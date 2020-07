Los mejores ventiladores de techo de fácil instalación para combatir el calor

¿Cansado de no poder dormir por el calor? !Tenemos la solución!

Con la llegada del verano, se comienza a notar la subida de la temperatura, por lo cual

necesitas un sistema que te permita bajar la temperatura en tu hogar. Para ello, los ventiladores de techo son una gran opción, en especial porque de esta forma, conseguirás refrescarte de una forma realmente sencilla.

Estos ventiladores son dispositivos que te permiten sentirte más cómodo y fresco en tu hogar, manteniendo una temperatura agradable. Pero, no todas las opciones que te vas a encontrar en el mercado te resultarán útiles para combatir el calor, que año tras año llega a temperaturas récord.

Por este motivo, en el post del día de hoy vamos a hablar de las mejores opciones para que

puedas comprar un ventilador de techo económico, y así conseguirás un ambiente mucho más agradable. Así que, si te interesa comprar uno de estos electrodomésticos para bajar la

temperatura de tu hogar te invito a que sigas leyendo atentamente.

¿Qué ventilador de techo comprar?

Puede que en el mercado te encuentres una gran variedad de opciones entre las cuales debes escoger una que te ofrezca buenos resultados. Pero esta tarea puede ser un poco difícil, en especial porque existe una gran variedad de opciones y no todos los ventiladores son de la mejor calidad. Por esto, hemos seleccionado únicamente los que te darán los mejores resultados en tu hogar, así que vamos a comenzar con el listado de las mejores alternativas que encontrarás:

Ventilador de techo Westinghouse Ceiling Fans Vegas

No cabe dudas de que este es uno de los mejores ventiladores de techo que encontrarás en el mercado, en especial porque ofrece unos grandes resultados. Es un ventilador que es perfecto para habitaciones de hasta 20 metros cuadrados, y que ofrece una gran calidad. Cuenta con 4 aspas reversibles, que permiten elegir entre dos acabados diferentes para que el ventilador se adapte perfectamente a todos tus espacios. Es compatible con bombillas que tengan casquillo E27 de 60W máximo, siendo recomendadas las bombillas LED. Su motor es bastante potente, lo que permite que se pueda conseguir un buen resultado, además con su sistema de giro inverso es perfecto para el uso también durante el invierno.

Ver precio

Los usuarios que han comprado este modelo aseguran que este es un "estupendo ventilador", y que cuenta con una "calidad muy alta". Además, destacan que es un modelo que es muy fácil de instalar, por lo cual no tendrás ningún tipo de inconveniente para colocarlo en tu hogar, consiguiendo así los resultados deseados.

Ventilador de techo con luz Orbegozo CP50120

Si estás buscando un gran rendimiento, así como una iluminación perfecta para todos tus

espacios, este ventilador de la marca Orbegozo será siempre una gran alternativa a tener en

consideración. Esto gracias a que incluye luz para que puedas iluminar todos tus espacios de una forma óptima.

Es un modelo de 120cm de diámetro, y con sus 6 aspas podrá tener unos buenos resultados para que puedas conseguir los resultados deseados. Ofrece un motor de alta potencia con 60W, que te permitirán tener unos grandes resultados. Su diseño cromado lo hace que ofrezca un acabado elegante a todos los espacios. Además, es un modelo muy silencioso, y ofrece 3 velocidades diferentes de ventilación, para que puedas elegir la velocidad que más se ajuste a tus necesidades.

Ver precio

Según las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo es un modelo

"bastante bueno". Además, destacan que tiene una gran "relación calidad-precio", lo que hace

que sea un ventilador muy elegante, potente y con un precio bastante atractivo. También

destacan que es un "ventilador silencioso", por lo cual es una gran opción para que tengas en

consideración.

Ventilador de techo silencioso Westinghouse Lighting Bendan

Esta es una gran opción para que tengas un espacio completamente agradable con una

temperatura óptima durante el verano. Este ventilador cuenta con un diseño bastante moderno y

con un diámetro de 132cm, con un acabado en cromo satinado que les aportará una gran

elegancia a todos tus espacios hasta los 25 metros cuadrados.

Ofrece 5 aspas de color wengué, y una luminaria de vidrio opalino que puede soportar bombillas R7 hasta los 80W compatible con iluminación LED. Para una mayor comodidad esta ofrece un mando a distancia, con el cual puedes graduar sus 3 niveles de velocidad para que lo adaptes perfectamente a tus necesidades. También cuenta con un inversor que permite el funcionamiento durante el invierno, siendo un ventilador que además cuenta con un consumo eléctrico bastante bajo.

Ver precio

Muchos usuarios destacan que este es un ventilador que además de elegante, es "bonito y

silencioso", lo que permite que se tengan unos grandes resultados. Muchos clientes destacan que es un "gran ventilador", y al no necesitar de un cableado adicional será muy fácil para instalarlo, lo que permitirá que se puedan tener unos grandes resultados con el menor esfuerzo posible.

