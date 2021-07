Ir de camping puede ser una experiencia realmente única, pero debes estar preparado en un 100% para que puedas tener la máxima comodidad posible. En todo caso, debes asegurarte de llevar algunos elementos que son básicos y te recomendamos no perderte la tienda de campaña CampFeuer Túnel X , que es una de las mejores que podrás encontrar en el mercado.

Existe un equipamiento que es fundamental para que no vayas a pasar trabajo en tu acampada y que puedas disfrutar así de una gran experiencia. En la mayoría de los casos, no tendrás un supermercado cercano, y puede que no tengas un hotel cerca por lo que la acampada debe ser bien planificada.

Así que, si quieres conocer más sobre los elementos que no podrán faltar en tu viaje de camping, te invitamos a que sigas leyendo atentamente.

Cosas básicas que debes llevar a un camping

Si te vas de camping, existen algunas cosas que sí o sí debes llevar para evitar tener problemas mientras que disfrutas de la experiencia. Dentro del equipo básico que necesitarás para irte de camping, nos encontramos con:

1. Tienda de Campaña

Tienda de Campaña CampFeuer Túnel X

Existe una gran variedad de opciones la hora de elegir, pero sin duda que una de las mejores que encontrarás es la CampFeuer Túnel X . Esta es una tienda ideal hasta para 4 personas para que puedas disfrutar de una gran experiencia. Además, esta es una tienda en la que tendrás suficiente espacio para que puedas guardar todas las cosas que lleves de camping.

Es una tienda que tiene una ventilación adecuada para que puedas tener un descanso reparador y muy cómodo. Cuenta con dos grandes entradas, y es completamente resistente al agua, y con costuras selladas y una columna de agua de 5.000mm. Es un modelo muy práctico que debes tener en consideración, y es muy compacta lo que te permitirá tener siempre una gran comodidad.

Son muchas las opiniones que tienen los usuarios que han comprado esta tienda afirmando que "es grande, y es muy rápida de montar, además de ser muy espaciosa, garantizando así que tendrás una gran comodidad". Por otra parte, aseguran que "tiene una gran calidad, con un espacio grande y con un precio muy asequible, y su ventilación se puede cerrar en los días más fríos". Si esta tienda de campaña no es la ideal para ti, puedes optar por ver nuestra entrada de tiendas de campaña, y así elegir la que mejor se ajuste a tu presupuesto.

2. Nevera Portátil de Camping

Nevera Portátil de Camping Alpicool C15

Las neveras de camping son una gran opción, en especial si viajas en tu propio coche, porque se conectan directamente en el espacio del encendedor. Una de las mejores es la Alpicool C15 , que es una gran solución que debes tener en cuenta. Esta permite tener un enfriamiento sin hielo hasta los -20°C, con un gran rendimiento, y puede usarse tanto como enfriador como congelador, y en tan solo 30 minutos tendrás una temperatura de 0°C desde su encendido.

Es una nevera inteligente que cuenta con una función de memoria para que se pueda proteger la batería de tu coche, para que esta no se vaya a agotar. Cuenta con un modo máximo y un modo eco, que te permitirán tener un funcionamiento acorde con tus necesidades particulares. Su diseño robusto y resistente a golpes lo que sin duda será una gran opción para llevarla en todas tus excursiones.

Quienes han comprado este modelo de nevera destacan que "tiene una gran relación calidad-precio y sus dimensiones son perfectas, pero no tiene separación por lo que congela en el mismo lugar que enfría". También aseguran que "tiene un muy bajo consumo de energía, siendo muy útil para salir de camping". Si quieres encontrar otros modelos con diferentes precios, te invitamos a revisar nuestro post de neveras para camping, así encontrarás alguna que no te podrás perder.

3. Saco de dormir

Saco de dormir Bessport Momia

Es otro accesorio que no te puede faltar cuando vas de camping para que puedas disfrutar mucho más de la experiencia. Uno de los mejores que podrás encontrar es el Bessport Momia , en especial porque este cuenta con una elaboración en poliéster ripstop 220T para proteger contra el viento y la humedad. Tiene un relleno interno que permitirá soportar las temperaturas extremas de hasta -10°C para que puedas dormir de una forma cómoda a temperaturas muy bajas.

