Disfrutar de un café recién hecho nunca ha sido tan sencillo con la Cafetera de Filtro Krups First KM480D. Con capacidad para 1,25 litros y hasta 15 tazas de café, esta cafetera combina tecnología avanzada y diseño elegante en acero inoxidable, perfecta para el hogar o la oficina.
Con más de 2.054 valoraciones en Amazon y una calificación de 4,1 estrellas, la Krups KM480D ha sido adquirida por más de 50 usuarios solo el mes pasado, consolidándose como una opción confiable para los amantes del café. Ahora disponible a 37,99 €, con un ahorro del 49 % sobre su precio recomendado de 74,83 €, además de envío rápido en 1 día y devoluciones gratis.
Cafetera de filtro KRUPS
Características principales de la Krups KM480D
Temporizador programable 24 horas
Gracias al temporizador de hasta 24 horas, puedes programar la preparación de tu café y despertarte cada mañana con café recién hecho, listo para disfrutar.
Sistema de preinfusión y cabezal de agua optimizado
El modo de preinfusión asegura una extracción completa, intensificando los aromas y el sabor del café, mientras que el cabezal de agua distribuye uniformemente el agua sobre el café molido, garantizando una preparación homogénea y deliciosa.
Capacidad y versatilidad
Con 1,25 litros, puedes preparar hasta 15 tazas, y gracias a la función 1 a 4 tazas, es posible preparar pequeñas cantidades sin comprometer el sabor. Su sistema antigoteo permite servir café en cualquier momento del ciclo de infusión sin derrames.
Función de mantenimiento de calor y apagado automático
Mantén tu café caliente por más tiempo gracias a la función de conservación de calor, mientras que el apagado automático tras 30 minutos de inactividad garantiza seguridad y eficiencia energética.
Pantalla digital y diseño práctico
La pantalla digital permite seleccionar el nivel de intensidad de la infusión, controlar la programación y ver el nivel de agua visible en todo momento. Su acabado en acero inoxidable añade un toque moderno y elegante a cualquier cocina.
Beneficios clave
-
Café fresco y aromático gracias al cabezal de agua y modo de preinfusión
-
Programable con hasta 24 horas de anticipación para mayor comodidad
-
Versátil: hasta 15 tazas y función de 1 a 4 tazas
-
Sistema antigoteo que permite servir café en cualquier momento
-
Apagado automático tras 30 minutos para mayor seguridad
-
Diseño elegante en acero inoxidable que combina con cualquier cocina
