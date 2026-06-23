¿Cuándo es Amazon Prime Day 2026?

Amazon Prime Day 2026 se celebra del 23 al 26 de junio de 2026, convirtiéndose nuevamente en uno de los mayores eventos de descuentos del año para los miembros de Amazon Prime.

La edición de este año presenta una diferencia importante respecto a muchas ediciones anteriores: Amazon ha adelantado el evento al mes de junio. Durante cuatro días consecutivos, millones de productos de categorías como tecnología, hogar, cocina, deporte, bricolaje, jardín, belleza y moda contarán con descuentos exclusivos.

Para millones de compradores en todo el mundo, existe una fecha marcada en el calendario con la misma expectación que el Black Friday o las rebajas de enero. No se trata de Navidad. No se trata de una campaña tradicional de descuentos. Es el Amazon Prime Day.

Durante apenas unos días, algunos de los productos más vendidos de internet reducen su precio de forma significativa. Televisores, robots aspiradores, auriculares inalámbricos, ordenadores portátiles, pequeños electrodomésticos e incluso artículos para el hogar pasan a formar parte de una gigantesca campaña de ofertas que mueve miles de millones de euros.

Pero lo más interesante es que el Prime Day ya no es simplemente una promoción. Se ha convertido en uno de los mayores eventos comerciales del planeta.

Lo que comenzó como una celebración terminó cambiando el comercio online

Cuando Amazon lanzó el primer Prime Day, el objetivo era relativamente sencillo. Premiar a los usuarios suscritos a Prime. La idea parecía modesta. Crear una jornada especial de descuentos exclusiva para sus clientes más fieles. Sin embargo, la respuesta del mercado fue tan extraordinaria que el evento creció año tras año hasta convertirse en una referencia mundial.

Hoy el Prime Day genera una actividad comparable a las mayores campañas comerciales del calendario. Y lo más curioso es que su influencia ya no se limita a Amazon. Muchas otras tiendas online lanzan promociones paralelas para aprovechar el enorme interés que despierta entre los consumidores.

La tecnología suele ser la gran protagonista

Si existe una categoría especialmente beneficiada durante el Prime Day, esa es la electrónica. Cada edición suele traer importantes descuentos en:

Televisores inteligentes.

Auriculares Bluetooth.

Smartphones.

Tablets.

Smartwatches.

Portátiles.

Dispositivos para gaming.

Altavoces inteligentes.

La razón es sencilla. Son productos con una demanda muy elevada y una enorme capacidad para atraer tráfico. Muchos usuarios acceden inicialmente buscando un televisor o unos auriculares y terminan comprando otros artículos adicionales.

Por eso las marcas tecnológicas suelen reservar algunas de sus promociones más agresivas para estas fechas.

No todas las ofertas son iguales

Uno de los errores más habituales consiste en asumir que cualquier producto rebajado representa automáticamente una gran oportunidad. La realidad es bastante más compleja. Los compradores más experimentados suelen analizar varios aspectos:

Historial de precios.

Descuento real aplicado.

Valoraciones verificadas.

Necesidad real del producto.

Comparación con otros comercios.

Una oferta espectacular deja de ser interesante si se trata de un artículo que realmente no necesitamos. Por eso los expertos recomiendan elaborar una lista previa de productos deseados antes de que comiencen las promociones. De esta forma resulta mucho más fácil evitar compras impulsivas.

La inteligencia artificial también está cambiando la forma de comprar

La experiencia de compra online continúa evolucionando. Hoy los consumidores disponen de herramientas capaces de comparar precios, analizar tendencias y detectar descuentos históricos en cuestión de segundos. Esto ha generado compradores más informados. Más exigentes. Y mucho más conscientes del valor real de cada oferta.

Las empresas, por su parte, utilizan sistemas avanzados para ajustar promociones, gestionar inventarios y optimizar campañas en tiempo real. El resultado es un ecosistema comercial cada vez más sofisticado.