Tiene un diseño cónico, que permitirá que se pueda tener una mejore retención térmica y así tener la máxima comodidad. Además, es muy versátil porque ocupa muy poco espacio, haciendo que así puedas llevar todo lo que necesitarás de una forma muy cómoda. En su interior tiene un bolsillo para que puedas guardar los artículos valiosos, lo que permitirá que puedas tener una mayor seguridad en tu viaje.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de los usuarios que la han comprado, asegurando que "es una gran opción para dormir caliente y seco en cualquier tipo de condiciones". Además, aseguran que "es una buena bolsa, y es ideal para dormir en ambientes de montañas a más de 2000 metros de altitud sin problemas". Para conocer más sobre los sacos de dormir no te pierdas nuestro post al respecto.

4. Colchón hinchable

Colchón hinchable Intex 64414

Siempre será importante que duermas bien y especialmente cómodo, por este motivo debes comprar un buen colchón hinchable. Nuestro favorito es el Intex 64414 , en especial porque es uno de los que más comodidad te darán. Cuenta con la tecnología Fiber-Tech, que hace que se pueda tener la máxima comodidad posible y una gran resistencia, para soportar un peso total de hasta 273KG.

Su estructura de borde único hace que se tenga una mayor firmeza, y cuenta con una altura doble para facilitar el acceso y tener un mejor descanso. Cuenta con un tiempo de hinchado de 3 minutos mediante una bomba eléctrica integrada, lo que permitirá un inflado y desinflado rápidos. Se puede plegar fácilmente para almacenarlo en cualquier parte, y tiene un peso total de unos 9KG.

Los clientes que han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto asegurando que "es muy práctico para usarlo en momentos puntuales, se hincha muy rápido, y es bastante cómodo". Por otra parte, afirman que "es una cama bastante grande y cómoda, además de ser un modelo muy estable y que queda perfecto en una tienda de campaña grande". Si quieres contemplar otros modelos diferentes puedes revisar nuestra selección de colchones hinchables que no te puedes perder para ir de camping.

5. Lámpara LED

Lámpara LED Lighting EVER 3300008

Durante las noches oscuras mientras que estás de camping debes tener una buena iluminación para no quedarte totalmente a oscuras. Una gran solución es la Lighting EVER 3300008 , en especial porque es una linterna de camping con una potencia de hasta 1000 lúmenes que equivalen a una bombilla halógena de 75W. Es una lámpara completamente recargable mediante un cable USB, lo que le confiere una gran versatilidad, y se puede usar para cargar el móvil o tableta en caso de ser necesario.

Cuenta con un total de 4 modos de iluminación dependiendo de tus gustos, y así podrás tener la luz que necesitarás en todo momento. Además, cuenta con una protección IPX4, que permitirá que sea resistente a las salpicaduras de agua. Esto hace que sea muy cómoda a la hora de usarla, y soportará ambientes húmedos, pero no se puede utilizar directamente bajo la lluvia porque podría romperse.

Quienes han comprado este modelo tienen unas opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "la linterna tiene mucha potencia y autonomía, y cuenta con dos ganchos para poder colgarla, y encima actúa como powerbank en caso de ser necesario". También afirman que "tiene un gran diseño, y es muy cómoda para transportar a cualquier parte, dando muy buena luz en todas las circunstancias". Puedes encontrar otras opciones a tener en cuenta si visitas nuestro post de lámparas LED para camping que no te podrás perder.

6. Sillas plegables

Silla plegable EVER Advanced EU-FC750-99806H-BLK

Cuando vas de camping debes tener donde sentarte de una forma cómoda, para que puedas disfrutar de la máxima comodidad. Por este motivo, te recomendamos la silla EVER Advanced EU-FC750-99806H-BLK , la cual está hecha con un marco de acero y tela duradera, siendo resistente para un peso de hasta 136KG. Tiene un tamaño bastante compacto cuando está plegada, y se puede meter en su bolsa de transporte para llevarla a cualquier parte, con un peso de tan solo 3,9KG.

Cuenta con un espaldar alto, para brindar la máxima comodidad posible, y es amplia para que puedas estar lo más cómodo posible. Además, cuenta con reposabrazos con un soporte de copa y que son totalmente ajustables. Esto permitirá que puedas conseguir una gran comodidad a la hora de utilizarla. Además, cuenta con un organizador lateral para que puedas guardar lo que quieras, lo que hace que este modelo sea muy práctico.

Los usuarios que han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto, asegurando que "es una silla muy cómoda, que tiene un bonito respaldo alto para proporcionar un gran apoyo mientras que estás sentado". Además, destacan que "es muy cómoda al mismo tiempo que es muy fuerte, y está muy bien acabada". Si deseas ver otras opciones de sillas plegables para disfrutar más de tu experiencia de camping, te invito a que revises nuestro post y no te vas a arrepentir.

