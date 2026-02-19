El PETKIT Pura MAX 2 no es solo un arenero autolimpiable: es una auténtica estación de higiene inteligente premium diseñada para hogares modernos, con uno o varios gatos. Con una capacidad XXL, tecnología avanzada y control total desde el móvil, transforma por completo la forma en la que cuidas la limpieza y la salud de tus mascotas.

Desarrollado por PETKIT, este modelo representa la evolución de los areneros automáticos: más seguro, más limpio, más inteligente y mucho más cómodo tanto para los gatos como para sus dueños.

Arenero Gatos Autolimpiable PETKIT Pura MAX 2

Arenero Gatos Autolimpiable PETKIT Pura MAX 2

Tecnología inteligente con seguridad total (XSecure System)

El Pura MAX 2 incorpora el avanzado sistema XSecure, una red de sensores de alta precisión que incluye:

Sensores de calor

Sensores infrarrojos

Sensores de peso

Sistema antipellizcos

Detección inteligente de presencia

Alarmas remotas

Prevención automática de accidentes

Todo está diseñado para que la limpieza automática nunca se active cuando el gato está dentro, garantizando una experiencia 100% segura. Está recomendado para gatos de entre 2 kg y 8 kg (no apto para gatitos menores de 6 meses).

Sistema antifugas avanzado: cero escapes, cero problemas

Gracias a su nuevo cilindro triple a prueba de fugas, el Pura MAX 2 soluciona uno de los grandes problemas de los areneros tradicionales:

Deflector de falda inteligente para dirigir la orina

Almohadilla de triple defensa

Base sin costuras

Tiras de silicona laterales antifugas

Diseño sellado en todas las direcciones

Incluso los gatos que orinan cerca del borde están completamente cubiertos. Resultado: suelo limpio, sin olores, sin filtraciones y sin mantenimiento constante.

Limpieza automática real (manos libres)

Disfruta de una experiencia totalmente automatizada:

Limpieza automática

Limpieza programada

Limpieza manual

Desodorización automática

Iluminación interior

Gestión de ciclos desde la app

Todo se controla desde la APP PETKIT, donde puedes ver:

Peso del gato

Frecuencia de uso

Duración de cada uso

Nivel de arena

Estado del sistema

Historial de actividad

Datos de salud

Esto convierte al Pura MAX 2 en un dispositivo de control de bienestar felino, no solo en un arenero.

Capacidad XXL para varios gatos

Pensado para hogares reales:

Tambor interior: 76 litros

Cubo de residuos: 7 litros

Autonomía de hasta 15 días sin vaciado

Espacio amplio y cómodo incluso para gatos grandes

Ideal para hogares con varios gatos

El tamaño interior permite movimientos naturales y cómodos, reduciendo el estrés del animal.

Eliminación de olores profesional

Sistema de doble desodorización:

Cubo de residuos sellado herméticamente Purificador inteligente PURA AIR N50 2.0 Eliminador de olores (pieza única, duración ~30 días)

Resultado: ambiente limpio, fresco y sin olores, incluso en pisos pequeños.

Diseño funcional premium

Filtro de arena magnético

Removedor de arena lavable

Alfombrilla de triple defensa

Materiales resistentes a arañazos

Estructura moderna y elegante

Estética minimalista que encaja en cualquier hogar

Todo el diseño está pensado para facilitar el mantenimiento diario sin esfuerzo.