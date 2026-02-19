El PETKIT Pura MAX 2 no es solo un arenero autolimpiable: es una auténtica estación de higiene inteligente premium diseñada para hogares modernos, con uno o varios gatos. Con una capacidad XXL, tecnología avanzada y control total desde el móvil, transforma por completo la forma en la que cuidas la limpieza y la salud de tus mascotas.
Desarrollado por PETKIT, este modelo representa la evolución de los areneros automáticos: más seguro, más limpio, más inteligente y mucho más cómodo tanto para los gatos como para sus dueños.
Arenero Gatos Autolimpiable PETKIT Pura MAX 2
Tecnología inteligente con seguridad total (XSecure System)
El Pura MAX 2 incorpora el avanzado sistema XSecure, una red de sensores de alta precisión que incluye:
-
Sensores de calor
-
Sensores infrarrojos
-
Sensores de peso
-
Sistema antipellizcos
-
Detección inteligente de presencia
-
Alarmas remotas
-
Prevención automática de accidentes
Todo está diseñado para que la limpieza automática nunca se active cuando el gato está dentro, garantizando una experiencia 100% segura. Está recomendado para gatos de entre 2 kg y 8 kg (no apto para gatitos menores de 6 meses).
Sistema antifugas avanzado: cero escapes, cero problemas
Gracias a su nuevo cilindro triple a prueba de fugas, el Pura MAX 2 soluciona uno de los grandes problemas de los areneros tradicionales:
-
Deflector de falda inteligente para dirigir la orina
-
Almohadilla de triple defensa
-
Base sin costuras
-
Tiras de silicona laterales antifugas
-
Diseño sellado en todas las direcciones
Incluso los gatos que orinan cerca del borde están completamente cubiertos. Resultado: suelo limpio, sin olores, sin filtraciones y sin mantenimiento constante.
Limpieza automática real (manos libres)
Disfruta de una experiencia totalmente automatizada:
-
Limpieza automática
-
Limpieza programada
-
Limpieza manual
-
Desodorización automática
-
Iluminación interior
-
Gestión de ciclos desde la app
Todo se controla desde la APP PETKIT, donde puedes ver:
-
Peso del gato
-
Frecuencia de uso
-
Duración de cada uso
-
Nivel de arena
-
Estado del sistema
-
Historial de actividad
-
Datos de salud
Esto convierte al Pura MAX 2 en un dispositivo de control de bienestar felino, no solo en un arenero.
Capacidad XXL para varios gatos
Pensado para hogares reales:
-
Tambor interior: 76 litros
-
Cubo de residuos: 7 litros
-
Autonomía de hasta 15 días sin vaciado
-
Espacio amplio y cómodo incluso para gatos grandes
-
Ideal para hogares con varios gatos
El tamaño interior permite movimientos naturales y cómodos, reduciendo el estrés del animal.
Eliminación de olores profesional
Sistema de doble desodorización:
-
Cubo de residuos sellado herméticamente
-
Purificador inteligente PURA AIR
-
N50 2.0 Eliminador de olores (pieza única, duración ~30 días)
Resultado: ambiente limpio, fresco y sin olores, incluso en pisos pequeños.
Diseño funcional premium
-
Filtro de arena magnético
-
Removedor de arena lavable
-
Alfombrilla de triple defensa
-
Materiales resistentes a arañazos
-
Estructura moderna y elegante
-
Estética minimalista que encaja en cualquier hogar
Todo el diseño está pensado para facilitar el mantenimiento diario sin esfuerzo.
Estas ofertas han sido seleccionadas por nuestro equipo. Libertad Digital, en su calidad de Afiliado de Amazon, obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.