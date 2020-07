Los mejores ventiladores de pie: ¡Refréscate y di adiós al calor!

Ventiladores de pie, tu aliado frente al calor

Durante el verano las altas temperaturas no tienen que ser tus enemigas, incluso si los días se tornan especialmente calurosos. Seguramente que te apetece salir a la playa o a la piscina para defenderte de las altas temperaturas y pasar un buen rato, pero no siempre tienes esta opción a mano y tienes que buscar alguna alternativa. Por este motivo, en el día de hoy hablaremos de los mejores ventiladores de pie, para que puedas refrescar tus espacios de una forma sencilla.

Hemos seleccionado únicamente las mejores opciones para que puedas tener un rendimiento óptimo y que puedas mantener tus espacios frescos. Para ello hemos seleccionado las mejores opciones de ventiladores de pie, para que puedas elegir el que más te convenga, y que así puedas refrigerar tus espacios de una forma realmente óptima. Así que, te invitamos a que sigas leyendo para que puedas encontrar el modelo que mejor se adapte a tus espacios, y así puedas onbtener los resultados deseados.

¿Cuál es el mejor ventilador de pie?

En el mercado te encuentras diferentes tipos de ventiladores, puedes encontrar varios modelos de suelo, de sobremesa, de torre o incluso de techo. Pero, el día de hoy nos vamos a centrar en los ventiladores de pie, puesto que estos te permitirán tener un ambiente bastante fresco y no tendrás que gastar mucho dinero. Así que, sin dar más rodeos comenzaremos de inmediato con el listado de las mejores opciones que encontrarás en el mercado.

Ventilador de pie silencioso Orbegozo SF0148

Ventilador de pie Orbegozo SF 0148

Esta es una de las mejores opciones que tendrás en cuanto a calidad y precio, y que ofrece unas grandes características para mantener tus espacios frescos. Este es un ventilador de oscilación que permite refrescar de una forma mucho más eficiente y distribuir el aire de una forma óptima.

Ofrece una altura regulable para que lo adaptes a todas tus necesidades y gracias a sus aspas de 40cm, podrás conseguir unos mejores resultados. Su consumo es bastante bajo, puesto que su motor es de tan solo 50W y su eficiencia energética es de clase A. Tiene tres velocidades diferentes de ventilación, pero en los calores veraniegos la mejor opción es optar por la máxima potencia.

Ver precio

Las opiniones sobre este ventilador no podrían ser más favorables, en especial porque los

usuarios afirman que "permite montarlo en 10 minutos". Además, aseguran que es una "muy

buena compra", lo que hace que sea una gran opción si lo que buscas es un ventilador de alta calidad, un gran rendimiento y un precio bastante ajustado.

Ventilador de pie Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640

Ventilador de pie Rowenta Turbo Silence

Si necesitas un ventilador de una alta potencia, sin duda este es una gran opción, gracias a su tecnología de 5 aspas, y su asa ergonómica para el transporte. Este cuenta con diámetro total de 30cm, y una altura ajustable para que puedas graduarlo a las necesidades que tengas.

Es un ventilador muy potente que tiene 5 velocidades que permitirá que consigas el caudal de aire que prefieras, y con su posición turbo permite tener una corriente de aire fresco. En todo caso, es un modelo bastante silencioso, el cual emitirá tan solo 45dB de ruido cuando se utiliza en la posición nocturna para que puedas dormir. Su caudal de aire es de 80m3/min, lo que te permitirá conseguir unos mejores resultados. Además, con su rejilla de seguridad reforzada se podrán tener unos mejores resultados.

Ver precio

Según las opiniones de otros usuarios, esta es una gran opción en especial porque "es muy buen producto". Además, se caracteriza por ser un ventilador "muy bueno tanto por el ventilador como por su precio". Puede que el precio sea un poco más elevado que otros modelos, pero sin duda merece la pena pagarlo por sus prestaciones.

Ventilador de pie Aigostar Daisy 33JTP

Ventilador de pie Aigostar Daisy

Para los que buscan una opción barata, y funcional para su hogar para bajar las altas temperaturas del verano, esta sin duda es una de las mejores. En todo caso, este es un ventilador que ofrece una oscilación de 80 grados, con la cual se puede alcanzar cualquier zona de las habitaciones de una forma bastante sencilla y cómoda.

