Muchas veces no somos verdaderamente conscientes de la velocidad con la que evolucionan los productos y servicios que nos invaden en nuestro día a día. Lejos quedan ya aquellos tiempos "analógicos" en los que la conectividad total era una quimera, y aún así disfrutábamos de numerosas actividades cotidianas sin necesidad de enviar ubicaciones, usar Google Maps o publicarlo en redes sociales.

Y no es una crítica, ni mucho menos, ya que la tecnología demuestra cómo el ingenio humano es casi infinito a la hora de facilitarnos la vida, para aportar soluciones maravillosas al problema de la escasez (quizá en no mucho tiempo los economistas van a tener que reformular sus axiomas de cabecera y cambiar escasez por abundancia), para abaratar los costes de productos y servicios de forma casi milagrosa, aportando un entorno de seguridad y accesibilidad que era impensable no mucho tiempo atrás. Y no es cuestión de ser tecnófobos o tecnófilos, es simplemente el hecho de rendirse a la evidencia de que gracias a la tecnología estamos todos infinitamente mejor.

Pero si hay un entorno en el que realmente vemos la evolución de la tecnología es en nuestros hogares, en los que la domótica ha llegado para convertir nuestra morada en una verdadera Casa Inteligente.

Por este motivo hoy nos acercamos a la tienda Smart Home de Amazon, para descubrir cuáles son los productos más interesantes para dotar a nuestra casa de inteligencia.

Los mejores productos para tu Casa Inteligente:

1. Nuevo Echo (4.ª generación) | Controlador de Hogar digital

Nuevo Echo (4.ª generación) | Controlador de Hogar digital

El controlador digital de casa por excelencia. Empieza a ser complicado ir a una casa que no tenga ya Alexa en algún dispositivo. En este caso se trata del nuevo Echo de 4ª generación de Alexa, con el que podremos controlar el entretenimiento de nuestro hogar.

Música multiestancia, comunicación entre habitaciones, control de luces, cerraduras y sensores varios.....un básico para la Casa Inteligente.

2. Timbre inalámbrico para puerta

Timbre inalámbrico para puerta

Timbre inalámbrico para puerta exterior, impermeable y con luz LED para que no nos cueste encontrarlo de noche. Viene con 36 melodías y 5 niveles de volumen, para que podamos darle un toque personal a nuestro timbre.

Y es de muy fácil instalación, conectando el receptor a un enchufe y atornillando el timbre en la puerta exterior.

Sensor de Ventana y de Puerta

Sensor multifunción inteligente WiFi para instalarlo en puertas y ventanas, y con el que podremos disfrutar de casa de manera notable.

Conéctalo a otros dispositivos y haz que las luces inteligentes se enciendan automáticamente cuando abras la puerta, recibe una notificación inmediata cuando se abra una ventana o puerta, o pregunta a Alexa el estado de puertas y ventanas de toda la casa.

4. Echo Flex | Controla con la voz a través de Alexa

Echo Flex | Controla con la voz a través de Alexa

Dispositivo con enchufe integrado para trasladar Alexa a cada estancia de tu hogar.

Consulta el estado del tráfico o el pronóstico del tiempo antes de salir de casa. Conecta unos altavoces para escuchar música y carga tus dispositivos en sus puertos USB.

Bombilla Inteligente WiFi

LE nos trae su bombilla inteligente con la que podrás controlar de forma remota las luces de tu hogar. Puedes controlar las luces con la voz, conectándote con Alexa o Google Home.

Ajusta distintas tonalidades según tus deseos, y programa tus luces para que se enciendan y apaguen a una hora preestablecida.

6. iRobot Braava | Robot friegasuelos 2 en 1

iRobot Braava | Robot friegasuelos 2 en 1

La empresa iRobot con más de 30 años de experiencia en dispositivos, nos trae este fantástico robot aspirador y friegasuelos.

