Turbo Easy Toast Inox tiene una zona para recoger cable. La idea es que, además de su fácil manejo, también permite un cómodo guardado.

Tostadora de pan Classic LS330D – Moulinex

Elaborada con acero inoxidable, la Moulinex Classic es una tostada de modelo clásico con dos ranuras para introducir rebanadas de pan largas y anchas tipo sándwich. Estas están dividas en dos partes cada una, lo que permite tostar cuatro panes al mismo

tiempo. Es versátil y muy potente gracias a sus 1.400 W de poder. El tostador de pan tiene seis niveles de temperatura; la idea es que se pueda ajustar a la temperatura deseada.

La Moulinex tiene un botón de Stop para detener el ciclo de tostado en cualquier momento. No es necesario esperar mucho o que el pan esté muy tostado; así cada persona puede escoger la temporalidad que mejor le convenga. Tiene, además, un sistema de extraelevación que funciona con una palanca insertada en un costado. Esta palanca trabaja a través de un elevado rápido que permite subir el pan para retirarlo del calor cuando está listo.

En la parte inferior de la tostadora se halla una bandeja recogemigas que tiene como fin permitir una limpieza rápida y sencilla. Esta es extragrande y con placas de cocción en los ángulos; de esta forma se garantiza la salida de los líquidos, ayudando a su mantenimiento y mejor funcionamiento.

Tiene un tamaño compacto de 38 x 15 x 18 cm; lo que significa que es un equipo pequeño y de fácil movilidad.

Tostadora de pan TT 7920 Óptima – Ufesa

La tostadora de pan en forma de plancha de la marca Ufesa es un equipo cómodo y seguro. Tan solo se debe colocar la rebanada sobre ella, dar vuelta y vuelta a la tostada hasta dejarla en su punto. Esta es la forma más sencilla de procurar que el pan quede tal y cómo lo desea. Es un tostador de pan muy eficiente gracias a los 650W que tiene de potencia. Pero no solo es eficaz para tostar, también funciona como descongelador de pan.

En la zona inferior se halla una bandeja desmontaje recogemigas. Es amplia y espaciosa

para mayor trabajo. El artefacto tiene un temporizador que notifica cuándo el pan está en su punto; o para calibrar los segundos que deseas de tostado. Todo esto se logra gracias a una pantalla LCD display integrada.

Los comentarios de los compradores de esta tostadora son muy positivos. Por ejemplo, una usuaria de la página web dejó su opinión sobre el artefacto: "Estoy encantada. La tostadora es fácil de limpiar ya que tiene una bandeja extraíble (que no se cae al mover la tostadora). Por defecto viene con un tiempo de unos 2 minutos y medio, pero se puede ampliar, solo se vuelve a poner en dos minutos si lo desconectas de la luz. La tostadora funciona muy bien, pero al ser horizontal, obviamente, ocupa un poco más de espacio que las tradicionales. También tiene función de 'descongelar' el pan. La volvería a comprar"

Tostadora de pan 1984 Sandwichera – Ariete

Si estás en busca de un artefacto tradicional, sin tantas opciones de manejo y funciones, la Ariete 1984 es la tostadora de pan para ti. Por su forma, puede tostar de dos hasta cuatro rebanadas de sándwich al mismo tiempo. Es práctica para los desayunos rápidos y divertidos. Está realizada con planchas antiadherentes para evitar molestias al momento de retirar el pan.

La tostadora funciona fácilmente. Se debe colocar la rebanada de pan sobre el cuadrado, cerrar la tapa y asegurar el pasador. Esperar unos minutos a que actúe y listo. Trabaja ambas caras del pan al mismo tiempo, por lo que no es necesario voltear la rebanada al terminar una parte.

Con una potencia de 750 W, la Ariete es una tostadora básica pero muy potente. Tiene una luz de encendido y apagado que alerta cuando el pan está en su punto. De esta manera, evitar que se queme o sobre pase. En eso minutos estará la rebanada lista para comer. Los comentarios en la página web destacan por su potencia, fácil uso y rapidez en el tostado.

Tostadora de pan Colours Plus Classi Cream – Russel hobbs

Con un ingenioso regulador, la tostadora de pan Russell Hobbs es un artefacto en el cual nunca se van a quemar los panes. El regulador se ajusta en distintos niveles para ofrecer un tostado ideal. Se asigna una temperatura, según el grosor del pan y el nivel de tostado que requiere el producto. En la parte superior dispone de dos ranuras amplias en las cuales se puede tostar dos rebanados al mismo tiempo. En las ranuras se pueden introducir distintos tipos de panes, de diferentes formas y tamaños.

En la zona inferior del aparato tiene una bandeja recogemigas desplegable. En esta área

se acumula todos los restos de pan, lo que permite una fácil limpieza y duración del equipo. Con un acabado en color crema, el aparato tiene una palanca en la parte lateral; esta es la función de extraelevación cuyo objetivo es facilitar la salida del pan del Russel Hobbs.

No es necesario acercar demasiado los dedos al tostador; incluso las rebanadas más pequeñas o los croissants son serán problema.

La tostadora tiene unas rejillas que se suben hasta el área de las ranuras en las cuales se

puede calentar pan de distintos tamaños y formas.