Cuenta con un motor que tiene una potencia de 40W, y que es bastante silencioso para que no te altere tus espacios. Ofrece tres velocidades para que lo puedas ajustar a la velocidad que quieras entre las 900RPM y las 1250RPM. Además, es un modelo muy fácil de guardar, lo que hace que durante el invierno lo puedas plegar y guardarlo sin que tengas que preocuparte en absoluto por el espacio.

Ver precio

Entre las características que se destacan de este modelo según los usuarios se encuentran que es un "ventilador de bajo consumo y bastante silencioso". También afirman que es bastante "ligero y estable", así como que ofrece una buena potencia para todos los espacios, lo que permite que tengas un ventilador de alta calidad a un buen precio.

Ventilador de pie Cecotec EnergySilence 1010

Ventilador de pie Cecotec EnergySilence

Si estás buscando un ventilador de alta potencia, sin duda que esta es una gran opción, en especial porque ofrece una potencia total de 60W. Además, con su sistema de 10 aspas superpuestas en 2 niveles ofrecen una máxima sensación de frescor, lo que te permitirá conseguir los mejores resultados en todo momento.

Su motor está fabricado en cobre de alta eficiencia, y con su práctica pantalla LED permitirá

ajustar la temperatura y la velocidad más fácilmente. Para bridarte la mayor comodidad, este

modelo ofrece incorpora un práctico mando a distancia, con el cual podrás controlar el ventilador dependiendo de la temperatura que tengas en tus espacios. Su sistema de 6 velocidades también permite que gradúes fácilmente el caudal de aire de una forma realmente óptima. También con su práctico temporizador podrás programarlo para que se apague por sí solo.

Ver precio

Los usuarios que han comprado este ventilador afirman que es un "ventilador elegante y de alta calidad". También destacan que es "ventila bien sin gastar tanta electricidad". Por este motivo, este ventilador es una de las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado.

Ventilador de pie Cecotec ForceSilence 520

Ventilador de pie Cecotec

Si buscas un ventilador de pie sencillo y que tenga un coste ajustado, pero que al mismo tiempo ofrezca unos grandes resultados, entonces esta será una gran opción para ti. Esto debido a que cuenta con una gran potencia de 50W, y te ofrecerá 4 velocidades diferentes para que puedas adaptarlo a tus necesidades.

Este ventilador cuenta con un motor de alta eficiencia lo que te permitirá gastar menos electricidad, y con su temporizador ajustable hasta los 120 minutos, podrás programarlo para que se apague automáticamente. Su diseño es bastante elegante, y cuenta con una altura ajustable entre los 110 y los 135cm.

Ver precio

Las opiniones de muchos de los usuarios que compraron este modelo son bastante positivas, afirmando que es un modelo "muy recomendable". Sin embargo, se debe tener en cuenta que es un ventilador "no tan silencioso", pero teniendo en consideración su coste, es una buena opción y cumple su funcionalidad por completo.

Ventilador de pie Pro Breeze Ventilador Pedestal

Ventilador de pie Pro Breeze

Si estás buscando un ventilador potente, este será una gran opción, en especial porque está

equipado con un motor que tiene 55W de potencia. Además, cuenta con un gran cabezal de

50cm, lo que te permite tener unos grandes resultados gracias a sus 5 aspas fabricadas en ABS.

Frece cuatro programas de funcionamiento para que lo ajustes a tus necesidades, y gracias a sus tres velocidades podrás adaptarlo a tus necesidades de refrigeración durante el verano. Ofrece una práctica pantalla LED y un control remoto, lo que facilitará en gran medida su operación.

También ofrece un temporizador ajustable hasta 7,5 horas, para que el ventilador se apague de forma automática.

Ver precio

Según las opiniones de los usuarios que han comprado ese modelo, aseguran que es un "muy buen ventilador". Además, también destacan que es de "buena calidad", y que es totalmente recomendable. Sin embargo, algunos usuarios afirman que este modelo puede ser un poco ruidoso por lo que no lo recomiendan para dormir.

Ventilador de pie Orbegozo SF0640

Ventilador de pie Orbegozo SF 0640

Sin duda alguna este se trata de un ventilador silencioso que te permitirá tener una buena

ventilación en tu hogar. Este cuenta con 5 aspas y un diámetro de 40cm, lo que permite tener un gran caudal de aire para que mantengas tus espacios siempre frescos.