Ventilador de techo sin aspas Fan Ceiling Light LXN

Ventilador techo light Lxn

Se trata de un modelo bastante conveniente, si lo que quieres es tener un ventilador invisible y que no se le vean las aspas bajo ninguna circunstancia. En todo caso, este tiene un diseño único en el cual no se verán las aspas, y una rejilla que permite la ventilación bastante eficiente.

Este ofrece además un mando a distancia que permite controlarlo de una forma realmente sencilla, y se puede ajustar en 3 velocidades diferentes. También ofrece luz para que puedas tener una iluminación completa de tus espacios integrada en el ventilador. Ofrece una gran circulación

del aire, para que se adapte por completo a los espacios familiares. A pesar de tener aspas, este modelo las tiene completamente protegidas para que no vayan a causar ningún tipo de accidente en el hogar.

Ver precio

Dentro de las opiniones que tienen muchos de los usuarios que han comprado este modelo

afirman que es bastante "estético y eficaz". Además, destacan que es un modelo "muy práctico y compacto". Además, tiene sus aspas ocultas lo que lo hace más estético, y con su nivel de ruido bastante bajo tendrás unos espacios muy cómodos y completamente libres de ruidos molestos.

Ventilador de techo Orbegozo CP 15076B

Si buscas un ventilador de techo barato, sin duda que este es una gran opción para ti, en especial porque además también ofrece luz para tener una mayor funcionalidad. Ofrece 6 aspas y un diámetro de 80cm, el cual es perfecto para brindar un ambiente fresco en la mayoría de habitaciones de tu hogar.

Este ventilador cuenta con un motor que tiene una potencia total de 50W, lo que le confiere una gran potencia, además de ser bastante silencioso. Ofrece 3 velocidades de ventilación reversibles, y un diseño en color blanco para adaptarse a todos los espacios. Este no incluye un mando a distancia, sino que se controlará mediante dos cadenas independientes, una para la ventilación y otra para la iluminación.

Ver precio

Los usuarios que han comprado este modelo aseguran que una de sus mejores características es "el precio bajo". Además, destacan que es un ventilador "bastante silencioso", lo que permitirá que se puedan tener unos buenos resultados en tu hogar. Algunos usuarios afirman que el montaje es un poco difícil de realizar, pero con paciencia lo han conseguido.

Ventilador de techo AkunaDecor Selene

Para tener unos espacios muy modernos en tu hogar, este ventilador de techo será una gran

opción para ti. En especial porque es un ventilador de muy alta calidad, y que cuenta con un sistema de aspas desplegables que permite que se puedan guardar cuando estas no están en funcionamiento.

Ofrece un motor con 3 velocidades diferentes y 4 aspas transparentes las cuales se recogen cuando se apaga el ventilador. Es un ventilador que ofrece una gran eficiencia, y es bastante silencioso, lo que lo hace perfecto para todos los espacios. Además, incorpora iluminación totalmente compatible con bombillas LED, para que puedas tener los resultados esperados en todos los momentos. Es bastante recomendable tanto para dormitorios como para salones en especial porque tiene un gran aspecto decorativo.

Ver precio

La mayoría de usuarios que han comprado este modelo, aseguran que ha "superado las

expectativas". Además, aseguran que es un "buen artículo para su precio", y destacan que es un ventilador que tiene un funcionamiento silencioso, lo que permite que tengas un ventilador que no afectará la tranquilidad de tu hogar.

Ventilador de techo IKOHS Windwood

Esta es una gran alternativa si estás buscando un ventilador que tenga un diseño realmente único, y que tenga una gran potencia. Este ofrece un total de potencia de 75W, lo que permite que se pueda tener un caudal de aire adecuado para todos tus espacios de una forma realmente efectiva.

Está diseñado con aspas fabricadas en madera natural que permiten distribuir el flujo del aire de una forma realmente efectiva y rápida. Además, se destaca por ser un modelo bastante silencioso, para que puedas tener una gran calidad en tu hogar. Es de instalación realmente sencilla, y se puede usar tanto en interiores como en exteriores de una forma realmente sencilla para que puedas aprovechar todos sus beneficios.

Ver precio

Según las opiniones que tienen otros usuarios que han comprado este ventilador, afirman que es un modelo "bonito y practico". Además, destacan que ofrece una gran "estética y buena ventilación", lo que permite que tengas unos espacios completamente elegantes, y con su práctico mando a distancia podrás controlarlo desde cualquier espacio de tu casa sin ningún tipo de inconveniente.