7. PowerBank para camping

PowerBank para camping A ADDTOP de 26800mAh

No te puedes quedar sin batería en tus dispositivos, motivo por el cual debes asegurarte de llevar un buen PowerBank a tu excursión de Camping. Uno de los mejores que podrás encontrar es el A ADDTOP de 26800mAh , en especial porque proporciona una carga para tus dispositivos de 18W lo que acelerará en gran medida el tiempo de carga. Podrás recargar tu móvil en tan solo 30 minutos, lo que te ahorrará una gran cantidad de tiempo.

Gracias a su gran capacidad de 26800mAh, podrás usarlo hasta 8 veces antes de tener que volver a cargarlo. Su tamaño es bastante compacto, y cuenta con una pantalla digital que te indicará el grado de carga que aún tiene el dispositivo. Cabe perfectamente en cualquier bolsillo, y así podrás disfrutar de un gran rendimiento. Tiene un sistema de protección contra sobrecarga, sobre calentamiento y contra la sobre descarga para mantener todos los dispositivos protegidos.

Son muchas las opiniones positivas que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "tiene una gran eficiencia, e incluso te puede sacar de algún apuro si necesitas recargar un ordenador portátil, aunque puede quedarse un poco corto". Por otra parte, afirman que "cuenta con una larga duración de la batería, y ofrece la posibilidad de cargar varios dispositivos a la vez". Para conocer más sobre los diferentes PowerBank para camping que puedes encontrar en el mercado, te invito a que visites nuestro post al respecto.

8. Cocina para Camping

Cocina para Camping Campingaz Camp Bistro 2

Si te vas a quedar varios días en tu excursión de camping, debes asegurarte de que llevarás una cocina para que puedas preparar tus alimentos. Una de las mejores que podrás encontrar es la Campingaz Camp Bistro 2 , en especial porque es una cocina de cartucho de gas que te permitirá tener un gran rendimiento. Esta cuenta con un quemador de alta velocidad, y que tiene un sistema de encendido piezoeléctrico altamente efectivo.

Funciona con cartuchos de gas CP 250, que son muy fáciles de montar y fijar en su sitio, y se pueden desconectar incluso si el cartucho no está vacío. Con cada cartucho de gas podrás tener un funcionamiento aproximado de 1 hora y 15 minutos a máxima potencia. Es apto para sartenes y ollas desde 12 a 26cm. No se recomienda su uso en interiores, y es una gran opción para cocinar tus alimentos si vas a estar de camping.

Quienes ha comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es perfecto para el camping, las sartenes se sujetan perfectamente y se puede cocinar casi cualquier cosa, además de incluir un práctico maletín para transportarlo". También afirman que "es ligera y tiene un fuego suficientemente potente para que se pueda realizar cualquier tipo de plato de una forma sencilla". Si deseas conocer más opciones de cocinas para camping, te tenemos una selección completa en nuestro post dedicado a ello.

9. Mochila para Camping

Mochila para Camping NEEKFOX NF001-BE

Debes tener en qué llevar todos los elementos que llevarás a tu viaje de camping, porque no siempre podrás llevar el coche hasta el lado de tu carpa. Por este motivo, te recomendamos una mochila como la NEEKFOX NF001-BE , puesto que tiene una capacidad de 35L, y está fabricada en tejido de nylon engrosado de calidad industrial para soportar las cargas más pesadas de tu viaje.

Tiene un compartimento principal con cremallera, dos bolsillos delanteros, y varios bolsillos interiores para tener una mejor organización. Es muy fácil de usar y de almacenar, porque se puede doblar fácilmente dentro de su propia bolsa con cremallera. Está elaborada en nylon de alta resistencia, lo que garantiza que no se romperá, y es totalmente repelente a la lluvia, lo que permitirá que puedas llevarla a cualquier parte.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es una mochila que se recoge con facilidad, tiene muchos compartimentos y es resistente al agua hasta cierto punto". Además, afirman que "gracias a la sujeción del pecho quita mucho peso de la espalda, lo que la hace perfecta para llevar todo lo que necesites de forma cómoda". Para conocer más sobre mochilas para camping y cómo comprarlas, te invito a que visites nuestro post y no te vas a arrepentir.