Más allá de la electrónica

Aunque la tecnología suele acaparar titulares, el Prime Day afecta prácticamente a todas las categorías. Durante estas jornadas es habitual encontrar descuentos en:

Herramientas.

Jardinería.

Deportes.

Moda.

Belleza.

Cocina.

Mobiliario.

Mascotas.

Viajes.

Productos para bebés.

Cómo aprovechar realmente el Prime Day 2026

Las mejores oportunidades suelen aparecer para quienes planifican con antelación. Algunas recomendaciones habituales son:

Crear una lista de deseos antes del evento. Comparar precios previos. Establecer un presupuesto máximo. Priorizar productos necesarios. Revisar valoraciones y opiniones verificadas. Activar alertas de seguimiento de precios. Evitar compras impulsivas por miedo a perder una oferta.

El objetivo no debería ser comprar más. Debería ser comprar mejor.

Nuestra selección de chollos Prime ¡Consigue el tuyo!:

1. Monitor Gaming Odyssey Samsung

Monitor Gaming Odyssey Samsung

El Samsung Odyssey OLED G8 G81SF (modelo LS32FG816SUXEN) no es un monitor más. Es una obra maestra diseñada para los jugadores más exigentes. Con una pantalla OLED QD de 32 pulgadas, resolución 4K UHD (3840 x 2160) y una tasa de refresco de 240 Hz, ofrece una fluidez visual y una nitidez que rozan la perfección.

Cada detalle, cada sombra y cada movimiento cobran vida con su contraste 1,000,000:1 y la tecnología VESA DisplayHDR True Black 400, que permite una profundidad de negros y un brillo realista como nunca antes.

Samsung ha incorporado su innovador sistema OLED Safeguard+, una combinación de hardware y software que previene el sobrecalentamiento y el burn-in. Tu inversión estará protegida durante años, incluso con sesiones intensas de juego o trabajo gráfico.

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2. Auriculares inalámbricos Apple AirPods 4

Auriculares inalámbricos Apple AirPods 4

Los Apple AirPods 4 con Cancelación Activa de Ruido marcan una nueva era en la experiencia auditiva inalámbrica. Diseñados para ofrecer comodidad durante todo el día, un sonido puro y envolvente y una conectividad inteligente sin interrupciones, los AirPods 4 combinan innovación, elegancia y rendimiento.

Gracias al chip H2 de Apple, los AirPods 4 detectan y neutralizan los sonidos externos antes de que lleguen a tus oídos.

Disfruta de un entorno de calma incluso en los lugares más ruidosos: oficinas, transporte público o aviones.

Cancelación de ruido inteligente: se ajusta automáticamente a tu entorno.

Audio Adaptativo: combina cancelación y sonido ambiente para una experiencia equilibrada.

Detección de Conversación: baja el volumen cuando hablas con alguien, sin necesidad de quitártelos.

Sumérgete en una experiencia acústica cinematográfica con el Audio Espacial Personalizado. Los AirPods 4 crean una burbuja sonora 3D que adapta el sonido a la forma de tu oído y a la posición de tu cabeza.

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3. Robot Vacuum XIAOMI

Robot Vacuum XIAOMI

Si estás cansado de perder horas aspirando, barriendo o fregando, el Xiaomi Robot Vacuum X20+ llega para revolucionar tu rutina doméstica. Este robot aspirador y fregasuelos inteligente combina navegación láser avanzada (LDS), succión de 6000 Pa, lavado automático y una estación base todo en uno para ofrecerte un nivel de limpieza profesional… sin mover un dedo.

El Xiaomi Vacuum X20+ cuenta con una potencia de succión de 6000 Pa, capaz de eliminar polvo, migas, pelos de mascotas y suciedad incrustada tanto en suelos duros como en alfombras. Gracias a su fregado giratorio de alta velocidad y su elevación automática de mopas, limpia de forma más eficaz que la mayoría de modelos convencionales.