Este cuenta con 4 velocidades diferentes, para que puedas elegir la que más se adapte a tus

necesidades dependiendo del momento del día. Ofrece un práctico mando a distancia para

controlarlo fácilmente, y con su función turbo, se puede obtener un gran caudal de aire. Se

destaca por tener una función silent, con la cual se puede conseguir un funcionamiento con muy poco ruido durante la noche.

Ver precio

Dentro de las opiniones que tienen los usuarios que ya han comprado estos modelos se destacan las que afirman que es "un lujo a buen precio", o las que afirman que es "bien de aire y bien de ruido". Esto debido a que es un modelo que no molestará a la hora de dormir, lo que permitirá tener unos grandes resultados.

Ventilador de pie Cecotec EnergySilence 560

Ventilador de pie Cecotec EnergySilence 560

Esta es una gran opción, en especial porque se destaca por ser una opción que te ofrecerá una buena sensación de frescura con un nivel de ruido adecuado. En todo caso, este modelo cuenta con 4 aspas de gran diámetro que combinadas con su motor de 60W, hacen que tengas una sensación fresca en todos tus espacios.

Ofrece 3 velocidades diferentes para que puedas graduarlo de una forma realmente óptima, lo que te garantizará que podrás conseguir unos grandes resultados. Su motor CooperEngine, permite que tengas unas altas prestaciones, y que sea altamente durable, para que no tengas que invertir mucho dinero en reparaciones. Además, es un ventilador con una barrar telescópica completamente regulable, lo que permite ajustar la altura de acuerdo a cada tipo de usuario y a la situación.

Ver precio

Según lo que afirman los usuarios que tienen este ventilador afirman que este es un modelo que ofrece "bastante aire fresco". También destacan que es "como un ventilador tradicional pero más bonito". Sin embargo, algunos usuarios se quejan de que es un modelo que puede ser bastante ruidoso, por lo cual debes tener en cuenta esto antes de comprarlo.

¿Qué ventilador de pie elegir? Consejos para comprar uno

Comprar un ventilador que se adapte a tus necesidades te permitirá no pasar calor durante el verano, en especial porque podrás conseguir unos mejores resultados. En todo caso, las

características principales a tener en cuenta cuando hablamos de un ventilador de pie serán las siguientes:

Potencia

La potencia del ventilador es algo esencial a tener en cuenta, en especial porque esta no puede ser demasiado baja. Para que puedas tener un buen ventilador para el verano, lo mejor es que la potencia esté entre los 50 y los 60W, que es ideal para habitaciones de mediano tamaño. Sin embargo, debes elegir bien la potencia, en especial porque una potencia demasiado elevada para una habitación muy pequeña significará que gastarás más electricidad de forma innecesaria.

Velocidades

Las velocidades te permitirán graduar fácilmente el caudal de aire que recibirás de tu ventilador, y por este motivo, debes asegurarte de elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. En todos los casos, puedes encontrarte con ventiladores que cuentan con 3 velocidades que son los más comunes.

Sin embargo, también encontrarás opciones que tienen hasta 5 niveles de velocidad para que lo ajustes a tus necesidades. De esta forma, podrás adaptar tu ventilador a lo que realmente necesites y sin que tengas que preocuparte por el caudal de aire.

Nivel de ruido

Es un aspecto que debes considerar cuando vayas a hacer la compra de tu ventilador, en especial porque del nivel de ruido dependerá el confort que tendrás con el uso de ese ventilador. Por este motivo, debes asegurarte que el ventilador sea de buen tamaño, pero al mismo tiempo debe ser lo más silencioso posible. Si tu ventilador es demasiado ruidoso no podrás dormir bien, y puedes tener pesadillas e incluso dolores de cabeza.

Diseño

Aunque puede parecer un poco irrelevante, el diseño es algo fundamental que debes tener en

consideración en especial si estás buscando un ventilador que se adapte a tus espacios. Elige un ventilador que tenga un diseño minimalista, y que se adapte a la perfección a todos tus espacios.

También será importante tener un ventilador que permita graduar su altura, porque así podrás adaptarlo a todas tus necesidades de una forma realmente eficiente. Otro punto importante a considerar es la oscilación, porque así podrás ventilar mucho mejor tus espacios y tener una gran efectividad.

¿Cómo funciona un ventilador de pie?

El funcionamiento de los ventiladores es realmente sencillo, en especial porque este es un

dispositivo que se destaca por su utilidad. La función principal de un ventilador es crear un flujo de aire mediante una serie de aspas rotativas, las cuales actúan sobre el aire y las dispersan en un medio determinado.