¿Cómo elegir un ventilador de techo? Los puntos clave

Elegir un buen ventilador de techo no tiene que ser una tarea difícil, en especial porque existen algunos puntos fundamentales que debes tener en cuenta para tomar una decisión de compra acertada. Dentro de los principales que debes tener en consideración se encuentran:

Diámetro del ventilador

Esto tiene mucho que ver con la parte funcional del ventilador, y del espacio que quieres cubrir con tu ventilador. Debes tener en cuenta que, a mayor diámetro, mayor longitud tendrán las aspas, y por este motivo un mayor volumen de aire podrá desplazar. Desde el punto de vista práctico puedes elegir de la siguiente forma:

Espacios hasta los 13 metros cuadrados puedes escoger ventiladores de menos de 107cm

Para espacios entre los 13 y los 18 metros cuadrados debes elegir los ventiladores entre 107 y 132cm

Para espacios de mayor tamaño simplemente debes elegir ventiladores que tengan más de 132cm o instalar varios

Siempre será bueno considerar que con un ventilador de 132cm podrás abarcar habitaciones de hasta 27 metros cuadrados. En caso de que necesites más capacidad puede ser conveniente comprar varios ventiladores para cubrir por completo las necesidades de ventilación.

¿Debe tener luz el ventilador?

Todo dependerá de lo que estés buscando con tu ventilador, puesto que en muchas ocasiones los usuarios utilizan este tipo de ventiladores para sustituir las lámparas de techo. Será siempre recomendable optar por comprar un ventilador con luz si quieres tener una mayor iluminación en tus espacios.

Sin embargo, algunas personas optan por ventiladores que no tengan iluminación integrada, en especial porque son un poco más discretos. Pero, también si el ventilador tiene una bombilla ayudará a que tus espacios estén más iluminados.

Mando a distancia

Debes tener en cuenta que esta es una prestación que no tienen todos los ventiladores, en

especial cuando hablamos de los modelos más económicos que funcionan con cadenas. No cabe duda de que un mando a distancia te permitirá tener una mayor comodidad, en especial porque te permitirá controlar la luz y el ventilador desde lejos.

Si el ventilador que quieres no funciona con mando a distancia, siempre podrás adquirir un kit de receptor para que lo haga, pero será mejor si ya incorpora esta funcionalidad. Algunos

ventiladores también cuentan con un regulador en la pared, sin embargo, no todos vienen con esta funcionalidad, en especial porque requieren una instalación más compleja.

Debe ser silencioso

Seguramente no quieres que el ruido afecte tus espacios, en especial porque si combinas ruido y calor durante el verano puedes tener un ambiente en el que no quieres estar. Por este motivo, debes elegir los ventiladores que sean más silenciosos, y para ello debes tener en cuenta aspectos como la velocidad de rotación, que el tipo de motor sea DC para que tenga un nivel de ruido más bajo.

Además, debes asegurarte de que sea de un fabricante reconocido, porque así te asegurarás de que tendrás un nivel de ruido mucho más bajo.

Material de las aspas

El material con el que se fabrican las aspas también es muy importante, en especia porque de este dependerá en gran medida la durabilidad de tu ventilador. La mayoría de los ventiladores cuentan con aspas de plástico, que es un material bastante duradero y fácil de mantener, aunque si las aspas son de acero estas tendrán una mayor durabilidad.

En todo caso, también puedes encontrar aspas hechas en madera, que son perfectos para que se puedan combinar a la perfección con el mobiliario de tu habitación. Sin embargo, debes tener en cuenta que este es el material más frágil, por lo cual, debes darle unos mayores cuidados que los otros ventiladores.

Tipos de ventiladores de techo

Existen varios tipos de ventiladores de techo entre los cuales elegir, para que los conozcas un poco más los principales son:

De interior o exterior : la mayoría de los ventiladores que encontrarás son para uso interior, pero algunos se pueden usar en terrazas y jardines, en especial porque son resistentes a las condiciones atmosféricas.

: la mayoría de los ventiladores que encontrarás son para uso interior, pero algunos se pueden usar en terrazas y jardines, en especial porque son resistentes a las condiciones atmosféricas. Tipo de control y encendido : en estos casos podremos encontrar los que se encienten mediante un interruptor, un mando a distancia o mediante una cadena.

: en estos casos podremos encontrar los que se encienten mediante un interruptor, un mando a distancia o mediante una cadena. Sistemas sencillos : estos son ventiladores que únicamente cumplen con la función de mover las aspas con su motor y no va más allá.

: estos son ventiladores que únicamente cumplen con la función de mover las aspas con su motor y no va más allá. Ventiladores con luz : estos ofrecen además del motor y las aspas, sistemas para colocarle una o varias bombillas, para que puedas usarlo para ventilar todos los espacios de tu hogar.