Tostadora de pan 142389 - Princess

Con un brillante diseño definido en acero inoxidable, la tostadora tiene un aspecto elegante, versátil y moderno. Está compuesta por dos amplias y largas ranuras en donde se insertan los panes para comenzar el tostado. Se pueden tostar hasta cuatro panes al mismo tiempo. En el área se puede introducir el pan de sándwich, pero también en

distintas formas y tamaño.

No solo es excelente tostando, también tiene funciones para descongelar y de calentamiento para, descongelar pan y seguir al paso de dejarlos suaves. Tiene, además, seis ajustes de temperatura para llegar al nivel deseado; desde el más bajo hasta el nivelseis que promete una acción rápida y efectiva. Incorpora un botón de "Cancelar", con el cual se puede detener el aparato en cualquier instante.

La tostadora Princess es pequeña y liviana, lo que la ubica como un equipo fácil de guardar o transportar. Dispone de una sección para almacenar el cable para mantener un método de guardado más eficiente.

Los comentarios en Amazon.es la posicionan como una gran compra: "Nos fijamos en esta tostadora principalmente por el ancho de las ranuras, ya que es más ancha de lo común y tiene capacidad para rebanadas de pan de payés o casero. También miramos que tuviera calificación energética A+++. Muy práctico el aplique de descongelado. Con un diseño moderno en color negro y plateado, se limpia facilmente pasando un paño mojado. La bandeja de las migas es ancha y recoge bien, no caen a la encimera. Tiene 6 ajustes de tostado."

Tostadora de pan Colour Plus Flame Red – Roussell Hobbs

Con un color rojo, la tostadora de pan de Russell Hobbs llegó para dar color a la cocina.

Es un artefacto electrónico eficiente y de alta capacidad que no solo es un gran elemento decorativo, sino que también dispone de grandes funciones al momento de realizar su trabajo. Es perfecta para un rápido desayuno, una merienda deliciosa o una cena ligera.

En la parte superior tiene dos ranuras amplias y anchas para insertar los distintos tipos de pan. En ella se puede introducir desde sándwich hasta pan baguette.

La Colour Plus Flame Red se controla fácilmente, por eso, obtiene resultados óptimos en poco tiempo. Dispone de una rejilla superior que tienen la finalidad de descongelar y calentar pan. El color rojo que se conjuga con sus múltiples funcionalidades, la posicionan como un elemento cómodo y versátil al momento de usar.

El equipo tiene una tecnología de "tuesta rápido" para disminuir el tiempo de espera.

Los desayunos y las meriendas son muy rápidas gracias a este elemento de gran utilidad. Tiene una palanca de extraelevación; razón suficiente para no preocuparse por las quemaduras. Esta permite que el pan se eleve lo suficiente hasta que sea seguro tocarlo.

Preguntas frecuentes sobre una tostadora de pan

Todas las tostadoras son funcionales y altamente capaces de cumplir con su trabajo básico. Si aún tienes ciertas dudas sobre el tema, aquí te dejamos esta lista con preguntas

frecuentes.

¿Cuál es la mejor tostadora de pan?

Todas las tostadoras tienen sus ventajas y desventajas. Al momento de comprar debes

evaluar cuáles son las necesidades que deseas cubrir y de allí, parte tu elección. Pero, si

podemos destacar alguna por su alta valoración en Amazon.es y grandes funciones es la Philips Daily HD 2581 . Además de tener gran valoración, es la más vendida.

¿Cómo poner el pan en la tostadora?

Tostar un pan es una de las actividades más sencillas en la cocina. Para hacerlo, tan solo

necesitas seguir estos pasos:

1. Selecciona la rebanada a tostar.

2. Introdúcela en las ranuras.

3. Baja la palanca de extracción, si la tiene.

4. Asigna una temperatura ideal.

5. Colocar el cronómetro para alertar cuando el pan esté listo.

6. Sácalo con ayuda de la palanca de extracción.

¿Qué tomar en cuenta al comprar una tostadora de pan?

Algunos consejos a considerar al momento de comprar una tostadora de pan:

1. Las ranuras que permiten tostar hasta cuatro panes a la vez, son las mejores para

las familias.

2. Ten en cuenta el ancho de la ranura, dependiendo de ello, podrás agregar trozos de pan.

3. Las tostadoras con rejillas en la zona superior son las menos seguras, se corre el riesgo de quemarse con esta área.

4. Debe tener una bandeja recogemigas.

5. Asegúrate que posea una opción para descongelar, así como de calentar y recalentar.

6. Palanca de extraelevación.

¿Cómo limpiar una tostadora de pan?

Sigue estos pasos para limpiar correctamente una tostadora de pan por dentro:

1. La tostadora debe estar fría y desenchufada.

2. Coloca un papel periódico en la superficie para evitar problemas con la bandeja recogemigas.

3. Vaciar la bandeja, luego lavarla con agua y jabón. Déjala secar muy bien antes

de integrar.

4. En las paredes internas se debe frotar con cuidado un cepillo de dientes húmedo.

5. Coloca la tostadora boca abajo y déjala reposar.

6. Evita utilizar productos muy fuertes que puedan dañar el artefacto.

¿Cada cuánto tiempo se debe limpiar una tostadora?

Se recomienda limpiar a diario con un paño húmedo por encima para evitar la acumulación de grasa y polvo, pero las limpiezas profundas son ideales una vez al mes.