Las aspas por lo general están contenidas dentro de algún tipo de estructura, que por lo general suele ser una rejilla. Esto permite dirigir el flujo de aire hacia la dirección deseada, y permite también tener un nivel de seguridad completamente óptimo, evitando que niños o mascotas puedan entrar en contacto con las aspas.

Las aspas de los ventiladores de pie son impulsadas mediante un motor eléctrico, el cual se

encarga de brindar la potencia necesaria para ventilar todos tus espacios de una forma óptima.

Todo dependerá del flujo de aire que estés buscando, para que puedas elegir un motor de cierta potencia para que consigas los resultados esperados.

¿Qué es mejor ventilador de torre o de pie?

No existe una respuesta universal a esta pregunta, en especial porque en gran medida depende de tus gustos y necesidades. Los ventiladores de torre suelen ocupar menos espacio, y en algunos casos pueden resultar mucho más seguros, en especial cuando hablamos de un ambiente en el que haya niños. Además, es bien sabido que un ventilador de torre genera menos ruido, haciendo que se puedan tener nos grandes resultados.

Sin embargo, los ventiladores de pie también tienen ventajas interesantes que debes considerar y que los hacen una gran elección. La primera ventaja que tienen es la oscilación, porque pueden alcanzar unos espacios mucho más amplios de una forma bastante efectiva.

Además, se puede regular la atura de los mismos, lo que permitirá que puedas tener siempre

unos grandes resultados. Sin embargo, siempre debes asegurarte de que el modelo que vas a escoger cuente con un sistema que permita proteger muy bien las aspas. Esto con la finalidad de evitar accidentes en el hogar, por lo cual, si prefieres tener un nivel de seguridad mucho mayor, lo mejor es que las aspas no estén a la vista. Esto quiere decir que los ventiladores de torre serán siempre una mejor opción.

¿Qué es mejor ventilador de techo o de pie?

Debes tener en cuenta que los ventiladores de techo también son una buena opción, y que podrás usar tanto en verano como en invierno. Estos ventiladores son altamente saludables, y al igual que los ventiladores de pie no producen problemas para la salud, lo que hace que se puedan tener unos buenos resultados.

Los ventiladores de techo, permiten ahorrar espacio, lo que los hace una gran opción si no tienes mucho espacio en tu hogar. Estos tienen potencias entre los 15W y los 70W, y son una gran opción si hay niños porque quedarán por completo fuera de su alcance.

Este tipo de ventiladores también se caracterizan porque son bastante silenciosos, y permiten tener unos buenos resultados en casa. Sin embargo, uno de sus mayores inconvenientes viene con la instalación, puesto que tendrás que hacer la instalación en el techo, y no será tan sencillo de hacerla.

Por lo que, si quieres tener una mayor comodidad, lo mejor será que optes por un ventilador de pie, porque este únicamente necesitarás colocarlo en el espacio que quieres enfriar. En todo caso, puedes encontrar ventiladores de este tipo que sean bastante silenciosos, y que te ofrezcan características bastante parecidas a los ventiladores de techo.

¿Qué gasta más luz un ventilador de pie o un aire acondicionado?

Muchas personas prefieren el aire acondicionado, en especial porque estos ofrecen un sistema de enfriamiento altamente eficiente en cualquier hogar. Sin embargo, teniendo en cuenta el consumo que tienen los aires acondicionados, que suele ser entre los 1.300 y los 2.000W, no cabe duda de que el ventilador de pie es una mejor alternativa.

Esto debido a que los ventiladores de pie tienen motores con una potencia entre los 50 y los

70W, lo que hace que su consumo sea mucho más bajo que el del aire acondicionado. Esto te permitirá que puedas tener unos ambientes frescos sin ningún tipo de gasto extra, como si lo tendrás con el aire acondicionado.

Además, debes tener en cuenta que el aire acondicionado puede producir un frío excesivo, el cual hace que se produzcan resfriados de forma común, o sequedad en las vías respiratorias. Por este motivo, es más aconsejable optar por un ventilador de pie para evitar estos inconvenientes que presenta el aire acondicionado.

Por otra parte, puede ser una buena idea combinar ambas opciones en tu hogar, porque así

podrás ahorrar hasta un 40% en la energía que consume el aire acondicionado. Esto porque el ventilador ayudará a que la dispersión del frío sea mucho más eficiente, y gastarás menos energía.