Guía para escoger el mejor terreno para Camping

Una vez que ya tienes todos los elementos necesarios para irte de camping, llega el momento de escoger el terreno. Pasar un buen tiempo con la naturaleza puede ser una gran idea, pero debes saber escoger bien el terreno para hacerlo para acertar por completo y disfrutar de un buen nivel de seguridad. Así que para escoger el mejor sitio para acampar debes fijarte en:

Terreno regular

Es importante que escojas un terreno que sea muy regular y donde puedas montar tu tienda fácilmente. Siempre se deben limpiar las ramas o las piedras que pueda haber en la zona para que puedas crear una superficie adecuada para plantar tu tienda de campaña de forma segura.

Siempre será mejor que evites los terrenos que están muy bajos, porque serán el cauce natural para el agua en caso de la lluvia y podrías despertar empapado. Por otra parte, debes asegurarte de evitar los terrenos donde exista hierba seca y arenosa, porque podría volverse un terreno pantanoso en caso de lluvia.

Cuidado con las mareas

Si vas a ir de camping a la playa, debes asegurarte de tener en cuenta las mareas, porque en muchas zonas de España el mar varía considerablemente entre la marea alta y baja. Lo mejor es acampar únicamente en los lugares habilitados para la acampada y así evitar cualquier tipo de problemas.

También será algo básico buscar una zona donde tengas cerca una fuente de agua potable para tu consumo. Sin embargo, también será bueno si llevas agua dentro de tus elementos para tu consumo y así evitar incomodidades.

Ten en cuenta el viento

Es importante tener en cuenta que el viento puede ser un inconveniente para una buena acampada. Asegura bien las estacas y confirma que tienes todos los elementos ideales para parar el viento como una zona donde existan árboles.

También será importante que no enciendas fuego en una zona que no esté acondicionada para ello. Además, nunca debes dejar el fuego sin supervisión porque podrías causar un gran accidente.

Medidas de seguridad para acampar

Acampar siempre será una gran experiencia, pero debes asegurarte de que tendrás la mayor seguridad posible para que no tengas ningún tipo de problemas. Dentro de las medidas de seguridad que deberías tener en cuenta para no correr riesgos están:

Es importante buscar una zona de camping que esté adecuada para esta actividad . En caso de que no vayas a acampar en una zona de estas, siempre debes buscar una zona alejada de los ríos y que sea completamente plana.

. En caso de que no vayas a acampar en una zona de estas, siempre debes buscar una zona alejada de los ríos y que sea completamente plana. Siempre debes evitar que el viento arrastre tu carpa , para lo cual debes asegurarte de protegerte del viento.

, para lo cual debes asegurarte de protegerte del viento. No hagas fogatas , siempre será mejor llevar una cocina de gas portátil que puedas controlar fácilmente.

, siempre será mejor llevar una cocina de gas portátil que puedas controlar fácilmente. Siempre debes llevar un botiquín de primeros auxilios , para evitar cualquier tipo de problemas.

, para evitar cualquier tipo de problemas. Es importante llevar una buena cantidad de alimentos no perecederos para acampar fácilmente.

para acampar fácilmente. No acampes en sitios prohibidos.

Siempre será bueno avisar a algún familiar y amigo que vas a salir de la ciudad de camping, y el punto donde vas a estar como una medida preventiva.

Con estas sencillas normas de seguridad, podrás disfrutar de tu viaje sin ningún tipo riesgos.

Elementos extra de aseo personal que no debes olvidar

Además de los elementos que te he mostrado a lo largo de post, debes asegurarte de llevar elementos de aseo personal. Dentro de los elementos de higiene no pueden faltar jabón, toallas, pasta de dientes y papel higiénico.

Estos elementos son imprescindibles, y así podrás disfrutar de una mayor comodidad a la hora de estar de camping. Además, si necesitas tomar algún medicamento o tienes que llevar algún tipo de crema especial no debes olvidarla, y ponerla en tu mochila de inmediato.

¿Qué hacer una vez terminada la acampada?

Es importante que cuando vayas a acampar no afectes en absoluto el medio ambiente donde vas a estar. Por este motivo, una vez que termines de acampar, lo ideal será que dejes todo tal y como lo encontraste antes de llegar a instalar tu tienda de campaña.

Recuerda verificar que no hayas dejado ningún tipo de elemento que pueda generar un incendio como vidrios. Tampoco dejes elementos como basura o cualquier tipo de cosas que pueda afectar el ecosistema, por lo que debes asegurarte de limpiar muy bien la zona y dejarla totalmente libre de suciedad.