Barre tu hogar y friégalo también sin nada de esfuerzo. iAdapt 2.0 con Navigation Cube hace que el robot Braava sepa siempre dónde está. Perfecto, además, para todo tipo de suelos.

7. Smart TV Samsung | QLED, 32", Full HD

Smart TV Samsung

Excelente televisor inteligente de 32" de Samsung. Lo más espectacular es que se trata de un increible dispositivo multimedia cuando está encendido, y una obra de arte cuando está apagado.

Su tecnología QLED lleva el sonido y el brillo a otro nivel, adaptándose a las condiciones de iluminación. Y con su asistente de voz integrado podrás acceder a tus contenidos favoritos a través de Alexa, Google Home o Bixby.

8. Taurus One | Robot de Cocina Inteligente Multifunción

Robot de Cocina Inteligente Multifunción

Robot de cocina multifunción que viene con más de 7.400 recetas gratuitas de todo tipo con su app Mycook. Cocina por inducción y la jarra es apta para lavarla en el lavavajillas.

Conéctate al mejor club de cocina, y cocina a través de tu smartphone. Además con la tranquilidad de estar fabricado en España.

Enchufe Múltiple Inteligente

Regleta inteligente con WiFi, 3 enchufes AC y 4 puertos USB. Con la aplicación Smart Life puede controlar la mayoría de los aparatos eléctricos.

Se puede controlar con el smartphone. Con su función temporizador se pueden apagar y encender los aparatos conectados. Y es compatible con Alexa y Google Home para poder controlarlo por voz.

Cabezal Termostático Inteligente

Controla la temperatura de todas tus estancias con este cabezal termostático inteligente. Funciona con todos los radiadores estándar, solamente hay que reemplazar el viejo cabezal por este inteligente, sin necesidad de herramientas.

¿Qué es una casa inteligente?

Una casa inteligente es aquella que está provista de dispositivos inteligentes que permiten automatizar tareas, y ser controlados en remoto por el teléfono móvil. Estos dispositivos brindan confort, seguridad, eficiencia energética y automatización de tareas a los habitantes de la casa.

¿Cómo funciona una casa inteligente?

Básicamente el funcionamiento de los hogares inteligentes depende de la conectividad inalámbrica de los dispositivos que la componen. Si queremos tener conectividad en remoto con nuestro hogar, a través de nuestro smartphone, estos dispositivos deberán tener conexión WiFi.

Hay que tener en cuenta que algunos dispositivos inteligentes se conectan por bluetooth, pero su rango de alcance es bastante limitado.

¿Qué componentes tiene una smart home?

Cada vez se crean más dispositivos para el hogar con conectividad, quedando ya pocos muebles y elementos de casa que no tengan la versión "inteligente".

Pero sí podemos dar una lista de los elementos básicos para poder empezar a hablar de Casa Inteligente:

Asistente de voz

Sensor de puertas y ventanas

Cerraduras inteligentes

Smart TV

Termostato inteligente

Iluminación inteligente

Robot limpiador de suelos

Espejo de baño inteligente

Timbre inteligente

Alarma sin cuotas inteligente

¿Qué beneficios tiene una casa inteligente?

Los beneficios que tiene una smart home son bastante evidentes y contundentes, y los podemos resumir en:

Comodidad

Eficiencia energética

Automatización de tareas

Gestión del tiempo

Seguridad

Accesibilidad

Incremento del valor del inmueble

Además es importante destacar que para discapacitados o personas mayores, la tecnología de los hogares inteligentes multiplica exponencialmente su calidad de vida.

Dónde comprar dispositivos para mi casa inteligente

Evidentemente existen numerosas tiendas en las que puedes adquirir dispositivos de las nuevas tecnologías, pero en nuestro caso nos quedamos con Amazon, ya que comprar es muy sencillo, existe una amplísima variedad de productos, y contamos con la ventaja de conocer las opiniones de los usuarios, lo que nos hace comprar sobre seguro.