: estos ofrecen además del motor y las aspas, sistemas para colocarle una o varias bombillas, para que puedas usarlo para ventilar todos los espacios de tu hogar. Según el estilo decorativo: dependiendo de los acabados puedes encontrar diferentes opciones de acabados. Debes elegir el que más se adapte a todas tus necesidades y a los espacios que tengas en tu hogar, para que tengas unos buenos resultados.

Simplemente debes tener en cuenta tus necesidades, para que puedas elegir un tipo de

ventilador u otro, teniendo siempre en cuenta lo que necesitarás en tu hogar.

Beneficios de un ventilador de techo

No cabe dudas de que los ventiladores de techo tienen muchas ventajas interesantes frente a otros tipos de ventilación que puedes usar en tu hogar. Dentro de las principales ventajas que podrás tener con estos ventiladores se encuentran:

Ofrecen un gran ahorro energético por lo que no tendrás que gastar mucho en tu recibo de luz

por lo que no tendrás que gastar mucho en tu recibo de luz Son perfectos para la salud sin producir ningún tipo de molestia

sin producir ningún tipo de molestia Son muy estéticos lo que permite tener un aspecto decorativo en tu hogar

lo que permite tener un aspecto decorativo en tu hogar Estos ventiladores ofrecen una aireación bastante eficaz de las estancias

de las estancias Su instalación es realmente sencilla

es realmente El nivel de ruido de estos ventiladores es bastante bajo

de estos ventiladores es bastante Disminuyen la concentración de humedad en los baños

en los baños Permiten ahuyentar todo tipo de mosquitos e insectos para evitar estas molestias durante el verano

Como puedes ver, existen muchas ventajas interesantes de tener un ventilador de techo en tu hogar, motivo por el cual podrás aprovechar para que puedas conseguir los resultados esperados.

¿Cuánto gasta un ventilador de techo?

Este es un punto muy importante, en especial porque el consumo puede variar según el modelo, pero por norma general dependerá de la velocidad. A baja velocidad en promedio estos ventiladores consumen entre 15 y 30W, a velocidad media entre 30 y 50W, y a la máxima velocidad pueden estar consumiendo entre 50 y 100W.

En media al año estos pueden consumir cerca de 800kWh, pero todo dependerá del tipo de

ventilador que elijas. En todos los casos, lo mejor será apostar por un aparato que tenga una

eficiencia energética de tipo A+++, porque así podrás tener un menor consumo y una mayor eficiencia a la hora de hablar de energía.

¿Cómo instalar un ventilador de techo?

Puede que existan algunas variaciones en el montaje de tu ventilador dependiendo

especialmente del modelo que vayas a escoger. Pero por norma general puedes seguir el

procedimiento que te voy a mostrar a continuación:

Monta las aspas y la palca eléctrica: es el primer paso, para el cual necesitarás tener un destornillador de estrella, para que puedas manipular fácilmente los tornillos. El proceso de montaje es sencillo y no debería llevarte más de unos cuantos minutos.

y la palca eléctrica: es el primer paso, para el cual necesitarás tener un destornillador de estrella, para que puedas manipular fácilmente los tornillos. El proceso de montaje es sencillo y no debería llevarte más de unos cuantos minutos. Instalar la base : es importante que antes de colgar el ventilador debes colocar el soporte del techo. Este debe estar fijado con unos buenos tornillos, y con la entrada de luzdesconectada debes hacer la conexión de los cables que alimentarán el ventilador.

: es importante que antes de colgar el ventilador debes colocar el soporte del techo. Este debe estar fijado con unos buenos tornillos, y con la entrada de luzdesconectada debes hacer la conexión de los cables que alimentarán el ventilador. Colgar el ventilador: una vez que el soporte se encuentre en su lugar y que esté bien fijado, será el momento de colgar el ventilador en el soporte. Debes hacer las conexiones necesarias y debes fijar los tornillos laterales para ocultar los mecanismos y evitar que se salga del gancho del soporte.

Debes tener presente que este es un proceso que aplica casi para todos los modelos de

ventiladores. Sin embargo, debes fijarte en el manual de instalación por si existe alguna variación y recordar que los colores de los cables son muy importantes, por lo que debes hacer que coincidan los de ambas partes.

¿Cómo van los cables de un ventilador de techo?

Conectar adecuadamente los cables de un ventilador será vital para que puedas conseguir un buen rendimiento y evites un cortocircuito. En todo caso, debes fijarte en que los cables se guiarán por los siguientes colores:

Fase : son los cables negro, gris o marrón

: son los cables negro, gris o marrón Neutro : siempre será un cable azul

: siempre será un cable azul Tierra: estos cables pueden ser verdes o amarillos

Debes asegurarte de que conectas los cables correctamente y siempre será vital que la energía eléctrica esté cortada para evitar accidentes. En caso de conectar los cables en una posición inadecuada tu ventilador podría no funcionar o simplemente podría romperse por completo, por lo que la posición de los cables es fundamental.