El Xiaomi Robot Vacuum X20+ está equipado con una potente batería de polímero de litio que ofrece hasta 140 minutos de limpieza continua. Cuando detecta poca batería, regresa automáticamente a su base, se recarga y retoma la limpieza justo donde la dejó.

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4. Ordenador Portátil Dell 15

Ordenador Portátil Dell 15

Si buscas un ordenador portátil que ofrezca potencia, velocidad y comodidad de uso, el Dell 15 DC15250 es una opción ideal. Equipado con el procesador Intel Core i5-1334U de 13ª generación, 16 GB de RAM, un SSD de 512 GB y una pantalla FHD de 120 Hz, este portátil combina rendimiento profesional con un diseño moderno y ligero, perfecto para trabajar, estudiar o disfrutar de tu tiempo libre.

Con su acabado negro carbón, teclado QWERTY español y su eficiente sistema operativo Windows 11 Home, el Dell 15 DC15250 te ofrece todo lo que necesitas para rendir más en tu día a día.

El corazón de este portátil es su procesador Intel Core i5-1334U, con 10 núcleos y 12 hilos, capaz de alcanzar hasta 4.6 GHz.

Esto se traduce en un rendimiento ágil y estable, ideal para tareas de productividad, navegación intensiva, trabajo en la nube, edición ligera de imágenes o incluso multitarea con varias aplicaciones abiertas.

Gracias a su arquitectura híbrida de última generación, el Dell 15 combina eficiencia energética y potencia en un solo dispositivo.

La pantalla WVA Full HD (1920x1080) del Dell 15 DC15250 te sumerge en imágenes nítidas y realistas. Gracias a su tasa de refresco de 120 Hz y su recubrimiento antirreflejante, disfrutarás de una experiencia visual suave, sin interrupciones, ideal para trabajar bajo cualquier condición de luz o ver tus series favoritas con total comodidad.

Además, sus bordes delgados maximizan el área de visión, ofreciendo un diseño moderno y compacto que aprovecha al máximo el espacio.

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5. LEGO Harry Potter Castillo y Terrenos de Hogwarts

LEGO Harry Potter Castillo y Terrenos de Hogwarts

El LEGO 76419 Harry Potter Castillo y Terrenos de Hogwarts no es un set cualquiera: es una obra de arte hecha de ladrillos. Con 2.660 piezas, este modelo de exposición te invita a revivir la magia de Hogwarts y recrear con tus propias manos los lugares más icónicos de la saga. Desde la Torre de Astronomía hasta el Gran Comedor, pasando por la Cámara de los Secretos, este set es una experiencia inmersiva que combina nostalgia, detalle y creatividad.

Diseñado para adultos coleccionistas y fans de Harry Potter, este LEGO es mucho más que un juguete: es una pieza de exhibición que captura la esencia de Hogwarts en una escala majestuosa y elegante.

El set LEGO 76419 Castillo y Terrenos de Hogwarts es una recreación detallada del colegio de magia más famoso del mundo.

Incluye elementos reconocibles de inmediato:

La Torre Central y la Torre de Astronomía , con detalles arquitectónicos únicos.

El Gran Comedor , donde todo comenzó con la llegada de Harry.

La Cámara de los Secretos , con su emblemática puerta de serpientes.

El Lago Negro y el Sauce Boxeador , con el Ford Anglia atrapado entre sus ramas.

El cobertizo de botes, puentes, invernaderos y jardines que rodean el castillo.

Además, incluye el barco de Durmstrang, el carruaje de Beauxbatons tirado por caballos alados y una estatua dorada del arquitecto de Hogwarts que puedes colocar junto a la placa con el nombre del castillo para un acabado de lujo.

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6. Cafetera superautomática Krups Roma

Cafetera superautomática Krups Roma

Si eres amante del buen café, sabes que no hay nada como disfrutar de una taza perfecta recién hecha. La Krups Roma EA810870 no es solo una cafetera automática, es una experiencia de barista en tu propia cocina. Compacta, elegante y potente, esta máquina te permite preparar desde un espresso intenso hasta un cappuccino cremoso, con solo pulsar un botón.

Gracias a su molinillo cónico de metal integrado, la Krups Roma muele el café al instante, preservando todo el aroma y sabor de cada grano. Y con su sistema de presión de 15 bares, extrae la máxima esencia para lograr un café equilibrado, con cuerpo y crema perfecta.

La Krups Roma EA810870 está equipada con el exclusivo Compacto Bloque Térmico (CTS), una innovación que calienta el agua de forma ultrarrápida, garantizando un café caliente desde la primera preparación. Además, este sistema reduce la acumulación de cal, alargando la vida útil de la cafetera.

Podrás ajustar la intensidad del café en tres niveles, controlar la cantidad de agua y elegir la temperatura ideal según tu gusto. Todo esto desde un panel intuitivo y fácil de usar, pensado para quienes buscan comodidad y precisión al mismo tiempo.

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7. Tablet Lenovo Idea Tab

Tablet Lenovo Idea Tab

La nueva Lenovo Idea Tab (2025) redefine lo que una tablet puede hacer por ti. Con una pantalla 2.5K de 11 pulgadas, 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento ultrarrápido UFS, y Android 15 con herramientas de inteligencia artificial integradas, esta tablet combina potencia, diseño y versatilidad para estudio, trabajo o entretenimiento. Y lo mejor: incluye el Lenovo Tab Pen, un lápiz óptico con funciones inteligentes que te permite dibujar, escribir, anotar o buscar información con un simple gesto.

Disfruta de una resolución 2.5K (2560 x 1600 píxeles) con una frecuencia de actualización de 90 Hz, que ofrece imágenes fluidas, nítidas y llenas de color. Ya sea que estés viendo una serie, editando documentos o dibujando, cada movimiento se siente natural, preciso y sin desenfoque.

Además, sus 4 altavoces optimizados con Dolby Atmos te envuelven con un sonido envolvente que transforma tu forma de disfrutar música, películas o clases online.

Equipada con el procesador MediaTek Dimensity 6300, la Lenovo Idea Tab ofrece un rendimiento equilibrado y eficiente, ideal para multitarea, clases online, streaming, o gaming casual. Los 8 GB de RAM permiten abrir varias apps a la vez sin ralentizaciones, mientras que sus 256 GB de almacenamiento UFS garantizan una velocidad de carga y respuesta sobresaliente.

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8. Depiladora IPL con Inteligencia Artificial Philips Lumea Serie 9900

Depiladora IPL con Inteligencia Artificial Philips Lumea Serie 9900

La nueva Philips Lumea Serie 9900 es mucho más que una depiladora: es una revolución tecnológica en el cuidado personal.

Gracias a su sistema de depilación IPL (Luz Pulsada Intensa) con IA integrada, te ofrece un tratamiento personalizado, preciso y duradero, con resultados visibles desde las primeras sesiones.

Con solo 3 tratamientos, puedes reducir hasta un 92% del vello y mantener tu piel suave hasta 18 meses, según estudios clínicos.

Y todo esto sin dolor, sin citas en el salón y con la confianza de Philips, la marca líder mundial en belleza y tecnología del cuidado personal.

La Philips Lumea 9900 incorpora la nueva plataforma SkinAI, una aplicación inteligente que analiza tu piel y te acompaña paso a paso en tu tratamiento.

Funciones destacadas de la app SkinAI:

Analizador de vello corporal: controla la evolución del vello entre sesiones.

Contador de pulsos por audio: te guía con precisión sobre las zonas tratadas.

Historial personalizado: registra tus avances para ajustar el tratamiento.

Tu experiencia se vuelve totalmente interactiva, guiada y segura, con resultados profesionales desde casa.